DHA YURT BÜLTENİ - 1

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 19 bin 853 testten 948'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 28 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 397 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 121 bin 507'e yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 19 bin 853 test yapıldı, 948 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, 1492 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, toplam vaka sayısı 158 bin 762, toplam vefat sayısı 4 bin 397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 338, toplam iyileşen hasta sayısı ise 121 bin 507 oldu.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT HEP BİRLİKTE TEDBİR'Bakan Koca, dünkü verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." değerlendirmesinde bulundu.

FOSEPTİKTE ERKEK BEBEK CESEDİ BULUNDU

ÇORUM'da, foseptikte 5 aylık olduğu belirtilen erken bebek cesedi bulundu. Çorum Belediyesine ait Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan foseptikte, su yüzeyinde bebek olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı inceleme sonrası bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Ekiplerin incelemelerinde, bebeğin 5 aylık ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu belirlendi. Bebekten alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bebeğin kent merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kanalizasyona atılıp, tesise kadar gelmiş olabileceği düşünülüyor. Jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

KAYIP DAĞCININ 1750 METREDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı'na antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fikret Emre'nin (35) arama- kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde yaklaşık 1750 metre yükseklikte cansız bedenine ulaşıldı. Emre'nin yaklaşık 3 saat yürüme mesafesinde bulunan cesedi, savcı incelemesinin ardından 1750 metre yükseklikten indirilip, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilecek.Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre, 12 Mayıs sabahı erken saatlerde kaya tırmanışına gittikten sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine, kayıp dağcıyı havadan ve karadan arama çalışmaları dün de sürdürüldü. Mendos Dağı'ndaki arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir ve Muğla İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Fethiye, Marmaris ve Kaş AKUT, Datça ve Fethiye'den Mahalle Afet Gönüllüleri-Acil Müdahale (MAG- AME), Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) Derneği ekipleri ile Türkiye Dağcılık Federasyonu sporcuları katıldı. Jandarma kadavra ve iz takip köpekleriyle karadan, drone ile havadan çalışmalara destek verildi. Operasyon Karapınar Mahallesi-Mendos Dağı'nın kuzey yamaçları istikametinde başlandı. Yapılan çalışmalarda 4'üncü gün Mendos Dağı Maden Ocakları bölgesinde, toprak yolun yaklaşık 700 metre üst kısmındaki dere yatağı içerisinde kayıp kişiye ait olduğu düşünülen sırt çantası, telefon ve eşofman zirve hattında bulundu. Arı Tepesi'nde çobanlık yapan bir kişi tarafından Ölüdeniz Jandarma Karakolu'na yapılan ihbar değerlendirildi. Arama faaliyeti Arı Tepesi zirve hattı ve dağın güney yamaçlarına yoğunlaştırıldı.20 Mayıs tarihinde, ilk izlerin bulunduğu bölgeden yaklaşık 800 metre yukarıda Fikret Emre'ye ait farklı ipuçları da tespit edildi. Arı Dağı güneybatı istikametinde olan ve bahse konu mevkiii içine alan ormanlık alan, dere yataklarını kapsayan dağ yamacı detaylı şekilde arandı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Bu bölgenin güneydoğu yamaçlarında köpeklerin ani reaksiyon göstererek tepki vermeleri sonucu arama yoğunluğu 1100 metre yükseklikteki Karadere mevkii üzerinde yer alan patikada yoğunlaştırıldı. 24 Mayıs'ta operasyona katılan arama-kurtarma ekipleri, JAK Timi tarafından birleştirildi. 1304 rakımlı Meşe Çukuru mevkiii ve Yarış Tepesi arasında kalan ormanlık bölge arandı. Emre'nin tekrar aynı bölgelerden geçmesi olasılığına karşı Karadere mevkiine ve Arı Ovası su kaynağı yakınına fotokapanlar yerleştirildi.

