DHA YURT BÜLTENİ- 1

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Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)DEPREM GÜVENLİK KAMERALARINA YANSINIMuğla'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem anı, bir zincir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

DEPREM GÜVENLİK KAMERALARINA YANSINI

Muğla'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem anı, bir zincir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, depremle birlikte bazı vatandaşların ve market çalışanlarının korkuyla çevreye kaçışmaları ile raflardaki malların yere düşmeleri yer aldı. Yine görüntülerde, korkuyla bir çiftin birbirine sarıldıkları da gözlendi.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------Kasada çalışanlar ve vatandaşların panik haliRaflardan içeceklerin düşme anıDeprem anında alışveriş yapan çiftin sarılması

Haber-Kamera: Aykut KURT/MUĞLA,==================================

İLAYDA, UÇURTMASINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AKIMA KAPILDI ADANA'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan İlayda Ü., ağır yaralandı. Akımdan polisin kurtardığı İlayda Ü. hastaneye kaldırıldı.Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinin damında uçurtma uçuran İlayda Ü.'nün (14) uçurtması, sokakta bulunan yüksek gerilim hattına takıldı. Damda bulduğu demir çubukla uçurtmasını takıldığı yerden kurtarmaya çalışan İlayda Ü., akıma kapıldı. Durumu gören çevredekiler, durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen bir polis, damda bulduğu bir tahta parçasıyla İlayda Ü.'yü akımdan kurtardı. Sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan ve ağır yaralanan İlayda Ü.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

'DİREKTEN ADETA ATEŞ ÇIKTI'Olayı gören bir mahalle sakini, "Büyük bir patlama sesi geldi. Tüm mahalleli sokağa çıktı. Sokaktaki elektrik direklerinden adeta ateş çıktı. En son damda bir kızın yandığını gördük. Uçurtmayı almaya çalışırken yüksek gerilime kapılmış. Çocuk yanmış. Sonra polisler gelip kurtardı. Ambulans çağırıldı, çocuğu götürdülerö diye konuştu. Adana Valiliği uçurtma uçurmanın yasaklandığını, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirdi.

ADANA'DA UÇURTMA UÇURMAK VE SATMAK YASAKLANDIAdana'da, elektrik direklerine takılıp kesintiye yol açarak, evlerinde cihaza bağlı yaşamlarını sürdüren çok sayıda hasta için risk oluşturan uçurtma, yasaklandı. Uçurtma uçuranlar ile satanlara para cezası uygulanacak.Koronavirüs salgınıyla birlikte evlerine kapanan çocuklar ile yetişkinler, 'sıkıldıkları' gerekçesiyle evlerinin çatılarından uçurtma uçurmaya başladı. Gökyüzünde her gün yüzlerce görülen uçurtmalar elektrik direklerine takılarak, kesintilere neden oldu. Bu da evlerinde, evlerinde cihaza bağlı yaşayan çok sayıda hastayı riske attı. Vatandaşlar, Adana Valiliği'ne dilekçeler vererek, önlem alınmasını istedi.Adana Valiliği de kaymakamlıklara yazı göndererek, muhtarların vatandaşları, uçurtma uçurmaması yönünde uyramasını istedi. Belediye hoparlörlerinden ve camilerden, uçurtma uçurulmaması için uyarı anonsları yapılmaya başlandı.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da polis telsizinden ekiplere uçurtma uçuranlar ile satanlara 392 TL para cezası uygulanması için talimat verildi.

Kent genelinde uçurtma denetimi başlarken, uçurtmaların elektrik hatlarının yanı sıra Adana Havalimanı ve İncirlik Hava Üssü'ndeki uçaklar için tehdit oluşturduğu da bildirildi.

Kaynak: DHA