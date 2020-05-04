DHA YURT BÜLTENİ - 1

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KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 3 BİN 397'YE YÜKSELDİ SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 3 BİN 397'YE YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 24 bin 1 testten 1670'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 61 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 397 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 63 bin 151'e yükseldi. Bakan Koca, 11 Mart'tan beri ilk kez dün, iyileşen hasta sayısının, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçtiğine dikket çekerek, tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 24 bin 1 test yapıldı, 1670 yeni vaka tanısı konuldu. 61 kişi vefat etti ve 4 bin 892 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367, toplam vaka sayısı 126 bin 45, toplam vefat sayısı 3 bin 397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1424, toplam entübe hasta sayısı 766, toplam iyileşen hasta sayısı ise 63 bin 151 olarak açıklandı.

Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "11 Mart'tan bu yana, ilk kez dün, iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" dedi.

ANKARA,

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HASAN KUZU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BİTLİS'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu (30), memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

Bitlis'te bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu için düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin annesi Refika Kuzu ile eşi Ayşe Karaarslan Kuzu büyük üzüntü yaşadı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenaze namazı koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcıların sosyal mesafeli saf tutmasıyla kılındı. Cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Ardından şehit Kuzu'nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA