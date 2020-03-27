DHA YURT BÜLTENİ - 1 BAKAN KOCA: CAN KAYBIMIZ 75'E, HASTA SAYIMIZ 3629'A ULAŞTI SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1196 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı" dedi.

BAKAN KOCA: CAN KAYBIMIZ 75'E, HASTA SAYIMIZ 3629'A ULAŞTI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1196 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,==================

Ülkelerine dönemediler, Karabük'te misafir edilecekler (3)KARABÜK VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Karabük Valiliği, Cezayir vatandaşlarının Necati Necati Efendi Yurdunda misafir edildiğini belirterek, şu açıklamada bulundu: "Cezayir hükümetinin uçuş izni vermemesi nedeniyle İstanbul Havalimanında bekleyen ve mağdur duruma düşen Cezayir vatandaşları, İsmail Necati Efendi Yurdunda barınmaları kararlaştırılmış ve Valiliğimizce, planlanan yurdumuz gelecek misafirlere uygun hale getirilmiştir. Bu şahıslar ülkemize turist olarak önceden gelmiş kişiler olup, bu şahısların ülkelerine en kısa zamanda dönebilmeleri için hükümetimizce en üst düzeyde görüşmeler yapılmaktadır. Havalimanında mahsur kalan Cezayir uyruklu şahıslar kısa bir süre ilimizde misafir edilecektir. Söz konusu kişiler, tamamen izole şekilde belirlenen yurda getirilerek hiçbir şekilde çıkışlarına müsaade edilmeyecek, gözlem süresi boyunca tüm sağlık kontrolleri burada gerçekleştirilecek olup gerekli izinler alınınca hemen ülkelerine gidişi sağlanacaktır."

HAVAALANINDA KALANLAR GETİRİLMEYE DEVAM EDİYOR Uçuşa kapanan ülkelerine dönememeleri nedeniyle günlerdir İstanbul Havaalanı'nda kalan kişiler otobüslerle Karabük'e getirilmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde otobüslerle Karabük İsmail Necati Efendi Yurdu'na getirilenler sağlık taramalarının ardından misafir edilecekleri odalara alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------Otobüslerin yurda girişi

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,========================================

UKRAYNA'DAN GELEN 25 TIR SÜRÜCÜSÜ, SAKARYA'DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Ukrayna'dan gelen 25 Türk TIR sürücüsü yurda yerleştirildi. Karantina altına alınmayı reddeden bazı sürücüleri polis ekipleri ikna etti.Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle gelen Türkiye vatandaşı 25 TIR sürücüsü, Karasu Limanı'nda sağlık kontrolünden geçirilerek polis gözetiminde otobüsle Serdivan ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na getirildi. Bazı sürücüler karantinaya alınmak istemeyince polis devreye girdi. Polisin yaptığı görüşmelerin ardından TIR sürücüleri ikna oldu. TIR sürücüleri sağlık kontrolünden geçirilerek yurda alındı. Yurtta bulunan tek kişilik odalara yerleştirilen sürücüler 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şoförlerin yurt binası getirilişi -Sağlık kontrolü

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ SERDİVAN(Sakarya), =======================================

KAZAKİSTAN, UKRAYNA VE BULGARİSTAN'DAN GELEN 98 KİŞİ BOLU'DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

KAZAKİSTAN, Ukrayna ve Bulgaristan'dan gelen 98 Türk vatandaşı Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları yurda yerleştirildi.Kazakistan'dan 22, Ukrayna'dan 34 ve Bulgaristan 42 olmak üzere İstanbul'a gelen 98 Türk vatandaşı, otobüslerle Bolu'ya getirildi. Yurt dışından gelenler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak. Yurda daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan 10, Pakistan'dan 20, İsveç'ten 23 ve Fransa'dan 138 kişi getirilmişti. Yurtta karantina altında tutulan kişi sayısı böylece 328 oldu.

YUNANİSTAN'DAN 30 KİŞİ GELDİYunanistan'dan uçakla İstanbul'a gelen 30 kişi, otobüsle Bolu'ya getirildi. Türk vatandaşları sağlık kontrolünden geçtikten sonra yurttaki odalarına yerleştirildi. Yurtta karantina altında tutulan kişi sayısı böylece 398 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yurda girenler-Detaylar+++(Yunanistan'dan gelenler)-Yurda girişler-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,==================================

KKTC'DEN GETİRİLEN 143 TÜRK VATANDAŞI, İSKENDERUN'DA KARANTİNAYA ALINDI

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye'ye getirilen, aralarında öğrencilerin de olduğu 143 kişi, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinaya alındı.KKTC'den ülkeye getirilen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 143 Türk vatandaşı, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolleri yapılan 143 kişi, kara yoluyla güvenlik önlemleri alınarak, 4 otobüsle yola çıkarıldı. Yaklaşık 6,5 saat süren yolculuğun ardından 143 kişi, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesindeki KYK yurduna getirilip, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacakları ayrı odalara yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Otobüslerin gelişi-Otobüsten inenler-İnerken düşen bir vatandaşın etrafında toplanılması-Otobüste bekleyenler ve yurda giriş yapanlar

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),===================================

KKTC'DEN GETİRİLEN ÖĞRENCİLER VE ŞOFÖRLER KARANTİNAYA GÖNDERİLDİ

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 300 öğrenci ve 159 TIR şoförü karantina için yoğun güvenlik önlemleri altında çeşitli kentlere gönderildi.KKTC'den dönüş yapan 300 Türk öğrenci ve 159 TIR şoförü, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki SEKA Limanı'na getirildi. Burada sağlık muayeneleri yapılan öğrenciler ve şoförler, 21 otobüs ile güvenlik önlemi altında yola çıktı. Bir kısmı Niğde, Adana ve Hatay'ya gönderilen öğrenci ve şoförler 14 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra aileleri ile bir araya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Limana giren otobüs-Polis eskortu eşliğinde limandan çıkan araçlar-Araçlar giderken-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,======================================

KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2)170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİ

KKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi. Gece saatlerinde 6 otobüsle getirilen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlara yerleştirildi. Öğrenciler, 14 gün boyunca karantinada kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Polis ekiplerinden görüntüOtobüslerin polis eşliğinde kampüs alanına girmesiKampüs içerinde ilerleyen otobüslerden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,===============================

HAMAMDA GİZLİCE KUMAR OYNAYAN 10 KİŞİYE TOPLAMDA 47 BİN 670 TL CEZA MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavris tedbirleri kapsamında kapalı olan bir hamamda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın yapıldı. Sahibi tarafından kapatıldıktan sonra M.G. isimli çalışanı tarafından gizlice kumar oyanıtldığı belirlenen hamamdaki 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişiye toplamda 47 bin 670 lira idari para cezası kesildi. Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle yurt genelinde birçok işletme geçici süreliğine kapatıldı. Caminur Mahallesi'ndeki hamamın sahibi A.S. de tedbirler gereği işletmesini kapatıp, Ankara'ya gitti. Patronunun gitmesini fırsat bilen M.G. isimli çalışan ise iddiaya göre hamamın salonunu kumarhaneye çevirdi. Hamamda kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu işletmeye baskın yaptı. Polisin baskınında 10 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.

CEZA YAĞDI10 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 34'üncü Maddesi gereği kumar oynamak, 32'inci Madde'deki emre aykırı davranış,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Madde'ki yazılı yasaklara aykırı hareket etme suçlarından 4 bin 767'şer TL, toplamda da 47 bin 670 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca gözaltına alınan M.G.'ye kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Cep telefonu görüntüsü)-Hamamdan ve kumar oynayanlardan görüntü

Haber: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin),======================================

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 'COVİD-19' TANI KİTİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 'Covid-19' tanı kitinin geliştirilmesi için 'Ar-Ge' çalışmaları başlattıklarını belirterek, "Covid-19 tanı kitinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına başladık. İlk aşamada hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Hastalık Kontrol Merkezi (CDC-ABD) tarafından onaylanan tanı kitlerinin teknik doğrulamaları gerçekleştirilmektedir. Ardından hızlı ve kullan-at nitelikte olacak ve yine RT-PCR tabanlı kitlerin doğrulanmalarına başlanacak."dedi. Konya Şeker tarafından 2013 yılında kurulan ve 2016 yılında eğitim-öğretime başlayan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yeni tip koronavirüs olan 'Covid-19' tespitinde kullanılan tanı kitlerinin geliştirilmesi için çalışma başlattı. Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, çalışmaların üniversitesinin KİT-ARGEM laboratuvarlarında yapılacağını belirterek, şunları söyledi: "Covid-19 tanı kitinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına başlandı. İlk aşamada hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Hastalık Kontrol Merkezi (CDC-ABD) tarafından onaylanan tanı kitlerinin teknik doğrulamaları gerçekleştirilmektedir. Ardından hızlı ve kullan at nitelikte olacak ve yine RT-PCR tabanlı kitlerin doğrulanmalarına başlanacak. Bu amaçla sanayi işbirliklerine de başlanmış olup tüm paydaşlarımızla gerek altyapı gerek bilgi paylaşımı konularında ilişki içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapsamda bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite sloganıyla kurulduğu günden bugüne akademik bilginin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ürüne dönüştürülmesini ilke olarak benimseyen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, KİT-ARGEM altyapısı ile dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli ürün geliştirme çalışmalarına hızla devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Üniversite ve laboratuvardan detayRektör röp.

Haber-Kamera: KONYA,========================

BODRUM'DA DEZENFEKTE SEFERBERLİĞİ

BODRUM Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda gece gündüz demeden dezenfekte işlemi yapıyor.Bodrum Belediyesi'nin koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı başlattığı Acil Eylem Planı kapsamında, ilçe genelindeki banka şubeleri, ATM'ler, nöbetçi Noterler, PTT ve Aydem şubeleri günlük olarak dezenfekte ediliyor. Temasın yüksek olduğu yerlerde, virüs yayılma riskini en düşük seviyeye çekmeye çalışan ekipler, nöbetçi eczanelerdeki mesaisini akşam saatlerinde sürdürürken, gündüz ise sanayi siteleri, noterler, ATM'ler, ankesörlü telefonlar, semt pazarlarında dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Ekipler ayrıca, sokak hayvanlarının barındığı ve gönüllülerin sık sık mama ve diğer malzemeleri bırakmak için ziyaret ettiği Torba ve Turgutreis'teki barınaklar, çiftlikler ve veteriner kliniklerini dezenfekte ediyor. Öte yandan Bodrum Belediye Zabıta ekipleri, zor durumda kalan ve dışarı çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- -Dezenfekte ekibinden genel-Dezenfekte yapılan yerlerden genel, detay

Haber-Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM(Muğla),================================

Sosyal mesafeyi korumadılar (2)VALİLİKTEN SOSYAL MESAFE ÖNLEMİ

Antakya Ulus Meydanı'ndaki tarihi PTT binasının önünde, sosyal mesafe kuralını ihlal edildiğinin görülmesinin ardından Hatay Valiliği'nin talimatıyla önlem alındı. Binanın önüne birer metre arayla polis barikatları yerleştirildi. Sırada bekleyenler bu barikatlara göre dizildi. Bina dışında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar içeriye sosyal mesafe kuralına uyularak alındı.Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hepimizin dikkatli olması lazım. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Barikatların arasında sıra bekleyen vatandaşlar-PTT Binası çevresinden genel ve detay görüntüler-Alınan önlemlerden genel görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,===========================================

SİVAS'TA TRAFİK IŞIKLARINA 'EVDE KAL' YAZISI EKLENDİ

SİVAS'ta belediye kent içinde yer alan trafik ışıklarına dikkat çekmek için 'Evde kal' yazısı ekleyerek, koronavirüse karşı çağrı yaptı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın evde kalmalarına yönelik çalışmalar sürüyor. Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıkların üzerine "Evde kal" yazısı ekleyerek bu çabaya destek verdi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yapılan çalışma hakkında bilgi vererek, "Çin'de ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan mücadeleye, biz de yerel yönetimler olarak şehrimizde üzerimize düşen tedbirleri etkin bir şekilde alıyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı gibi bu durumda en büyük tedbir evde kalarak, sosyal mesafeyi koruyarak herkesin kendi izolasyonunu sağlamasıdır. Biz tehlikenin ciddi olduğunu kavrayarak buna karşın alınan her türlü tedbire uymamız gerekiyor. Bizler de Sivas Belediyesi olarak sürecin başladığı andan itibaren bakanlıklarımızın yönlendirilmesiyle ilimizde alınacak tüm tedbirleri aldık. Bu süreçte yapılması gereken en önemli iş evimizde kalmamız zorunluk olmadıkça dışarıya çıkmamamız. Biz bu noktada Ulaştırma Müdürlüğümüzün bünyesinde ilimizdeki trafik ışıklarında kırmızı yandığı zaman 'Evde kal' yazısının görünür olmasıyla bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Trafik ışıklarından görüntüler-Kırmızı ışığa eklenen evde kal yazısı-Belediye Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ/ SİVAS,=====================================

TRAFİK IŞIKLARIYLA 'EVDE KAL' ÇAĞRISI YAPILIYOR

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, trafik ışıklarına yazdıkları 'Evde kal' ve 'Eve git' yazılarıyla insanları evlerine yönlendiriyor. Yaya geçitlerindeki sesli yönlendirmelerde ise, 'Sağlığınız için evde kalın' çağrısı yapılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezindeki trafik ışıkları üzerinden vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapılmaya başlandı. Trafik ışıklarının kırmızı olanlarına 'evde kal', yeşil olanlarına ise 'eve git' yazan ekipler, yaya geçitlerindeki sesli komutlara ise 'Sağlığınız için evde kalın' sesini yükledi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de araç sürücülerinin yanlarına giderek, "Acil durum oluşmadıkça lütfen dışarı çıkmayın. Koronavirüs salgınını hep birlikte yeneceğiz, lütfen evde kalın." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Büyükşehir ekipleri çalışma -Işıklar detay -Sesli komut detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ ADAPAZARI(Sakarya),========================================

YALOVA'DA TRAFİK EKİPLERİNDEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

YALOVA'da trafik ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak trafik denetimi gerçekleştirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, minibüs ve taksilere koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri minibüs ve taksi şoförlerine uymaları gereken kurallarla ilgili bilgilendirmede bulunurken, araçlara koronavirüsüne karşı sosyal mesafeyi koruma amaçlı bilgilendirme afişleri yapıştırdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulamasında drone ile havadan çekim yapıldı. Ekip araçlarıyla caddelerde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, dışarıda dolaşmaları halinde idari para cezasıyla cezalandırılacakları yönünde anonslar yapıldı.Öte yandan led ışıklarla 'Evde hayat var' yazılı ekip araçları da şehrin cadde ve sokaklarında dolaşarak vatandaşların mecbur kalmadıkça evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler şehrin belirli bölgelerinde de afiş ve branda asarak sosyal mesafenin korunması amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Trafik ekiplerinin denetimi-Afişlerin asılması-Broşürlerin dağıtılması

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/ YALOVA,=======================================

VAN'DA ÜRETİLEN DEZENFEKTE CİHAZINA YOĞUN İLGİ

VAN İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren İranlı bir girişimci tarafından, negatif iyonlarla havadaki zararlı gazları ayrıştırarak temiz havanın içeri girmesini sağlayan hava dezenfekte cihazı üretildi. Üretimi yapılan cihaza koronavirüsten dolayı ilgi artınca, firma siparişleri yetiştirmek için sabahtan akşama kadar çalışıyor. Van'da, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin Euroluk 'Van İŞGEM büyüyor' projesi hayata geçirildi. Projeyle 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'e, özellikle yabancı girişimciler rağbet göstermeye başladı. Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren İranlı girişimci Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, oksijen plazması ile havanın ve yüzeyin bakterilerini, virüslerini temizlemek için hava dezenfekte cihazı üretti.

TAMAMEN YERLİ ÜRETİMUluslararası patenti, ISO 9001 - CE Belgesi bulunan ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri de alan Fojlaley'in geliştirdiği cihaza, son dönemde ilgi arttı. Saniyede 2 metreküp alanı dezenfekte edebilen cihazın, kullanım alanının büyüklüğüne göre 4 farklı boyutta üretildi. Havada ve yüzeyde gözle görülmeyen toz, duman gibi mikroorganizmanın partiküllerini de yok eden cihaz, 'yerli üretim' etiketiyle seri üretime geçildi. Fojlaley, cihazın, mekaniğinde bulunan plazma teknolojisi sayesinde nano titanyumun devreye girmesiyle oksijenin negatif iyonunu üretiyor.

HEM HAVAYI HEM NESNELERİ DEZENFEKTE EDİYORCihaz ile ilgili araştırmalarının bir yıl önce başladığını belirten Fojlaley, "Fakat koronavirüsünden dolayı siparişlerimiz arttı. Siparişleri yetiştirmek için akşama kadar çalışıyoruz. Bu cihaz plazma teknolojisiyle çalışıyor. Ancak bizim patentimiz oksijenin plazması ve insana zararı olmayan bir plazmadır. Virüs, bakteri, küf ve mayaları yok ediyor. Karbondioksit ve karbon monoksit gibi zararlı gazları da yok ediyor. Hava cihazın plazma tüpünden geçtiği zaman oksijen plazması üretiyor. Ortaya güçlü bir dezenfektan çıkıyor. Yüzey ve havayı dezenfekte ediyor. Plazma, dezenfekte çalışmalarında kullanılan bir teknolojidir. Bu cihaz havayı bu tüpün içinde emiyor ve dezenfekte ettikten sonra ortama bırakıyor. Bu cihaz hem havayı hem de ortamda bulunan yüzeyleri tamamen dezenfekte ediyor. Bu cihazın tüm parçaları yerlidir" dedi.

ADINI ANTİKORONA KOYDUKCihazın dezenfekte özelliğinden dolayı adını 'anti korona' bıraktığını belirten Fojlaley, "Çünkü bu teknoloji, yurt dışındaki üniversitelerde 2019 yılındaki makalelerinde virüsleri tamamen yok ettiğini tespit etmişler. Bu cihaz şuanda 4 farklı boyutta üretiliyor. Ev, ofis, büyük ortamlar, ambulanslar için üretildi. Arabaların, minibüslerin hatta uçaklar için bile kullanıyor. Ama öncelikli olarak hastane ve eczaneler, yoğun bakım odaları ve evler için satıyoruz. Bu cihazın bulunduğu bir ambulansın içinde deneme yapmışlar ve sonuç olumlu çıkmış" diye konuştu.

ÖZELLİKLE İRAN'DAN TALEP VARÖzellikle yurt dışından çok fazla talep aldıklarını anlatan Fojlaley, "Günlük 30 cihaz üretebiliyoruz. Şu anda yurt dışından çok fazla talep alıyoruz. Ama özellikle İran'dan talep var. Ama önceliğimiz yurt içinin siparişleri. Koronavirüs nedeniyle çok sayıda talep geliyor. Taleplere yetişmek için çok fazla çalışıyoruz. Fiyatlarımızda bundan yüksekti fakat fazla rağbet görmesi üzerine fiyatlarımızı da düşürdük" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Hava dezenfekte cihazı üretiminden detaylar-Cihazın üretim aşaması-Üretim yapan işçilerden detaylar-Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley ile röportaj-Cihaz üretiminden detaylar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN/ VAN,=============================================

KASAPTAN KORONAVİRÜSE KARŞI CAM BÖLMELİ ÖNLEM AFYONKARAHİSA'ın Sandıklı ilçesinde kasap İsmail Melikoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerinde çalışma alanını cam bölmeyle ayırdı. Bu sayede çalışanlarla müşteri arasındaki teması kesen kasap, kapı girişine de dezenfektan koydu. Melikoğlu, "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği için böyle bir tedbir aldıkö dedi.Sandıklı ilçesinde kasap işletmecisi İsmail Melikoğlu, koronavirüse karşı müşteri ve çalışanların temasını kesmek amaçlı iş yeri içerisini cam bölmeyle ayırdı. Kapı girişine de dezenfekte koyan kasap, hem diğer personel hem de kasa çalışanıyla müşterinin temasını önledi. Kasa çalışanı da önlem amacıyla eldivenle görev yapmaya başladı.Koronavirüse karşı tedbirli olunması gerektiğini söyleyen İsmail Melikoğlu, "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği için böyle bir tedbir aldık. Et işlediğimiz alan ile müşterilerimizin bulunduğu alanı cam ile böldük. Daha temiz, daha korunaklı bir alan elde etmiş olduk. Koronavirüs konusunda herkes çok dikkatli olsun. Evden mümkün olduğunca çıkmasın, biz siparişleri evlere kadar götürebiliyoruz. Herkes elinden geleni yapsın, bu belayı savalım inşallahö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İş yeri dışarıdan kaplanan bölge görüntüsü-İş yeri kapı önüne konan dezenfektan ve kaplanan yerden görüntü-İş yeri sahibi İsmail Melikoğlu kapanan bölgeyi göstererek bilgi verirken-RÖP: İsmail Melikoğlu (iş yeri sahibi)

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/ SANDIKLI(Afyonkarahisar),=================================

CENAZE NAMAZINDA KORONAVİRÜS TEDBİRİ

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yaşamını yitiren Oktay Tüncer'in (81) cenaze namazında, koronavirüs tedbiri amaçlı, namaza katılanlar maske takıp, yaklaşık 1 metre aralıklarla saf tuttu. Ermenek ilçesinde yaşamını yitiren Oktay Tuncer'in cenaze namazı Sipas Cami'nde kılındı. Namaza katılanlar koronavirüs tedbiri amacıyla yaklaşık 1 metre aralıklarla saf tutup, maske taktı. Tuncer'in cenazesi de namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cenaze namazının kılınması -Saf tutulması ve tabutun taşınması Haber-Kamera: Ali Rıza ETCİ/ ERMENEK(Karaman),=================================

EDİRNE'DE SOSYAL MESAFEYE KIRMIZI ÇİZGİLİ ÖNLEM

EDİRNE'de bir banka çalışanları koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında dışarıda kuyrukta bekleyen vatandaşların aralarının sosyal mesafeye uymaması üzerine metre ile ölçüm yaparak, kırmızı çekerek, vatandaşların durması gereken noktayı belirledi.Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de ölümlere neden olan koronavirüsü salgını önlemleri kapsamında dün Edirne'de banka şubesindeki işlemlerini yaptırmak için önünde zaman zaman kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar sırayla içeriye alınırken, görevliler zaman zaman vatandaşlar arasında sosyal mesafenin ihlal edildiğini görünce uyarılarda bulundu. Uyarıya vatandaşların uymaması üzerine görevliler, ellerine aldıkları metre ile kaldırımda birer metre arayla yere kırmızı bant yapıştırıp vatandaşın bu çizgilerde durmasını istedi. Banka çalışanları vatandaşı bu mesafeyi korumaları, mesafeyi korumayanları içeri alınmayacağı konusunda uyardı. Banka görevlilerin aldığı uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Ahmet Yavuz, "Bu uygulamadan çok memnunuz. Sırada beklerken bazen çok yakın duruluyor ve bu nedenle virüsün bulaşması söz konusu" dedi. Bu sırada polis ekipleri de, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati önem taşımaktadır" anonsları yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Banka çalışanları metre ile ölçmesiKırmızı bant yapıştırmasıVatandaşın beklemesiVatandaş ile röp.Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,=====================================

MARDİN'DE SAĞANAK, YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MARDİN'de etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.Dün sabah saatlerinde güneşli havanın etkili olduğu Mardin'de akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı başladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlere ve binaların saçak altlarına sığındı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur ve dolu, şehirde hayatı felç etti. Dolu yağışıyla cadde ve sokak beyaza bürünürken, trafikte de aksamalara neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu, bir süre sonra etkisini yitirmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yağmur ve dolu yağışıBeyaza bürünen cadde ve orta refüjlerAraçların üstünde biriken doluYağmurda koşan vatandaşlar,Caddelerde biriken su Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,====================================

ANDIRIN'DA 2 KATLI EV YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.Dün akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi'nde Erdem Abbak'a ait 2 katlı yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yanan ev-İtfaiyenin yangına müdahalesi-Evden alevlerin yükselmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN/ KAHRAMANMARAŞ, ================================================

CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI CHP'Lİ KADİR AYDAR'IN MAZBATASI İPTAL EDİLDİ

ADANA'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası, sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart yerel seçiminde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Aydar'ın 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedildi. Aydar'ın mazbatası, YSK tarafından iptal edildi. Kadir Aydar'ın yerine gelecek isim, Ceyhan Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belirlenecek.

AYDAR'DAN AÇIKLAMAYSK tarafından mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar açıklama yaptı. Ceyhan Adliye Binasına gelen Aydar çıkışta yaptığı basın açıklamasında, "Hukuksuz bir kararla mazbatam iptal edildi. Başım dik, alnım ak. Ben bu kararı vatandaşların vicdanına bırakıyorum. Bizim makamımızın bir önemi yok. Millet İttifakı'nın 19 meclis üyesi ile ekibimle yine yolumuza devam edeceğiz. Beni Ceyhan halkı seçti. Mazbata onların olsun. Söz verdiğimiz ne varsa partili, partisiz gözetmeden yapmaya devam edeceğiz" dedi.Aydar'a, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve Müzeyyen Şevkin'de eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kadir Aydar'ın arşiv görüntüleri ve konuşmaları+++Vatandaşların adliye binasına yürümesiCeyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın konuşması

Haber-Kamera: ADANA,=======================

İZMİR'DE AĞABEYİNİ TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VURARAK ÖLDÜRDÜ İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Hakan T. (41) tartıştığı ağabeyi Erkan T.'yi (44) tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. Hakan T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çiçek Mahallesi 1610 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Erkan T. ile kardeşi Hakan T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Hakan T. tabanca ile ağabeyini göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Erkan T. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erkan T., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Erkan T. doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Erkan T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Hakan T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntü-Polis otosundan görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, ================================

BARİYERE DEVRİLEN KAMYONDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarakr bariyerin üzerine devrilen kamyonun şoförü Güvenç Harmankaya (45) sıkıştı. Harmankaya, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün Ermenek- Sarıveliler karayolu 20 kilometresinde meydana geldi. Güvenç Harmankaya yönetimindeki 42 FJC 43 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrelden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bariyetlerin üzerine devrildi. Kazayı görev diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet ile demir barıyer arasında sıkışan sürücü Harmankaya, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Harmankaya, ardından ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ambulansın gelişi-Yaralının ambulanstan indirilmesi Hastane dışından detayOlay yeri fotoğrafı

Haber-Kamera: Ali Rıza ETCİ/ ERMENEK(Karaman),=================================

Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)SALDIRGAN TUTUKLANDI

Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada Onur Yıldız'ın, tabancayla başından vurularak yaralanması olayı ile ilgikli gözaltına alınan Adem M., Batuhan M., Üzeyir M.. ve Uğur M. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Adem M.'nin tutuklanmasına karar verdi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/ SAMSUN,======================================

EŞİ EVE ALMAYINCA, GİZLİCE İÇERİ GİRİP, KENDİSİNİ BALKONA KİLİTLEDİ ANTALYA'da tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan koca H.Z., gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi. Gelen polisi görünce alt kat balkona inen, burada da etkisiz hale getirilen H.Z., eşine defalarca "Seni seviyorum" diye seslendi. Y.Z.'den ise, "Ben psikopat koca ile hayatımı sürdürmek istemiyorum" yanıtını aldı.Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2520 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan H.Z., kimse yokken gizlice ikinci kattaki daireye girip, kendisini balkona kilitledikten sonra yakınlarına intihar edeceğini belirten mesaj attı. Bunun üzerine Y.Z., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipleri gören H.Z., kendisini bir alt balkona bıraktı. Ekipler, H.Z.'yi etkisiz hale getirip, itfaiye merdiveniyle indirdi.H.Z., eşine defalarca "Seni seviyorum" diye seslendi. Y.Z. ise "Ben psikopat koca ile hayatını sürdürmek istemiyorum" yanıtını aldı. Polise ayağında ayakkabısı olmadığını söyleyen H.Z., eşi Y.Z.'den getirmesini istedi. Eşinin bu talebini reddeden Y.Z, "Sana bir de ayakkabı mı getireceğim. Ayakkabısız git" dedi.Polis tarafından getirilen ayakkabıyı giyen H.Z., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yıldız Zort'un polislerin yanında kocasıyla konuşmasıKoca Halil Zort'un eşine 'seni seviyorum' demesi, kadının ise tepki göstermesiPolisin kadını evine göndermesiİtfaiye ekibinin görüntüsüPolisin Halil Zort'un ayakkabını getirmesiBinanın dış plan görüntüsüPolis araçlarının gidişi

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Süleyman EKİN/ ANTALYA,============================================

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ, KUNDAKLAYIP, SAHİBİNİN EVİNE ATEŞ AÇTI ADANA'da kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobili üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Ardından otomobilin sahibinin evine silahla ateş açan şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olay, saat 05.50 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2207 Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın alt katındaki dairede oturan Yusuf B., dışarıdan gelen seslere uyanıp, pencereden baktığında, otomobilinden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Ardından Yusuf B.'nin evine ateş açan şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı. Gürültüye uyanan komşuları da bir kişinin ateş açarak kaçtığını gördü.İhbar üzerine ollay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevlerin aracı tamamer sarmadan söndürüldü. İtfaiye erlerinin yaptığı incelemede, otomobilin ön ve arka kısımlarına benzin dökülüp, ateşe verilerek kundaklandığını belirledi. Çevrede araştırma yapan polis ise boş kovanlar bulurken, Yusuf B.'nin evine mermi isabet ettiğini belirledi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aracı kundaklayıp sahibinin evine de ateş açan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İtfaiye aracıİtfaiye erleriYanan otomobilOtomobilin zarar gören yerleriYerdeki boş pet şişeGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,=======================================

VİDEOSU İLGİ GÖREN TEVHİDE NİNE, HERKESİ YETİŞECEK ÜZÜMLERİ YEMEYE DAVET ETTİ ESKİŞEHİR'de, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan jandarma ekiplerinin ziyaret ettiği Tevhide Yalçın'ın (84), yazın bahçesinde yetişecek olan üzümleri yemeye davet ettiği anlar, sosyal medyada ilgi gördü. Çok mutlu olduğunu belirten Tevhide nine, "Ziyaretler beni çok mutlu etti, herkesi bahçemdeki üzümler olduğunda yemeye davet ediyorum" dedi.İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını sınırladı. Eskişehir Valiliği koordinesinde Mihalıççık Kaymakamlığı, evden çıkamayanlar için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak, ziyaretlere başladı. Mihalıççık Jandarma Komutanlığı'ndaki görevlilerin 500 nüfuslu ve büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin doğup kabrinin de bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'nde ziyaret ettiği Tevhide Yalçın, herhangi bir ihtiyacı olmadığını söyleyerek, jandarmadan bahçesinde yetişecek üzümlerden yemelerini istedi. Sosyal medyada yer alan görüntüleri büyük ilgi gören Tevhide Yalçın, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ziyaretlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

BAHÇESİNDE ÇAPA YAPIYOR87 yaşındaki eşi Mehmet Yalçın ile bahçeli bir evde oturan Tevhide Yalçın, iki çocuğundan biri olan oğlunun kısa bir süre önce vefat ettiğini, kızı ile 5 torununun olduğunu ifade etti. Vaktinin büyük bir çoğunu bahçesiyle ilgilenerek geçirdiğini ve dışarıya çıkmadığını anlatan Tevhide Yalçın, "Şimdi yaşımızı sen 80'de. Vallahi bahçemiz var, buralarda oyalanıyoruz. Çok dışarı çıkmıyoruz. Çok gelen gidenimiz oluyor, ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Ömrümüz varsa, yazın da buyurun gelin, inşallah üzümler de olur. Bir ihtiyacımız yok. Hepinizin sağlığını bekleriz. Sadece jandarma değil herkes gelsin. Şu bahçeye otursun, şunu isterim koparsın yesin ben daha çok memnun olurum. Burada pazar kuruluyor oraya bile gitmişliğim yoktur, yerini bilmem. Sağlığım iyi buraya gelip ziyaret edenler yeterö dedi.

'HER SENE SATARDIM, BU SENE DAĞITACAĞIM'Eşi Mehmet Yalçın da herkes evlerine davet ederek, "Burada şimdi beraber oturuyoruz. Yasak kalkarsa çıkacağım biraz gezineceğim. Bacaklarım idare etmiyor, biraz yürümem gerekiyor. Şimdilik bahçede geziyorum. Jandarma geliyor sağ olsun, halimizi hatırımızı soruyor. Telefon ediyorlar, tüm ihtiyaçlarımızı getiriyorlar. Ölmez sağ olursak, zaten üzümlerimizi komşulara, gelenlere vereceğiz. Her sene satardım, bu sene satmayacağım, onlara yedireceğim. Hep çocuklara dağıtacağımö diye konuştu.

ÖRNEK OLDUTevhide Yalçın, ihtiyaçlarını sormaya gelen jandarma ekiplerine 'Üzümler olunca da gelin' yanıtını vererek, Anadolu insanının misafirperverliğini yeniden gözler önüne serdi. Tevhide nine, ilerlemiş yaşına rağmen iyi niyeti ile herkese örnek olurken, sosyal medyada izleyenleri de duygulandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Tevhide ve Mehmet Yalçın çifti-Bahçedeki görüntüleri-Tevhide nine ile röp.-Mehmet Yalçın ile röp.-Tevhide ninenin bahçesi-Bahçede kürekle kazması-El sallamaları-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,==================================

EVDE BAKTIĞI KUZULARINA 112'DEN YEM İSTEDİ, TORUN SANIP GIDA GETİRDİLER AFYONKARAHİSAR'da evinden çıkamayan Emine Kılıçarslan (72), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, evinde beslediği 2 kuzusu için yem istedi. Ancak gönüllüler 'kuzuları', 'torun' zannedince eve yem yerine gıda götürdü. Karşılarında kuzuları gören gönüllüler, hemen yem alıp, Kılıçarslan'a teslim etti. Afyonkarahisar'da 2 kuzusuyla birlikte yaşayan Emine Kılıçarslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkması yasak olduğu için evden çıkamadı. Kuzularının yemi biten Kılıçarslan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Görevlilere, "Kuzularıma yem istiyorum" dedi. Emine Kılıçaslan'ın talebi valilik öncülüğünde kurulan Vefa Destek Gurubu'na aktarıldı. Ancak kuzuları, torunlar zanneden gönüllüler, Emine Kılıçarslan'ın evine koliyle gıda götürdü. Gıda ürünlerini görünce şaşkınlık yaşayan Emine Kılıçarslan, kuzuları için yem istediğini söyledi. Koli, kabul etmek istemeyen Kılıçarslan'a ikna edilerek, teslim edildi. Gönüllüler, 1 saat sonra da eve kuzular için yem götürdü.

'TORUNLARIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP, GIDA KOLİSİ GETİRMİŞLER'Emine Kılıçarslan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kuzuları için yem istediğini ancak bir yanlış anlaşılma sonucu ekiplerin kendisine gıda malzemeleri getirdiğini anlattı. Kılıçarslan, 'Kuzularıma yem istiyorum' deyince onlar da torunlarım olduğunu düşünüp, bana gıda kolisi getirmiş. Başta koliyi almak istemedim. Kuzularımın yemi olmadığını söyledim. Onlar da koliyi bırakıp, gitti. Sonra da yem alıp getirdiler. Allah razı olsun" dedi.

'15 GÜNDÜR KUZULARIMLA YAŞIYORUM'Gıda malzemelerini kendisinden daha çok ihtiyacı olanlar olduğunu düşünerek almak istemediğini kaydeden Kılıçarslan, "Haram olur diye düşündüm. Allah razı olsun verip, gittiler. 'Korona var' diyorlar. 72 yaşındayım, evden çıkmıyorum, 'ölürüm' diye korkuyorum. Ekmeğim falan var, aldırdım. Şu an bir ihtiyacım yok. 15 gündür kuzularımla yaşıyorum. Kuzular duracak artık, büyüteceğim. Geceleri üşüyorlar, yaz geldiği zaman bahçeye indireceğim" diye konuştu.

'YEM İHTİYACI DA KARŞILANDI'Türk Kızılayı Afyon Şube Başkanı Fatih Okyar, Anadolu insanının güzelliğini anlatan bir olay yaşadıklarını aktararak, şöyle konuştu: "Teyzemiz dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış. Kuzularına yem istediğini söylemiş. Gönüllü arkadaşlarımız da bunu yanlış anlamış, gıda paketi talep ettiğini düşünmüş. Arkadaşlarımız eve geldiğinde evdeki ortamı görüyor. Teyzemiz Kızılay'ın yardımlarını, 'Benden daha fazla ihtiyaç sahibi insanlar olabilir' diyerek geri çeviriyor. Sadece yem istediğini söylüyor. Daha sonra yine Valiliğimizce oluşturulan birimler çerçevesinde yem ihtiyacı da karşılandı. Bizim böyle güzel insanlarımız olduğu sürece hem millet hem devlet olarak sırtımız yere gelmez. Allah teyzemiz gibi insanların sayısını artırır inşallah."

'KUZULARI GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM'Emine Kılıçarslan'ın evine gıda paketini götüren ekiptekilerden AFAD gönüllüsü Kıymet Yıldız da kendilerine gelen bilgi doğrultusunda Emine Kılıçarslan'ın evine gıda paketi götürdüklerini söyledi. Yıldız, "Koliyi aldık, geldik, teyze kapıyı açtı. Teyzemiz koliyi görünce şaşırdı. 'Gıda yardımı istemedim. Kuzularım aç' dedi. Koli elimde kaldı. Sonra kuzular deyince sandım ki torunları var herhalde. Yukarı çıktık ben torun bekliyorum, kuzuları görünce şoka girdim. Teyze 'Ben kuzular için 3 kilo yem istedim, beni anlayamamışlar koli gelmiş, daha çok ihtiyacı olan insanlar var ben bunu istemiyorum, günah olur' dedi. İkna ederek bıraktık. Biz evden çıkarken bile arkamızdan 'Günah olur başkasına götürün' diye bağırıyordu. Anadolu insanın güzelliği bu. Daha sonra AFAD gönüllüsü arkadaşımız eve kuzu yemi getirip bıraktı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ekiplerin eve gelişiEmine Kılıçarslan'ın gönüllüleri karşılamasıDetaylarEmine Kılıçarslan'ın kuzuları sevmesiRÖP 1: Emine KılıçarslanRÖP 2: Fatih OkyarRÖP 3: Kıymet Yıldız

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/ AFYONKARAHİSAR,===============================================

OKULLARA VERİLEN ARADA ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYADAN MASALLAR ANLATIYOR

ZONGULDAK'ta anaokulu öğretmeni Işıl Uzun, okullarda eğitime ara verilmesi üzerine 'birvarmisbirdaha' kullanıcı adındaki Instagram sayfasından çocuklara masallar anlatıyor.Zonguldak Merkez Anaokulu öğretmeni Işıl Uzun, koronavirüs salgını nedeniyle okullara verilen arada sosyal medyadan çocuklar için masallar anlatıyor. Çocukların gelişiminde masalların önemli olduğunu söyleyen Uzun, söz ve müzikleri kendine ait masallarla çocukların hayal dünyasını genişletmeye çalışıyor. Işıl Uzun, 'birvarmisbirdaha' kullanıcı adıyla Instagramda ki sayfasından masallar anlattığını söyleyerek, "Masallar çocukların gelişimine katkıda bulunuyor. Ben de öğrencilerime ve diğer çocuklara buradan videolar çekip masallar anlatıyorum. Velilerden çok güzel geri dönüşler alıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Işıl Uzun'un çocuklara masalla birlikte süreci anlatması-Masal anlatımıyla hijyen kurallarını anlatması-Masal anlatması

Haber-Kamera: ZONGULDAK,============================

NEVŞEHİR'DE 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYAN VATANDAŞLARA MORAL KONSERİ

NEVŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara Nevşehir Belediyesi orkestrası, moral olması amacıyla konser verdi.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar için Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzisyenlerinden oluşan bir orkestra ekibi, Yeni Mahalle'deki TOKİ Emlak Konutlarının bulunduğu yerleşim bölgesinde konser verdi. Belediye orkestrası vatandaşlara sevilen çeşitli şarkıları seslendirdi. Vatandaşlar konseri evlerinin penceresi ve balkondan dinledi. Etkinlikle ilgili konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Evlerinde sıkılan, daralan, bir nefes alma niyetinde olan hemşehrilerimize bu sürprizi yaptık. Bu sürece daha az etkilenmelerini temin etmek için böyle bir etkinlik için bir proje gerçekleştirdik. Bundan sonrada bu etkinliklerimiz devam edecek hemşerhilerimiz hangi parçayı istediklerini bize bir gün önceden haber verirlerse biz onlara moral konseri vereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Emlak konutları önünde üstü açık otobüste konser veren sanatçılardan genel görüntü-Evlerinide cep telefonu ve ışıklarla drestek veren site sakinlerinden genel ve detay görüntü-Belediye başkanı Rasim Arı gazetecilere yaptığı açıklama-Site sakinlerinden Eyül Başak ile röportaj v sitedekiler hep birlikte Evde kal Türkiye evde kal Nevşehir hep birlikte söylemeleri-Drone ile konserden genel vedetay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,============================================

Kaynak: DHA