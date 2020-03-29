DHA YURT BÜLTENİ - 1 VAN'DA BİR MAHALLE VE 2 MEZRA DAHA KARANTİNAYA ALINDI VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

VAN'DA BİR MAHALLE VE 2 MEZRA DAHA KARANTİNAYA ALINDI

VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. 2 pozitif vakanın olduğu mahalle ve mezralara, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine balı Hanköy Mahallesi'nin ardından Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. İstanbul'dan Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne gelen bir vatandaşın rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahalle karantinaya alındı. Dışarıdan gelen kişinin mahallede temas ettiği kişiler tek tek tespit edilerek ateşleri ölçülüp, sağlık taramasından geçiriliyor.

ÇATAK'TA İKİ MEZRA KARANTİNAYA ALINDIKoronavirüs nedeniyle Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da karantinaya alındı. Mezranın birinde yaşayan bir kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine, güvenlik güçleri mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak karantinaya aldı. Mezrada kadının temas ettiği kişiler de tespit edilerek, sağlık taramasından geçirilmeye başlandı.DHA muhabirinin telefonla görüştüğü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç ile Çatak ilçesinin Çemik e Tellikaya mezralarının tedbir amaçlı karantinaya alındığını söyledi.

Haber: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN/ VAN,

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UZMAN ÇAVUŞ GÜNEŞ İLE ÜNİVERSİTELİ GÜLİSTAN'DAN İZ YOK

TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmaları dün de devam etti.Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki (Jandarma Arama Kurtarma) JAK timinin, Munzur Nehri'nde 17 Mart günü yaptığı arama- kurtarma eğitimi sırasında bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT) ile Ankara, Van ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için başlatılan arama çalışmaları dün 12'nci gününde de devam etti. Ekipler, Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama yaptı. Su altı aramaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından getirilen 2 robot kamerasıyla gerçekleştirilirken, su yüzeyinde de JAK timleri çalışma yaptı. Ancak Güneş'e ait bir ize rastlanmadı.

BABA JAK TİMLERİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİUzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, sabah saatlerinden itibaren çalışmaları izleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOK5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için de arama çalışmaları sürdürüldü. 84'üncü gündeki arama çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAT timi, robot kamerayla Uzunçayır Baraj Gölü'nün dibini taradı. Rize ve Elazığ'dan gelen su altı arama kurtarma polisleri ise göl yüzeyi ile kıyısında arama yaptı. Gün boyu süren arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Munzur NehriMunzur Nehrinde bot ile JAK timlerinin yaptığı aramaBaba Emin Güneş aramaları takip ederkenGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,====================================

ÇANKIRI'DA KÖMÜR OCAĞINDA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ ÇANKIRI'nın, Ilgaz ilçesinde maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Olay dün saat 17.00 sıralarında, ilçenin Ilısılık köyünde faaliyet gösteren özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sızan gazdan zehirlenen maden işçisi İbrahim Ağman (39) ile 3 kişi, ekipler tarafından ocaktan çıkarıldı. Durumu ağır olan İbrahim Ağman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 işçi ise ambulansla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ekiplerden görüntüKömür ocağı girişi ve inceleme yapan AFAD ekibiGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,=======================================

OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 4 YARALI KONYA'nın Güneysınır ilçesinde otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüleri ve eşleri hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Güneysınır ilçesinde kent merkezi çıkışında meydana geldi. Güneysınır Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Abdullah Ünal'ın yönetimindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veysel Akbaş yönetimindeki 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurda yığınına dönerken, sürücü Veysel Akbaş, eşi Fatma Akbaş ile diğer sürücü Abdullah Ünal ve eşi Esma Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Abdullah Ünal'ın kızları Asiye Ünal, Beyza Ünal, Zeynep Ünal ve nişanlısı Adem Köse yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Konya'da kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güneysınır Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve Belediye Başkanı Ahmet Demir, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinde araçlardan detayJandarmanın inceleme yapması Cesetlerin cenaze aracına alınması Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA/ KONYA,=====================================

ESKİ EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜREN KATİL ZANLISI YAKALANDI, ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde boşandığı Neşe Orhan (43) ile oğlu 18 yaşındaki Furkan K.'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren Zeki K. (49), yakalanarak gözaltına alındı. Öldürülen Neşe Orhan ile oğlu Furkan K. ise, toprağa verildi. Olay, önceki gün saat 18.45 sıralarında, Kuyucak ilçesi kırsal Çamdibi Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki K., eski eşi Neşe Orhan'ın oturduğu kırsal Çamdibi Mahallesi'ne giderek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Zeki K., yanında getirdiği av tüfeğiyle esi eşini ve kendisini engellemeye çalışan oğlu Furkan K.'ye ateş etti. Zeki K., ardından 09 F 8340 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri, anne ile oğlunun kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neşe Orhan ve Kuyucak Lisesi son sınıf öğrencisi oğlu Furkan K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölenlerin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, cinayet şüphelisi Zeki K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zeki K., Nazilli ilçesindeki Yeni Mahalle'nin Ordu Caddesi üzerinde saklandığı adreste polis ekiplerince gece yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'nce yakalanan Zeki K.'yi, daha sonra cinayetin işlendiği Kuyucak'a gönderildi ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Zeki K.'nin tartışmanın neden yaşandığı ya da cinayeti niçin işlediği yönünde bilgi vermediği, konuşmadığı öğrenildi.

ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİÖldürülen Neşe Orhan ile oğlu Furkan K.'nin cenazeleri, dün yakınlarına teslim edildi. Anne ve oğlunun cenazeleri daha sonra Kuyucak'ın Çamdibi Mahallesi'ne götürüldü. Köy meydanındaki caminin önünde ikindi namazından önce öldürülen Neşe Orhan ile oğlu Furkan K.'nin cenaze namazları kılındı. Öldürülen anne ve oğlun naaşları, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Katil zanlısı Zeki K.'nin işlemlerin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Cenaze namazından görüntüCenazede toprağa verilmesinden görüntüGenel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK(Aydın),======================================

OTOMOBİLLE TAKSİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobille ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Kızılkaya beldesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan karayoluna çıkan sürücüsünün kimliği açıklanmayan 16 U 0933 plakalı otomobille Burdur'dan Antalya yönüne giden 07 T 0242 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada 16 U 0933 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan 1 kişiyle ticari takside bulunan 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Halim AKCA/ BUCAK(Burdur),==============================

DEVREK'TE HURDACILARIN KAVGASI: 1 ÖLÜ ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, hurdacı Volkan Y., sokakta tartıştığı, kendisi gibi hurda toplayan Ahmet Cantekin'i (50) tabancayla vurarak öldürdü.Olay, gece yarısı Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Her ikisi de hurdacı olan Volkan Y. ile Ahmet Cantekin arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Y. yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Cantekin'e ateş etti.Ağır yaralanan Cantekin, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Cantekin, kurtarılamadı. Volkay Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDAZonguldak'ın Devrek ilçesinde, Volkan Y.'nin sokakta karşılaştığı Ahmet Cantekin'i tabancayla ateş ederek öldürdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Cantekin yolda karşılaştığı Volkan Y.'nin üzerine yürüdüğü, bu sırada çıkan kavgada Volkan Y.'nin tabancayla ateş ettiği ve Cantekin'in yere düştüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cinayet anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ DEVREK(Zonguldak),======================================

MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 6 YARALI

GAZİANTEP'te, minibüsün otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde, 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi Lütfullah Bilgin Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Beytullah Bulut yönetimindeki 27 R 6848 plakalı minibüs, aynı yönde giden Bayram Gümüşalan'ın kullandığı 34 BLU 289 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü ve minibüsteki 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye erlerince hurdaya dönen minibüsün içinden çıkarılan yaralılar ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yeriKaza yapan araçlarPolis ekiplerinin çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,=======================================

KAZADAN SON ANDA KURTULAN YAYA, GÜVENLİK KAMERASINDA

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, yol kenarında bekleyen kişi, yara almaktan son anda kendini geriye atarak kurtuldu. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Höyük Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı binadan çıkan ismi öğrenilemeyen kişi, caddeye adım attığı sırada iki otomobilin çarpışıp, üzerine geldiğini fark etti. Kendini geriye atarak son saniyede yara almaktan kurtulan kişinin sakinliği ise dikkat çekti. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.2 katlı binanın altındaki iş yerinin tentesinin zarar gördüğü kazada otomobil sürücüleri de yara almadı. Hasarlı iki otomobil, çekiciyle kaza yerinden alınıp, tamirhaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İki aracın çarpışması-Kaldırımda yürüyen vatandaşın kaçması -Takla atan araçlar-Araçlardan çıkanlar ve kalabalıktan görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ ARSUZ(Hatay),==============================

FETHİYE'DE BİRLİKTE YAŞAYAN ÇİFTİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN BİR KİŞİ TUTUKLANDI MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı adamı, kaldıkları villada bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan Hüsnü Ö. (40), tutuklanarak cezaevine gönderildi.Geçen 21 Mart'ta ortaya çıkan olayda, birlikte yaşayan çiftten haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Çiftlik Mahallesi'ndeki villaya giren jandarma ekipleri, Hasan Tayfun Baransel (71) ile İngiliz uyruklu Viviant Bants'ın (63) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Baransel'in evin salonunda, Bants'ın ise banyoda bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Evdeki delillerin toplanmasının ardından cinayet şüphelisinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. 20 güvenlik kamerasından alınan 40 saatlik görüntü kaydını inceleyen ekipler bir şüphelinin izine ulaştı. Yapılan teknik takibin ardından cinayetlerin şüphelisi olduğu iddiasıyla Hüsnü Ö. Yeni Mahalle'de bir evde gözaltına alındı.Jandarmadaki sorgusunun ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Hüsnü Ö. tutuklandı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hüsnü Ö., daha sonra Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Hüsnü Ö.'nün sağlık kontrolünden geçirilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE(Muğla),========================================

MALATYA'DA DOLU YAĞDI

MALATYA'da, öğle saatlerinde aniden dolu yağdı. Kentte etkili olan sağanak dün öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dışarıda olanlar, kapalı yerlere sığındı. Beyaza bürünen kentte, trafik akışı aksadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kentin yüksekten görüntüDolu yağışıAraçların üstüne yağan doluGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,=====================================

HUSUMETLİSİNE ATEŞ ETMEK İSTERKEN, YANLIŞLIKLA 2 KİŞİYİ YARALADI KONYA'da hurdacı Savaş K., husumetli olduğu kişiye av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada kaldırımda olan Erol E. (46) ve Kenan Ç.'ye isbaet etti. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, Savaş K. de gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Savaş K. at arabasıyla hareket halindeyken iddiaya göre, husumetli olduğu bir kişiyi gördü. Bunun üzerine yanındaki tüfeği çıkaran Savaş K. bu kişiye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar kaldırımda bekleyen Erol E. ve Kenan Ç.'ye isabet etti. Yara almayan ve adı belirlenemeyen husumetlisi olduğu kişi de olay yerinden kaçtı. Yaralı 2 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Savaş K. de polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ablasının evine sakladığı tüfek de polis tarafından ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden detayGenel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR(Konya),=====================================

BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İsa Güngör yönetimindeki 34 CCN 080 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan İsa Güngör ile Bilgihan Kaya'yı kurtardı. Yaralanan 2 kişi, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken, kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntülerEkiplerin çalışmalarıDetay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ DİLOVASI(Kocaeli),=================================

ENGELLİ VATANDAŞIN TEKERLEKLİ SANDALYESİNİ ÇALAN HIRSIZ TUTUKLANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalarak kayıplara karışan Mustafa Manavoğlu(33) yakalandı. Mahkemece tutuklanan Manavoğlu, basın mensuplarına 'Öylesine çaldım' dedi.Olay, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Engelli Hayati Karakurt(46) tekerlekli sandalyesini, güvenli olduğu düşüncesiyle evinin karşısında bulunan bir iş yerinin bahçesine bıraktı. Geçen salı günü ise, dernek bahçesine gelen kimliği belirsiz bir kişi, Karakurt'un tekerlekli sandalyesini çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.Bir süre sonra sandalyesinin çalındığını fark eden Karakurt, durumu polis ekiplerine haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, hırsızın Mustafa Manavoğlu olduğunu belirledi. Bunun üzerine Manavoğlu, İnegöl ilçesinde sokakta gezerken yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye çıkarılan Manavoğlu, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Manavoğlu, adliye çıkışında basın mensuplarının neden hırsızlık yaptığına dair sorusuna ise "İhtiyacım yok, öylesine yaptım" dedi.Öte yandan İnegöl Kaymakamlığı tarafından Hayati Karakut'a, tekerlekli sandalye hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yakalanan adamın cezaevine götürülüşüHırsızlık anının güvenlik kamera görüntüsü Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),================================

KORONAVİRÜS TAŞIDIKLARI İHBAR EDİLDİ, ATEŞLERİ YÜKSEK ÇIKINCA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

ANTALYA'da 3 kişinin bulunduğu araç elektronik posta üzerinden gelen koronavirüs taşıdıkları ihbarı üzerine kent girişindeki uygulama noktasında durduruldu. 3 kişi, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine araçtan indirilmeden hastaneye getirildi.Olay, dün saat 17.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Antalya- Kemer yolu üzerinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne elektronik posta yoluyla yapılan ihbarda, 2 hafta önce Almanya'dan gelen ve koronavirüs taşıdıkları öne sürülen isimleri açıklanmayan 3 kişinin 34 CRT 638 plakalı araçla Antalya'ya doğru yola çıktığı belirtildi. İhbar üzerine polis ekipleri, plakası belirtilen aracı Antalya girişindeki Sarısu uygulama noktasında durdurdu.

ATEŞLERİ YÜKSEK ÇIKTIAraçtaki 3 kişinin inmesine izin vermeyen polis ekipleri, sağlık görevlilerini olay yerine çağırdı. Bir süre sonra aracın bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri araçtaki 3 kişinin ateşlerini ölçtü. Ateşleri yüksek çıkan, 3'lü araçtan indirilmedi. Yapılan görüşme sonucunda araçta bulunan kişiler tedbir amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmesine karar verildi.

POLİS ESKORTUYLA HASTANEYE GETİRİLDİLER3 kişiye, bulundukları araçla ambulansı takip ederek hastaneye gelmeleri söylendi. Araca yol boyunca polis ekipleri eşlik etti ve diğer araçları yaklaştırmadı. Hastane girişinde yeni maske verilen 3 kişiye, eldiven de taktırıldı. 3 kişi burada kontrole alındı.

YAPTIRDIKLARI TEST NEGATİF ÇIKMIŞDiğer yandan, araçtaki kişilerin Kemer'de kaldıkları evde 14 gün kendilerini karantinaya aldığı, 14 günün sonunda test yaptırdıkları ve test sonuçları negatif çıktığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kişilerin araba içinde gidiş detayıAmbulans detayHastane önünde kişilerin araç içi detaylarıKişilerin araçtan inmesi detayKişilerin Akdeniz Üniversitesi aciline girişleriHastane önünde kişilerin eldiven ve maske takması detayAkdeniz Üniversitesi Acil detaylarıGenel detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER - Adem AKALAN/ ANTALYA,=========================================

KKTC'DEN GELENLER KARAMAN'DA KARANTİNAYA ALINDI

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14 gün boyunca karantinaya alınmak üzere Karaman'a getirilen 141 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek KYK yurduna yerleştirildi. Polis yurt etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Karaman Valisi Fahri Meral'de karantina için ayrılan yurtta inceleme yaptı.Dün sabah Toros isimli gemi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Mersin Uluslararası limanına getirilen 141 kişi otobüslerle Karaman'da bulunan Nefise Sultan Kız yurduna getirildi.Nefise Sultan Kız Yurdunda sağlık ekiplerinin yanı sıra, UMKE, AFAD ve çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Otobüslerle getirilen 141 kişi tek tek sağlık kontrolünden geçirilerek tek kişilik odalara alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Otobüslerin yurda girmesi-Özel kıyafetli görevlilerin karantinaya alınacakları karşılaması-Genel detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,=======================================

