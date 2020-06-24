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YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 18 YARALI UŞAK'ta, yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
24.06.2020 08:11 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:15

YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 18 YARALI

 

UŞAK'ta, yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü ile yardımcı şoför hayatını kaybetti, 18 yolcu da yaralandı.Kaza, saat 03.00 sıralarında Banaz-Uşak Karayolu'nun 18. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Koç firmasına ait Hüseyin Tuncer idaresindeki 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, Karlık köyü kavşağı yakınında Mustafa Karabacak yönetimindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otobüs şoförü Hüseyin Tuncer ve yardımcı şoför olduğu öğrenilen Nurettin Erdem'in hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan 18 yolcu ise ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ekipler otobüsü yoldan kaldırma çalışmalarını sürdürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞOFÖRÜN UYUDUĞU İDDİASI 

Uşak'ta, yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu, otobüs şoförü ile yardımcı şoförün hayatını kaybettiği ve 18 yolcunun yaralandığı trafik kazasında, yolculardan bazıları otobüs şoförünün uyuduğunu iddia etti. İddiaya göre, otobüs seyir halinde olduğu sırada, şoför Hüseyin Tuncer'in uyuya kaldı. Durumu fark eden yardımcı şoför Nurettin Erdem'in ise kazayı önlemek için müdahale etse de, başarılı olmadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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