DHA YURT BÜLTENİ - 1 KARLIOVA'DA 5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: 1 ŞEHİT, 18 YARALI BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te merkez üssü Kaynarpınar köyü olan Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KARLIOVA'DA 5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: 1 ŞEHİT, 18 YARALI

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te merkez üssü Kaynarpınar köyü olan Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, merkez üssü Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesinin yıkılması sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 2'si güvenlik korucusu toplam 18 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17.24'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde merkez üssü Kaynarpınar köyünde Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Karlıova'nın yanı sıra çevre ilçeler ile Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi. Depremle birlikte bölgede yaşayanlar panik yaşadı. Deprem anında ev ve iş yerlerinde olanlar dışarı çıktı. Bölgede yapılan ilk incelemede Karlıova ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkıldı. Çökmeyle birlikte bölgede bulunan koruculardan 3'ü yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlilerin sevk edilirken, bazı evlerin duvarlarında da çatlak oluştu.

VALİLİK: 3 KORUCU YARALI

Bingöl Valiliği'nce depreme ilişkin açıklamada, "Dün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar köyünde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir."

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı, daha sonra da 5.8 olarak revize etti. Kandili Rasathanesi, saat 17.34'te meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.6 olarak bildirildi.

VALİLİK: GÜVENLİK KORUCUMUZ ŞEHİT OLDU

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, göçük altına kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Karlıova Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Valilikten alınan bilgiler doğrultusunda depremde saat 21.00 itirabariyle 1 güvenlik korucunun şehit olduğu, 2'si güvenlik korucusu 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: 18 YARALIMIZ VAR

Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Karlıova'da ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 18 kişinin yaralandığını kaydetti. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirten Oktay, şunları söyledi:

"Şu an bize gelen bilgilere göre hamdolsun büyük bir hasar gözükmüyor. Ama hasar tespit çalışması da devam ettiği için şu an verdiğimiz bilgiler an itibariyledir. Yerinde birlikte değerlendirdikten sonra detayları sizlerle paylaşacağız. 5.7 büyüklüğündeki depremden sonra 46 artçı deprem oldu. Bunlardan 2'si 4 büyüklüğü üzerindeki depremler. Bunlar normaldir. Azalarak devam edecektir. Yaralı olan 18 vatandaşımız var. Birisi, merkezdeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş durumda. Şu an kritik durumda olan vatandaşımız yok. Buna da şükrediyoruz. Köylerimiz ve mezralarımız tek tek çek ediliyor. Her birini yerinde kontrol ediyoruz. Yerinde ihtiyacı olanlarına çadır dağıtımı başlanmıştır. Karlıova ve köylerine 1300 çadır ulaştırıldı. Yine aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 180 kişilik bir ekiple sahada çalışıyor. Hasar tespit çalışmamız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar da devam edecektir. Elazığ'da ve Malatya'da tüm vatandaşlarımız şahit olmuşlar ki, en ufak bir sıkıntıda devlet olarak milletimizin yanında olduk. Bugün de ekip olarak buradayız. Ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Biz de gidip yapılanları bizzat yerinde göreceğiz. Yaralıları bir an önce saracağız inşallah."

Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu ve Bakan Kurum ile birlikte Karlıova ilçesine hareket etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİDİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte depremde yaralananları, Karlıova Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kaynarpınar köyündeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucu Cengiz Pullu'nun babası Sıdık Pullu'yu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası Sıdık Pulla'ya başsağlığı dileğinde bulundu.

OKTAY: DEVLET OLARAK HER TÜRLÜ TEDBİRİ ANINDA ALIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte Karlıova Devlet Hastanesi'ndeki incelemelerinin ardından depremde en fazla hasar alan bölgelerden Kaynarpınar köyüne geçti. Buradan da Yedisu ilçesine bağlı depremde en fazla etkilenen Elmalı köyüne giden Oktay ve beraberindeki heyet, yıkılan ve hasar gören evlerde inceleme yaptıktan sonra vatandaşlarla görüşüp, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından depreme ilişkin verileri paylaşan Oktay, şöyle konuştu:

'ELMALI VE YEDİSU'DE 25 YIKIK KONUTUMUZ VAR'

"Şu an bakanlarımızla birlikte Bingöl Yedisu Elmalı köyündeyiz. Bugün 5.7 büyüklüğünde depremin vurduğu köylerimizden bir tanesi. Bingöl'de hasarımız yok. İlçelerimizde de dolaşıyoruz, Karlıova'da da bir şey yok. Köylerimiz var şu ana kadar hamdolsun üstesinden gelebileceğimiz ve atlatabileceğimiz durumla karşı karşıya. En fazla etkilenen köyümüzdeyiz. Elmalı en fazla etkilenen köyümüz. Ben aldığım değerlendirme sonucundaki bilgileri sizlerle paylaşayım. Elmalı'da, Yedisu'da 8'i ağır konutumuz olmak üzere 25 de yıkık konutumuz var. Toplam 33 bina içeriye giremeyecek durumda. 25'i yıkılmış durumda, 8'i de ağır olduğu için boşaltılmış durumda. İçeriye girmelerini de müsaade etmiyoruz. Yine aynı şekilde hayvan barınaklarımız var, orada da 36'sı ağır hasar olmak üzere 2'si de yıkılmış hayvan barınağımız var. Toplam 38. Dinarbey var, orada da 2 okulumuz ve lojmanımız var ağır hasarlı. 17 konutumuz var ağır hasarlı 1 yıkık binamız var. Toplam biri yıkık olmak üzere toplam 34 konutumuz var. Yine Kaynarpınar köyümüz, yine içinden geçtiğimiz ve ziyaret ettiğimiz köy. Orada da 1 karakol binamız da kulelerinde biraz hasarlar mevcut. Yine 3 konutumuz ağır, 7 depo ağır hasarlı dolaysıyla toplam 10 konutumuz var. Erzurum Çat ilçemizde aynı şekilde, orada da 6 yıkılmış binamız olduğunu biliyoruz. Tüm buralarda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.Çevre ve şehircilik ekipleri buradalar sabaha kadar da çalışmalara devam edecekler. Bu konutlar ile ilgili neler yapılacağı ve diğer çatlak olan konutlarımız olabilir. Buralarda çok hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımız olacak. En geç 3 güne kadar sayın bakanımız da buradalar, bu hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor. Yine yaralılarımız var ve bir can kaybımız, Allah rahmet eylesin. Karlıova'da ziyaret ettik, yakınlarını, amcasını ve eşini. Toplam 18 yaralımız var. Bunlardan bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde. Diğer 5 yaralımız Bingöl Devlet Hastanesi'nde. 11 kişi de geriye kalanlarımız taburcu durumda."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir yandan koronavirasle mücadele edilirken, diğer taraftan yaşanan doğal afetler olmak üzere birçok sorunun üstesinden gelmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

SÜPER DEVLETLER BİR MASKENİN PEŞİNE DÜŞMÜŞKEN, 125 ÜLKEYE DESTEK VERDİK"Biz, bir taraftan koronavirüsle de mücadele ediyoruz. Depremlerimiz veya doğal afetlerimiz oluyor, olacak da. Biz bununla ilgili devlet olarak her türlü tedbiri alıyoruz anında. Elazığ'da da Malatya'da da oradaydık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Cumhurbaşkanımız oradaydı, bakanlarımız oradaydı, hükümet olarak oradaydık. Kimin neye ihtiyacı varsa anında karşılandı. Sonrasında korona ile mücadelemiz başladı hamdolsun yine devletimiz olarak bunu bütün dünyanın gözleri önünde de gördünüz. Bütün süper devletler bir maskenin bile peşinde koşarken hamdolsun sadece kendi vatandaşımıza da yardım etmekle kalmadık, bütün her şeyle bunu yönetmekle de kalmadık 125'den fazla ülkeye de destek verdik. Bugün de buradayız. Hem bir taraftan korona ile mücadelemiz devam ettireceğiz yani maske ve mesafe dediğimiz kurala ve aynı zamanda da temizlik hijyende de bu mücadeleyi sürdürürken dikkat etmek zorundayız. Dolayısıyla biz bunu yapabilecek güçteyiz. Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakından takip ediyor. Biraz önce şehidimiz, kaybettiğimiz vatandaşın yakınıyla da görüştü. Buraya gelince de anbean bilgileri alıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanımız burada, İçişleri Bakanımız, valimiz, aynı şekilde il milletvekillerimiz buradalar. Dolayısıyla devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla burada."

'3 GÜNDE HASAR TESPİTİ TAMAMLANACAK'Cumhurbaşkanı Oktay, 3 gün içerisinde depremde hasar gören yerlerin belirlenip, yaraların sarılacağını ifade ederek, "Hemen sıcak yemek dağıtımları başladı. Kızılay daha sonra devamını getirecek. Çadırlarımız bu gece kuruluyor olacak. Sonrasında yıkık ve ağır hasarlı binalarımız içinde yine konteynerlerle bu çadırlarımız değiştiriliyor olacak. ve çok hızlı bir şekilde diğer yerlerde ne yaptıysak Van'da ne yaptıysak, Elazığ'da ne yaptıysak, Malatya'da ne yaptıysak daha öncesinde aynı şeyi bu köylerimizde de yapacağız. Vatandaşlarımız kesinlikle burada mağdur etmeyeceğiz. El birliği içerisinde yaralarımızı çok hızlı bir şekilde saracağız. 3 gün içinde sadece ağır ve hasarlı değil çatlak olan, içinde oturulmaması gereken veya hafif, orta düzeyde olan konutlarımızla birlikte de bunları tamamlayacağız. Sizden arzumuz, talebimiz şu, ağır hasarlı binalarımızda kimse olmayacak. Ama herkes ilk etapta bu gece konutlarına dikkat etsin. ve hafif hasarlı da olsa, orta hasarlı da olsa bu konutlara girmesinler. Sizin canınız bizim için değerli. Biz sizleri seviyoruz, size herhangi bir zarar gelsin istemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda bizlerle birlikte iş birliği içinde olursanız çok çok memnun oluruz. Bingöllülere, Yedisu'da Karlıova'da Çat'taki tüm vatandaşlarımıza ve köylerimizde de hepsine geçmiş olsun diyorum ve başımız sağ olsun tekrar bu çalışmalar sabaha kadar devam edecek" dedi.

'AFAD, KIZILAY EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ'Fuat Oktay, depremin ardından AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini de belirterek, "180 kişi geliyor. 90 ekiple çevre ve şehirciliğimiz bu çalışmaları tamamlayacak. Birçok ilimizden AFAD ekipleri buraya sevk edilmiş durumda. Aynı şekilde Kızılay buraya sevk edilmiş durumda. Çadırlarımız sevk edilmiş durumda. ve yiyecek, içecek ve eşya konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Vatandaşımızın dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde inşallah devletimiz ile birlikte tüm imkanlarımız ile birlikte sizinleyiz. Yeter ki bir ve beraber olalım. Sizin kılınıza zarar gelirse bu bizi üzer. Siz üzülürseniz biz daha fazla üzülürüz. Cumhurbaşkanımız çok yakinen takip ettiği bir konu. Tek bir vatandaşımızın bizim ihmalimizden dolayı burnu kanarsa bunun hesabını sizden sorarım dediği konumdayız. Dolayısıyla hepimiz buradayız. İnşallah bu hassasiyetle bunu sonuna kadar devam ettireceğiz, bitireceğiz ve yaralarımız saracağız. Yeter ki bir ve beraber olalım, dayanışma içerisinde olalım. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Burası deprem bölgesi, 2003'te Bingöl'de yaşadık, 2005'te Karlıova'da yaşadık. Çok hızlı bir şekilde devletimiz yaraları sardı. Binalarımız depreme dayanıklı bir şekilde yeniledik. Deprem bölgesi burası. Yani Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattının birleştiği noktadayız. Deprem öldürmez binalar öldürür ilkemiz var. Binasını yaparken, konutu yaparken, hayvan barınağını yaparken buna Allah rızası için dikkat etsin. Kendimize mezar yapmayalım. Dolayısıyla depreme dayanıklı binalar yaptığımız zaman hiçbirimize bir şey olmaz. Biz binalarımızı çok hızlı bir şekilde depreme dayanıklı şekilde yapacağız. Buda bize bir fırsat olsun. Yeniden yapılanmamızla ilgili burada depreme dayanıklı binalarla ilgili altyapı, üstyapı bize bir fırsat teşkil etti. İnşallah burada bütün Bingöl'e ve çevredeki tüm ilçelerimize ve burada deprem bölgesinde olan afet bölgelerinde olanları konutlarımızı ve altyapımızı ve üstyapımızı dayanıklı yapalım. Ondan sonra da inşallah gerekli tedbirlerimizi alalım." ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TELEFONLA ARADICumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile beraberindekiler, Elmalı köyünde ateş başında bekleyen vatandaşların yanına gidip sohbet etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp bilgi verdi. Bu arada vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu vatandaşlara, devletin tüm imkanlarının seferber olduğunu söyledi. Gözetleme kulelerinin yıkıldığı Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nda da incelemelerde bulunan Oktay ve beraberindekiler, geceyi geçirmek için Bingöl kent merkezine döndü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİHaber-Kamera: Mücahit YOLCU - Aziz ÖNAL - Serkan BİNGÖL - Muhammed Sami MARAL/ KARLIOVA (Bingöl),

