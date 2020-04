DHA YURT BÜLTENİ - 1 HATAY'DA FRENİ BOŞALAN TIR, 10 ARACA ÇARPTI: 5 ÖLÜ, 15 YARALIHATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 10 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında duran 10 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirlendi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. 5 kişinin cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden TIR sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu.

UYUŞTURUCU SATTIĞI İDDİASIYLA DÖVÜP KAMERAYA ÇEKTİLER

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darp ettikleri R.K.'nın dövülme anı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan 10 kişiden 2'si tutuklandı.Manavgat Yayla Mahallesi'ndeki Cuma pazarında geçen cumartesi günü R.K.'nın yanına iki otomobille gelen 6 kişi tarafından silah zoruyla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. R.K.'nın cep telefonunu sokağa fırlatan şüpheliler, R.K.'yı darp etti. Şüpheliler, görüntülerini cep telefonuyla çektikleri R.K.'yı araçtan indirip uzaklaştı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis şüpheliler M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D., D.K. ile H.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler, ruhsatsız tüfek, pompalı tüfek, 4.38 gram toz esrar ve 0.34 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden H.K., 'Uyuşturucu Madde Kullanmak-Bulundurmak' ve '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçlarından hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D. ve D.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.S. ve D.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nibetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen V.A., E.K., S.K. ve R.M. serbest kalırken, B.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler M.C.K. ve N.N. ise tutuklandı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, yüzü görünmeyen kişinin "Ne yaptın sen" sorusuna, R.K.'nın "18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu sattım. Dayıları ve amcaları beni dövdü" dediği görüldü. Bir kişinin tokatladığı R.K.'nın, "Yaptığım başka bir iş yok, ben uyuşturucu satıyorum" dediği yer aldı.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtığı Abdülaziz Tanşu ve Ali Şen Aydinç, yaralandı. Saçmaların başına isabet ettiği Tanşu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi 982 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Abdülaziz Tanşu ve Ali Şen Aydinç'e yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pompalı av tüfeğiyle 4 el ateş etti. Tanşu başına, Aydinç ise bacağına isabet saçmalarla kanlar içerisinde kaldı. Şüpheli ya da şüpheliler olayın ardından ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Özel araçla yakındaki bir özel hastaneye götürülen yaralılardan Tanşu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, Aydinç ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Tanşu'nun durumunun ağır olduğu, Aydinç'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Öte yandan bazı vatandaşların ise polislerin olay yerindeki çalışmasını sosyal mesafeye uygun olmayan şekilde izlediği görüldü. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

MESAİ ARKADAŞININ EŞİ TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDU NİĞDE'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan yurtta çalışan güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz, mesai arkadaşı Y.İ.K.'nın eşi U.K. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.KKTC'den getirilen vatandaşların karantinaya alındığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan 1'inci Kılıçarslan Yurdu'nda çalışan güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz, henüz bilinmeyen nedenle aynı yurtta görev yaptığı meslektaşı Y.İ.K.'nın eşi U.K. tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yurdun etrafında geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde ve şüphelinin kaçarken bıraktığı otomobilde inceleme yaptı. Yaralanan Açıkgöz ise sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Olaydan sonra kaçan U.K.'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

TUNCELİ'DE KAYIP UZMAN ÇAVUŞ VE GÜLİSTAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA SONUÇ YOK

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde arama-kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinde görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarında dün de bir ize rastlanılmadı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. Güneş'in bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı arama timi (SAT), Ankara, Van, Samsun ve Diyarbakır il jandarma komutanlıkları ekipleri, Elazığ, Ordu ve Rize il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışmalarını dün de sürdürdü.

MUNZUR NEHRİ'NE BETON BLOK KONULDU17'nci günündeki arama çalışmaları Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapıldı. Munzur Nehri'ndeki aramalar dalgıçlar tarafından yapılırken, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aramalar ise botlarla su kıyısı ve yüzeyinde sürdürüldü. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, Munzur Nehri'nin Tunceli girişinde bulunan köprünün altına beton bloklar ve büyük çelik çubuklarla bariyer oluşturuldu. Bariyer kurma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, Güneş'in bedeninin akıntıyla gelmesi durumunda bloklara takılması hedefleniyor. Dün sürdürülen arama çalışmalarında Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı.

'ELAZIĞ DEPREMİNDE ENKAZ ALTINDAN BİRÇOK VATANDAŞIMIZI SAĞ KURTARDI'Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in arama çalışmalarına ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güneş'in 24 Ocak günü Elazığ'da meydana gelen depremde arama kurtarma ekibinde görev yaptığı belirtilerek, birçok kişi enkaz altında kurtardığının bilgisi paylaşıldı. Güneş'in arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Şen ve Güneş'in ailesiyle birlikte yerinde takip ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"17 Mart 2020 günü, Saat 12.05'te Ovacık yolundaki Anafatma mevkisinde, Munzur Nehri'nde görev öncesi icra edilen tatbikat sırasında, Tunceli Jandarma Arama Kurtarma timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, Munzur Nehri'nde botun alabora olması sonucu dengesini kaybederek suya düşmüştür. JAK'ta görev yaparken birçok arama kurtarma faaliyetine katılan, son olarak da Elazığ depremimde enkaz altından birçok vatandaşımızı sağ olarak kurtarılmasına vesile olan kahraman arkadaşımızın bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarımıza Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na arama kurtarma köpek unsurları, trafik timi, olay yeri inceleme timi, JÖH timleri, Van, Samsun ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarına bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, Tunceli AFAD ekibi ve AFAD gönüllüleri, Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, arama kurtarma timleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timi, Elazığ, Rize ve Ordu il emniyet müdürlüklerine bağlı SAK timleri, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis özel harekat kimlerinin katılımı ve vatandaşlarımızın desteği ile mevsim şartları da dikkate alınarak aralıksız devam edilmektedir."

GÜLİSTAN DOKU'DAN HABER YOK5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarına da 89'uncu günde devam etti. Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü ancak Gülistan Doku'dan ize rastlanmadı.

