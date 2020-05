DHA YURT BÜLTENİ - 1 KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 171'E YÜKSELDİSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 171'E YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 25 bin 141 testten 1158'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 31 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 171 oldu. Toplam iyileşen hata sayısı ise 111 bin 577'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 25 bin 141 test yapıldı, 1158 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 31 kişi vefat ederken, 1615 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 1 milyon 650 bin 135, toplam vaka sayısı 150 bin 591, toplam vefat sayısı 4 bin 171, toplam yoğun bakım hasta sayısı 903, toplam entübe hasta sayısı 443, toplam iyileşen hasta sayısı ise 111 bin 577 oldu.

'KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINA KARŞI VERDİĞİMİZ MÜCADELEDE EVDE KALDIĞIMIZ GÜNLERİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK'

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım" değerlendirmesinde bulundu.

ŞEHİT ASKER, HAKKARİ'DE DÜZENLENEN TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şarapnel parçasının isabet etmesi sonu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.Şehit asker, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan ve kafasına şarapnel parçası isabe eden Çakır, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, asker ve polisler katıldı.Törende, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandı. Şehit Piyade Er Çakır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan Şehit Çakır, yapılan dualarla helikopterle memleketi Adana'ya uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şehit askerin naaaşının tören alanına getirilmesi-Şehit askerin özgeçmişinin okunması-İl müftüsü Faruk Gürbüzün dua etmesi-Törene katılanlar-Şehit askerin helikoptere götürülmesi

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

KARS'ta teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) Isparta'daki ailesine acı haber verildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında dün saat 15.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, helikopterle götürüldüğü Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehidin Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Alcıklar Mahallesi'nde oturan Hayriye ve Mehmet Emin Çiftçi çiftine acı haber, Kaymakam Onur Yılmazer, Belediye Başkanı İsa Çarkacı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yılmaz Ulutaş tarafından verildi.

Şehidin ailesi büyük üzüntü yaşarken, evin önüne Şarkikaraağaç Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu ve dev Türk bayrağı asıldı. Haberi alan şehidin yakınları ve komşular da taziye için eve geldi.

Evli ve 1,5 yaşında Mete adında 1 çocuk babası olan Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin Isparta merkez İskender Mahallesi'nde oturan eşi Secaat Çiftçi'ye ise şehadet haberini askeri yetkililer ulaştırdı. Haber verilmesi sonrası şehidin buradaki evine de dev Türk bayrağı asıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de eve gelerek şehidin eşi ve diğer yakınlarına taziyede bulundu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda 2018 yılından bu yana görev yapan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ise 2009 yılında katıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)-------------------------------------Şehidin kayınpederinin evinden görüntüler-Eve Türk bayrağı asılması-Vali ve Belediye Başkanının taziye ziyareti-Detaylar-Şehidin ailesinin evinden görüntü

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ- Hasan UĞUR/ISPARTA,

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN HDP'Lİ AKKUŞ TUTUKLANDI

IĞDIR Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkemece tutuklandı. Iğdır'da, 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş ile HDP Meclis üyesi ve eş başkan Eylem Çelik hakkında terör soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Görevden uzaklaştırılan Akkuş'un 15 Mayıs günü sabah saatlerinde evine giden jandarma ve polis ekipleri, arama yaptı. Aynı saatlerde ekipler, Akkuş'a ait iş yerleri ve belediyedeki makam odasını da aradı. Gözaltına alınan Yaşar Akkuş ile Eylem Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Akkuş, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yaşar Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine kondu. Eylem Çelik'in gözaltı süresinin ise 4 gün uzatıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Adliye önünde polisin önlemiPolis araçları

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

CHP'Lİ SALICI'DAN VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklandığı, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, beraberindeki CHP'li milletvekilleri, tutuklanan Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın babası Hüseyin, annesi Serat ile kardeşi Deniz İmran Yıldırım ile basın toplantısı düzenledi. Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li Salıcı, "Eren, anne, baba ve kardeşiyle o akşam yürüyüş yaptığı sırada, Yüreğir Kaymakamlığı önünden geçerken patates ve soğan indirildiğini görüyor. Bunun üzerine Eren, görevlilere yardıma ihtiyaç olup olmadığını soruyor. Daha sonra sivil bir kişinin, kendisini Yüreğir Kaymakamı olarak tanıtması üzerine Eren, 'Ben kaymakamı tanıyorum' diyor. Vefa Sosyal Destek Grupları'na gönüllü destek veren Eren Yıldırım, siyasi baskı sonucu tutuklanmıştır. Burada mağdur olan ailedir" iddiasında bulundu.

