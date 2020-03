DHA YURT BÜLTENİ - 1 KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 168 OLDUSAĞLIK Bakanlığı, dün yapılan 11 bin 535 testten bin 610'unun pozitif çıktığını, 37 kişinin ise yaşamını yitirdiğini duyurdu.

KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 168 OLDU

SAĞLIK Bakanlığı, dün yapılan 11 bin 535 testten bin 610'unun pozitif çıktığını, 37 kişinin ise yaşamını yitirdiğini duyurdu. Salgın nedeniyle toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden de paylaşılan tabloya göre; dün yapılan 11 bin 535 testten bin 610'u pozitif çıktı. 37 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tabloda toplam rakamlara da yer verildi. Buna göre; toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 olarak yer aldı.

GÜRBULAK SINIR KAPISI'NDA DOĞAL GAZ BORU HATTINDA PATLAMA

AĞRI'nın Doğubeyazıt İlçesinde Gürbulak Sınır Kapısında İran'dan gelen Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında alevler yaklaşık 40 metreye yükseldi.

İran üzerinden Erzurum'a gelen doğalgaz boru hattında bugün saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Türkiye'nin İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, alevler gökyüzüne yükseldi. Patlama sonrası alevlerin yükseldiği doğalgaz boru hattındaki yangın çevre köylerden de görüldü. Patlamanın etkisi ile çevre köylerde oturanlar büyük bir panik yaşadı. Yangınla ilgili görevliler boru hattında tedbir aldı. İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin tedbir aldığı yangında doğalgaz boru hattının gaz akışı vana kapatılarak kesildi. Boru hattındaki yangını söndürmek için hattaki gazın bitmesinin beklendiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken doğalgaz boru hattındaki patlama ve ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

ADANA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce üzerine benzin dökülüp, ateşe verilerek kundakladı.Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73003 Sokak'ta meydana geldi. Gece, dışarıdan gelen gürültüye uyanan Mehmet Aslangöz, pencereden baktığında park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini, kırmızı renkli bir otomobilin de hızla uzaklaştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin sol arka kısmındaki alevleri, aracı sarmadan söndürdü. Otomobil ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphelilerin kundaklamada kullandığı yanmış pet şişeyi, aracın birkaç metre yakınında buldu. Polis, kundaklama ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

ABD'DEN GELEN 210 KİŞİLİK HEYET MANİSA'DA KARANTİNAYA ALINDI AMERİKA Birleşik Devletleri'nden (ABD) uçakla İzmir'e gelen, aralarında Türk vatandaşların da bulunduğu 210 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinada kalacakları Manisa'daki bir öğrenci yurduna yerleştirildi.

ABD'den gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 210 kişi, dün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alındı. 210 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesi'ndeki bir Kredi Yurtlar Kurumu yurduna getirilerek karantinaya alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin yurda yerleştirdiği 210 kişilik kafile, 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

TUNCELİ'DE 1 KÖY KARANTİNA ALTINA ALINDI

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

İstanbul'dan 1 hafta önce Mazgirt ilçesine bağlı 80 haneli Geçitveren köyüne dönen 6 kişilik aile fertlerinden 2'sine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Geçitveren köyünde 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin valilik tarafından yazılı açıklama yapılarak kararın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındığı belirtildi.

KÖYDE BİRÇOK KİŞİ İLE TEMAS ETMİŞLERGeçitveren köyünde 2 kişide kronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra köye giden sağlık ekiplerince yapılan incelemede, İstanbul'dan Geçitveren köyüne gelen 6 kişilik aile bireylerinin köyde birçok kişiyle temas ettikleri belirlendi. Köyde sağlık görevleri bekletilirken, giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından zırhlı araçlarla kapatıldı.

KATAR'DAN GELEN 63 TÜRK VATANDAŞI, BURSA'DA YURTTA KARANTİNAYA ALINDI

Katar'dan dönen 63 Türk vatandaşı, koronavirüsü tedbirleri kapsamında boşaltılan Bursa'daki bir öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından, koronavirüsü tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında yurt dışından gelenler karantina altına alınıyor. Bu tedbirler kapsamında bu sabah Katar'dan gelen Türk vatandaşı 63 kişi, Bursa'ya getirilerek, 14 gün önce boşaltılıp, karantina yurdu yapılan Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildi. 2 otobüsle Bursa'ya getirilen vatandaşlar, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda karantinaya alınan vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

BARTIN'A BAĞLI HASANKADI BELDESİ KARANTİNAYA ALINDI

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın'a bağlı Hasankadı Beldesi'ne il dışından 111 kişinin gelmesi, ev izolasyonuna riayet edilmemesi, ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine beldenin karantinaya alınmasına karar verdi.

Bartın'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapılarak, koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler alındı. İstanbul, çevre il ve ilçelerden 111 kişinin geldiği, gelenlerin zorunlu ev izolasyonuna riayet etmemeleri ve ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin artması nedeni ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci ve 72'inci maddeleri gereğince Bartın'a bağlı Hasankadı Beldesi'nin ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Kararla birlikte, beldeye giriş ve çıkışların yasaklanmasına, karantina kararına uymayanlar hakkında TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında adli ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari işlem yapılacağı bildirildi.

İSTANBUL GİRİŞİNDE 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMLERİ ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU

TRAKYA'dan İstanbul'a giden araçlar koronavirüs önlemleri kapsamında kent girişinde sıkı kontrolden geçirilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'un Silivri ilçesi TEM otoyolunun Kınalı mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında polis, sağlık ve jandarma ekipleri İstanbul'a giriş yapacak araçlara tek tek aranmaya aldı. Özel araçlarla yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldükten sonra geçişlerine izin verildi. Kontroller sırasında 65 yaş üstü 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetim sırasında İstanbul'dan Trakya yönüne gidiş ve gelişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

KARANTİNA EVLERİNE POLİS DENETİMİ

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi tedavi altına alındı. Erkek vakanın yakınları ve temas ettiği 2 mahalledeki 36 evde karantina uygulanırken, polis ekipleri dönem dönem evlere giderek camdan ya da balkondan kişilerin karantinaya uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Ayrıca karantina yasağına uymadığı gerekçesiyle de 4 kişiye 3150'şer lira idari para cezası kesildi.

Gediz ilçesinde oturan bir kişi, rahatsızlanarak gittiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs testine alındı. Sonuçları pozitif çıkan erkek vaka tedavi altına alındı. Sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrollerde ailesi, yakınları ve temas ettiği 2 mahallede 36 adres tespit edildi. Bu adreslerde oturan kişiler hakkında da ev karantinası uygulaması başlatıldı. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ergenekon ve Uluoymak Mahallesi'ndeki karantina evlerde dönem dönem kontroller yapmaya başladı. Telefonla irtibat kurdukları kişilerin evlerinin camlarına yada balkonlarına çıkmasını isteyen polis ekipleri, kişilerin karantinaya uyup uymadığını bu şekilde takip altına aldı.

KIBRIS'TAN GELDİ, KARANTİNA DA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Üniversitesi öğrencisi Cahit Altıntaş'ta memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine döndüğünde ailesiyle birlikte ev karantinasına alındı. Bir kez kuralı ihlal ettiği için 3150 lira idari para cezasına çarptırıldığını ifade eden Altıntaş, "Öğrenci olduğum Kıbrıs'tan döndükten sonra ailemle beraber 14 günlük ev karantinasına alındık. Sağlık ekiplerince rutin kontroller yapılıyor, ayrıca aile hekimi sürekli telefonla arayarak kontrol ediyor. Ailemle birlikte evde karantinadayız. Polis her gün denetim yapıyor. Kapıya geldikten sonra cama çıkmamızı istiyor ve aile bireylerimizi sayıyor. Bu şekilde kontrol sağlıyor. Evde bunaldığımız için ailemiz bağ işleri yaptığımız ve insanların olmadığı köyümüze gitmişlerdi. O sırada polis denetim geldi ve evde olmadığı için 3150 lira para cezası kesildi. Kötü oldu ama doğru bir karardı. Evden dışarı çıkılmaması gerekiyordu. Evde film izliyoruz, oyun oynuyoruz, sosyal medyaya bakıyoruz. Evde kalmaya çok alışkın değiliz, bugün süremiz doluyor. Ama yine de dikkat edeceğizö dedi.

4 KİŞİYE İDARİ CEZA UYGULANDI

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cahit Altıntaş'ın yanı sıra ev karantinasına uymadığı gerekçesiyle 3 kişiye daha 'yasaklara uymadığı' gerekçesiyle 3150'şer lira idari para cezası kesildi.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU'NDA ÜRETİM DURDURULDU

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda(TTK) yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında üretim durduruldu.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, yaptığı açıklamada, alınan tedbirler kapsamında üretimin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Tamir, bakım gibi işlerle ilgili işçilerin periyotlarla çalışacaklarını ifade eden Eroğlu, "Tedbirler kapsamında üretimi durdurduk. Yer altında 695 işçi 15'er günlük periyotlar halinde çalışacaklar. Bu arkadaşlar tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü görevlerini sürdürecekler." dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında TTK'da üretim durdurulduğunu söyledi. İş güvenliği amacıyla tüm müesseselerde belirli sayıda işçi çalıştırılacağını ifade eden Yeşil, şöyle dedi:

"TTK'ya bağlı müesseselerde çalışan işçilerimiz ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmışlardır. Müessese yetkililerinin belirleyeceği zorunlu hallerde çalışılacak kadar sayı da belirlenen isimler 15 gün boyunca çalışacaktır. 15 gün sonunda bu isimlerin yerine belirlenen diğer isimler çalıştırılmak üzere işe çağırılacaktır. Uygulama dün saat 24.00-08.00 yani gece vardiyasından itibaren başlamıştır."

SOSYAL MESAFEYE UYMADAN YANGIN İZLEDİLER

EDİRNE'de bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın kısa sürede müdahale edilip söndürüldü. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık, koronavirüsü salgını tedbirler kapsamında alınan sosyal mesafe kurallarına uymadan yangını izledi.

Yangın, akşam saatlerinde Ayşekadın semtinde bir iş merkezinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de iş merkezi önünde önlem aldı.İtfaiyenin alevlere zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıktığı sokak üzerinde toplanan kalabalık, söndürme çalışmalarını koronavirüs salgını karşısına alınan sosyal mesafe kurallarına uymadan yan yana izlediği görüldü. Kalabalık, film izler gibi yangını izlerken bazıları da cep telefonlarıyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Polis ekipleri, zaman zaman toplanan kalabalığı dağılmaları konusunda uyarırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

VALİ OKAY MEMİŞ: ERZURUM'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM VAKASI YOK

ERZURUM Pandemi Kurulu'na başkanlık eden Vali Okay Memiş, koronavirüs salgını sebebiyle Erzurum'da ölüm vakası olmadığını, sosyal medyada dolaşan iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan 'İl Pandemi Kurulu' Vali Okay Memiş'in başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Erzurum'da alınan ve bundan sonra alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Vali Okay Memiş, virüsle mücadeleyi milli mücadele ve terörle mücadeleye benzeterek, "Bunu bir adeta milli mücadele gibi değerlendirmek lazım. Adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz. Virüste bir öldürücü bir gerçek ve hakikaten işin şakası yok. Şu ana kadar ciddi tedbirler alındı. Bu tedbirlere bütün vatandaşların uyması en büyük dileğimiz" dedi.

VİRÜSTEN ÖLÜM YOKErzurum'un sağlık alt yapısı bakımından çok iyi olduğunu ve 300'ün üstünde yoğun bakımı bulunduğunu belirten Vali Memiş, "Genel anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Risk çok yüksek, hepimiz kendi OHAL'imizi mutlaka almak durumundayız. Evimizde kalmalı, biraz sabırlı olmalıyız. Şu anda karantinaya alınmış bir bölge, yerleşim birimi yok. İhtiyaç olursa bu kararı uygulayabiliriz. İlimizde koronavirüsten ölüm vakası da yok. Sosyal medyada dolaşıyor, böyle bir şey yok. Bunu söyleyebilirim" diye konuştu.

8 BİN 500 TALEP GELDİVirüsle mücadele kapsamında bölgedeki uçak seferlerinin sadece Erzurum'dan yapılacak olacağını belirten Vali Memiş, Erzurum ve bölge illerinden 8 bin 500'e yakın müracaat geldiğini söyledi. Ankara ve İstanbul'a yapılacak seferlere ciddi talep olduğunu kaydeden Memiş, şunları ifade etti:

"Bundan sonra Ankara ve İstanbul'a uçuşlar Erzurum'dan olacak. Bize verilen talimatlar çerçevesinde seyahatleri zapturapt altına alacağız. Eğer birinci derece yakının vefatı, hastalığı gibi sebep yoksa bunu sınırlandıracağız. Uçakla yolculuk için 8 bin 500 civarında talep var. Bu çok ciddi bir talep. Erzincan, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars'tan taleplerin hepsi bize geliyor. Uçuşlarını bizden yapacaklar, izinleri biz vereceğiz. Karayollarında tedbirleri artırdık. Polis,jandarma sıkı kontrol yapacak. Ateş ölçerleri var, sağlık çalışanları gerekirse yardımcı olacaklar. Biz bu seyahatler artık kısıtlanması istiyoruz."

Vali Memiş, Pandemi Kurulu'nda elektrik ve doğalgaz ücretlerinin de ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını, ETSO ve Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nin talebi olan kredi ertelemelerini de ilgili bakanlığa ileteceklerini kaydetti. Vali Memiş, İstanbul'daki gibi ticari taksilerin çalışmalarının da kısıtlanmasıyla ilgili kararları olduğunu belirtti.

KORONAVİRÜS HAMİLELİK SIRASINDA BEBEĞE BULAŞMIYOR

KOCAELİ'de bir hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, koronavirüsle ilgili genel kuralların gebeler için de geçerli olduğunu belirterek, "Bugüne kadar gebelik sırasında Covid-19'a yakalananlarda anne karnında hastalığın bebeğe geçtiği henüz saptanmamıştır" dedi.

VM Medikal Park Kocaeli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, anne adaylarının koronavirüs semptomlarını göstermeleri durumunda hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi. Anne adaylarının kendilerini korumak için sosyal izolasyona önem vermesi gerektiğini belirten Dr. Tunçay, "Çin'in Wuhan kentinden çıkan Covid-19 enfeksiyonu tüm dünyaya yayılarak pandemi haline geldi. Türkiye'de de hastalarımız var. Bu hastalık ile ilgili genel kurallar gebeler için de geçerli. Seyahatler yasak, eve ziyaretçi kabulü yasaktır. Temaslı kişilerden uzak durmaya, kalabalık yerlerde bulunmamaya özellikle dikkat etmeliler. Eğer hasta kişiyle şüpheli bir temas olursa ve semptom da yoksa evde 14 gün kendilerini izole etmelidirler. Bu izolasyon sırasında kendisine bir oda ayrılmalı ve kişisel eşyalarını evdeki diğer kişilerden ayırmalıdır. Havlular, tabaklar veya yemek yediği çatal, bıçaklar gibi şeylerin tamamı ayrılmalıdır. Evdeki diğer kişilerle temasının olmamasına özellikle dikkat edilmelidir." dedi.

"GEBELERDE TÜM ENFEKSİYONLAR ÇOK DAHA AĞIR SEYREDER" Hamile kadınların tüm enfeksiyon hastalıklarını hamile olmayanlara göre daha ağır geçirdiğini söyleyen Dr. Tunçay, "Gebelerde ateş, öksürük, halsizlik gibi bir belirti görülmesi halinde hastaneye başvurmaları gerekir. Hastanede yapılan testlerde gerekli görülürse hastanede yatırılabilirler. Gebelerde enfeksiyon tedavisi aynı gebe olmayanlar gibi yapılır. Biz gebelerde tüm enfeksiyonların gebe olmayanlara kıyasla çok daha ağır seyrettiğini ve daha ilerleyici olduğunu biliyoruz. Bu nedenle enfeksiyon tedavisi çok daha önem kazanmaktadır. Eğer enfeksiyon ilerlerse, gerekirse yoğun bakıma alınır ve entübe edilebilir. Yani solunum cihazına bağlanabilir. Bugüne kadar gebelik sırasında Covid-19'a yakalananlarda anne karnında hastalığın bebeğe geçtiği henüz saptanmamıştır." diye konuştu.

"DOĞUMDAN SONRA BEBEĞİN HASTA OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR" Dr. Tunçay dünya genelinde yapılan çalışmalarda bebeklere anne karnında virüs bulaşmadığının tespit edildiğini açıklayarak, şöyle konuştu: "Bu şekilde olan vakaların çok az olması, dolayısıyla bilgilerimiz çok sınırlı olmakla birlikte, genellikle bebekler doğduktan sonra yapılan çalışmalarda bebeğin virüs almadığı, hasta olmadığı tespit edilmiştir. Bazı çalışmalarda ise, doğumdan sonra çıkarılan plasenta ve kordonda da virüs tespit edilmemiştir. Bu da bizim açımızdan tabii ki sevindirici bir yöndür. Tedavide kullanılan ilaçların da bebeğe bir etkisi yoktur. Gebe olmayanlar ile aynı ilaç tedavisi uygulanmaktadır."

"EMZİRME KONUSUNDA SÜTTE VİRÜS SAPTANMAMIŞTIR" Çin'de yapılan çalışmaların gebelik sırasında koronavirüse yakalananların takibinde önemli yer tuttuğunu ifade eden Dr. Tunçay, "İlk zamanlardan bu yana en fazla vaka Çin'de görüldü. Dolayısıyla orada enfeksiyon kapan 9 gebe ile yapılan çalışmalarda bu bilgileri elde etmişler. Bunun yayınlanması ile biz de bilgi sahibi olduk. Biz de onların tespit ettiği yöntemler ile gebeleri takip etmekteyiz. Doğum sonrasında emzirme konusunda ise yine sütte de virüs saptanmamıştır. Bu sebeple annelerin bebeklerini emzirmeleri tavsiye edilmektedir. Tabii ki maske kullanılmalı ve hijyene dikkat edilmelidir. Eğer pompa kullanılıyorsa pompaların da izolasyonuna özellikle dikkat edilmelidir" dedi.

"DOĞUM EYLEMİ SIKI BİR ŞEKİLDE MULTİDİSİPLİNER BİR TAKİP YAPILMALIDIR" Koronavirüse yakalanan hamilelerin doğum yapması esnasında birçok disiplinden doktorun doğumu takip etmesi gerektiğini belirten Dr. Tunçay, şu açıklamada bulundu: "Gebelik esnasında enfeksiyon kapan 9 vakadan 2 tanesinden birinin suyunun erken geldiği, birinin de bebek sıkıntıya girdiği için doğumun erken gerçekleştiği görülmüştür. Yani prematüre doğum ve bebeğin sıkıntıya girmesi gibi problemler görülmüştür. Ancak bunların enfeksiyona mı bağlı olduğu veya başka bir faktörden dolayı mı olduğu konusunda henüz bir ayrım yapılmadı. Fakat diğer enfeksiyonlarda gördüğümüz gibi erken doğum ve fetel sıkıntı dediğimiz bebeğin sıkıntıya girmesi söz konusu olabilir. Bu durumda doğum eyleminin çok uzun sürmemesi tavsiye edilmektedir. Tam teşekküllü bir hastanede sıkı monitörize edilerek enfeksiyon hastalıkları, dahiliye uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve anestezi uzmanı eşliğinde sıkı bir şekilde multidisipliner bir takip yapılmalıdır. Eğer doğum eylemi uzun sürerse, bebek sıkıntıya girerse ya da başka bir durum yaşanırsa sezaryenden de kaçınılmamalıdır. Ancak genel anestezi yerine daha çok lokal anestezi tavsiye etmekteyiz."

ŞANLIURFA'DA İL DIŞINA ÇIKMAK İSTEYENLER SEYAHAT İZNİ ALIYOR

ŞANLIURFA'da il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogarda "Seyhat İzin Kurulu"na başvurup yolculuk yaptı.

Türkiye'de ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması kararının ardından Şanlıurfa'da şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogardaki "Seyhat İzin Kurulu"na başvurdu. Kurul üyeleri ve otogar yetkilileri şehir dışına çıkmak isteyenlere şehirler arası seyahat kısıtlaması hakkında bilgilendirme yaptı. Müracaatları inceleyen Seyahat İzin Kurulu, gerekli şartları taşıyanlara izin verip gidecekleri illere yolculuk yaptı.

PTT ŞUBELERİ SIRALI SİSTEME GEÇTİ VEZNELER DEZENFEKTE EDİLDİKent genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk üzerine Vali Abdullah Erin, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla kent genelinde PTT işlemlerinde sıralı sisteme geçildiğini bildirdi.Vatandaşlara sağlanan sosyal yardımların bir kısmının PTT aracılığıyla verildiğini anımsatan Erin, PTT şubelerinde bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamı 2 ile biten vatandaşlara pazartesi, 4 ile bitenlere salı, 6 ile bitenlere çarşamba, 8 ile bitenlere perşembe, 0 ile bitenlere cuma günü hizmet verileceğini kaydetti. Belediye ekipleri ise vatandaşların yoğunlukla kullandığı meydanlar, parklar, iş yerleri, marketler, sokaklar ile ŞUSKİ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ vezneleri, kurumlar ve iş yerleri dezenfekte edildi. Polis ekipleri ise sık sık araçlardan evde kal anonusu yaparak 65 yaş üstü vatandaşlara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İZİN ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR YÜZLERCE METRELİK KUYRUK OLUŞTURDU

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kuruldan izin almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası otobüslerle yolculuk, valilikler bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarının onayına bağlandı. Geçen Cumartesi saat 17.00'de başlayan uygulama sonrasında, İzmir'den başka şehre gitmek isteyen vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hizmet vermeye başlayan Seyahat İzin Kurulu'na başvurup izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

BAZILARI SOSYAL MESAFE DİNLEMEDİYanlarındaki bavullarla beraber sıraya giren yüzlerce vatandaş, izin belgesi alabilmek için başvuruda bulundu. Bazı vatandaşların maske ve eldiven takıp, diğer vatandaşlarla aralarına bir buçuk metrelik mesafe koyarak önlem almaya çalıştıkları görülürken, bazılarının da sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.

'ÇALIŞTIĞIM YER KAPANDI, MARDİN'E GİDECEĞİM'Sıra bekleyen vatandaşlardan Bekir Kılınç, "Ben Muğla'da çalışıyordum, garsonluk yapıyordum. Hastalık yüzünden yasaklar olunca işler durdu ve her taraf kapandı. Biz de orada otobüs bulamayınca Muğla'dan buraya geldik. Mardin'e gideceğim. Allah tez zamanda bu sıkıntıyı aşmamızı, güneşli günlere kavuşmamızı nasip etsin" dedi. Bir diğer vatandaş Önder Onatça da, "Muş'a gideceğim, koronavrirüs nedeniyle gitmek zorundayım. İnşallah en kısa zamanda düzelir de biz de geri döneriz. 6 senedir İzmir'de çalışıyordum ama şimdi çalıştığım yer kapandığı için gitmek zorunda kaldım" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ EVDE KALMALARI İÇİN, HALKI UYARDI

AĞRI Emniyet Müdürü Nihat Özen, koronavirüs salgını nedeniyle ekiplerle birlikte gezip halka, "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kentte, koronavirüs kapsamında alınan kararlar ve tedbirler konusunda vatandaşları aralıksız bir şekilde uyarmaya devam eden polis ekiplerine İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'de eşlik etti. Ekipler polis otolarından şehir merkezini dolaşarak anonslarla vatandaşlara, evde kalmaları yönünde çağrıda bulunurken kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde İl Emniyet Müdürü Nihat Özen esnafı dolaşarak, bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Cadde de toplu bir şekilde yürüyen vatandaşları uyaran Özen, kendilerini sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

NAKLİYECİLER SİTESİ, TEHLİKE SAÇMAYA DEVAM EDİYOR

İZMİR Nakliyeciler Sitesi'nde, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kalabalığa rağmen hiçbir önlem almadıkları gerekçesiyle uyarılan çalışanların, uyarılara rağmen hala kalabalık halde, aralarına gerekli mesafeyi koymayarak bir arada durdukları gözlendi.Türkiye'de, uzmanlar sık sık vatandaşları zorunlu haller dışında evde kalmaları, dışarı çıkmak zorunda olduklarında ise sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarırken, bazı yerlerde bu uyarılar dikkate alınmıyor. İzmir'in Bornova ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'nde de vatandaşlar 1 metre kuralarına uymadıkları, banklarda yan yana oturdukları ve hiçbir önlem almadıkları gerekçesiyle daha önce DHA'nın yaptığı haber sonrasında uyarılmıştı. Sitede çalışan şoförler ve diğer nakliye personelinin, uyarılara rağmen kalabalık halde, aralarına gerekli mesafeyi koymayarak bir arada durdukları gözlendi. Site yönetimi ve çalışanlarına, sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

PAZARDA ÜRÜNLER POŞETLENDİ, VATANDAŞA MASKE DAĞITILDI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kurulan pazarlarda her ürün poşetlenmiş şekilde satışa sunulurken, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla da pazar esnafı ve alışverişe gelen tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, pazarlarda poşetlenmiş ürünler uygulamasına geçilirken, Kemer ilçesinde cumartesi günü itibariyle bu uygulama başladı. Dün de ilçe merkezinde bulunan halk pazarında da bu uygulama devam etti. Pazar girişinde Kemer Belediyesi personelleri alışverişe gelen vatandaşların ateşlerini ölçerken, bir yandan da ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca zabıtalar da tek tek pazar esnafını gezerek maskesi bulunmayanlara dağıtım yaptı ve esnafı uyararak alışverişe gelen vatandaşlara ürünleri dokunmalarına engel olmalarını ve bunun yanında eldiven ve maske takılmasının zorunluluğunu anlattı. 3'er metre arayla kurulan pazarda yapılan uygulamalardan vatandaşlar da esnaf da memnuniyetlerini dile getirdi.

'BU SAVAŞI DA ATLATACAĞIZ'Kemer'de 15 yıldır yaşayan ve turizmle uğraşan Özgür Urunca, "Burayı çok seviyorum. Çok üzgünüm Kemer'i boş görüyorum. Turistler gelemediği için çok üzülüyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz bu, ekmeğimiz bu. Ama pazara girdik, çok değişik bir uygulama gördük. Kemer Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Maske dağıtıyor, girişlerde ve çıkışlarda ateş ölçerle kontroller yapılıyor. Bütün sebzeler, meyveler yani her şey paketlenmiş, kimse dokunmadan alabiliyoruz. İnşallah bu savaşı, diğer savaşları atlattığımız gibi bu savaşı da atlatacağız. İnşallah her şey çok güzel olur. Ne yapıyoruz, dokunmuyoruz, elimizi yıkıyoruz, spor yapıyoruz ve evde kalıyoruz. Evde kal" dedi.Pazara alışveriş için gelen vatandaşlardan yazar Muharrem Nalçacı, "Öncelikle Kemer Belediyesi'ni tebrik ederiz bu maske hususunda ve pazar uygulamaları hususunda. Niçin derseniz, pazarda gördüğünüz gibi her şey poşetli ve poşette alıyoruz. Bu konularda zaten Necati Topaloğlu'nun geri planda kalacağını hiç sanmıyordum. Yine ilk adımları attı. Ona öncelikle teşekkür ederiz ve ekibine teşekkür ederiz. Ben de ilk defa maske takıyorum. Bana da nasip oldu" diye konuştu.

'3'ER METRE MESAFE UYGULAMASINA GİTTİK'Belediyede görevli zabıta personeli Mehmet Baytekin, "Burası Kemer'in pazartesi pazarı. Sebze ve meyve pazarımız. Şu anda ürünlerimiz poşetlenmiş durumda ve Belediye Başkanımızın talimatıyla bütün gelen esnafımıza ve müşterilere maske dağıtıyoruz. Pazara giren herkesin ateşi giriş noktalarında ölçülmekte iki arkadaşımız tarafından. Pazarlarımız saat 19.00 itibariyle kapanmakta. Her pazardaki tezgahlarımız arasında 3'er metre mesafe uygulamasına gittik ve pazarda poşetsiz hiçbir ürünümüz yok. Bütün ürünler poşetli ve gelen ziyaretçilerimiz ürünlere dokunmadan ürünlerini alıp gidiyorlar" dedi.Pazar esnaflarından Kenan Görgü, "Belediyemiz eldivenimizi, maskelerimizi veriyor. Müşterilerimize satış yaparken eldiven tercih ediyorduk zaten. Ürünlerimize de dokunmuyorlar zaten. Kendimiz veriyoruz tüm ürünleri ve ürünlerimiz paketli tamamen. Bu uygulama ile ilgili olarak müşterilerimizden hiç tepki almadık. Hep iyi yönde sözle duyduk. Zaten biz seçip dolduruyoruz. Öyle bozuk ürün koymuyoruz. Onun için de hiç tepki görmüyoruz" dedi.

'HALKIMIZIN SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK YOLA ÇIKTIK'Yapılan uygulamalarla ilgili olarak açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da şöyle dedi: "Koronavirüse karşı belediye olarak aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde rutin olarak yaptığımız dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bunun dışında ilçemizde kurulan pazar yerlerinde esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Pazar giriş ve çıkışlarında temassız dijital ateş ölçerlerle halkımızın vücut ısılarını kontrol ediyoruz. Halkımızın sağlığını düşünerek yola çıktık. Bu kapsamda da pazar esnafı sattığı ürünleri paketler halinde halka ulaştırıyor. Hiçbir vatandaşımız ürünlere el sürmeden alışverişini yapıyor. Bu sayede virüsün yayılmasını da bir nebze olsun engellemiş oluyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları. Lütfen evde kalın."

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN KÖYE MİSAFİR KABUL ETMİYORLAR

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde 10 haneli Karacaviran köyü halkı, koronavirüs salgınından korunmak amacıyla köye misafir girişini yasakladı. Köy yoluna taşlarla barikat oluşturan vatandaşlar, virüs salgını nedeniyle misafir kabul etmediklerini de tabela asarak duyurdular.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Karacaviran köyü halkı, köy girişine taşlarla barikat oluşturdu. Bununla da yetinmeyen vatandaşlar, köyün girişine de, 'Virüs salgınından dolayı köye giriş çıkışlar yasaktır' yazılı tabela astı.Amaçlarının salgından korunmak olduğunu belirten köylülerden İbrahim Bakırcıoğlu, "Köyü kendi isteğimizle karantinaya almamız herkesin sağlığı için. Virüs salgını son bulana kadar uygulamamız sürecek" dedi.Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir kapsamında gönüllü olarak köylerini karantinaya aldıklarını anlatan Bakırcıoğlu, "Koronavirüs nedeniyle yaptığımız bu uygulamayı herkese tavsiye ediyoruz. Herkes kendi önlemini alsın, köylere misafir girişi dursun" diye konuştu.Köy halkından Ömer Deniz ise ziyaretçi yasağı alarak köyde yaşayanları koronavirüsten korumayı amaçladıklarını ve uygulamanın salgın riski ortadan kalkana kadar devam edeceğini kaydetti.

YAZLIKLARA AKIN EDENLER NEDENİYLE BANDIRMA- ERDEK ARASI ULAŞIM DURDURULDU BALIKESİR'in tatil merkezlerinden Bandırma ve Erdek ilçelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ulaşım çift taraflı durduruldu.

Koronavirüsün Türkiye'de etkili olmasının ardından, Bandırma ve Erdek ilçelerinde yazlıkları olan vatandaşlar, kente akın etti. Bunun üzerine Murat Bayırı Mevkii'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Bandırma-Erdek arasındaki araç gidiş ve gelişleri özel durumlar haricinde durduruldu. Yapılan uygulamada hem toplu taşıma hem de özel araçlar durdurulurken, özel durumu olmayan vatandaşlar geri gönderildi.

HATAY'DA ANA CADDELER TRAFİĞE KAPATILDI

HATAY'da il genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalığın azaltılması amacıyla ana caddelerin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli hemşehrilerim zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Yoksa daha zor şartlarda yaşamak durumunda kalacağız. Biz bunu polis zoru ile çözemeyiz. Herkesten anlayış bekliyoruz. Ana caddeleri trafiğe kapattık. Yoğunluğu önlemek istiyoruz. Herkes şikayetçi ama uyan yok" ifadelerini kullandı.Öte yandan trafiğe kapanan caddelerde dezenfekte çalışmaları yapılacağı bildirildi.

ADANA'DA POLİS OTOYOLDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİNİ ARTTIRDI

ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını kontrol noktalarında durdurdu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra ateş ölçerle vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçtü.Bu arada, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda araç geçişlerinde büyük ölçüde azalma olduğu görüldü.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İNTERNET ORTAMINDA YAPILACAK

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan - 07 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda, ilk defa kişiye özel olarak yapılacağı açıklandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), eğitim ve öğretimin aksamaması için bahar dönemi eğitim-öğretim süreçlerinin uzaktan eğitim yöntemi ile devam ettirilmesi yönünde açıkladığı karar çerçevesinde Anadolu Üniversitesi'nin, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan - 07 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreç içerisinde internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi kararı alındı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Şafak Ertan Çomaklı, 1 milyonu aşkın öğrenciye internet tabanlı sınavın uygulanmasına yönelik bütün hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu: "YÖK'ün aldığı kararlar sonrasında iki hafta süren ve günde 8 saati bulan toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, sınav süreçlerine ilişkin bütün olasılıklar değerlendirildi ve öğrencilerin öğretim süreçlerinin aksamaması adına büyük bir sorumluluk alınarak, ara sınavların internet ortamında yapılmasına karar verilmiştir. Bu kararda, sınav süreçlerinde öğrencilerin bir araya gelmelerinin yaratacağı salgın riski başta olmak üzere, sınavların ertelenmesi durumunda öğrencilerin mezuniyetlerinin gecikmesi ve öğretim süreçlerinin uzaması gibi ortaya çıkacak olumsuzluklar göz önünde bulunduruldu. 1 milyonu aşkın öğrenci için internet tabanlı sınavın uygulanmasına yönelik bütün hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca Açıköğretim Sistemi'nin, görevi başında bulunması gereken sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, cezaevlerinde bulunan mahkumlar gibi çok farklı sosyo-demografik gruplardan oluşan öğrenci çeşitliliği gözetilerek kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Anadolu Üniversitesi eğitim alanındaki 60 yılı aşan deneyimi, açık ve uzaktan eğitimdeki bilgi birikimiyle öğrencilerine bin 500'ü aşkın ders kitabı, 30 bine yakın eğitim videosu olmak üzere 16 farklı ders malzemesini dijital olarak internet ortamında sunmaktadır. 1 yıldır internet tabanlı sınavlar için altyapı sistemleri oluşturmakta, yerli ve milli bir yazılım geliştirmek üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu dönemde üniversitemiz, pilot uygulamalarla internet tabanlı ortamlarda da sınav süreçlerini başarıyla yönetmiştir. Süreçte ortaya çıkabilecek bütün olumsuzluklar, daha önceden yapılan pilot uygulamalarda test edilmiş ve oluşabilecek olası aksaklıklar tespit edilerek 2019-2020 Bahar Dönemi ara sınavlarının internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır."

KİŞİYE ÖZEL SINAV Öğrencilerin belirlenen sınav tarihleri aralığında istedikleri gün ve saatte sınava girebileceklerini ifade eden Rektör Çomaklı, "Açıköğretim sınavları internet tabanlı ortamlarda ilk defa kişiye özel olarak gerçekleştirilecek. Sınav sistemi internet tabanlı bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi farklı ortamlarda test edildi. Kişiye özel şekilde uygulanacak olan Açıköğretim sınavları için test araştırma birimince hazırlanmış olan çok sayıda soru kullanılacaktır. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yazılım aracılığı ile sınav soruları kişiye özel olacak ve sınava katılan her öğrenci, eşdeğer farklı sorular ile karşılaşacaktır. Sınav dönemi olan 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında 20 gün boyunca bütün öğrenciler, istedikleri gün ve saatte, bulundukları yerden sınav sistemine internet üzerinden giriş yapabilecektir. Açıköğretim sınavlarının internet ortamında gerçekleştirilmesine dair sınav yönergesi de hazırlanmış olup, sınav sürecine ilişkin her türlü bilgi ve yönlendirme Üniversitemizin resmi kanalları üzerinden öğrencilerimizle paylaşılacaktır" dedi.TEKNOLJİYE SAHİP OLMAYAN ÖĞRENCİLER BÜROLARDA SINAVA GİREBİLECEKİnternet bağlantısı ya da gerekli teknolojiye sahip olmayan öğrencilerin istedikleri bir ilde, salgın süresince uygulanan bütün tedbirler dikkate alınarak hazırlanmış olan Açıköğretim bürolarında sınava girebileceklerini söyleyen Çomaklı, "Bununla birlikte 2 bin 623 refakatçili öğrencilerimiz için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Koronavirüs salgınının küresel boyutta olması dolayısıyla, yurt dışı programlarındaki öğrencilerimize de sınav takvimleri değişmeden, ara sınavlarında aynı olanaklar tanınacaktır. Sınav süresince başta sağlık personelimiz olmak üzere, zorunlu sebeplerle görevi başında olan kamu personeli öğrencilerimiz için alternatif çözümler sunabilmek amacıyla da gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca, internet bağlantısı ya da gerekli teknolojiye sahip olmayan öğrencilerimiz istedikleri bir ilde, salgın süresince uygulanan bütün tedbirler dikkate alınarak hazırlanmış olan Açıköğretim bürolarımızda sınava girebileceklerdir" diye konuştu.

KOZAN'DA BAŞIBOŞ KÖPEKLER OĞLAKLARI TELEF ETTİ ADANA'nın Kozan ilçesinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, 11 oğlağı telef etti. Hayvanların sahibi Ahmet Akkurt, gerekli önlemlerin alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Aç kalan sürü halindeki başıboş köpekler, Ahmet Akkurt'un ağılındaki 11 oğlağı telef etti. Daha önce de benzer durumların yaşandığını belirten Akkurt, başvurularına rağmen yetkililerin önlem almadığını savundu. Akkurt, "Aç kaldıkları için mecbur saldırıyorlar. Tüfeğim var ama müdahale etmiyorum. Hayvan severlerden de yardım bekliyorum. Zararım en az 2 bin TL. Buralar başıboş köpeklerden geçilmiyor. Bugün oğlaklar oldu, yarın çocuklarımıza zarar verir diye korkuyorum" dedi.

TUNCELİ'DE KAYIP UZMAN ÇAVUŞ VE GÜLİSTAN'DAN İZ YOK

TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde, 17 Mart'ta arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan JAK timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarına dün de devam edildi ancak bir ize rastlanmadı. Bu arada Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce oda arkadaşıyla şaka yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın balon patlatması yer aldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde 17 Mart günü yaptığı arama- kurtarma eğitimi sırasında bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. Güneş'in bulunması için bölgeye bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT) ile Ankara, Van ve Diyarbakır İl Jandarma komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri sevk edildi.

Güneş için arama çalışmaları dün 14'üncü gününde de sürdürüldü. Ekiplerce, dün Munzur Nehri ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında Güneş'in izine rastlanmadı.

AİLESİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİUzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş sabah saatlerinden itibaren çalışmaları yerinde takip etti. Arama çalışmaları yürüten yetkililer, Güneş'in ailesi yapılan çalışma hakkında bilgilendirdi.

GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOK5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için de arama çalışmaları sürdürüldü. 86'ncı gündeki arama çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAT timi, robot kamerayla Uzunçayır Baraj Gölü'nün dibini taradı. Diğer ekipler de botla su yüzeyi ile su kıyısında arama çalışmalarını sürdürdü. Dünkü arama çalışmalarında da Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlamadı.

GÜLİSTAN'IN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan, Gülistan Doku kaybolmadan bir süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülistan kaldığı yurtta oda arkadaşıyla şakalaşarak, balonları patlatma anları yer aldı.

SASON'DA HEYELAN NEDENİYLE 25 KÖY YOLU KAPANDI

BATMAN'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye geken ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Sason ilçesinin Boğazkapı mevkisinde önceki gün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 25 köye ulaşımın sağlandığı mevkiideki yol kapandı. Çevre köylerde oturanların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde Sason ilçe merkezine gittikleri sırada heyelan nedeniyle yollarının kapandığını gördüklerini söyleyen Dirence köyü sakinlerinden Casım Bulut, "Heyelanın gece saatlerinde düşmesi olası bir faciayı engelledi. Allah'a şükür kimseye bir şey olmamış. Yaptığımız ihbarın ardından bölgeye gelen ekipler, yolumuzu ulaşıma açılması için çalışma başlattı" dedi.

KAMYONUN DAMPERİNİN LASTİKLERİ YANDI

KARABÜK'te, kamyonun damperinin lastikleri tutuştu. Sürücü, aracın çekicisini damperden ayırırken, itfaiye ekipleri yanan lastikleri söndürdü.

Olay öğle saatlerinde, Karabük-Ankara karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden İsmail Çalış idaresindeki 41 TT 560 plakalı kamyonun damperinin sağ arka tekerlekleri tutuştu. İsmail Çalış aracın tekerleklerinin yandığını görünce yol kenarında aracı durdurarak, çekici ile damperi birbirinden ayırdı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi damperin yanan lastiklerini söndürdü. Yangında damperin lastikleri yanarken, tutanak tutuldu.

OTOMOBİL İLE MİNİBÜSÜN ÇAPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Bursa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Enver Uğur (38) yönetimindeki 16 CTK 53 plakalı otomobil ile Gazimagoza Caddesi'nden gelen Veysel Yıldız (40) yönetimindeki 16 AFT 95 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Hanifi İncekaya (35) otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan İncekaya ilk müdahalesinin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

75 YAŞINDAKİ KADININ EVİNDEN 15 TON ÇÖP ÇIKTI MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı. Çöplerin taşındığı ev, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Demirtaş Mahallesi'nde müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarını alan Toroslar Belediyesi, hareket geçti. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yalnız yaşayan, ismi açıklanmayan kadının evinde biriktirilmiş kıyafet, yorgan, demir, plastik, kağıt ve teneke parçalarından oluşan atık malzemeler bulunduğunu tespit etti. Yapılan çalışmayla evden 15 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

Bugüne kadar üç defa evi temizlenen yaşlı kadının çöp biriktirme hastalığının olduğu ve bunu alışkanlık haline getirdiği belirtildi. Mahalle sakinleri ise ihbarı hemen değerlendirip temizlik çalışması yapan belediye ekibine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde günlük yaşamına devam edebilmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Demirtaş mahalle sakinlerimizin bir ihbarını değerlendiren ekiplerimiz, çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen bir evin çöp eve dönüştüğünü tespit ederek, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra temizleyerek, dezenfekte etmiştir. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizde de hakimken, halkımızın sağlığı ve huzuru için bu çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" diye konuştu.