SOKAK GÖLE DÖNDÜ, İÇ ÇAMAŞIRIYLA SUYA GİRİP GİDERLERİ AÇMAYA ÇALIŞTI

ADANA'nın Kozan ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda sel oluştu. Evini su basan bir vatandaş ise yarım metre suyun içine iç çamaşırıyla girip tıkanan giderleri açmaya çalıştı. İlçede etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda sel oluştu. Karacaoğlan Mahallesi Kumru Sokak'ta ise Orhan Doğan'ın evini su bastı. Yarım metre su ile dolan sokağa iç çamaşırıyla giren Doğan, tıkalı giderleri açmaya çalıştı. Duruma tepki gösteren Doğan, "Sokağın başına bir apartman yapıldı. O apartman yapıldıktan sonra sokakta her yağışta su baskını oluyor. Evim her sağanak yağışın ardından su ile doluyor. Ben nasıl yaşayayım şimdi bu evde? Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmasını istiyorum" dedi. Doğan ayrıca, sokak hayvanlarını da sel sularının içinden çıkararak bahçesine taşıdı.

ADIYAMAN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ADIYAMAN'da, sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Yağmur suyu baskının yaşandığı işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

TEKİRDAĞ'DA KULLANILMAYAN TARİHİ BİNA YANDI

TEKİRDAĞ'da kullanılmayan ve restorasyon programına alındığı belirtilen tarihi bina henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kül oldu.Yangın, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi arasındaki Karlık Caddesi üzerinde bulunan tarihi ahşap bir binada meydana geldi. Metruk halde bulunan tarihi ahşap binadan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri ahşap binada çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmaları başlattı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de yangının çıktığı bölgeye gelerek, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla tarihi ahşap binada çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıktığı ve küle dönen tarihi binanın restorasyon programına alındığı da öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

TATVAN'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HAYATINI KAYBEDENLER ANISINA SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde özel bir hastanenin sağlık çalışanları, koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.Tatvan'daki özel bir hastanenin doktor ve sağlık çalışanları, koronavirüs nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu başta olmak üzere salgından dolayı yaşamını kaybeden insanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Hastane binasında saygı duruşu öncesi kısa bir konuşma yapan Bitlis Tabip Odası Başkanı ve Başhekim Dr. Osman Fatih Şanlı, sağlık çalışanları başta olmak üzere, virüsten dolayı hayatını kaybeden herkes için saygı duruşunda bulunacaklarını belirtti. Dr. Şanlı, şunları söyledi;"Bilindiği üzere tüm insanlık koronavirüs ve yol açtığı sorunlarla mücadele ediyor. Küresel boyutta salgın düzeyine ulaşan ve bir milyona yakın insanı enfekte eden, elli bine yakın insanın yaşamını yitirmesine yol açan bir durum ile karşı karşıyayız. Ülkemizde de 01 Nisan 2020 tarih itibariyle Sağlık Bakanlığımızın son paylaştığı resmi verilere göre 277 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 979 vatandaşımız da yoğun bakım koşullarında yaşam mücadelesi vermektedir. Bu mücadelede birçok kişi, meslek grubu, kurum ve kuruluş topyekun hep birlikte emek veriyor. Bu süreçte doğal olarak bir bütünüyle sağlık çalışanları en büyük mesleki riski taşımaktadır. Maalesef dün itibariyle Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızı kaybettik. Yine resmi rakamlara göre 601 sağlık çalışanımız da virüs ile enfekte olmuş durumdadır. Sorumluluğumuzun ve tehlikenin farkındayız. Hazırız ve asla görevden kaçmayacağız.ö Dr. Şanlı, "Tüm insanlığın ve ülkemizin en kısa zamanda bu salgından kurtulması için elimizden geleni yapacağımıza bir kez daha söz veriyor, tüm halkımıza ve ayrımsız tüm sağlık çalışanlarına sağlıklı bir yaşam diliyoruzö dedi.Konuşmanın ardından, doktorlar ve sağlık çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak saygı duruşunda bulundular.

KONYA'DA 1 MAHALLE DAHA KARANTİNAYA ALINDI KONYA'nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi, il dışından gelen 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mahalleye giriş, çıkışlar kapatıldı. İzmir'den bir yakının cenazesine katılmak için Argıthanı Mahallesi'ne gelen kişi, önceki gün yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, ailesi ve temasa geçtikleri kişiler sağlık ekipleri tarafından takibe alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu' kararıyla yaklaşık 3 bin nüfuslu mahalle dün karantinaya alındı. Mahalle halkı sokağa çıkartılmazken, Ilgın Belediyesi ekipleri de dezenfeksiyon çalışması yaptı. Jandarma da mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Beyşehir ilçesinin Esence Mahallesi'nin önceki günden itibaren karantinaya alınması üzerine Konya'da karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi.

KONYA'DA ŞEHİR GİRİŞLERİNDE 14 GÜN EVDE KARANTİNA UYARISIKonya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezleri girişlerinde araçları durduran polisler, sürücü ve yanındakilere 14 gün evlerinde karantina uygulamaları yönünde uyarıda bulundu. Kentte koronavirüs tedbirleri artırılırken Vali Cüneyit Orhan Toprak da, esnaf ve gıda marketlerini ziyaret edip, incelemede bulundu. Kent girişlerinde önlem alan polis ekipleri de, araçları durdurup, sürücülere ve yanındakilere 14 gün evlerinde karantina uygulamaları yönünde uyarıda bulundu.

BORÇKA MERKEZİ VE 1 KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI

ARTVİN'in Borçka ilçe merkezi ve Aralık köyü koronavirüs salgını önlemleri kapsamında karantinaya alındı.Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Borçka ilçe merkezi ile Aralık köyünün dün itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla 2'şerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye (en az 1.5 metre) dikkat edilmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına, Borçka Kaymakamlığı'nca gerekli tedbirlerin alınmasına, Borçka merkezinden geçen şehirlerarası karayolunun karantina kapsamı dışında bırakılmasına, Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş - geliş tüm yollarda kontrolün kolluk birimlerince sağlanmasına ve yol kontrol noktalarının oluşturulmasına, Kaymakamlığın gerekli gördüğü yolları geçici olarak trafiğe kapatmasına, Borçka ilçesinde köyler arası geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret dahil ikinci bir karara kadar yasaklanmasına karar verildi" denildi.

'SOSYAL MESAFEYE AZAMİ DİKKAT'Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalarının mahalle ve köyleri ile ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uyması esastır. Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu Vali Yardımcısının veya ilgili ilçe Kaymakamının onayı ile istisna tutulmasına, Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayı ile karantina kurallarından istisna tutulabilmesine, İl genelinde virüse yayılma fırsatı vermemek ve halk sağlığını korumak amacıyla sosyal mesafenin (en az 1.5 metre) korunmasına ve temasın önlenmesi hususlarına azami dikkat edilmelidir."

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN: PANİK YAPMAYA GEREK YOKArtvin'de karantinaya alınan Borçka ilçesinde belediye başkanı Ercan Orhan açıklamalarda bulundu. Vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirten Orhan, "Gıda konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gerekli zincir sağlanmış durumda. Vatandaşlar karantina sürecinde kontrollü bir şekilde ilçe merkezinden alışverişlerini yapabilecekler. Yalnız çok dikkatli olmamız gerekiyor, sokaklarda fazla gezmeyelim, işimiz halledip dönelim, maske eldiven kullanarak, sosyal mesafeyi sağlayarak alışverişlerimizi gerçekleştirelimö dedi.İlçede kesin olmayan bilgilerle koronavirüs vaka sayısının 10 olduğunu ifade eden Orhan, "Bu rakamın artmaması için karantina uygulaması kararı var. Bu kapsamda konulan kurallara harfiyen uyarak bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatıp sağlıklı günlere ulaşalımö ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı YAŞLI ÇİFTİN, KÖYÜ DE KARANTİNA ALTINA ALINDI

İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete gelen ve 'Covid-19' testi pozitif çıkan 60 yaş üstü çiftin, aynı zamanda memleketi olan Karaman'ın Ayrıncı ilçesine bağlı Berendi köyünde bir yakınlarının cenaze törenine katıldığı öğrenildi. yapılan araştırmada çiftin burada çok sayıda kişi ile yakın temasta bulunduğu anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Jandarma, köyün giriş ve çıkışını kapattı. Ayrancı Kaymakamlığı da resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, "İlçemiz Berendi Köyü'nde, COVİD-19 pozitif tanısı konulan hastanın yapılan filyasyon çalışması neticesinde temas öyküsünün fazla olması ve il dışından köye çok sayıda ziyaret girişlerinin yapılması nedenleri ile vaka sayısının artma riski fazla olduğundan; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 02/04/2020 saat 19: 00 itibariyle Berendi köyünün giriş ve çıkışlarının kapatılarak ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınarak uygulanmasına' karar verildi." ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN BÜYÜKKARCI: KÖYDE TEMAS EDİLEN KİŞİLEKR TAKİP ALTINA ALINDIAyrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı da, Ereğli'deki oğullarını zıyarete gelen ve koronavirüs testi sonucu pozif çıkan çiftin, yakınlarının cenazesi nedeniyle taziye için Berendi köyüne geldiklerini belirterek, "İstanbul'dan gelen karı- koca çiftimiz, yaklaşık 10 gün önce Berendi köyüne bir cenazesine taziye için geldiler. Rahatsızlıkların belirtilmesi üzerine yapılan tetkikler pozitif için. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla dün saat 19.00 itibariyle karantina altına alındı. Köyde temasta oldukları insanlar, sağlık birimlerince tespit edilip, takip altına alındı. Bir de Ereğli'deki temasları var. Onlarda tespit edildi" dedi.

SİVAS'TA, CEZAEVİLERİNDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

SİVAS E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan işlemleri belirli periyotlarda yapılıyor. Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda korona virüsü tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı. Cezaevine giren personellerin ateşi ölçülerek maske ve eldiven taktıktan sonra içeriye alınıyor. Cezaevi kampüsü ise belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. Cezaevi rink araçları da sürekli dezenfekte edilerek koronavirüse karşı önlem alınıyor. Ayrıca cezaevine nakil olan hükümlüler 14 gün ayrı hücrede karantina altına altında tutuluyor. Karantina süresi biten hükümlüler daha sonra koğuşlara yerleştiriliyor.Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu koronavirüse karşı alınan önlemleri yerinde denetledi. Uğurlu, koronavirüse karşı tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Kendimize, ailemize, yakınlarımıza nasıl hassasiyet gösteriyorsak emin olsunlar ondan daha fazlasını buradaki hükümlülerimize, tutuklularımıza gösteriyoruz. Bu virüsün kimseye bulaşmaması için tüm personelimizle en üst düzey tedbirleri aldık. Aileler müsterih ve rahat olsunlar" dedi.Uğurlu, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, cezaevi görevlilerinin virüse yakalandığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

ERZİNCAN CEZAEVİ'NDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ARTIRILDI

ERZİNCAN T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine ertelenen ziyaretlerin ardından bazı önlemler alındı. Cezaevine nakil olan mahkumlar ise 14 gün ayrı hücrede karantina altına alınıyor ve cezaevi düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, tutuklu ve hükümlülere virüsün bulaşması için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.Yaklaşık 800 hükümlünün kaldığı Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda korona virüs salgını nedeniyle tedbirler artırıldı. Açık ve kapalı cezaevinde giriş ve çıkışlarda dezenfektanın yanı sıra ateş ölçerle kontrol sağlandıktan sonra içeri alım sağlanıyor. Ayrıca yerleşke içindeki tüm odalar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edilerek virüsün kampüs içine girmesinin engellenmesi amaçlanıyor.Alınan tedbirler ve dezefenkte çalışmaları ile ilgili bilgi veren Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, korona virüs salgınına karşı Adalet Bakanlığı olarak adliyelerde ve ceza evlerinde hassas bir çalışma yaptıklarını söyledi. Adalet Bakanlığı'nın talimatları ve ihtiyaçları nispetinde Erzincan Adliyesi olarak bu konuda yoğun bir mücadele verdiklerinin altını çizen Başsavcı Çiçek; "Mücadelemizin adliye kısmında öncelikle yasal düzenlemeler gereği esnek çalışma prensibi uygulamaktayız, duruşmalarımız mümkün olduğunca ertelenme yönünde, zorunlu işler haricinde önemli işler haricinde diğer işlerim bu geçiş süreci sonuna kadar ara verilmesi şeklinde tedbirler uygulanmakta. Suçla mücadele birimlerimiz aynı şekilde en hassas şekilde çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımız adliye yönünde olan işlerinde taleplerinde sorunlarında en ufak bir endişe içerisinde kapılmamalılar. Çünkü her ne kadar duruşmalar ilerlemese de bu dönemde bu süreç geçici bir süreç herhangi bir hak kaybı hiç kimse de kesinlikle olmayacak. Allah'ın izniyle bu süreci atlattıktan sonra da kaldığı yerden devam edecekö dedi.

"TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİMİZE BU VİRÜSÜN BULUŞMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GAYRETİ SONUNA KADAR SARF EDİYORUZöBaşsavcı Çiçek, açıklamasında cezaevlerinin ise en hassas olunan noktalardan birisi olduğunun altını çizerek; "Burada biz tutuklu ve hükümlülerimizi dolayısıyla insanlarımızı barındırıyoruz. Onlara virüsün bulaşmasını engellemek adına her türlü tedbiri alıyoruz, çok hassas davranıyoruz, bundan dolayı da çeşitli tedbirler uyguluyoruz. Ceza evlerimizi de günlük olarak temizlik ve hijyen çalışmaları üst seviyede. Girişlerde kim olursa olsun ateş ölçer cihazları ile ölçümlerimiz sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Koridorlarımız sürekli temizleniyor, dezenfekte ediliyor, koridorlarımızda dezenfekte cihazları mevcut, bu cihazlardan sürekli personellerimiz herkes kullanabiliyor. Ring araçlarımız her kullanımdan önce ve sonra tekrar tekrar dezenfekte ederek, bu virüsün herhangi bir şekilde bir kişiden başka bir kişiye geçmemesi için her türlü önlem alınıyor. Bu anlamda infaz koruma memurlarımızın da çalışma sürecinde ister istemez bir yoğunluk oluştu. Onlar da bu fedakarlığı gösteriyorlar. Çünkü infaz koruma memurları bizim için çok kıymetli, onlara bir virüsün bulaşmasını engellemek için her türlü tedbiri almak için elimizden geleni yapıyoruz. Tutuklu ve hükümlülerimize bu virüsün buluşmaması için elimizden gayreti sonuna kadar sarf ediyoruz bu konuda bu güne kadar gayet başarılıyız. İnşallah bundan sonra da bu başarıyı Allah bize nasip etsinö diye konuştu.

BURSA'DA HASTANE BAHÇELERİNE TRİAJ ÇADIRLARI KURULDU

BURSA'da, bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında, şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve sağlık çalışanları ile hastaların temasının azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.Türkiye genelinde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Bursa'da İl Pandemi Kurulu kararları doğrultusunda Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere; Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine triaj çadırları kuruldu.Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkcı, daha önce hastanelerin kapı girişlerinde yapılan kontrollerin artık hastane bahçesine kurulan çadırlarda yapılacağını belirtti.

'TEMAS MİNİMUM SEVİYEDE'Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm hastanelerde tedbirleri artırdıklarını söyleyen Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Triaj çadırları şüpheli vakaların ayrılması açısından önem arz ediyor. Tüm hastalarımızın ilk müracaat ve muayenelerini bu çadırlarda yaparak, ilgili polikliniklere yönlendirilmesini sağlayacağız. Böylece şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alarak, temasının azaltılması amaçlıyoruzö dedi.Bursa'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında hastanelerde sıkıntı yaşatacak bir durum olmadığını belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Başta kamu hastaneleri olmak üzere tüm özel ve devlet hastanelerinde sağlık personellerimiz canla başla çalışıyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.

'MARKETTE KORONAVİRÜS PANİĞİ' PAYLAŞIMI SATIŞLARI YÜZDE 80 DÜŞÜRDÜ

BURSA'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bir markette çalışanlardan bazılarının koronavirüse yakalandığını belirten 2 kişi, gelen özel kıyafetli sağlık ekiplerinin de fotoğrafını çekip, sosyal medyadan 'koronavirüs paniği' başlığıyla paylaştı. Market çalışanlarının sağlık taramasında herhangi bir bulguya rastlanmazken, polis, asılsız ihbarda bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Firma yetkilileri, olayın ardından satışlarının yüzde 80 oranında düştüğünü söyleyerek, şüphelilere tepki gösterdi.Bursa'da 112 Acil Sağlık hattını arayan kimliği belirsiz kişiler, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir markette koronavirüslü çalışanlar olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ekipleri, markete gitti. Bu kişiler bu kez de marketin önünde özel koruma kıyafetleriyle gelen sağlık ekiplerinin fotoğrafını çekti. Fotoğrafın üzerine 'Bursa'da 4 kişi daha' yazısı yazan bu kişiler, 'koronavirüs paniği' başlığıyla paylaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise çalışanlarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.Market sorumlusu Harun Altun, yapılan paylaşımların ardından işlerinin yüzde 80 oranında düştüğünü söyledi. Bu tür ihbarların daha önce de yapıldığını belirten Altun, "Marketimize karşı iki kere saldırı niteliğinde asılsız ihbar oldu. İlki bir hafta önce bir ihbar üzerine ambulans geldi. O olayın ardından iki gün sonra akşam saatlerinde yine bir ihbar üzerine özel kıyafetlerle gelen sağlık ekipleri, markette koronavirüs olduğu yönünde ihbar olduğunu söylediler. Yaptıkları incelemenin ardından herhangi bir vakanın olmadığını anladılar. Bunun üzerine sağlık ekipleri, ihbarcıyı aradıklarında ulaşamayınca marketten ayrıldı. Bu sırada kimliği bilinmeyen kişilerce fotoğraf çekilerek sosyal medyada asılsız paylaşımlar oldu. Bu çıkan asılsız paylaşımların ardından ciromuz yüzde 80 oranında düştü. Bölge halkında bir korku ve paniğe neden oldu" dedi.Paylaşımı yapanlara tepki gösteren Altun, "Hem vatandaşları korkuya sevk etmek için, hem de işlerimizi baltalamak için yapıldığını düşünüyorum. Burada 38 çalışanımız var. Bu yapılanın sadece ekmeğimizle oynamak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTIBu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, polis ekiplerinin de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığını belirten Altun, "Güvenlik kameralarında 2 kişi fotoğraf çekiyor. Ekipler, o iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler sahte hesaplar oluşturarak böyle paylaşımlar yapmış. Hesaplar aynı gün açılıp, paylaşım yapıldıktan sonra aynı gün kapatılıyor" dedi.

SOSYAL MESAFE UYGULANMADI, BELEDİYE ARAÇLA DEZENFEKTAN PÜSKÜRTTÜ ŞANLIURFA'da ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 liralık yardım parasının dağıtımına başlanmasıyla PTT önlerinde kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturan kalabalığa belediye görevlileri araçlardan dezenfektan sıkarak önlem almaya çalıştı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilecek bin liralık yardım parasını almak için dün kentte çok sayıda kişi erken saatlerden itibaren Sarayönü ve Eyyübiye semtlerinde bulunan PTT şubelerine gidenler kuyruk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk üzerine şubeye çevik kuvvet polisi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.Sosyal mesafeye uymayarak kuyruk oluşturanları polis, megafonla sık sık uyardı. Yaşanan kalabalık ve uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen kalabalığın üzerine, belediye görevlileri önlem amaçlı araçla dezenfan püskürttü.

DİYARBAKIR'DA POLİS, PTT KUYRUKLARINDA SOSYAL MESAFEYİ KORUDU

DİYARBAKIR'da polis ekipleri, sosyal yardım desteğinden faydalanmak için PTT şubelerine gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için önlemler aldı.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle maddi olarak etkilenen Türkiye genelinde 2 milyon aileye 1000 TL ödeme desteği önceki gün itibarıyla PTT aracılığıyla verilmeye başlandı. Koronavirüse karşı uygulanan sosyal mesafe kuralları nedeniyle Diyarbakır'daki PTT şubelerinde önlemler alındı. Ekipler, bazı PTT şubeleri önlerinde bariyerle tedbir alırken bariyer olmayan şube önlerinde sırada bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

PTT ŞUBELERİNDE 1000 LİRA KUYRUĞU

ADANA'DA MEYDANLAR BOŞ, PAZAR VE OTOGARDA KURALLARA UYULMUYOR

ADANA'da, koronavirüs nedeniyle cadde ve meydanlarda insan kalabalığı gözlenmezken, semt pazarlarında ve seyahat izin ofislerinde olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Semt pazarlarında, tezgahlar arası 3 metre uzaklık kuralının önemsenmemesi ve vatandaşların elleriyle sebze-meyve seçmeye devam etmesi dikkat çekti.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın 'evde kal' çağrılarına büyük oranda uyduğu ve kentin en işlek bölgelerinden 5 Ocak Meydanı ile tarihi Büyüksaat çevresinde az sayıda insan olduğu gözlendi. Ancak, yiyecek alışverişi yapmak için semt pazarlarında kalabalık oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını umursamayarak, elleriyle sebze ve meyve seçmeye de devam etti. Pazarcı esnafının da tezgahların arasına 3 metre mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

PAZARLARDA MESAFELER ÇOK YAKINSeyhan ilçesindeki Stadyum Semt Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlardan Ahmet Güner, kurala kimsenin uymaması nedeniyle kendisinin de eliyle sebze-meyve seçtiğini savundu. Fatma Kuşçu ise karnıyarık yemeği yapmak için küçük patlıcan seçtiğini belirtti. Tezgahlar arası mesafe kuralına uymayan pazarcı esnafından Hüseyin Yılmaz da mesafeyi gelecek hafta 3 metreye çıkartacaklarını anlattı.

OTOBÜS FİYATLARI OLDUKÇA YÜKSEKAdana Otogarı'nda seyahat izni almak için bekleyen esnaf Selahattin Köse ise ticari bir iş için 12 gün önce Adana'ya geldiğini ancak şu an evi ve iş yeri bulunan İstanbul'a gidemediğini belirterek, "12 gündür buradayım her gün otele 200 TL para veriyorum. Bilet fiyatları da zaten aldı başını gidiyor. 200-250 TL bilet. İzin alamıyorumö dedi.

KUŞLAR AÇ KALMASIN DİYE ÇALIŞIYORUMKoronavirüs öncesinde yoğun vatandaş kalabalığının olduğu 5 Ocak Meydanı'nda güvercin yemi satan Hüseyin Kılıç ise "Sokakta insan olmadığı için satışlar çok azaldı ama evde kalmamam için de mecburiyet var. Hem ekmeğimiz yok hem de kuşlarımız aç kalmasın, kedi köpek kapmasın diye sahip çıkmak için buradayımö diye konuştu.

"BUGÜN TEK BİR SATIŞ BİLE YAPAMADIM"5 Ocak Meydanı çevresinde seyyar olarak süpürge satan Tacettin Yıldız ise koronavirüs yüzünden hayatın adeta durduğunu vurgulayarak "Burası eskiden çok kalabalıktı, millet doluşuyordu ama şimdi hayat durmuş. Çevrede bugün tek bir satış bile yapamadım. İnsan yok, dükkanların hepsi kapalı. Evde durmuyorum çünkü koronadan korkmuyorum. Korona benden korksunö dedi.

İLERİYİ GÖREMİYORUZBirkaç hafta öncesine kadar her gün yerli ve yabancı turist ağırlayan Tarihi Büyüksaat çevresindeki esnaflardan Onur Karayakar da şunları kaydetti: "İlgi olarak, turist olarak çok ilgi olan bölgemizde şu anda görünen köy kılavuz istemiyor. Tüm dükkanlar boş. Esnaf çok etkilendi. Maddi olayı da geçti, psikolojimiz de etkilendi. İleriyi görmek istiyoruz ancak göremiyoruz. Herkes bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Vatandaşlar şu an sonunun ne olacağını nereye kadar gideceğini sormaya başladı bu hastalıktan dolayı."

YURT DIŞINDAN GELENLER MUĞLA'DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

MUĞLA'da, yurt dışından gelen 150 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantina altına alındı. Aralarında kadın, çocuk ve bebeklerinde bulunduğu kişilerin 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Dalaman Havalimanı'na Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den uçakla gelen 150 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 otobüsle getirilen Türk vatandaşları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE, Kızılay ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanların kayıtları yapıldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ilman, 150 kişinin koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacağını söyledi.

ZONGULDAK VALİSİ BEKTAŞ: SAYILAR TÜYLERİMİZİ DİKEN DİKEN EDECEK SEVİYEDE

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, koronavirüsü salgınında kentte ölüm sayısının 5 olduğunun açıklamasıyla ilgili, "Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede. Her birimizi alarm seviyesine geçirecek seviyede sayımız var" dedi.Vali Erdoğan Bektaş, Ereğli ilçesinde yapılan maske ve diğer ürünleri inceledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Zonguldak'ta koronavirüsünden 5 can kaybı olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılan Vali Bektaş, alınan tedbirlere herkesin mutlaka uyması gerektiğini söyledi. Vali Bektaş, alarm seviyesine geçilmesi gereken sayıların açıklandığını ifade ederek, "Bizim de burada oluşturduğumuz bir bilim kurulumuz var. Hocalarımız ile konuştuk. Zonguldak olarak Türkiye ile paralel gidiyoruz. Türkiye'de ne kadar sorun varsa bizde de o kadar sorun var. Sorun asla hafif bir sorun değil. Ben Ereğli'ye baktı. Çok şükür burası biraz daha temiz gözüküyor. Ancak bu görüntü ile gerçek aynı olmayabilir. Çoğunlukla olmuyor. 1 hafta önce Zonguldak'ta temiz görünüyordu. Bir hafta sonra Ereğli'ni nasıl görüleceğini bilemeyiz. Kurallarımız belli. Sosyal mesafe dediğimiz bir şey var. Kalabalıktan işin doğrusu sokaktan uzak duracağız. Koruyucu önlemlerimizi alacağız. Olası vakaları toplumdan izole edeceğiz." dedi.

'KİMSE RAHAT OLMASIN'Hiç kimse kendisini rahat hissetmemesi gerektiğini ifade eden Vali Bektaş, şöyle dedi: "Bu işten korunmuş hiçbir sokak, hiçbir ev, hiçbir köy ve hiçbir mahalle yok. Ne kadar yok sayarsanız yarın sorunu bir o kadar ağır yaşarsınız. Türkiye'nin en büyük çabası, sorunu en hafif şekilde atlatabilmek. Başarabilecekmiyiz? Hep beraber göreceğiz. Ne kadar kurallara uyarsak başaracağız. Ne kadar uymazsak başaramayacağız. Sayılara takılmayın. Şunu söylüyorum. Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede. Her birimizi alarm seviyesine geçirecek seviyede sayımız var. Bunu bilin buna inanın yeter. Ben bugün buraya çıktım geldim. Sıkıntı var. Rahat değiliz. Sizin de sıkıntınız olsun. Hiç kimse rahat olmasın. Bugün akşam şimdi Ereğli patlayabilir ve herkes kaçacak yer arayacak hale gelebilir. Hiç kimsenin garantisi yok arkadaşlar. Bu yayılması müthiş hızlı olan bir mikrop."

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN PTT ÖNLERİNDE OLUŞAN KUYRUKLARLA İLGİLİ FLAŞ KARAR

HAKKARİ Valiliği, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL tutarında yapılacak ödemelerin PTT şubeleri ve ATM'lerinden yapılmayacağını duyurdu. Karar, PTT önünde uzun kuyruklar oluşmaması için alınırken, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan paranın polis, asker, PTT ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından teslim edileceğini söyledi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, koronavirüs tedbirleri kapmasında ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırdığı 1000 TL'yi çekmek için Türkiye'nin çeşitli illerinde sosyal mesafeyi gözetmeksizin PTT ve ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşmasının ardından, Hakkari Valiliği konu ile ilgili karar aldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın hazır bulunduğu toplantıda Vali Akbıyık, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Vali Akbıyık, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına gelen paranın polis, jandarma, PTT ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı görevlilerince dağıtılacağını söyledi.Vali Akbıyık şöyle konuştu: "Dünyanın her yerinde büyük sıkıntıya neden olan Covid-19 ile ilgili, Hakkari ilimizde her türlü tedbiri alıyoruz. Bugünkü toplantımızın nedeni, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde, vakfımızdan yardım alan ailelere 81 il ve 913 ilçede 1000 lira destek yapılıyor. İki gündür bunun ödemeleri yapılıyordu. Ancak, Türkiye'nin her yerinde olduğunu gibi Hakkari'de de PTT'lerin önünde kalabalıkların olduğunu gördük ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm Türkiye'de şu anda toplantılar yapılıyor. Yapılan toplantı sonunda vatandaşların artık PTT'ye gelip bu 1000 lirayı kendileri almayacak. Bunları biz polis, jandarma, PTT görevlileri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri ile hanelerinde teslim edeceğiz."

72 YAŞINDAKİ EVSİZ, 3,5 SAATTE İKNA EDİLİP, BARINMA EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İZMİT'te, sokakta yaşayan Atalay Kötek (72), zabıtaların 3,5 saat süren çabaları sonunda barınma evine götürülerek, yerleştirildi.Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki bankta yatan kişinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından zabıta ekipleri harekete geçti. Parka gelen zabıtalar, Atalay Kötek olduğu belirlenen evsizi barınma evine götürmek istedi. Atalay Kötek, saat 09.00'dan 12.30'a kadar süren ikna çabası sonucu barınma evine gitmeyi kabul etti. Kötek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınma evine yerleştirildi.

DEPODA POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, iddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Asil T. (29) evinin deposunda pompalı tüfekle intihar etti.Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin deposunda meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Asil T., ailesiyle birlikte yaşadığı evin depo kısmında pompalı tüfeği kafasına dayayarak ateşledi. Silah sesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Asil T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Asil T.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İntiharls ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİS, DURDURDUKLARI ARAÇLARDAKİLERE NEDEN DIŞARI ÇIKTIKLARINI SORDU EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu araçtakilere neden dışarı çıktıklarını sorarak, evlerine dönmeleri konusunda uyarıda bulundu.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek noktalarından biri olan Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde uygulama yaptı. Polis, durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Ekipler ayrıca sürücü ve yolculara koronavirüs salgını olduğunu hatırlatarak, neden dışarı çıktıklarını sordu. Polis, kontrollerin ardından araçtakileri evlerine dönmeleri konusunda uyardı.Polis, şehre giriş noktalarındaki kontrollerinde 3 bin 181 aracı sorgulayarak, 5 bin 68 kişinin de ateşini ölçtü. Bazı sürücülere araçlarındaki çeşitli eksiklikler nedeniyle idari para cezası kesildi. Devriye ekipler ise anonslarla vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Ekipler özellikle şehir içi yolcu minibüslerinde sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulundu.

MARMARİS'TEKİ POLİSEVİ VE ÖĞRETMENEVİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖNCELİK

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, polisevi ve öğretmenevi ihtiyaç halinde dinlenmeleri için tahsis edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı genelge ile sosyal tesisler sağlıkçılara açıldı. 81 İl valiliğine beş gün önce gönderilen genelge ardından Marmaris'teki Atatürk Caddesi'nde bulunan Polis Evi ve Çıldır Mahallesi'ndeki Öğretmenevi sağlık çalışanlarına açıldı. Son 2 gündür, başka şehirlerden gelerek hastanelerde görevlendirilen, ilçede yaşayan sağlıkçılar kalmaya başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ailelerini virüs ihtimalinden uzak tutabilmeleri ve dinlenmeleri için, ihtiyaç duymaları halinde iki sosyal tesis hazır hale getirildi. Marmaris Polis ve Öğretmenevi'nde 11 doktorun kaldığı öğrenildi.

DR. ERKAN: TARIM EYLEM PLANI ACİLEN HAZIRLANMALI

VAN Zootekni Dernek Başkanı ve Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Erkan, bu süreçte Tarım Eylem Planı hazırlanıp, acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.Koronavirüs salgını sürecinde ilk karşılaşılan sorunun gıdaya olan talebin giderek artması olduğuna dikkat çeken Dr. Cengiz Erkan, panik havasının sektörün diğer kısımlarına sirayet etmeden, üretim risklerinin doğru bir şekilde analiz edilerek, acil çözüm önerilerinin devreye sokulması gerektiğini bildirdi. Dünyanın olağanüstü bir durum yaşadığını kaydeden Erkan, dünyanın en güçlü ekonomilerinin bile bu durum karşısında diz çökmek üzere olduğunu belirtti.

TARIMDA BAZI ŞEYLERİ ERTELEYEMEZSİNİZDr. Erkan, "Ancak yarınlara ulaştığımızda boyutu ve şekli değişmiş daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için bazı alanlarda eylem planlarının oluşturulması ve kısa süre içinde devreye sokulması zorunludur. Bu alanlardan ilki ve en önemlisi tarımsal üretimdir. Hayvansal ve bitkisel üretimin bütünü olan tarım, diğer sektörlerden oldukça farklıdır. Canlı üretim materyallerinin kullanıldığı sektörde zamana bağlı faaliyet var. Bu faaliyetlerin pek çoğunun ötelenmesi mümkün değil. Bir süt sığırı işletmesinde sağımı erteleyemezsiniz ya da beslemeyi. Benzer şekilde hasat zamanı gelen sebzenin, meyvenin dalından alınması gerekir. Bu anlamda bir değerlendirme yapmak gerekirse baharın yüzünü gösterdiği bu gün, ülkemizin pek çok yöresinde tohumun toprağa atılması ve hayvanın merayla buluşması gereken bir zamandır" dedi.

Koronavirüs nedeniyle alınan tüm önlemleri desteklerini ve bu önlemleri zorunlu bulduklarını belirten Erkan, şunları ifade etti: "65 yaş civarı tarımsal üretimin en önemli yaş grubunu oluşturmaktadır. Bizler hayatı yavaşlatırken tarımsal üretim boyutunu ayrı değerlendirmeliyiz. Aksine üretime, tarımsal ürüne daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönem ve yakın gelecek için faklı önlemler almak zorundayız. Bu aşamada tarlaya, meraya ya da hayvanlarının yanına giden üreticinin kendisine ve çevresine zarar vermeyecek düzeyde koşullarının yeniden ele alınması gerekebilir. veya daha durağan bir yaşantıya geçmesi önerilen riskli yaş grubunun yerine, mevcut yapıda çalışamayan genç nüfusun istihdam edilmesinin yolları aranmalıdır."

Bugün raflarda bulunan kuru gıdalar ve işlenmiş hayvansal ürünler ile yaş meyve-sebzenin olumsuz süreçten önceki tarımsal faaliyetlerin eseri olduğunu vurgulayan Erkan şöyle konuştu: "Örtü altı yetiştiricilik başta olmak üzere bitkisel üretimde yaşanabilecek aksamaların özellikle yaş sebze ve meyve üretiminde sıkıntıya neden olabileceği mutlaka dikkate alınmalı. Yine gelecek yıl raflarda bakliyat, salça ya da zeytin bulmak istiyorsak aksamaya neden olabilecek olumsuzluklar ön görülüp gecikmeden çözüm önerileri getirilmelidir. Geleceğin net olarak görülemediği bu zamanlarda getirilecek önerilerin ve yapılacak planlamaların depolama odaklı da olması kaçınılmazdır. Bitkisel üretimin diğer bir boyutu ise yem bitkileri üretimidir. Hayvansal üretimin en büyük girdisi yemdir. Hayvancılık dalına bağlı olarak değişebilen bu oran yüzde 60-80 aralığında değişiklik gösterir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için kaba yem son derece önemli. Bir de kesif yem konusu var. Temin edilememesi durumunda yerine anında koyabilecek olduğunuz başka bir bileşen yok. Planlama yapmak zorundayız. Yem bitkisi stoklarımız net olarak ortaya koyulmalıdır. Bir projeksiyon ile sıkıntı yaşanması muhtemel yem bitkileri için alternatifleri mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır. Üretimin kesintiye uğramaması, aksine daha fazla üretmek zorunda olduğumuz bu dönemde tüm alanların ekilmesini sağlamak temel hedefler arasına alınmalıdır."

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİTarım sektöründe çalışanların birçoğunun mevsimlik işçi olduğunun altını çizen Erkan, "Dünyada 1,5 milyar dolayındaki tarım işçisinin neredeyse yarıya yakını mevsimlik işçi konumunda. Türkiye'de de durum böyle. Sayıları 6-7 milyonu bulabilen tarım işçilerinin yaklaşık yarısı mevsimlik işçi konumunda. Bu işçilerin çok büyük bir bölümü Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri'nden. Fındık için Karadeniz, zeytin için Ege, soğan ve şeker pancarı için İç Anadolu, kayısı için Doğu Anadolu Bölgesi'ne, pamuk, sera ve meyve üretimi için de Çukurova'ya yönelir bu milyonlarca insan. Günümüz şartlarında, mevcut önlemler nedeniyle üretimlerin aksamasının sonuçlarını düşünmek bile üzüntü vericidir. Bugün virüsün etkisini en üst düzeyde hisseden AB, üretiminin aksamaması için mevsimlik işçilerin serbest dolaşımın sağlanabilmesinin yollarını aramaktadır" diye konuştu.

TARIM EYLEM PLANI HAZIRLANMALIKoronavirüs salgınının kısa vadede ortadan kalkmayacağını belirten Erkan, bu durumda stratejik öneme sahip bitkisel ve hayvansal ürünlerin tedarikinde sorun yaşamamak için çok iyi planlamalar yapılması gerektiğini söyledi. Gıda tedarik zincirinin, girdi temininden başlayarak üretim, işleme, ambalajlama, nakliye ve satış gibi süreçleri kapsayan karmaşık bir ağdan oluştuğunu anlatan Erkan, "Ülkemizin hububat ve bakliyat stokları yeterli gözükmekle birlikte yaş meyve-sebze üretiminde olası düşüş ya da et, süt ürünleri ve yumurta gibi ürünlerin üretimine yansıyacak olumsuzluklar, piyasasının bozulmasını ve olası fiyat artışlarını beraberinde getirecektir. Bizler bu aşamada, gerek hayvansal gerekse bitkisel gıdaların üretilmesi, ürünlerin işlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması gibi birçok konuda önlemlerin alınmasını sağlamak ve sıralanan konularda olabilecek riskleri minimuma indirmek için sektöre yönelik tüm paydaşların katılımı ile Tarım Eylem Planı hazırlanmalı ve acilen uygulamaya konulmasını önermekteyiz" dedi.

GEMLİK'TE KAÇAK AVLANAN TROL TEKNESİNE EL KONULDU BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yasa dışı avlanan trol teknesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Tekneye el konulurken, sahibine para cezası uygulandı.Bursa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gemlik sahili açıklarındaki bir teknenin, trolle yasa dışı avlandığı ihbarını aldı. Ekipler, gece yarısı düzenledikleri operasyonla tekneyi suçüstü yakaladı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında tekneye el konulurken, sahibine para cezası kesildi. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklama, şu ifadeler yer verildi: "Kooperatifimizin, sürdürülebilir geleneksel balıkçılık ile mücadelesi devam etmektedir. Trol teknelerinin yasak olduğu halde, sahilimizde balıkçılık faaliyeti yaptıklarını belirledik. Trol tekneleri sebebiyle, bölge halkımızın denize ağ atamamasından kaynaklı birtakım mağduriyetler ortaya çıktı. Bu sebeple kooperatifimiz durumu, 158 Sahil Güvenlik ihbar hattını arayarak, yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce yapılan operasyon ile sahilimizde yasa dışı faaliyet gösteren trol teknesi yakalanmıştır. Bu mücadelede emeği geçen Bursa Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür ederizö

OTİZMLİ HALİL'E POLİS JESTİ ADANA'da, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, otizmli Halil İbrahim Orhan'ı (7), polis ekibi, maskot polis ile evinde ziyaret etti. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, Havva Orhan (31) İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, otizmli oğlu Halil İbrahim Orhan'ın polisleri çok sevdiğini ancak koronavirüs salgınından dolayı evden çıkamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, maskot polis ile Orhan ailesinin evine gitti. Çocuk, maskot polisle oynayıp, diğer polislerle sohbet etti.Ziyaretten çok mutlu olduğunu söyleyen anne Havva Orhan, "Oğlum polisleri görünce çok mutlu oluyor. Koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkamıyoruz, evde çok sıkıldı. Ben de polisleri arayarak, davet ettim. Kendilerine çok teşekkür ederim bizi kırmadılar" dedi.

ŞANLIURFA'DAKİ KARAHANTEPE TÜRKİYE'NİN YENİ YÜZÜ OLACAK

ŞANLIURFA'da bulunan Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait T şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe Türkiye'nin yeni yüzü olma yolunda. Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'dekilere benzeyen taşların yer aldığı Karahantepe'de geçen yıl başlanılan kazı çalışmaları heyecan yarattı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye alternatif olan Karahantepe 'T' şeklinde 250 dikilitaşın toprak altından gün yüzüne çıkarılması heyecanla bekleniyor. Şanlıurfa'da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar sırasında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe'deki toprak altında bulunan yapılar fark edildi.

3 YIL ÖNCE YÜZEY ÇALIŞMASINA BAŞLANILDIBölge halkınca 'Keçilitepe' olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Necmi Karul başkanlığında 3 yıl önce 'Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları' Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı. Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' biçiminde dikili taşlar tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle İstanbul Üniversitesi'nce Prof.Dr. Necmi Karul başkanlığında bölgede ilk kazı çalışmalarına geçen yıl başlandı. Karahantepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Karul, bölgede Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğu tahmin edilen 12 noktanın bilindiğini bunlardan birinin ise Karahantepe olduğunu söyledi. Hava şartları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar ayında yapılması planlanan kazı çalışmalarının ertelendiğini ifade eden Karul, "Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'de yürütülen çalışmalara çok önem veriyor. Burası gelecekte Türkiye'nin yeni yüzü olacağını ümit ediyoruz" dedi.

