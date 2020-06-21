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KALKAN HAREKATI ŞEHİDİ TOPRAĞA VERİLDİ IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kalkan Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
21.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 21.06.2020 08:29

PENÇE-KALKAN HAREKATI ŞEHİDİ TOPRAĞA VERİLDİ 

IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kalkan Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Mehmet ve Fadıma Kahya çiftinin 4 çocuğundan tek oğlu olan şehit Ömer Kahya'nın cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra helallik için baba ocağına götürüldü. Şehidin naaşı daha sonra Hacı Ahmet Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene; şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.Törende şehidin yakınları, musalla taşındaki Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Baba Mehmet Kahya'nın güçlükle ayakta durduğu törende İl Müftüsü Celal Sürgeç helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından omuzlara alınan Ömer Kahya, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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