DHA EKİBİ ARTÇI SARSINTIYA YAKALANDI

Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik deprem nedeniyle haber yapan DHA ekibi, 3.7 büyüklüğündeki artçı sarsıntıya yakalandı. DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu ve kameraman Burak Emek, depremde en fazla hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde anons çekecekleri saat 01.40'ta 3.7 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ana depremde yıkılan bir evde çökmelere neden olurken, yaşananlar DHA kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Mücahit Yolcu'nun anons hazırlığıDeprem meydana gelmesiEkibin koşuşturmacasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Burak EMEK/ BİNGÖL,

BURSA'DA ÇOCUĞA ÇARPIP YARALAYAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu çocuğa çarpan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Zincirli Kuyu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan henüz sürücüsü ve plakası belli olmayan kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Cuma Alabdallah'a (6) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk ağır yaralandı. Sürücü ise aracıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Vücudun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis kaçan sürücü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Yaralının hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

ADANA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

ADANA'da Halil Baran Ç. (24), dinlenme parkında kavga ettiği R.T. tarafından tabancayla vurularak, yaralandı.

Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70001 Sokak üzerindeki dinlenme parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta R.T ve yanındaki 3 kişi ile buluşan Halil Baran Ç., bir müddet oturup, sohbet etti. Daha sonra R.T. ile Halil Baran Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.T., belindeki tabancasını çekip, Halil Baran Ç.'ye ateş açtı. Halil Baran Ç., silahtan çıkan kurşunlar ile kalçasından ve bacağından yaralanırken, R.T. ve 3 arkadaşı ile otomobillerine binip, kaçtı. Yaralı Halil Baran Ç., kendi imkanlarıyla yakındaki Seyhan Devlet Hastanesi'ne giderken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Halil Baran Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

R.T. ve üç arkadaşını bulmak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden görüntü-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması-Yerdeki boş kovanlar-Olay yerindeki polisler-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Fuat Oktay ve bakanlarHeyetin köylerde incelemesiHeyetin vatandaşlarla görüşmesiOktay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramasıErdoğan'ın vatandaşlarla konuşmasıFuat Oktay'ın açıklamalarıGenel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Burak EMEK/ BİNGÖL,

DEPREMDE EN FAZLA ETKİLENEN KÖY ELMALI

Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü aldı. Elmalı köyündeki çok sayıda kerpiç ev ve ahır yıkılırken, çoğu da ağır hasar gördü. Bazı hayvanların da telef olduğu köydeki vatandaşlara, Kızılay tarafından gönderilen mobil araçta kek ve meyve suyu verildi. Vatandaşlar, hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü köyün meydanında yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu'nun anonsuKöydeki vatandaşlarMücahit Yolcu anonsYıkılan ahırlarYıkık evlerMücahit Yolcu anonsBüyükbaş hayvanın olduğu yerKızılay aracıElektrik onarımı yapanlarGenel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Burak EMEK/DİYARBAKIR,

KARLIOVA'DAKİ DEPREM ERZURUM, ERZİNCAN VE MUŞ'TA DA HİSSEDİLDİ BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ve ev iş yerlerinde yakalananlar panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Karlıova'ya sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti.

4 KÖYDE EVLERDE HASAR OLUŞTU, CAN KAYBI YOK

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Karlıova'ya sınır olan Erzurum'un Çat ilçesinin Köseler, Kaynarca, Karabey ve Soğukpınar köylerinde bazı evler hasar gördü. İlk belirlemelere göre köylerde herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

'KÖPEKLER HİSSETTİ'

Erzurum'da deprem anında sahibi olduğu iki kurt köpeği ile sokakta gezen Erdal Tatar, kendisinin hissetmediği deprem anında köpeklerin huzursuz olduğunu belirterek, "Köpeklere ne olduğunu anlama çalışırken ev ve iş yerinden çıkanlar deprem olduğunu söyleyince anladım" dedi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5.8, derinliğinin ise 5 km olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ERZURUM,

ERZURUM VALİSİ OKAY MEMİŞ: ENKAZ ALTINDA KALAN YOK

ERZURUM Valisi Okay Memiş, dün saat 17.24'te merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan olmadığını sadece bir vatandaşın başına taş düşmesi sonucu yaralandığını açıkladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, depremden sonra Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile birlikte Bingöl Karlıova'ya yakın olan Çat ilçesine gitti. Burada AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'dan bilgi alan Vali Memiş, Çat'a bağlı 4 kırsal mahalle bir mezra ile Tekman'da bir mahalleye bağlı mezra da evlerde çatlaklar oluştuğunu söyledi. Deprem sonrası Karlıova'ya komşu Çat ilçesiyle irtibata geçtiğini Kaymakam, emniyet amiri ve jandarma komutanını sınırdaki yerleşim birimlerine gönderdiğini anlatan Vali Memiş, şunları söyledi:

"Şu anda arkadaşlarımız mahallelerde inceleme yapıyor. Karlıova'ya yakın bütün ilçelerde kaymakamlarımız 112 vasıtasıyla araştırma başlattı. Köy muhtarlarını aradık. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde olumsuz durum olmadığını, enkaz altında kalan olmadığını öğrendik. Sadece Çat ilçesi Köseler, Soğukpınar, Söbeçayır mahallesi ile bir mezrada binalarda çatlak olduğu, bir vatandaşın kafasına düşen taş sebebiyle yaralandığını öğrendik. Tekman ilçemize bağlı Yuvaklı Köyü Yemişli Mezrasında evlerde çatlaklar olduğu bildirildi. Hemen tasar tespiti yapacağız Ama önceliğimiz enkaz altında olup olmadığını tespit etmekti. Kimsenin olmadığını tespit ettik. Şimdi artçı depremleri düşünerek vatandaşların sağlıklı bir şekilde, güvenli şekilde barınmalarını temin etmek için çalışıyoruz. Hava yağışlı buna rağmen eğer durumlara bakacaklar yetkili uzmanlar mühendisler teknik eleman bu bahsettiğimiz çatlak olan sorunlu olan evlerde vatandaşların girmemeleri gerekiyorsa bütün vatandaşları barındıracağız. Hem Çat ilçe merkezinde hem de Erzurum'da barındıracak durumdayız. İhtiyaca binaen 100 çadır şehir merkezinden istettik. İhtiyaç olan yerlerde kullanacağız."

8 ARAÇ İLE 35 KİŞİLİK AFAD EKİBİ KARLIOVA'YA GÖNDERİLDİ

Erzurum AFAD'ın bölge merkezi olduğunu hatırlatan Vali Memiş, deprem sonrası Çat'a hareket eden 8 araç ve 35 kişilik AFAD ekibinin Bingöl Karlıova'ya yönlendirildiğini söyledi. Vali Memiş, Kızılay'ın da iki öncü ve bir ikram aracı ile bölgede görev aldığını 500 vatandaşa kumanya verecek şekilde hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Valinin AFAD Müdüründen bilgi alması-Vali Okay Memiş'in açıklaması-Köylülerin çektiği görüntüler

