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KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 369'A YÜKSELDİ SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
26.05.2020 08:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:11

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 369'A YÜKSELDİ

 

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 21 bin 492 testten 987'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 29 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 369 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 120 bin 15'e yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 21 bin 492 test yapıldı, 987 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirirken, 1321 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 853 bin 754, toplam vaka sayısı 157 bin 814, toplam vefat sayısı 4 bin 369, toplam yoğun bakım hasta sayısı 756, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 371, toplam iyileşen hasta sayısı ise 120 bin 15 oldu.

'ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU'Bakan Koca, dünkü verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,==================

YUNAN ASKERLERİNİN  DENİZE BIRAKTIĞI  72 GÖÇMENİ TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTU KURTARDI

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerleri tarafından can sallarıyla denize terk edildiği ileri sürülen 72 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Foça Balıkçı Barınağı'na getirilen kaçak göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.Sahil Güvenliğin 'Alo 186' ihbar hattına dün saat 10.00 sıralarında Foça Aslanburnu mevkii açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik botu, can sallarındaki 34'ü Afganistan, 18'i Kongo, 6'sı Gine, 2'si Pakistan ve 12'si değişik Afrika ülkelerinden toplam 72 kaçak göçmeni kurtardı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenler Foça Balıkçı Barınağı'na getirilip, yiyecek, içecek ve çeşitli insani yardımlar yapılıp, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçak göçmenler, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Yunan Sahil Güvenliği tarafından toplandıklarını ardından da can sallarına bindirilerek Türk karasularına yakın bölgede denize bırakıldıklarını söyledi. Kaçak göçmenlerin, kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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