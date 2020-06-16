DHA YURT BÜLTENİ - 1 KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ ADANA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ercüment Kurt (30), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞ ADANA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ercüment Kurt (30), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

S¸ırnak Silopi 172. Lojistik Tugay Komutanlı'gˆında go"revli Jandarma Uzman Çavus¸ Ercu"ment Kurt, birligˆinin bahc¸esinde gec¸irdigˆi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine getirilen Ercüment Kurt için tören düzenlendi. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törene, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Bas¸kanı Hu"lya Erdem, Ceyhan Cumhuriyet Bas¸savcısı Ufuk Mustafa Su"ren, Adana Merkez Komutanı Piyade Albay Soner Şekeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Aydın, kurum mu"du"rleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandas¸lar katıldı.

Namık Kemal Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alınmasının ardından Doruk Mahallesi Asri Mezarlıgˆı'nda cenaze namazı kılındı. Kurt'un kız kardeşi, ağabeyinin üniforması ile törene katıldı. Cenazede annesi Nürfet, baba Feyyami ve erkek kardeşler Ertan ile Erkan Kurt'un feryatları yürekleri dağladı. Acılı anne Türk Bayrağı'nı Piyade Albay Soner Şekeroğlu'ndan teslim alırken, gazetecilere, "Ben tüm askerleri severim, bana dua edin" diye ağıt yaktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Cenazenin askerlerin omuzlarında getirilmesi-Erkek kardeşinin feryadı-Helallik alınması-Cenaze namazının kılınması-Anne ve kardeşlerin türk bayrağını alıp öpmesi-Annenin konuşması-Kız kardeşin ağabeyinin fotoğrafına sarılması

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana)

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ARTÇI DEPREM SONRASI MEYDANA GELEN HEYELANDAN SANİYELERLE KURTULDULAR

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar dün de devam etti. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, Adaklı ilçesine inceleme yapmaya giderken meydana gelen artçı deprem sonrası oluşan heyelandan saniyelerle kurtuldu. Karşı yönden gelen bir aracın da son anda kaya parçaları altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Karlıova ilçesinde depremin olduğu bölgede inceleme yapan 5 kişilik AKUT ekibi bölgeye çadır kurup, Adaklı ilçesinde inceleme yapmaya giderken, Kızılçubuk köyü ile Kaynarpınar köyü arasında saat 18.05'te artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin ardından dağdan kopan kaya parçalarını fark eden AKUT ekibi araçlarını durdurdu. Saniyeler sonra dağdan yuvarlanan büyük kaya parçaları karayoluna düşmeye başladı. O anda karşı yönden gelen bir araç da son anda kaya parçaları altında kalmaktan kurtuldu. O anlar AKUT ekibinin kamerasına yansıdı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerince kapanan yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Dağdan düşen kaya parçalarıAkut ekiplerinin araçtan inip heyelan noktasına ilerlemesiDüşen büyük kaya parçalarıKarşı yönden gelen aracın kaya parçaları altından kurtulmasıGenel ve detay

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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DEPREMDE GÖÇÜK ALTINDA KALAN MUSA, BABAANNESİNİ ZİYARETE GELMİŞ BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde önceki gün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalarak yaralanan 3 yaşındaki Musa Yıldız'ın Kocaeli'de yaşadığı, ailesiyle birlikte babaannesini ziyarete geldiği ortaya çıktı.

Kocaeli'de oturan İsmail YIldız, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte bir süre önce Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kaynarpınar köyünde oturan annesini ziyarete geldi. Önceki gün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, ev yıkıldı, İsmail Yıldız'ın oğlu Musa göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından göçük altında çıkarılan Musa Yıldız, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakımında tedavisi süren Musa Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kocaeli'de mobilya ustası olduğunu belirten İsmail Yıldız, oğlunun tedavisinde destek olanlara teşekkür etti. Yıldız, "Depremin olduğu anda evde değildim. Eve geldiğimde Musa'yı Karlıova'daki hastaneye götürmüşlerdi. Oğlumun tedavisi için çaba sarf eden herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.Musa Yıldız'ın ziyaret eden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, aileye geçmiş olsun dileklerini illetti. Musa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Demirdağ, "Yüzünde bir yaralanması var, organ hasarı açısından özellikle depremden sonra belli bir dönem crush sendromu dediğimiz yönden izlenmesi gerekiyor. Şu anda hayati tehlikesi yok, şuuru açık, yemesi içmesi de doğal bir şekilde. İnşallah bundan sonra takip edilecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Hastane geneliÇocuktan detayRöportajlarGenel ve detay

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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'İL İMAMI' FETULLAH GÜLEN İMZALI SAATLE YAKALANDI MERSİN merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 'il imamı' olduğu tespit edilen C.S. ve 'il ablası' olduğu belirlenen Y.B. yakalandı. C.S.'nin adresinde yapılan aramada Fetullah Gülen imzalı saat de bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, Mersin il imamı olduğu tespit edilen ve Elazığ'da 3 adresi bulunan C.S., düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, Fetullah Gülen imzalı saat, örgüt mensuplarına verilen kıtmir yazılı kolye, 51 yasaklı yayın kitapları, dijital materyaller ve bir kısım notların yazıldığı not defterleri ele geçirildi.

SANALDAN TALİMATLAR VERİYORMUŞDevam eden çalışmalar kapsamında, Mersin il finansçısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan bir kişinin ifadesinde, Y.B.'nin Mersin il ablası olduğunu söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalarda da Tekirdağ'da oturup, sanal olarak talimatlar vererek il ablalığı yürüttüğü tespit edilen 'Azra/Esma' kod adlı Y.B., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan ev aramasında, laptop, flash disk ve çok sayıda cep telefonu gibi dijital materyaller ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Yakalanan şüpheli evden çıkartılırken-Araca bindirilirken

Haber-Kamera: MERSİN,

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KEMALİYE'DE MİNİBÜS FIRAT'A UÇTU: 5 ÖLÜ, 3 YARALI ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu. Kazada kısmen suya gömülen minibüste bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü girişinde meydana geldi. Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan Mehmet Dil (62) yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, koprü girişinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, Fırat Nehri'ne uçtu. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 3 yolcu, nehir üzerinde gezinti yaptıran tekne çalışanları tarafından kurtarıldı. Yaralı oldukları belirlenen Kader İlçin (30), Ayşe İlçin (6) ve Kübra Dil (24), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖRÜN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIErzincan'ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü girişinde sürücü Mehmet Dil'in kontrolünden çıkarak Fırat Nehrine uçan minibüste ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Saat 20.30 sıralarında meydana gelen, 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralı kurtulduğu kazada kayıp olan şoför Mehmet Dil'in bulunması için bölgeye gelen dalgıçlar nehir içinde, arama-kurtarma ekipleri ise nehir boyunca çalışma yürüttü. Kazadan 5 saat sonra dalgıçlar şoför Dil'in aracın altında sıkışan cesedine ulaştı. Dil'in cansız bedeni sudan çıkartılan hastane morguna gönderildi. Şoför Mehmet Dil'in de cesedinin bulunmasıyla kazada 8 kişinin bulunduğu minibüste yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükselirken, 3 yaralının ise hastanede tedavilerine devam ediliyor.

VALİ ARSLANTAŞ, KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTIBu arada kazadan haberdar olunca Erzincan Valisi Ali Arslantaş da olay yerine gitti. Kazanın meydana geldiği köprünün üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan Vali Arslanta, kayıp şofor Mehmet Dıl'ın bulunması için yürütülen çalışmaları da takip etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Arslantaş, çalışmaları izlerken şoför Dil'in de cesedine ulaşıldı.

KARADENİZ GEZİSİ DÖNÜŞÜ FACİABu arada minibüste bulunan ailenin gezi dönüşü memleketlerine dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Minibüste sürücüsü Mehmet Dil'in beraberinde eşi, kızları ve torunları ile Karadeniz gezisine çıktıkları ve memleketleri Elazığ'a dönerken kazanın meydana geldiği belirlendi. Kazada Mehmet Dil'in yanı sıra eşi Gülser Dil ile birlikte 1 kızı ve 2 torunu yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

KIRŞEHİR'de, köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdiği iddia edilen hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kırşehir-Aksaray karayolunun Kesikköprü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kırşehir'den Aksaray istikametine seyir halinde olan 68 HD 705 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Erdem Mergen, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirince, karşı yönden gelen Şenol Kılıç yönetimindeki 40 BG 007 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle Mergen idaresindeki hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Mergen'in eşi Bahar ve oğlu Mustafa Can Mergen'in (5) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan her iki aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan Seyfi Kılıç ise ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi ise, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Cep telefonu kamerası ile çekilmiş olay yeri

Haber: Abdurrahman DULKADİR - Kamera: KIRŞEHİR,DHA

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SİVAS'TA KAMYONLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

SİVAS'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Niksar Caddesi'nde Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Paşabahçe Mesire Alanı'ndan çıkan Ahmet Turan Yaşın yönetimindeki 06 AFA 469 plakalı otomobille Hasan Yılmaz'ın kullandığı 58 TR 235 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada sürücü Yaşın ile birlikte otomobildeki Songül ve Necati Yılmaz (61) ile Furkan Demirkan (12) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Necati Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Songül Yılmaz'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü Hasan Yılmaz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Araçların görüntüsü-Detaylar

Haber-Kamera: Mert Taha VAROL/SİVAS,

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TEKİRDAĞ'DA TARLAYA UÇAN MİNİBÜSTE 7 KİŞİ YARALANDI

TEKİRDAĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya uçması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- Malkara ilçesi yolunun Karahisarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Münir Ö. (22) yönetimindeki 34 CKY 317 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Münir Ö. ile birlikte Rıdvan B.(27), Erhan G.(26), İbrahim K.(23), Adem G.(24), Abdülkadir B.(26), Mansur Ö. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Tarlaya uçan minibüs-Minibüsün hala çalışan silecekleri-Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması-Olay yerindeki jandarma ve sağlık ekipleri-Olay yerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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KAZADA HAFİF YARALANAN KÜÇÜK ASYA, ANNESİ İÇİN AĞLADI

BOLU TEM Otoyolu'nda, kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan otomobildekilere yardım etmek için duranların aracına, arkadan gelen 2 araç daha çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada kendisi de hafif yaralanan 7 yaşındaki Asya Miray Doğan, yaralanan annesi Meryem Doğan ambulansa taşındığı sırada gözyaşlarğıno boğuldu.

Zincirleme kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Aykut Ocakçı yönetimindeki 34 VH 833 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Ali Doğan yönetimindeki 07 AFE 434 plakalı otomobil ile kaza yapan araçtakilere yardım etmek için durdu. Doğan ve yanında bulunan arkadaşı Serdar Dereli araçtan indi. Bu sırada arkadan gelen Muhammet Cotuk yönetimindeki 27 APY 99 plakalı araç ile Gökhan Gulkal yönetimindeki 61 EU 632 plakalı otomobil, Ali Doğan'ın park halindeki otomobiline çarptı. Kazada, yardım etmeye inenlerin aracında bulunan Meryem Doğan ve kızı Asya Miray Doğan ile diğer araçlarda bulunan Neriman Reyhan ve Aykut Ocakçı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KÜÇÜK ASYA ANNESİ İÇİN AĞLADI

Kazada eşi yaralanan Ali Doğan, olay yerinde fenalık geçirdi. Kazada kendisi de hafif yaralanan 7 yaşındaki Asya Miray Doğan, yaralanan annesi Meryem Doğan ambulansa taşındığı sırada gözyaşı döktü. Olay yerinde bulunan bir polis memuru minik kızın elini tutup, yüzünü okşayarak "Annen iyi olacak tamam mı?" dedi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların yol kenarına çekilmesiyle birlikte trafik akışı sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yapan araçlar-Ambulansa taşınan yaralılar-Polisin küçük kızın elini tutması-Kazaya eşi yaralanan Ali Doğan'ın fenalaşması-Detaylar-Serdar Dereli

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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YENGESİNİ AĞABEYİNİ ALDATTIĞI İDDİASIYLA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

MANİSA'nın Kula ilçesinde Ali Kocatürk, yengesi Nazmiye Kocatürk'ü çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldürdü. Teslim olan Kocatürk'ün ifadesinde, yengesini ağabeyinin aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Kula'ya bağlı kırsal Topuzdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kocatürk tarlada çalışan yengesi Nazmiye Kocatürk'ün yanına gitti. Ali Kocatürk, iddiaya göre yengesi Nazmiye Kocatürk'ün ağabeyini aldattığını öne sürünce ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Ali Kocatürk, yanındaki bıçağı yengesine defalarca sapladı. Ağır yaralanan Nazmiye Kocatürk, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Kocatürk olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevllerince yapılan kontrolde Nazmiye Kocatürk'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Nazmiye Kocatürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İFADESİNDE AĞABEYİNİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Ali Kocatürk, bir süre sonra jandarmayı arayıp, cinayet işlediğini itiraf ederek teslim oldu. Ali Kocatürk ifadesinde, yengesi Nazmiye Kocatürk'ü, ağabeyinin aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Acı haberi alıp, olay yerine gelen Kocatürk'ün yakınları, sinir krizleri geçirdi ve uzun süre gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yeri-Cinayet bölgesinden detaylar-Kocatürk'ün cansız bedeninin morga kaldırılması-Detay

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa),

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ŞÜPHELİNİN SALDIRISINDAN KAÇARKEN DÜŞÜP BAŞINI DUVARA ÇARPAN POLİS YARALANDI BURDUR'da, polisin kimlik sormak istediği 18 yaşından küçük 2 şüpheli kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri kaçarken, kendisini yakalamaya çalışan polis memuru Selcan Akbaş'a (27) tekme savurdu. Tekmeden kurtulmaya çalışan Akbaş, düşüp başını duvara çarparak yaralandı. Kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekibinde görevli polis memurları, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda 2 şüpheliye kimlik sormak için yanlarına yaklaştı. Bu sırada durumu fark eden 2 kişi, polisten kaçmaya başladı. Polis memurlarından Selcan Akbaş, şüphelilerin arkasında koşmaya başladı. Akbaş'ı fark eden şüphelilerden biri polis memuruna tekme savurdu. Bu sırada kendini tekmeden kurtarmak isteyen Akbaş, dengesini kaybederek parkın duvarına kafasını çarpıp, düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru Akbaş, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Akbaş'ın beyninde kanama olduğu ancak cerrahi müdahaleye gerek olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin, A.U. (16) ve M.Y. (15) olduğu belirlendi. Polis belirlenen adrese düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakalıp, gözlatına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeri-Hastane dış görünüş-Polis ekipleri-Şüphelinin getirilişi-Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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KAYIP GENÇ, 2 GÜN SONRA DAĞDA YARALI BULUNDU HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 gündür kayıp ihbarıyla aranan Yusuf Yücel, dağlık alanda yaralı olarak bulundu. Araçla ulaşılamayan noktada bulunan Yücel, AFAD ekiplerinin çalışması ve helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Yücel, önceki gün kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlatıldı. Aynı gün sosyal medyada da paylaşılan Yücel, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta kırsal alanda bulunan Suçıkağı Mahallesi'nde vatandaşlar ile korucular tarafından yaralı halde bulundu. Olay yerine çağrılan acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, bulunduğu bölgeye çıkma imkanları olmaması üzerine bölgeye helikopter istedi. Helikopterle ulaşılan Yücel, ilk müdahalenin ardından bölgeden çıkarılabildi.

Vatandaşlar Yücel'i kırsalda dolaşırken gördüklerini belirterek, "Önceki gün sabah saat 09.00 sıralarında bu genç buradan geçti. Tanıdığımız birine benzemiyordu. Neden geldiğini bilmiyoruz. Biz ve korucularımız düştüğü yere gittik, alamadık. 2 gündür oradaymış, ayakları da kırılmış. Sağ olsun devletimiz helikopter geldi, kurtardılar" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Helikopter görüntüsü -Vatandaşlarla röp.-Yaralı gencin helikoptere çekilmesi -Helikopterin gitmesi -Ormanlık alandan görüntüler-Sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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AMASYA'DA ENTEGRE ET TESİSİNDE GÖÇÜK: 4 YARALI AMASYA'da entegre et tesisinin inşaat halindeki ek binasında göçük meydana geldi. Enkaz yığını altında kalan 4 işçi, yaralı kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinde, merkeze bağlı Boğazköy mevkisinde bulunan özel firmaya ait entegre et tesisinin inşaat halindeki ek binasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Enkaz yığını altında kalan 4 işçi arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarıldı. İşletmedeki diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük altında yaralanan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından kentteki Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçük nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden görüntüler

HABER KAMERA: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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ARKADAŞLARIYLA OYNARKEN 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

BURSA'nın İznik ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken caminin avlusunu çevreleyen yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvarın üzerinden düşen Muhammed Elşah (12) yaralandı.

