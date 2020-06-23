DHA YURT BÜLTENİ - 1 TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI TKP'Lİ MAÇOĞLU KORONAVİRÜSE YAKALANDI TUNCELİ Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI TKP'Lİ MAÇOĞLU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

TUNCELİ Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Pazar günü Erzincan'dan dönen ve önceki gece vücut sıcaklığı 39 dereceye ulaşan Fatih Mehmet Maçoğlu, bu sabah boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedaviye alınan Maçoğlu'ndan numune alınarak, koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testin sonucu akşam saatlerinde belli oldu ve Maçoğlu'nun koronavirüse yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine Maçoğlu'nun hastanede tedavisine başlandı.

Maçoğlu, son günlerde bir çok cenaze törenine katıldığını ve virüsü kimden kaptığını bilmediğini söyledi. Maçoğlu, şunları söyledi:

"Koronavirüsü kimden kaptığımı bilmiyorum ama son günlerde birçok cenaze törenine katıldım. 13 Haziran günü Fransa'da havuzda boğularak hayatını kaybeden Dilek Yücetepe ve iki oğlunun cenaze törenine katıldım. Cenaze töreninde Dilek Yücetepe'nin eşi Muharrem Yücetepe ile yakın temasımız oldu. Son bir hafta içinde Tunceli ve Pülümür'de iki vatandaşın cenaze törenine katıldım. En son pazar günü Erzincan'a gidip geldikten sonra önceki gece yarısı ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Sabah hastaneye giderek test yaptırdım ve akşam saatlerinde test pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim. Bütün kontrollerim yapıldı. Boğazım ağrıyor, durumum iyi. Akciğer filmim ve kan tahlillerim çok iyi çıktı. Şu an endişe edecek bir durum yok. Bir süre tedavim hastanede devam edecek. Boğaz ağrısı dışında bir şikayetim yok. Arkadaşlarım yakın temas kurduğum herkesin listesini çıkarıyor."

Maçoğlu, sosyal medya hesabından da video paylaşarak, "Önceki gün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Covid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere" açıklamasını yaptı.

Bu arada sağlık ekipleri, Maçoğlu'nun yakın temas kurduğu kişilerle ilgili filyasyon çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Maçoğlu'nun açıklaması

Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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NARLIDERE'DE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ BURSA'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kayıp 17 yaşındaki Derya'nın bulunması için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 20 saat geride kaldı. Havanın kararması ve dere kenarındaki balçık halindeki toprağın kaygan olması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.

Bursa'da önceki gün yağan sağanak yağış özellikle Kestel ve Orhangazi ilçelerinde taşkınlara neden oldu. Kestel'de sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirirken, kayıp olan Derya'nın bulunması için sürdürülen çalışmalarda 20 saat geride kaldı. Taşkın nedeniyle kısa sürede bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Saat 19.30 itibari ile havanın kararması ve dere yatağının balçık halindeki toprakla kaplı olması nedeniyle Derya'yı arama-kurtarma çalışmalarına bu sabah başlanılmak üzere ara verildi.

Arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren ANDA ekibi İl Sorumlusu Varol Biçer,

"Çalışmalarımız hala devam ediyor. Şartlar zor, arazi sıkıntılı. Ara veriyoruz. Sabah erken saatlerde tekrar başlayacağız"dedi. Önceki geceden itibaren çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Varol Biçer, şunları söyledi:

"Selin yaşandığı gün AFAD'ın bize verdiği görevle Bursa ekibimiz olay yerine ulaştı. Gelir gelmez bir cansız bedene ulaştık. Gece saatlerinde çalışmalara kendi can güvenliğimiz için ara verdik. Sabahın ilk ışıklarında bölgeye intikal ettik. Akşam saat 19.30'a kadar süren çalışmalarda 3 cansız bedene daha ulaştık. Bu saate kadar da hala devam ediyoruz. Fakat şartların çok zor olmasından dolayı, dereye inen yolun çok kaygan olması nedeniyle çalışmalara bu saat itibariyle ara vermek durumunda kaldık. Bu sabah erkenden tekrar devam edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çalışmalardan görüntüler-ANDA ekibi sorumlusunun röportajı

Burçak BOZKUŞ- Feridun AÇIKGÖZ/BURSA,

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DUDAKLI KÖYÜ SAKİNLERİ GECEYİ KOMŞU KÖYLERDE GEÇİRİYOR

Bursa'da yaşanan sel felaketinde en çok zarar gören ve bir kişinin hayatını kaybettiği köylerden biri olan Dudaklı köyünde balçık temizleme çalışmaları gece boyunca devam sürüyor. Sel sularının 1,5 metreyi aştığı köyde evlerin alt katı kullanılamaz hale gelirken, bazı vatandaşlar geceyi geçirmek için komşu köylere gidiyor.

