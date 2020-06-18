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ŞIRNAK'TA, YAKIT TAŞIYAN KAMYONETE EYP'Lİ SALDIRI: 4 ŞEHİTŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, yol yapım çalışmasına yakıt taşıyan kamyonette, seyir halinde patlama meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
18.06.2020 08:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 08:15

ŞIRNAK'TA, YAKIT TAŞIYAN KAMYONETE EYP'Lİ SALDIRI: 4 ŞEHİT

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, yol yapım çalışmasına yakıt taşıyan kamyonette, seyir halinde patlama meydana geldi. Olayda, kamyonette bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.35'te Kürtik Tepe mevkiinde meydana geldi. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonette, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAŞırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan pikapta meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği patklama ile ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Patlamının neden kaynaklandtığı lönünde araştırmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şırnak İlimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan (4) vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan pikapta meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 kişinin kimliği belirlendi. Yapılan incelemede ölenlerin Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Bestaş ve Osman Tuncay olduğu tespit edildi. 

CENAZELER OTOPSİ İÇİN ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından cenazelerin, Güçlükonak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

PATLAMANIN NEDENİ YOLA DÖŞENEN EYPŞırnak Valiliği, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın nedeninin terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) olduğunu açıkladı.

PATLAMADA ŞEHİT OLAN 4 KİŞİNİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDITeröristler tarafından yol ödşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçilerin Emin Eruğul, Nesim Beştaş, Osman Tuncay ve Hacı Atilla olduğu belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Şırnak ilimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan ve içinde 4 işçinin bulunduğu pikap tipi araç, intikal halindeyken bölücü terör örgütü tarafından yola yerleştirildiği değerlendirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması nedeniyle infilak etmiş, araçta bulunan Şırnak ilimiz Güçlükonak ilçesi nüfusuna kayıtlı Emin Eruğul, Nesim Beştaş, Osman Tuncay ve Hacı Atilla isimli vatandaşlarımız şehit olmuştur. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz."

OKTAY VE ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJICumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 sivilin şehit olduğu EYP'li saldırıyı lanetledi ve hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Masum sivilleri hedef almaktan dahi çekinmeyen terör örgütüne asla nefes aldırmayacak, sınırlarımız içinde ve dışında kökünü kazıyacağız" dedi.

'BU TOPRAKLARDAN KAZIYACAĞIZ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise mesajında, "Şırnak Silopi'de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah'ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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