DHA YURT BÜLTENİ - 1 GÜLİSTAN VE UZMAN ÇAVUŞ GÜNEŞ'TEN DÜN DE İZ BULUNAMADITUNCELİ'de 17 Mart'ta günü Munzur Nehri'nde, arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber...

GÜLİSTAN VE UZMAN ÇAVUŞ GÜNEŞ'TEN DÜN DE İZ BULUNAMADI

TUNCELİ'de 17 Mart'ta günü Munzur Nehri'nde, arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarında dün de sonuç çıkmadı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu.

Güneş'in bulunması için bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT) ile Ankara, Van ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri sevk edildi.Güneş için başlatılan arama çalışmaları 15'inci günde de sürdürüldü. Ekiplerin, dün Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde yaptıkları arama çalışmalarında, Güneş'e ait bir ize rastlanmadı.

MUNZUR NEHRİ'NİN İÇİNE BETON BARİYER KURULACAKYapılan arama çalışmalarından sonuç alınamaması nedeniyle Munzur Nehri'ne beton bloklar kurulması kararlaştırdı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iş makineleriyle, beton bloklar bölgeye getirildi. Yerleştirilmeye başlanılan beton bloklar ile su içindeki sürüklenmenin engellemesi ve Güneş'in bedeninin akıntıyla gelmesi durumunda bloklara takılması hedefleniyor. Beton blokların yerleştirme işleminin bugün tamamlanması bekleniyor.

BABASI ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİUzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş ve diğer yakınları da sabah saatlerinden itibaren çalışmaları, takip etti.

GÜLİSTAN DOKU'DAN 87 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için de arama çalışmaları sürdürüldü. 87'nci gündeki arama çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAT timi, robot kamerayla Uzunçayır Baraj Gölü'nün dibini taradı. Baraj gölünün suyu bulanık olması nedeniyle su dibine dalgıçların giremediği, bu nedenle arama çalışmalarının su yüzeyi ve kıyı kesimlerinde yapıldığı belirtilirken, yapılan tüm aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Munzur NehriNehir içinde arama çalışmalarıJAK timlerinin su kıyısındaki çalışmalarıİş makinelerinin Munzur Nehri kıyısında çalışmasıBeton blokların getirilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,====================================

DENİZLİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Aydın- Denizli yolu Kumkısık Mahallesi kavşağında meydana geldi. Denizli yönüne giden Mehmet Gürpınar yönetimindeki 20 AVK 25 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan İsmail Alay'ın (39) kullandığı 35 YFH 78 plakalı otomobille, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada İsmail Alay yaşamını yitirirken, Mehmet Gürpınar ile Melahat Gürpınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerinde jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından İsmail Alay'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Alay'ın arkadaşına otomobil almak için Denizli'nin Serinhisar ilçesine gittiği, daha sonra kendi otomobiliyle İzmir'e dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAKaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, tali yoldan çıkıp kavşağa girmeye çalışan İsmail Alay'ın kullandığı otomobille diğer otomobilin çarpışma anı yer alıyor. Ayrıca kamera kaydında mahallede bağlı olan bir köpeğin kaza anına kadar sakin şekilde beklediği ancak kazayla birlikte hareketlenip havladığı görüldü.

KAZA ANINDA CAMİDEN EVDEN ÇIKMAYIN ANONSU Kazanın ardından çok sayıda vatandaş da olay yerine toplandı. Bu sırada olay yerine yakın olan camiden de vatandaşlara koronavirüs salgını nedeniyle 'Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın' anonsu yapıldı ancak uyarıyı dikkate alan olmadı. Olay yerinde araçların kaldırılmasıyla vatandaşlar da evlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza anı güvenlik kamerasında-Otomobilin karayoluna çıkması ve diğer otomobilin çarpması-Olay yerinden detay -Camiden yapılan anonstan-Olay yerindeki otomobillerden dtay-Jandarma ve polis ekiplerinden görüntüler-Olayı izleyen vatandaşlardan detay

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,=======================================

YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU KAHRAMANMARAŞ'ta, kemik erimesi hastalığı olan Nevzat E. (68), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.İsmet Paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki 3 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Nevzat E.'yi ziyarete gelen kardeşi, kapı açılmayınca polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, itfaiyecilerin yardımıyla balkondan içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Nevzat E.'yi kontrol eden sağlık ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Nevzat E.'nin cansız bedeni, hastane morguna götürüldü. Nevzat E.'nin, kemik erimesi hastalığı olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Polis otosuNevzat E.'nin ölü bulunduğu bşnaAmbulansın gelişiSağlıkçıların binaya girmesiBina önündeki ekipler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

ANNE VE 3 ÇOCUĞU YANGINDAN SON ANDA KURTARILDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne ve çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yangın, dün saat 21.15 sıralarında ilçeye bağlı Özyurt Mahallesi Çanakkale Sokak'taki Gökhan İnce'ye ait evin mutfak kısmında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden anne Özge İnce, 112 Acil Çağrı Hattı'nı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında ailenin çocuklarından Emre, mahsur kaldığı banyodan vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangından son anda kurtarılan anne, çocukları Emir ve Engin İnce, itfaiye ve sağlık ekiplerince evden çıkarıldı. Turgutlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınan anne ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba Gökhan İnce'nin yangın sırasında işte olduğu belirtildi.Ekipler, yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Vatandaş yardımıyla mahsur kaldığı banyodan kurtarılan Emre İnce'nin evden çıkarılmasıYangından kurtarılan Emre İnce'nin ambulansa bindirilmesiYangın yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),====================================

AMBULANSI KAÇIRAN ŞÜPHELİ KOVALAMACAYLA YAKALANDI İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 112'ye bağlı ambulansı kaçıran Can K. (33), kovalamacanın ardından Karabağlar ilçesinde yakalandı.Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bostanlı semtinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir vakaya giden ambulansı gören Can K., 35 KK 995 plakalı ambulansı aldıktan sonra Karabağlar yönüne doğru kaçmaya başladı. Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine, harekete geçen polis ekipleri ambulansı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ile Can K. arasındaki kovalamaca Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı güzergahında son buldu. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen Can K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ekiplerden görüntü-Şüpheliden görüntü-Ambulanstan görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR, ==================================

HIRSIZLIĞA GELDİĞİ KURUYEMİŞÇİYİ BIÇAKLADI

ADANA'da gece kuruyemişçi dükkanını açan Süleyman Gayır, işyerinden mal çalmaya kalkışan A.D. tarafından yüzünden bıçaklandı. Şüphelinin, iki gün önce kuruyemişçide hırsızlık yaparken yakalandığı ve işyeri sahibi Süleyman Gayır'ı darp ettiği öne sürüldü.Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Gece kuruyemişçi dükkanını açan Süleyman Gayır'ın yanına gelen iki kişi, iddiaya göre işyerinden hırsızlık yapmaya çalıştı. Durumu fark eden Gayır, hırsızlara engel olmak istedi. Hırsızlardan biri kaçarken, isminin A.D. olduğu öğrenilen hırsızlık şüphelisi ise yanında taşıdığı bıçakla Gayır'ı yüzünden yaraladı. Bu sırada cadde üzerinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, A.D.'yi olayda kullandığı bıçak ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Yüzünden yaralanan Gayır ise olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gayır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan A.D.'nin iki gün önce aynı işyerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ve bu sebeple çıkan tartışmada kuruyemişçi Gayır'ı darp edip, kaçtığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntüYüzünden yaralanan Süleyman GayırSüleyman Gayır'ın olayı polise anlatmasıPolis araçlarından görüntüGayır'ın ambulansa binmesiAmbulansın gidişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,============================

BANKAYI SOYMAK İSTEYEN 2 ŞÜPHELİ SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir bankanın camını tornavida ile açarak giren Emre B. ile Onur K. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Şehit Nerves Bulvarı üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. Emre B. ile Onur K. isimli şüpheliler, bankanın önüne geldi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğer şüpheli tornavida yardımı ile bankanın camını açtı. Hızlı bir şekilde bankaya giren şüpheli, bankada bulunan tuzak paraları aldığı sırada, bankanın alarmlarının çalması üzerine bölgeye çok sayıda polis geldi. Dışarıda gözcülük yapan şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Şüpheli ile polis arasında yaşanan kovalamaca kısa sürede sona erdi. Şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı.Öte yandan, bankaya giren diğer şüpheli ise suç üstü yakalandı. Bankaya giren şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bankadan aldığı tuzak paralar ayakkabısının içerisinde çıktı. Polis ekiplerinin üstlerini aramak istediği sırada, şüpheli "Zaten kafa çok güzel" dediği görüntülendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Bankadan detay -Polis ekiplerinden detay -Olay yerinden görüntü-Şüpheliden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,=================================

POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ, ADANA HAVAALANI'NDA YAKALANDI

ADANA'da plakasını kapattıkları motosikletle polisten kaçan 2 kişi, izlerini kaybettirmek için girdikleri Adana Havaalanı'nda kıskıvrak yakalandı. Saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakası katlanarak kapatılmış motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Cadde boyunca birkaç kilometre kaçışını sürdüren şüpheliler, izlerini kaybettirmek için Adana Havaalanı'na girdi. Dış hatlar terminali yakınında motosikletten inen şüpheliler, kargo kısmına doğru yaya olarak kaçmak isterken, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin, kuş hırsızlığı amacıyla dolaştıkları belirlenirken, plakayı gizlemek, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan haklarında cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Motosikletten görüntüPolis araçlarından görüntüPolislerden görüntüPolis aracındaki şüpheliGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,============================

BAŞKALE'DE KARANTİNAYA ALINAN MAHALLEYE GIDA PAKETİ DAĞITILDI KORONAVİRÜS nedeniyle karantinaya alınan Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri götürüldü. Gıda paketleri Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince 406 aileye ulaştırıldı.İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 3 gün önce tedbir amaçlı karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatılan Esenyamaç Mahallesi ile bu mahalleye bağlı 7 mezrada ekipler tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 406 aileye temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketleri hazırlandı. Hazırlanan yardım paketleri, karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalle sakinlerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince dağıtıldı.Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, kaymakamlık ekiplerine teşekkür ettiklerini belirterek, "Mahalle halkının bu durumda maddi ve manevi zor durumda kalmaması için kaymakamlığımız her zaman bizim yanımızda olmuştur. Devletimiz gösterdiği hassasiyetle halkımızın gönlünü kazanmıştır. Mahalle muhtarı olarak böyle bir günde bizi yalnız bırakmayan devlet yetkililerinize teşekkür ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Karantina altındaki Esenyamaç mahallesi-Tedbir alan asker-Gıda paketlerini taşıyan kamyon-Kamyondaki gıda torbaları-Gıda torbalarını taşıyan kamyonun gidişi-Detaylar

Haber-Kamera: VAN,=====================

AVRUPA'DAN GELENLERİN KARANTİNA TAHLİYESİ BAŞLADI AVRUPA'dan döndükten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınarak 14 gün boyunca İzmit'te yurtlarda kalan 859 kişinin tahliyesine başlandı.Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan kişiler Türkiye'ye döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında İzmit'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı. Ali Fuat Cebesoy Yurdu'nda 354 kişi, Şerife Gelin Yurdu'nda 200 kişi, Canfeda Hatun Yurdu'nda 191 kişi ve Gazi Süleyman Paşa Yurdu'nda 114 kişi olmak üzere toplam 859 kişinin karantina süresi sona erdi. Düzenli olarak koronavirüs testinden geçirilen kişilerden sonuçları negatif çıkanların tahliyelerine saat 06.00 sıralarında başlandı.Karantinadaki kişiler için AFAD organizasyonu ile İstanbul Havalimanı, İstanbul Harem Otogarı ve Kocaeli Otogarı'na gidecek otobüsler temin edildi. Bazı kişileri ise özel araçları ile yurt önlerine gelen yakınları karşıladı.Ali Fuat Cebesoy Yurdu'ndaki karantinadan ilk çıkan kişi olan Yavuz Yener, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bütün imkanları seferber ederek bizi burada misafir etti. Testimiz negatif çıktı. Rabbim inşallah bu melaneti bütün ülkemizin başından kaldırsın. Almanya'dan geldim. Her şey çok güzeldi. Bütün imkanları sağladılar. İnternetimizden yiyeceklerimize kadar her şey 10 numaraydı. Bütün kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. İzmir'deki evinde kendisini karantinaya almaya devam edeceğini söyleyen Erdinç Şimşek ise, "Ben Almanya Stuttgart'tan geldim. Buradaki 14 günlük süremiz bitti. Burada sağlık açısından, hijyen açısından her şey çok iyiydi. Sabah kahvaltımız, öğlen yemeğimiz, akşam yemeğimiz çok güzeldi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Valilikten, yurt müdüründen, altta çalışan, bizimle beraber 16-18 saat geçiren işçi arkadaşlarımız olsun, hepsi güler yüzlüydü, iyiydiler. Çok memnun kaldık. Ama inşallah bir daha Allah nasip etmesin. Biraz sıkıntılıydı. Stres de vardı. Ama şükür her şey iyi geçti. Negatif çıktı sonuçlarımız. Eve gittiğimde izolasyonu sağlayıp 14 gün daha karantina uygulayacağız. Çünkü biz başkalarına yaymak zorunda değiliz. Herkesin bizim gibi eve gittiğinde izolasyon sağlaması lazım" diye konuştu.Karantina sonrasında Samsun'daki evine döneceğini söyleyen İlknur Şişman da, "Almanya'dan geldikten sonra 14 gün karantinada kaldık. Herkesin de yapması gerekiyor. Testlerde negatif çıktı. Çok şükür bir sıkıntı yok. Herkes kendisine bu şekilde bakarsa sayıların yükselmeyeceğine eminim. Burada kalmak çok farklı bir psikoloji, anlatılmaz aslında. Bol bol dua ettik, arada kitap okuduk. Sağ olsunlar, AFAD ekibi kitap dağıttılar. Bir şekilde zaman geçti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Karantinadaki kişilerin yurtlardan çıkışları -Röportajlar-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), ======================================

Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldü (2)TEST SONUCU NEGATİF ÇIKANLARIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 2 bin 200 kişiden koronavirüs şüphesi olanlar, dün belediye otobüsleriyle hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kovid-19 test sonuçları negatif çıkanlar ise dün akşam saatlerinde tahliye edilmeye başlandı. Evlerinde de 14 gün karantinada kalacaklarına yönelik tebligat imzalatıldı. İl dışına gidecekler sosyal mesafe kuralına göre otobüslere yerleştirildi. Tahliye işlemlerinin gece yarasına kadar süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otobüslerin yurt bahçesine alınması -Yurdun dışından detay-Otobüslerin yurttan ayrılması -Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,========================================

Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2)KARANTİNA HATIRASI

Kayseri'nin Talas ilçesinde Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda tahliyeleri devam eden umre kafilesindeki vatandaşlar, çıkışta yurdun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana gelip poz veren vatandaşlar, dikkat çekti. Umrecilerden bazılarının maske takarak virüse karşı önlem aldığı görülürken, bazıları ise maske takmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Hatıra fotoğrafı çektiren Umrecilerden örüntü-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,========================================

KARANTİNADAKİ UMREDEN DÖNENLER MEMLEKETLERİNE ULAŞTI UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'da 14 gün karantinada tutulan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanlardan 62 kişi memleketleri Karaman'a ulaştı. Ailelerine teslim edilen 62 kişi, 14 gün de evlerinde karantina kalacak.Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Karantina süresini doldurup, 'Kovid-19' testi negatif çıkanlar, dün tahliye edilip, otobüslerle memleketlerine gönderildi. Tahliye edilenlerden 62 kişi ise memleketleri Karaman'a ulaştı. Şehirlerarası otobüs terminaline getirilen 62 kişi, otobüslerden indirilmeden önce sağlık görevlileri tarafından ateşleri ölçülüp, sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından 14 gün daha evlerinde karantinada kalacakları hatırlatılıp, ziyaretçi kabul etmemeleri ve neler yapmaları hatırlatıldı. Kendilerini karşılamaya 1 kişinin gelmesine izin verildi. İşlemler tamamlandıktan sonra da tek tek ailelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Alınan güvenlik önleminden detayUmreden dönenlerin otobüsen inmesi Ailelerine teslim edilmesi Genel ve detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

