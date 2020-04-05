DHA YURT BÜLTENİ - 1 KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 501'E YÜKSELDİ SAĞLIK Bakanlığı, dün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktığını, salgın nedeniyle 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve iyileşen hasta sayısının 302 olduğunu açıkladı.

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 501'E YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanlığı, dün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktığını, salgın nedeniyle 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve iyileşen hasta sayısının 302 olduğunu açıkladı. Salgında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 501'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre; dün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktı. Koronavirüs salgınında 76 kişi daha yaşamını yitirirken, iyileşen hasta sayısı ise 302 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı ise 786 olarak açıklandı.

Haber: ANKARA,==================

BATMAN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞTA 3 TOPRAK EV ÇÖKTÜ

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, kullanılmayan 3 toprak ev çöktü. Gercüş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, ilçe merkezindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ve daha önce boşaltılan 3 toprak evin çökmesine neden oldu. Evlerin çökme anında çevrede kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi.İlçe sakinlerinden Tahsin Kaya, geçe saatlerde büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gürültünün ardından dışarı çıktım. Toprak evlerin yağıştan yıkıldığını gördüm. Evlerin daha önce boşaltılmış olması ve çökme sırasında kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Çöken toprak evlerÇöken evlerin enkazı kaldıran belediye ekipleriRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),

====================

İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp iddiası (2)GÜVENLİK KAMERASI SALDIRIYI GÖRÜNTÜLEDİ

Bayraklı ilçesindeki ASM'ye gelen D.Y. adlı kadının merkezin kapılarını zorlayıp bağırdığı, içeriye girerek hemşireye saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,===================================

KAYIP UZMAN ÇAVUŞ VE GÜLİSTAN'DAN İZ BULUNAMADI

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde arama-kurtarma eğitimi yaptıkları sırada botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarından dün de sonuç alınamadı.İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Güneş'in bulunması için Ankara Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığı timleri, Van ve Samsun JAK timi ve Elazığ, Ordu ve Rize il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri çalışma başlattı.Güneş'in arama çalışmalarının 19'uncu gününde ekipler, Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinden Tunceli merkezine kadar olan 7 kilometrelik alan içinde bot ve su altında çalışma yürüttü. Dün yapılan arama çalışmalarında da Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı.

EŞİ, 6 YIL ÖNCEKİ ANILARINI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTIJandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, sosyal medya hesabında 6 yıl önceki anılarını paylaştı. Eşiyle 17 Mart 2014'te paylaşım yaptığının mesajını veren Güneş, eşinin akıntıya kapıldığı 17 Mart tarihine dikkat çekerek, şu mesajı paylaştı: 'Kader, 17 Mart 2014'te kalbinin en derininde hissettiğinin 17 Mart 2020'de gerçek olmasıymış."

GÜLİSTAN DOKU'DAN 91'İNCİ GÜNDE DE İZ YOK5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarına 91'inci gününde devam edildi. Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü. Tüm aramalara rağmen Gülistan Doku'nun ize rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Munzur NehriJAK Timlerinin arama çalışmalarıBot ile arama çalışmalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,====================================

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN UZMAN ÇAVUŞ SIRTINDAN BIÇAKLANDI KARAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Balıkesir'de görevli olan Uzman Çavuş A.O.D. (30), arbede sırasında sırtından bıçaklandı. A.O.D. hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kaçtı.Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana gitti. Balıkesir'de görevli olan Uzman Çavuş A.O.D., iznini geçirdiği Karaman'da iki grubun kavga ettiğini gördü. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan A.O.D., yaşanan arbede sırasında sırtından bıçaklanarak kanlar içerisinde yığıldı. Kavga edenler olay yerinden kaçarken, yaralı uzman çavuş ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yaralı uzman çavuşun ambulansla hastaneye getirilmesi-Hastaneden ve ambulanstan detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,=======================================