OĞLUNA DRONE İLE SESLENDİKayıp dağcıyı arama çalışmaları devam ederken, ekipler drone üzerine yerleştirilen hoparlörden kayıp dağcının hayatta olma ihtimaline karşı annesi Füsun Tanrıkulu'nun kaydedilen sesini dinletti. Anne Füsun Emre, hoparlörden dinlettirilen ses kaydında oğluna, "Ne olursun oğlum gel, neredesin hadi çık gel. İnsanlara seslen ve yardım iste çocuğum. Yardım et bana, ben hastalandım. Yalnızım ve sana ihtiyacım var. Fikret oğlum ne olursun gel" çağrısında bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDUArama-kurtarma çalışmalarının yoğun olarak sürdürüldüğü Mendos Dağı'nın zirvesinde, dün saat 16.30 sıralarında Emre'nin cansız bedenine ulaşıldı. Emre'nin yaklaşık 3 saat yürüme mesafesinde bulunan ve savcısının incelemesinin ardından 1750 metre yükseklikten indirileceği belirtilen cesedinin otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği öğrenildi.

HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞAN FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ YUVALARDAKİ KUŞLAR TELEF OLDU

KARS'ın Arpaçay ilçesinde saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi. Dallardaki yuvalarda bulunan yavru kuşlar telef oldu. Doğu'da önceki gün etkili olan fırtına ve yağmur Kars'ın Arpaçay ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ve fırtınaya arazide yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur ve fırtına sebebiyle Doğruyol ilçesindeki derenin suları araziyi kaplarken, ağaçlar devrildi. İkiye ayrılan ağaçların dallarında bulunan çok sayıda kuş yuvası yerle bir oldu. Yuvaları dağılan yavru kuşlar da telef oldu. Yağmur ve fırtına sebebiyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, kaz ve tavukların fırtınadan zarar görmemeleri için yanlarından ayrılmadı. Fırtınalı havada evlerinin önüne çıkan Fatma-Gürbüz Aytekin çifti ise birlikte türkü söyleyerek zor anlarını keyiflendirdi.

FIRTINA ARDAHAN'DA 152 BİNAYA ZARAR VERDİ

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, önceki gün etkili olan fırtınada 152 binanın hasar gördüğünü bildirdi. Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan fırtına Ardahan'da büyük zarara yol açtı. Hızı 70 kilometreyi geçen fırtına sebebiyle Ardahan kent merkezindeki bir çok binanın çatısı uçtu. Fırtına sebebiyle Göle ilçesinde ise bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Görevliler tarafından yapılan ilk tespitlerde ilde 11'i kamu olmak üzere 152 binada hasar olduğu belirlendi. Fırtında çoğunluğu çatı olmak üzere binalarda hasar oluştuğunu belirten Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "11'i kamu binası olmak üzere 137'si şahıs. 4'ü ise iş yeri çatısı toplamda 152 binada büyük küçük hasarlar oluşmuş. Bunların büyük kısmı çatılardan oluşmakta. Ekiplerimiz hasarların durumunu değerlendirmek için şuan sahada" dedi.Vali Masatlı, fırtınadan ayrıca bir kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığını kaydetti.

RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AHIR VE SAMANLIKLAR HASAR GÖRDÜ

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle, bazı köylerdeki evlerin çatıları uçtu, hasar gören 28 ev, 12 ahır ve 24 samanlık da kullanılmaz hale geldi.İlçede önceki gün akşam saatlerinde başlayıp, hızını arttıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle, ilçeye bağlı Pınarlı, Aşağı Koyunlu ve Yukarı Koyunlu köylerinde bazı evlerin çatıları uçarken, hasar gören 28 ev, 12 ahır ve 24 samanlık ise kullanılmaz hale geldi. Etkili olan rüzgar nedeniyle bazı tarım aleti traktörler de zarar gördü. Jandarma ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, bölgedeki köylere giderek, yöre sakinlerinin sıkıntılarının çözülmesi için çalışma başlattı.

'YILLARDIR BÖYLE FIRTINA OLMAMIŞ'Kaymakam Musa Göktaş, geçmiş dileklerinde bulunarak, "Yıllardır bölgede böyle bir fırtına olmamış. Fırtınadan evleri zarar gören vatandaşlarımız evleri o an konaklamalarına müsait olmadığı için konaklama yerleri ayarlandı. Aç ve açıkta kimse bırakılmadı. Devletimiz her türlü şekilde vatandaşımızın yanındadır. Fırtınanın zarar verdiği bütün köylerimize ulaştık. Fırtınadan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kaymakamlık olarak ne gerekiyorsa onları yapacağız. Devletimiz hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmaz. İlgili birimlerimize gerekli talimatlar verdik. Yaralar en kısa sürede sarılacaktır. Can kaybı olmaması sevindirici olmuştur" dedi.