CHP'li Salıcı, basın toplantısında, Eren Yıldırım'ın Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına destek verirken çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

AK PARTİ'Lİ AY: HEDEF SAPTIRMAYA ÇALIŞIYORLARAK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek Vefa Grubu'na saldırıda bulunanlar hakkında açıklama yaptı. CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi'nin, "Kaymakam olay yerinde bulunmadan şikayetçi oldu" iddiasını yalanlayan Ay, "Bu beyan gerek Kaymakam, gerek valilik, gerek görgü tanıklarıyla net olarak ifade edilmiştir. Ama bu kirli, yalancı, zorba zihniyet, bu açıklamalar ortadayken kaymakamın orada olmadığını iddia edip hedef saptırmaya çalışmışlardır" dedi.

'KAYMAKAMLIKTA KAYDI YOK'CHP'li yöneticilerin yargıya intikal etmiş olay üzerinden kendilerini masum, haklı ve mağdur göstermeye çalıştıklarını dile getiren Ay, şunları söyledi: "CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın 'siyasi baskıyla tutuklandığı' iddiaların da gerçeği yansıtmıyor. Bu eylem sistematik ve bilinçli bir şekilde planlanmış. CHP Adana'da, Vefa Grubu'na büyük bir 'vefasızlık' yapmıştır. Adana'da kardeşlik dili hakimdir, zorbalığa yer yoktur. Buradan, bir kez daha olay bu kadar aşikarken, gerçekler bu kadar ortadayken CHP'li yöneticileri Adana'mızdan özür dilemeye davet ediyorum. Özür dilemek bir erdemdir, bir eksiklik ve acziyet değildir. Burada başta Kaymakam Bingöl olmak üzere polis memuru arkadaşlardan CHP'li yöneticilerin özür dilemesini sizlerin aracılığıyla bir kez daha dile getirmek istiyorum."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ay, Eren Yıldırım'ın Vefa Grubu'nda gönüllü olarak çalıştığına dair Kaymaktamlık'ta bir kayıt olmadığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı açıklamaGenel ve detaylar-AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay açıklama

Haber-Nuri PİR-Kamera: ADANA,

5 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPTI, 6'NCIDA UYUYAKALDI

VAN'ın Erciş ilçesindeki sanayi sitesinde 6 iş yerine giren zanlı, son iş yerinde uyuyakalınca yakalandı. İş yeri sahibinin ihbarıyla gelen polis, zanlıyı uyandırarak gözaltına aldı.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan küçük sanayi sitesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi, hırsızlık amacıyla 5 iş yerine girdi. Gece geç saatte, 6'ncı iş yerine giren hırsız, içeride uyuyakaldı. İş yeri sahibi Mesut Demir, sabah kargo paketlerini göndermek için iş yerine gelince uyuyakalan hırsızla karşılaştı. Demir, durumu hemen polise verirken, iş yerine gelen polis ekipleri, hırsızı uyandırarak gözaltına aldı.İş yeri sahibi Mesut Demir, içeri girince hırsızı yazıhanenin yanında uyurken gördüğünü söyleyerek, "Biraz tedirgin bir şekilde hemen dışarıya çıkarak 155'i aradım ve durumu anlattım. Polis hemen gelerek uyuyakalan hırsızı uyandırdı ve gözaltına aldı. Dükkanımızı talan eden hırsız bazı dükkanların kilitlerini kırmış, bizim ise yukarı katın penceresini kırarak dükkana girmiş. Hırsız 20 yaşlarında biriydi" dedi.

MARKETTEN 3 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞMağdur esnaflardan Erkan Kaya ise marketinden yaklaşık 3 bin liralık hırsızlık yapıldığını belirterek, "Gece beni arayıp markete hırsız girdiğini söylediler. Ben de hemen çıkıp geldim. Benim dükkanımda 3 bin TL tutarında hırsızlık yapılmış. Gece olduğu için bir şey yapamadık. Hırsız bir cami ve 6 dükkana girmiş, camiye zarar vermemiş ama diğer dükkanlarda zarar var. Bugün bir haber aldık ve koşarak buraya geldik. Meğerse hırsız girdiği en son dükkanda uyuyakalmış, esnaf arkadaşımız kapıyı kilitleyerek 155'i arayıp polise haber vermiş. Uyuyakalan hırsızı polisler alıp götürmüşler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------İşyerlerinden görüntü-Hırsının uyuyakaldığı iş yeri-Esnaflarla röportaj-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ ERCİŞ(Van),

AFYONKARAHİSAR'DA İNŞAATTA KAZI SIRASINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ AFYONKARAHİSAR'da, inşaatta tünel kazıldığı sırada göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiden Ali Elek (70) yaşamını yitirirken, diğer işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Afyonkarahisar Akarçay Havzası Kuzey Atıksu Toplama Hattı inşaatında, yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ana yol altından tünel açıldığı sırada göçük meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, Ali Elek ise toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri iş makinesi yardımıyla göçen toprağı tahliye ederek, Ali Elek'e ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ali Elek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Elek'in cansız bedeni yapılan inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.

'ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN İKİNCİ KEZ GÖÇÜK OLDU'

İşçilerden biri gelen polis ekiplerine olayın nasıl olduğunu anlattı. Çalışma sırasında bir anda gürültüyle toprağın işçilerin üzerine göçtüğünü, içerideki işçilerden birinin kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulduğunu kaydeden işçi, Ali Elek'in ise çıkmaya çalışırken ikinci bir göçük olduğunu ve toprak altında kaldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden genel görüntü-AFAD ekiplerin çalışması-Ali Elek'in cenazesinin ceset torbası içerisinde yukarı çıkarılması-Aileden görüntü-İşçinin polislere olayı anlatması

HABER- KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

DMD'Lİ ÇINAR'A SOSYAL MEDYADA BÜYÜYEN DESTEK

İZMİR'de yaşayan 3 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Çınar Alay'a moral vererek hastalığa dikkat çekmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, çektikleri video ile Çınar için zıpladı, koştu, takla attı.

İzmir'in Narlıdere İlçesinde yaşayan Manolya Alay'ın oğlu Çınar, 3 yıl önce halk arasında kas erimesi olarak bilinen DMD hastası olarak dünyaya geldi. Kaslarının erimesi nedeniyle genellikle 15 yaşından sonra yürüme yetisini kaybeden DMD hastalarının sorunlarını gündeme getirmek ve hastalığa dikkat çekmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, internet üzerinde paylaştığı görüntüleriyle Çınar Alay'a moral aşıladı. Çınar'ın DMD hastalığına dikkat çekmek ve ona moral vermek için birer video çekip yayınlayan kullanıcılara çok teşekkür ettiğini belirten anne Manolya Alay, "Ulaşmak istediğimiz bazı ilaçlar var. Buna dikkat çekmek için bazı takipçilerimiz sosyal medyada oğlum için çektikleri videoları paylaştılar. Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda internet kullanıcısı Çınar için zıpladı, koştu, takla attı. Çektikleri videoları 'DMD savaşçısı Çino 'etiketiyle paylaştılar. Çınar da onlara teşekkür etmek için atlayış yaptığı bir video çekti. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi. DMD hastalığının hızını yavaşlatan ve çocukların ömrünü uzattığı bildirilen ilacın Amerika'da bulunduğunu dile getiren Alay, "Ülkemizde bu ilacın ödeme kapsamına alınmasını istiyoruz. Çınar'ın sosyal medyada 'çınar alp alay' adıyla 2 bin 180 takipçisi var. İnsanlar destek vermeye devam ediyor. Ona hediyeler gönderiyorlar. Pandemi bittikten sonra tanışmak isteyenler var. Bizim için dua ediyorlar. Bunlar bizi mutlu ediyor. Bu ilaca bir sürü çocuğun ihtiyacı var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çınar için çekilen videolardan görüntü,Çınar'ın teşekkür videosundan görüntü.

Haber -Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

KOCASININ, KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜĞÜ KADIN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyünde evinin önünde eşi Aydın Kökoğlu (46) tarafından, kızı Duygu Kökoğlu'nun (19) gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Fatma Kökoğlu (44), köy mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Annesi, gözü önünde öldürülen Duygu Kökoğlu'nun, "Annem ben geldim, ne olur gitme. Kaç saat oldu hala uyuyorsun, annecim uyan artık" diye seslenişi yürekleri sızlattı.

Olay, önceki gün sabaha karşı 02.40 sıralarında Kurşunlu köyünde meydana geldi. İki çocuk annesi Fatma K., kızı Duygu Kökoğlu ile birlikte çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkarak, servis aracıyla Kurşunlu köyündeki annesinin evine gitti. Evin bulunduğu sokakta bir aracın arkasına gizlenerek bekleyen boşanma aşamasındaki eşi Aydın Kökoğlu, Fatma Kökoğlu ile kızının önünü keserek tartışmaya başladı. Bu sırada belinden bıçak çıkaran Aydın Kökoğlu, kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşi Fatma Kökoğlu'nu bıçakladı. Genç kız panik ve korku içinde bir komşusunun evine sığınıp, yaşadıklarını anlattı. Aydın Kökoğlu ise olay yerinden kaçtı. Kalbinden ve karnından yaralanan Fatma Kökoğlu, ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşini bıçaklayarak öldüren Aydın Kökoğlu ise, suç aletiyle birlikte jandarmaya teslim oldu. Aydın Kökoğlu, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma Kökoğlu'nun cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze arabasıyla köyde birlikte yaşadığı annesi Gülşen Elitok'un evinin önüne getirildi. Burada annesi Gülşen Elitok ile, çocukları Uğur (21) ve kızı Duygu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Annesi, babası tarafından gözü önünde bıçaklanan Duygu Kökoğlu'nun, "Annem ben geldim, ne olur gitme. Kaç saat oldu hala uyuyorsun, annecim uyan artık" diye seslenişi yürekleri sızlattı. Cenaze töreni sırasında Fatma Kökoğlu'nun yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

'ABLAMIN YÜZÜ GÜLMEDİ'

Fatma Kökoğlu'nun acılı kardeşi Fatih Balkan ise, kız kardeşinin bu durumu hak etmediğini belirterek, "Görüyorsunuz, olmaması gereken şeyler. Allah'ın yarattığı canı, caninin biri gelip, alıyor. Olması gereken bu mu. İnsan gibi konuş, anlaş, ayrıl. Yazık günah bak iki öksüz, yetim bıraktı arkasında. Hem anadan, hem babadan mahrum kaldı çocuklar. Ben ablasız kaldım. Biz yetim büyüdük onunla. Yüzü gülmedi. Benim yüzüm gülmedi. İnşallah cezasını bulacaktır. Kardeşi olarak acımızın azalması için hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Elimden geleni yapacağım, bu işin peşini bırakmayacağım. Allah nasip ederse davaları her şeyi takip edip, hak ettiği cezayı aldıracağım. Arkamızda zaten devletimiz var. Aradılar, destek de oluyorlar. Avukat tahsis edeceklerini söylediler. Allah bin kere razı olsun. Bunlar sıkıntılı bir evlilik geçirdi. Bir iki defa normalinde kanunen ayrıldılar. Çocuklar için tekrardan barıştılar. Ablam çok mücadele etti. Ama öbürü her seferinde uslanmaz, alkolik, bir şekilde eziyet, çile çektirmek için tehdit etti. Ben burada olsaydım, görevlendirmem çıktığı için Gökçeada'ya gitmiştim. Gitmeseydim burada ablama sahip çıkıyordum. Yapamazdı, yapamıyordu zaten benim gidişimi fırsat bildi. İnşallah yaradanım ona hak ettiği cezayı aldıracak. Başka türlü yükümüz hafiflemeyecek. Olay anında kızı da yanındaydı. Kızını da bıçaklayacakmış ama kızı zor kaçmış. Garibim komşunun evine sığınmış. Ablam olduğu yerde can veriyor. Mustafa abim koşmuş ama yetişememiş" dedi.

'BAŞUCUNDA DİKİLİYORDU'

Fatma Kökoğlu'nun üvey abisi Mustafa Elitok, "Duygunun bağırtısına koştum. Zaten balkonda onların gelmesini bekliyordum. Bir haftadır kendisini göremiyorduk. Ben sabah 7'de çıkıyorum işe, akşam 8'de geliyorum. Onlar 6'da gidiyorlar. Gece 2.30'da geliyorlar. Göremiyorum, yetişemiyorum. Hadi dedim içime doğdu, bir sıkıntı vardı. Bekleyeyim dedim. 2.30'a kadar balkonda oturdum. Çay ve sigara içtim. Eşim yatmıyor musun dedi. Yarın pazar yatmayacağım, ben Duygu'yu bekleyeceğim, göreceğim dedim. Kızının bağırtısına koştum. İki tane köpek havladı. Dedim herhalde köpekler saldırdı. Fırladım koştum. Yanına vardım. Baş ucunda elinde bıçakla bekliyordu. Başucunda dikiliyordu. 'Gelme seni de öldürürüm' dedi. 'Allah belanı versin, Aydın sen ne yaptın' dedim. 'Bu akşam burası kan gölüne dönecek, hepinizin canını alacağım' dedi. 'Buraya asfalta hepinizi sereceğim' dedi. Ben kafasına vurmak için yerden bir şeyler aradım. O sırada kaçtı. Hemen polisi, jandarmayı, sağlık ekiplerini aradım. Hepsine bilgi verdim. 'Çanakkale'ye kaçarsa, mezarlığın orada yakalansın' dedim. Jandarma gelirken, Dörtyol'da önüne geçip, 'sizin aradığınız kişi benim hiç gitmeyin, ben yaptım' demiş. İnşallah bu konuya Adalet Bakanımız da bir el atar. Yani bu kadın cinayeti artık bitsin" diye konuştu.

Fatma Kökoğlu'nun oğlu Uğur Kökoğlu, "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Ben sözün bittiği yerdeyim. Allah hayırlısı neyse onu versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Evin önündeki cenaze töreninden genel ve detay görüntüler.-Fatma Kökoğlu'nun oğlu Uğur Kökoğlu-Fatma Kökoğlu'nun kızı Duygu Kökoğlu görüntü.-Mezarlıkta cenazenin defnedilmesinden görüntü.-Fatma Kökoğlu'nun kardeşi Fatih Balkan'ın açıklama görüntüsü.-Fatma Kökoğlu'nun oğlu Uğur Kökoğlu açıklama görüntüsü.-Fatma Kökoğlu'nun üvey abisi Mustafa Elitok açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

ÇOCUKLA GELDİKLERİ KUYUMCUDA 33 ALTIN YÜZÜĞÜ ÇALAN 3 KADIN YAKALANDI DENİZLİ'de bir kuyumcu dükkanına gelen ve değeri 40 bin TL olan 33 altın yüzüğü çalıp, kaçan 3 kadın, çevre esnafınca yakalanıp, polise teslim edildi. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Saraylar Mahallesi, Demirciler Caddesi'ndeki Muammer Kocabıyık'a ait kuyumcu dükkanına, saat 11.00 sıralarında, yanlarında bir çocuk ile müşteri gibi gelen 3 kadından 1i 'takılık yonca altın' almak istediğini söyledi. Takılık yoncaya bakma bahanesiyle kadınlardan biri tezgahtarı oyalarken, diğer kadınlardan biri de vitrinin alt kısmındaki 33 yüzüğün bulunduğu tablayı alarak elindeki ceketin arasına sakladı. Kadınlar daha sonra takılık yonca altını da almadan, kuyumcu dükkanından ayrıldı. Kadınların ayrılmasından bir süre sonra tezgahtaki yüzük tablasının yerinde olmadığını fark eden tezgahtar, koşup çevredeki esnaftan yardım istedi. Çevreye dağılan esnaf, toplam değeri 40 bin TL olan altın yüzükleri çaldıkları ileri sürülen 3 kadını yakalayıp, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine teslim etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli kadın polis merkezine götürülürken, çaldıkları yüzükler ise tutanakla sahibine teslim edildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADAHırsızlık anının iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 kadının içeri girmesi, kuyumcudaki çalışanla konuşmaları, kadınlardan eğilerek vitrindeki yüzüklerin bulunduğu tablayı alıp ceketinin arasına saklaması yer alıyor. Olayın görgü tanıklarından olan kuyumcu Hüseyin Kasap, komşusunun iş yerinden 40 bin lira değerinde yüzüğün çalındığını, durumun erken fark edilmesi sayesinde şüphelilerin yakalandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü-Olaya karışan kadınların gözaltına alınması-Olayın yaşandığı kuyumcudan görüntü-Yüzüklerden görüntü-Görgü tanıklarından Hüseyin Kasap ile röp.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

BABASINI DÖVDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI KÜTAHYA'da babasını dövdüğünü iddia ettiği Y.E.D.'yi sokak ortasında pompalı tüfekle yaralayıp kaçan Cavit T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Y.E.D. ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Zafertepe Mahallesi İmam-ı Gazeli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.T. çarşıda Y.E.D. isimli bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı darp edildi. Evine dönen M.T.'yi yaralı olarak görünce sinirlenen oğlu Cavit T. yanına aldığı pompalı tüfekle 43 AK 849 plakalı kamyonete binerek olayın yaşandığı caddeye gitti. Yol üzerinde karşılaştığı Y.E.D.'ye pompalı tüfekle ateş açıp yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.E.D. ambulansla Kütahya Sağlık bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Cavit T.'yi Siner Mahallesindeki evinde olayda kullandığı tahmin edilen pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli Cavit T. polislere "Önce babamı dövmüşler, sonrada pide almaya gidiyordum 4-5 kişi önümü kestiler. Ben de kendimi savunmak için havaya ateş ettim" dedi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yaralının ambulanstaki görüntüsü-Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi-Şüphelinin köyde yakalanması-Şüphelinin babasının konuşması-Tüfeğin görüntüsü-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

TUTUKLANAN 16 YAŞINDAKİ ZANLI, POLİSİN ELİNDEN KAÇTI

KARAMAN'da tüfekle ateş açtığı T.S.'yi yaralayan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.B. adliyeden cezaevine götürülmeye çalışılırken polisin elinden kaçtı. Polis, kent genelinde Y.B.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi'nde meydana geldi. Y.B., av tüfeğiyle T.S.'nin bulunduğu eve gelip ateş açtı. Açılan ateş sonucu kalçasından yaralanan T.S., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.S. tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis, saldırının ardından kaçan Y.B.'yi dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Y.B., yapılan sorgulamanın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.B., adliyeden çıkarılıp, sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye getirildi. Sağlık kontrolünün ardından iddiaya göre kelepçesiz halde araca bindirilip cezaevine götürülmek istenen Y.B., polisin elinden kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından Y.B. izini kaybettirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, kent genelinde Y.B.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polislerin firari zanlıyı araması-Zanlının kaçtığı ekip arabasından detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, 2 ARACA ÇARPIP YAKALANDI KARAMAN'da, Narko tim ekibinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle, 2 araca çarpıktan sonra yakalandı. Araç içindeki 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Narko tim ekipleri takibe aldıkları 06 FE 3020 plakalı otomobili, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Sürücü kaçmaya çalıştığı sırada 2 araca çarptı. Polisin takibi sırasında kaçan sürücü, Valilik kavşağında önü kesilerek durduruldu. Otomobildeki 2'si kadın 4 kişi yapılan üst aramasının ardından gözaltına alındı. Kadınların hamile oldukları belirlendi. Otomobilde detaylı inceleme yapılmak için çekiciyle Yunus Emre Polis Merkezi otoparkına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yaptıktan sonra yakalanan araçtan detay-Polislerin araçta inceleme yapması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