Haber-Kamera: Turgay İPEK-Salih TEKİN/ERZURUM,

PROF. DR. NACİ GÖRÜR BİNGÖL KARLIOVA DEPREMİNE AYLAR ÖNCE DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Naci Görür, 25 Ocak'ta DHA'ya yaptığı açıklamada olası Bingöl Karlıova depremine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, "Yer bilimciler olarak bu fay üzerinde büyük depremler olduğunu bildiğimiz için bu kadar sessiz kalmasından endişe ediyorduk. Bu sessizliğin nedeni gittikçe enerji ve stres biriktirmesi olabilir, günün birinde bir yerden patlak verebilir, diye endişe ediyorduk" dedi.İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.Prof. Dr. Görür, "Sivrice Gölü'nün bulunduğu yerlerde belirli alanlarda stres atıldı. Ama bu fayın özelliği gereği Palu, Bingöl Karlıova'ya doğru veya Malatya, Adıyaman bölgesine doğru özen göstermek lazım. Buralarda stres artımı da olmuş olabilir. Tıpkı 1999 depremindeki gibi odak noktasını Yalova Gölcük gibi düşünürsek, o deprem hem Marmara'ya hem de Düzce'ye bir stres yükledi ve Eylül ayında Düzce'de deprem oldu. Dolayısıyla 1999'dan sonra bir büyük deprem yine oldu. Bu doğrultu atımlı fayların deprem olduktan sonra sağını ve solunu yükleyebilir. Aynı şey Doğu Anadolu Fayı için de olabilir. Bu da doğrultu atımlı sol yönlü bir fay. Yani Sivrice'den Bingöl Karlıova'ya doğru Palu ve Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a doğru olan yönlere dikkat etmek lazım" dedi.

"UZUN ZAMANDIR BU FAYDA BİR DEPREM OLMUYORDU"Uzun zamandır bu fayın uykuda olduğunu ve bir deprem beklediklerini belirten Prof. Dr. Görür, "Doğu Anadolu Fayı özel bir fay. Bu fay Kuzey Anadolu Fayına oranla uyumakta olan bir fay. Uzun zamandır bu fayda bir deprem olmuyordu. Bu fay uykudaydı. Yer bilimciler olarak bu fay üzerinde büyük depremler olduğunu bildiğimiz için bu kadar sessiz kalmasından endişe ediyorduk. Bu sessizliğin nedeni gittikçe enerji ve stres biriktirmesi olabilir, günün birinde bir yerden patlak verebilir, diye endişe ediyorduk. Mesela 1513 yılında Kahramanmaraş Türkoğlu çevresinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antakya'da 1823'te 7.5 büyüklüğünde bir deprem var. Malatya yöresinde 1893 yılında 7'nin üzerinden bir deprem var. 1874 yılında depremin olduğu yerde Sivrice-Palu arasında, 1875 yılında Sivrice-Sincik bölgesinde deprem meydana geldi. Biz bunları biliyorduk ve fay sessizdi" dedi.

"BURADAKİ FAYLARDA BÖYLE DEPREMLER MEYDANA GELİYOR"Beklenen İstanbul depremini tetikler mi sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Depremlerin birbirini etkilemesi aynı geometri ilişkisinde olan faylar için geçerli. Deprem levha hareketliliğidir. Anadolu fayı, Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu fayı boyunca hareket ediyor. Batı Anadolu bu hareketlilikten etkilenerek Kuzey Güney yönünde geriliyor. Buradaki faylarda böyle depremler meydana geliyor. Zaman zaman bu levha hareketlerindeki değişimler, bunların hızları, niteliğindeki değişimler deprem olma sıklığını artırıyor"

" 'ELAZIĞ SİVRİCE İÇİN DİKKAT EDİLMESİ DEMEM' BİR TESADÜFTÜ"Sosyal medyada sıkça paylaşılan deprem tahmini videosu için şu açıklamalarda bulundu:

"Benim 'Elazığ Sivrice için dikkat edilmesi demem' bir tesadüftü. Bu benim özel bir yeteneğimi göstermiyor. Bütün yer bilimciler bunu söyleyebilir. Bu bir tesadüftü. 2003 yılından sonra Elazığ, Malatya'da defalarca konferans verdim. Valiliğe gittim. Halka anlatmaya çalıştım. Halkta oranın deprem kenti olmadığı gibi bir düşünce vardı. Halkı da uyardık. Doğu Anadolu Fayı'nın önemli bir fay olduğunu. Türkiye'nin ikinci büyük fayı olduğunu, tehlikeli depremler üretebileceğini anlatmaya çalıştım"

Kaynak: DHA