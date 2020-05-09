DHA YURT BÜLTENİ - 1

ADIYAMAN'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİADIYAMAN'da PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, uzun namlulu silah, tabanca, el bombası, el telsizi ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.