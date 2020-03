DHA YURT BÜLTENİ - 1 BAKAN KOCA: 7 HASTAMIZI KAYBETTİK, 343 YENİ TANI VARSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldığını belirterek, "343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi.

BAKAN KOCA: 7 HASTAMIZI KAYBETTİK, 343 YENİ TANI VAR

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldığını belirterek, "343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yeni koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "'Kaç kişi?' 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

BİTLİS'TE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

BİTLİS'te jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla önceki gün "Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-09" operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında; SİHA tarafından bir grup silahlı terörist tespit edilmesi üzerine de hava destekli opersyon düzenlendi. Yapılan opersyonda çıkan çatışmada 3 örgüt mensubu silahlarıyla birliket ölü ele geçirildi. Yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Yapılan hava harekatı ve sonrasında JÖH Tabur Komutanlığınca bölgede icra edilen operasyon esnasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen BTÖ mensupları ile birlikte, 2'si parçalanmış 3 adet M-16 Piyade tüfeği, 9 adet M-16 şarjörü, 50 adet M-16 fişeği, 3 adet taarruz tipi el bombası, 3 adet elektronik devre kartı, 1 adet mekanik fünye, 1 adet elektrikli fünye, 2 adet RF komutalı düzenek, 2 adet M-16 tüfek parçası, 3 adet el dürbünü, 1 adet el telsizi, 3 adet uyku tulumu, 3 adet sırt çantası, 3 çift mekap ayakkabı, 3 adet panço, 3 çift eldiven, 3 çift çorap, 2 adet küçük pil, 3 adet mat, 3 adet şemsiye, 5 kg, peynir, 1 adet kol saati, 8 adet çakmak, 5 adet kitap ve çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanmış olup, etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarının kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir."

ŞEKER HASTASI 66 YAŞINDAKİ KADININ İLAÇLARINI ZABITA GETİRDİ KIRIKKALE'de, şeker hastası 66 yaşındaki Cevahir Çatuk, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilaçsız kalınca zabıtadan yardım istedi. Eczaneden alınan ilaçlar, yine zabıta ekipleri tarafından yaşlı kadına evinde teslim edildi.

Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan tansiyon ve şeker hastası Cevahir Çatuk, sokak arasında araç ile dolaşarak koronavirüs nedeniyle 'evde kal' anonsu yapan zabıta ekiplerini gördü. Çatuk, yasak nedeniyle dışarı çıkamadığını ve kullandığı şeker ilaçlarının bittiğini belirterek, yardım istedi. Bunun üzerine zabıta ekipleri durumu kentte oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna iletti. Yetkililerin girişimiyle eczaneden satın alınan ilaçlar yine zabıta ekipleri tarafından götürülüp, Çatuk'a teslim edildi.

Çatuk, virüs nedeniyle kendi yaşıtındakilerin dışarıya çıkmamasını isteyerek, "Devlet bizim iyiliğimiz için koşturuyor. Dışarıya çıkmaya korkuyoruz. Her şey bizim iyiliğimiz" dedi.

SOKAKTA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emre Özbayhan, pompalı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, 3 kişi ise yaralandı. Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2477 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, iddiaya göre sokakta karşı karşıya geldi. Husumetten dolayı tartışmaya başlayan iki grup, olayın büyümesi üzerine birbirlerine pompalı tüfekle saldırdı. Tarafların açtığı ateş sonucu Emre Özbayhan ile 3 kişi yaralandı. Yakındaki bir özel hastaneye götürülen yaralılardan durumu ağır olan Özbayhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, cinayete karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

İNTİHARA KALKIŞAN CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ ADANA'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan şüphelilerden Erdal Ç., bir evin damında kıstırıldı. Pompalı tüfekle intihara kalkışan Erdal Ç.'yi, bir anlık dalgınlığından yaralanan Özel Harekat polisi etkisiz hale getirdi.Olay, gece yarısı sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2477 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta husumetli olan iki grubun tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtığı kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürülen yaralılardan Emre Özbayhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları öne sürülen bazı kişileri gözaltına aldı.Çevrede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Erdal Ç.'yi olay yerine yakın bir yerde buldu. Polisin 'Teslim ol' çağrısına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan Erdal Ç., müstakil bir evin damına çıktı. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Damda kıstırılan Erdal Ç., olayda kullandığı pompalı tüfeği önce polislere, ardından da kendisine doğrulttu. Erdal Ç., silahı başına dayayıp, intihar edeceğini söyledi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİCinayet Büro Amirliği'nde görevli müzakereci memurun ikna etmeye çalıştığı Erdal Ç., eyleminden vazgeçmeyince Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden destek istendi. Olay yerine sevk edilen iki Özel Harekat timi, evi çembere aldı. Müzakereci memurun yanına çıkan bir Özel Harekat polisi, Erdal Ç.'nin kanser hastası babası Ali Ç.'yi arayarak ikna etmeye çalıştı. Erdal Ç. telefonda babasıyla konuşurken, Özel Harekat polisi, ani bir hareketle silahı elinden aldı. Kelepçelenerek, etkisiz hale getirilen Erdal Ç., olayda kullandığı düşünülen pompalı av tüfeğiyle birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI, 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI ANTALYA'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi kesici aletle ellerinden yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgadaı 10 kişi gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki Hasan Subaşı Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi, kesici aletle ellerinde yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Bir kişide tabanca olduğunun iddia edilmesi üzerine polis, arama yaptı. Bu sırada ayrılan gruplar arasında söz dalaşı devam ederken, kavga tekrar başladı. Polis ekipleri bu kez kavgayı sonlandırmak için biber gazı kullandı. Kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 2 yaralı da tedavi için hastaneye götürüldü.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI: 1 YARALI

ANKARA'da seyir halindeki otomobile başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, 1 kişi yaralandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Çankaya Çiğdem Mahallesi 1575'inci Sokak'ta meydana geldi. Ahmet U. yönetimindeki 06 AZ 1091 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Lastiği patlayan otomobili durduran saldırganlar, Ahmet U.'yu da hedef alarak ateş etmeye devam etti. Ahmet U., isabet eden saçmalardan yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ahmet U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganları arıyor.

KOŞARAK YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

ANTALYA'da yaya geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel'e motosiklet çarptı. Yola savrulan Tuncel ağır yaralanırken kaza güvenlik kameralarına yansıdı.Dün saat 11.00'de Sakarya Bulvarı istikametinden Otogar Kavşağı'na doğru Adem Kaya yönetimindeki 07 GMH 56 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanmayıp koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuncel ve Kaya yolun ortasına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları ağır yaralı Osman Tuncel'i hastaneye götürdü. Sürücü Adem Kaya ise tedavisinin ardından ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Osman Tuncel'in yaya geçidini kullanmadan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışması, o sırada gelen motosikletin Tuncel'e çarpması ve ikilinin savrulması görüntülere yansıdı.

NEVŞEHİR'DE OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ NEVŞEHİR'de, U dönüşü yapmaya çalışan TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Seyfi Ali Bucak (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Lale Sanayi Sitesindeki kavşakta meydana geldi. Seyfi Ali Bucak yönetimindeki 50 ABD 383 plakalı otomobil, U dönüşü yapmaya çalışan Mehmet İşgören hakimiyetindeki 50 AAP 849 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Seyfi Ali Bucak, Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Bucak, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. TIR'ın sürücüsü İşgören ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ANTALYA'da, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü Kamil Özdeğer (59) hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Kamil Özdeğer yönetimindeki 07 ACC 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkı savrularak 10 metre mesafedeki ağaca çarptı. Kazada Özdeğer hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Özdeğer'i çıkarmak için çalışmalara başladı. Kapıyı kesen ve katlanan otomobilin bazı yerlerini parçalayan itfaiye erleri, Özdeğer'i sıkıştığı yerden çıkardı. Özdeğer, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI KAZA YERİNE GELDİBu sırada kazanın yaşandığı yere Özdeğer'in oğlu ve yakınları geldi. Özdeğer'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, polis güçlükle sakinleştirdi. Özdeğer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

BURSA'DA OTOBANDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ İSTANBUL- Bursa-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Çalıştığı firmaya ait otomobil yüklü TIR'a yakıt vermek için 16 HU 334 plakalı hafit ticari araçla otoyolun İzmir istikametine çıkan Cahit Baydu (50), Çağlayan mevkisinde araçtan inerek benzin aldı. Yakıtı yolun diğer yönündeki çalışma arkadaşına vermek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Baydu'ya, Emir G. yönetimindeki 34 BOU 042 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan Baydu, refüje düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cahit Baydu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.Baydu'nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, sürücü Emir G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EKMEK ALMAYA GİDERKEN ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ MANİSA'da, ekmek almak için evinden çıkan 83 yaşındaki Halil Atabey'e çöp kamyonu çarptı. Kamyonun altına kalan Atabey, yaşamını yitirdi. Oğlu Muhterem Atabey, ambulans sesi üzerine geldiği kaza yerinde babasını terliğinden tanıyınca büyük üzüntü yaşadı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle 4800 Sokak'ta meydana geldi. Evinden ekmek almak için çıkan Halil Atabey, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, ilçe belediyesine ait Ali Osman L. (40) yönetimindeki 06 BKH 483 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun altında kalan Atabey, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar merakla kaza yerinde toplanırken, polisler koronavirüs tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar olan biteni izlemeye devam etti. Kazanın ardından Ali Osman L. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KAZA YERİNE KOŞAN OĞLU, BABASINI TERLİĞİNDEN TANIDIAyrıca, yaşamını yitiren Atabey'in oğlu Muhterem Atabey (48), ambulans sesi üzerine çıktığı sokakta ölen babasını terliğinden tanıdı. Muhterem Atabey, "20 dakika önce çay içtik beraber. 'Ben evime iniyorum' dedi. Ondan sonra bir ambulans sesi duyduk. Geldim, bir de baktım babamı, terliğinden bildim. Çöp kamyonu, sağdan gitmesi gerekirken soldan gitmiş" diyerek, büyük üzüntü yaşadı.

ÖZÜR DİLEMEYE GELİNCE GÖZALTINA ALINDILAR

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir fabrikanın yetkilileri ile Gökhan Ç. ve Soner G. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Arbede sırasında yanlarında getirdikleri tüfek ateş alan Gökhan Ç. ve Soner G. önce kaçtı, sonra ise özür dileyip, barışmak için tekrar olay yerine dönünce ise polis tarafından gözaltına alındı.Gökhan Ç. ve Soner G., dün saat 16.00 sıralarında, malzeme tedariği yaptıkları Bozburun Mahallesi, 7068 sokaktaki makine üretimi yapan fabrikaya geldi. İddiaya göre, ikili ile fabrika yetkilileri arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobillerine giden Gökhan Ç. ve Soner G., bir av tüfeğiyle döndü. Tartışmanın kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede av tüfeği ateş aldı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Silah sesine koşan fabrika çalışanları, ikilin elindeki av tüfeğini aldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Gökhan Ç. ve Soner G., panikle geldikleri otomobile binip, uzaklaştı.

BARIŞMAK İÇİN GERİ DÖNMÜŞLERİhbar üzerine polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşan Gökhan Ç. ve Soner G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı fabrikaya Olay Yeri İnceleme ekipleri, sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptığından habersiz olan Gökhan Ç. ve Soner G. özür dilemek ve barışmak için fabrikaya dönünce, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YANGINI GÖREN MAHALLELİ 'SOSYAL MESAFE' TANIMADI BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 1'inci katında çıkan yangın mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin siren seslerini duyarak sokağa çıkan vatandaşların koronavirüs önlemlerini umursamadan toplanarak söndürme çalışmalarını izlemeleri dikkat çekti.Yangın, geç saatlerde Hamidiye Mahallesi Dumlupınar sokakta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katında mutfaktaki sobadan sıçrayan kıvılcımların halıya tutuşmasının ardından alevler kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden daire sakinleri evden çıkarark itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleriniin siren çalarak mahalleye gelmesi üzerine meraklanan çok sayıda kişi dışarı çıkarak yangının çıktığı binanın çevresinde toplandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, mahalle sakinlerinin koronavirüs tedbirlerine rağmen evlerinden çıkarken, itfaiyenin çalışmalarını da sosyal mesafe gözetmeksizin yanyana gelip izlemeleri dikkat çekti.Dumandan etkilenen Nazire Kaptan (56) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Nazire Kaptan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YUMURTA VİYOLÜ YÜKLÜ TIR, ALT GEÇİTTE SIKIŞTI

İZMİR'in Konak ilçesinde, karton yumurta viyolü yüklü TIR, 4 metrelik alt geçitte sıkıştı.Konak yönünden Balçova yönüne giden karton yumurta viyolü (yumurtaların içerisine konulduğu kap) taşıyan 68 LB 633 plakalı TIR, saat 05.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı İzmir Büyükşehir Belediyesi yakınına geldiğinde 4 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. TIR, kontrollü şekilde çıkarılırken, düşen yumurta viyolleri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.

GİRDİKLERİ ATÖLYEDEN 100 BİN LİRALIK SENET VE 10 BİN LİRA ÇALDILAR TOKAT'ın Erbaa ilçesinde demir doğrama atölyesine giren 2 şüpheli, matkap, demir kesme makası ve levye kullanarak açtıkları kasadan 100 bin lira değerinde senet ile 10 bin lirayı çaldı. Kısa sürede yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hırsızlık olayı, geçen pazar günü Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Serdar Davet'e ait demir doğrama atölyesinde yaşandı. Gece yarısı iş yerine giren F.H.N.(21) ve S.A.(20) matkap, demir kesme makası ve levye kullanarak kasayı açtı. İkili kasada bulunan 100 bin lira değerindeki senet ile 10 bin lirayı alıp kaçtı. Önceki gün geldiği iş yerinde hırsızlığı fark eden Serdar Davet'in ihbarıyla polis, çalışma başlattı. Polis kısa sürede F.H.N. ve S.A.'yı çaldıkları senetler ile yakaladı. 10 bin lira ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OĞLUNA ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN PARA CEZASI ALMASINA ACILI ANNEDEN İTİRAZ

ADANA'da sokakta oynayan 4 yaşındaki oğlu Mehmet Can Tunç'a çarparak ölümüne neden olan sürücü Ali S.K.'ya yargılandığı mahkemece, 21 bin 200 lira adli para cezası verilmesi isyan eden anne Remziye Tunç, "İçimiz yanıyor, adalet yerini bulsun istiyorumö dedi.Acı kaza, geçen yıl 25 Mart günü Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Ahmet-Remziye Tunç çiftinin oğlu Mehmet Can Tunç'a evlerinin sokağında oynarken, bir diyaliz merkezinde çalışan Ali S.K.'nın yönetimindeki 01 EAD 51 plakalı minibüs çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİSürücü Ali S.K. hakkında ise Adana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Ali S.K., olay günü bir hastayı almaya gittiğini anlatarak, "Aracımı hareket ettirmeden önce 2 çocuğu aracın yanından uzaklaştırdım. Mehmet Can Tunç'u fark etmedim. Çarpınca da hemen hastaneye götürdüm. Pişmanım" dedi. Mahkeme, 18 Şubat günü görülen karar duruşmasında, sanık Ali S.K'yı, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından iyi hal nedeniyle 2 yıl 11 aya indirdi. Bu cezayı da günlüğü 20 liradan toplam 21 bin 200 lira adli para cezasına çevirip, 24 taksitle ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el koydu.

'İÇİMİZ YANIYOR'Oğlunu kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini, acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen anne Remziye Tunç (34), şöyle konuştu: "Benim içim yanıyor bunu kimse bilemez. Ailemiz paramparça oldu. Ben oğlumu dışarı salan bir anne değilim. Komşumun çocukları izinsiz götürmüş. Elinden tutar her yere ben götürürdüm. Bu acı bizi bitirdi. Kendimize gelemedik. Biz itirazda bulunacağız. Devletime sesleniyorum; Suçlunun cezasını çekmesini adaletin yerini bulmasını istiyorum."

PROF. DR. ÖZLÜ: KORONAVİRÜSTEN TABURCU EDECEĞİMİZ HASTALAR OLACAK

SAĞLIK Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsten dolayı tedavi gören hastaların taburcu edileceğinin görüleceğini belirterek "Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz" dedi.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, DHA'ya açıklamalarda bulundu.Hastalık karşısında çaresiz olunmadıklarını belirten Özlü, "Salgının yükselme trendindeyiz. Bu dönem hepimiz ve ülkemiz için kritik bir dönem; hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu dönemde sosyal izolasyonu iyi yapabilirsek, alınan tedbirlere uyarsak, el hijyenine dikkat edersek, bu süreci sancısız, sorun yaşamadan atlatabiliriz. Önümüzdeki günlerde bu sayılar net olarak ortaya çıkacak. Sayın bakanımızın da açıkladığı üzere, bundan sonra taburcu edeceğiz hastalar da olacak. Genel olarak hastalarımızın ağır olmadığı, birçoğunun iyileşme sürecinde olduklarını öğrendik. Bu tabii ki, sevindirici. Ama dünyadaki rakamlara da bakarsak genel itibarıyla; yüz binin üzerinde hastanın ağır hasta kategorisinde yer alan, hastanede yatarak tedavi gören hastanın iyileşerek taburcu edilip, evine gönderildiğini biliyoruz. Bu da bizim için umut verici bir durum. Bu hastalık karşısında çaresiz değiliz. Etkili ilaçlar, etkili tedaviler var. Hepsi yüz güldürücü. Bazen kritik hastaları da kaybettiğimiz oluyor. Ülkemiz de kaybettiğimiz hastalarımız var; onlar için üzgünüz. İnşallah bu süreçte çok hasar görmeden, çok kayıp vermeden atlatırız" diye konuştu.

'KONTROL DIŞINDA BİR ŞEY GÖZÜKMÜYOR'Türkiye'deki koronavüris rakamlarını değerlendiren Özlü, "Şu anda büyüme trendindeyiz. Bundan sonra da muhtemelen vakalarımız olmaya da devam edecek. Bu süreçte anormal bir patlama olmadığı sürece, bunun yönetilip, kontrol edilebilir düzeyde olduğunu görüyoruz. Şu anda sağlık sistemimizin yönetemeyeceği kadar bir yük yok. Tüm hastaneler tedbirleri almış, alarm durumda. Bu süreçte tüm algoritmalar bakanlığımızca güncelleniyor, sahaya aktarılıyor. Dolayısıyla; şu an itibarıyla kontrol dışında bir şey gözükmüyor. Umarım hep böyle gider, ülkemiz yüz akıyla bu sınavdan, küresel tehditten kurtulur" ifadelerinde bulundu.

'EVDEN ÇIKMAZSANIZ HASTA OLMAZSINIZ'Hastalıkla mücadele en etkin korunma yolunun evde kalınması olduğunun altını çizen Özlü, "Şu dönemde yapılması gerek en önemli şey tedbir, en koruyucu önlem de, evde kalmak. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız. Evden çıkmamak çok etkili, eğer bir toplumun yarısı evden çıkmazsa, salgının bulaşma hızını, yani yüzde 90'dan fazla azaltıyorsunuz. Çok etkili bir yöntem. Evden çıkmamak gerekiyor. Evden çıkmamak; eve insan almak, komşu ve arkadaşlarınızı çağırıp, parti yapmak değil. Hem evden çıkmayacağız, hem de eve misafir kabul etmeyeceğiz. Sizin ve bizim gibi, bazı kamu ve kuruluş ile market gibi yerlerde çalışanlar da dışarıda diğer insanlarla sosyal mesafeyi korumaları lazım. Yakın temas, tokalaşmak yok artık. Bunun kalkması gerekiyor. Ellerimizi su ve sabunla yıkamamız gerekir. Bu 3 tedbir, evden çıkmamak, sosyal mesafeyi korumak ve elimizi yıkamak, bizi korur. Bu hastalıktan korunmak için bunlar yeterlidir. Sadece kendinizin değil arkadaşlarınızı, akrabalarınızı da korumuş olursunuz. Bunu yapmayıp da eczanelere başvurup, 'şu ilacı alsam korur mu?' gibi arayışlar var. Bunların hiçbirinin kanıtlanmış bir etkiye sahip değil. Evden çıkmazsanız hasta olmazsınız" dedi.

"ÇARESİZ DEĞİLİZö'Karamsarlık ya da paniğe gerek yok' diyen Tevfik Özlü, şunları söyledi: "Çaresiz değiliz. Biz bu virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz. Virüsün bulaşmaması için yapabileceklerimizi belirttik. Bunları 7'den 70'e hepimiz yapabiliriz. Evden çıkmayacağız, bir metrelik mesafeyi koruyacağız ve ellerimizi yıkayacağız. Bunu bu ülkede yapamayacak insan yok, herkes yapabilir. Çaresiz değiliz. Virüsten korunmak için tedbir var. Etkili ve çok güçlü. Çok sonuç verici bir tedbir. Bunları yapacağız. Hasta olursak yine çaresiz değiliz. Çünkü hastaların yüzde 80'i tedavi bile gerektirmeden bu hastalığı ayakta atlatıyor ama ağır hasta olup hastaneye yatanlardan da 100 binin üzerinde hasta iyileşmiş, şuanda taburcu olmuş evinde sağlıklı yaşıyor. Dolayısıyla hastalığın da etkili tedavisi var. O konuda da çaresiz değiliz. Onun için panik yapmaya ve moralimizi bozmaya gerek yok. Bir sınav veriyoruz. Bu dönemde bu kurallara uymamız gerekiyor. Tabi ki endişe duyuyoruz ama endişeyi paniğe çevirmemek lazım. Panik çaresizlikten kaynaklanır. Çaresiz değiliz."

'YAZ MEVSİMİNDE SALGINLAR BİTER'Prof. Dr. Tevfik Özlü, havalarının ısınmasının virüsün etkisini kaybedip kaybettirmeyeceğine yönelik ise şöyle konuştu: "Bu konuda kanıta dayalı olarak bir şey diyemeyiz ama böyle bir beklenti ve umut var. Bunun da sebebi; Aslında koronavirüsler genelde kış mevsimlerinde salgın yapar ve yaz gelince mevsim itibariyle Haziran-Temmuz gibi salgınlar biter. Daha önceki salgınlar böyle olmuştu, sars da böyle olmuştu. Bu virüs de genetik yapı itibariyle sarsa çok benziyor. Bunda da böyle bir şey olma ihtimali var ama olmayabilir de. Bu salgınların kendine özgü dinamikleri var. Bu yeni bir virüs ve bu yeni virüsün bulaştırma hızı gibi toplumların buna gösterdiği tepkiler, birçok şey burada etkili. Hava sıcaklığa ya da iklimle doğrudan orantılı değil. Bu nedenle göreceğiz ancak umut ediyoruz. İnşallah öyle olur ama olmayabilir de."

'GENÇLİĞİNİZE GÜVENMEYİN'Genç, yaşlı fark etmeksizin herkesin kurallara uyması gerektiğini de kaydeden Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastalığın risk grubu olarak tanımlanan ileri yaş veya kronik hastalığı olan kişiler. Bu, 'ben gencim, rahatça dışarı çıkabilirim' algısı oluşturmasın. Bu doğru değil. Gençler de bu hastalığa yakalanıyorlar ve bulaştırıyorlar. Gençlerde de ağır seyreden vakalar var. Gençlerde de vefat eden, kaybedilen olgular var. Son Avrupa ve İtalya verilerine bakarsanız yaşın biraz daha erkene doğru kaydığını görebilirsiniz. Onun için yaşa çok odaklanmamak lazım. Kendiniz hafif atlatsanız bile çevrenize bulaştırma riski olduğu için herkese sorumluluk düşüyor. Gençliğinize güvenmeyin. Şuanda iyi olduğunuza da güvenmeyin. Sağlıklı olabilirsiniz ama yarın ne olacağınız belli değil. Gördüğümüz bazı hastalar bu yanlışa düşmüşler. Risk grubunda olduğu halde bunu önemsememişler ve topluma karışmışlar. Bu hem kendileri hem de çevreleri için büyük bir sıkıntı doğuruyor. Bu açıdan önerilere herkes uysun. Gördüğüm kadarıyla Trabzon'da sokaklar boşaldı. İnsanlar uyumlu. Büyük oranda vatandaşımızın bu süreçte uyumlu davranış gösterdiğini görüyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 2-3 hafta daha böyle sürecek gibi görünüyor. Belki daha uzun da olabilir ama hepimiz sabretmeliyiz."

'YENİ İLAÇ DA TEDAVİ PROTOKOLLERİNE GİRDİ'Çin'den gelen ilaçlarla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Özlü, bu konuda ise "Şimdi Çin'den Türkiye'ye yeni ilaç geldi. Bu seçeneklerimiz arasında bir alternatif. Bu da bizi hasta karşısında güçlendiriyor. Çünkü hastadan hastaya protokoller değişiyor. Hastalığın tedavisinde hastanın durumuna göre tedavi protokolleri tanımlandı. Yeni ilaç da tedavi protokollerine girdi. Hastalarımız için de hekimlerimiz için de bu mücadelede büyük bir avantaj olacak. Bu ilacın da yapılan çalışmalarda etkili olduğu, hastaların iyileşmesine katkı sağladığı, daha erken sürede hastaların şifa bulduğuna dair yayınlar var. Güvenliği de iyi. Dolayısıyla bu ilacı da kullanıyor olmak ülkemiz için bir avantaj" dedi.

'DOKTOR REÇETE ETMEDEN İLAÇ KULLANILMAZ'Sosyal medyada paylaşılan mesajların bazı ilaçların, toplumda bir talep oluşmasına yol açmış olabileceğine de dikkat çeken Özlü, "Kanıt olmayan, etkinliği konusunda yeterli bilgi olmayan ilaçların kullanılması doğru değil. Eczanede bir sürü ilaç var. Hangisini ne kadar kullanacaksınız? Sizin durumunuz, size uygunluğu, yan etkileri, taşıdığınız hastalıklar birçok faktör var. İlaç doktorun tavsiyesiyle kullanılır. Doktor reçete etmeden kullanılmaz" diye konuştu.

YURTDIŞINDAN GETİRİLEN 401 ÖĞRENCİ SAMSUN'DA YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

YURT dışında eğitim gören 401 öğrenci, 14 gün karantinada tutulmak üzere Samsun'a getirildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkelerin 7'sinden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya, Sivas ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını açıkladı. Samsun'da karantinaya alınacak 401 öğrenci için nakil işlemleri başladı. İtalya'dan havalanan ve 401 öğrenciyi taşıyan iki uçak gece saatlerinde Çarşamba Havalimanı'na indi. Havalimanı çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Havalimanında pasaport işlemlerinin ardından öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Ateşi yüksek çıkan öğrenciler, apronda bekleyen ambulanslara bindirilerek, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık problemi olmayan diğer öğrenciler ise yoğun sağlık tedbirleri altında kendileri için hazırlanan otobüslere bindirilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na nakledildi.

DİĞER YURTLAR HAZIR BEKLETİLİYORÖğrencilerin 14 gün boyunca kalacağı KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda da yaklaşık 3 gündür dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Yurt binası çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu ile Karadeniz Öğrenci Yurdu'nda da dezenfeksiyon çalışmaları yapılarak, iki yurt karantinaya alınacak öğrenciler için hazırlandı.

Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi (2)İSVEÇ'TEN GETİRİLEN 23 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

İsveç'ten Türkiye'ye getirilen çeşitli meslek gruplarından 23 Türk vatandaşı, bu akşam geldikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri alınarak otobüsle Bolu'ya getirildi. 23 kişi, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Böylece yurtta karantina altındaki kişi sayısı 92 oldu.

KAYMAKAM ADAYLARI VE AİLELERİ SAKARYA'DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ YURT dışından gelen kaymakam adayları ile ailelerinden oluşan 142 kişilik grup, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yurda yerleştirildi. 142 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.Eğitim için İngiltere'de bulunan yaklaşık 100 kaymakam adayı ile ailelerinden oluşan 142 kişi İstanbul Havaalanı'nda yapılan kontrollerin ardından Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurduna getirildi. Polis ekiplerinin eskortluğunda otobüslerle yurt kapısına getirilen 142 kişi burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından odalara yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak olan 142 kişinin sağlık durumları ise anlık olarak takip edilecek.

HALK OTOBÜSÜNE ALINMAYAN YAŞLI KADININ VİDEOSUNU ÇEKEN İKİ KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ZONGULDAK'ta toplu taşıma aracına alınmayan yaşlı kadının videosunu çekerek sosyal medyada yayınladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, adliyeye sevk edildi. A.K. ve T.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaşlı bir kadının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş veya üstünde olduğu gerekçesiyle toplu taşıma aracına alınmamasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine inceleme başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından videoyu çekerek paylaşan A.K. ve T.H. gözaltına alındı. A.K. ve T.H., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, M.G.'nin (70) kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne geçerek gitmesini engellemeye çalıştığı ve tepkisi yer aldı. Ayrıca bir kişinin, 'Benden uzak dur, sende korona var' dediği duyuldu.

SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ta toplu taşıma aracına alınmayan yaşlı kadının videosunu çekerek sosyal medyada yayınladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K. ve T.H., ifadelerinin ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan mahkemeye çıkarıldı. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ MAKAMINDA AĞIRLADIİl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, toplu taşıma aracına alınmayan 70 yaşındaki emekli öğretmen M.G.'yi makamında ağırladı. Turanlı, sosyal medyadan M.G. ile birlike fotoğrafını paylaşarak, "O, Zonguldak'ta 'Ümmü Hüreyre' olmak dışında hiçbir derdi yokmuş, öğrendik. Kedilerin annesi teyzemiz artık bizim vefa timlerimizin de annesi. Bu zorlu günlerde duasını aldık, himayemizdedir. Yakasında rozetimiz var, artık oradan tanırsınız." paylaşımında bulundu.

65 YAŞ VE ÜZERİNE YASAK OLMASINA RAĞMEN PAZAR ALIŞVERİŞİ YAPMAK İSTEDİ

İZMİR'in Foça ilçesinde, kurulan semt pazarı koronavirüsün yayılmasına karşı çeşitli önlemler alınarak açıldı. Az sayıda pazarcının tezgah açtığı pazarda 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen alışverişini kendisini yapmak isteyip, direnen bir kadın, polis ve zabıtalara zor anlar yaşattı.İhtiyaçlarını listeleyip, bildirmesi halinde alıp evine kadar getirileceği anlatılan kadın, ikna olup, evine dönmek üzere pazaryerinden ayrıldı.Foça ilçe merkezinde koranavirüse karşı alınan önlemler kapsamında cadde ve sokaklar çoğunlukla boş kalırken sınırlı saatlerde açık olan banka şubeleri de müşterilerini tek tek içeri aldı. Vatandaşların bir bölümü tedbirler kapsamında maske ve eldivenle sokağa çıkarken bir bölümünün hiç önlem almadığı görüldü. Çevre yerleşim birimlerinden gelerek alışveriş yapanlarında yoğunlukta olduğu Foça Semt Pazarı'nda tezgahların ancak üçte biri açıldı. Foça Belediyesi ekipleri pazarcılara sabah eldiven ve maske dağıttı. Tezgahların birer metre ara olacak şekilde açılmasına izin verildi. Ancak maske ve eldivenleri bir süre sonra çıkararak tedbirleri ihmal eden bazı pazarcılar ile vatandaşlar arasında küçük tartışmalar yaşadı. Sebze meyvenin elle seçilmesine izin verilmemesine rağmen bazı kişilerin ısrarcı olmaları dikkati çekti.

YASAĞI DUYMADIM ALIŞVERİŞİMİ KENDİM YAPARIMElinde pazar arabası ile alışverişe çıkan 65 yaş üstü bir kadın, pazaryerinde görevli polis ve zabıta ekipleri tarafından karşılanıp, uyarıldı.Salgın olduğu ve Sağlık Bakanlığı'nca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı hatırlatılan kadın, buna rağmen alışverişini yapmakta ısrarcı oldu. Önce yasağı duymadığını söyleyen daha sonra alışverişini kendisinin yapmak zorunda olduğunu belirten kadına, görevliler, ihtiyaçlarını liste halinde yazması ve kendilerine vermesi halinde alışverişinin yapılıp, evine kadar götürüleceği anlattı. Bunun üzerine ikna olan kadın, evine dönmek üzere pazaryerinden ayrıldı.Öte yandan Foça Belediyesi'nin görevli kadın memurları da pazaryerinin 4 girişinde de önlem olarak vatandaşları ellerine dezenfektan sıkarak içeri aldı.Pazar alışverişine gelenler, mecbur kalmadıkları sürece çıkmamaları, kalabalık ortamlarda eldiven ve maske takmalarını ve dezenfeksiyona önem vermeleri konusunda da uyarıldı.

EVDEN ÇIKAMAYANLARA, 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA ONLİNE DESTEK

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde uzman psikologlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında evden çıkma sınırlandırılması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları arayarak online psikolojik destek veriyor. Görüşmelerde koronavirüs kaygısını aşmanın yolları anlatılırken, evde yapılabilecekler listesi de öneriliyor.Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde çalışan alanında uzman psikologlar, ikametinden ayrılma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla iletişime geçerek, telefonla ve internet üzerinden online psikolojik destek verip, günlük hayatta yapılabilecekler listesi sunuyor. Kaygı ve paniğin yaşanmaması için koronavirüs hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilerin verildiği görüşmelerde, kaygı yönetimi de detaylı anlatılıyor.Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, koronovirüse karşı en riskli grup olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını isteyerek, bu konuda destek amaçlı bir ekip oluşturduklarını ve belediye bünyesindeki uzman psikologların da bu kişilerle iletişime geçerek, psikolojik ve genel sağlık durumlarıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Sokağa çıkamayan ve evde yalnız yaşayan vatandaşlarımız için uzman psikologlarımızdan bir ekip oluşturduk. Psikolojik destekle koronavirüs kaygısını aşmanın yollarını ve evde kalırken neler yapabileceklerini anlattığımız vatandaşlarımız, bu hizmetten son derece memnun. Böylelikle hem panik ve kaygıya kapılmıyorlar hem de evde zamanı nasıl değerlendirebileceklerine dair önerilerden faydalanıyorlar. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi

BELEDİYE BAŞKANINDAN İHSAN AMCA'YA ZİYARET KEÇİÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, kendini polis olarak tanıtan M.T.E. tarafından videosu çekilip, sosyal medyada paylaşılan Ali İhsan Yavaşça'yı (79) evinde ziyaret etti.Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine rağmen hastaneye gitmek için evinden çıkan Ali İhsan Yavaşça'nın sosyal medyada paylaşılan videosu tepki çekti. Kendini polis olarak tanıtıp, Yavaşçaya tepki çeken davranışlarda bulunan ve çektiği videoyu paylaştığı belirlenen M.T.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.T.E'ye, çıkarıldığı mahkemece 15 gün konuttan çıkmama ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ZİYARETKeçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medyaya yansıyan videosuyla gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça'yı evinde ziyaret etti. Başkan Altınok, yalnız yaşayan Ali İhsan Yavaşça ve olayın ardından kendisine destek için yanına gelen kızı Handan Çağlayan, damadı Osman Çağlayan, oğlu Alper Yavaşça, gelini Ferdane Yavaşça ve torunları ile sohbet etti. Başkan Altınok, Ali İhsan Yavaşça'ya sağlık probleminin olup olmadığını sordu. Yavaşça, sağlık sorunu olmadığını, Gaziantepli olduğunu, geçmişte lokanta çalıştırdığını ve 3 yıl önce de eşini kaybettiği için yalnız yaşadığını belirtti. Altınak, "Çok iyi görünüyorsun, Maşallah. Sizin yaş grubunuz için dışarı çıkmak bu günlerde sağlığınız açısından çok sakıncalı. Bundan sonra sağlık ve buna benzer ihtiyaçlarınız olursa sizleri hastaneye bizim sağlık ekiplerimiz götürecek, ihtiyaçlarınızı da yine bizim ekiplerimiz yerine getirecek" dedi.Altınok, Yavaşça'ya eldiven, maske ve dezenfekte seti hediye ederken, ihtiyaç durumunda araması için cep telefonu numarasını da verdi.

ÇORUM'DA 65 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERİ POLİS EVLERİNE GÖTÜRDÜ

ÇORUM'da polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak evlerine bıraktı. İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasının ardından polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Çorum'da yasağa uymayanlar için 155 polis hattına ihbarlar yapıldı. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak, evlerine bıraktı.Buharaevler Mahallesi'nde su faturasını ödemek için evden çıkan 65 yaş üzeri vatandaş ise evine dönmek için binmek istediği halk otobüsüne alınmadı. Bunun üzerine bölgede bulunan polis aracına otostop çekti. Başka vatandaşları evlerine götürdüğü için polis aracına alınmayan kişi ihbarla gelen başka bir ekip tarafından evine götürüldü.

VALİ, ELLERİYLE ÇAMAŞIR YIKAYAN YAŞLI KADINA MAKİNE HEDİYE ETTİ

RİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişileri evinde ziyaret eden vefa destek grubu üyeleri elleriyle çamaşır yıkayan Hidayet Koyuncu'nun (72) makinesi olmadığını öğrendi. Durumun iletildiği Vali Kemal Çeber, kendisi aldığı çamaşır makinesini kadına hediye etti. Rize'de vefa destek gurubu üyeleri 65 yaş ve üstü kişileri evlerinde ziyaret ediyor. Balsu Mahallesinde bir eve giden grup üyeleri elleriyle çamaşır yıkayan Hidayet Koyuncu'nun (72) makinesi olmadığını öğrendi. Durumun iletildiği Vali Kemal Çeber, kendisi aldığı çamaşır makinesini kadına hediye etti. Vali Çeber evinde ziyaret ettiği Koyuncu'ya, "Sen makinem yok demişsin ve makinen geldiö dedi. Hidayet Koyuncu ise çok mutlu olduğunu belirterek vali ve vefa grubu üyelerine dualar etti.

DIŞARI ÇIKMAYINCA DRONE İLE ALIŞVERİŞ YAPTI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Yasin Becit (29), koronavirüs nedeniyle drone ile alışveriş yaptı. Yasin Becit bakkalın önüne yönlendirdiği drone ile ekmek aldı. Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan Yasin Becit koronavirüs nedeniyle tedbir amacıyla evinden çıkmayınca drone ile bakkaldan alışveriş yaptı. Yasin Becit balkona çıkarak droneyi havalandırıp bakkalın önüne yönlendirdi. Yasin Becit telefonla görüştüğü bakkal işleten Şendoğan Şen'den ekmek istedi. Şendoğan Şen ekmeğin bulunduğu poşeti dronenin ayağına bağladı. Yasin Becit droneyi yönlendirerek balkonuna indirip ekmeği aldı. Drone ile alışveriş yapan Yasin Becit, "Mümkün oldukça evde evimizden çıkamamaya özen gösteriyoruz. İhtiyaçlarımızı drone ile karşılamaya çalışıyoruz. İlk etapta şaşkınlıkla karşılandı. Şimdi bakkalımızda alıştı. İlk etapta ekmekle başladık. Eczaneye bile gönderebiliriz.ö dedi. Şendoğan Şen ise, "Arkadaşlarımız arayarak siparişini bildiriyor. Poşeti droneye bağlayıp gönderiyoruz. Yapılan uygulama güzel, insanların daha az sokağa çıkması açısından mantıklı karşıladık. Böyle güzel oldu." dedi.

KAÇAK DEZENFEKTAN ÜRETEN İMALATHANEYE BASKIN KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kaçak dezenfektan üreten imalathaneye düzenlenen baskında 1340 şişe el dezenfektanı, 75 litre etil alkol ve 150 litre gliserin ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadelede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Başiskele ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında 75 litre etil alkol, 150 litre gliserin ve 1340 adet çeşitli ebatlardaki şişelerde el dezenfektanı ele geçirildi. İmalathanede kaçak olarak dezenfektan üretilmesiyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA OPERASYONDA 100 BİN KAÇAK TIBBİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'da, kaçak tıbbi maske üretimi yapılan bir iş yerine polis ekiplerince yapılan operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 100 bin maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi E.Z. gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maskeleri kaçak üreterek piyasaya sürmeye çalışan bir firmayı belirledi. Bunun üzerine harekete geçen KOM Şube ekipleri, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte merkez Yıldırım ilçesinde yetki belgesi olmadan kaçak tıbbi maske üreten firmaya operasyon düzenledi. İş yerinde ve iş yerinin depo kısmında yapılan aramalarda 100 bin adet satışa hazır halde paketlenmiş koruyucu maske ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi E.Z. gözaltına alındı.Ayrıca Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de inceleme yaptığı maskelerin, sağlık açısından yetersiz olunduğunu belirledi.

TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR SEZONU ERKEN KAPATTI

TEKİRDAĞLI balıkçılar, koronavirüs salgını ve alının tedbirler kapsamında bu yılki sezonu erken kapattı. Balıkçı teknesi kaptanı İdris Şeremet, "Bazı şeyler için fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Para her zaman ön plana gelmemesi lazım. Yaşamak daha güzel" dedi.Dünyaya etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, Tekirdağlı balıkçılarda tekneklerini limana bağlayarak, sezonu erken bitirme kakarı aldı. Bir araya gelen balıkçılar, koronavirüs nedeniyle, 'paydos' kararı aldıklarını açıkladı. Balıkçılar adına konuşan kaptan İdris Şeremet, 15 Nisan'a kadar sürecek avlanma sezonunu bu yıl koronavirüs nedeniyle erken paydos etme kararı aldıklarını ifade ederek, kendilerini eve kapatacaklarını söyledi. Şeramet, şöyle dedi: "Paydos etmek zorunda kaldık. Bu dünyaya yayılan koronavirüs belasının yüzünden paydos etmek zorunda kaldık. Normalde sezonumuza hemen hemen bir aydan daha fazla zamanımız var. Maalesef erken kontak kapatmak zorunda kaldık. Dünya için, Türkiye için her şeyden daha önemli olan, evlatlarımız için ailemiz için erken paydos etmek zorunda kaldık. Çünkü gemide 25 kişi gemide bir arada yemek yiyoruz, yan yana oturuyoruz. Yan yana yataklarımız var. Hep aynı yerde nefes alıp veriyoruz. Bazı şeyler için fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Her zaman para kazanmak ön plana gelmemesi lazım. Yaşamak daha güzel. Böyle erken paydos etme kararı aldık."

'EVDE KALIN'Kaptan Şeramet, herkesin evde kalmasını isteyerek, "Tüm arkadaşlarım adına buradan herkese sesleniyorum. Lütfen evde kalalım. Lütfen yaşlılarımıza sahip çıkalım. Tekirdağ balıkçıları olarak şuan ara verdik. Biz büyük tekneler olarak erken paydos kararı aldık. Diğer küçük teknelerde bağladılar. Denize çıkmıyoruz, çıkmayacağız da bu sene kısmet böyleymiş. İnşallah bu virüs dediğimiz hastalığı atlatırız. Bir dahaki sezona vira bismillah deyip hayırlı bir sezonla güzel haberlerle başlarız inşallah" diye konuştu.

İZMİR'DE AVM'LER GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILIYOR

İZMİR'deki koronavirüs ile mücadele kapsamında insan sirkülasyonunun yoğun olduğu AVM'lerin geçici süreyle kapatılmasına karar verildi. AVM yönetimlerine kararı bildiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle il sınırları içindeki merkezlerin faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili tüm dünyada mücadele devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda, vatandaşların toplu şekilde bulunduğu mekanların çalışması geçici süreyle durdurulmuştu. Bu kapsamda konser, lokanta, kahvehane, bar, nargile salonu, tiyatro, sinema, her türlü kapalı çocuk oyun alanı (AVM ve lokanta içindekiler dahil), SPA ve spor salonlarının tamamı kapatıldı. İzmir'de ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını en aza indirgemek amacıyla kapatılan mekanlara ek olarak insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu AVM'lerin de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla, karar il sınırları içindeki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildi. Tebliğin ardından gün içinde pek çok AVM'nin kapatıldığı gözlendi.

İSKENDERUN'DA ÜRETİLEN MASKE VE DEZENFEKTANLAR MEHMETÇİĞE GÖNDERİLECEK

İSKENDERUN Kaymakamı İskender Yönden, maske üretimi ve dezenfektan için harekete geçtiklerini, ilk üretimleri sağlık çalışanları başta olmak üzere sınırda görev yapan Mehmetçiğe göndereceklerini söyledi.İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında çeşitli kurumlara dağıtılacak maske ve dezenfektanlarla ilgili toplantı düzenledi. Kaymakamlık avlusunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Ferit Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Volkan Yeter, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Tokgöz, İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yıldırım, Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri katıldı. Kaymakam İskender Yönden, koronavirüs ile mücadelede özellikle sağlık alanında eksikliği hissedilen maske temini konusunda harekete geçtiklerini belirterek, "İlk üretilen maskelerimizi sağlık çalışanlarına vereceğiz. Yarından sonra üretileceklerin 10 bin adetini de sınırda görev yapan Mehmetçiklerimize göndereceğiz. İskenderun Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Kızılay maske üretimine geçti. Kentin ihtiyacına yetecek kadar maske üretimi için gerekli koşullar temin edildi. Meslek lisemiz ile ilgili bir çalışmamız var onun da devreye girmesiyle günlük 30 bin maske üretmeyi hedefledik. Önümüzdeki hafta içinde plastik çatal kaşık üretmeye başlayacağız. Bu konuda kurumlararası koordinasyon sağlandı. Bu arada İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nin katkılarıyla Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretimi yapılan 500 kilogram dezenfektan satın alındı. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere çeşitli kurumlara ve sınırda görev yapan birliklerimize dağıtımı yapılacak. Bizim halkımızdan tek talebimiz, evde kalmalarıdır" dedi.

'TÜM İMKANLARIMIZI KULLANIYORUZ'Koronavirüsün gündeme geldiği günüden bugüne tüm kurumlarla birlikte koordineli bir çalışma izlediklerini belirten Başkan Tosyalı, "Belediyemizin tüm imkanlarını İskenderunlu hemşehrilerimiz için kullanıyoruz. Temizlik işleri ve zabıta müdürlüğü 7 gün 24 saat ve vefa hattımız her arayan ihtiyacı talebi olanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. 45 mahallemiz var, sokaklarımız ve caddelerimiz yıkanıyor. Kadın kültür merkezlerimizde maske üretiyoruz."

ERCİŞ'TE CADDELERE SENSÖRLÜ EL DEZENFEKTANI NOKTASI OLUŞTURULDU

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık girişi ile caddedeki bazı noktalara sensörlü dezenfektan otomatları yerleştirildi.Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Kaymakamlık binası önü ve belirlenen caddelere sensörlü el dezenfektan otomatları yerleştirildi. Mehmetbeyoğlu, koronavirüse karşı ilçede gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hizmet standartları çerçevesinde, şehrimizin farklı noktalarına el dezenfektanı koyuyoruz. Bunu için de en yoğun bölgeleri seçtik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da evlerini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu arada vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını da tavsiye ediyoruz" dedi.

UŞAK'TA 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYAN VATANDAŞLAR SOKAKLARI DOLDURDU

UŞAK'ta koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Camilerden yapılan anonslar ve polis ekiplerinin uyarıları dahi bazı vatandaşları durdurmadı.Koronavirüs salgını tüm Türkiye'de korku salarken, 'Evde kal' çağrısına Uşak'ta çok sayıda vatandaş uymadı. Uşak'ın en yoğun noktalarından İsmet Paşa Caddesindeki insan kalabalığı dikkat çekti. Camilerden " Vatandaşlarımızın, sağlık tedbirleri bakımından evlerinde kalmalarının, dışarıya çıkarak hem kendilerinin hem de halk sağlığını riske atmamalarını önemle rica ederizö anonsları yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, bu uyarıları dikkate almadı. Özellikle banka önlerindeki kuyruklar dikkat çekti.Uzmanların çağrılarına uymayarak, banka kuyruğundan bekleyen Erkan Günay, öBiraz bankada işlerim vardı. Onun için geldim başka bir şey değil. Oturduğumuz yerde işlemlerimizi yapamıyoruz, bu yüzden sokağa çıkmak zorunda kalıyoruzö dedi.

KORONAVİRÜS, ALANYA'DAKİ VATANDAŞLARA ENGEL OLAMADI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar, tüm dünyayı etkileyen ve birçok ülkede sokağa çıkma yasağına kadar götüren koronavirüs salgınına rağmen sahilde güneşlendi.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından, ülkedeki önlemler sıklaştırıldı. 65 yaş üzeri ve kronik hastaların sokağa çıkması kısıtlanırken, birçok iş yeri, alışveriş merkezi, restoranlar ve kafeler geçici süreli kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde kalın' uyarılarının ardından ülkenin büyük bölümü eve kapandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAKLARDAHer gün yapılan uyarılara rağmen 65 üstü yaşlılar ve işi olmadığı halde dışarıda olan insanlar 'evde kalın' çağrısına uymak yerine dışarıda gezmeye, kapatılan parkların bir köşesine oturmaya, sahillerde güneşlenmeye devam ediyor. Alanya'nın Mahmutlar Sahilinde de birçok vatandaş, tatil günlerinde olduğu gibi sahillerde dolaşmaya, piknik yapmaya ve güneşlenmeye devam etti. Birçoğu kendilerine gösterilen tepkiye aldırış etmezken, 65 yaş üstü vatandaşlar da evde çok sıkıldıkları için dışarıda gezdiklerini söyledi.

ADIYAMAN'DAKİ CAMİLERDEN DUALAR YÜKSELDİ KORONAVİRÜS nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla Adıyaman'da da camilerde yatsı ezanı sonrasında dualar edildi.Ulu Cami'de İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua, tüm camilerden merkezi sistem ile duyuruldu.Müftü Mehmet Taşçı duasında, "Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsunö ifadeleri kullanıldı.Dua sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Taşçı, "Adıyaman'da cenabı Allah'a yalvardık dua ettik, niyazlarda bulunduk. Halkımızla beraber yatsı ezanından sonra bu dularımız yapıldı" dedi.

