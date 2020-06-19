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BURSA'DA SAĞANAK SELE YOL AÇTI; SUYA KAPILAN KADIN KURTARILDIBURSA'da dün etkili olan sağanak sırasında merkez Osmangazi ilçesindeki Tahtakale Mahallesi'nde sel sularına kapılan Emine Kahvecioğlu, sürüklenmeye başladı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
19.06.2020 08:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 08:22

BURSA'DA SAĞANAK SELE YOL AÇTI; SUYA KAPILAN KADIN KURTARILDI

BURSA'da dün etkili olan sağanak sırasında merkez Osmangazi ilçesindeki Tahtakale Mahallesi'nde sel sularına kapılan Emine Kahvecioğlu, sürüklenmeye başladı. Kahvecioğlu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahvecioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, Emine Kahvecioğlu'nun suda sürüklenme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aynı bölgede, sel sularının çamaşır makinesi, motosiklet ve çöp kutularını da sürüklediği görüldü.

SELE KAPILAN KADINI KURTARAN ESNAF KONUŞTU

Bursa'da sele kapılan Emine Kahvecioğlu'nu kurtaran Sinan Yılmaz o anları anlattı. Yılmaz her şeyin 20 dakika içerisinde gerçekleştiğini ifade ederken kadını kurtararak insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.Bursa'da dün öğle saatlerinde bastıran yağmur Osmangazi ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Birçok iş yeri su altında kalırken taşan sular önüne aldığı her şeyi sürükledi. Sular Tahtakale Mahallesi 4. Dik Sokak'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen Emine Helvacıoğlu'nu da önüne alarak sürüklemeye başladı. O anlar çevredeki esnaflar tarafından saniye saniye görüntülenirken suya kapılan Helvacıoğlu'nu kurtaran esnaf Sinan Yılmaz (52) o anları anlattı. Yılmaz her şeyin dakikalar içinde yaşandığını belirterek suya kapılan kadını kurtararak insanlık görevini yerine getirdiğini dile getirdi. Yılmaz konuşmasında, "Burada tam olarak 15-20 dakika içerisinde bir sel felaketi oldu, önüne kattığı her şeyi götürdü. Bu arada ben de kapının önündeki malzemeyi geri çekerken selde sürüklenmekte olan bir ablayı gördük. Zavallı çırpınıp duruyordu.  Yukarıda arkadaşlar kurtarmaya çalıştı ama kurtaramadılar. Sular fazlaydı arkadaşlar korktu ben öyle anladım. Ben dayanamadım, atladım suyun içine kadını kurtardım. Üstüme düşen insanlık görevini yerine getirdi. Ben kadını aldığımda yaralıydı. Bilinci yarı açıktı. Ayağındaki ayakkabılar gitmiş hep berbat durumdaydı. İnşallah iyileşir" dedi.

'DENİZE DÜŞTÜĞÜNÜ SANMIŞ'Bursa'da sel sularına kapılan ve bir esnaf tarafından kurtarılan 4 çocuk annesi Emine Kahvecioğlu'nun kayınbiraderi Ferhat Kahvecioğlu, yengesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ferhat Kahvecioğlu, yengesini kurtaran Sinan Yılmaz'a da teşekkür etti.Ferhat Kahvecioğlu yengesinin evlenecek olan oğlu için alışveriş yapmaya çıktığını belirterek," Hastamızın sağlık durumu çok şükür iyi ve iyiye gidiyor. Böyle olmasını biz de istemezdik. Doğal bir felaket yaşadık. Aniden bastıran selle aşağıya kadar sürüklenmesi ve vücudunun çoğu yerinde çizik hatta kaburgalarında kırık olduğu söylendi. Zaten doktorlarımız ilgileniyor. Şu anda sağlık durumu iyiye gidiyor. Olay anını anlattı bize. Çarşıdan dönerken bayır aşağı selin geldiğini görünce karşıya geçmek istemiş. O anda da dengesini kaybedince ayağı kaymış ve sele kapılmış. Buna da şükür Allah evlatlarına bağışladı. Yaklaşık 850 metre sürüklenmiş. Olayın ardından hissettiklerini anlattı bize. 'Birden denize düştüm ve boğuluyorum sandım' dedi. Biz de kendisini kurtaran esnafa gidip teşekkür edeceğiz. Allah bin kere razı olsun o insandan, çok büyük bir fedakarlıkla suya atlamış ve yengemi sudan çıkarmış. Bizim Türk insanı duyarlıdır. Yengemi kurtarana sizin aracılığınızla çok teşekkür ederim" dedi.

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: DENİZDE BOĞULUR GİBİ HİSSETTİM 

Bursa'da sel sularına kapılan ve bir esnaf tarafından kurtarılan 4 çocuk annesi Emine Kahvecioğlu, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kahvecioğlu'nun 2 kaburgasının kırıldığı belirlendi. Hastanedeki yatağında konuşan Kahvecioğlu, "Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Birden bire sürüklendim. Kendimi denizde boğulur gibi hissettim. Çok kötüyüm. Çok ağrım var. Beni kurtaran vatandaştan bin kere Allah razı olsun. Beni bir dükkan sahibi kurtardı" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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