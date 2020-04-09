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Diyarbakır, PKK, Güncel

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Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit OPERASYON KARADAN VE HAVADAN SÜRDÜYORDiyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında ormana odun toplamaya giden sivillerin aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5...

09.04.2020 08:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:04
DHA YURT BÜLTENİ - 1

Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit

OPERASYON KARADAN VE HAVADAN SÜRDÜYOR

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında ormana odun toplamaya giden sivillerin aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 vatandaşın şehit olduğu bölgede başlatılan operasyon karadan ve havadan devam ediyor. Karadan askerlerin ormanlık arazide yürüttüğü operasyona havadan da İHA ve SİHA'lar destek veriyor. Askerlerin saldırının yapıldığı Güleç kırsalını araç ve insan geçişlerine kapattığı bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürdürülürken, saldırıda şehit olan Sedat Hazar, Ali Yıldız, Hacı Akdeniz ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin morgdaki otopsilerinin devam ettiği koronavirüs salgını nedeniyle kısa sürede defnedilecekleri belirtildi.

ŞEHİTLERDEN 2'Sİ EMEKLİ KORUCU

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin, ormana odun kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu aracın geçişi sırasında yola tuzakladığı EYP'yi infalak ettirdiği saldırıda şehit olan Alaattin Yıldız (50), Hacı Akdeniz (50), Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38) ve Ahmet Erboğa'nın (32) otopsi işlemleri sürüyor.

KIZI PKK'DAN KAÇIP TESLİM OLMUŞSivil şehitlerden Hacı Akdeniz ve Alaattin Yıldız'ın emekli güvenlik korucusu olduğu belirlendi. Hacı Akdeniz'in kızı Fatma'nın 2012'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı, 2019'da ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.Şehitlerden Tanrıkulu, Erboğa ve Yıldız'ın 5'er, Hazar'ın 4 ve Akdeniz'in 2 çocuk babası olduğu belirtildi. 

PATLAMAYLA YOLDA DEV ÇUKUR AÇILDI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin, ormana odun kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu aracın geçişi sırasında tuzaklanan EYP'yi infilak ettirdikleri yolda dev çukur açıldı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından şehitlerin hurdaya dönen aracı kaldırılırken, çukur toprakla kapatıldı. Olay yerinde sivil şehitlerden geriye ise ayakkabıları kaldı. Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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