KARADAĞ'DAN GETİRİLEN 493 TÜRK İŞÇİ KARANTİNAYA ALINDI

KARADAĞ'da çalışan 493 işçi getirildikleri Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Karadağ'da çalışan 493 Türk işçi öğle saatlerinde Adıyaman'a getirildi. İşçilerin taşındığı uçağın Adıyaman Havalimanı'na indirilmesinin ardından, işçiler AFAD ve polis eşliğinde otobüslere bindirilerek Altınşehir Mahallesi'ne getirildi. İşçiler burada bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Kız Safvan bin Muattal Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta işçilerin kişisel bilgileri ile karantina sonrası kalacakları adreslerin bilgileri alındı. Sağlık görevlilerince tek tek ateş ölçümü ve kontrolleri yapılan 493 işçi, 14 gün sürecek karantina için odalarına yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Altınşehir MahallesiOtobüslerdin yurt önüne yanaşmasıİşçiler otobüslerden çıkmasıGüvenlik önlemiSağlık kontrolünden geçmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=====================================

KKTC'DEN GELEN 190 ÖĞRENCİ, BALIKESİR'DE KARANTİNAYA ALINDI KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 190 öğrenci, Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından, koronavirüs tedbirleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde karantinaya alındı.KKTC'de okuyan 190 öğrenci havayoluyla Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi. Kocaseyit Havalimanı'na inen uçaktaki 190 öğrenci, buradaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında polis ve jandarma eşliğinde 12 otobüsle Balıkesir'e götürüldü. Öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde karantinaya alındı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs gözükmeyen, negatif çıkan öğrencilerin yurtlara alındığını belirterek, "14 gün karantinada kalıp daha sonra gitmelerine izin veriliyor. Balıkesir'e ilk gelen grup ama devamı gelebilir. Tüm hazırlıklarımız tamamladık, yeme içmelerini, temizliklerini biz sağlıyoruz. Tecrit ediyoruz. 14 gün boyunca sağlık kontrolleri devam edecek. Bu öğrencilerimiz virüs taşımadığı değerlendirilen testten geçmiş kişileri karantinaya alacağız. Yoksa, pozitif olursa onlar zaten sağlık kuruluşlarına gidiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Uçaktan inen öğrencilerden detay görüntüler-Otobüslerden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),================================

SUMBAS'TA İKİ MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde iki mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Sumbas Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sumbas ilçesi Mehmetli Beldesi'nde Cumhuriyet ve Yeni mahallelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına karar verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada: "Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04.04.2020 tarih ve 07.00'dan itibaren ilçemiz Mehmetli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır" denildi.

'PANİK YAPACAK BİR DURUM YOK'Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, "İl dışından beldemize gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin, akrabalarıyla temas ettiği değerlendirilerek, ziyaret ettiği kişiler özel izolasyona alınmış, halkımızın sağlığının korunması maksadıyla da İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, beldemize giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştır. Panik yapacak bir durum olmayıp, devlet kurumlarımızca gerekli tedbirler alınmıştır" dedi.

ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARINI KULLANINUygulanan seyahat kısıtı nedeniyle dışarıdan gelerek belde üzerinden ulaşılan yerleşim yerlerine gideceklerden alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını isteyen Başkan Seyitoğlu, "Valimiz ve kaymakamımızın da destekleri ile süreci inşallah en kısa sürede ve hasarsız olarak atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Gerekli bilgilendirmeler, sosyal medya hesaplarımızdan yapılmaya devam edecektir. Hayat eve sığar, evde kalalım, sağlıklı kalalımö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Mahallelere giriş çıkışlarda alınan güvenlik önlemleriBir otomobilin jandarma tarafından geri çevrilmesiDubalarla kapatılan yolJandarma ekiplerinden detaylarMehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ SUMBAS(Osmaniye),=====================================

AKSARAY'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

İSTANBUL'dan memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyüne gelen ismi açıklanmayan kadın ile onu ziyarete gelen annesin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine, köy karantinaya alındı. İstanbul'dan 10 gün önce annesini ziyarete gelen bir kadınının yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kadının virüsü annesine de bulaştırdığının tespit edilmesi üzerine anne- kız tedaviye alındı. Aksaray Valiliği'nce temasa geçtikleri kişiler göz önüne alınarak 850 nüfusa sahip Kümbet köyü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Sağlık görevlileri sokağa çıkmasına için verilmeyen mahalle sakinlerini sağlık taramasından geçirip, anne ve kızın temasa geçtikleri kişileri takibe aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Köyün girişinden detayJandarmanın önlem alınması Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,===========================

BÜYÜKŞEHİRLERDEN BODRUM VE MARMARİS'E KAÇIŞ

KORONAVİRÜS salgını sonrası büyükşehirde yaşayan birçok vatandaş, yazlık evlerinin bulunduğu Muğla'nın turistik kentleri Bodrum ve Marmaris'e geldi. Başta İstanbul plakalı otomobiller olmak üzere Ankara ve İzmir plakalı araçların bu iki turistik kentte çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmadı.Koronavirüsün Türkiye'de yayılmasının ardından büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, yazlık evlerinin bulunduğu tatil bölgelerine akın etti. Yoğunluğun en çok yaşandığı ilçelerden Bodrum'a, son bir ayda yaklaşık 120 bin araç giriş yaptı. Bu araçların özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan ve ilçede yazlığı olan vatandaşlar olduğu öğrenildi. Bazı tatil sitelerinin park yerlerinde 34, 35 ve 06 plakalı araçların çoğunlukta olduğu görüldü. Marmaris'te de durum farksız değildi. Yine büyükşehirdeki kalabalıktan kaçarak Marmaris'teki yazdıklarına gelen vatandaşların araç plakaları, göze çaptı. Marmaris emniyet ve jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, turistik 13 kırsal mahalle ile ilçe merkezinde 12 bin yazlık bulunuyor. Son 15 günde ilçe merkezi ve turistik kırsal mahallelere, 25 bin özel araç girişi yaptı. İstanbul plakalılar başta olmak üzere İzmir, Ankara, Eskişehir, Denizli ve Afyonkarahisar illerinden daha çok kente gelenlerin olduğu belirtildi.

MARMARİS'TE DE DURUM FARKSIZ DEĞİLKırsal turistik Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Köyümüze çok ciddi şekilde, şehir dışından yazlıkçılar geldi. Bizim nüfusumuz bin 500 civarında. Dışarıdan gelenlerle birlikte toplam 2 bin 500- 3 bin civarı oldu. Yazın eşi ile tatile geliyorlardı. Şimdi çocukları, anne, babaları ve akrabaları ile toplu gelmişler. Araçlarımızla dolaşıp, vatandaşı sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyoruz. İhtiyaçları olduğunda ise yardımcı oluyoruz" dedi. Selimiye Mahallesi'nde butik otel işletmeciliği yapan Barış Ünlü, "Selimiye Mahallesi'nde tüm konaklama tesisleri kapalı. İstanbul, İzmir, Ankara'dan gelenlerin yazlıkları var. Yazlıklarında dinleniyorlar. Mahallemizde kalabalık da yok ve herkes tedbirini almış. Zaten çoğunluğunun yazlıkları ya denize sıfır ya da deniz manzaralı. Sanki hiç yazlıkçı yokmuş gibi sakin" dedi. Orhaniye Mahallesi'nde kurulan 10 tezgahlık halk pazarında kuruyemişçi Ahmet Aslan, "Uzun yıllar burada pazar açtığım için yazlıkçıları ve yöre halkını biliyoruz. Maske ve eldiven takarak gelip, mesafeli şekilde alışveriş yaparak gidiyorlar. 10 gündür yazlıkçılar alışveriş yapıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------BODRUMPark halinde duran araçlardan genel, detayHaber-Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM(Muğla),

MARMARİSOrhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç'in konuşmasıSelimiye Mahallesi'nde apart otel işleten Barış Ünlü röpAraçlardan görüntüMarmaris'in mahallelerinin tabelalarından görüntüHaber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),====================================

YASAKLA BİRLİKTE DİYARBAKIR'IN GİRİŞİNDE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehre ve Zonguldak'a seyahatlerin koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlanması kararının uygulanmaya başlanmasıyla, Diyarbakır'ın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Şanlıurfa yönünden Diyarbakır'a giriş yapmak için kontrol noktalarına gelen sürücüler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sürücüler, polis ekipleri tarafından seyahat izin belgeleri ve ateşleri kontrol edildikten sonra kente sokuldu. İstanbul'dan gelip memleketi Batman'a gitmek isteyen sürücülerden Bilal Akkoyun, yol boyu kontrol noktalarındaki sıkı denetimlerin olduğunu söyledi. Akkoyun: "İstanbul'dan geliyorum Batman'a gidiyorum. Kontrol noktaları çok iyiydi. Herkesi tek tek kontrol ettiler. Ateşlerini ölçüyorlardı. Maskelerini kontrol ediyorlardı. Denetimleri olumlu görüyorum. Tek problem 8 şeridi 2 şeride düşürmeleriydi. Trafik çok yoğundu. Normalde 4 saat önce burada olmamız gerekiyordu. Maalesef daha yeni geliyoruz. İkametimiz burada, iş için oradaydık. Ülkemizdeki vatandaşlar iyi olsun da gerisi önemli değil" dedi.Bir başka sürücü Hatip Batmaz ise, görevli olarak geldiğini belirterek şöyle konuştu: "Mersin'den geliyorum. Adana'da bizim hidroelektrik santrallerine süpervizörlük yapıyorum. Şu an görev gereği seyahat ediyorum. Başka bir santrale bakmak için. Halkımızın kurallara uyması gerekiyor. Nihayetinde bunun kontrol altına alınabilmesi iyi bir faktör. İşi olmayan bizim gibi mecburi hizmet işi olmayanların dışarı çıkmamasını tavsiye deriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Şanlıurfa-Diyarbakır karayoluMuhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsuUzun araç kuyuruğuTrafik ekiplerinin seyahat izin belgesi ve ateş kontrolüSürücülerle röportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA/ DİYARBAKIR,===========================================

BÜYÜKŞEHİRLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANINCA ADIYAMAN DOĞAL KARANTİNADA KALDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs önlemlerinin kapsamının genişletilerek, 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını duyurunca, komşuları büyükşehir olan Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman doğal karantina alanına dönüştü. Adıyamanlılar doğal karantinadan memnun olduklarını söylediler.Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler artırılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın giriş ve çıkışların yasakladığını duyurdu. Komşuları büyükşehirler olduğu için Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman doğal karantina alanına dönüştü. Çevresinde Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş bulunan Adıyaman'da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve vatandaşlar oluşan doğal karantinadan memnun olduklarını söylediler.Kentin giriş çıkış noktalarının kısıtlanmasının son derece iyi olduğunu belirten Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Giriş-çıkışların bu şekilde olması son derece iyi oldu. Tabi biz burada giriş-çıkışlar yasak derken ekonomik olarak üretim noktasında bir engelleme yok. Kısmen kısıtlama olacak ama gıda, birtakım ilaçlar hayatı fonksiyonlar için gerekli olan malzemelerin getirilmesi noktasında sıkıntı yok. Bu önlemlerin alınmasındaki sebep başıboş dolaşmaları engellemektir. Bence çok iyi oldu bir hekim olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mümkün mertebe maskesiz dışarı çıkmamaya çalışalım, çünkü takip ettiğimiz zaman Çekoslovakya, Güney Kore'dir, bu tür ülkelerde maskenin çok önemli olduğunu maskesiz hareket ettirmediklerini iyi geri dönüşler olduğunu görüyoruz" dedi.

493 KİŞİ ADIYAMAN'A GETİRİLDİAdıyaman'da Karadağ'dan getirilen 493 Tük işçisi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü: "493 kişi Adıyaman'a getirildi. Misafirleri hava alanından otobüsler ile aldık. İçlerinde pozitif var mı? Yok mu? bilmiyoruz. Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Bu yolcularımızı koronavirüslüymüş gibi hareket edeceğiz. Otobüslerimizi dezenfekte edeceğiz. Belli bir süre kullanmayacağız. Araçları kullanan şoförlerimiz için tedbirlerimizi alacağız. Dolayısı ile devletimizin böyle bir kararı var, 14-15 günlük bir tedavi süresinden sonra herhalde kendi memleketlerine gidecekler."

VATANDAŞLAR MEMNUNVatandaşlardan Kadri Gülen ise herkesin tedirgin ve korku içinde olduklarını ve devletin vermiş olduğu kararları olumlu olduğunu belirtti.Abdulkadir Kırmıt, ise halkın karara uymasını isteyerek bu bir doğal afet olduğunu bundan dolayı herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kentten dron görüntüsüVatandaşlar ile röp.Önlemler alınmasıKent merkeziBelediye Başkanı Süleyman Kılınç ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=====================================

KARABÜK'TEN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİLER

KARABÜK'te, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta misafir edilen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşlarının ülkelerine gönderilmesine devam edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sahaları kapanan ülkelerine gidemeyerek İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşları, 26 Mart tarihinde otobüslerle Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta misafir edilen 1724 kişiden 750'si dün otobüslerle Samsun Çarşamba Havaalimanı'na götürüldü. Yurtta kalanların dün de ülkelerine gönderilmesine devam edildi. Yurtta bulunanlar sağlık kontrolü ve pasaport kontrollerinin ardından otobüslere bindirilerek İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Yurtta kalanların tamamının dün ülkelerine gönderilmesinin tamamlanması planlanıyor. Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ yurda gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yurttan görüntülerOtobüslerin hareket etmesi ve detaylar

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,=======================================

ANTALYA'DA YASAĞA RAĞMEN MERDİVENALTINDA TIRAŞ

ANTALYA'da bir berber yasak olmasına rağmen merdivenaltında bir kişiyi tıraş ederken görüntülendi.Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatılmıştı. İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.Antalya'nın Duraliler Mahallesi'nde dün öğleden sonra çekilen görüntülerde bir berber, müstakil iki katlı evin bahçesindeki merdivenaltında bir kişiyi tıraş etti. Komşulara aldırış etmeyen berber, yanındaki çantada getirdiği malzemelerle ev sahibinin saç tıraşını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Traş eden şahıs detayGenel detaylar

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA, ======================================

KUMLU'DA HAVADAN DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI HATAY'ın Kumlu ilçesinde, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamda zirai ilaçlama uçağıyla dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli'nin girişimleriyle ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki evler, zirai ilaçlama uçağıyla dezenfekte edildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kararlı olduklarını ve vatandaşların sağlığının kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Başkan Deli, "Bugüne kadar ilçemiz geneli ve bağlı mahallelerimizde salgına yönelik aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. İlçemize bu illeti geçirmeme konusunda son derece kararlıyız ve bu kapsamda alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. İlçemiz genelinde meydan, cadde, sokak, iş yerleri, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulundu bölgeleri belediyemiz ekipleriyle günlük olarak dezenfekte ediyoruz. Bugün de bir ilki gerçekleştirerek ilçemizi havadan dezenfektan ile dezenfekte ettik. Bizler vatandaşlarımız için mesai kavramı, gece gündüz dinlemeden mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu kapsamda bizlere yardımcı olmalarını istiyor ve evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz" dedi.Başkan Deli, uçakla yapılan dezenfeksiyon çalışmasını belediye hoparlöründen anons ederek vatandaşlara duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Uçakla dezenfekte çalışmasından detay -Belediye Başkanı Mehmet Deli'nin halka anonsu

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),=============================

SELFİE ÇEKMEK İSTERKEN KAYALIKLARDAN YUVARLANDI

KAYSERİ'de, Derevenk Viyadüğü'nde selfie çekmek isteyen Yunus Vicdanlıer (30), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı. Yaralanan Vicdanlıer, ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.Olay, dün saat 15.30 sıralarında Talas ilçesinde bulunan Dereven Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Derevenk Vadisi'ni gezen Yunus Vicdanlıer, kayalıkların bulunduğu bölgede selfie çekmek istedi. Telefonuyla selfie çektiği sırada dengesini kaybeden Vicdanlıer, yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Vidanlıer'i kurtarmak için çalışma başlattı. Vicdanlıer, yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından halatlarla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler ardından yaklaşık 200 metre sedye ile Vicdanlıer'i taşıyarak, ambulansa bindirdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan gencin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntü-Ekiplerin çalışması-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,======================================

ÇALIŞMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKAN 11 YAŞINDAKİ YILMAZ'A BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK SAHİP ÇIKTI ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk gün sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen 11 yaşındaki Yılmaz Yayasit'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yaysit'in gözyaşları ile evine gittiği görüntülerin yayılması ile İlçe Kaymakamlığı ve Belediye küçük çocuğun ailesine yardım yolladı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yayınlanan genelge ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması geçici süre ile yasaklandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta tartıcılık yaparak evine katkıda bulunmak isteyen Yılmaz Yaysit ise yasaktan habersiz olarak dışarı çıktı. Bu sırada bir gazeteci Yaysit'e neden sokakta olduğunu sordu. Sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen küçük çocuk gözyaşları içinde evinin yolunu tuttu. Görüntüleri izleyen binlerce kişi telefona sarılarak küçük çocuğa ve ailesine ulaşmaya çalıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından İlçe Kaymakamlığı ve Belediye harekete geçerek Yaysit ailesine ulaştı. Aileyi gıda ve nakit para yardımında bulunulması talimatı veren Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın aileye yardım ederek küçük Yılmaz'ın tekrar sokakta çalışmaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

YASAKLARI BİLMİYORDUMÖte yandan ülkede birçok sanatçı ve işadamının yardım yapmak istediği Yılmaz Yayasit ise, "Yasakları bilmiyordum ve sabah çıktım gazeteciler beni uyarınca çok üzülmüştüm. Çok gezmeden eve geldim ve bir daha çıkmadım çok üzülmüştüm. Ama şimdi çok mutlu oldum" dedi.

BABA: HABERİM YOKTUİlçede çiftçilikle uğraşan baba Halit Yayasit ise, "Çocuğumun bugün çıktığından haberim yoktu sonradan öğrendim. Tarım işçisiyim ve 6 çocuğum var hepsi okuyor. Bizlere yardım gönderen ve sahip çıkan Siverek belediye başkanına ve diğer yardımseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Çocuk ve babasıYardım getiren belediye ekipleriYılmaz Yayasit'in konuşmasıBaba Halit Yayasit'in konuşmasıMehmet Sezgin'in anonsuGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK(Şanlıurfa),===================================

MORAL ORKESTRASI VATANDAŞI EĞLENDİRDİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 3 mahalle muhtarı birleşip, davul ve klarnetten oluşan orkestra tuttu. Kamyonetle sokakları dolaşan orkestra, başta evlerinden çıkamayan 60 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar olmak üzere balkonlara çıkan vatandaşı eğlendirdi. Pamukkale ilçesinde Zeytinköy mahalle muhtarı Serkan Kar, Zümrüt Mahalle Muhtarı Recep Aksoy ve Gökpınar Mahalle Muhtarı Kadir Özen, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları eğlendirmek ve moral vermek için orkestra tuttu. İki davul, klarnet ve borazandan oluşan 4 kişilik orkestra, açık kasa bir kamyonete binerek mahalle aralarında dolaşarak eğlenceli vakit geçirilmesini sağlıyor. Üç mahallede tüm sokakları gezen orkestrayı görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 60 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp, alkış tutup oynadı. Üç muhtar orkestranın bulunduğu kamyonetin yan kısımlarına da 'Evde kal Pamukkale' yazarak, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara mesaj verdi. Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar, amaçlarının mahalle halkına moral vermek olduğunu belirterek, "Üç mahalle muhtarı birleşip, böyle bir etkinlik yapmak istedik. Orkestrayla sokak aralarında gezerek evden çıkamayan vatandaşlara moral veriyoruz. Yüksek ve eğlenceli müzik sesini duyanlar balkonlarına çıkarak eğleniyor. Bizde onları böyle görünce mutlu olduk" dedi.Orkestradan Hakan Eğitmenoğlu, uzun yıllardır müzik yaptığını, düğünlerde ve etkinliklerde çaldıklarını söyleyerek, "Orkestra olarak çeşitli yerlerde çalıyoruz ancak bu çok farklı. Evden çıkamayan vatandaşlara moral verdik onları eğlendirdik. Bizi görünce duygusal anlar yaşan vatandaşlar da oldu" dedi.Mahalle halkından Firdevs Keskin, müzik sesini duyunca balkona koştuğunu ifade ederek, "Evde yaşlı babamla otururken, sesi duydum hemen balkona çıktım. Babamı da balkona getirdim. O ve bizde sıkılmıştık. Farklı bir gün yaşadık ve moral bulduk" dedi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 60 yaşındaki Kemal Er ise, "Bizlere moral veren muhtarlara teşekkür ediyoruz. Kısa bir süre olsa da moral bulduk eğlendik. Bende uzun süre balkondan alkış tuttum, çok mutlu oldum" dedi. 75 yaşındaki Perihan Külüç, "Evden günlerdir çıkamıyoruz. Müziği duyunca balkona çıktım. Kamyonette müzik çaldıkları görünce şaşırdım. En son düğünlerde müzik sesi vardı, onlarda virüs salgını nedeniyle yapılmıyor. Balkondan da olsa eğlenip, moral bulduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Orkestradan detay-Kamyonet kasasında müzik çalmalarından detay-Kamyonetteki yazıdan detay-Orkestranın sokaklarda gezmesi-Vatandaşların balkondan eğlenip, oynaması-Muhtar Serkan Kar ile röportajOrkestra şefi Hakan Eğitmenoğlu ile röportajMahalle halkı Firdevs Keskin, Kemal Er ve Perihan Külüç ile röportaj

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ,=====================================

MERSİN'DE, GEMİYE DÜZENLENEN OPERASYONDA 48 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN'e Güney Amerika'daki Ekvator'dan gemi ile getirilen konteynerlerin soğutucu bölümlerine saklanmış halde 40 paket 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı takip çalışması sonucunda, Güney Amerika'daki Ekvator'da uluslararası büyük çapta kokain ticareti yapan kişinin Türkiye'de bazı kişilerle irtibat halinde olduğunu ve yasal yüklerin arasında, konteynerlerin soğutucu bölümlerine yerleştirilen uyuşturucuyu limandan çıkarıp naklederek, burada çalışanlar kişiler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin alıcılara gönderileceğini tespit etti. Yapılan takip sonucu elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, Mersin Limanı'na gelen bir gemiye operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda gemideki konteynerin soğutucu kısmındaki doğal boşluklar içinde, 40 paket 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.Olayla ilgili aranan 5 şüpheliden 1'i Kocaeli'nde 1'i de Mersin'de yakalanıp, gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalaması içinde çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Polisler konteyneri açmaya çalışırkenPolisler kokainin bulunduğu yeri açarkenPolisler kokaini çıkartırkenPolisler kokain paketlerini sergilerkenPolisler cihazla kokainin ölçümünü yaparkenGenel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN,========================

KÖPEĞİNİ, YENİ DOĞUM YAPMIŞ KEDİ VE YAVRULARININ ÜSTÜNE SALDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, köpeğini henüz yeni doğum yapmış kedi ile yavrularının üzerine saldı. O anlar ise, bir işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.Turgutlu'nun Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde meydana gelen olay, tepki çekti. İsmi öğrenilemeyen bir erkek, köpeğini yeni doğum yapmış kedi ve yavrularını üzerine saldı. Bir işyerinin güvenlik kamerası o anları görüntüledi. Anne kedinin kendini ve yavrularını korumaya çalıştığı görüldü. O anlarda, köpeğin sahibi ise kedinin bulunduğu yuvayı tekmeledi. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, bu kişinin bulunması için polise şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),==============================

TURGUTLULU GENCİN VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan bir gencin eğlence amaçlı çektiği video sosyal medyayı karıştırdı. 16 yaşındaki genç yürürlüğe giren koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgeden sonra sosyal medyadan video paylaşımı yaptı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgeden sonra Turgutlulu genç yayınladığı videoda "Arkadaşlar ben sanayide çalışıyordum. Sokağa çıkma yasağı geldiği için çalışamıyorum, anneme ben bakıyorum, babam iki yıl önce vefat etti, bana destek olursanız çok sevinirim, dua ederim size arkadaşlar" diye konuştu. Turgutlulu gencin çektiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yardım organizasyonlarıyla bilinen AHBAP platformu kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent akşam saatlerinde Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Levent "Bu çocuğumuzu gün boyu etiketlediniz, araştırdık çocuğumuz Turgutlu'da bir kolejde okuyor. Adı biz de kalsın, böyle bir durum yokmuş. Tik Tok için yapılmış bir video kötü bir şaka yapmış ama çocuk işte bilginize." şeklinde açıklama yaptı.Akşam saatlerinde ise sosyal medya fenomeni PAU, Turgutlulu gencin açıklama amaçlı çektiği videoyu hesabından yayınladı. Turgutlulu genç daha sonra yaptığı açıklamada: "Sanatçımız Pau abim tarafından bana ulaşıldı. Sanayide çalıştığım iddiasıyla çektiğim video gerçeği yansıtmamaktadır. Babam da hayattadır. Videoyu arkadaşlarım arasında paylaşmak amacıyla çekmiştim. Ancak çeşitli yerlerde yayınlandığını gördüm. Bu videoyu izleyen herkesten özür dilerim. Kimseyi kandırmak istememiştim, herkese iyi günler dilerim. Herhangi bir yardıma ihtiyacım yoktur."diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Turgutlulu gencin eğlence amaçlı çektiği tiktok videosu

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),====================================

ÇADIRDA YAŞAYAN DEPREMZEDEDEN 'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK

ELAZIĞ depreminde evi yıkıldıktan sonra çadırda yaşamını sürdüren Hanifi Ulucan (54), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 TL bağış yaptı.Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde Aksaray Mahallesi'ndeki kerpiç evi yıkılan 4 çocuk babası Hanifi Ulucan, çadırda yaşamını sürdürüyor. Eşini yıllar önce kanser hastalığında kaybeden Ulucan, evinin yıkıldığı yere yakın bir noktada kurduğu çadırda tek başına yaşıyor. Depremde eve yıkıldığında oğlu Ömer'in (32), enkaz altında yaralı olarak kurtulduğunu anlatan Ulucan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı mücadele için başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Kampanyaya 100 TL bağış yaptığını anlatan Ulucan, "Sağ olsun devlet yanımızda oldu. Yiyecek, çadır, giyecek her türlü ihtiyacımızı giderdi. Koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanımız 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Ben de bir depremzede olarak 100 TL bağışta bulundum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yıkılan kerpiç evden görüntüÇadırdan ve içinden görüntüRöportajPolis ekiplerinin gelip parayı teslim alıp gitmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,=====================================

SAĞLIKÇILARDAN KARANTİNADAKİ HASTALARA 'HALAY'LI MORAL

ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık personeli, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan hastalara halay çekerek moral verdi. Cep telefonu kamerasına kaydedilen halay görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık çalışanları, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve karantinaya alınan hastaların tedavisini yaparken çalınan müzikler eşliğinde halay çekerek bu kişilere moral verdi. Cep telefonu kamerasına kaydedilen o anlarda ise koruyucu kıyafetler ve maske ile halay çekerek odalara giren sağlık çalışanlarının hastaların ateşlerini ölçerek kontrollerini yaptığı görüldü.Sosyal medyada yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiHalay müziğiHemşirelerin hastalarla halay çekmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=====================================

CAMDAN ÇIKARAK ELİYLE TAKSİYE GAZ VERDİ, GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kazalı taksiyi tamire götüren sürücü, aracın gazını ön camdan çıkarak verdi, görenler şaşkına döndü. Tehlikeli yolculuk ise başka bir sürücü tarafından anbean görüntülendi. Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi üzerine kayda geçen bir görüntü görenleri hayrete düşürdü. Yüzünde maskesi bulunan ve kimliği öğrenilemeyen sürücü, kazalı taksiyi iddiaya göre tamir ettirmek için yola çıktı. Söz konusu sürücü, aracın ön camından çıkarak gaz ayarını eliyle yaptı. Bu tehlikeli anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Cep telefonu kamerası)-Vatandaşın çektiği görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,=================================

ADANALILAR PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ'Nİ BALKONLARDA KUTLADI ADANA'da bu yıl 3- 12 Nisan tarihlerinde 8'inci kez yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, bölge sakinleri tarafından balkonlarda kutlandı.Kentte her yıl coşkuyla kutlanan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın, bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından karnaval komitesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Adanalıları balkonlarından karnavalı kutlamaya davet etti. Bunun üzerine başta Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı olmak üzere kentin birçok noktasında vatandaşlar saat 20.30 itibariyle evlerinin balkonuna çıkarak karnavalı kutladı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bando takımının müzikleri eşliğinde şarkı söyleyerek ve dans ederek eğlenen Adanalılar renkli görüntüler oluşturdu.

'BİR NEBZE MUTLU OLDUK'Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Şefi Güntekin Agün, zor günler yaşanırken bir nebze de olsa insanları mutlu etmek istediklerini ve Adanalılar için önemli olan bu karnavalı bu şekilde kutladıklarını söyledi.Selim Ağaçdalı ise her sene heyecanla kutladıkları festivalin iptal olduğunu ama Adanalıların çözümü böyle bulduğunu söyledi.Müziği duyunca heyecanlandığını belirten Gözde Nerk de virüsten dolayı üzgün olduğu bu günlerde etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Bando takımının dinletisiBalkonda müziğe eşlik edenlerBando şefi ile röp.Vatandaşlarla röp.Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ ADANA,==================================

Kaynak: DHA