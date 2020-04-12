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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 1101'E YÜKSELDİ SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre dün yapılan 33 bin 170 testten 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 1101'e yükseldi.

12.04.2020 08:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 08:18
DHA YURT BÜLTENİ - 1

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 1101'E YÜKSELDİ

 

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre dün yapılan 33 bin 170 testten 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 1101'e yükseldi.Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tablaya göre bugün yapılan 33 bin 170 koronavirüs testinden 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, 542 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 340 bin 380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, toplam vefat sayısı 1101, toplam yoğun bakım hasta sayısı  1626, toplam entübe hasta sayısı 1021, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965 olarak yer aldı.

'TÜRKİYE, TEADAVİDE CİDDİ BAŞARI GÖSTERİYOR'Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte" mesajını paylaştı.

BAKAN KOCA: İLK DEFA YOĞUN BAKIMA GİREN VE ENTÜBE OLAN HASTA SAYISAL OLARAK EKSİĞE DÜŞTÜSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 10 gündür yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızının düşme eğiliminde olduğunu belirterek, "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite rektörleri, dekanları ve hastane başhekimleri ile video konferansla toplantı yaptı. Bakan Koca, toplantıya ilişkin videoyu Twitter hesabından, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda. Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir" notuyla paylaştı.

'YÜZDE 3- 3,5 ORANINDA BİR DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU'

Videoda rektör, dekan ve başhekimlere seslenen Koca, "Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı olarak gördüğümüz, bunu son bir hafta, 10 gündür daha net görüyorduk. Yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı, düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli, her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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