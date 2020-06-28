DHA YURT BÜLTENİ - 1 DİYARBAKIR'DA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİYİ ŞEHİT EDEN PKK'LI TERÖRİST, NOTERDE YAKALANDI DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, tarihi On Gözlü Köprüsü yakınlarında 10 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla polisi hedef alan, aynı aileden 5 sivilin öldüğü ve 9'u polis çok sayıda sivilin...

DİYARBAKIR'DA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİYİ ŞEHİT EDEN PKK'LI TERÖRİST, NOTERDE YAKALANDI DİYARBAKIR'ın DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, tarihi On Gözlü Köprüsü yakınlarında 10 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla polisi hedef alan, aynı aileden 5 sivilin öldüğü ve 9'u polis çok sayıda sivilin yaralandığı saldırının faili PKK'lı terörist M.E. noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü girişinde 10 Ağustos 2016 günü park edilmiş bomba yüklü aracın, çevik kuvvet polisine ait servis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu aynı aileden 5 sivilin hayatını kaybettiği, 9'u polis, çok sayıda sivilin yaralandığı olayın faili PKK'lı terörist M.E. yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, PKK'lı terörist M.E., Diyarbakır 3'üncü Noterde işlem yaparken gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan terörist M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: DHA