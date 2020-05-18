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KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 140'A YÜKSELDİSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
18.05.2020 08:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 08:18

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 140'A YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 35 bin 369 testten 1368'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 44 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 140 oldu. Toplam iyileşen hata sayısı ise 109 bin 962'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 35 bin 369 test yapıldı, 1368 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 44 kişi vefat ederken, 1825 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 1 milyon 624 bin 994, toplam vaka sayısı 149 bin 435, toplam vefat sayısı 4 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 468, toplam iyileşen hasta sayısı ise 109 bin 962 oldu.

'YARIN VE ERTESİ GÜN EVDE KALALIM'

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -

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ADANA'DA, VEFA DESTEK GRUBU'NA SALDIRANLARIN SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI 

 ADANA'da, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile yemek dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'yla tartışıp, saldırıda bulunan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yanındaki 3 kişinin, 'kasten yaralama' ve 'ateşli silah ve bıçak bulundurma' suçlarından kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Olay, 15 Mayıs Cuma günü saat 22.00 sıralarında, Atakent Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana geldi. Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile birlikte yemek dağıtımı yapan Vefa Sosyal Destek Grubu' na iddiaya göre, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, hakaret ederek saldırmaya başladı. Kaymakam Bingöl ve koruması, olayı engellemeye çalıştı. Olay yerine çağırılan polis ekipleri, Eren Yıldırım ile yanındaki Deniz İmran Y., Hüseyin Y. ve Serat Y.'yi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım'ın yanındaki 3 kişi, serbest bırakıldı. 'Görevli memura mukavemet' ve 'hakaret' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP Gençlik Kolları İlçe Başkanı Eren Yıldırım, yeniden gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yapılan incelemede, olay sonrası serbest bırakılan Serat Y.nin 'taksirle yaralama', 'ateşli silah ve bıçak bulundurma', Hüseyin Y.'nin 'ateşli silah ve bıçak bulundurma', 'kasten adam yaralama' ve Deniz İmran Y.'nin ise 'kasten adam yaralama' suçlarından emniyette kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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