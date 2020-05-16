DHA YURT BÜLTENİ - 1 KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 55'E YÜKSELDİ SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 55'E YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 38 bin 565 testten 1708'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 48 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 55 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 106 bin 133'e yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 38 bin 565 test sonucundan 1708 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 48 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 2 bin 103 kişi de iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin 389, toplam vaka sayısı 146 bin 457, toplam vefat sayısı 4 bin 55, toplam yoğun bakım hasta sayısı 944, toplam entübe hasta sayısı 490, toplam iyileşen hasta sayısı ise 106 bin 133 oldu.

'VAKA SAYIMIZDA KISMİ ARTIŞ VAR'Bakan Koca tabloya ilişkin, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre sosyal mesafe." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,==============================

TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN BELEDİYE ÇALIŞANI, VAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

VAN'ın Özalp ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım kolilerini götürdükten sonra dönüş yolunda, terör saldırısında şehit olan belediye personeli Yıldırım Demir (65), toprağa verildi.Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Özalp'in Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından önceki gün yardım götürüldü. İlçeye saat 12.00 sıralarında dönüşe geçen ekibin içinde bulunduğu araca, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir ile yolda araca aldıkları bölge halkından Kinyaz Karlıoğlu şehit oldu. Özalp Belediyesi Kademe Bölümü'nde 5 yıldır görev yapan Taner Temizel ise yaralandı. Belediye çalışanı, evli ve 8 çocuk babası Yıldırım Demir için cenaze töreni düzenlendi. Tören için hazırlıklara, bu sabahtan itibaren başlandı. Özalp Belediyesi'nin hizmet binasına, Demir'in fotoğrafı asıldı. Törenin düzenlendiği belediye ve Merkez Camii'nin yer aldığı cadde ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler tarafından sabunlu suyla yıkandı. Sosyal mesafenin korunması için de tören alanına zemine, 1'er metre aralıklarla uyarı çıkartmaları yapıştırıldı. Hazırlıkların ardından ikindi vakti cenaze törenine; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları, Demir'in mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cami önüne getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, öz geçmişi okundu. Van Müftüsü Ömer Keskin tarafından dua okunmasının ardından cenaze namazı, sosyal mesafe kuralına uyularak, kılındı. Yıldırım Demir'in cenazesi, götürüldüğü ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cenaze töreninden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,============================================

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

AKSARAY'da Harun B., belirlenemeyen nedenle tartıştığı ve boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi Selda B.'yi (23) iki çocuğunun gözü önünde bıçaklayıp öldürdü. Genç kadının cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis kaçan Harun B.'nin yakalanarak emniyete götürüldü. Olay, saat 15.30 sıralarında Paşacık mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Harun B., evde boşanma aşamasındaki eşi ev kadını Selda B. ile belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun B., 5 ve 6 yaşlarındaki 1'i kız 2 çocuğunun gözü önünde eşi Selda B.'ye bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Selda B., yere yığıldı. Olayın ardından Harun B. evden hızla uzaklaştı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kadın, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Selda B.'nin cansız bedeni otopsi için Aksaray Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 2 çocuğu da yakınları tarafından evden uzaklaştırıldı. Polis kaçan Harun B.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

YAKALANDI, 'BENİ ALDATTI, ONUN İÇİN KESTİM' DEDİAksaray'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Selda Başaran'ı 2 çocuğunun gözleri önünde öldüren Harun Başaran, saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Harun Başaran, gazetecilerin 'Eşinizi niçin öldürdünüz?' sorusuna "Beni aldattı. Onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Polis ekiplerine kendim zorluk çıkarmamak için teslim oldum" dedi.

6 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞSelda Başaran'ın yapılan otopsisinde vücudunun 6 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Çiftin boşanma davalarının sürdüğü ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.

ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDIAnneleri gözleri önünde öldürülen 1'i kız 2 çocuğun ise olayın ardından ağlayarak evin balkonuna çıktığı ve komşuların gürültüyü duyması üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdiği belirlendi. 2 çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı ve psikolojik destek verilmeye başlandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Polisin, olay yerinde inceleme yapması Evin dışından detayGenel ve detay+++Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesiSağlık kontrolünden çıkartılması

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,========================================

KISITLAMANIN BAŞLAMASINA 5 DAKİKA KALA IRMAKTA BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu. Kaybolan talihsiz gencin cesedi dalgıçlar tarafından bulunarak, kıyıya çıkarıldı.Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Mustafa Boz, kendilerine verilen 4 saatlik iznin bitimine 5 dakika kala, Çevreyolu köprüsü altında arkadaşlarıyla birlikte ırmağa girerek serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Mustafa Boz suda batıp çıkmaya başladı. Boz, arkadaşlarının çabasına rağmen ırmakta kayboldu.Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botla çevrede yaptığı araştırmada, gence ulaşamadı. Mustafa Boz'un yanındaki arkadaşlarından Mehmet Sürmeli fenalık geçirdi. Kalbini tutarak yere yığılan Sürmeli'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Mehmet Sürmeli, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.Manavgat ırmağında kaybolan Mustafa Boz'un bulunması için olay yerine dalgıç çağrıldı.Manavgat Irmağındaki teknelerde çalıştığını belirten adını açıklamayan bir kişi, gençleri ırmağa girmeden önce uyardığını belirterek, "Irmağa girmeyin, tehlikeli olur dedim. Ancak beni terslediler. Gençlerden biri ırmakta bir süre yüzdükten sonra kayboldu" dedi.

BABANIN FERYADIMustafa Boz'un ırmakta kaybolmasının ardından itfaiye ve sahil güvenlik botu tarafından yapılan yüzey aramasından sonuç alınamadı. Olay yerine Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan arama kurtarma ekibi çağrıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları Mustafa Boz'u aramaya başladı. Oğlunun kaybolduğu haberi verilen Mustafa Boz'un babası da arama yapılan bölgeye geldi. Sağlık ve güvenlik görevlilerini olay yerinde gören baba, "Mustafam" diyerek feryat etti. Babayı arkadaşları ve görevliler güçlükle sakinleştirdi.Diğer taraftan Mustafa Boz'la birlikte ırmak kenarına gelen arkadaşlarından biri Mustafa Boz'un tek başına suya atladığını söyledi. Irmakta bulunan bot çalışanlarından birisi de "Ben insanlığımı yaptım ama bize karşı geliyorlar. Uyardığımız halde. Çocuk gidiyordu, biz yüzüyor sandık. Biz de yüzüyor diye ilgilenmedik. Şuraya kadar geldi, elini kaldırdı ve gitti" dedi.İlk başta yakın mesafede olduğunu, ip atılacak mesafede olduğunu söyleyen çalışan, "Uyardığımız zaman bize karşılık veriyorlar, bizi dinlemiyorlar. Bundan dolayı uyarmıyorum. Dün şurada da birisi atladı ırmağa, boğuluyordu. 'Çıkın polis geliyor' dedim, bana 'Sana ne lan' diye cevap verdi. Öyle yapılınca biz de pek uyarmıyoruz" diye konuştu.

CESEDİ BULUNDUManavgat ırmağında kaybolan Mustafa Boz'un, cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Mustafa Boz'un cesedini ırmağa girdiği noktanın yakınlarında buldu. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan ceset, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Irmakta kaybolan genci arama çalışmalarındanFenalık geçiren Mehmet Sürmeli'nin yerde yatarken görüntüsü+++Irmaktan görüntüRahatsızlanan Mehmet Sürmeli'nin görüntüsüMehmet Sürmeli'nin ambülansa alınmasıDalgıçların arama çalışmasıArama çalışmasını izleyen görevlilerMustafa Boz'un arkadaşının açıklamasıBot çalışanının açıklamasıOlay yerine gelen Mustafa Boz'un babasının feryadı

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),===================================

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ, ÖLDÜ ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İlayda Elgün (16), yaşamını yitirdi. Kaza, gece saatlerinde Hacıkara Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Nallıhan yönünde giden Ahmet A. yönetimindeki 67 DP 630 plaklı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda Elgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan talihsiz kız, hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Elgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Elgün'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, sürücü Ahmet A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otomobilden görüntü

Haber-Kamera: Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI(Ankara),=========================================

KAZADA YARALANAN POLİS MEMURU, 13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

ORDU'nun Fatsa ilçesinde 13 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz (49) tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Kaza, 2 Mayıs günü Fatsa-Bolaman yolunda yaşandı. 2008 yılından beri Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Hüseyin Cengiz, kendi aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarptı. Ağır yaralanan Cengiz, diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. 13 gündür yaşam savaşı veren Cengiz, önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuğu olan polis memuru Cengiz için dün Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan Hüseyin Cengiz'in eşi ve çocukları güçlükte ayakta dururken, mesai arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından Cengiz, memleketi Samsun'un Terme ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kazadan detaylar-Araçtan detaylar-Anma töreninden detaylar-Hüseyin Cengiz'in eşi ve çocuklarından detaylar

Haber-Kamera: Nursan ŞANLI/FATSA(Ordu),==============================

REFÜJÜ AŞAN KAMYONET İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 5 YARALI

ADAPAZARI'nda, refüjü aşan kamyonetin karşıdan gelen işçi servisi ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde, Adapazarı Karaman Mahallesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Necdet Pala idaresindeki 34 RP 522 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı istikametten gelen yol yapımında çalışan işçileri taşıyan Mustafa Demir idaresindeki 52 LL 180 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Abdulbaki B. ve Veli V. ile kamyonette bulunan İbrahim U. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılırken, araçlarda sıkışan 2 sürücüyü ise itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan 5 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yeri genel detaySürücünün araçtan çıkartılması112 ekiplerine teslim edilmesiYolun; 'yan yola' aktarılmasıDetay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),=======================================

5 TIR ARDI ARDINA ÇARPIŞTI, OTOYOL KAPANDI

İZMİT'te, TEM Otoyolu Korutepe Tünelinde önde ilerleyen TIR'ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen araçlar ardı ardına çarpıştı. 5 aracın çarpıştığı kazada TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kaza öğleden sonra, TEM Otoyolu Korutepe Tünelinde meydana geldi. Önde ilerleyen TIR'ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen araçlar ardı ardına çarpıştı. 5 TIR'ın birbirine girdiği kazada TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalede bulundu. Kazada hasar gören TIR'ların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yolda uzun kuyrukların oluşması üzerine araçlar TEM otoyolu İzmit gişelerine yönlendirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan İzmit gişeleri kaza nedeniyle yeniden ulaşıma açıldı.

YOL 2,5 SAAT SONRA AÇILDI İzmit'te, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması, yol temizleme işleminin ardından yol yaklaşık 2.5 saat sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIİzmit'te, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı ve 2 sürücünün yaralandığı zincirleme kaza, tünel içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tünele giren bir TIR'ın aniden yavaşladığı ve aynı istikametteki diğer TIR'ların duramayarak birbirine çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yoldan görüntülerHasar gören araçlarEkiplerin çalışmaları+++Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),================================

'DUR' İHTARINA UYMADILAR, POLİS ARACINA ÇARPIP YAYA OLARAK KAÇTILAR YALOVA'da, 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki uyuşturucu madde satıcıları ile polis ekipleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Bursa'nın İznik ilçesinde polis aracına çarpan otomobildeki şüpheli, bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak kaçarken, kazada 1 polis yaralandı.Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler, otomobiliyle hareket ettiği sırada polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 ABY 016 plakalı otomobildekiler kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobili takibe alırken, yapılan plaka sorgusunda otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesinden kiralandığı öğrenildi. Şüphelilerin Osmangazi Köprüsü'nden Bursa istikametine kaçtığı bilgisini alan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de teyakkuza geçti.

POLİS ARACINA ÇARPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILARİznik Devlet Hastanesi mevkiinde yolu kesmeye çalışan Yalova Emniyeti Narkotik Şube ekiplerinin aracına çarpan şüpheliler, kaçmaya devam ederken kazada otomobilde bulunan komiser yardımcısı Y.T. yaralandı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.T. İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin arkasından üç el ateş ettiği şüphelilerin otomobili ise Hisardere köyü yolu üzerinde bir tarlada terk edilmiş olarak bulundu. Jandarma ve polis ekipleri tarla içlerine doğru kaçtığı düşünülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Kimliği belirsiz sürücünün terk ettiği otomobil otoparka çekilirken, yaralı komiser yardımcısı Y.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polsin şüphelilerin aracında inceleme yapması-Kaza yapan polis aracı detay-Yaralı polisin yerde yatması-Genel, detay

Haber: Hayri ŞEN -Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,=======================================

ÇOCUK NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA ÇIKTI: 1 YARALI KAHRAMANMARAŞ'ta, iki aile arasında çocuk nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Kavga, özel hareket polislerinin de yer aldığı çok sayıda ekibin biber gazlı müdahalesi ile sonlandı.Olay, akşam saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çocuk nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Bayram Ç.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Muzaffer Taş (27) başından hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve özel hareket polislerinin de yer aldığı çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin biber gazlı müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı. Polis, olay sonrası kaçan Bayram Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, hafif yaralanan Muzaffer Taş ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Özel harekat polisleriSokaklarda polislerEvinin önündeki özel harekat polisleriOlay yerindeki boş kartuşlarHastane önüAmbulansın gidişiMuzaffer Taş'ın hastaneden çıkmasıPolis otosuna bindirilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,===========================================

DEREDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ İNCELEMEYE ALINDI

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Büyük Karakararlı deresinde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. Kaymakamlık, dereden numuneler aldırarak, balık ölümleri hakkında inceleme başlattı.Hayrabolu'da bulunan Büyük Karakararlı deresinde henüz belirlenemeyen nedenle son bir kaç gün içinde toplu balık ölümleri yaşandı. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği derede çok sayıda balıkların öldüğü görüldü. Hayrabolu Kaymakamlığı'nın girişimiyle Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dereden numuneler alarak inceleme başlattı. Balık ölümlerini görüntüleyen Birol Alagöz, "Bu tertemiz Hayrabolu deresinde hiçbir sanayi atığı yok, Hiçbir evsel atık yok. Şu gördüğünüz yüzlerce binlerce balık ölüsünü görüyorsunuz. Bu çevre katliamına sessiz kalmamız mümkün değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Dereden genel görünüm-Balık ölüleri-Vatandaşın olayı anlatması-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,=======================================

BİTLİS VALİSİ ÇAĞATAY: TERÖR BİTME NOKTASINA GELDİ

BİTLİS'te, 9 bin metrekare alan üzerinde kurulacak 3 tekstil fabrikasının temeli atıldı. Vali Oktay Çağatay, temel atma töreninde, bölgede terörün bitme noktasına geldiğini, şimdi de gençlere iş imkanı sağlamak için kolları sıvadıklarını söyledi.Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde, 3 bin kişinin istihdam edileceği, 9 bin metrekare alan üzerinde kurulacak 3 tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel atma törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç katıldı. Çağatay, törendeki konuşmasında, bölgede terörün bitme aşamasına geldiğini, şimdi gençlere iş imkanı sağlama zamanı olduğunu belirtti.Vali Çağatay, "Terör bitti, bitiyor. İnsanlarımız güven içinde sokaklarda geziyor. Artık günlük hayatını yaşıyor. Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var. Bunları da bugün yarın bitireceğiz. Son dönemde acı bir olay yaşadık. Bu son artık son çırpınışlarıydı. Hiçbir sıkıntımız yok. Bunun sonucunu şöyle hissediyoruz. Kime sorarsanız Bitlis'in temel problemi işsizlik, diyor. Bu amaçla Bitlis'in işsizlik problemini çözmek için bütün arkadaşlarla yoğun çaba gösteriyoruz. OSB'miz de bunun hareket noktası. Biz de buna destek olabilmek için güzel bir proje yürüttük. Milletvekillerimizin de destekleriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız, ziyaretinde 5 milyon lira destek sözü verdi. İl Genel Meclisimizden 5 milyon vermelerini istedik. 10 milyon bütçe ayırdık. Her biri 3'er bin metrekareden 9 bin metrekare 3 fabrikamızın ihalesini yaptık. İhaleyi alan firma çalışmalara başladı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Fabrikalar eylül veya ekim ayı içinde teslim edilecek."

3 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM Temeli atılan 3 fabrikada, 3 bin kişinin istihdam edileceğini kaydeden Vali Çağatay, "Yıl sonuna kadar binlerce insanımız Bitlis'te ekmek sahibi olacak. Bitlis'in yaş ortalaması Türkiye'nin yaş ortalamasının altındadır. Gençlerimiz hevesli ve iyi niyetli. Gençlerimiz artık terörden kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tek kaygıları evlerine ekmek götürebilmek. Her toplantıda ve buluşmada, 'İş verin', 'Cebimize para koyun demiyoruz, bizi çalıştırın diyoruz' diyorlar. Bu feraset ve basiretli bir davranış. Biz de bunu devlet ve millet eliyle temin ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mıza, bölgenin huzura kavuşmasında büyük emeği olan İçişleri Bakanı'mıza teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------OSB alanından görüntüler-Bitlis Valisi Oktay çağatay ve beraberindekilerin incelemelerinden detaylar-Temel atmadan detaylar-İnşaat alanından detaylar-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın açıklaması-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,===============================================