UKRAYNA'DAN GEMİYLE GELEN 34 TIR ŞOFÖRÜ KARANTİNA ALTINA ALINDI

ZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 34 TIR şoförü, önlem amaçlı 14 gün karantinaya alındı.Türk vatandaşı 34 TIR şoförünü taşıyan Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisi, dün akşam saatlerinde Zonguldak Limanı'na yanaştı. Geminin limana yanaşmasıyla Zonguldak Valiliği, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri, personeli ve TIR şoförlerini kontrol etmeye başladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından TIR'lar gemiden indirilerek boş alana konuldu. Şoförler daha sonra AFAD minibüsüyle Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldü. Şoförlerin 14 gün karantina altında tutulacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Geminin limana girmesi -Geminin yanaşması -Gemideki TIR'lar -Limandan detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,=============================

YOZGAT'TA KARANTİNAYA ALINAN KÖYDE SESSİZLİK HAKİM YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 400 nüfuslu Yukarıkarahacılı köyünde sessizlik hakim. Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı köye, ulaşımın sağlandığı arazi yolları da hafriyat dökülerek kapatıldı.İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıkarahacılı köyü, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci ve 72'nci maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından karantinaya alındı. Bu karar sonrası jandarma ekipleri, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ulaşımın sağlandığı yollarda tedbir aldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, köye çıkan alternatif tali yola ise şerit çekilip, hafriyat dökülerek ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı köyün sakinlerinin de, evlerinden çıkmadıkları görüldü. Köyde sokaklar boş kaldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY BİLGİ ALDIÖte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından, ilçe kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve köy muhtarı Cemal Aktaş'ı telefonla arayarak bilgi aldı. Oktay, muhtar Aktaş'ın, cep telefonları ile haberleşmede sıkıntıların yaşandığını iletmesi üzerine köye mobil baz istasyonu gönderilmesi için talimat verdi. Bu kapsamda, köye bugün mobil baz istasyonu gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Köyden uzak görüntü-Köyü gören tepeden detay görüntüler-Moloz dökülerek kapatılan yol-Jandarmadan görüntü-Köy tabelası

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,==========================================

AFYONKARAHİSAR'DA 2060 HANELİ MAHALLEYE GİRİŞ-ÇIKIŞLARA DENETİM GETİRİLDİ

AFYONKARAHİSAR'da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı 2060 nüfuslu Sadıkbey Mahallesi'ne, minibüs ve otobüs seferleri durduruldu, mahalleye giriş-çıkışlara jandarma kontrolü getirildi.Afyonkarahisar İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs salgınını önlemeye yönelik yeni tedbirler alınarak, kurallara titizlikle uyulması noktasında gereğinin yapılması kararlaştırıldı.Yapılan toplantıda köy, belde, ilçeler kendi aralarında, il merkezlerine ve il dışlarına (diğer illere) belediye ve taşıma kooperatiflerince verilen toplu taşıma hizmetlerinin durdurulmasına karar verildi. Sosyal mesafenin korunması şartıyla ilçeler ve iller arası işçi servis hatlarının hizmet vermeye devam etmesi kararlaştırıldı. Toplu taşıma hizmeti sunan otobüs, minibüs araçlarının 20: 00-06: 00 saatleri arası faaliyetleri durduruldu. Şehir içinde çift sıra park yapılmaması, aksi halde cezai işlem uygulanması kararlaştırıldı. Hastanelerde, hasta ziyareti yasaklandı. Otogarlarda verilen hizmetler acil durumlar haricinde en asgari seviyeye indirildi.

SADIKBEY'E GİRİŞLER DURDURULDU Merkeze bağlı Sadıkbey Mahallesi'ne ise minibüs ve otobüs seferleri durduruldu. Mahalleye giriş ve çıkışların ise acil ihtiyaç hali gözetilerek, jandarma ekipleri kontrolünde yapılması kararlaştırıldı.

65 YAŞTA ARAÇ MUAYESİNE ERTELEME65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızları nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşların, yasağın başladığı 22 Mart .2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için 45 gün erteleme de getirildi.

SPOR VE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI Kentte toplu olarak spor ve yürüyüş gibi faaliyetler hafta içi de yasaklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sadıkbey Mahallesi'nden detaylarMahalle halkının traktör ve bisikletle seyahat anından görüntülerJandarmanın uygulaması

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/ AFYONKARAHİSAR,===============================================

Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı (3)GÖZALTI ÖNCESİ HIZLI KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Yurt dışından gelerek Bolu'da karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyadan yaptıkları yayın sırasında devleti aşağılayıcı ifadelerde bulunan M.N.M., M.K.K. ve M.Y. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

KARANTİNADAN GÖZALTINA Gözaltı işlemleri için 3 kişiye koronavirüs testi yapılması için hızlı kitler temin edildi. Şüphelilere test yapıldı. Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından 3 genç özel koruma kıyafetli polisler tarafından yurttan çıkarılarak polis aracına bindirildi. Bu sırada yurtta karantina altında kalan diğer vatandaşlar pencerelere çıkarak 3 gence tepki gösterirken, gözaltı işlemlerini gerçekleştiren polisi ise alkışladı. Hastanede sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler, daha sonra götürüldükleri Asayiş Şube Müdürlüğü önünde de bir grubun tepkisine uğradı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polisin hazırlanması -Şüphelilerin özel kıyafetli polisler eşliğinde yurttan çıkarılması -Yurtta kalan vatandaşların tepkileri, polisi alkışlamaları -Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmeleri -Şube önündeki vatandaşların tepkileri -Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,==================================

OTOBÜS TERMİNALİNDE MAHSUR KALDILAR DENİZLİ Otobüs Terminalinde dün saat 17.00'den sonra şirketlerin otobüs seferlerini durdurması üzerine çok kişi mahsur kalanlar oldu. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, otobüslerle şehirlerarası yolculuk Pamukkale Kaymakamlığı koordinesinde kurulan 'Seyahat İzin Kurulu' denetiminde gerçekleştirilecek. Yolculuk yapmak isteyenler kurula başvurup, seyahat iznini aldıktan sonra otobüsle şehir dışına çıkabilecek. Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, olağanüstü yaptığı toplantının ardından şu kararları aldı: "Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esas olmak şartıyla ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasının, Pamukkale Kaymakamlığı koordinesinde kurulan 'Seyahat İzin Kurulu' denetiminde gerçekleştirilecek."

TERMİNALDE MAHSUR KALDILARŞehirlerarası otobüs yolculuğunun koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırılmasının ardından Denizli Otobüs Terminalindeki şirketler de yolcu bulamayınca otobüs seferlerini iptal etti. Saat 17.00'den sonra terminalden otobüs çıkışı yapılmadı. Otobüs terminali ilk kez sessizliğe büründü. Terminal içindeki otobüs firmaları acentelerini naylonla kapattı. Terminalin alt katında hareket eden ilçe seferleri yapan minibüsler de polisler tarafından sıkı denetim yapıldı. Polisler minibüs içini de kontrol ederek yolcu sayısı ve mesafe kuralını denetledi. Başka şehirlerden Denizli'ye gelen yolcular, seferlerin iptal edilmesiyle terminalde mahsur kaldı. Yolcular terminalde memleketlerine nasıl gideceklerini kara kara düşünürken, çaresizce beklemeye başladı.

'HASTA ZİYARETİ İÇİN GELDİM, MAHSUR KALDIM'Yasemin Tekeli, Kocaeli'ye gitmek istediğini ancak otobüs bulamadığı için terminalde mağdur olduğunu belirterek, "Kocaeli'ye gidemiyorum. Kocaeli'de çalıştığım yerde işten çıkaracaklar belki gidemedim diye. Sabahtan beri ağlıyorum. Çay içecek param yok. Sabaha kadar burada oturmak zorunda kalacağım. Şehri de tanımıyorum. Kadın başıma mescitte sabahlamayı düşünüyorum" dedi.Leyla Kutlu, havayolu uçuşlarının iptal edilmesi sonucu otobüsle Antalya'ya gitmek istediğini ancak otogarda kaldığını ifade ederek, "İzmir- Antalya arası uçak biletim vardı. Uçuşlar iptal edildi. Otobüsle şansımı denemek istedim. İzmir'den aktarma yapabilmek için Denizli'ye geldim. Neticede otobüs bulamadım, burada kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

OTOSTOP YAPARAK GELDİĞİM DENİZLİ'DE MAHSUR KALDIM'Muğla'da okuyan üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş ise, okullarda eğitime ara verilmesinin ardından Kayseri'ye ailesinin yanına gitmek için yola çıktığını ifade ederek, "İzmir'den havayoluyla Kayseri'ye gitmek için bilet aldım ancak uçuşlar iptal oldu. İnternetten Denizli'den Kayseri'ye otobüs bileti buldum ve satın aldım. Otostop yaparak, İzmir'den Denizli'ye geldim. Denizli terminalinde otobüs bulamadım ve mahsur kaldım. Ailemin Kayseri'den buraya gelmesi mümkün değil ne yapacağımı bilmiyorum. Büyük olasılıkla yine otostopla Muğla'da dönmeye çalışacağım. Arkadaşlarımın yanında kalmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Terminalden detay ve genel görüntüler-Terminalden son çıkan otobüs ve yolculardan detay-Otobüs şirketlerinin ofislerinden detay-Son otobüsün çıkış yapmasından-Polis ekiplerinin ilçe araçlarını denetlemesi-Terminalde mahsur kalan Yasemin Tekeli, Leyla Kutlu ve Ayşenur Deliktaş ile röportaj

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,=======================================

İzmir'de uygulama öncesi son seferler yapıldı (2) YAZIHANELER MALZEMELERİNİ TOPLADI

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından saatler 17.00'yi gösterdiğinde son otobüslerde otogarlardan ayrıldı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yazıhaneler malzemelerini toplayıp faaliyetlerine ara verdi. Bir süredir, araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu aldıklarını, bu yüzden de fiyatların yüksek olduğunu söyleyen firma yetkilileri, son gün yoğunluğunun yaşandığını söyledi.Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın yetkilisi Faruk Hilaloğlu, "Fiyatlarımız, araçlara az yolcu alındığı için doğal olarak yükseldi. Bugün gitmek zorunda olduğu yere bilet soranlar ve alamayıp mecburen burada kalanlar oldu. Otobüsler dolu olduğu için, yeterli yolcu sayısına ulaşılamadığı için otobüs kalkmadı ve insanlar bilet bulamadılar" dedi. Bir diğer firma yetkilisi Emrah Kaplancı ise, "Biz zaten kurallara uyuyorduk. Birçok firma da kurallara uyuyordu. 50 kişilik araçlara 20 müşteri alıyorduk. Buna bağlı olarak fiyatlar da yükselmişti ama müşteriler de bu durumu kabullenmişlerdi. Böyle olunca hepimiz mağdur olduk" dedi.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELSİN'Bir başka firma yetkilisi Hatip Bozkan ise, "2 tane tabelaya 7 bin TL para veriyoruz. İstanbul biletinin fiyatı 100 TL'den 140 TL'ye, Muş biletlerinin fiyatı 200 TL'den 250 TL'ye yükseldi. Ancak gitmek zorunda olanlar gidiyordu ve bu artışlar keyfi olmadığı için de anlaşılıyordu. Sokağa çıkma yasağı gelsin ve herkes evinde otursun, sorun böyle çözülür. Bu şekilde sadece biz mağdur oluyoruz" dedi.

'KENDİ İMKANLARIMLA GİTMEYE ÇALIŞACAĞIM'Bodrum'a gitmek için iki çocuğuyla beraber otogara gelen, ancak bilet bulamadığı için gidemeyen vatandaşlardan Firdevs Cihan, "Çocuklarım Edremit'te, babaannesinin yanındaydı. Onları oradan aldım. Oradan Bodrum'a bilet bulamadığım için İzmir'e bilet aldım ve çocuklarımla beraber buraya geldim. Buradan Bodrum'a bilet bulabileceğimi düşündüm ama buradan da bulamadım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kendi imkanlarımla gitmeye çalışacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Son otobüslerin kalkmasından görüntüTerminalin boş halinden görüntüFirma yetkilileriyle röportajlarBodrum'a gidemeyen Firdevs Cihan ve çocuklarından görüntülerGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,=====================================

BURSA'DA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ KAPANDI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında açıkladığı tedbirlerin ardından şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşandı. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs biletlerini 17.00'dan önceye alırken, 17.00'dan sonra bilet alanlar da seyahat izin formu doldurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahatlerin durdurulacağını açıklamasının ardından şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşandı. Birçok vatandaş memleketine dönmek için terminale gelirken, yolculuk saati 17.00'den sonra olan yolcular için de, terminal içerisinde Seyahat İzin Başvuru Noktası oluşturuldu. Sefer saati 17.00'den sonra olan vatandaşlar, buraya gelerek izin formu doldurdu.

BURSA VALİLİĞİ: SEYAHAT İZİN BELGESİ OLMAYANLARIN SEYAHAT ETMELERİNE İZİN VERİLMEYECEKBursa Valiliği'nden de konu ile ilgili yapılan açıklamada, saat 17: 00'den sonraki seferlerin Kaymakamlık izni ile yapılabileceği belirtilirken, "Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Kaymakamlık izni ile gerçekleştirilebilecektir. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Kaymakamların koordinesinde şehirler arası otobüs terminalleri bünyesinde kurulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak 'Seyahat Belgesi' düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' düzenlenecektirö denilerek, 'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' olmayanların seyahat etmelerine izin verilmeyeceği ifade edildi.Saat 17.00'da İzmir'e gitmek için bilet aldığını belirten Erdoğan Günofat ise, "İzmir'e gidecektim gidemiyorum. Saat 17.00'da otobüsüm vardı, sefer iptal oldu. 3 kişi bilet aldı diye seferi iptal etmişler. Ben de arkadaşıma gidiyorum. Onda kalacağım" dedi.Manisa'da yaşadığını belirten Samet Karadağ da "Buraya çocuklarımın tedavisi için gelmiştim. 10 gündür Bursa'dayım. Manisa'ya gitmeme için bu formu doldurmam gerekiyormuş. Otobüs biletim 17.30'da olduğu için izin belgesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otogardan görüntü Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,===================================

ADANA OTOGARI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından Adana Otogarındaki firmalar tüm seferlerini iptal etti.İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin dün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal etti. Kentler arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecek. Adana Otogarında ise yasağın uygulanacağı saate kadar memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar kalkacak olan son otobüslere yetişmek için zamanla yarıştı. Yetişemeyen bazı kişiler ise otogarda çaresizce beklemeye başladı.

KOMİSYON İZNİYLE GİDİLEBİLİRŞehirlerarası yolculuğa gelen kısıtlamanın ardından yolculuk yapmak isteyen kişilerin otogarlarda kurulacak komisyonlardan izin aldıktan sonra yola çıkabileceklerini belirten Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlhan, "Her isteyen kafasına göre gidemeyecek. Otobüs firmalarının çoğu da bu dönemde kapatmayı tercih ediyor çünkü yolcu olmayacakö dedi.

FİRMAMIZI GEÇİCİ OLARAK KAPATTIKAlınan tedbir kararlarının ardından otobüs firmasını geçici olarak kapatma kararı aldığını vurgulayan Vural Aygırcı ise şöyle konuştu: "Bu kararlar sonra arabalarımızın hepsini bağladık. Zor durumdayız tabi ama devletimiz bize yardımcı olacaktır. Sağlık her şeyden önemlidir. Bugünden sonra burada olmayacağız, firmamızı geçici olarak kapatıyoruz. Yasaklara uyuyoruz. Zorunlu gitmesi gereken vatandaşlarımız için ise izin alırlarsa otobüs kaldıracağız. Tabi en az 20 kişi olmalı ki otobüs kaldıralım.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otogarda bekleyen yolcularKapatan firmalarAdana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlhan ile röp.Bileti iptal olan Berk Bali ile röp.Firma sahibi Vural Aygırcı ile röp.Otobüse bavul taşınmasıOtogardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ ADANA,=================================

ANTALYA OTOGARI SİVİL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINA KAPATILDI

ANTALYA'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali, dün saat 17.00 itibariyle tüm sivil giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Bunun öncesinde çok sayıda yolcu son otobüslerde yer bulabilmek için birbiriyle yarıştı. Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehirlerarası seyahatle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın 'Koronavirüs Tedbirleri/Otobüs Seferleri' konulu yazısı çerçevesinde alınan kararda şehirlerarası seyahatlerin Valilikten izin alınması kaydıyla yapılabileceği belirtildi. Kurulun aldığı kararlar kapsamında, Antalya'dan yapılacak şehirlerarası otobüs seferlerinin 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren ancak Valilik izniyle yapılabileceği belirtildi.Bu kararın ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kapılar saat 17.00'den sonra kapatıldı. Çok sayıda yolcu son otobüslerde yer bulabilmek için yarıştı. Saat 17.00'yi gösterdiğinde perondaki son otobüsün de gideceği yere doğru hareket etmesinin ardından güvenlik görevlileri, otogarı tüm sivil giriş ve çıkışlarına kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otogar dış plan görüntüGirişten görüntüSon yolcuların giriş yapmasıOtogar içinden yolcuların görüntüsüKapalı bankoların görüntüsüSon yolcularını alan firmaların görüntüsüOtobüslerin çıkışlarından görüntüTrafik polisinin çıkan otobüsleri kontrol etmesiGüvenlik görevlileri kapıları kapatmasıOtogar drone görüntü boş haliDetaylar

Haber-Kamera: İbrahim LALELİ - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,============================================

DİYARBAKIR'DA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULDU

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle şehirler arası otobüsle seyahatin valilik izniyle yapılması kararının ardından Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs terminalinde seferler durduruldu.Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca şehirler arası otobüs seferlerinin dün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceği açıklanmasının ardından Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (DİŞTİ) otobüs seferleri durduruldu. DİŞTİ'de faaliyet gösteren otobüs firması yetkilisi Askeri Özkaçar, Diyarbakır'da bazı otobüs firmaları seferlerini 3 gün önce durduğunu ifade ederek, İçişleri Bakanlığı'nca alınan kararının ardından dün saat 17.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiğini söyledi. Öte yandan, terminalin giriş ve çıkışları polis ekiplerince kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otogardan görüntüPark halindeki otobüslerMuhabir Selim KAYA anonsuRöportajlarGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,======================================

Eskişehir otogarında otobüs seferleri iptal edildi (2)SEYAHAT İZİN KURULU OLUŞTURULDU

Koronavirüs salgınının yayılmaması için Bilim Kurulu'nun kararıyla şehirler arası yolculuklar valilik iznine bağlanarak kısıtlandı. Kararın 17.00'den itibaren uygulanmaya başlamasıyla Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde anonslar yapılarak şehirler arası seyahatin sonlandırıldığını ve otogarın boşaltılması istendi. Seyahat firmaları da iş yerlerini kapattı. Eskişehir Valiliği koordinesinde kurulan Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Otogara gelen Kurul Başkanı Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, toplanan kalabalığa yasağın başladığını ve geçerli mazereti olanların dışında kimseye seyahat izni vermeyeceklerini söyledi.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEDİLEREskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de sık sık otogarda bir araya gelerek bilgi almaya çalışan kalabalığa 'sosyal mesafe' hatırlatması yaparak en az 1 metre mesafede durmalarını istedi. Kurul üyeleri ve yolcular arasında zaman zaman kısa süreli tartışmalar yaşandı. Herkes kendi durumunu ve mağdur olduğunu kurula anlatmaya çalıştı. Kurul Başkanı Yılmaz, herkesin başvurusunu alacağını ve değerlendireceklerini söyledi. Daha sonra 1'er metre arayla sıraya giren yolcuların mazeret başvuruları alındı.

YOLCU AZ, FİRMALAR SEFERLERİ İPTAL ETTİEskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan seyahat firmaları da karar üzerine seferleri iptal ederek iş yerlerini kapattı. Çok az sayıda yolcu olduğu için sefer yapamayacaklarını ifade eden firma görevlisi Eray Denizli, "İçişleri Bakanlığının aldığı kararla otobüs seferlerimiz durduruldu. Ona istinaden beklememizin bir mantığı yok. Evimizde geçireceğiz biz de bu günleri. Kapalı kalma süresi devlete bağlı, bizim elimizde değil. Ulaştırma Bakanlığı ne zaman izin verirse o zaman gelip açacağız. Bakın yanda da komşularımızın hepsi kapattı, bekleyeceğiz. Uygulama nedeniyle otobüs kapasitesinin yarısı dolduğundan dolayı kimse sefer düzenlemiyor zaten. Bu şartlarda maliyetleri de kurtarmadığından dolayı kapatmak daha mantıklı" dedi.

KÜTAHYA'DA DA SEFERLER DURDUİçişleri Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kararları kapsamında Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde saat 17.00 itibariyle seferler durduruldu. Belirlenen şartları taşıyan yolcular, Seyahat İzin Kurulu'nca verilecek olan seyahat izin belgesi alması durumunda firmalar tarafından konulacak seferlerle iller arası yolculuk yapabilecek.Kütahya Valiliği tarafından kurulan Seyahat İzin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirirken, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali otobüs ve yolcu trafiğine kapatıldı. Polisler tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken, iller arası seyahat etmek için terminale gelen yolcular, bir dilekçe ile Seyahat İzin Belgesi alabilmek için kurula başvurdu. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden veya ağır hastası olanlar ile özellikle son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların seyahat etmesine izin verilecek olan karar gereği bundan sonra seferler Seyahat İzin Kurulu'nun belirleyeceği gün saatlerde yapılacak.Firma Yetkilisi Muhlis Uzunay, saat 17.00 itibariyle seferlerin durdurulduğunu ifade ederek, "Firma olarak alınan karar neticesinde saat 17.00'da kadar olan seferlerimizi sağlık bir şekilde gönderdik. Valilik tarafından kurulan kurulla birlikte seferlerimizi halledeceğiz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Yapacağımız seyahatlerde gitmesi zorunlu olan, sağlık sorunu olan kişilere yardımcı olacağız. Ama mecburiyeti ve zorunluluğu olmayan hiç kimseye bilet kesmeyeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(ESKİŞEHİR)-Eskişehir otogar-Toplanana kabalık-Anons yapılarak seyahat yasağının duyurulması-Görevli anonslar detay-Polisin uyarıları-Kurulun açıklama yapması-Firmaların işyerlerini kapatması-Astıkları bilgilendirme yazısı-Firma görevlisi Eray Denizli ile röp.-Genel görüntüler

(KÜTAHYA)-Otogar girişinden görüntü-Otobüs çıkışı ve polisin kontrolü-Firma görevlisi röporjı-Detay görüntüler-Komisyondan görüntü-Otogar içinde kapatıldığına dair anonslar-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR-KÜTAHYA,===============================================

142 BİN ELDİVEN STOKLAMIŞ

KONYA'da koruyucu maske ve tıbbi eldivenleri stokladığı ihbarı üzerine adresine baskın düzenlenen şüphelinin evinde 142 bin eldiven bulundu. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, ele geçirilen eldivenler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin, koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde ihtiyaç duyulan koruyucu maske ve tıbbi eldivenleri satın alıp, daha sonra fahiş fiyatla satmak için stok yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, belirlenen adrese baskın düzenleyerek adı açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada maskeye rastlanmazken, 142 bin adet eldiven ele geçirildi. Şüpheli sorgusunun ardından serbest bırakılırken, eldivenler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Eve yapılan baskın anı Malzemelerin ele geçirilmesi

Haber-Kamera: KONYA,========================

SAHTE 8 BİN 600 MASKEYE 1 GÖZALTI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, jandarma ekiplerince atölyeye yapılan baskında sahte üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narince köyünde bir tekstil imalathanesine sahte maske üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda usulsüzce ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi. Maskelere el konulurken R.Ç., gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Tekstil atölyesi-Maskeler-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR/ ADIYAMAN,=======================================

BİTLİS'TE KORONAVİRÜS GENELGESİNE UYMAYANLARA PARA CEZASI BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, sosyal mesafe ve 'Evde kal' kurallara uymayanlara idari para cezası verildi.Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yasaklara uymayan 9 vatandaş ile 5 halk otobüsü sürücüsüne ceza uygulandı. 9 vatandaşa toplamda 3 bin 555 TL, 5 sürücüye ise 1960 TL para cezası uygulanmıştır. İlçemizde koronavirüse karşı polis ekiplerimizin denetimleri devam ediyor" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(CEP TELEFON KAMERASI)-Polis ekiplerinin denetimlerinden detaylar-Polis ekiplerinin vatandaşları uyaran anonsları

Haber-Kamera: Ceren KURTYE/ TATVAN(Bitlis),=========================

AŞTİ'DEKİ EVSİZLER, ŞEFKAT EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİ ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yaşayan evsizler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştirildi.Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, AŞTİ'de yaşayan evsizlerin, güvenli bir yerde barınmalarına karar verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, AŞTİ'de yaşayan evsizleri tek tek tespit etti. AŞTİ çıkışına getirilen 31 kişi, misafir edilmek üzere 2 otobüs ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Evsizlerin AŞTİ çıkışına getirilmesiEvsizlerin otobüsler ile götürülmesiGenel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA,====================================

ASKERLER YAŞLILAR İÇİN ODUN KIRIP, İHTİYAÇLARINI GİDERDİ

VAN'ın Edremit İlçesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların talebi üzerine vefa grubunda görevli askerler, odun kırıp, yakını olmayan ve maddi durumu kötü olan yaşlıların ihtiyaçlarını giderdi. Dünyayı sarsan koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, oluşturulan vefa grupları da vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yoğun mesai harcıyor. Van'ın merkez Edremit ilçesi'nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultsunda vefa grubunda görevli bir grup asker, yaşlıların evlerini ziyaret ederek, yiyecek ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı. Köprüler Mahallesi'nde yaşayan Çerkez Tarhan'ın (73) ise yakacak sıkıntısı giderildi. Askerler, kırdıkları odunları taşımayı da ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Askerlerin odun kırması

Haber-Kamera: VAN,=====================

LİSEDEN MORAL VEREN TÜRKÜLER

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Yücel Boru Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 64 kişi, kendi çaldıkları enstrümanlar eşliğinde 'Neredesin sen' ve 'Sendeki kaşlar' türkülerini söyledikleri bir klip hazırladı. Koronavirüs nedeniyle yaşanan zor günlerde moral olması nedeniyle paylaşılan klip sosyal medyada beğeni topladı. Yücel Boru Fen Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve mezunlarından oluşan 64 kişi, müzik öğretmeni Ali Yaşar Kara öncülüğünde bir araya gelerek bir video klip hazırladı. "Yücel Boru Fen Lisesi Söylüyorö projesi kapsamında okul idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve mezun olan öğrenciler kendi çaldıkları enstrümanlarla 'Neredesin sen' ve 'Sendeki kaşlar' türkülerini seslendirdi. Hazırlanan video, koronavirüs nedeniyle yaşanılan zor günlerde biraz olsun moral vermek amacıyla sosyal medyada paylaşıldı. Türküler, koridorlar, müdür odası, sınıf ve bahçe gibi okulun farklı yerlerinde seslendirilirken, klip izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Öğrenci, öğretmenler ve mezunların hazırladığı video klip

Haber-Kamera: GEBZE(Kocaeli),==============================

Kaynak: DHA