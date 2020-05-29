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KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 461'YE YÜKSELDİ SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
29.05.2020 08:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:39

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 461'YE YÜKSELDİ

 

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 33 bin 559 testten 1182'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 30 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 461 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 124 bin 369'a yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 33 bin 559 test yapıldı, 1182 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirirken, 1576 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 928 bin 209, toplam vaka sayısı 160 bin 979, toplam vefat sayısı 4 bin 461, toplam yoğun bakım hasta sayısı 683, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 339, toplam iyileşen hasta sayısı ise 124 bin 369 oldu.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYATLA RİSKTEN KAÇINALIM'Bakan Koca, dünkü verilere ilişkin, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,==================

ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir apartmanın da istinat duvarı çöktü.Başkent'te gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç trafiği de olumsuz etkilendi. 'Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Sarayköy Sokak'taki Onikiler Apartmanı'nın istinat duvarı da yoğun yağış sonrası çöktü. Yağmur suları bahçeye dolarken, apartmanın bodrum katını da su bastı.

Belediye ekipleri, ev ve iş yerlerine dolan suların tahliyesi için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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