"EVİM KULLANILAMAZ HALDE"Sel sularının kullanılamaz hale getirdiği evinden ayrılarak abisinde kalan Dudaklı köyü sakinlerinden Mahmure Arslan, hasarın yüksek boyutta olduğunu dile getirdi. Arslan, "Buna şükür diyelim ne yapalım. Bayağı bir hasar oldu. Ama buna şükür. Evimizin alt katı çamur oldu. Üst katlar tamamen battı. Ev şu an kullanılamaz hale geldi. Dünden beri abimlerde kalıyoruz. Bu gece de orada kalacağız. Allahtan gelen bir afet ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bizim hayvanlarımız yoktu ama bağı bahçesi hayvanları zarar gören çok insan var. Ölen hayvanlar var. Birkaç bir şey aldık abimlere gidiyoruz. Çünkü şu anda evde oturabilecek durum yok. Düzelene kadar kalacağız. Artık 1 hafta mı olur 10 gün mü olur bilmiyoruzö şeklinde konuştu.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"Aniden yaşanan sel felaketiyle canlarını zor kurtardıklarını söyleyen Recep Adaklı, suların bahçe duvarını yıktığını belirtti. Hayvanlarının telef olduğunu dile getiren Adaklı, "Sel suları bahçe duvarından direkt geldi. Ev komple suyla doldu. Suyun çıkacak bir yere ihtiyacı olduğu için buradaki duvarı komple yıktı ve yan taraftaki tarlayı bastı. Karşıda evim var bahçesinde ve ilk katında ne varsa komple alıp götürdü. Amcamın evini komple su bastı eşyalar zaten hep buralarda görüyorsunuz. Çocukları evden zor çıkarttık. Bu gördüğünüz tarla normalde 1,5 metre daha alt seviyede. Ama burası komple doldu. Yani buradan bildiğiniz şelale gibi su aktı. Bahçede hayvanlarım telef oldu. Koyunları zor bela kurtardık. İşte durumumuz bu"ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Havadan temizlik görüntüleriBelediye ekipleri balçık temizlemeden detaylarDudaklı köyü genel detaylarDudaklı köyü sakinlerinden Mahmure Arslan ile röportajDudaklı köyü sakinlerinden Recep Adaklı ile röportajMuhabir anonsu (Burçak Bozkuş)

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ-Ali AKSOYER/DHA

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ERZURUM'DAKİ REKOR UYUŞTURUCU DAVASINDA CEZA YAĞDI TÜRKİYE'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda olan 100 milyon lira değerindeki 1 ton 535 kilogram eroin davasında karar çıktı. Baron Mehmet Zeki Fidan ile 6 sanığa toplam 730 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası verildi. Yasa gereği toplam ceza, 225 yıl 2 ay 14 güne düşürüldü.

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde 24 Ocak 2019'da florit madeni yüklü TIR'ın dorse kısmında 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edilen eroin yüklü TIR, hiç yakalanmamış gibi yapılarak teslimatın yapılacağı İstanbul'a gönderildi. Tarihi operasyonla uyuşturucu çetesi çökertildi. Uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan yurt dışına kaçmak üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. 3 gün süren film gibi operasyonla yakalanan şüpheliler, İçişleri Bakanlığı'na ait özel jetle Erzurum'a getirildi. Soruşturmayı genişleten savcılık, örgütün İran ayağına da operasyon yaptı. İran'dan uyuşturucuyu temin edip, florit madenin içerisine gizlenmesi ve gümrüğe naklini yapan 'Rüzgar' kod adlı Ali Yıldırım 'Ateş' kod adlı Mahmut Mısır, gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi, Ahmet Özdemir, uyuşturucuların İstanbul'da saklandığı deponun sahibi 'Mekanik' kod adlı Hacı Karahan, örgüt üyeleri ile baron arasındaki irtibatı kuran 'Lord' ve 'Mahalle' kod adlı Saruhan Özçelik, 'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlı uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan tutuklanarak cezaevine kondu. Gümrükleme şirketinde işçi olan Mazlum Özdemir ise serbest bırakıldı.

