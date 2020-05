DHA YURT BÜLTENİ - 1

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 3 BİN 739'A YÜKSELDİ SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 35 bin 605 testten 1546'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 50 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 739 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 89 bin 480'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 35 bin 605 test yapıldı, 1546 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 50 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 84 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Dünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 334 bin 411, toplam vaka sayısı 137 bin 115, toplam vefat sayısı 3 bin 739, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1168, toplam entübe hasta sayısı 628 ve toplam iyileşen hasta sayısı 89 bin 480 oldu.

'DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım" açıklamasında bulundu.

CEREN'İN ANNESİ: ANNELER GÜNÜ'NDE BANA KAHVALTI SÜRPRİZİ YAPARDI ORDU'da, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak öldürülen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) annesi Güfer Özdemir, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Ceren'in her Anneler Günü'nde kendisine özel kahvaltı hazırladığını anlatan Güfer Özdemir, "O özel günleri çok güzel takip ederdi. Hiç kaçırmazdı. Bana sarılmasını çok özledim" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 3 Aralık 2019'da, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından takip edilip, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Ceren'siz buruk bir Anneler Günü geçireceklerini söyleyen Güfer Özdemir, Ceren'in her Anneler Günü'nde sabah kahvaltısı hazırladığını anlattı. Güfer Özdemir, "Ceren, Anneler Günü'nde özellikle hediye almak isterdi. Zaman zaman da alırdı ama ben pek hediye istemezdim. En güzel şeyin öpücük olduğunu söylerdim. Pazar günü olduğu için Anneler Günü, Ceren bana pazar kahvaltısı hazırlardı. Yani sen hazırlama anne biz hazırlayalım deyip, ablasıyla birlikte hazırlarlardı. Ablası olmasa da kendisi hazırlardı. 'Prenses gel' diyerek kahvaltımızı birlikte yapardık. Bu en büyük sürprizlerinden birisiydi. Benim de çok hoşuma giderdi. Tabi buruk bir Anneler Günü geçireceğiz şimdi ama Ceren hep yanımızdaö diye konuştu.

'EN ÇOK SARILMASINI ÖZLEDİM'Ceren'in geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nde kendisine penye tişört hediye aldığını belirten Özdemir, "Ceren geçen seneki Anneler Günü'nde bana çok güzel bir penye almıştı. Ben hatta alma kızım, gerek yok, paranı harcama demiştim. Bir de yaş pasta almıştı. Mutlu olmuştum. Son Anneler Günü'nü öyle geçirmiştik. Sürprizleri severdi Ceren. Ben ona yapardım, o da bana yapardı. Tabi bu sene çok buruk geçecek Ceren'siz Anneler Günü. O, özel günleri çok güzel takip ederdi. Hiç kaçırmazdı. Bana sarılmasını çok özledim. Sıkı sıkı sarılırdıö dedi.

'KATİLİ YETİŞTİREN DE BİZİZ, MASUMU YETİŞTİREN DE'Annelerin, Anneler Günü'nü de kutlayan Özdemir, "Çocukları yetiştiren biz anneler; sevgi, insan onuruna yakışır çocuklar yetiştiren tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutluyorum. Katili yetiştiren de biziz, masumu yetiştiren de biziz. Fakat ben masum, sevgi ve saygıyla yetiştirilen, insan onuruna yakışır şekilde yetiştirilen çocukların annelerini ayriyeten kutlamak istiyorumö ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM'Ceren'in ölümünde ihmali olanların ceza alması için hukuki mücadelesini sürdüreceğini kaydeden Özdemir, şunları dedi: "Katil cezayı aldı ama katili sokağa salanlar cezayı almadı. Kanun dediler, aslında kanun değil. 3 veya 5 senesi kalan mahkumlar açık cezaevine çıkabilir o kanuna katılıyorum ama kanunu uygulayanların yanlışlığı vardı. Onlar ceza almadı. Ben onlar ceza almadığı sürece de rahat etmeyeceğim. Onların ceza alması Ceren'i geri getirmeyecek ama bundan sonraki süreçte diğer çocukların ya da diğer insanların bu şekilde mağdur olmaları, annelerin yürüklerinin yanmaması için mücadeleme devam edeceğim. Çünkü bir sürü suç unsuru varken sokağa bırakılmasında görevlilerin çok büyük ihmali var. İhmali olanların ceza almasını istiyorum ve bu davanın da hiçbir zaman peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Benimle birlikte herkesin mücadele etmesi lazım. Sadece benim davam değil. Herkesin davası. Çünkü sadece benim çocuğumun katili değil, tüm toplumun katili. Benim çocuğumun hiçbir suçu yoktu. Ortaya atılan bir bombaydı. Onu o sokağa bırakanlar mutlaka ceza almalı diye düşünüyorumö

ÖZDİL'İN MÜHÜRLENEN KAÇAK VİLLASINA ENCÜMEN KARARI MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve mühürlenen villayla ilgili kaçak bölümlerin yıkım kararı Bodrum Belediyesi encümen kararıyla onaylandı. Kaçak eklentiyle ilgili henüz herhangi bir çalışma yapmayan Özdil ailesinin villasında, dün ise site çalışanları tarafından bahçe düzenlemesi gerçekleştirildiği görüldü.

Bodrum'un Bitez Mahallesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı vererek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.Bu gelişmenin ardından, villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, "Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur" denildi.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOKÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Gönderilen yıkım kararının Bordum Belediyesi encümen kararıyla onaylandığı ve 13 Mayıs'ta kaçak eklentilerin yıkılacağı belirtildi.DHA'nın görüntülediği villada ise geçen süreye rağmen, Özdil ailesi tarafından, kaçak eklentiyle ilgili dün herhangi bir çalışma yapılmadı. Öte yandan site çalışanı bahçıvanların bahçe düzenlemesi yaptığı görüldü.

TAZİYE ÇADIRI KURULAN MAHALLEDE VAKA SAYISI 75'E YÜKSELDİ

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde, sağlık ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda önceki gün itibariyle 51 olan vaka sayısı dün 75'e yükseldi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, taziye ve mevlit gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı kaydedilerek, yasağa uymayanların 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarına bildirilmeleri istendi.

İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri de mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmaları başlattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede, Eraygen Ailesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Eraygen Ailesi üyeleri ile Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ardından da Muhtar Yönten görevden uzaklaştırıldı. Taziyeye katılanların yaşadıkları Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç Mahalleleri'nde de karantina uygulanmaya başlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı taramayla önceki gün itibariyle 51 olan vaka sayısının dün 75'e yükseldiği belirlendi.

TAZİYE VE MEVLİT GİBİ TOPLU ETKİNLİKLER YASAKVan Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılanların tespiti için yürütülen çalışmalar ve sağlık ekiplerinin yaptığı testler sonucu, taziye bağlantılı koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka sayısının 75'e yükseldiği bildirilerek şöyle denildi: "Taziye, mevlit gibi toplu etkinlikler yasaklanmıştır. Bu tür etkinlik düzenleyenleri 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve koronavirüsle mücadelemizde büyük önem arz etmektedir. Kritik bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Zorunlu hallerde çıktığımız sokakta, maske takalım ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu dönemde evimizde de aile fertlerimizle sosyal mesafemizi koruyalım. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilimizde kurallara uyalım ve görevlilerimize yardımcı olalım."Mahalle'de yaşayan Yavuz Yılmaz, taziye nedeniyle karantinada olduklarını belirterek,"Mahallemizdeki vaka sayısı 75'e yükseldi.Mağdur durumdayız. Mahallemizde kimse dışarı çıkamıyor.Sağlık ekiplerinin dışında kimse yok. Ambulansların biri gidip biri geliyor.Durumumuz vahim şuanda. Dikkat edin. Evde kalın" dedi.Tahir Dikman ise, taziye nedeniyle 6 olan mahallemizdeki vaka sayısının 75'e yüseldiğini ifade ederek,"Muğduruz. Kimse sokağa çıkamıyor. Mahallesmizdeki karantina devam ediyor." diye konuştu.

CHP'Lİ KÖLEOĞLU: BU PLAN OLİMPOS'TA DOĞANIN KURTULUŞU OLACAK ANTALYA'nın dünyaca ünlü tatil merkezlerinden Olimpos'ta koruma statüsündeki değişiklik tartışmalarıyla ilgili konuşan Kumluca Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu, planla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı planın sahil ve antik kent bölgelerini içermediğini, zaten çarpık yapılaşma olan bir alanı kapsadığını belirten Köleoğlu, "Bu plan Olimpos'ta doğanın kurtuluşu olacak" dedi.Kumluca ilçesindeki eşsiz doğaya sahip dünyaca ünlü Olimpos'la ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı. Bazı alanlar 2'nci derece sit statüsünden 3'üncü derece site dönüştürüldü. Çevreciler 'Olimpos imara açılıyor' endişesini dile getirirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Olimpos gibi bir değerin bozulmasına ben de izin vermem" diye açıklama yapmıştı.Olimpos'un bağlı olduğu Kumluca ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yapılan işin doğru olduğunu söyledi, Bakan Ersoy'a destek verdi. Başkan Köleoğlu, Koruma Amaçlı İmar Planı'nda planlama sürecinin Antalya Valiliği tarafından başlatılmış olup, 6360 sayılı kanun gereği Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin takibine geçtiğine dikkati çekti.'AMAÇ ÇARPIK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK'Plan yapılan kısımla ilgili jeoradar görüntü haritalarının yapıldığını ve herhangi bir dokuya rastlanılmadığını kaydeden Başkan Köleoğlu, "Bölgenin tüm tarihi dokuları, doğası göz önünde bulundurularak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile 2'nci dereceden 3'üncü dereceye düşürülerek planlanmıştır. Buradaki amaç, daha önceden var olan ve halen yapılmakta olan çarpık yapılaşmanın önüne geçmektir, inşaat artışını engellemektir" dedi.'YEŞİL DOĞANIN KORUNMASI HEDEFLENİYOR'Mevcut yapılaşmanın parsellere oranının yüzde 70- 80 bandında iken, planlama ile bu oranın yüzde 30'a düşürülerek, yeşil doğanın korunmasının hedeflendiğini söyleyen Köleoğlu, "Planlanmış bölge 3'üncü derece arkeolojik sit alanında kalmakta olup tarihi Olympos Antik Kenti'ni etkilememektedir. Kıyı bandında ve deniz kenarında herhangi bir planlama yapılmamıştır. Ayrıca planlanan alan şahsi mülkiyetleri içermekte olup, devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan yerlere dokunulmamıştır" diye konuştu.AHŞAP YAPI VE KONTROLLÜ TURİZMPlanda Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanlığı'nın desteği ve önerilerinin de dikkate alındığını belirten Mustafa Köleoğlu, "Planlama yapılmasının, Olimpos'un değerinin ortaya çıkartılması ve kenti bekleyen muhtemel tehlikeler için gerekli olduğu düşünülmüştür. Doğayla uyumlu ahşap tarzı yapılar ile kontrollü turizmin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla yapılan Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planı, 7 Mayıs 2020 tarihi itibariyle belediyemizce askıya çıkartılmıştır" dedi.DOĞANIN KURTULUŞUPlanın sahil kesimi ya da antik kent bölgesiyle ilgisinin olmadığına dikkati çeken Başkan Köleoğlu, şunları kaydetti: "Tapulu özel mülklerin bulunduğu bölgede zaten yüzde 90 çarpık yapılaşma var. Örneğin bir özel mülk sahibi, eskiden ruhsatım var diyerek yüzde 70- 80'e kadar inşaat faaliyeti yapabiliyordu. Bu yeni planla bu yüzde 30'la sınırlandırılıyor ve sadece ahşap yapı şartı getiriliyor. Yüzde 70'i yeşil alan olacak. Biz de belediye olarak bölgenin altyapısı, yolları, ışıklandırmasıyla hizmetlerimizi yapacağız. Bu plan Olimpos'ta doğanın kurtuluşu olacak."

13 YAŞINDAKİ HAMZA, ÖZEL İZİN İLE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ölen babasının mezarını ziyaret etmek isteyen ancak koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 13 yaşındaki Hamza'nın bu isteğini gerçekleştirdi. Başkan Dündar Hamza ve annesi için özel izin çıkardı.

