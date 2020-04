DHA YURT BÜLTENİ - 1 BAKAN KOCA: KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 649 OLDUSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan 21 bin 400 koronavirüs testinden 3 bin 148'inin pozitif çıktığını, 75 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı.

BAKAN KOCA: KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 649 OLDU

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan 21 bin 400 koronavirüs testinden 3 bin 148'inin pozitif çıktığını, 75 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 21 bin 400 koronovirüs testinden 3 bin 148'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 284 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı bin 326 olarak yer aldı.

'TEST SAYIMIZ 30 BİNİ BULACAK'

Bakan Koca, tabloyla birlikte paylaştığı mesajında, "Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" açıklamasını yaptı.

Haber: ANKARA,

KOCAELİ'DE İYİLEŞEN HASTALARDAN ALINAN ANTİKORLARLA KORONAVİRÜS TEDAVİSİ YAPILACAK

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurulan laboratuvarlarda, koronavirüs tedavisi görerek iyileşen kişilerden alınacak plazmalarda bulunan antikorlar, hastalığı kritik şekilde geçiren hastaların tedavisinde kullanılacak.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bulunan laboratuvarlarda koronavirüse karşı antikor tedavisine başlanacak. İyileşen kişilerden alınan plazma örneklerinden ayrıştırılan antikorların hastaların bağışıklık sistemine verilerek vücudun savunma mekanizması geliştirmesini sağlamayı amaçlayan tedavi yöntemi, hastalığı solunum cihazına bağlı olarak kritik şekilde geçiren kişilerin iyileştirilmesini amaçlıyor. Koronavirüsün henüz kesin bir tedavisinin olmadığını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, uygulanacak tedavi yöntemi ile ilerleme kaydetmeyi umduklarını söyledi.

Çok kritik duruma gelen hastaların yüzde 50'sinin hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Herkese test yapılmıyor. Bu çok önemli. Hastalık semptomları gösterenlere test yapılıyor. Karantina kısmı da insandan insana bulaşmasını önlemek için çok önemli. Hastalığı taşıyanların yüzde 30'luk bir kısmı hiçbir semptom göstermiyor. Hiçbir şikayetleri yok ama dolaşıyorlar. Burada bize çay getiren kişiden sokakta dolaşan herhangi bir insana kadar hepsinin taşıyıcı olma özelliği var. Hastaların yüzde 55 kadar kısmı hafif ve orta şikayetler ile başvuruyor. Bunlara herhangi bir tedavi de gerekmiyor. Basit tedaviler ile normal hayatına dönüyor. Asıl önemli olan ise, yüzde 10'luk bir ciddi semptomları olan hasta grubu var. Bunların yanında yüzde 5 de çok kötü durumda olan, kritik hasta grubu var. Hastalar o sürece girdikten sonra artık entübasyona geçen hastaların yüzde 50'den fazlası ölüyor. Yani şu anda bu işin spesifik bir tedavisi yok. Böyle bir tedavi olmadığı için, geçmiş dönemde AIDS ile ilgili, diğer hastalıklar ile ilgili kullanılan anti viral ajanlar burada değerlendiriliyor. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar kullanılıyor. Ama bunların hiçbiri için, yüzde 100 bunun tedavisidir deme şansımız yok.ö dedi.

"PLAZMA TEDAVİSİ ÖZELLİKLE KRİTİK SAFHAYA GEÇMEDEN ÖNCE ÇOK ÖNEMLİ"

Antikor tedavisinin uzun süredir hepatit B hastalarında kullanıldığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Hülagü, "Aşı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Aşı noktasında virüsün izole edilmesi lazım. Bunun için üçüncü düzey laboratuvar gerekiyor. Önümüzdeki günlerde yapacağımız altyapı çalışmaları ile birlikte bizde üçüncü düzeye geçip virüs izolasyonu ve aşı çalışmalarına katkı yapacağız. Yanlış hatırlamıyorsam dünyada ilk kez 1890'lı yıllarda difterili hastalarda ilk virüs izole edilmiş. Bu hastalığın atlatılmasında önemli rol oynayan lenfositler dediğimiz vücudun savunma organları tarafından oluşturulan antikorlar var. Bu antikorlar hastalığı önlüyor. Zaten biz hepatit B'li hastalarda da bu yöntemi kullanıyorduk uzun zamandan beri. Yani koruyucu özelliği olan antikorlar. Ama hepatit C'de koruyucu özelliği olmayan antikorlar üretiliyor. Burada koruyucu olduğuna dair çalışmalar var. Elimizde çok veri yok. Çin'de yapılan 5 vakalık bir çalışmada, yoğun bakımdaki bu tip plazma immün tedavisi uygulanan hastaların 3 tanesinin geri döndüğü belirtiliyor. Diğer 2 hasta ile ilgili henüz bir yayın vermediler. Burada anlıyoruz ki, bu plazma tedavisi özellikle kritik safhaya geçmeden önce çok önemli.ö diye konuştu.

Hastalığın insan vücudunda çok hızlı ilerlediğini ifade eden Prof. Dr. Hülagü, "Süreç çok hızlı ilerliyor. Herhangi bir öksürük gibi basit semptomları olan hastada 2 ile 5 gün sonra akciğer filmi çekildiğinde tamamen buzlu cam manzarası görülebiliyor. Arkasından 1 gün, 2 gün sonra da ventilasyona bağlanıp hasta ciddi bir şekilde ölüme doğru gidiyor. Hastanın o sürece geçmemesi için bu plazma tedavisinin, yani konvelasan plazma dediğimiz tedavinin uygulanabilirliği çok mantıklı. Aşının amacı da bu zaten. Aşı yaparak insanların bağışıklık sistemini uyarıp antikor oluşumunu sağlıyoruz. Biz süratli şekilde bu koronavirüs hastalığını atlatmış olan insanlardan elde edeceğimiz plazmalardaki antikorlar sayesinde o kritik sürece geçiş yapan hastaların geçişini engelleyebilirsek çok büyük bir katkı yapmış olacağız.ö dedi.

"GÖNÜLLÜ OLARAK GELİP PLAZMA VERMELERİ GEREKİYOR"

Plazma bağışının normal kan verme işleminden farklı yapıldığını anlatan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, şöyle konuştu: "Buradaki en önemli nokta, hastalığı atlatmış olan kişilerin gönüllü olarak gelip plazma vermeleri gerekiyor. Bunu da anlatacağız. Bir kan vermek ya da kan almak gibi değil. Hastanın bir kolundan kanı alıp, plazmadaki antikorlar makine yardımıyla alındıktan sonra kişiye kendi kanını geri veriyoruz. Bu işlemi bir kişi haftada 2 kez yapabilir. Antikorlar alınınca kişinin bağışıklık sisteminin zayıflaması veya hastalığın tekrarlaması gibi bir durumun olmadığını biliyoruz. Bir kişinin 30'dan fazla defa plazma verebileceği noktasında Çin'den gelen çalışmalar var."