1314 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİErzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma' suçlarından örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan'ın ve yöneticiler Saruhan Öztürk, Ali Yıldırım ve Mahmut Mısır'ın 166 yıl 6'şar ay, örgüt üyeleri Hacı Karahan, Erdal Ergi, Ahmet ve Mazlum Özdemir'in ise 162'şer yıl olmak üzere toplam 1314 yıl hapisleri istendi.

AVUKATLARIN MAZERETİ REDDEDİLDİ

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen 6'ncı celsede tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya katılmayan avukatların SEGBİS üzerinden bağlantı kurabilecekleri, mütalaa sonrası savunma için uzun bir süre verildiği, davayı uzatmaya yönelik olduğundan mazeretleri reddedildi.

'TEHDİT EDİLDİM'İlk olarak savunması alınan Mahmut Mısır, tehdit edildiğini iddia etti. Korktuğunda anlatamadığını söyleyen Mısır, "Ellerinden kurtulamadım. Bu buz doğunun görünen yüzü. Önünde arkasında kim var bilmiyorum. Tehditle bu işlerin içerisinde tutulmaya çalışıldım. Ticaret boyutunda kesinlikle olmadım. Maden işi ile niye uğraşayım. Bu işe yatırım yapayım. Burada kalırsamkalırsam Allah canımızı alsın. Bırakmanız da gidecek ailem, arkadaşım, işim yok. Böyle bir suçtan burada olmaktan utanıyorum" dedi.

'KULLANILDIM'Diğer sanıklar Ali Yıldırım ile Saruhan Özçelik suçlamaları kabul etmedi.

Tüm aşamalarda samimi bir şekilde tüm bildiklerini anlattığını söyleyen Hacı Karahan ise "Benim başıma gelenler bir çok dizi ve filme konu olmuştur. Kullanıldım, kurban seçildim" diye konuştu.

'BEN NEYMİŞİM?'Suçlamaları kabul etmeyen baron Mehmet Zeki Fidan da kendini şöyle savundu:

"Saruhan ile benim aramda geçtiği iddia edilen mesajda 'X-ray'a girip çıkmış bu kısım, beni mutlu etti. Demek ki projeyi doğru düşünmüşüm. Sakin olmayan kaçakçılık yapamaz. Sinirler çelik gibi olmalı, kızsan dahi kızdığım konuyu not ederim' diye yazıyor. Bunlar yüklemi, tümleci olmayan devrik cümle. Beni kaç celsedir dinliyorsunuz. Konuşma tarzımı öğrendiniz, bu mesajları ben yazmadım. Benim bu mesajları öyle yazma ihtimalim yok. Örgüt deniyor, hangimizde silah var. Mahmut Mısır 15 Temmuz'da gazi olduğunu söylüyor. Tanka, tüfeğe, F16'ya kafa tutuyorsun, korkmuyorsun ama benden kilometrelerce uzakta ben onu telefonda tehdit etmişim korkuyorsun. Ben neymişim? 18 aydır tek kişilik hücrede kalıyoruz. Geçen haftaki duruşmadan sonra bizi başka hücreye koydular. Karantinaya aldılar. İyi de diğer hücrede de ben tek kalıyordum. Avukatlarım burada yok duruşmanın ertelenmesini istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

CEZALARI AÇIKLANDIAvukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti sanıklara son sözlerini sordu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Zeki Fidan'ı 'örgüt kurma ve yönetmeden' 5 yıl, uyuşturucu madde ithalinden 135 yıl ve 7 milyon 200 bin lira adli para cezasına mahkum etti. Saruhan Özçelik, 'örgüt yöneticiliğinden' 5 yıl, 'uyuşturucu ithalatından 135 yıl ve 3 milyon 600 bin adli para ve 6136 sayılı kanuna muhalefetten 2 yıl hapis ve 2 bin lira adli parasına çarptırıldı. Ali Yıldırım ise 'örgüt üyeliğinden' 2 yıl 6 ay, 'uyuşturucu madde ithalatından' 126 yıl ve 3 milyon 240 bin adli para cezası aldı. Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir, 'örgüt üyeliğinden' 2'şer yıl 1 ay, 'uyuşturucu madde ithalatından' ise 105'şer yıl ve 2'şer milyon 700 bin adli parana mahkum edildi. Mahkeme, Mahmut Mısır ve Hacı Karahan'ı 'örgüt üyeliğinden' etkin pişmanlıkla birlikte 6'şar ay 7 gün, 'uyuşturucu madde ithalatından' önce 126'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Etkin pişmanlık nedeniyle Hacı Karahan ve Mahmut Mısır'a verilen ceza 52'şer yıl 6 aya indirildi. Ayrıca 1 milyon 350'er bin lira da adli para cezana mahkum edildiler. 7 sanığın tümüne 'uyuşturucu madde ithalatından' verilen ceza TCK 61/7 gereği 30 yıla düşürüldü. Tutuksuz sanık Mazlum Özdemir, her iki suçtan da beraat etti. Ceza alan 7 sanığın hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Uyuşturucu maddelerin bulunduğu tırda yapılan arama -Uyuşturucu maddelerin bulunması-Uyuşturucu baronunun uçakla erzurum havalimanına getirilmesi -Uyuşturucu baronun adliye çıkarılması -Erzurum adliye binası -Uyuşturucu baronu ve diğer tutukluların mahkeme sonrası adlyeden çıkarılması-Cezaevi aracına bindirilmesi-Cezaevi araçlarının polis eskort araçları ile birlikte gitmesi

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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NARKOTİK KÖPEĞİ ODİN'İN ZAFER POZU

KARS Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, durdurulan araçta narkotik köpeği Odin ile yapılan aramada 1 kilo 875 gram toz esrar ele geçirildi. Odin, ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte ayaklarının üzerine kalkarak poz verdi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmayla, 34 plakalı otomobille uyuşturucu taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı yakın takibe alıp uygun bir yerde yolu keserek durdurdu. Sürücüsü Z.C.B. gözaltına alındı. Otomobilde Narkotik köpek Odin ile yapılan aramada, 3 paket halinde 1 kilo 875 gram uyuşturucu madde (Toz Esrar) ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen araç sürücüsü Z.C.B. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutaklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polislerin aracı durdurması -Aracı süren kişiyi arama yapması -Narkotik köpeğinin araçta arama yapılması -Aracın bagajında çuval içerisinde bulununan esrar maddesi-Narkotik köpeğinin bulunan uyuşturucu maddeler önünde poz vermesi

Haber-Kamera: Bedir ALTINOK/ KARS,

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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

MANİSA'nın Kula ilçesinde, iddiaya göre cezaevinden izin alarak çıkan Turan Baykal (47), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.15 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turan Baykal bir süre önce cezaevinden izinli çıktı. Annesi ile birlikte oturan Baykal, öğle saatlerinde komşuları ile görüştükten sonra, uyumak için eve gideceğini söyleyerek ayrıldı. Akşam saatlerinde eve gelen annesi, Baykal'ı hareketsiz yatarken bulunca hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baykal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baykal'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Baykal'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Oay yeri-Sağlık ekipleri detay-Cenazenin kaldırılması-Detaylar

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa),

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NEVŞEHİR'DE İRANLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU NEVŞEHİR'de yaşayan İran uyruklu Homa J. (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta meydana geldi. Homa J.'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Homa J.'yi yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi. Homa J.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polisin yan binadan evin camını açmasından genel görüntü-Komşularıyla röportaj-Genel detay

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,DHA

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GÜLİSTAN DOKU 170'İNCİ GÜNDE DE BULUNAMADI TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 170'inci günde de sürdü. Aramalarda Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde aralıksız devam eden çalışmalar 170'inci günde de sürdü.

Dün yapılan arama çalışmalarına, Tunceli AFAD ekipleri, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma polis timleri ile Adana Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. Sabah saatlerinden itibaren Doku'nun bulunması için gün içinde hem Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde hem de göl dibinde dalgıçlar arama yaptı. Yapılan çalışmalarda dün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.

'GÜLİSTAN SUYUN İÇİNDE DENİLİYOR AMA 170 GÜNDÜR İZ BULUNMUYOR'

170 gündür bütün aramalara rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku açıklamalarda bulundu. Ramazan Doku, kız kardeşinin suda olduğuna dair ellerinde net kanıt bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Tam 170 gündür her gün buraya geliyoruz. Biz deniliyor ki 'Kardeşiniz bu suyun içinde' ama şu ana kadar bu suda yapılan aramalarda bir sonuçta alınmadı. Biz ailece 170 gündür burada perişan olduk. Dosyada birçok çelişki var. Gülistan'ın erkek arkadaşına önceden telefonuna el konulacağı bilgisi veriliyor. Bu bilgi önceden neden kendisine veriliyor? Biz aile olarak bir şeyi artık bilmek istiyoruz. Kardeşimize ne oldu, bunu net olarak bilmek istiyoruz. Dosyadaki çelişkenlerin aydınlatılmasını istiyoruz. Düşünün ki aile olarak bugüne kadar yolumuz bir karakola bile düşmemiş bu durum neden aydınlatılmıyor. Hem AFAD, hem polis, hem jandarma ekipleri ellerinde gelen bütün gayret ile çalışıyor ama suyun içinde Gülistan'a ait bir şeye rastlamıyorlar. Kardeşim Gülistan 21 yaşında genç bir kızdı, ne oldu, başına ne geldi ? Bilmiyoruz. Bu suyun içinde olduğuna dair tarafımıza tatmin edici ikna edici bir bilgi verilmiş değil. Suyun içinde aranıyor ama ortada bir sonuç yok. İlk günden beri buraya geliyoruz; biz suya, su bize bakıyor ortada bir sonuç yok."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Jandarma ve polis ekipleri-Ekiplerin arama yapması-Dalgıçların çalışması-Ramazan Doku ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

