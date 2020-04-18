DHA YURT BÜLTENİ - 1 HOLLANDA'DAN GELEN TÜRK VATANDAŞLARI TOKAT'TA YURDA YERLEŞTİRİLDİHOLLANDA'dan gelen 2'si çocuk 348 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gözlem altında kalacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

HOLLANDA'DAN GELEN TÜRK VATANDAŞLARI TOKAT'TA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

HOLLANDA'dan gelen 2'si çocuk 348 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gözlem altında kalacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Hollanda'dan uçakla Samsun'a gelen aralarında öğrenciler ve 2 çocuğun da bulunduğu 348 Türk vatandaşı, yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a yönlendirildi. Bu kişiler Tokat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'na getirildi. Otobüslerden inen vatandaşlara yurt personeli Türk bayrağı dağıttı. Yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA