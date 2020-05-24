DHA YURT BÜLTENİ - 1 KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 308'E YÜKSELDİSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 308'E YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 40 bin 178 testten 1186'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 32 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 308 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı 117 bin 602'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 40 bin 178 test yapıldı, 1186 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirirken, 1491 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 807 bin 673, toplam vaka sayısı 155 bin 686, toplam vefat sayısı 4 bin 308, toplam yoğun bakım hasta sayısı 775, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 388, toplam iyileşen hasta sayısı ise 117 bin 602 oldu.

'DURUMU AĞIR HASTA SAYISI AZALIYOR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu, maske artı 1,5 metre sosyal mesafe" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,

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KAYSERİ'DE ŞEHİT AİLELERİ, ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

KAYSERİ'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Kayseri'de şehit aileleri, arife günü nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Kartal Şehitliği'ne geldi. Şehit aileleri, burada Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı. İl Müftülüğü tarafından şehitlikte görevlendirilen imamlar da şehit ailelerinin ziyaretlerine eşlik ederek Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Kayseri Kartal Şehitliğinden görüntü-Şehitlikte dua eden ailelerden görüntü-Şehitlikte mezar temizliği yapan ailelerden görüntü-Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, -

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POLİS, ŞEHİT AİLELERİNİ EVLERİNDEN ALARAK ŞEHİTLİKLERE GÖTÜRDÜ

ADANA polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kabir ziyaretinde bulunamayan şehit ailelerini evlerinden alarak şehitliklere götürdü.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kabristan ziyaretinde bulunamayan şehit ailelerini unutmadı. Polis, öğleden sonra ekiplere ayrılarak kentteki birçok şehit ailesini evlerinden aldı ve mezarlıklardaki şehitliklere getirdi. Buruk Mezarlığı Polis Şehitliği'ndeki törene ise Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş katıldı. Tören dua okunmasıyla başladı ve ardından şehit mezarlarına tek tek karanfil bırakıldı. Şehit aileleri çocuklarının mezarları başında uzun süre vakit geçirerek onları andı. Tören sırasında maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat edildi.

'OĞLUMUN MESLEKTAŞLARI HEP YANIMIZDA'

2015 yılında şehit olan polis memuru oğlu Yalçın Palıt'ın kabristanını ziyaret etmek için şehitliğe gelen şehit annesi Raziye Palıt, polislerin kendisini kabristana getirmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi. Kısıtlama açıklamasından sonra şehitliğe gelemeyeceğini düşünmediğini kaydeden Palıt, "Çünkü oğlumun polis arkadaşlarının bizi yalnız bırakmayacağını biliyordum. 5 sene oldu acısı hala çok büyük. Sağolsunlar oğlumun meslektaşları hep yanımızda. Onlar bizim ailemizö diye konuştu.

Şehit polis memuru Ebubekir Durmuş'un babası Ahmet Durmuş ise bütün bayramlarda hüzünlü olduklarını ve polisin böyle bir uygulamayı düşünmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Polislerin şehit ailesini evden alması Şehit yakınlarının otobüse binmesi Engelli şehit yakının polis tarafından araçtan indirilmesiDua okunması Emniyet Müdürü eşi Meryem Aktaş'ın mezarlara karanfil bırakması Şehit yakınlarıyla röp Genel ve detay görüntüler

Haber: Can ÇELİK Kamera: ADANA,

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YASAK NEDENİYLE MEZARLIKLARI KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ ZİYARET ETTİ

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı olan mezarlıkları, Arefe günü dolayısıyla Kızılay gönülleri ziyaret etti. Gönüllüler, vekaleten Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında mezarlık ziyaretleri de yasaklandı. Diyarbakır'da Türk Kızılayı'nın 60 gönüllüsü, Arife günü nedeniyle yoğunluk oluşan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ziyaret edilmesi yasaklanan Yeniköy Asri Mezarlığı'nı ziyaret etti. Kabirlerin başında Fatiha ve Yasin-i Şerif okuyan gönüllüler, bakım ve sulama da yaptı. Türk Kızılayı Yenişehir Şube Başkanı Ahmet Akbaş, vatandaşların yerine kabristanları ziyaret ettiklerini belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara gelemiyor. Onların yerine biz geldik. Kuran-ı Kerim, Yasin-i Şerif okuyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz, rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anonsYeniköy Asri MezarlığıKızılay gönüllüleriKuran okunmasıDua edilmesiYenişehir Şube Başkanı Ahmet Akbaş ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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SİVAS'TA İL PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

SİVAS'ta, il protokolü Arefe gününde asker ve polis şehitliğini ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı.

Arefe günü dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan polis şehitliğinde program düzenlendi. Programa; Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve polisler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Daha sonra şehit polislerin mezarlarına karanfil ırakıldı. Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra Garnizon Şehitliği'ne geçti. Burada da dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: DHA