DHA YURT BÜLTENİ - 1

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BİTLİS'TE ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT, 4 YARALIİÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada; 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

BİTLİS'TE ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT, 4 YARALI

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada; 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dilekleri iletilerek, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

BÖLGEDE HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDIBitlis'in Sehi ormanları bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olması 4 askerin de yaralanmasıyla ilgili Bitlis Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis İli Merkez İlçesi kırsalında icra edilmekte olan 'Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-37' operasyonu esnasında, (1) JÖH timine 02.05.2020 tarihinde saat 18.50 sıralarında bir gurup BTÖ mensubu tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen silahlı saldırı olayında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 2 personelimiz şehit olmuş, 4 personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılarımız, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Komutanlığın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Bitlis merkez Sehi bölgesi Dikme köyü yakınlarında devam eden operasyonda bölücü terör örgütü ile sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada, şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımız, Uzman Jandarma 6. Kademeli Çavuş Eyup Fidan ile Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA