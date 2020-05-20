DHA YURT BÜLTENİ - 1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞEHİT YÜZBAŞI ÇİFTÇİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI KARS'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve ve bölgeden helikopter ile alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) cenazesi, memleketi Isparta'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
20.05.2020 08:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 08:42

ŞEHİT YÜZBAŞI ÇİFTÇİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

 

KARS'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve ve bölgeden helikopter ile alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) cenazesi, memleketi Isparta'da düzenlenen törenle toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in de katıldığı törende, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında, önceki gün saat 15.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, helikopter ile bölgeden alınarak Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.Şehit Yüzbaşı Çiftçi'nin acı haberi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Alcıklar Mahallesi'nde yaşayan anne Hayriye Çiftçi ile baba Mehmet Emin Çiftçi'ye Kaymakam Onur Yılmazer, Belediye Başkanı İsa Çarkacı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yılmaz Ulutaş tarafından verildi. Şehit ateşi düşen ailenin evinin önüne, Şarkikaraağaç Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Dev Türk bayrağı asıldı.  Evli ve 1,5 yaşında Mete isimli 1 çocuk babası olan Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin şehadet haberi İskender Mahallesi'nde oturan eşi Secaat Çiftçi'ye de askeri yetkililerce ulaştırıldı. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eve gelerek şehidin eşi ile yakınlarına taziyede bulundu.

İLK TÖREN KARS'TA YAPILDI Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için ilk tören, bu sabah Kars'ta düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi, askeri uçakla memleketi Isparta'ya getirildi. Saat 11.20 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 101 numaralı askeri nakliye uçağındaki şehidin naaşı, tören kıtası tarafından yakınlarının gözyaşları arasında karşılandı. Omuzlarda Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına taşındı.

MASKELİ TÖREN MANGASIŞehit Çiftçi'nin cenazesi buradan da törenin yapılacağı Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alan demir bariyerlerle kapatıldı, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Tören mangası askerleri maske taktı. Tören alanı, daha sonra sosyal mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla açıldı.Şehidi uğurlamaya gelen Ispartalılar, sosyal mesafe kurallarına uygun saf tuttu.

TÖRENE BAKAN SOYLU DA KATILDITörene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Isparta Belediye Başkanı AK Partili Şükrü Başdeğirmen ile şehit yüzbaşının silah arkadaşları katıldı. Bakan Soylu, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Anne Hayriye Çiftçi, "Bakanım çok büyük acımız var" dedi. Bakan Soylu da, "Allah sabır versin bütün milletin evladı. Büyük bir cesaret büyük bir kahramanlık. Allah bize de nasip etsin inşallah. Allah sabır versin. Mübarek günde, mübarek gecede uğurluyoruz. Bütün milletimizin evladı. Çok kahramandı" diye konuştu. Şehit yüzbaşının 1, 5 yaşındaki oğlu Mete ise tüm olanlardan habersiz uyudu.

ŞEHİDİN EŞİ: VATAN SAĞ OLSUN

Bakan Soylu, şehidin eşi Secaat Çiftçi'ye de başsağlığı diledi. Secaat Çiftçi, "Vatan sağ olsun" dedi. Çiftçi'nin yakınları ise Bakan Soylu'ya "Taş üstünde taş bırakmayalım" dediler. Isparta Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bakan Soylu, tören mangası ile birlikte şehidin naaşını omuzladı ve cenaze aracına taşıdı. Bakan Soylu, şehidin babası Mehmet Emin Çiftçi'yi makam aracına alarak, şehitliğe götürdü. Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, gözyaşları içinde şehitlikte toprağa verildi. Şehidin toprağa verilmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, baba Mehmet Emin Çiftçi'ye Türk bayrağı hediye etti. Secaat Çiftçi de eşinin mezarına gelip, "Ben senden razıydım, Allah da senden razı olsun" dedi.Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda 2018 yılından bu yana görev yapan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2009 yılında katıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir Haber
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı Haber
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu Haber
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı Haber
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 15 milyar dolara yükseltildi
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Süreyya Önder Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Ebru Şallı Onur Saylak Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 09:22:25. #1.15#
title