(görüntü geçildi)========================================

GÖKÇEADA'YA GELENLER 14 GÜN KARANTİNAYA ALINIYOR

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kabatepe Limanı'na sağlık kontrollerinden geçirilerek alınıyor. İlçeye başka yerlerden gelenler ise 14 gün ev karantinasında tutulacak. Gökçeada'ya gitmek için Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'na gelen vatandaşların, sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Jandarma ekipleri de kimlik kontrolü yapıyor. Atlı jandarma timlerinin de yer aldığı uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, Kuzu Limanı'ndan kontrollü olarak ilçeye alınıyor.Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararı gereği de ilçeye başka il ya da ilçelerden gelenler, 14 gün karantina altında tutulacak. Kurala uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilecek.Gökçeada Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karar gereği ilçemize gelen vatandaşlarımız 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole edeceklerdir. Bu karara uyulup uyulmadığı güvenlik kuvvetleri ve sağlık ekipleri tarafından kontrol edilecek ve karara uymayacaklar hakkında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacaktır. İlçemize günübirlik gelenler, ilçemizde gün içerisinde nereye gideceklerini bildirmekle mükelleftir. Aksi taktirde idari para cezası ile cezalandırılacaktırö ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sağlık çalışanlarının feribota binen araçlarda ateş ölçümü yapmasından görüntü.-Jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü yapmasından görüntü.-Araçların feribota binmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,=======================================

KAYMAKAM YILMAZ: BODRUM'A GELENLER 14 GÜN GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK BODRUM'un Torba Mahallesi'ndeki trafik noktasında koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında başlatılan uygulamayla ilçeye özel araçlarıyla gelen kişilerin sağlık taramasını yapılıyor. İlçede konaklayacak vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Bodrum'a gelenler istedikleri gibi hareket edemeyecekler" dedi.Bodrum'un Torba Mahallesi'nin girişindeki trafik noktasında, ilçeye giriş yapan araçlardaki sürücü ve yolcular, sağlık taramasından geçirilmeye başlandı. Başlatılan uygulamaya Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Emniyet Müdürü Ali Özher de katıldı. Uygulamada özel araçlarıyla ilçeye gelenler tek tek durdurulup, ateş ölçümleri ve genel sağlık taramaları yapılıyor. Bodrum'da konaklayacak olan vatandaşların adres bilgileri alındı. Bu bilgilerin bağlı oldukları muhtarlığa verileceği ve ilçeye gelenlerin 14 gün gözetim altında tutulacağı bildirildi. Uygulama hakkında basın mensuplarına bilgi veren Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, şunları söyledi: "Bugün itibari ile ilçe girişinde yeni bir uygulamaya başladık. Bildiğiniz gibi özel araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlarımız il ve ilçe girişlerinde sağlık taraması ve genel kontrolden geçiriliyor. Biz de aynı tedbirleri özellikle şehirler arası yolculuk yapanlar için ilçe girişinde aldık. Koronavirüs çok ciddi bir sağlık problemi. Sadece bizim değil dünyanın sağlık problemi. Bu salgınla ilgili neler yapabiliriz arkadaşlarımızla her zaman değerlendiriyoruz. Bu kapsamda kolluk birimlerimiz, belediye ve sağlık birimlerimizden karma bir ekip oluşturduk. Dışarıdan şehirler arası yolculuktan gelen vatandaşlarımızı sağlık kontrolünden geçireceğiz. Adres bilgilerini alacağız ve 14 gün onları takip edeceğiz. Şu bilinmeli ki il dışından Bodrum'a gelen vatandaşlarımız istediği gibi hareket edemeyecekler. Çünkü Bodrum'da salgın rahatsızlıklarının büyük bir sebebi dışarıdan gelen vatandaşlarımız. Biz bu vatandaşlarımızı burada kontrol altına almak zorundayız. Biz burada vatandaşlarımızı ilçe girişinde kontrol ederek bir farkındalık oluşturacağız. Hepinizin desteğini bekliyoruz bu konuda. Tüm mücadelemiz en kısa sürede bu salgından kurtulmaz. Trafiğimizi aksatmadan ve vatandaşlarımızı rahatsız etmeden bunu yapacağız" dedi.

'BODRUM'DA KORANAVİRÜSTEN ÖLEN TEK VAKA VAR'Bodrum'da koronavirüsle ilgili 1 ölüm olduğunu belirten Kaymakam Yılmaz, "Koronavirüs salgını ile ilgili ilçemizde yaşanan olumsuz durumların kaynağının özellikle İstanbul'dan gelen ve büyük şehirlerden gelen vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Bir vatandaşımız İstanbul'dan geldi ve bir hafta sonra burada vefat etti. Bu ilçemizde yaşanan tek ölümlü vakaydı. Biz de dışarıdan gelen vatandaşlarımızın hastalığı yaymaması için bu tedbirin önemli olduğunu düşünüyoruz. Herkes kendi sokağa çıkma yasağını uygulamalıdır. Hepimize düşen görev evde kalmaktır. Şöyle bir durum var İstanbul'daki vatandaşımız, 'Bodrum'da nüfus az. Bodrum'a gideriz tatil de yaparız' diye düşünüyor. Böyle bir şey yok. Biz buraya girenleri kayıt altına alıp, muhtarlığa bilgi verip 14 gün süreyle gözetim altında tutacağız. Yani karantinanın biraz daha hafif hali. Amaç, eğer Bodrum'a gelen bu kişi şüpheliyse kontrol altında tutmak. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen vatandaşımız; 'Bodrum'da bir konut kiralayayım. Burada kalıp, tatil yapayım' diye, düşünüyor. Ancak, biz bunu istemiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Uygulamadan görüntü-Sağlıkçıların vatandaşların ateşini ölçmesi-Sürücülerle röp.-Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM(Muğla),================================

İZMİR ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ'NDE FIRSATÇILARA TEPKİ

İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, şehirlerarası otobüs yolculuklarının seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından izin almak için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, hem fırsatçılara hem de otobüs bilet fiyatlarına tepki gösterdi.Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası yolculukların valilikler bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hizmet vermeye başlayan Seyahat İzin Kurulu'na başvurup, izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İzin belgesi almak için sabahın erken saatlerinde terminale gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları maske ve eldivenlerle koronavirüse karşı önlem alırken, birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Şehir değiştirmek için sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları, fırsatçıların olduğuna dikkat çekti. Sırada bekleyen vatandaşların yanına gelen bazı fırsatçıların özel arabasıyla götürebileceğini söylediğini iddia eden Ufuk Aykut (30), "Eşimle birlikte bir günlüğüne kardeşimin yanına İzmir'e gelmiştim ancak Ankara'ya geri dönemiyorum. Dünden beri sıradayım ancak hala izin belgesi alamadım. Sırada beklerken bazı fırsatçılar gelip özel araçlarıyla 300 ila 500 TL arasında götürebileceklerini söylüyorlar. Tanımadığım etmediğim insan. Yetkilerin buraya ve bu duruma el atması gerekiyor. Çünkü iş izin belgesi aldıktan sonra da bitmiyor. Otobüs bileti de bulunmuyor" diye konuştu.

'İZMİR'DE MAHSUR KALDIM'Bilet fiyatlarının kendilerini zorladığını belirten Engin Çolak (30), "Otobüs firmalarının mesafeli koltuk uygulaması sebebiyle bilet fiyatları oldukça yüksek. Çalıştığım şantiyede işlerin durması sebebiyle memleketim Kırşehir'e dönmem gerekiyor. Ancak direkt giden bir otobüs yok. Mecburen önce Ankara'ya gitmek zorundayım ve 300 liraya bilet aldım. Terminalde de uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle kalacak yeri olmayanlar için çok zor bir durum. Eğer bilet bulamamış olsaydık sokakta sabahlamak zorunda kalacaktık. Samsun'a gitmek zorunda olan bir arkadaşım 500 liradan bilet aldı" dedi.Koronavirüs nedeniyle İzmir'de mahsur kaldığını söyleyen İsmail Göktaş (44), "Bitlis'e gitmek için üç saattir izin kuyruğunda bekliyorum. Biletimi de izin belgesi aldıktan sonra alacağım. Ancak bilet fiyatlarının yüksek olduğu söyleniyor. Normalde geçen hafta dönecektim ama uçağım iptal olduğu için İzmir'de mahsur kaldım. Çocuklarımın yanına gitmek zorundayım" dedi.Engelli olan Murat Gezer (53) ise yetkililerden şöyle yardım istedi: "Cezaevindeki oğlumu ziyarete gelmiştim ama Ankara'ya geri dönemiyorum. Çünkü bilet fiyatları oldukça yüksek. Terminalde bu fiyatları karşılayamayacak durumda olan birçok insan var. Ben normalde trenle seyahat ediyordum. Seferlerin iptal olması sebebiyle mecburen otobüsle gideceğim. Yetkililer, bizlere yardım etsin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Vatandaş röportajları-Yolculardan görüntü-Kuyruktan görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,=======================================

112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ, GELEN SAĞLIK EKİBİNE SALDIRDI AFYONKARAHİSAR'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti olduğunu söyleyerek yardım isteyen bir kişi, 2 dakika sonra gelen ve kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekibine saldırdı. Doktor ile sağlık görevlisini darp eden saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Doktor Gülsün Ateş Doğan, olayla ilgili hukuksal sürecin başlatıldığını belirterek, "Koronavirüsle birlikte savaşalım ama bizi darp etmeyin" dedi.Adı açıklanmayan bir kişi, 29 Mart gecesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti olduğunu söyleyip, yardım istedi. Gazlıgöl Caddesi üzerinde olduğunu söyledi. Ambulansla yola çıkan sağlık ekibi, 2 dakika sonra belirtilen yere ulaştı. Ancak hasta olduğunu söyleyerek yardım isteyen kişi, hastaneye götürülmek istenince doktor ve acil tıp teknisyenine saldırdı. Sağlık personelinin beyaz kod vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Saldırgan, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTORDAN TEPKİSaldırıya uğrayan ekipte yer alan Doktor Mustafa Ali Kurt, kişisel sosyal medya hesabından "Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetiyle 112 çağrı merkezini arayan hastamızın şikayetini dinledik ve Kovid-19 şüphesiyle kendisini hastaneye nakletmemiz gerektiğini söyledik. Hasta, 'ben hasta değilim' diyerek, hastaneye gitmek istemediğini söyleyerek, küfürler etmeye başladı. Akabinde ise üzerime saldırdı ve yumruk darbelerine maruz kaldım. Vatandaşlar araya girerek şahsı bizden uzaklaştırdı ancak bu kez de ambulansa saldırdı ve hasarlar oluştu. Bir hekim olarak artık nöbetlerimden 'bugün de ölmedik' diyerek, sevinerek çıkma noktasına getirildik. Sahada, acillerde, polikliniklerde meslektaşlarımın rutini haline gelen bu canilerin elini kolunu sallayarak çıkıp gidememesi lazım" mesajını paylaştı.Darp raporu alan doktor Kurt ve sağlık personeli adına kurum avukatı tarafından hukuki süreç başlatıldı.

'İYİ NİYETLİ OLMADIĞININ İŞARETİDİR'Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Dr. Gülsün Ateş Doğan, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, olayın üzüntü verici olduğunu söyledi. Doğan, "29 Mart gecesi ekibimize saldırı olduğu ve beyaz kod alarmı verildiği bilgisi verildi. Bunun üzerine emniyet ekipleriyle görüştük, olay yerine hızlı şekilde intikal ettiler. Çevredeki vatandaşlar da olaya hemen müdahalede bulunmuşlar ve şahsı ekibimizden uzaklaştırarak, etkisiz hale getirmişler. Olay esnasında ekibimizde yer alan doktorumuz da darbe almış. Ekibimizin tamamına da ağır küfürler edilerek hoş olmayan bir ortam oluşmasına neden olunmuş. Ekibim olay yerine de şahsın beyanları doğrultusunda koronavirüs şüphesiyle adrese intikal etmişti. Sağlık ekibimiz hastaya iyi niyetle yaklaşırken, adrese 2 dakika gibi kısa sürede gitmiş olmalarına rağmen direkt bir saldırıya uğramaları şahsın iyi niyetli olmadığının işaretidir" dedi.Olayın ardından sağlık olarak üzerlerine düşen konularda gereğini yaptıklarını aktaran Doğan, kurum avukatının da bu olayla ilgili dava sürecini yakından takip edeceğini anlattı.

'KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE SAVAŞALIM AMA BİZİ DARP ETMEYİN'Sağlık çalışanlarının tamamının son yıllarda görevi başındayken maruz kaldığı fiziksel ve sözlü saldırılar nedeniyle çok fazla kırıldığını, bu olayların yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Doğan, şunları söyledi: "Darp olayı ve yaşanan saldırı sonrasında ekibimize izin verdik ve yeni bir ekibi göreve çağırdık. Psikolojik olarak bayağı etkilendiler. Bu nedenle evlerine göndererek istirahat etmelerini istedik. Böyle bir durumda insan kırılıyor. Koronavirüs gündemimizdeki bulaşıcı hastalıklardan bir tanesi. Siz bu hastalığı da kapma ihtimalini de göz önünde bulundurarak o hastayı kurtarmak ve yaşatmak için gidiyorsunuz ve o kişi tarafından darp ediliyorsunuz, bu insanı çok kırıyor. Dolayısıyla moralinizi de bozuyor ve demotive ediyor. Bu sadece 112 değil diğer sağlık personelleri için de geçerli bir durum. Olay çıkartanlar da genellikle durumu ağır olmayan hastalar ve yakınlarının gerçekleştirdiği olaylar. Biz alnımızın teriyle maaşımızı kazanan sağlık çalışanlarıyız ve biz darp edilmek, hakarete maruz kalmak istemiyoruz, saygınlık istiyoruz. Halkımızdan da bu dönemde lütfen daha duyarlı olmasını istiyoruz. Sağlık çalışanları şu an cephede savaşan askerler gibi koronavirüsle savaşıyoruz. İdari personelinden temizlik personeline kadar hepimiz bir risk altında çalışıyoruz, sizin için çalışıyoruz. Koronavirüsle birlikte savaşalım ama bizi darp etmeyin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------112 Acil Çağrı Merkezi detay görüntüsü-112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Dr. Gülsün Ateş Doğan'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/ AFYONKARAHİSAR,===============================================

HONG KONGLU TURİST, KORONAVİRÜS ENDİŞESİNE NEDEN OLDU SINIR kapıları kapalı olduğu için bir süredir Türkiye'de gezdiği öğrenilen Hong Konglu turist, Kars'ta koronavirüs korkusu yaşattı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, durumunun iyi olduğunu söyleyen turisti hastaneye götürdü.Kars'ın en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi'nde turist olarak gezen ve Hong Konglu olduğu öğrenilen Kat Tayitan'ı görenler, koronavirüs salgını nedeniyle endişeye kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine turistin olduğu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turiste, sağlık ekipleri tarafından maske ve eldiven verildi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİHong Konglu turistin, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle 2 haftadan uzun süredir Türkiye'de olduğunu ve 2 gündür Kars'ta gezdiği öğrenildi. Turistin, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek koronavirüs testi olmak istemediği belirtildi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna ettiği Kat Tayitan, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Turistin buradaki işlemlerinin ardından Kars'tan Erzurum'daki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------

Haber-Kamera: KARS,======================

SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR, VALİYİ KIZDIRDILAR

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde halkın kalabalık olduğu alanlarda yaya trafiğinin sınırlandırılacağını açıkladı. Kentin yaya olarak en kalabalık yeri olan İsmet Paşa Caddesinde inceleme yapan Vali Kocabıyık, birbirlerine yakın kişileri görünce hem kızdı hem de sosyal mesafeye uymaları konusunda sert şekilde uyarıda bulundu.Vali Funda Kocabıyık, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Hüseyin Demirbaş, Meral Batı Demirbaş ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerini değerlendiren Vali Funda Kocabıyık, vatandaşların birbirlerine yakın bulunmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Cadde İl Emniyet Müdürü Gezer ile birlikte yürüyen Vali Kocabıyık, birbirine yakın olan vatandaşları görünce tepki gösterdi ve sosyal mesafeyi korumalarını istedi. Virüsün yayılma hızını azaltmak için gayret gösterdiklerini belirten Vali Funda Kocabıyık, "Hemşerilerimizin sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız lütfen evlerinde kalsın, zorunlu hallerin dışında sokağa çıkmasın. Eğer çok özel bir sebep dolayısıyla sokağa çıkmak zorunda iseler sosyal mesafeyi korusunlar kalabalık oluşturmasınlar. Biz ilimiz genelinde kalabalıkları ortadan kaldırmak için daha sert tedbirler alacağızö dedi.

CADDEYE İŞİ OLMAYAN GİREMEYECEK Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla il genelinde halkın kalabalık olduğu alanlarda yaya trafiğinin sınırlandırılacağını belirten Kocabıyık, "İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda aldığımız karar neticesinde yaya trafiğini azaltacağız. İsmet Paşa Caddesi'nde uygulama bugün itibariyle başladı. Caddenin giriş ve çıkışlarına gerekirse bariyerler koyacağız ve polis ekiplerimiz de giriş-çıkışları kontrol edecek. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda metrekareye düşmesi gereken insan sayısı kadar bu caddelere insan girişine izin vereceğiz. Bugün üzülerek gördüm ki bazı vatandaşlarımız uyguladığımız tedbirlere aldırış etmeden sokağa çıkıp, kalabalıklar oluşturuyor. Lütfen salgının yayılmasını engellemek için evimizde kalalım. Kendimizin sağlığı, yakınlarımızın sağlığı, toplumun sağlığı için evde kalmalıyız. Gerekirse cezai işlemler uygulamak zorunda kalacağızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Vali Kocabıyık'ın inceleme ve bilgi almalarından detay görüntüler-Vali Kocabıyık'ın vatandaşları uyarmasından detay görüntüler-İsmet Paşa Caddesindeki vatandaşlardan gene detay görüntüler-Vali ve yanındakilerin yaptığı incelemelerden detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,====================================

ATM ÖNLERİNE POLİS BARİYERİYLE SOSYAL MESAFE

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalara ait ATM'ler önüne, sosyal mesafenin korunması amacıyla polis bariyerleri yerleştirildi.Elazığ'da koronavirüs salgınına karşı 'Pandemi Kurulu' tarafından alınan kararlar tek tek uygulanıyor. Vatandaşların oluşturduğu yerlerin kapatılmasının ardından en çok kalabalık yaşanan ATM'ler önünde de tedbirler alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce, başta Hürriyet Caddesi'nde bulunan banka şubelerindeki ATM önlerine, 1 metre aralıklarla polis bariyerleri yerleştirildi. Böylelikle ATM'ler önünde sosyal mesafenin korunması sağlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Banka önlerinden görüntüATM önlerinden görüntüRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,=====================================

BURSA'DA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE UYMAYANLARA POLİS 'EVDE KAL' DEDİ İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 büyükşehirde koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda Bursa'da polis ekipleri ana arterlerde yol uygulaması yaparak vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı. Çağrıya uymayan vatandaşlar trafiğin kilitlenmesine neden olurken, bazıları da uygulamaya tepki gösterdi.Kentte havanın güneşli olması ve sıcaklığın 18 dereceye çıkmasıyla koronavirüsü salgınına rağmen sokaklara çıkan vatandaşlar kent genelinde yoğunluğa neden oldu. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde aldığı kararlar doğrultusunda, kent merkezi ana arterlerinde yol uygulaması yaparak vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı. Yapılan uygulamada vatandaşları gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması yönünde uyaran polis ekipleri, kalabalık olan araçlardaki vatandaşlara maske takmalarını söyledi. Alınan tedbirlere rağmen yollara çıkan vatandaşlar kent trafiğinde yoğunluğa neden olurken, bazıları da yapılan uygulamaya tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yol uygulamasından görüntüler-Trafik yoğunluğundan görüntüler-Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,===================================

SAHTE TEMİZLİK ÜRÜNÜ BASKINI: 2 GÖZALTI ANTALYA'da, piyasaya sahte temizlik ürünü süren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi üzerinde bulunan metruk bir gecekondu ile önünde bulunan kamyonette arama yaptı. Aramada çeşitli markalarda toplam 1514 kilo sahte toz deterjan, çeşitli markalarda toplam 160 litre sahte şampuan, üzerinde üretim yeri ve seri numarası bulunmayan 1300 adet maske, 83 adet farklı markaların boş deterjan paketi, ambalaj poşetlerinin ağzını yapıştırmak için kullanılan 2 adet makine ve tartı, üzerinde çeşitli çay markalarının bulunduğu rulo halinde beyaz renkte fosforlu 805 adet bandrol ve 14 adet sticker ele geçirildi.Olayla ilgili İ.H. ve H.R.D. gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında, 'Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma' ve 'Sınai Mülkiyet Kanunu'na Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polislerin aramalarından-Ele geçirilen sahte temizlik ürünleri

Haber-Kamera: Hasan ALAYBEYOĞLU/ ANTALYA,=============================================

BAKANLIK İLE ANLAŞMASI BULUNMAYAN FABRİKADA ÜRETİLEN MASKELERE EL KONULDU

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmayan bir fabrikada üretilen 92 bin maskeye el konulurken, söz konusu maskelerin ücretinin ödeneceği bildirildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki bir fabrikanın Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmamasına rağmen maske ürettiğini tespit etti. Fabrikaya yapılan operasyonda, tıbbi standartlara uygun 92 bin maske ele geçirildi. Maskelere el konulup, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Üretilen maskelerin sahte veya kaçak olmadığı ancak fabrikayla Sağlık Bakanlığı arasında anlaşma olmadığı için el konulduğu belirtildi. Maskelerin ücretlerinin de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ödeneceği açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Maskelerden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,===========================

ALTIN KARABORSAYA DÜŞTÜ, KUYUMCULAR DÜKKAN AÇTI

DENİZLİ'de, altın fiyatlarının yükselmesi ile kuyumcular, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle kapattıkları dükkanlarını tekrar açmaya başladı. Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, altının değerinin üzerinde fiyatla satılmaya başladığını belirtip, "Altında karaborsa durumu sadece Denizli için değil, tüm Türkiye için geçerli. Değerinin üzerinde satılan bir şey varsa karaborsa vardır" dedi.Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz 24 Mart'ta işyerlerini geçici olarak kapatma kararı aldı. Odaya üye 170 işyeri karar doğrultusunda kepenk kapattı. Bazı esnaflar, Denizli Ticaret Odası üyesi oldukları ve 0kararın bağlayıcı olmadığı gerekçesiyle işyerlerini kapatmadı. Bazı işyerinde altının değeri normalinden ucuza alınıp yüksek fiyata satılmaya başlanınca Sarraf ve Kuyumcular Odası yeniden devreye girdi. Bu durumun piyasada fiyat dalgalanmasına yol açtığı gerekçesiyle kapatma kararı kaldırıldı. Kuyumcular da yeniden işyerlerini açıp faaliyetlerine devam etmeye başladı. Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle altın fiyatlarının yaklaşık 20 lira yükseldiğini söyledi. Eski tarihli çeyrek altının 540 liradan alınıp, yeni tarihli çeyrek altının 560 liradan satıldığını belirten Yıldırım, külçe altının gram fiyatının 339, bilezikte ise gram fiyatının 317 lira olduğunu belirtti.

'FİYATLAR YENİDEN DENGEYE OTURDU'Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, kuyumcuların büyük ölçüde faaliyetlerini durdurmasının ardından kentteki altın alış-satışında dengesizlikler yaşandığını kaydetti. İşyerlerini tekrar açıp bu durumu düzelttiklerini dile getiren Yıldırım, "Geçen hafta koronavirüs ülkemizde hızla yayılmaya başlayınca, bizde yönetim kurulumuzla birlikte insan sağlığı için işlerimize 1 hafta ara vermeye karar verdik. Bize üye olan kuyumcuların yüzde 99'u bu karara uydu. Ancak birkaç esnaf da dükkanlarını açtı. Diğer kuyumcuların kapalı olmasını fırsat bilerek alım ve satımda kar marjını yüksek tutanlar olmuş. Bize çok şikayet gelmeye başlayınca fiyat dengesini sağlamak adına tekrar işyerlerimizi açık kontrolü sağladık. Fiyatlar yeniden dengeye oturdu" dedi.

'KARABORSA DURUMU SADECE DENİZLİ İÇİN DEĞİL, TÜM TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ'Altının karaborsaya düştüğü iddialarını da değerlendiren Yıldırım, "Karaborsa durumu sadece Denizli için değil, tüm Türkiye için geçerli. Ziynet grubu altınları Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi'nden sağlanıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle Darphane, tam zamanlı çalışmadığı için piyasaya yeteri kadar ürün verilemedi. Bu da İstanbul'da kilogram başına 300-500 dolar arası fiyat farkları oluşturdu. Altın kendi hak ettiği fiyatın biraz daha üzerinde satılmaya başlandı. Üretim darlığı oluşunca, fiyat yükselme eğilimine geçti. Talepte olunca fiyat İstanbul'da yeniden değerlendirildi. İstanbul'da da birçok yer kapalı. Açık olanlar da yüksek fiyattan satış yapmaya başladılar. Bu durum Denizli'yi de etkiledi. Değerinin üzerinde satılan bir şey varsa karaborsa vardır" diye konuştu.

ALIM VE SATIM DENGESİ SAĞLANMIŞ OLDUKuyumcu Yücel Akıncı ise, altın fiyatlarında koronavirüs nedeniyle bir artışın söz konusu olduğunu belirtip, "Halkın elindeki altını çeşitli sebeplerden dolayı paraya çevirmesi gerekiyor. Bu durumda sarrafların halka hizmet için açılmasına karar verildi. Bazı arkadaşların piyasadaki alım ve satım aralığını fazla açması görülen bir şeydir. Şu an herkesin dükkanı açıldı. Alım ve satım dengesi sağlanmış oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kuyumculardan görüntü-Sarraflardaki altınlardan görüntü-Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım ile röp.-Kuyumcu Yücel Akıncı ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,====================================

TRAMVAY YOLUNDA ATLA YOLCULUK YAPAN KİŞİ: AT BENİ KAÇIRDI İZMİR'in Konak ilçesinde, sokakta gördüğü bir ata binen kişinin tramvay yolunda yaptığı yolculuk, bir vatandaş tarafından görüntülendi. İsmi öğrenilemeyen kişi, at tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.Konak ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde, otomobiliyle seyir halinde olan vatandaş, tramvay yolunda at ile yolculuk yapan başka bir kişiyi görüntüledi. İddiaya göre, sokakta bulduğu atı durdurmak için üzerine binen kişi, at tarafından kaçırıldı. Tramvay yoluna giren at burada koşarken, yoldan geçen başka bir vatandaş ise cep telefonu ile saniye saniye olayı görüntüledi. Otomobildeki vatandaşın, 'Sen mi onu kaçırdın, o mu seni' diye sorusu üzerine ata binen vatandaşın 'O beni kaçırdı' dediği görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,================================

DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI KAPILARINI KAPATTI

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyaretçi kabulüne kapatıldı.Ege Bölgesi'nin gözde turizm kenti Kuşadası'nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kapılarını ziyaretçilerine kapattı. Gün boyunca Milli Park'ın girişinde nöbet tutan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, gelen ziyaretçileri bilgilendirerek araçları geri çevirdi. Kuşadası'na 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve 17 kilometrelik sahil şeridine sahip tabiat harikası parkta kapalı kalacağı süre boyunca Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

'ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'Türkiye'deki turizm merkezlerinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 pandemisi ile ilgili olan talimatları, Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger'in kararı ve ziyaretçilerimizin sağlığı için Milli Park geçici süreyle kapatıldı. Bu süreçte 'Evde Kal, Sağlıklı Kal' çağrısına özellikle uymamız gerekiyor. Bizler yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli ve güvenli hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Milli Parkı'ın girişinden görüntül-Milli Park'tan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI(Aydın),===================================

ÇORUM'DA KORONAVİRÜSE KARŞI 'MODÜLER DEZENFEKTAN SİSTEMİ'

ÇORUM Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmak zorunda kalanlar için Hürriyet Meydanı'na 'modüler dezenfektan sistemi' yerleştirdi. İçersindeki bölmeden özel karışımlı solüsyon püskürtülen ve kıyafetler üzerindeki olası bakterileri dezenfekte eden sistem, kent sakinlerinin ilgi odağı oldu.Çorum Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşlar için bir firmadan 'modüler dezenfektan sistemi' satın aldı. İçersindeki bölmeden özel karışımlı solüsyon püskürtülen ve kıyafetler üzerindeki olası bakterileri dezenfekte eden sistem Hürriyet Meydanı'na yerleştirildi. Sensörle çalışan ve 15 saniyede vatandaşları dezenfekte etmeye yardımcı olan sistem, kısa sürede kent sakinlerinin yoğun ilgisini gördü. Kentte bir vatandaş, ceketini çıkarıp sistemde üzerini dezenfekte etmeye çalışması dikkat çekti.Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüsle mücadelede yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek "Belediye olarak her türlü önlemi aldık ve yapılabilecek ne varsa hepsini yapmaya çalıştık. Konya'da bir firma tarafından üretilen bu sistemi satın aldık Yeni bir tedbir olarak da şehrin merkezine 'dezenfekte barı' denilen sistemi yerleştirdik. 6 noktadan püskürmeli bir cihaz. İçinde özel bir solüsyonu var. Halk sağlığına herhangi bir zararı olmayan özel bir solüsyon var içinde. İnsanlar gelip, geçerken burayı kullanabilirler. Eğer faydalı olursa belediye olarak kendi imkanlarımızla bir cihaz üretebiliriz" dedi.Başkan Aşgın, her tülü tedbirin yanı sıra vatandaşları da, zorunlu olmadığı sürece sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Belediye Başkanı ve vatandaşların sistemden geçmeleri-Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,===================================

Keşan'da, zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı (2)KARARLAR UYGULAMAYA GEÇTİ

Edirne'nin Keşan ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince saat 18.00 itibariyle ilçede zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılırken, çarşı merkezine araç giriş-çıkışları yasaklandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar gereğince yoğunluğun olduğu çarşı merkezindeki İsmet İnönü ve İsmail Saraç caddeleri ile bağlantılı cadde ve sokakları araç trafiğine kapattı. Saat 18.00 itibariyle ise zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı. Karara birçok esnafın uyduğu ve işyerini kapattığı görüldü. Polis ekipleri de, çarşıda devriye gezerek, anonslarla vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Polis ayrıca şehir içindeki kavşaklarda araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

ÖNLEMLER ARTTIRILABİLİR DE, AZALTILABİLİR DEİlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile ilgili bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Valimizin takdirleriyle Keşan Kaymakamımızın Başkanlığı'nda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak toplandık ve kararlar aldık. Yoğun olan yerlerde araç ve yaya trafiğini azaltmak için tedbir aldık. Panik havasına gerek yok. Bugün ilçemizde insan ve araç trafiğinin devam eden yoğunluğunu azaltmak ve korona virüs salgın riskinin artmasını önlemek amacıyla alınan ve saat 18: 00'den itibaren uygulanacak geçici tedbir ve önleme kararları alındı. Trafik ve yaya yoğunluğunun olduğu çarşı merkezindeki ana arterler ve meydanlar trafiğe geçici olarak kapatılarak kümeleşmenin önüne geçilecek. Araçlarla çarşı merkezine gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Mahalledeki kasap, bakkal, manavdan alışverişinizi yapın. Sadece acil banka işleriniz için kurallara uyarak çarşı merkezine gelin. Bu kararlar geçici. Önlemler artırılabilir de azaltılabilir de. Durum gözlenecek. Keşan'da Çarşı'daki yoğunluğu azaltırsak önlemler azaltılacaktır. Alınan kararlar, Keşan'a giriş çıkışların yasaklandığı anlamına gelmiyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Trafiğe kapatılan cadde ve sokaklar-Kapanan işyerleri-Boş kalan cadde ve sokaklar-Çarşı merkezi genel gör.-Polisin anonsla vatandaşı uyarması-Çarşıdaki az sayıda insan-Polisin ateş ölçerli denetimi-Polisin sürücülere uyarıda bulunması-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),==============================

MANİSALI İKİZ KARDEŞLER BİSİKLET PARALARINI 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINA BAĞIŞLADI

MANİSALI ikiz Ateş kardeşler, bisiklet almak için kumbaralarına biriktirdikleri paraları koronavirüs ile mücadelede ihtiyaç sahipleri için başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Görüntüyü Twitter hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeterizö ifadelerini kullandı.Manisa'da bitrinci sınıfa giden Ateş kardeşlerin bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri paraları koronavirüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Olayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından görüntü paylaşarak duyurdu.Görüntüde Ateş kardeşler, "Ülkemizde zor durumda olanlar için bağışladık. Biz bize yeteriz. Teşekkür ederizö diye konuştu.

GÇRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Çocukların konuşması-Altun'un Twitter paylaşım fotoğrafı

Haber: ANKARA,==================

KARAYAZILI DEVRAN, KUMBARASINDAKİ 29 LİRAYI BAĞIŞLADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Devran Özmen'den destek geldi. Özmen, kumbarasındaki 29 lirayı kampanyaya bağışladı.Karayazı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Özmen ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Devran Özmen, kumbarasında biriktirdiği 29 lirayı alarak Kaymakam Abdulgani Mağ'la görüşmek üzere yola çıktı. Mağ'ı kaymakamlıkta bulamayan Devran, Karayazı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlileriyle birlikte belediye binasına gitti. Kayyum olarak atandığı belediyede mesaiye başlayan Kaymakam Mağ'la burada görüşen Devan, biriktirdiği 29 lirayı devlete ve düzenlenen kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Kaymakam Mağ'la görüşen Devran, biriktirdiği parasını polislerle beraber gittiği bankada kampanya hesabına yatırdı. Devran'ın kampanyaya olan desteğinin kendilerini hem gururlandırdığı hem de duygulandırdığını belirten Karayazı Kaymakamı Abdulgani Mağ, "Devran, sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbarasında olan 29 TL'yi bağışlamak istemesi bizleri mutlyu etti. Karayazı adına bağışın ilk gününde böyle bir evladımızın olması gururlandırıcı ve duygulandırıcı bir gelişme. Kendisini toplum destekli polisimizle birlikte bankaya göndererek kampanya hesabına bağış yapmasını sağladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Devran toplum destekli polislerle-Kadın polisin bilgi vermesi-Devran'ın Kaymakam Mağ'la görüşmesi-Kaymakam Mağ'ın konuşması-Devran'ın parasını ziraat bankasına yatırması-Devran'ın makbuzla bankadan ayrılması

Haber-Kamera: ERZURUM,==========================

YARDIM İSTEMEK İÇİN DEĞİL, BAĞIŞ İÇİN EKİPLERİ ARADI

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaşı nedeniyle evden çıkması yasak olan Nami Aydoğdu (68), 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Vefa Sosyal Destek Grubu da Aydoğdu'nun evine giderek, bağışladığı 500 lirayı teslim aldı.İlçede yaşayan Nami Aydoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vefa Destek Grubu, Aydoğdu'nun evine gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaşından dolayı evden çıkması yasak olan Aydoğdu, bağışladığı 500 lirayı Vefa Destek Grubu'na teslim etti. Kampanyaya destek olmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyleyen Aydoğdu, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah herkesi korusun. İnşallah bugünleri de atlatacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ekiplerin eve gitmesi-Bağışladığı parayı teslim almaları-Aydoğdu'nun konuşması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS, =================================

KARABÜK'TE ÖĞRETMENLER MASKE ÜRETİYOR

KARABÜK'te Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü olarak görev yapan öğretmenler maske üretimine başladı.Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sağlık kuruluşları ve kamu kurumları için maske üretimi başladı. Önceki gün gelen maske malzemelerinin ardından dün gönüllü olarak görev yapan öğretmenler dikiş makinelerinde üretime başladı. Üretilen maskeler steril hale getirildikten sonra ihtiyacı olan kurumlara verilecek. Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker öğretmenleri ziyaret ederek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Okuldan görüntüÖğretmenlerin malzemeyi hazırlamasıMaskeleri dikmelerRöportaj

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,=======================================

İŞSİZLİK MAAŞINI KAMPANYAYA BAĞIŞLADI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan Mesut Şimşek(48), işsizlik maaşı olan 2 bin 354 TL'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya bağışladı.Körfez İlimtepe Mahallesi'nde yaşayan ve geçen yılın Ağustos ayında Körfez Belediyesi iştiraki olan şirketteki işinden ayrıldıktan sonra işsizlik maaşı almaya başlayan Mesut Şimşek, bir aylık işsizlik maaşı olan 2 bin 354 TL'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya bağışladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca Körfez Belediyesi ve iştirak şirketlerinde muhasebe müdürlüğü ve özel güvenlik müdürlüğü gibi görevlerde bulunduğunu belirten, 5 çocuk babası Mesut Şimşek, geçirilen zor zamanlarda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.Geçen yıl Eylül ayından bu yana işsizlik maaşı aldığını söyleyen Mesut Şimşek, "Memleketimizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz. Herkesin çorbada tuzu olsun, elinden geldiği miktarca. Ben de bunu düşündüm. Eylül ayından beri işsizlik maaşı alıyorum. Bir aylık işsizlik maaşı tutarımı ben de devletime bağışlamayı düşündüm ve öyle yaptım. Çünkü devlet bizim için çok önemlidir. Ben Karapapak Türküyüm, yani Şeyh Şamil'in torunuyum. Bizim dedelerimiz, 'Can sağken, yurt vermeyiz düşmana' demişler. Canımız sağ olduğu müddetçe mücadele edeceğiz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Mesut Şimşek ile röp.Cep telefonundaki dekont görüntüsüDetay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ KÖRFEZ(Kocaeli),=======================================

ŞEMDİNLİ'DE EVİNDEN ÇIKAMAYANLARA 2 ÖĞÜN YEMEK DAĞITILIYOR

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 65 yaş ve üstü, ihtiyaç sahibi ile kronik hastalığı olan 40 kişiye her gün 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ederken, evden çıkamayan 65 yaş ve üzeri kişiler ile hastalara her gün 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Belediye bünyesinde hijyenik ortamda hazırlanan yemekler, sefer tasları içerisinde vatandaşlara ulaştırılıyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, başlattıkları çalışmayı özenle sürdürdüklerini söyleyerek, "Belediye olarak vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 40 vatandaşımıza günlük 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek dağıtıyoruz. Bu süreçte 150 aileye de ekmek yardımı yapıyoruz. Bu aileler belirli bir yaş gurubunda olanlar. Hem ekonomik hem de sağlık durumundan yemek yapamayan ailelerdir. Halkımıza tekrar buradan sesleniyoruz, bizim için ve kendileri için evde kalsınlar sokağa çıkmasınlar. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Ayrıca 153 hattımız 24 saat açık ve gelen bütün aramalar kayıt altına alınıyor ve değerlendiriliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yemeklerin hijyen ortamda hazırlanmasından detay-Yemeklerin belediye aracı ve personellerle mahallelere servis edilmesinden detay-Yemeklerin ailelere teslim edilmesinden detay-Belediye Başkanı Tahir Saklı ile röportaj

Haber-Kamera: Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ(Hakkari),================================

'EVDE KAL HAYATTA KAL' DEDİ, BALKONDA GİTAR YAPIMINA BAŞLADI

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yıllar önce oğlunun istediği gitarı alamayınca kendisi yapan ve bugüne kadar yaptığı 30'dan fazla gitarı hediye eden mekaniker Salih Vezneli (66), yaşı gereği evden çıkamayınca evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar üretmeye başladı. Vezneli, "Son yaptığım gitarı kısa bir süre sonra tamamlamayı hedefliyorum. Bitirip gövde kısmını komple siyaha boyayacağım ve adını 'korona' koyacağım" dedi.Yıllar önce oğlunun istediği gitarı alamayınca gitar yapmaya başladığını aktaran Vezneli "Bundan yıllar önce oğlum 14 yaşındayken benden elektrogitar istedi. Bende ona kaliteli ve pahalı bir gitar alamayacağımı söyledim. Oğlumda bana evde nasıl gitar yapıldığına dair internetteki video ve siteleri gösterdi. Mekanikçi olduğum için Almanya'dan da bir kitap getirttim. Mesleğim gereği talaşlı işlemlere de elim oldukça yatkındır. Derken ilk gitarımı yaptım ve baktım ki bu iş gerçekten çok zevkli. Bunun üzerine gitar yapımına devam etmeye karar verdim. Bu işlem için Kore'den daha kaliteli malzemeler getirtmeye başladım. Bana göre her insanın bir hobisi olması lazım. Şuanda da yaşımız gereği dışarıya çıkamıyoruz. Boş durmaktansa evimin balkonuna tekrar tezgahımı kurdum ve uzun bir aradan sonra yeni gitar yapımına başladım. Oldukça zevkli bir iş. Eli yatkın olan herkesin yapmasını tavsiye ederim. Hedefsiz insan hiçbir şey üretemez. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Her birimizin çocukları, torunları, yakınları, sevdikleri var. Hepimiz hayatı seviyoruz ve yaşamak istiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Eğer biz kurallara uyarsak, evimizde kalırsak hem kendimizi koruruz hem de çocuklarımızı ve geleceğimizi korumuş oluruz. Bencil olup dışarılarda gezmek hiç kimseye fayda sağlamıyor. Bu sürece ancak evimizde kalarak katkı sunabiliyoruz" dedi.

"KORONA İSMİ VERECEĞİM"Bir süre önce başladığı gitarını yakında zamanda tamamlayacağını kaydeden Vezneli, "Malum Türkiye ile birlikte tüm ülkelerde korona virüs ile mücadele aralıksız devam ediyor. İnsanoğlunun bu mücadeleden galip ayrılacağına olan inancımız tam. Yeter ki belirlenen kurallara uyalım. Yaşım gereği evde kalma çağrısına uydum. Bu süreçte de uzun yıllardır ara verdiğim gitar yapımına yeniden başladım. Son yaptığım bu gitarı da kısa bir süre sonra tamamlamayı hedefliyorum. Bitirip gövde kısmını komple siyaha boyayacağım ve adını 'korona' koyacağım. Yaptığım gitarları genellikle önce oğlumun yakın çevresindeki arkadaşlarına, daha sonrada yaptığım gitarları internetten gören bazı arkadaşlarıma hediye olarak gönderiyorum. Bugüne kadar sipariş üzerine bir gitar yapmadım. Çünkü ben bunu hobi olarak yapıyorum. Ben ne yapmak istiyorsam onu yapıyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Vezneli'nin gitar yapımından detay görüntü-Salih Vezneli'nin konuşması

Haber-Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ(Manisa),==============================

KUMLUCA'DA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER EL DEĞMEDEN ÜRETİCİYE ULAŞTIRILIYOR

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altında yetiştirilen sebzeler el değmeden, hijyenik koşullarda tüketiciye ulaştırılıyor. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Evlere hapis olduğumuz bu günlerde rafların boş kalmamasını sağlayan gıda üretiminde büyük özveriyle çalışan çiftçilerimizi, onlara destek veren tarım paydaşlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu zor dönemde, zor şartlarda hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" dedi.Türkiye genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşlar evlerinden çıkmamaya özen gösterirken, ülkenin en önemli sebze üretim merkezi Kumluca'da, üreticiler aralıksız çalışmayı sürdürüyor. Örtü altında yetiştirilen sebzeler çiftçiler tarafından seralardan toplandıktan sonra toptancı haline getiriliyor. Burada el değmeden, hijyenik şekilde paketlenen ürünler ihracata ve iç piyasaya sevk ediliyor.

'ELLERİM PATLAYINCAYA KADAR ALKIŞLAMAK İSTİYORUM'Paketleme tesisini ziyaret eden KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz günlerde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu arada bir grubu daha alkışlamak istiyorum. Gerçekten evlere hapis olduğumuz bu günlerde rafların boş kalmamasını sağlayan gıda üretiminde büyük özveriyle çalışan çiftçilerimizi onlara destek veren tarım paydaşlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu zor dönemde, zor şartlarda hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" dedi.

'GÜVENEREK TÜKETMELERİNİ ÖNERİYORUM'Son dönemdeki virüs salgını nedeniyle hijyen koşullarının biraz daha ön plana çıktığını vurgulayan Murat Hüdavendigar Günay, "Tarım ve Ticaret bakanlıklarının bizlere gönderdiği direktifler doğrultusunda özellikle paketleme tesislerinde üreticiden gelen ürünleri el değmemiş şekilde yarımşar, birer kiloluk paketlerle yine el değmeden tüketiciye ulaşacak şekilde hijyenik bir şekilde paketleyerek yurdun çeşitli yerlerine sevk ediyoruz. Tüketicilerimize; gönül rahatlığıyla vücut direncinin yükseltilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından çok önemli olan bizim ürettiğimiz sebzelerimizi, C vitamini deposu ürünlerimizi güvenerek tüketmelerini öneriyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------ -Paketleme tesislerinden görüntü-KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay röportaj

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA(Antalya),=========================================

EVDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN ONLİNE SPOR

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeni ile çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla spor aktiviteleri online platformlara taşındı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında Erdemli Belediyesi çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği online spor aktiviteleri büyük ilgi gördü. Online olarak gerçekleştirilen jimnastik programına çocuklar yoğun katılım gösterdi. Ebeveynler, koronavirüs salgını nedeniyle evde olan çocukları ve aileleri unutmayarak spor-sanat aktivitelerini sosyal platforma taşıyan belediye yetkililerine teşekkür mesajları attı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tüm ülkeleri etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan yetişkinler kadar çocukların da zamanlarını büyük bir bölümünü evde geçirdiğini belirterek, "Spor, sinema, dans, konser gibi sosyal hayatta yapılabilen her etkinlik de sosyal medyadaki gibi online platformlara taşınıyor. Belediye olarak bizde spor etkinliklerimizi 'Mutlu Çocuklar Mutlu Gelecektir', 'Evde Kal Sporla Kal' sloganıyla online platformlara taşımaya devam ediyoruz" dedi.

'BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'Uzman eğitmenlerin eşliğinde algı, dikkat, iletişim, problem çözme, akranlarla etkileşimde bulunma, uyum gibi birçok gelişmeyi içinde barındıran eğitim programları kapsamında çocukların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarının iyileştirilmesinin sağlanmasını planlandıklarına değinen Başkan Tollu, jimnastik aktivitesinin, çocukların fiziki ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

'ÇOCUKLAR MUTLU OLDU'Çocukların spor kültürü kazandırılması ve kişisel becerilerinin geliştirmesini amaçladıklarını ve bu yönde online spor faaliyetlerinin süreceğine işaret eden Spor Eğitmeni Ebrule Türer ise, "Online olarak 5-7 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik jimnastik aktivesini başlattık. Hepsi çok mutlu oldu. Çocuklar gündemden uzaklaşıp kendileri için faydalı bir aktivitede bulunuyor. Çocukların bu tür aktivite ve eğitsel oyunlar kas ve kemik gelişimlerine yardımcı oluyor. Jimnastik çocukların özgüven sahibi olmasına katkı veriyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de çok büyük katkı sağlayarak başarma duygusunu arttırıyor. Özellikle böyle bir dönemde çocukların spor ve sanat aktivitelerinden uzaklaştırılmaması gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Spor eğitmeni gelirken-Eğitmen çocuklarla telefonla konuşurken-Eğitmenin hareketleri göstermesi-Spor yapan çocuklardan genel ve detay-Spor Eğitmeni Ebrule Türer konuşması

Haber-Kamera: Mehmet DOĞAN/ ERERDEMLİ(Mersin),=====================================

POLİS, HALKI 'KORONAVİRÜS'E KARŞI OYUN HAVASIYLA UYARDI ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus ekipleri Yayla Mahallesi'nde devriye görevi yaparak, koronavirüs salgını nedeniyle halkı dışarı çıkmamaları konusunda anons yapıp uyardı. Polis aracından, "Sevgili Zonguldak halkı, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati derece önemlidir" diye anons yaparak halkı uyaran ekipler, Fener Semtinde ise vatandaşlara moral vermek için oyun havası çaldı. Polis aracından yükselen 'Ankara'nın bağları' şarkısıyla oynayan polislere mahalleli de pencere ve balkonlardan eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polislerin anons yapması-Oynamaları

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,=========================================