ADANA'da Özgür D., daha önceden aralarında husumet bulunan Cahit Ç.'ye sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda, Cahit Ç. ve olayla ilgisi bulunmayan tütün dükkanı işletmecisi Mehmet Ali A., yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür D., daha önce de yaralama olayı ile ilgili aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Cahit Ç.'ye sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Cahit Ç. ve olayla ilgisi bulunmayan yol kenarındaki tütün dükkanı işletmecisi Mehmet Ali A.'ya isabet etti. Olayın ardından şüpheli Özgür D., kaçtı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden görüntü-Yerdeki boş kartuş-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması-Otomobildeki saçma izleri-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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BIÇAKLI KAVGADA YARALANDI, HASTANEDE ÖLDÜ (2)ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan bıçaklı kavga anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yusuf Aras ile T.Y.'nin tartışması daha sonra ise aralarında arbede yaşandığı görülüyor. İkili daha sonra tekme ve yumruklarla birbirine girerken, T.Y.'nin Aras'ı bıçaklaması görüntülerde yer alıyor. Olayı ayırmaya çalışan bir kişinin çabasına rağmen karnına ve göğsüne iki bıçak darbesi alan Aras, kısa süre sonra yere yığılıyor. T.Y. ise yere düşen Aras'ın yanına gittiği ve vücuduna tampon yapmaya çalıştığı kamera kayıtlarına saniye saniye yansıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olayın güvenlik kamerası görüntüsü-Yusuf Aras'ın fotoğrafı

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 25 TUTUKLAMA

GAZİANTEP ve Osmaniye'de polisin uyuşturcu imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, aynı dosyadan daha önce de 15 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve Osmaniye'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 kilo 87 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 24 tabanca, 4 av tüfeği, 244 mermi, 17 av tüfeği fişeği, 7 kesici alet, 24 şarjör, 4 tabanca parçası, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler 40 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 33 şüphelinin 8'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı serbest bırakılırken 25'i ise tutuklandı.

Öte yandan aynı dosyadan daha önce yakalanarak mahkemeye çıkarılan 15 kişinin de tutuklandığı ve suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen toplam tutuklu sayısının 40 kişi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Operasyon için çıkış yapan polis ekipleriÖzel Harekat Polislerinin kapıyı kırmasıEkiplerin evde arama yapmasıKöpekle arama yapan polisEle geçirilen uyuşturucuYakalanan şüpheliEle geçirilen malzemelerGözaltına alınan şüpheliler

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis ekipleri tarafından 3 ayrı yerde bulunan sahte içki imalathanesine operasyon düzenlendi. Operasyonda, gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde bulunan sahte içki imalathanelerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde ormanlık alanda ve bir araçta sahte içki ve imalatında kullanılan malzemeler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen noktalara eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışah şüphelileri suçüstü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 295 şişe sahte içki, 2 bin 274 litre sahte etil alkol, pet şişelerde 30 litre sahte içki ile çok sayıda şişe, kapak ve etiket ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A., F.A., M.A.E. ve M.N.L. sorgulanmak üzere emniyete götürülen 4 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelilerin suçüstü yakalanması-Ormanlık alandaki imalathane -Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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VİLLA ELEKTRONİK SİGARA İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde üç katlı villaya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan çok sayıda elektronik sigara ve bunlara ait kaçak likitler ile elektronik sigara likidi yapmaya yarayan yaklaşık 1 ton ham madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlı Mahallesi yakınlarındaki üç katlı bir villada kaçak elektronik sigara satışı ve bunlara ait malzemelerin imalatının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin içinde yüklü miktarda elektronik sigara ve bunlara ait likitler, likit yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton hammadde, boş şişeler ve etiket ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenilirken, şüphelilerin imalathaneye çevirdikleri villaya ayda 2 bin 500 TL ödedikleri öğrenildi. Olayla ilgili olarak M.T., S.Ö. ve M.C.B. şüpheli gözaltına alındı.

