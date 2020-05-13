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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 3894 OLDU SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan 37 bin 351 koronavirüs testinden bin 704'ünün pozitif çıktığını, 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894'e ulaştığını duyurdu.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
13.05.2020 08:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 08:08

KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 3894 OLDU

 

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan 37 bin 351 koronavirüs testinden bin 704'ünün pozitif çıktığını, 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894'e ulaştığını duyurdu.Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 37 bin 351 testten bin 704'ü pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 109 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, toplam vaka sayısı 141 bin 475, toplam vefat sayısı 3 bin 894, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 45, toplam entübe hasta sayısı 576, toplam iyileşen hasta sayısı ise 98 bin 889 olarak yer aldı.Bakan Koca, Twitter'daki mesajında yeni vaka sayısındaki artışın öngörülebilir sınırlarda olduğuna dikkat çekerek, "Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske-sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda, uzak duralım" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,================== 

EDREMİT'TE, KAMYONET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin arkadan çarptığı otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.   Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Edremit ilçesi Akçay Yeni Mahalle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Edremit'e giden Recep Kadir T. yönetimindeki 10 N 3867 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Taner Y.'nin kullandığı 34 LL 3316 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Recep Kadir T. ile araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Taner Y. ile kamyonetteki Nazmi G. ve Tevhide A. ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından Çanakkale- İzmir karayolu bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cansı bedeni Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet ve otomobilin çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasının  ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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