"BU TEDAVİYİ UYGULADIĞIMIZDA BAŞARABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"Prof. Dr. Hülagü tedavinin uygulanma yöntemini ise şöyle anlattı: "Hastaların yüzde 85'i herhangi bir şey yapmadan iyileşiyorlar. Basit tedavilerle, elimizdeki diğer anti viralleri devreye sokarak iyileşebiliyorlar. Ama o kritik sürece giren hastaları, entübasyona girmeden, o süreçte yapabilirsek veya entübasyonda olan başlangıç dönemindeki hastalara bu tedaviyi uyguladığımızda başarabileceğimize inanıyorum. Bu hastalığı atlatmış olan kişileri davet edeceğiz. Sağlık Müdürlüğü'nden bu kişilerin listelerini aldık. Bunları PCR ile teknik bir analiz yaparak hastalıklarının olmadığını teyit edeceğiz. Sonuçların negatif olduğunu tespit ettikten sonra yaklaşık 2 saatlik bir işlem ile kanlarını alacağız. Bu antikorları toplayacağız ve bunları herhangi bir risk olmaması için bir ışın testinden de geçireceğiz. Bunun belli şartları var. A, B ve O grubu kanları herkesin kendi kan grubuna göre vererek böyle bir tedaviyi başlatmış olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Üniversitede kurulan laboratuvarlardan görüntüler-Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile röp.-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

NİĞDE'DE KARAKAPI BELDESİ KARANTİNAYA ALINDI

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karakapı beldesinin 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen beldemizde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kasabanın girişinde bekleyen jandarma ekipleri

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

ELAZIĞ'DA, KARANTİNA APARTMANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde karantinaya alınan 3 apartman, drone ile havandan görüntülendi.

Sürsürü Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda anne ve çocuğu, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yeşilkent Sitesi'ndeki 8 katlı Gül Apartmanı'nda oturan kişi ile Kırklar Mahallesi Ahenk Sokak'taki 4 katlı apartmanda yaşayan kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine 3 bina, karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanan binalara giriş ve çıkışlar yasaklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, apartmanların giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, binalarda yaşayanların temel ihtiyaçları ise valilik tarafından karşılanıyor. Karantinaya alınan apartmanlar, drone ile havadan görüntülendi. Evlerinden çıkamayanlardan bazılarının pencere ve balkonlardan dışarı baktığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

BOLU'DA KARANTİNA SÜRELERİ DOLAN 30 KİŞİ YURTTAN AYRILDI

BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda yerleştirilen kişilerden 30'u karantina sürelerinin dolmasıyla yurttan ayrıldı. Yurtta kalan diğer kişiler, evlerine gidenleri pencerelere çıkarak alkışlarla uğurladı.

Türkiye'ye 23 Mart'ta yurt dışından giriş yapan kişiler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdunda karantinaya alındı. Yaklaşık 600 kişinin kaldığı yurtta, aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu kişilerden 30'unun 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 30 kişi, evlerine gönderildi. Bazı vatandaşlar yurdun önüne getirilen otobüsle memleketlerine doğru yola çıkarken, bazıları da yakınları tarafından otomobille alındı. Yurtta kalan diğer vatandaşlar ise karantina süresi dolup çıkanları pencerelere çıkarak alkışladı.

Bolu'da gözlem altında tutulan diğer vatandaşların 14 günlük karantina süreleri dolduktan sonra sağlık kontrolleri yapılarak belli aralıklarla 10 Nisan'a kadar memleketlerine gönderileceği öğrenildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yurttan çıkanlar-Röportaj-Detaylar-Camdan bakanlar-Alkışlayanlar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,

TATVAN'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde koronavirüs nedeniyle, karantinaya alındı. Köyde bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Tatvan'ın Dönertaş köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. İlçeye bağlı Dönertaş köyünde yaşayan bazı kişilerin testlerinin pozitif çıkması üzerine, köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor. Konuya ile ilgili Tatvan Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 06.04.2020 tarihli ve 2020/23 Sayılı Kararı ile Bitlis İli Tatvan İlçesine bağlı Dönertaş köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle 06.04.2020 tarih ve saat 20.00 itibariyle karantinaya alınması, köye giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde 'İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere' Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası kesilmesine karar verilmiştir."

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), -

KIRKLARELİ'DE BİR KÖY KORONAVİRÜS KARANTİNASINA ALINDI

KIRKLARELİ Valiliği, Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Pınarhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun dün toplandığı belirtildi. Açıklamada, alınan kararlar şöyle ifade edildi:

" İlçemiz Kurudere köyünde yaşayan iki vatandaşımızda tespit edilen Covid-19 vakaları sonrası bu kişilerin köyde bulunan diğer vatandaşlarımızla da temas kurduğunun tespit edilmesi, köylerde komşuluk ilişkilerinin aktif olması ve bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olması nedeniyle salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 06.04.2020 pazartesi günü saat 16.00'dan itibaren 14 gün süreyle ilçemiz Kurudere köyünün acil sağlık ihtiyaçları hariç kolluk marifetiyle karantina altına alınmasına ve süre sonunda söz konusu Kararın İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca tekrardan değerlendirilmesine, karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın da köy dışından olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla karşılanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.ö

KIRKLARELİ,

95 YAŞINDAKİ İSMAİL AMCA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

İZMİR'de koronavirüs nedeniyle Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İsmail K. (95), hastalığı yendi. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı yaşlı adam, hastaneden oynayarak ayrıldı.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkemizde umut verici bir gelişme yaşandı. İzmir'de bir huzurevinde kalan İsmail K., 25 Mart Çarşamba günü solunum sıkıntısı ve yüksek ateş belirtileriyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan iki testte sonuçlar pozitif çıkınca yaşlı adama koronavirüs tanısı kondu. Bunun üzerine yaşlı adam için tedavi süreci başladı. Kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen İsmail K., 13 gün boyunca tedavi altına alındı. Tedavi sürecini başarıyla atlatan İsmail K., zorlu hastalığı yenerek taburcu oldu. O anları bir hastane çalışanı telefonla kaydetti. 95 yaşında koronavirüsü yenen İsmail K.'yı hastane çalışanları alkışlarla uğurlarken, yaşlı adam da hastaneden oynayarak ayrıldı. İsmail K.'nin, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir pansiyona yerleştirildiği belirtildi. İsmail K.'nin hastaneden oynayarak ayrıldığı görüntüler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hastanede çalışanları tarafından çekilen görüntü

Haber: Gökçe ADAR - Kamera: İZMİR,

70 YAŞINDAKİ KORONAVİRÜS HASTASI TABURCU OLDU

TOKAT'ta koronavirüse yakalanan Ziynet Yeğen (70) 5 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Turhal ilçesinde yaşayan Ziynet Yeğen, koronavirüse yakalandı.Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yeğen, 5 günlük sürenin ardından yapılan testleri negatif çıkınca taburcu edildi. Yeğen, sağlık görevlilerinin alkışları arasında 14 gün boyunca kontrol altında tutulacağı evine uğurlandı.

Görüntü Dökümü: -Taburcu olan kadının görüntüsü-Alkışlarla uğurlanması

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

TUNCELİ'DE, KORONAVİRÜS HASTASI DEDE VE TORUN ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

TUNCELİ'de koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişiden tedavileri tamamlanan Metin Demirci (58) ile torunu Atakan (9) alkışlarla taburcu edildi.

Tunceli'de koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 kişi tedaviye alındı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Metin Demirci ile torunu Atakan Demirci taburcu oldu. Hastaneden ayrılan dede ve torunu sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı. Taburcu olan Metin Demirci ile torunu Atakan Demirci'nin evlerinde kontrollerinin devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Dede ve torunun alkışlarla uğurlanması-Araca binmeleri-Genel ve detay görüntüler-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,

80 YAŞINDAKİ NAZMİYE NİNE, KORONAVİRÜSÜ YENDİ

BURSA'nın İznik ilçesinde boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan Nazmiye Gergin (80), tedavisinin 7'nci gününde son yapılan testinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.

İznik ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Gergin, boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetiyle 29 Mart tarihinde İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtileri gösteren Gergin'e test yapılarak karantinaya alındı. Gergin'e yapılan test sonuçları iki gün sonra pozitif çıkmasının ardından geçen 31 Mart'ta tedavisine başlanıldı. Hastanede tedavisi uygulanan ve karantina altında tutulan Gergin'in son yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı. Bunun üzerine Gergin, tedavisinin 7'nci gününde taburcu edildi. Nazmiye Gergin'in ilerlemiş yaşına rağmen koronavirüs hastalığını yenmesinde, kronik bir rahatsızlığının bulunmamasının etkili olduğu öğrenildi.'KENDİ YETİŞTİRDİĞİMİ YEDİM'Sağlık çalışanları tarafından İznik Devlet Hastanesi'nden alkışlarla uğurlanan Nazmiye Gergin, hasta nakil aracı ile kırsal Çiçekli Mahallesi'ndeki evine getirildi. Gergin, "Hayatım boyunca bakkaldan, çeşitli dükkanlardan alışveriş yapmadım. Köyümde her şeyi kendim yetiştirdim, doğal beslendim. İznik Devlet Hastanesi'ndeki tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ederim. Bu hastalıktan hiç korkmayın, doktorlar çok güzel bakıyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hastaneden alkışlarla uğurlanması-Detaylar-Röportaj

Haber ve Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK,(Bursa),

İSKENDERUN'DA KORONAVİRÜS TEDAVİSİ BİTEN 3 KİŞİ, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, koronavirüse yakalanan 3 kişi tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle 14 gündür tedavi gören 3 kişi, sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Sağlığına kavuşan hastalar hastaneden ayrılırken 'Allah razı olsun hakkınızı helal edin' diyerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Taburcu olan vatandaşların sağlık çalışanlarına teşekkür etmesi-Alkışlarla uğurlanmaları

Haber-Kamera: İSKENDERUN,(HATAY),

KORONAVİRÜSÜ YENEN İŞ İNSANI YAR: DÜŞMANIN ADI VAR, KENDİ YOK İZMİR'de, yakalandığı koronavirüsten gördüğü tedaviyle kurtularak, taburcu olduktan sonra evde tek başına 14 günlük karantina sürecine giren iş insanı Oğuzhan Yar (34), yaşadığı zor süreci anlattı. Koronavirüsü hala önemsemeyip, gereken tedbirleri almayanlar olmasına üzüldüğünü belirten Yar, "Düşmanın adı var, kendi yok. Bu yüzden çok dikkatli olun. Hastanedeyken yengemi kaybettim, cenazesine gidemedim. Şu an ailemden bir kişiye herhangi bir şey olsa dışarı çıkamam. Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız lütfen gerekli önlemleri alsın" dedi.

İzmir'de yaşayan, 2 çocuk babası ve hurda geri dönüşüm tesisi sahibi Oğuzhan Yar'da, halsizlik ve şiddetli öksürük nedeniyle gittiği hastanede yapılan test sonucu 'Covid-19' tespit edildi. Pandemi hastanesi olan, Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılan Yar, 5 gün boyunca yoğun tedavi sürecine girdi. Tedavinin ardından taburcu edilen Yar'a evde 14 gün karantinada kalması belirtildi. Yar, bu süreçte kendisini en çok zorlayan konunun ailesini görememek olduğunu dile getirdi.

Hastalığı hala önemsemeyerek, gereken tedbirleri almayanlar olmasından derin üzüntü duyduğunu dşle getiren iş insanı Oğuzhan Yar, şunları söyledi: "Bana koronavirüs teşhisi koyuldu ve hastanede tedavi altına alındım. 5 günlük tedavi sonucu 6'ncı gün yapılan testin negatif çıkmasıyla taburcu oldum. 14 gün evimde karantinada kalacağım. Taburcu olduktan sonra insanlarımızın hala vakanın ciddiyetine varamadığını üzülerek gördüm. 25 Mart Çarşamba günü evimde bir anda halsizlik hissettim ve öksürüğümün daha da arttığını gördüm. Ateşim olmadı, solunum sıkıntım yoktu. Bu şikayetlerle hastaneye başvurdum. Akciğerlerimde yaygın bir şekilde nodüller tespit edildi. Şu an çok iyiyim ama sağlık elimizdeyken kıymetli. Herkes, sağlığını kaybetmeden devletimizin milletimize yaptığı uyarıları dikkate alsın. Babaysanız ve evinizin ihtiyaçlarını karşılayan sizseniz daha çok dikkat etmelisiniz. Ben hastanedeyken yengemi kaybettim, cenazesine gidemedim. Şu an ailemden bir kişiye herhangi bir şey olsa dışarı çıkamam. Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız lütfen gerekli önlemleri alsın. Bu hastalığa yakalanmamak için çok özen gösterdim ama yine de beni yakaladı. Düşmanın adı var, kendi yok. O yüzden her birimiz dikkatli olalım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Koronavirüsü yenen kişinin cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü

Haber-Kamera: Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

ATEŞİ YÜKSEK ÇIKAN YAŞLI ADAMI OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan Ahmet K. (70) ateşi yüksek çıkınca, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Ahmet K. ile birlikte güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki Ahmet K. çağıralan ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın ateşini kontrol etti. Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi. Bu sırada sürücü otomobili çalıştırarak Ahmet K. ile beraber kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Olay yeri-Polis ekipleri-Sağlık ekiplerinin gelişi-Yaşlı adama araç içerisinde maske takılması-Yaşlı adamı ambulansa bildirilmesi-Yaşlı adamı ambulansla hastaneye götürülmesi-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

EDİRNE'DE KUMARA POLİS BASKINI, SOSYAL MESAFE CEZASI DA UYGULANDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir evde kumar oynayan 4 kişi ile aynı evde bulunan 8 kişiye toplam 43 bin 204 lira ceza uygulandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Adrese baskın yapan polis, evde 4'ü mutfak masasında kumar oynayan 12 kişi olduğunu gördü. Kumar oynayan 4 kişiye 1225'er lira, 12 kişinin tamamına da sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 192'şer lira ceza kasildi. Ev sahibi A.Ç. hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU TEBRİK ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i tebrik ederek, "Bizimkiler sosyal mesafeye alıştılar. Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3150 TL para cezası... Valimize alkış" paylaşımını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Polisin eve girmesiPolisin kapıyı açmalarını istemesiEve girişMasa etrafında oturanlarMasada oyun kağıtlarıPolisin kimlik kontrolüKumar masasıPolisin çalışmasıDetaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

KAVGA EDEN 11 KİŞİYE 'SOKAĞA ÇIKMA VE SOSYAL MESAFE' CEZASI

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesine bağlı Dağönü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 7 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri yaralılarla birlikte kavgaya karışan 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesti.

Olay, öğlen saatlerinde Uğurludağ ilçesine bağlı Dağönü köyünde meydana geldi. Kaya ve Erbay aileleri arasında merada hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup sopalarla birbirine saldırdı. Grup arasında bazıları tüfekle ateş açtı. Çıkan kavgada saçmaların isabet etmesi ve darp edilenlerle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçe ve kentteki hastanelere kaldırılan, yaralılar tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan aralarında Dağönü Köyü Muhtarı Fazlı Kaya'nın da yer aldığı 11 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yaralıların hastaneye getirilmesi-Acil önü-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

KUMAR OYNARKEN YAKALANANLARA KORONAVİRÜS CEZASI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kumar oynanan iki farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheliye hem kumar oynamaktan hem de sosyal mesafeye uymamaktan para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp, kumar oynandığı belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Topraklık Mahallesinde bir dernek lokalinde kumar oynandığı tespit eden ekipler, apartmanın birinci katındaki lokale itfaiye merdiveni kullanarak girdi. İçeride kumar oynayan ve sosyal mesafeye uymayan 13 şüpheli gözaltına alındı. Aynı mahallede başka bir adrese daha düzenlenen operasyonda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis ekipleri, lokal ve ikamette kumar oynayan 23 kişiye, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 100 bin 625 lira para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cep telefonuyla çekilen görüntülerde-Polislerin itfaiye merdiveniyle lokale girmesi-Kumar oynayanların gözaltına alınması-Kumar oynarken yakalananlardan fotoğraf

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

YASAĞA RAĞMEN AÇILAN KAHVEDEKİ 10 KİŞİYE 7 BİN 70 TL CEZA

ADIYAMAN'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Kahvehanede yakalanan 10 kişiye toplam 7 bin 70 TL ceza kesildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin ruhsatsız açık olduğu ihbarı üzerine hareke geçti. Kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, içeride 10 kişiyi yakaladı. 10 kişiye toplam 7 bin 70 TL idari para cezası kesilirken, kahvehane mühürlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Polis ekipleriPolis ekiplerinin baskın anıKahvehane içerisiGenel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

ZONGULDAK'TA İLÇELER ARASI GEÇİŞLER DE YASAKLANDI

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, 30 büyükşehirle birlikte araç giriş ve çıkışları yasaklanan kentte, ilçeler arası geçişlere de 14 gün süreyle kısıtlama getirdiklerini söyledi. Vali Bektaş, "Bizim bilim kurulumuzun tek istediği şey izolasyon. Bunu yapmadığımızda bu işi başaramayacağımızı söylüyorlar. Bunun önüne geçmek için bu geceden başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişleri sınırlama kararı aldık" dedi.

Vali Erdoğan Bektaş, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması düzenledi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ile birlikte düzenlendiği toplantıda yeni kararlar aldıklarını belirten Vali Bektaş, kentte tedbirleri daha sıkı tutmak zorunda olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgelerine ek kararlar aldıklarını ifade eden Vali Bektaş, 14 gün süreyle ilçelere giriş ve çıkışları kapattıklarını söyledi. Kararın saat 00.00 itibariyle uygulamaya konulacağını ifade eden Vali Bektaş, "Pandemi kurullarımızı toplayarak görüşme yapıyoruz. İki konuda genel çerçevenin biraz daha daraltılmasını arkadaşlarımız uygun gördüler. Bütün gayretlerimize rağmen Zonguldak'ta fena değiliz ama bazı ilçelerimizde ana bulvarlarda tenhalaşmayı istediğimiz düzeyde yakalayamadık. Bunu yakalayamadığımız sürece bunun önüne geçebileceğimizi düşünmüyoruz. Bizim bilim kurulumuzun da tek istediği şey izolasyon. Bunu yapmadığımızda bu işi başaramayacağımızı söylüyorlar. Bunun önüne geçmek için pandemi kurulu bu geceden başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişlerde ilimiz giriş çıkışlarındaki şartlar dahilinde geçişleri sınırlama kararı aldık. Yani Düzce'den, Bartın'a girerken ya da çıkarken hangi şartlar aranıyorsa, Ereğli'den Zonguldak'a gelirken, Devrek'ten Zonguldak'a gelirken aynı şartlar aranacak" dedi.

'ZONGULDAK HASSASİYETİN YÜKSEK OLDUĞU BİR İL'Vali Bektaş, bu yasağın uzmanlar tarafından istendiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Bunları hocalarımız ısrarla bizden istediler. Zonguldak özellikle madenler nedeniyle akciğer rahatsızlıkları nedeniyle hassasiyetimiz biraz yüksek. Her ne kadar bu virüs çok ölümcül bir öldürücü bir virüs değilse de böyle faktörler olunca sıkıntı oluşturuyor. Hocalarımız ilçeler arası geçişleri mümkün olduğu kadar azaltın diyorlar."Vali Bektaş, kent merkezine çok yakın olan Kilimli ve Kozlu ilçelerinde giriş ve çıkışlarda ise geçen hafta başlattıkları tedbirleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

'İL GENELİNDE TÜM PAZARLAR KAPATILDI'İl genelinde tüm halk pazarlarını da 14 gün süreyle kapattıklarını ifade eden Vali Bektaş, "Geçtiğimiz hafta Zonguldak belediyemizin gayretleriyle merkezde çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarlarını kapattık. İyi ki de kapattık. Pazarcılarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. O pazarları yapsaydık ben nasıl bir Zonguldak ile karşılaşacağımı hayal bile edemiyorum. İl genelinde de 14 gün süreyle kapatılmasına pandemi kurulu karar verdi. Artık Zonguldak'ta pazarlar açılmayacak. Bunun yerine belediyeler, pazarcı esnafının bir kısmını yetkilendirerek mahallelerde seyyar pazarcılık yapmasına destek olacak. Pazarcı esnafı halkın ayağına gidecek. Bu şekilde daha az bulaşma ihtimaline kavuşmak istiyoruz" diye konuştu.

'ÖLÜM ORANLARI FAZLA'Zonguldak'ta akciğer hastalıklarına yönelik özel bir çalışmalarının şu an olmadığını söyleyen Vali Bektaş, şunları söyledi: "Zonguldak maden kenti. Buna yönelik bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Meslek hastalığı için özel bir çalışmamız yok. Zonguldak'ın sağlık yapısını herkesin bildiği bir şey. Ölüm oranları burada şimdilik fazla gözüküyor inşallah böyle devam etmez. Hocalarımız bunu oraya bağlıyorlar. Bu virüs çok bulaşıcı, çok öldürücü değil ama Zonguldak'ta bizim hassasiyetimizden dolayı sıkıntı oluşturuyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Valilik detay-Vali Erdoğan Bektaş açıklaması-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

14 YAŞINDAKİ KIZIYLA SOKAĞA ÇIKAN ANNEDEN POLİSE: "GEZECEĞİM"

KAHRAMANMARAŞ'ta yasak olmasına rağmen 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anne N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası yazıldı. Polise ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren anne, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın" dedi.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimler devam ediyor. Vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran polis, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanları belirlemek için kimlik kontrolü yaptı.Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri olan Trabzon Bulvarı'nda ise 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan N.E., uzun süre polise kimlik vermemek için direndi. Ceza yazılacağını anlayınca da "Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu. Devlet sokağa çıkma yasağı veriyorsa çocukların kitaplarını da eve gönderecek" dedi. Polislerin, "Evinizin yakınında kitapçı yok muydu?" sorusu üzerine de olmadığını söyledi.N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası kesildi. Polis memurunun ceza makbuzunu hazırladığı sırada N.E. polisler ile kendisini görüntüleyen gazetecilere, tepki göstererek, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------N.E.'nin polise tepki göstermesiKimliğini vermesiCeza yazılmasıDenetimlerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

BELEDİYENİN ADINI KULLANIP, VATANDAŞI DOLANDIRMAYA KALKIŞAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ISPARTA'da belediyenin logosu ve 'Biz bize yeteriz Isparta'm' sloganını kullanarak vatandaştan para toplamaya çalıştığı belirlenen H.A. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 'kamu kurum ve kuruluşların ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Isparta'da üzerinde belediye logosu ve 'Biz bize yeteriz Isparta'm' sloganının yer aldığı, IBAN numarası yazılmış kağıtların kente dağıtıldığını tespit eden belediye yetkilileri, durumu emniyete bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmanın ardından kağıtları hazırlayıp, evlerin kapıları ve posta kutularına atan kişinin H.A. olduğunu belirledi. H.A. polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece 'kamu kurum ve kuruluşların ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Şüpheli ve kendisini adliyeye sevk eden polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, konuya ilişkin açıklama yaptı. Akbulut açıklamasında, Isparta Belediyesi'nin isim ve amblemiyle sahte IBAN numarası kullanılarak 'Biz bize yeteriz' sloganı adı altında başlatılan yardım kampanyasının suistimali yoluyla 'kamu kurum ve kuruluşların ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda şüpheli H.A.'nın yakalanarak tutuklandığını aktardı. Başsavcı Akbulut ayrıca, "Bu tür dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı daha dikkatli olunması, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edilmeyen yalan ve yanlış haberlere itibar edilmemesi, içinde bulunduğumuz bu hassas süreçte kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozacak tutum ve davranışlardan kaçınılması, halk arasında panik ve korkuya sebebiyet verecek paylaşımların en yakın kolluk birimine veya Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edilmesini gerekmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şüphelinin adliyeye getirilişi ve detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

İŞÇİ EMEKLİSİNDEN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA 45 BİN TL BAĞIŞ BOLU'da, işçi emeklisi Durmuş Türker (85), sattığı depo ve otomobilden elde ettiği 45 bin lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Bolu merkeze bağlı Çobankaya köyünde, akrabalarının yanında kalan Durmuş Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istedi. Türker, daha önce sattığı otomobil ve depodan elde ettiği 45 bin lirayı bağışlamak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçti. Müdürlük görevlileri, yaşlı adamın yanına giderek, tutanakla parayı teslim aldı.

Eşini 4 ay önce kaybettiğini, çocuğu ve kardeşleri olmadığını belirten Durmuş Türker, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Biz bize yeteriz' dedi ve kampanya başlattı. Benim de bir arabam bir de dükkanım vardı. Onları satmıştım. 45 bin TL param duruyordu. Ben de bu parayı buraya bağışlamak istedim. Bu kampanyaya verdim parayı. İmkanı olan bu kampanyaya katılsın. Şu memleketimizde sağlıklıyız, evlerimiz var. Yoksullarımız var, işten çıkıp maaşını alamayanlar var. Onlara yardım edelim. İhtiyacı olmayanlar, ihtiyacı olanlara yardım etsin" dedi.

Akrabalarının yanında kaldığını belirten Türker, "Benim maddi durumum iyi. Benim hiçbir sıkıntım yok. O para fazla, diye öbür dünya için verdim. Bu dünyada bir yardımım olsun, istedim. Öbür dünyada belki benim karşıma çıkar. Benim yaşın 85, bende çoluk çocuk, kardeş hiçbir şey yok. Bir Allah'ım var. Bir de arkamda devletim var. Ben burada emaneten uzaktan akrabalarımın yanında duruyorum. Hanım da öldü, 4 ay önce. Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetimize teşekkür ediyorum. Onların sayesinde biz burada rahatça duruyoruz. Askerimizi, polisimizi hepsini Allah korusun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Dekonttan görüntü-Röportaj-Evden görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,

6 YAŞINDAKİ MEHMET EMİN KUMBARASINDA BİRİKTİRDİĞİ PARAYI KAMPANYAYA BAĞIŞLADI

İZMİT'te yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Emin Yorgun, kumbarasında biriktirdiği 515 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

İzmit Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Yorgun, kumbarasında biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamaya karar verdi. Harçlıklarından biriktirdiği parayı, evden çıkamadığı için banka hesabına yatırmak üzere polise haber verdi. Mehmet Emin, evinin önüne gelen polislere kumbarasında bulunan 515 lirasını teslim etti. Polis ekipleri tarafından alınan para, Mehmet Emin'in isteği doğrultusunda 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış olarak yatırıldı. Yaptığı bağışın ardından polis ekiplerinin kendisine verdiği dekontu alan Mehmet Emin, "Biz bize yeteriz, evde kal Türkiyeö dedi.

Görüntü Dökümü-Mehmet Emin'in kumbarasını polis ekiplerine teslim etmesi-Polislerin dekontu Mehmet Emin'e vermesi

Haber: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

10 YAŞINDAKİ MUSTAFA'DAN 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINA BAĞIŞ TRABZON'da, Şen çiftinin oğulları Mustafa Eren Şen (10), kumbarasında biriktirdiği yaklaşık 300 lirayı, polis ekiplerine teslim edip, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, yurdun her bölgesinden 7'den 70'e katılımcılar bütçeleri oranında destek oluyor. Kampanyaya bir destek de Trabzon'nun Ortahisar ilçesinde yaşayan Mustafa Eren Şen'den geldi. Koronavirüs nedeniyle getirilen bazı sınırlamalar kapsamında, yaşının küçük olması nedeniyle dışarı çıkamayan Mustafa Eren Şen, 155 Polis İmdat Hattını arayarak, bir görevlenin gelip evinden kampanyaya bağışlamak istediği kumbarasını teslim almasını rica etti. Görüşme sonrası harekete geçen polis ekipleri, adrese gelerek kumbarayı teslim aldı. Polisler, kumbarayı, kampanya hesabına yatırmak için bankaya gitti. Mustafa Eren Şen adına polis ekipleri, yaklaşık 300 lira parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontu da kendisine teslim ederek, duyarlılığı için teşekkür etti. ?

Ülkeye bir katkısı olmak için polisleri aradığını anlatan Mustafa Eren Şen, "Benim de ülkeme bir katkım olmasını istedim. Benim kumbaram da bu kampanyaya feda olsun" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti.

Öte yandan küçük çocuğun kampanyaya verdiği desteğe ilişkin Trabzon Emniyet Müdürlüğü de, sosyal medyadan görüntü paylaştı. Görüntüler, kısa sürede binlerce takipçinin beğenisini kazanıp, övgü topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜEmniyet müdürlüğünde sosyal medyada paylaşılan görüntü

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON,

İSTANBUL'DAN GELEN İŞÇİ, NAYLON ÇADIRDA KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI İSTANBUL'da, bir kamu kuruluşunda güvenlik görevlisiyken memleketi Şanlıurfa'ya bağlı Harran ilçesine dönen İbrahim Yıldız (34), ailesinin sağlığını korumak için evin bahçesine kurulan naylon çadırda kendisini 14 günlük karantinaya aldı.

Harran'daki Konaklama Tesisi'nde çalışırken, çadır kentlerin kapanmasıyla birlikte İstanbul'da Tuzladaki Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne yaklaşık 7 ay önce görevli olarak giden İbrahim Yıldız, görevinin tamamlanmasıyla 2 gün önce ilçeye bağlı kırsal Kuruyer Mahallesi'ndeki evine döndü. Yıldız, dünyada ve Türkiye'de can almaya devam eden koronavirüs karşı evinin bahçesine kurulan 2 metrekarelik naylon çadırda kendisini 14 gün sürecek karantinaya aldı.

'ÖNEMLİ OLAN AİLEMİN SAĞLIĞI'İstanbul'dan gelmeden önce ailesini arayarak evin bahçesinde kendisi için bir çadır kurmalarını istediğini ifade eden Yıldız şöyle konuştu: "Ben Harran'da çalışırken İstanbul'a görevlendirilerek gittim. Yaklaşık 7 aydır ailemden çocuklarımdan ayrı yaşıyordum. İki gün önce görevimin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'ya geldim. Çalıştığım yer çok kalabalık olduğu için 14 gün kendimi izole ederek, çadırda kalmam lazım. Hiçbir şekilde ailemle yakınlaşmıyorum, tüm ihtiyaçlarımı burada kendim görüyorum. Yemeğimi kapıya bırakıyorlar. 5 yaşında bir kızım var 14 gün sonra hasret gideririz. Önemli olan ailemin sağlığı."

BABASINA SARILMAYI BEKLİYORİstanbul'dan gelmesine sevinen ancak koronavirüs nedeniyle babasına sarılıp öpemediğini dile getiren kızı Zemzem Yıldız, "Dört gözle 14 günlük karantinanın bitmesini bekliyorum. Sonra babama çiçek alıp ona doya doya sarılacağım" dedi.

Kardeşini 7 aydır görmediklerini dile getiren ağabeyi Halil Yıldız ise, "Kardeşim tedbir amaçlı bu çadırda 14 gün kalacak bu nedenle kimseyle temas içinde bulunmuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Naylon çadırda kalan İbrahim Yıldızİhtiyacını çadırda gideren YıldızÇadırın önünde bekleyen kızı Zemzem Yıldızİbrahim Yıldız ile yapılan röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

KOCAELİ SINIRINDA DENETİM KUYRUĞU

KOCAELİ ile İstanbul sınırında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunularak seyahat izin belgesi olmayanların araçlarıyla geçişine izin verilmedi. Sıkı denetimler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç-giriş çıkışına kapatılan Kocaeli'de il sınırında denetimde bulunuluyor. D-100 Karayolu Kocaeli il sınırında araçlar tek tek durdurularak, belgeleri kontrol edilen kişilerin sağlık görevlilerince ateşleri ölçüldü. Olası vakalara karşı ambulans hazır bekletildi. Polisin sıkı denetimleri nedeniyle özellikle öğleden sonra İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, gerekli izinleri olmayanların geçişine izin verilmedi. Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYolda oluşan kuyruktan görüntüPolis ekiplerin denetimiPolisin evraklara bakması, sağlık personelinin sürücünün ateşini ölçmesi

HABER-KAMERA: Erol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli),

MARMARİS'TE BİRER ŞAHİTLE EVLENEN ÇİFT, 65 YAŞ ÜSTÜ AKRABALARINI ZİYARETE GİTTİ MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turizmci Meltem Fidan (28) ve Hasan Şimşek (37), düğünlerini ileriki bir tarihte yapmak üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında birer şahitle evlendi. Genç çift daha sonra sokağa çıkma sınırlandırılması bulunan 65 yaş ve üstü akrabalarına el öpmeye giderek sürpriz yaptı.

Farklı turizm firmalarında çalışan Meltem Fidan ve Hasan Şimşek, Marmaris'te bir toplantıda tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen turizmciler, üç ay önce evraklarını tamamlayarak düğün tarihini kararlaştırdı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yasaklar açıklanınca, çift düğünü başka bir tarihe ertelenerek nikah kararı aldı. Fidan ve Şimşek, dün(Pazartesi) öğleden sonra saat 16.00'da Marmaris Belediyesi Nikah Dairesi'ne geldi. Maskelerini takan çift, birer şahitle nikah memuru Mahmur Mengilli tarafından nikahları kıyıldı. Çift, nikahı cep telefonuyla videosunu çekerek uzakta bulunan akrabalarına gönderdi. Belediyeden çıkan çift, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunan akrabalarına sürpriz nikahı duyurmaya ve el öpmeye gitti.

'HAYAT NORMALE DÖNÜNCE DÜĞÜNÜMÜZÜ YAPACAĞIZ'

Hasan Şimşek, "Dünyayı etkileyen virüs salgını var. Bu salgını atlatıp normal hayatımıza döneceğiz. Normal yaşama döndüğümüzde çok güzel bir düğün yapacağım" dedi.

Meltem Fidan ise, "Marmaris'te yaşıyorum. Bugün düğünümüz olacaktı ama bu tedbirlerden dolayı yapamadık. Sürpriz nikahımızı yaptık ve şimdi dışarı çıkamayan büyüklerimize ziyarete gideceğiz" diye konuştu.

Çift, Marmaris'te bir süre kaldıktan sonra Muğla'nın Göcek Mahallesi'nde hayatlarına devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Nikahı kıyılan çiftin Marmaris Belediyesi çıkışında kaldırımda röportaj-Nikahta gelinin cep telefonuyla çektiği video

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla),

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYINLA TROYA MÜZESİ'Nİ ANLATIYOR

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan Troya Müzesi'nin Müdürü Rıdvan Gölcük, koronavirüs tedbirleri kapsamında müzelerin kapanmasının ardından, müze içerisinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, vatandaşları müzedeki eserler hakkında bilgilendiriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri ziyaretçilere kapatıldı. Çanakkale'de merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan Troya Müzesi'nin Müdürü Rıdvan Gölcük, alınan bu kararlar doğrultusunda kapanan Troya Müzesi'nde sosyal medya üzerinden canlı yayınlar gerçekleştirerek, vatandaşlara müzede bulunan eserler hakkında bilgi veriyor. Gölcük, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği canlı yayında, Kadeş Antlaşması'ndan daha eski yazılı bir antlaşma olan ve Troya Müzesi'nde sergilenen Aleksandu Antlaşması hakkında bilgiler paylaştı.

'SİZLERDEN ÇOK İYİ GERİ DÖNÜŞ, TEPKİLER ALDIK'

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, yapılan canlı yayınlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Gölcük, "Bildiğiniz gibi bu hafta Troya Müzesi olarak ilk canlı Instagram yayınımızı yapmıştık. O yayında, bu yayınların haftada bir olacağını söylemiştik. Fakat geçtiğimiz yayın sonrası sizlerden çok iyi geri dönüş, tepkiler aldık. Yapılan işi beğendiğinizi belirttiniz. Bu bizi çok motive etti. Enerji aldık ve dedik ki; elimizin yettiğince bu işi daha sık, sürekli hale getirelim. Dolayısıyla bu haftanın ikinci canlı yayınına başlamış oluyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'ün konuşması.-Aleksandu Antlaşması tabletinden görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

BODRUM'DA SOKAK HAYVANLARINA 11 BİN KİLO MAMA DAĞITILDI

DÜNYAYI etkisi altına alan Covid-19 salgını önlemleri kapsamında, tüm ülkede olduğu gibi turizm merkezi Bodrum'da da geçici süre ile işletmeler kapatıldı ve vatandaşlar sosyal izolasyon için evlerine kapandı. Bodrum Belediyesi vatandaşların evlerinde kalmasını desteklediği bu süreçte, sokaktaki can dostlarını da unutmadı. Belediye ekipleri, ilk etapta temin ettiği 11 bin kilo kuru mamayı mahalle gönüllülerine dağıtmaya başladı.

Bodrum'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, kafeterya ve restoranlar olmak üzere birçok işletmenin geçici süreliğine kapanmasıyla birlikte sokak hayvanlarının yiyecek ve suya ulaşması zorlaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart 2020 tarihi itibariyle Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle mahalle mahalle dolaşarak gönüllülere mama yardımı yapmaya başladı. Sahipsiz hayvanların yoğun olduğu bölgelerde beslenme noktalarını tespit eden ekipler ihtiyaç duyulan yeni yerleri de belirledi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilk etapta yaklaşık 11 bin kilo kuru mama temin edildi. Bu mama paketleri, yarımada genelindeki gönüllülere teslim edildi. 30 farklı gönüllü noktasına teslim edilen 460 paket (6 bin 900 kg) köpek maması ile 282 paket (4 bin 230 kg) kedi maması kısa süre içinde sokak hayvanları için belirlenen odak noktalarına bırakılmaya başlandı.

Küresel pandemi nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığını, restoran ve kafeterya gibi işletmelerin de kapanmasıyla can dostların sahipsiz kaldığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Dünya sadece bizden ibaret değil. Biz sokak hayvanlarımız için de gönüllülerimizle birlikte sahadayız. Vatandaşlarımız evde kalmaya devam etsinler ancak bu zor günlerinde imkanı olanlar, kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmayı da ihmal etmesinler. Çünkü dünya o can dostlarla güzel" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Belediye ekiplerinin mama dağıtımından genel,detay

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

DİYARBAKIR'DA SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK

DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın sokağa çıkmaması nedeniyle yemek bulamayan sokak hayvanları için kentteki sokak ve caddelere, mama, yem, et ve su bıraktı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 33 kişilik personelle 7 ekip oluşturuldu. Kentteki 53 noktada sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik çalışma yürüten ekipler, belirlenen alanlara kaplarda et, yem, mama ve su bıraktı.Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Korkutan, sokak hayvanlarının her türlü bakım ve beslenme ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, "Biz sayın valimizin talimatlarıyla yaklaşık bir ay öncesinden sokakta bulunan bütün canlılarımıza mama, yem ve her türlü bakım besleme gerçekleştirmekteyiz. Toplam 53 noktada çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda ilimizin bütün kesimlerine 7 ekip 33 personelle can dostlarımızı besliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Diyarbakır SurDHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anonsSokak hayvanlarıEkiplerin yiyecek bırakmasıSağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Korkutan ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

KARESİ BELEDİYESİ, SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesinde, belediye ekipleri, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca yemek bulamayan sokak hayvanları için mama dağıtımlarını sıklaştırdı.

Koronavirüs insanlar kadar hayvanları da etkiliyor.Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması, lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulamamaya başladı. Birçok belediye gibi Karesi Belediyesi de sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına mama bırakmayı sıklaştırdı. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçtiklerini söyleyen Karesi Belediyesi Belediye Başkanı AK Parti'li Dinçer Orkan, ilçede bulunan tüm mama kaplarının kontrolünün ilgili ekip tarafından yapıldığını belirtti.

Çalışmalara katılan ve personele yardım eden Başkan Orkan, normal zamanda gerçekleştirilen mama dağıtımının bu süreçte ekipler tarafından daha sık yapılacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Koronavirüs ile mücadele sürecinde hemşehrilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki can dostlarımızı unutmadık. Yunus Emre'nin 'Yaratılanı severim yaratandan ötürü' şiarıyla dost elimizi can dostlarımıza uzatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenli olarak koyduğumuz mama kaplarını sıklaştırıyoruz, mama bulunmayan noktalara takviye yapıyoruz, bunları elimizden geldiğince de denetleyeceğiz. Eksik kaldığımız noktalarda da hemşehrilerimiz bizleri lütfen çağrı merkezimizden bilgilendirsin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sokak hayvanlarının beslenmesi-Dinçer Orkan konuşması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

KORONAVİRÜS NEDENİYLE MOBİLYA İHRACATI YÜZDE 50 DÜŞTÜ BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarının yüzde 90'ı faaliyetlerini koronavirüs tedbirleri kappsamında sürdürürken, ihracat ise salgın nedeniyle yüzde 50 düştü.

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler, mobilya ihracatının büyük bir bölümünü karşılayan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarında da hayata geçirildi. Üretimin devam ettiği üretim merkezlerinde işçiler, çalışma alanlarındaki sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda maske ve eldivensiz çalıştırılmıyor.

'HER ÇALIŞANIN MASKE VE ELDİVENLİ ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR'Alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, mobilya sanayisinde işletmelerin yüzde 90'ının üretime devam ettiğini duyurdu. Bazı işletmelerde ise kısa dönem çalışma şekline geçildiği bilgisini paylaşan Ayhan, "Saat ayarlamalarına geçen firmalarımız var. Haftasonu çalışmayan firmalarımız var. Firmaların kendine has çeşitli uygulamaları bulunuyor. Devletimizin de bu noktada bizlere destekleri var. Bu desteklerin yanında içeride iş güvenliği ile ilgili alınan tedbirler sıklaştı. Her çalışanın belirli bir mesafe aralığı ile, maske ve eldivenli çalışma zorunluluğu var. Bu kurallara işletmelerimiz de uyuyorö dedi.

'NAKLİYE AĞI DEVAM EDİYOR'Aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Ayhan, "Nakliye ağı hala devam ediyor. Belirli bölgelerde sıkıntı olsa da yine de nakliye ağı çalışıyor. Nakliye çalıştığı sürece, mağazalar ürün istediği sürece işletmeler işinin başında olacaktır. Bu arada yıllık izinleri kullandıran firmalarımız var. Dileriz ki hiçbir şey olmaz. Önce insan sağlığı sonra iş gelir. İkisini bir arada götürmeye çalışıyoruzö diye konuştu.

'İHRACAT DÜŞTÜ'Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatın ise, yarı yarıya durduğunu aktaran Başkan Ayhan, "İhracatta artık yavaşlama var. Birçok gümrük kapısında sıkıntı yaşanıyor. Zaten alıcılar da ısrarlı bir şekilde ürün istemiyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde de sıkıntılar var. Şu anda ihracat yüzde 50 durdu. İç pazarda Ramazan ayına kadar siparişleri bitiren bitirir sonra orası da durur. Temennimiz bu işin aşısının bulunması ve tekrar sağlıklı günlere dönmek. Eskisi gibi gece gerekirse vardiyalı çalışmak istiyoruzö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü;-Üretimden detaylar-İşçilerin maske ve eldiven takarak çalışmaları-AçıklamaHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

DOĞUM YAPAN KADIN MAHSUR KALDI, 110 AKS EKİPLERİ KURTARDI

İZMİR'in Konak ilçesinde, yalnız yaşadığı evde mahsur kalarak doğum yapan Bahriye Yılmaz Savaş (36), 110 AKS ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getiren Savaş, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi 1281 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşinin cezaevinde olduğu ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen Bahriye Yılmaz Savaş'ın doğum sancıları başladı.Talihsiz kadın komşularından yardım istedi, fakat kapının kilitli olması üzerine evde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 110 AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekipleri, yaptıkları müdahaleler ile Savaş'ın kapısını açmayı başardı.3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenilen Savaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuğu ile birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Savaş'ın ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------Sağlık ekiplerinden görüntü-AKS ekiplerinden görüntü-Genel ve detay görüntü-Bahriye Yılmaz Savaş'ın çıkartılmasından görüntü

(Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

MERSİN'DE DOMATESLER DALINDA KALDI MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle ihracatında zorluklar yaşanan ve iç piyasada tüketimi azalan domatesler dalında kaldı. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, satış fiyatlarının maliyeti karşılamadığı için çiftçinin zarar ettiğini söyledi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, domates üreticilerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İhracatta zorluklar ve iç piyasada tüketimin azalması nedeniyle maliyeti 2,5 TL ile 3 TL arasında olan domateslerin sebze halinde 1 TL ile 1,5 TL arasında satıldığını kaydeden Şahin, "Domateslerimizi alan olmuyor. Talep görmeyen ürünler dalda kaldı. İnşallah bu virüs bir an önce başımızdan gider ve kurtuluruz. Üreticilerimiz yaptığı masrafı dahi kurtaramaz halde bekliyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bekliyoruz" dedi. İlçede 3 dönüm serada domates üreticiliği yapan Niyazi Göküş ise, "Domateslerimiz yetişti, kıpkırmızı oldu ama 1-1,5 TL arasındaki fiyatlar bizi zarar ettiriyor. Maliyeti dahi kurtarmadığı için şu an toplamıyoruz ve dalında bekliyor. İnsanlar tüketmez ise domateslerimiz satılmayacak. Şu anda virüs nedeniyle çiftçiler olarak çok zor durumdayız. Yetkililerden sorunlarımıza çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Erdemli'de bulunan yaş sebze ve meyve halinde, virüs nedeniyle hasatların çok az olması nedeniyle sessizlik hakim.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Ziraat Odası Başkanı Rasim şahin Domates serasını gezerkenKasada domates görüntüsüDomates kasaları kamyona yüklenirkenZiraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile röportajDomates üreticisi Niyazi Göküş ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

OKUL BAHÇESİNDEKİ ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRI HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, okul bahçesindeki Atatürk büstü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

İlçedeki Osman Gazi Lisesi'nin bahçesinde bulunan Atatürk büstüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırdı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' yazısının olduğu kaidedeki büst parçalandı. Vatandaşlaın cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştığı saldırıyla ilgili araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay anının güvelik kamerası görüntüsü

Haber - Kamera: REYHANLI(Hatay),

CİNAYET SANIĞI, SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ ADANA'da iki kişinin öldüğü restoran cinayetinin sanıklarından olan ve 6 ay önce serbest bırakılan Kemal Daş (57), kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sinanpaşa Mahallesi 4068 Sokak'ta meydana geldi. Bir mahalleli, sokakta yürüyen kişiye, kimliği belirsiz başka bir kişinin tabancayla ateş edip kaçtığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet ettiği tespit edilen, kanlar içinde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin, 11 Eylül 2017'de Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki restoranda iki kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarından Kemal Daş olduğu saptandı. Kemal Daş, cinayetten 7 ay sonra Bodrum'da bir restoranda balık yerken yakalanmış, çıkarıldığını mahkemece tutuklanmıştı. Daş, tutuklanmadan önce kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Su akar yatağını bulur, herkes ettiğini bulur" demişti. Cezaevinde 1,5 yıl tutuklu kalan Daş'ın 6 ay önce serbest bırakıldığı öğrenildi.

Daş'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü------------------------Olay yerinden görüntüAmbulanstan görüntüPolislerden görüntüYerde üzeri örtülü cesetPolislerin olay yerinden tek sıra halinde toplanıp, otların arasında delil aramasıKemal Daş'ın polis nezaretinde araca bindirilmesi Kemal Daş'ın "Su akar yatağını bulur, herkes ettiğini bulur" demesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

EVİNE GİDERKEN YOLDA KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI KARAMAN'da Akif Y. (23), evine giderken yolda karşılaştığı aralarında daha önceden husumet bulunan Y.S. tarafından bıçaklandı.

Olay, dün saat 23.10 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. Akif Y., evine giderken yolda aralarında daha önceden husumet bulunan Y.S. ve yanındaki 2 arkadaşıyla karşılaştı. İkili arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.S., Akif Y.'ye bıçakla saldırıp, başından, kolundan ve kalçasından yaraladı. Kanlar içinde kalan Akif Y. yaklaşık 150 metre ilerideki evine giderek ailesinden yardım istedi. Aile fertleri tarafından araçla özel bir hastaneye götürülen Akif Y., tedavi altına alındı. Polis, kaçan Y.S. ve yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Olay yerinden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

ANNESİNİ REHİN ALIP, EVİ ATEŞE VERDİ KONYA'da belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Zeynep Y.'yi kurusıkı tabancayla rehin alan Yasin Y. (35), polisin geldiğini görünce havaya ateş etti, ardından evi ateşe verdi. Dumandan etkilenen Yasin Y., dışarı çıktığında polis tarafından gözaltına alındı. Anne Zeynep Y. de polis tarafından evden çıkartılırken yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Nakkaş Nigari Sokakta meydana geldi. Yasin Y., belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Zeynep Y.'yi kurusıkı tabancayla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yasin Y.'nin annesini rehin aldığı fark edilince Özel Harekat ekipleri de sevk edildi. Polisin geldiğini gören Yasin Y., havaya ateş edip, evi ateşe verdi. Dumandan etkilenince dışarı çıkan Yasin Y., polis tarafından gözaltına alındı. Anne Zeynep Y., polis tarafından dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale edip söndürdü. Gözaltına alınan ve kesici aletle koluna zarar verdiği belirlenen

Yasin Y., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Anne Zeynep Y. de tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Evin dışından detayŞüpheliden detayGenel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

KARABÜK'TE 2 KATLI EVİN ÇATISI YANDI

KARABÜK'te, 2 katlı evin çatısı alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dün gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi'nde Celal Hastürk'e ait 2 katlı evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdaki alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine Hastürk ailesi, evden dışarı çıktı. Çatı alev alev yanarken, vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, çatıda hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Çatı yanarken çekilen görüntüler (Vatandaş kamerası)

HABER: Yasin ALDEMİR/KARABÜK

ADIYAMAN'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI ADIYAMAN'da, otomobille çarpışıp takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Zeynal Tekin yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 KS 323 plakalı otomobille Zeynal Tekin yönetimindeki 02 DY 823 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü Zeynel Tekin yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri Tekin'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR-Mahir ALAN/ADIYAMAN,

KADININ BOYNUNDAKİ ZİNCİRİ ÇALMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ADIYAMAN'da, bakkaldan ekmek aldıktan sonra evine dönen Zeliha Sürücü'nün (63) yolunu kesip, boynundaki altın zinciri zorla almaya çalışan C.Ö. (26), polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkaldan ekmek alan Zeliha Sürücü, eve dönerken yanına bir kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli, üzerine hamle yaptığı Sürücü'nün boynundaki altın zinciri zorla almaya çalıştı. Sürücü'nün direnip yardım istemesi üzerine panikleyen saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, Zeliha Sürücü'nün ifadesini aldıktan sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis, saldırganın aynı mahallede oturan C.Ö. olduğunu tespit etti. Polis, belirlediği adresene düzenlediği operasyonla C.Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Olay yeri-Polis ekipleri-Yaşlı kadın-Vatandaşlar-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

PENCERENİN CAMINI SİLERKEN DÜŞTÜ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde cam silmek için çıktığı 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen kadın yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi Kayra Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İkinci kattaki evlerinin camını silmek için pencereye çıkan Fatma K.(50) dengesini kaybederek düştü. Sesler üzerine dışarı çıkan yakınları, Fatma K.'yı yerde gördü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Fatma K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Vücudunda kırıklar oluşan Fatma K. tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ambulansın hastaneye gelmesi-Sağlık ekiplerinin Fatma Kelebek'i hastaneye alması-Kadının acı içinde bağırması

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

