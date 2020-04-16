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Irak, PKK, Güncel

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MSB: IRAK KUZEYİNDE BİR ASKER ŞEHİT OLDUMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

16.04.2020 08:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:06
DHA YURT BÜLTENİ - 1

MSB: IRAK KUZEYİNDE BİR ASKER ŞEHİT OLDU

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve TSK'ya başsağlığı dilekleri iletildi.

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi, Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan, Uzman Çavuş Fatih Durhan için taziye mesajı yayımladı.Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden Bakan Akar'ın başsağlığı mesajı yayımlandı. Şehit olan askerin fotoğrafının yer aldığı mesajda Bakan Akar, şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşımız, 15 Nisan 2020 tarihinde Irak kuzeyi, Hakurk bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Haber: ANKARA,=====================

MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ  KUZEY Irak bölgesinde şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın acı haberi, Manisa'nın Soma ilçesindeki baba ocağına verildi. Kuzey Irak bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Atatürk Mahallesi Sezer Sokak'ta bulunan şehidin baba ocağına acı haber, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, beraberindeki Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Müdürü Barış Er tarafından sağlık personeli işliğinde verildi. 

'BAŞIMIZ SAĞOLSUN'Acı haberi alan Şehit Babası Halil Durhan, oğlunun şehit haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Heyetin taziyelerini kabul eden baba Durhan, "Başımız sağolsun" dedi. Acı haberi alan şehit yakınları da baba ocağına taziye ziyaretine geldi.Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı İzmir'in Foça ilçesinde görevli Muhammet Fatih Durhan'ın geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde olduğu ve şehit babası Halil Durhan'ın Hayber Camii İmam olduğu öğrenildi. 

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı da  şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan ile ilgili şu paylaşımda bulundu: "Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Saygılarımızla."

Kaynak: DHA

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