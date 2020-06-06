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SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜSURİYE'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in (25) acı haberi memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
06.06.2020 08:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:05

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in (25) acı haberi memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit oldu. Şehit Zengin'in acı haberi Samsun'un İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Evlatlarının acı haberini alan 5 çocuk babası Rahmi ve Feriha Zengin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alanlar taziyeye koştu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin'in Hatice Zengin ile 3 yıldır evli olduğu ve Hatay'da görev yaptığı belirtildi. 4 yıllık asker olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için bugün cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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