82 DERECEDEKİ SUYA DÜŞEN PROFESÖR: 'BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA BÖYLE KAZALAR OLABİLİR' DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, termal sularda yaşanan ısı değişikliklerini incelediği sırada beton zeminin çökmesi sonucu, 82 derecedeki suya düşen ve ayaklarında ikinci derecede yanıklar oluşan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, "Bilimsel çalışmalarda bu tür kazalar olabiliyor. Önemli olan bu bilimsel çalışmaları devam ettirebilmek" dedi.

PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, geçen cuma günü jeotermal sularda inceleme yapmak için Sarayköy ilçesindeki Tekke Mahallesi'ne gitti. Prof. Dr. Kumsar, buradaki jeotermal suyun bulunduğu alanda üzerinde durduğu beton zeminin çökmesi sonucu sıcaklığı 82 derece olan suya düştü. Yanındakilerin yardımıyla sıcak sudan çıkarılan Prof. Dr. Kumsar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayaklarında ikinci derece yanıklar olduğu belirtilen ve tedavi altına alınan Kumsar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Hastanede tedavisi süren Kumsar'ın 2 gün sonra taburcu edileceği kaydedildi.

'BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA BU TÜR KAZALAR OLABİLİYOR'

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Kumsar, ayaklarındaki yanıkların iyileşmeye başladığını, tedavisinin sürdüğünü belirtti. Tekke Mahallesi'ndeki sıcak sulardaki ısı değişimi üzerine inceleme yaptığı sırada talihsiz bir kaza yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Kumsar, "Termal sahadaki arazi çalışmaları sırasında, beton bir bölümün kırılması sonucu suya ayaklarım girdi. İki ayağımda da bileğin alt kısmında itibaren yanıklar oluştu. Hızlı bir şekilde kendimi sudan kurtardım. Suda yaptığımız ölçümlerde sıcaklık 82 derece çıkmıştı. Kısa sürede toparlamayı umuyorum. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Bilimsel çalışmalarda bu tür kazalar olabiliyor. Önemli olan bu bilimsel çalışmaları devam ettirebilmek. Ülkemiz için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Prof. Dr. Halil Kumsar'ın çalışma yaptığı alandan görüntü-Prof. Dr. Halil Kumsar'ın düştüğü alandan görüntü-Prof. Dr. Halil Kumsar ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

ALEVLER ARASINDAKİ HAMZA'YI, KAHRAMAN İTFAİYECİ KURTARDI

ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında alevler arasında kalan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Hamza Aldaği, itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Küçük Hamza'yı yangın bölgesinden tahliye eden itfaiye eri Barış Korkmaz, kentte günün kahramanı ilan edildi.

Eskisaray Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katındaki merdiven boşluğunda yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede yayılırken, birinci katta oturan Suriye uyruklu Aldaği, ailesi paniğe kapıldı. Alevler nedeniyle dışarı çıkamayan aile fertlerinin çığlıkları üzerine yangını fark eden bina sakinleri itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye erleri, yangına müdahale edip evde kalan 9 kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye etti. Ancak, 2 yaşındaki Hamza Aldaği'nin mahsur kaldığının söylenmesi üzerine itfaiye eri Barış Korkmaz, alevlerin arasında eve girerek küçük çocuğu dışarı çıkardı. Canını hiçe sayarak küçük Hamza'yı dışarı çıkaran itfaiye eri büyük takdir toplarken, yangın da yapılan müdahale ile söndürüldü.

İTFAİYE ERİ, GÜNÜN KAHRAMANI OLDUAlevlerin arasına dalarak küçük Hamza'yı dışarı çıkaran itfaiye eri Barış Korkmaz, Adıyaman'da günün kahramanı oldu. Yeni ihbarlara karşı İtfaiye Müdürlüğü'nde görevinin başında olan Korkmaz, "Ben görevimi yaptım. Yine olsa yine düşünmeden alevlerin arasına girer kim varsa kurtarmak için elimden geleni yaparım" dedi. Yangına müdahale ederken, Suriyeli ailenin oturduğu evin kapısına alevlerin geldiğini belirten Barış Korkmaz, "Bu sırada içeride bir çocuk olduğu söylendi. Ben de alevlerin içerisinde geçerek kapıyı kırmaya çalıştım. Kapı kırılmadı daha sonra balkon tarafında geçtim. Çocukları balkon tarafında çekmeye çalıştım. Ev zaten birinci kattı içerde 14 yaşlarında bir çocuk vardı ona kapıyı açmasını söyledim. Çocuk kapıyı açtıktan sonra tekrardan alevlerin arasından içeriye girdim. Bu sırada itfaiye aracıyla balkondaki aile tahliye edilmişti. Ben de içeride kalan küçük çocuğu alıp dışarı çıktım. Yangın anında insan hiçbir şey düşünemiyor. Sadece insanları nasıl kurtaracağını düşünüyorsun" diye konuştu.

SURİYELİ AİLE MÜTEŞEKKİRYangında büyük korku yaşadıklarını ve küçük kardeşinin itfaiye tarafından kurtarıldığını anlatan Abdulnasir Aldaği, "Yangını görünce komşularımız itfaiyeyi aradı. İtfaiye geldi ve hemen yangına müdahale etti. Bizleri kurtardılar, kendilerine şükran borçluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yeri-Yanan malzemeler-Evin içerisinden görüntü-Dumandan etkilenen çocuklar-Çocukların abisi Abdulnasir Aldağı ile röp.-Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü-İtfaiye eri Barış Korkmaz ile röp.-İtfaiye erleri-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi E-5 Karayolu üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hurdaların bulunduğu kısımda çıkan yangında ara ara küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis, jandarma ve zabıta ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Birkaç saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

SÖNDÜRÜLDÜ

Geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile gece yarısı söndürüldü. Ekiplerin, tesisteki soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yangından görüntü-Yangın sırasında küçük çaplı patlamalar-İtfaiye erlerinin müdahalesi

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU - Kamera: DÖRTYOL (Hatay),

BURSA'DA ORMAN YANGINI: 1 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanı gören mahalleli durumu jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20 kişilik personel 3 arazöz ile kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede tedbir amaçlı soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------

-Yangından görüntüler

Osman SAK/ORHANELİ, (Bursa), -

11 GÜNLÜK BEBEĞİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

KÜTAHYA'da Covid-19 testi yapılan Mustafa K. ve 11 gün önce doğan kız bebeğinin yanı sıra yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O. da koronavirüs tespit edildi. Bebek ve 2 kişi tedavi altına alınırken, aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 25 kişi evlerinde karantinaya alındı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde oturan Fatma K., 7 Mayıs tarihinde Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'nde doğum yaparak bir kız bebek dünyaya getirdi. Mustafa ve Fatma K. çifti, doğumun ardından Hasanlar köyündeki evlerine döndü. Geçen 8 Mayıs günü bebekte sarılık görülmesi üzerine Mustafa ve Fatma K. çifti, bebeklerini Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk muayenenin ardından kız bebek, yenidoğan yoğun bakım servisine alındı. 11 Mayıs günü ise baba Mustafa Kaşık'ta belirtiler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı ve hastanede tedavi altına alındı.

Kütahya Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede bebek ve ailesiyle temas ettiği değerlendirilen aralarında doktor, hemşire, hizmetli ile yenidoğan servisinde kalan 3 bebek ile annelerine Covid-19 testi yapıldı. Yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.'nun testi pozitif çıkarken 11 sağlık çalışanın testi ise negatif olduğu tespit edildi.

25 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Filyasyon ekibince yapılan çalışmaların ardından kız bebek ile teması olduğu değerlendirilen ve testleri negatif çıkan 11'i sağlık çalışanı 25 kişi karantinaya alındı. Koronavirüs tanısı konulan 11 günlük kız bebeği, babası Mustafa K. ve yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