Osmangazi Belediyesi'nin her yıl ramazan ayının 15'inde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlediği geleneksel yetim çocuklar için iftar etkinliği, bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılamadı. Bunun üzerine Osmangazi Belediyesi ekipleri, yetim çocukların ve ailelerinin evlerine giderek iftar yemeklerini teslim etti. Ziyaret sırasında çocuklardan Hamza Koca, ekiplere babasının mezarını ziyaret etmek istediğini, ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle gidemediğini söyledi. Belediye ekiplerinin durumu iletmesi üzerine Başkan Dündar, Hamza'nın bu isteğini geri çevirmedi. Dündar'ın talimatıyla çıkarılan özel izinle Hamza, annesi Ayşe Koca ile babasını mezarında ziyaret etti.Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür eden Hamza, "Dün Mustafa Başkan evimize geldi, bir isteğimiz var mı diye sordu. Ben de babamın mezarını görmek istediğimi söyledim. O da bu arzumu gerçekleştirdi. Şimdi babamın mezarındayız. Dua ettik" dedi.Hamza'nın annesi Ayşe Koca da "Çocuklarımla çok mutluyuz. Dileğimizi yerine getirdi. Mustafa Başkan, bana en güzel anneler günü hediyesini verdi. Kendisinden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, annesinin açtığı boşanma davasında aleyhine tanıklık ettiği babası Ünal Yılmaz (52) tarafından önceki gün başından tabancayla vurularak öldürülen Şahin Yılmaz (21), dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Ünal Yılmaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kızılcasöğüt Mahallesi'nde oturan Ünal Yılmaz, kendisine boşanma davası açan eşi Selma Yılmaz'ı geçen yıl bıçakla yaraladı. Jandarma ekiplerince yakalanan Ünal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldğı mahkemece tutuklandı. Bir süre önce konulduğu cezaevinden tahliye olan Ünal Yılmaz, iddiaya göre önceki gün saat 10.00 sıralarında, boşanma davasında aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Yılmaz'ın çalıştığı Çivril- Dinar yolu mevkiinde Hamam Mahallesi'ndeki kum ocağına gitti. Bisikletle iş yerine gelen Ünal Yılmaz, oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı. Ünal Yılmaz'ın, oğlunun iş yerine geldiği ve Şahin Yılmaz'ı alıp götürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kum ocağının şantiyesinden çıkıp, kara yolunun karşısına geçen Ünal Yılmaz, oğlu Şahin Yılmaz'ı başından tabancayla vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Şahin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, oğlunu öldürdükten sonra kaçan Ünal Yılmaz'ın yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLDÜRÜLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİBabası Ünal Yılmaz tarafından öldürülen Şahin Yılmaz için dün Kızılcazöğüt Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze namazı sırasında sosyal mesafeye uyuldu. Cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Namazın kılınmasının ardından Yılmaz, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNE KORUMA ALTINDAPolis ve jandarma ekiplerince kaçan Ünal Yılmaz'ı arama çalşmaları sürüyor. Ünal Yılmaz'ın eşini de öldürmesinden endişe edilirken, polis ekipleri Selma Yılmaz'ın yaşadığı evin önünde bekliyor.

KÖPRÜDE HELALLİK İSTEYEREK GÖRÜNTÜ ÇEKTİ, ARDINDAN NEHRE ATLADI

SAMSUN'da, sevgilisinden ayrıldığı için bunalımda olduğu öne sürülen İlyas C. (26), Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne gelerek helallik istediği anları kayda aldı. Görüntüleri gönderdiği arkadaşlarının yanına geldiği İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne atladı. İlyas C.'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çarşamba ilçesindeki Ali Fuat Başgil Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinden ayrılan İlyas C., köprü üzerinde ağlayarak cep telefonu ile "Hakkını helal et yavrum, ben ölümü çok sevdim. Ben bu acıyla yaşayamıyorum. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum gülüm" ifadeleri ile kendini kayda aldı. İlyas C., ardından görüntüleri arkadaşlarına gönderdi. Kısa sürede arkadaşlarının geldiği köprüde İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne altladı. Suda sürüklenen İlyas C. bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine nehir kıyısına gelen polis ve itfaiye ekipleri, İlyas C. için arama çalışması başlattı.