İznik ilçesindeki Çınarlı Camii'nin avlusunu çevreleyen 5 metre yüksekliğindeki duvar üzerinde arkadaşlarıyla oynayan Suriye uyruklu Muhammed Elşah, mermer eşiğine basarak dengesini kaybetti ve yere düştü. Ağır yaralanan çocuğu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Muhammed'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çocuktan detaylar-Sedye ile taşınması-Düştüğü yerden detaylar

Haber-Kamera: İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa),

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HASTANEDE 4 DOKTORUN DARBEDİLMESİNE 1 TUTUKLAMA VE YENİDEN GÖZALTI AFYONKARAHİSAR'da, koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbedip, tehdit eden 2 kişiden G.Y.C. tutuklanırken, adli kontrolle serbest kalan Y.A. ise savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Covid Tecrit Bölümü'ne önceki gün gece koronavirüs şüphesiyle getirilen ve alkollü olduğu öne sürülen G.Y.C. ve Y.A.'ya test yapıldı. Covid-19 test sonuçları negatif çıkan G.Y.C. ve Y.A., saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Bunun üzerine nöbetçi doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tonkaz, şüphelileri sakinleşmeleri yönünde uyardı. Buna karşı çıkan 2 saldırgan, 4 doktoru darbetti. Daha sonra saldırganlardan biri, "Bir kamyon adam yığarım. Bu nasıl hastane? Pompalı tüfek getiririm, sizi tararım" diyerek doktorları tehdit etti. Şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan 4 doktor, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne gönderildi. Acil serviste yapılan tetkikler sonucu doktorların boyun, yüz ve kollarında yumruk darbelerine bağlı kızarıklıklar olduğu belirtildi. Darp raporu alan ve 'beyaz kod' uyarısı veren doktorların şikayetçi olduğu G.Y.C. ve Y.A., polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y.C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Y.A. ise adli kontrolle bırakıldı.

SAVCILIKTAN İTİRAZ SONRASI YENİDEN GÖZALTISavcılık tarafından Y.A.'nın bırakılmasına itiraz edilirken, yeniden gözaltına alınmasını istendi. Y.A., dün ikinci kez gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan olayın yaşandığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Covid Tecrit Bölümü'ndeki güvenlik kamerası görüntülerine savcılık, el koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Afyonkarahisar Devlet Hastanesi dış plan görüntü

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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ADIYAMAN'DA KAVGA: 1 YARALI, 2 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi darbedilerek yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Hoca Ömer Mahallesi'nde meydan geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada darbedilerek yaralanan A.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis. kavgaya karıştığı belirlenen Ö.A. ve K.G.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeriYaralının ambulansa bindirilmesiPolis ekipleriAmbulansın hastaneye gidişiGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR -ADIYAMAN-DHA)

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KUYUMCUDAKİ SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNDE ÇATIŞMA ÇIKTI, 2 HIRSIZ KAÇTI

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde kuyumcuya giren 2 kişi, silahlarını göstererek hırsızlık girişiminde bulundu. Kuyumcunun da silahını çıkarmasıyla çatışma çıktı. 2 şüpheli, kuyumcunun karşılık vermesi üzerine kaçtı. Olayda kimse yaralanmazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Onbirnisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzzet Kılıç'a ait kuyumcuya gelen kimliği belirsiz 2 kişi, uzun namlulu silah ve tabanca ile soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun da silahlı iki kişiye tabancasını göstermesiyle taraflar birbirine ateş etti. Olay yerinde 5 boş kovan bulundu. Silahların karşılıklı ateşlendiği olayın ardından 2 şüpheli, plakasız motosiklet ile kaçtı. Şüphelilerden birisi kaçarken, kuyumcuya yakın noktada tabancasını düşürdü.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Kılıç ve görgü tanıklarının ifadesine başvurarak parmak izi incelemesi yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen jandarma, kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kuyumcu dükkanı-Jandarma ekiplerinin gelmesi-İnceleme yapan jandarma-Yerde bulunan tabanca -Yaralıya müdahale eden ekipler-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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SINAVDA RAHATSIZLANAN ÖĞRENCİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, SALONDAKİ 16 KİŞİ İZOLASYONA ALINDI İZMİT'te, Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrenci, rahatsızlanınca başka salona alındı. Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sınava giren 15 öğrenci ile öğretmen, evlerinde izolasyona alındı.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde önceki gün Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir öğrenci, sınav sırasında rahatsızlandı. Başını sıranın üstüne koyan öğrenci, öğretmenler tarafından boş bir salona alındı. Burada sınavına devam eden öğrencinin ateşi olduğu belirlenirken, sağlık ekiplerine haber verildi. Sınavın ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, öğrencinin sınava girdiği salonda bulunan diğer 15 öğrenci ve öğrenci ile temas eden öğretmene ulaştı. Ailelerden, çocuklarını evlerinde 14 gün boyunca izolasyona almaları istendi. İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, sınav sırasında bir öğrencinin rahatsızlandıktan sonra boş bir sınıfa alındığını, testi pozitif çıkması üzerine 1 gözetmen ve öğrencilerin izolasyona alındığını belirtti.

TEST YAPTIRDIĞINI BİLDİRMEMİŞ

İzmit'te, Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin sınavın yapılacağı binaya girerken, test yaptırdığını ÖSYM'ye bildirmediği, bu nedenle herkesle birlikte sınava girdiği belirtildi. Öğrencinin sınava girdiği sırada, İl Sağlık Müdürlüğü'nün testi pozitif çıkan öğrencinin ailesine ulaştığı, sınava girdiğinin belirtilmesi üzerine, görevlilerin öğrenciyi başka bir salona aldığı ve bu burada sınavı tamamlamasının sağlandığı bildirildi. Yetkililer, ÖSYM'nin herhangi bir şüphe durumunda veya sonucu pozitif olan adayların durumlarını bildirmesi durumundan ayrı binada sınava alınmasının sağlandığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÜniversiteden görüntüHastaneden görüntü

HABER-KAMERA: KOCAELİ,

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BURSA VALİSİ CANBOLAT: İLİMİZDE GÜNLÜK KORONA POZİTİF VAKADA ARTIŞLAR YAŞANIYOR BURSA Valisi Yakup Canbolat resmi sosyal medya hesabından Bursalılara uyarıda bulunarak "Korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım" açıklamasında bulundu.Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Bursa'da artan korona virüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" açıklamasında bulundu. Vali Canbolat'ın yaptığı açıklama şöyle;"Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım. Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Muhabir anonsu-Şehirden genel ve detay görüntüler

HABER : İsmail Hakkı SEYMEN-HUZEYFE ÖZDEMİR/BURSA,

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CİZRE ESNAFI, KORONVİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN İŞ YERLERİNİ AÇMAYACAK

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde esnaf, koronavirüsün yayılımını engellemek amacıyla iş yerlerini gönüllü 10 gün kapatma kararı aldı.

Cizre'de son günlerde artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek amacıyla ilçe esnafı, sosyal medyada bir araya geldi. Esnaf, ilçede salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle iş yerlerini kapalı tutma kararı aldı. Dün başlayan uygulamayla Cizre ilçesinde çok sayıda iş yerlerinin açılmadığı gözlendi. Sosyal medyada başlatılan uygulamaya vatandaşların da evden çıkmayarak destek verdiğini söyleyen Dağkapı Mahallesi Muhtarı Cafer Ebret, "Koronavirüsün ilçemizde yayılmaması için esnafımız 10 gün boyunca iş yerlerini kapatma kararı aldı. Vatandaşlarımız da gönüllü olarak evden çıkmama kararı aldı" dedi.21 yıldır kahvehane işleten Fettah Cıvıldak, salgının yayılımını önlemek amacıyla iş yerini 10 gün boyunca açmayacağını belirterek, "Cizre halkı olarak bu kararı verdik. İnsanlarımızın sağlık ve sıhhati için dükkanlarımızı gönüllü olarak 10 gün kapatmalıyız. Koronavirüsün yayılmaması için kapatmalıyız. Başka kimse acı çekmesin. Herkesi gönüllü olarak dükkanlarını kapatmaları için davet ediyorum" dedi.

Esnaf Abdulaziz Bilge ise, "Koronavirüs halk arasında etkileşimden dolayı artmaya başladı. Bu etkileşimi en aza indirmek için bir esnaf olarak kendimizce böyle bir karar aldık. Çünkü biz de risk altındayız. Bu riski azaltmak için dükkanlarımızı belli bir süre kapatma kararı aldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA