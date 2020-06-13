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Malatya'da yük trenleri çarpıştı (1) MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yük trenleri çarpıştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
13.06.2020 08:00 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:04

Malatya'da yük trenleri çarpıştı (1)

 

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yük trenleri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde yük trenleri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Taha AYHAN/ MALATYA,

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ZIRHLI AMBULANS ARACI SALDIRISINDA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU SURİYE'nin İdlib kentinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib bölgesinde 05 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mağat için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşımız, İdlib bölgesinde 5 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Haber: ANKARA,==================

İzmir'de yağmur nedeniyle taşan dere, hayatı felç etti (2)

DOLU OLUMSUZLUK YARATTI

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar suyla dolup taştı. Karabağlar ilçesinde ayrıca sağanak yağışla birlikte kısa süreliğine etkili olan dolu da hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Maddi araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.  

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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