'SAĞOLSUN EKİPLER HEMEN GELDİ'Pınarlı köyü Muhtarı Oktay Çelik de ekiplerin hemen yardıma koştuğunu anlatarak, "Köyümüzün yaşlıları ile konuştum. Yıllardır böyle bir fırtına olmamıştı. Fırtına sonrası hemen Kaymakamımıza ve Şavşat Jandarma Komutanlığına bilgi verdi. Çok sağ olsunlar hemen ilgilenerek köyümüze ekipler geldi. Gerekli çalışmayı yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Benim köyüm Artvin'in en büyük köyüdür. Diğer köylerde de hasar varmış ama en büyük hasar benim köyümde. Köyüme bağlı 6 mahallede zarar var. Zarar tespiti yapılacak ben 300 bin TL zarar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'Ev, ahır ve samanlık çatısı uçan köy sakini Aslan Demir (91), "Yıllarca bu köyde yaşıyorum. Ben böyle bir fırtına görmedim. Canımızı zor kurtardık. Sağ olsun devletimiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Onları görünce çok duygulandım. Bir an çaresizliğimi unuttum. Ne büyük devletimiz ne iyi idarecilerimiz varmış" dedi.Öte yandan, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bazı köylerdeki ormanlık alanlar da zarar gördü.

EDİRNE'DE SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

EDİRNE'de dolu ile birlikte başlayan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Abdurrahman Mahallesi'nde bir vatandaşın evin balkonundan göle dönen caddeye olta atığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.Edirne'de dün 16.30 saatlerinde dolu ile başlayan sağanak etkili oldu. Kısa sürede göle dönen caddelerde araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. Altyapı çalışmaların sürdüğü cadde ve sokaklar göle dönerken, polis ekipleri Dilaverbey Mahallesi'nde su dolu caddeyi şerit çekerek trafiğe kapattı.Talatpaşa Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Eşref Ceylan suyla kaplı yolda mahsur kaldı. Suya giren aracının arıza yaptığını söyleyen Ceylan'ın haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri aracından çıkararak kurtardı. Ceylan, "Aniden yolu su bastı ve bu sırada aracım arıza yaptı. Suyun ortasında kalınca korktum ve hemen itfaiye ekiplerini aradım. Ekipler kısa sürede gelerek beni kurtardı"dedi.

BALKONDAN SU DOLU CADDEYE OLTA ATTIYağmurun etkili olduğu Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Mesut Akgün, oturduğu apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonundan su dolu caddeye olta attı. Olta atma anını cep telefonu kamerasıyla çeken Akgün, sosyal medya hesabından paylaştı. Meteoroloji yetkilileri yağışların bugün de etkili olacağını söyledi.

KADİRLİ'DE AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, ormana sıçradı. Civardaki yayla evleri boşaltılırken ekiplerin 2 saat süren mücadelesi iyle yangın kontrol altına alındı.Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi Maksutoğlu Yaylası'ndaki bir ahşap evde dün saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi. Yangına arazözlerle müdaha edilirken, tedbir amaçlı civardaki yayla evleri boşaltıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabası ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemi devam ederken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

RİZE'YE GELEN ÇAY ÜRETİCİLERİNİN 10'UNDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ RİZE Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin kişiye yapılan testlerin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye giriş yapan üreticilere, çay bahçesine girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı. 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor. 3'erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor.

10 VAKA SAPTANDIRize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelenlere uygulanan test çalışmalarının sonuçlarına ilişlin bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.

YOZGAT'TA BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

YOZGAT'ta, Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Mahalleye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesine, Ankara'dan gelen bir ailedeki 2 kişide koronavirüs tespit edildi. Yaşanan bu gelişme sonrası, Yozgat İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. Uygulamaya konulan karantina kararı, Cami hoparlöründen yapılan anonsla vatandaşlara duyuruldu.Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, "Çıraderesi mahallemiz, bugün itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştır. Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmış, jandarma gözetimindedir. 13 Mayıs'ta Ankara'dan köye gelen iki kişi 21 Mayıs'ta hastalanıp hastaneye gidince yapılan testleri pozitif çıkmış. O nedenle mahalle karantinaya alındı" dedi.

Daha önce karantina uygulanan Derbent köyünde herhangi bir sorun bulunmazken, köye 6 kilometre mesafede bulunan ve 65 kişinin yaşadığı Çıraderesi Mahallesinde karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar devam edeceği öğrenildi.