VİLLAYI RAFLARLA DÖŞEMİŞLERKaçakçılık şüphelilerinin, elektronik sigaralar, likitler, hammaddeler, etiketler ve boş şişeler ile hazır hale gelen kaçak ürünler için evin içine özel raflar döşediği gözlenirken, villanın mağazayı andıran görüntüsü polisleri bile şaşırttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Villanın dışından görüntü-Elektronik sigara likitlerinden görüntü-Likit yapmaya yarayan hammaddelerden görüntü-Evin içindeki raflardan görüntü-Ele geçirilen tüm malzemelerden görüntü-Polislerin ele geçirilen malzemeleri incelemesinden görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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RİZE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: BABA-OĞUL ÖLDÜ, 1 AĞIR YARALI RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, çarpan aracın sürücüsü ve oğlu yaşamını yitirdi, diğer aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Süleyman Düzgün (62) idaresindeki 61 KJ 786 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, burada Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı 06 DG 7238 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Süleyman ve yanındaki oğlu Adem Düzgün'ün (14) hayatlarını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü Yusuf Sinan Akbulut da, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Kaza yeri görüntüler-Ekiplerin müdahaleleriÇevreden görüntüler

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE,

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TRABZON'DA OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI: 1'İ AĞIR 2 YARALI TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülen Mahallesi girişinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Şuayip D. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Şuayip D. ile yanındaki Muzaffer D., ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şuayip D.'nin sağlık durumun iyi olduğu, Muzaffer D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Kaza yapan araçtan detaylar-112 ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Yaşar FALCI/DERNEKPAZARI (Trabzon),

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HAFİF TİCARİ ARAÇ PARK HALİNDEKİ TRAKTÖRE ÇARPTI: 4 YARALI

ADIYAMAN'da hafif ticari araç yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kalender Polatdemir idaresindeki 02 HP 562 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki 44 HR 211 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada Kalender Polatdemir, Ali Karakuş, Mert Bektaş ve Besime Dengiz yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeriJandarma ekipleriAmbulansın gelişiKaza yapan araçVatandaşlarGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR -ADIYAMAN-DHA)

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ÇORUM'DA MANTARDAN ZEHİRLENEN 19 KİŞİ HASTANELİK OLDU

ÇORUM'da yedikleri mantardan zehirlenen 19 kişi, hasatanede tedavi altına alındı.

Mecitözü ilçesinin merkez ve merkeze bağlı bazı köylerinde 19 kişi, doğadan topladıkları mantarları yedi. Gece saatlerinde kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri olan kişiler 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri görülen 19 kişiyi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen ve aralarında bir çocuğun da olduğu 4 hastanın tedavisi yoğun bakımda sürerken, 9 hastanın takibinin serviste yapıldığı öğrenildi. Genel durumu iyi olan 6 kişi ise taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Acil hastane önü detay-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA

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ÖLÜ KÖPEKLERİN TAŞINMA USULÜ TEPKİ ÇEKTİ, BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

BOLU Belediyesi'ne bağlı barınakta ölen köpeklerin, çöp kamyonuyla taşındığı görüntülerin sosyal medyada yayılması tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan özür dilerken, Veteriner İşleri Müdürü'nü görevden aldığını duyurdu.

Bolu'da, Mahmut Alan isimli bir vatandaş, Bolu Belediyesi'ne bağlı bir çöp kamyonunda ölü köpeklerin taşındığını gördü. Alan, kamyonu durdurarak, kamyonun arkasındaki köpekleri görüntüledi. Görüntülerde çöp kamyonundaki ölmüş halde bulunan köpeklerin görüntüsü ve kamyon sürücüsü ile videoyu çeken vatandaş arasındaki diyaloglar yer aldı. Görüntülerdeki köpeklerin Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınakta hastalık sonucu ölen köpekler olduğu öğrenildi. Söz konusu görüntüler ve telef olan köpeklerin taşınma usulü tepki çekti. Görüntüler, sosyal medya ve yerel medyada yayıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görüntülerin ardından açıklama yaptı.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDIBaşkan Özcan açıklamasında, tüm vatandaşlardan özür dilediğini belirterek, Veteriner İşleri Müdürü'nü görevden aldığını duyurdu. Özcan şunları söyledi: "Sorumlulara bunun hesabını sormak belediye başkanı olarak benim borcum. Ben bu görüntüleri Türkiye'de izleyen tüm vatandaşlarımızdan Bolu Belediye Başkanı olarak özür diliyorum. Bir daha Bolu'da böyle görüntüler olmayacak. Dünkü görüntüleri ben de çok ama çok üzülerek izledim. Öncelikle bu olay Bolu Belediyesi'ne hiç yakışmadı. Her şeyden önce Hayvan Hakları Komisyonu kurmuş olan, hayvanlara eziyet etmek başta olmak üzere birçok konuda idari para cezası kararları almış olan bir belediyeyiz. Evet, burada Veteriner İşleri Müdürümüzün çok ağır bir ihmali ve kusuru var. Böyle hatalar affedilemez. Ben görüntüleri gördüğüm an Veteriner İşleri Müdürü'nün görevden alınması ve soruşturma açılması talimatını verdim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Bir daha Bolu'da böyle görüntüler olmayacak. Bunun üzüntüsünü tüm hayvanseverler ile birlikte paylaşıyorum.ö

"ÖLEN HAYVANLARI USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE GÖMÜYORUZöHayvan ölümlerinde usulüne uygun prosedür uygulandığını belirten Özcan, "Yani orada kendi barınağımızda bir hayvan ölüyor, en azından o hayvanı doğru dürüst defnedersiniz. Bir çöp gibi gömülmeye gönderilmesi hiç hoş değil. Kaldı ki biz bu tür sokakta, barınakta veya mezbahanede ölen hayvanları temizlik işleri müdürlüğümüzün yanındaki arazide usulüne uygun şekilde gömüyoruz ve kireçliyoruz. Dolayısıyla bu uygulama geçmişten beri bu şekildeyken, bu yapılanı görmek beni çok üzdü" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ölü köpeklerin kamyon arkasındaki görüntüsü-Videoyu çeken vatandaş ile çöp kamyonu şoförü arasındaki diyaloglar-Başkan Özcan'ın açıklaması

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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İŞ MAKİNESİ ENERJİ HATTINA TEMAS ETTİ, OPERATÖR YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, altyapı çalışması sırasında enerji nakil hattına temas eden iş makinesinin operatörü, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesindeki kırsal Çeltikçi ile Cerrah mahalleleri arasındaki altyapı çalışmasında meydana geldi. Kazı çalışması yapan operatör Sinan Durbak (26) iş makinesinin kepçesiyle enerji nakil hattına temas etti. Akıma kapılan operatörü çalışma arkadaşları kurtardı.

Yaralanan operatör, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden detaylar-İşçiden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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ESKİŞEHİR'DE ETKİLİ OLAN DOLU VE SAĞANAK, TARIM ARAZİLERİNDE HASARA YOL AÇTI

ESKİŞEHİR'de önceki gün ve dün etkili olan sağanak yağış ile dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, tarım arazilerinde de büyük hasara yol açtı.

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkilerken kırsal mahallelerdeki tarım alanlarında ise büyük hasara yol açtı. Eskişehir-Seyitgazi karayolu Taşlık mevkisinde etkili olan dolu yağışı, yolu adeta beyaza bürüdü. Dolu ve sağanak yağış nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik tedbiri alınırken, yol kenarında biriken dolu taneleri iş makinesiyle temizlendi.

SEL SULARINDAN YOL KAPANDISeyitgazi ilçesine bağlı kırsal Değişören Mahallesi'nde yüksek tepelerden akan sular, Yenikent Mahallesi'ne giden yolun kapanmasına neden oldu. Değişören Mahallesi sakinlerinden Reşat Çelik, yoğun yağışların ardından aynı manzaranın yaşandığını belirterek, "Burada tepelerden, ovalardan gelen sel suları önce Yenikent Mahallesi'ne giden yolu kapattı. Şu an geçişler kapandı. Ayrıca tarım arazileri de sular altında kaldı. Mahallemizde buğday, arpa, pancar ve mısır ekiliydi. Hepsi sular altında kaldı. Büyük zarar var. Çok rüzgarlı yağış oldu, dolu da yağdı. Suları bize kadar getirdi" dedi.

'TARLALARDA HASAR BÜYÜK'Değişören Mahallesi muhtarı Selami Özdemir ise tepelerden gelen sel sularının yolu kapattığını ifade ederek, "Yolumuz şu anda kapalı durumda. Tarlalarda bin dekara kadar alanda hasarımız var. Bu selden sonra kontrole edeceğiz ama hasar büyük gibi görünüyor. Mahalle içerisinde suyun geldiği alanlarda ev yok ama tarım alanlarında büyük hasar oluştu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yağıştan zarar gören tarlalar-Tarladaki dolu taneleri-Dolu yağışının etkili olduğu yol-Kepçeyle dolu tanelerinin temizlenmesi-Sel olan köy-Yolun üzerinden akan sular-Mahalleden Reşat Çelik ile röp.-Mahalle Muhtarı Selami Özdemir ile röp.-Havadan sel görüntüsü-Dolu yağışı cep telefonu görüntüsü-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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BAYRAMİÇ'TE DOLU YAĞIŞI 10 BİN DÖNÜM TARIM ALANINI VURDU

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu, Yeşilköy ve Karaköy köylerinde sağanak ile birlikte etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, yaklaşık 10 bin dönümlük elma, domates, karpuz ve üzüm bahçelerine zarar verdi.

Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu, Yeşilköy ve Karaköy köylerinde sağanak ile birlikte yağan dolu tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddeti nedeniyle görenleri şaşkını çeviren yağış, ağaçların üzerindeki meyvelere zarar verdiği gibi, bağlardaki üzüm kütüklerinin ve ağaçların dallarını kırdı.Yaklaşık 10 bin dönüm alandaki elma, domates, karpuz ve üzüm dikili tarım alanları zarar gördü.

Çanakkale İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ, Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğü köylerde incelemelerde bulundu. Yetkililer, dolu yağışının ardından hasar tespit çalışması başlattı.

Tongurlu köyünde yaşayan Şahin Topal (62), "Karpuz, domates, elma ürünlerimizi dolu yağışı nedeniyle zarar gördü. Şaşkınım ve şok içindeyim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Bayramiç'te dolu yağışından cep telefonu görüntüleri.-Dolu yağışı sonrası zarar gören üzüm bahçeleri ile elmalardan görüntüler.-Şahin Topal ile röp.-İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'ın bölgede inceleme yapmasından görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),

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KEŞAN'DA YAĞMUR VE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 26 derece olduğu Keşan'da sağanak yağmur ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bazı alt geçit ve kavşaklarda da su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla geçişlerinde güçlük çekti.

İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde belediye tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarında kullanılan malzemeler ise yağmur sularıyla birlikte İstiklal Caddesi'ne sürüklendi. Yola saçılan kum ve mıcır nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Malzemeler iş makineleriyle yol kenarına çekildi. Cadde üzerinde yağmur sularına kapılan bir sokak köpeği ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bitkin düşen köpeği kaldırıma çeken vatandaşlar, durumu Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Belediye ekipleri ise vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sağanak ve dolu yağışı-Yağışta ilerleyen araçlar-Yağıştan kaçanlar-Saçak altına sığınanlar-Yollardan akan su-Yola saçılan kum ve çakıl-Araçların güçlükle ilerlemesi-İş makinesinin temizlik çalışması-Sel sularından kurtarılan köpek-Duvarda mahsur kalan köpek-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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YOZGAT'TA SAĞANAK VE DOLU YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ YOZGAT'ta etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise fındık büyüklüğündeki dolu tanelerinden araçlarını korumak isterken zor anlar yaşadı.

Yozgat'ta akşam saatlerinnde başlayan sağanak, kısa sürede dolu yağışına dönüştü. Yaklaşık yarım saat etkili olan ve aralıklarla fındık büyüklüğünde düşen dolu tanelerinin erimesiyle birlikte yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Caddelerden akan yağmur suları nedeniyle iş yerlerinin önlerinde bulunan malzemeler akıntıya kapıldı. Esnaf malzemelerini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Dolu yağışının şiddetinden araçlarının hasar görmesini engellemek isteyen sürücüler ise alt geçitlerde bekledi. Bu nedenle trafikte de aksamalar oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, dolu meyve ağaçlarına da zarar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Dolu yağışından görüntüler-Araçların yolda kalmaları-Röportajlar-Suların yollardan akması

-Genel detay görüntüler

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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İNEGÖL VE YENİŞEHİR'İ SEL VURDU, TARLALAR SULAR ALTINDA KALDI

BURSA'nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde, akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sele neden oldu. Kırsal mahallelerde birçok ev zarar görürken tarlalar sular altında kaldı.

İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağışın ardından kırsal Kurşunlu, Süpürtü, Küçükyenice, Çitli, Kınık ve Eymir mahallelerinde bazı dereler taştı. Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Akbıyık Mahallesi'nde ise taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.

Yağışın gece saatlerinde etkisini kaybettiği öğrenilirken, İnegöl Ziraat Odası ve İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmaları yapacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA