DHA YURT BÜLTENİ - 1 KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 2 BİN 491'E YÜKSELDİSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 2 BİN 491'E YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 40 bin 962 testten 3 bin 166'sı pozitif çıktı. Dün yaşamını yitiren 115 kişi ile birlikte koronavirüsten toplam can kaybı 2 bin 491 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 18 bin 491'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; dün yapılan 40 bin 962 testten 3 bin 166'sı pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 14 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda; toplam test sayısı 791 bin 906, toplam vaka sayısı 101 bin 790, toplam vefat sayısı 2 bin 491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1816, toplam entübe hasta sayısı 982, toplam iyileşen hasta sayısı ise 18 bin 491 olarak açıklandı.

'BUGÜN DÜNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ'

Bakan Fahrettin Koca, tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" dedi.

Haber: ANKARA,==================

İSVEÇ VE İSVİÇRE'DEN GETİRİLEN 439 TÜRK VATANDAŞI, BURSA'DA KARANTİNAYA ALINDI İSVİÇRE ve İsveç'den Türkiye'ye getirilen 439 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinada kalacakları Bursa'daki KYK yurduna yerleştirildi. Yurt dışında 59 ülkede bulunan 25 bin dolayındaki Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları devam ediyor. Bu amaçla dün akşam saatlerinde İsviçre'den 268 ve İsveç'den 171 olmak üzere 439 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi. Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, polis ve AFAD görevlileri eskortluğunda otobüslerle Bursa'ya getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na götürülen vatandaşlar, burada bir kez daha ateş ölçerlerle kontrolden geçirildikten sonra kalacakları tek kişilek odalara yerleştirildi.

Yurtta 14 gün boyunca karantina altında tutulacak vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.

Kaynak: DHA