BURSA'DA SAHTE PARA OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA

BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan ve gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 100 TL'lik 389 sahte banknot ile 100'lük 6 Amerikan doları ele geçirildi. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, A.A.'nın İstanbul'dan Bursa'ya yüklü miktarda sahte para getireceği ve bu paraları yabancı uyruklu M.R. ile birlikte piyasaya süreceği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, A.A. ve M.R'yi takibe aldı. Takip sonucu tespit edilen 3 farklı adrese operasyon düzenleyen KOM ekipleri, A.A. ve M.R'yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 100 TL'lik 389 sahte banknot ile 100'lük 6 Amerikan doları, 100 gram esrar ve 325 gram metamfetamin ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile M.R. parada sahtecilik ve uyuşturucu ticareti suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Baskın yapılan evden görüntüler-Ele geçirilen paralardan görüntüler-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması ve adliyeye sevkinden görüntüler

Haber: Derya EVREN-Muammer İRTEM/BURSA,===========================================

DOLANDIRICILIK ÇETESİNE 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON; 3 TUTUKLAMA İNTERNET üzerinden açık artırma usulüyle sözde otomobil satıp, mağdurlardan teminat alan organize çete 3 üyesi kişi ile bu kişilere yardım eden 3 kişi, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 3 çete üyesi, tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden kurdukları 'Papel' isimli platformda açık artırmayla otomobil satarak, alıcılardan 'kapora-teminat' adı altında ön ödeme alan ve daha sonra da kayıplara karışan şüphelileri takibe aldı. Ekipler, organize çetenin üyesi S.O., R.B. ve A.H. ile bunlara kişisel hesaplarını kullandırarak yardım eden S.H., E.Y. ve F.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, daha önce bu yöntemle 49 dolandırıcılık vakası gerçekleştirdiği tespit edildi. İki ay süren takibin ardından operasyonu başlatan polis, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaptığı eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheliyi de gözaltına aldı.Şüphelilerden S.O.'nun 138 aranma kaydının yanı sıra, sonuçlanan 23 dosyadan da toplam 36 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 çete üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Şüphelinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüŞüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,==============================

EVDE KUMAR OYNAYANLARA 30 BİN TL PARA CEZASI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekiplerinin yaptığı baskında 7 kişiye 30 bin TL para cezası kesildi.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gelen ihbar üzerine belirtilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Binaya gelen polisler içeri girdiklerinde, A.G.,T.Ç.,S.O.,A.B.,İ.S.,İ.K. ve M.Z.C.'nin kumar oynadığını tespit etti. Yapılan aramada havalandırma boşluğuna atılı vaziyette 14 adet açılmamış iskambil kağıdı destesi, 25 oyun pulu, 103 parça iskambil kağıdı ele geçirdi.Olayla ilgili olarak 7 kişiye gerekli adli işlemlerin yanı sıra 30 bin 625 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polis eve girerken-Masalarda oturan kumar oynayan vatandaşlar

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),===================================

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYIP YOLA TABANCA ATTILAR, KAZA YAPINCA YAKALANDILAR ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yola tabanca atan otomobildeki 4 kişi, kaza yaptı. Polis, yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerin hepsini yakalarken, otomobilin kaza anı ve bir şüphelinin yaya olarak kaçmaya çalıştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece yarısı devriye görevi yapan polisler, 34 GG 6796 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildekiler, üzerlerinde bulanan tabancayı yola atıp kaçtı. Ara sokaklarda izlerini kaybettiren şüphelileri yakalamak için polis, bölgeyi abluka altına aldı. Sokak sokak otomobili arayan ekipler, aracın Huzur Caddesi'nde seyir halinde olduğunu saptadı. Polisleri fark edip, kaçmaya başlayan otomobil sürücü, Bahçelievler Mahallesi'ne geçip, ara sokaklarda tekrar izini kaybettirmek istedi. Kaçtığı sırada yanındaki 3 kişiyi farklı noktalarda indiren otomobil sürücü, 1310 sokakta kaldırıma çıkıp, kaza yaptı. Otomobil hareket kabiliyetini kaybedince yaya olarak kaçmaya başlayan sürücü, bölgeyi ablukaya alan polislerce yakalandı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KAMERADAÖte yandan, sürücünün kaza yapıp, yaya olarak kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede çalışmalarını tamamlayan ekipler, isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki 3 arkadaşını yakalayarak, polis merkezine götürdü. Gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna ise şüphelilerden biri, "Korktuğumuz için kaçtık" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA