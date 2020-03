DHA YURT BÜLTENİ - 1 KORONAVİRÜSTE CAN KAYBI 30'A ULAŞTI SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik" dedi.

KORONAVİRÜSTE CAN KAYBI 30'A ULAŞTI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , "Dün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki gelişmelere ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Dün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

'1236 TANI KONULDU'Düne kadar yapılan 20 bin 345 testte 1236 tanı konulduğunu belirten Koca, "Hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulundu.

ANKARA,

KKTC'DEN GETİRİLEN ÖĞRENCİLER VE TIR ŞOFÖRLERİ KARANTİNAYA ALINDI KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'den (KKTC) getirilen 395 öğrenci ve 44 TIR şoförü, getirildiği Mersin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

KKTC'den dönüş yapan 395 Türk öğrenci ve Lübnan'dan gelen 44 TIR şoförü, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na getirildi. Burada sağlık muayeneleri yapılan öğrenciler ve şoförler, karayolu ile güvenlik önlemi altında yola çıktı. 11 otobüsle yola çıkan öğrenci ve şoförler, 2 saatlik yolculuğun ardından KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Öğrenciler ve şoförler tek tek karanti altına alınacağı odalara yerleştilirken, aileleri de dışarıda bekledi. Çocuklarını görme umuduyla gelen aileler sonuç alamayınca evlerine dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan karantina altına alınanlarla ilgili Mersin Valiliği'nin açıklamasında, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ÖĞRENCİLER, TEKİRDAĞ'DAKİ YURTLARA YERLEŞTİRİLİYOR

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen aralarında öğrenci, iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar Tekirdağ ve Çorlu'daki öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. 14 gün boyunca karantinada kalacaklar vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmeleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük çoğunluğu 3 bin 358 öğrencinin getirileceğini açıklamasının ardından Kazakistan ve İran'da yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmeleri önceki geceden itibaren başladı. Uçakla geldikleri İstanbul'dan karayolu ile gece getirilen 175 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 gün karantina kalacakları Çorlu'daki yurtlara yerleştirildi.

Polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekiplerinin görevlendirildiği yurtta dün ilk günlerini geçiren vatandaşları, yakınları ziyaret etmeye başladı. Tek kişilik odalarda kalanları görmek için gelen yakınlarına önlem alan polis ekipleri izin vermedi. Pencereden yakınlarını görebilen karantina altında bulunanlar, eksiklerin bulunduğunu ve bunların getirilmesi için gelen yakınların yardım istedi. Yakınları tarafından getirilen eşyalar daha sonra görevliler tarafından karantinada bulunanlara verildi.

TEKİRDAĞ'A GETİRİLMELER SÜRÜYORÇorlu'nun ardından dün de Tekirdağ'da yurtlarda kalacak olan vatandaşlar İstanbul'dan havaalanından otobüslerle alınarak kentlere getirilmeye başlandı. İlk etapta gelen 62 kişi sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğü'ne yerleştirildi. Bazı kişilerin ise görevlilere yurda girmemek için direndikleri görüldü. Yetkililer, yurdun 180 kapasitesinin bulunduğunu belirterek, kapasitenin gelenlerle doldurulacağını söyledi.

POLİS ÖNLEM ALDIVatandaşların getirilişleri sırasında yurdun etrafına polis ekipleri tarafından bariyerler çekilerek önlem alındı. Yurt ve çevresinde, polis, UMKE, AFAD ekipleri görevlendirildi.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),

TEKİRDAĞ-Yurttan genel görünüm-Yurt tabela-Otobüslerin yurda gelişi-Otobüstekilerin yüzündeki maskeler-Polisin bariyerleri-Önlem alan polis ekipleri-Otobüsten inan insanlar-Yurt binasına girişleri

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/ÇORLU (Tekirdağ),

ATEŞLERİ ÖLÇÜLEREK ŞEHRE ALINIYORLAR

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehre giriş-çıkışlarda kurulan uygulama noktalarında araç sürücüsü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Edirne Valiliği'nin talimatıyla koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında çevre yollarına polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetim noktaları kuruldu. Ekipler tarafından ilçeye giriş çıkış yapan araçlar durdurularak, araç içerisindeki vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Yüksek ateşi olan sürücü ve yolcular ise 112 ekiplerine bildiriliyor. Öte yandan polis ve jandarma ekipleri dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri vatandaşların da kurallara uyup-uymadıklarını denetliyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

KAPIKULE'DE KORONAVİRÜSE KARŞI TIR SÜRÜCÜLERİNE SIKI DENETİM

KORONAVİRÜS tedbirleri kapısında Avrupa'ya açılan sınır kapılarının yolcu giri-çıkışlarına kapatılıp, sadece TIR'ların geçişlerine izin verildiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Ülkeye giriş yapan TIR'lar dezenfekte edilirken, sürücüleri de ateşleri ölçülüp, kontrolden geçiriliyor.

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki önlemler sürüyor. Çarşamba akşamı Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule, Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldı. Sınır kapılarında sadece yük taşıyan TIR'ların geçişlerine izin veriliyor.

TIR'LAR SIKI DEZENFEKTASYON İŞLEMİNDEN GEÇİRİLİYORGeçişlere kapatılan ve sadece TIR'ların giriş çıkış yaptığı kapıların başında gelen Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan TIR'lar sıkı kontrolden geçiriliyor. Gelen TIR'lar önce dezenfekte noktasına yönlendiriliyor. Burada ilk olarak iç dezenfektesi yapılan TIR'ların daha sonra dış dezenfektasyonu yapılıyor.

TIR'lar daha sonra peronlara yönlendirilerek burada sürücülerin ateşleri ölçülüp, kendilerini 14 gün izole edeceklerine dair belirtilen formu dolduruyorlar. Aynı noktada Türkiye tarafından bekleyen sürücüyle, yurtdışından gelen sürücü yer değiştiriyor.

ŞEHRİN TÜM GİRİŞLERİNDE KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

Edirne Valiliğinin talimatlarıyla kente girişlerde jandarma ve sağlık ekipleri önlemlerini arttırdı. Kentin tüm girişlerinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri araçları durdururken, UMKE ekipleri ise araçlardaki hem sürücülerin hem de yolcuların ateşlerini ölçüyor.Vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından bilgilendirilmelerinin ardından yolculuklarına devam ediyor. Aynı işlem şehre giren yolcu otobüsleri için de gerçekleştiriliyor. Otobüsler hem sürücüsü hem de tüm yolcularıyla tek tek kontrolden geçiriliyor.

Haber - Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Haber - Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

UMREDEN DÖNENLERİN KARANTİNADA 8'İNCİ GÜNÜ UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 8'inci günlerini geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler, karantina altında 8'inci günlerini geçirirken bazıları, odalarının pencerelerinden, bazıları da yurdun bahçesinde hava alıyor. Polis ekipleri ise yurt önünde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA

UKRAYNA'DAN DÖNEN GEMİCİ VE TIR SÜRÜCÜLERİNE 14 GÜN KARANTİNA (2)

VALİ BEKTAŞ: 10 UKRAYNA VATANDAŞI GERİ GÖNDERİLECEKZonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ukrayna'dan limana gelen Ro-Ro gemisinde gözlem altına alınan 51 Türk TIR şoförüyle ilgili açıklamada bulundu. Gemiyle 51 Türk TIR şoförünün ve 10 Ukrayna vatandaşın geldiğini ifade eden Vali Bektaş, "Limanda baştan bu tarafa her şey kontrol altında. Limandan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadık. Dün 51 Türk vatandaşımız geldi. 10 da Ukrayna vatandaşımız var. Ukrayna vatandaşları içeri alınmıyor. Geri gönderilecek. Türk vatandaşları aldık. İlk kontrollerini yaptık. Şüpheli bir durum görülmedi. Onları öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya aldık. Kontrol altında tutacağız. Olumsuz bir durum yok" dedi.

Vali Bektaş, kentte valilik tarafından sosyal destek grubu oluşturulduğunu, 65 yaş üstü vatandaşların 112 Acil Hattı'nı arayarak ihtiyaçlarını söylemeleri durumunda ilgili kurumlar tarafından karşılanmasının sağlanacağını söyledi.

"Zonguldak'ta pozitif vaka var mı?" sorusunu Vali Bektaş, "Türkiye'deki vaka sayısını bakanlık açıklıyor. Bakın belki içimizde de birkaç vaka vardır. Hepimiz bu bakışla olaya yaklaşması lazım. Şu ilde bu ilçede var mı konusu bu bilgi Sağlık Bakanlığımızda. Bunların duyurusunu onlar yapıyorlar. O konuda bir şey söylemiyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Varmış gibi, pozitifmiş gibi biz işimize bakıyoruz. Bunu varsayarak herkesin davranmasını istiyoruz." diye yanıtladı.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

KILIÇDAROĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ (2)KILIÇDAROĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın cenazesi Kocaeli'nin Derince ilçesi Toylar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve kardeşleri, Dalgıç'ın ailesinin üzüntülü oldukları görüldü. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve mezarlığa gelenler maske taktı. Dualar edilirken, Kılıçdaroğlu kardeşinin mezarına toprak attı. Kılıçdaroğlu cenazenin toprağa verilmesinin ardından mezarlıktan ayrıldı.

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞTIĞI KARDEŞLERİN HEMŞİRE ANNESİ: LÜTFEN EVLERİNİZDE KALIN

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anneleri sağlık çalışanı, babaları ise asker olan Bade Asya ve Muhammet Asrın Gündoğdu'nun, 'Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yazılı kağıdı tuttuğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'Mesajı herkes alsın istedik' notuyla paylaştı. Bakan Koca'nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı bu mesajı paylaştı.

'HER GÜN NÖBET ÇIKIŞI EVE KORKUYLA GİDİYORUM'Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda hemşire olarak görev yapan Bade ve Muhammet'in annesi Burcu Gündoğdu (30), çocuklarının yapmış olduğu paylaşımdan dolayı çok duygulandığını söyledi. Gündoğdu, "Çocuklarımın yapmış olduğu anlamlı paylaşım dolayısıyla çok duygulandım. Eşim askeri personel ve ben de sağlık çalışanıyım, ikimiz de yoğun bir şekilde görevimizin başındayız. Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Şu an benim çocuklarıma teyzeleri bakıyor. Her gün nöbet çıkışı eve korkuyla gidiyorum. 'Acaba çocuklarıma bir şey bulaşır mı?' endişesini yaşıyorum. Eve girer girmez, çocuklarımıza sarılmak yerine hemen ellerimizi ve yüzümüzü yıkıyoruz. Daha sonra çocuklarla temas ediyoruz. Hem eşim hem ben nöbette olduğumuz için çocuklar da üzülüyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz tek şey, lütfen evlerinizde kalın. Biz sizler için zaten dışarıdayızö diye konuştu.

'EVDE KALIN ÇAĞRISINA KULAK VERİN'Sağlık ekiplerinin 7 gün 24 saat fedakar bir şekilde görev yaptığını ifade eden Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da "Büyük bir duyarlılıkla hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın, bir ihtiyacı yoksa evde izolasyon altında olmaları gerekiyor. Bizler, sizler için görev yaparken, siz de bizler için evde kalın diyoruz. Çocuklarını, ailelerini evde bırakan sağlık çalışanlarımız var. Lütfen tüm sağlık çalışanlarının 'evde kalın' çağrısına kulak verin. Koronavirüs, 65 yaş üstü kişileri daha çok etkiliyor, bu izolasyona uyalımö dedi.

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,

'ASLINDA BEN 61'İM, DEDEM 4 YAŞ BÜYÜK YAZDIRMIŞ' İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgesinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri çalışma yaptı. Pazarda satış yapan Cevriye Şen (65) polis tarafından evine götürülmek istendi. Aslında 61 yaşında olduğunu, dedesinin kimliği alırken 4 yaş büyük yazdırdığını öne süren Cevriye Şen, ekip otosuyla evine götürüldü.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmamalarını sağlamak amacıyla devriye görevini artırdı. Sivil ve resmi ekipler tarafından yapılan denetimler sırasında 65 yaş ve üstü vatandaşları gördükleri anda uyaran ve evlerine kadar götüren polis ekipleri, zaman zaman da bu kişilerden tepki gördü.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde kurulan sebze meyve pazarında denetim yapan polis ekipleri, kimlik kontrolü sırasında 65 yaşındaki Cevriye Şen'in elinde eldiveni, yüzünde maskesiyle tezgah kurup satış yaptığını belirledi. Cevriye Şen'e İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi olduğunu, 65 yaş ve üstündekilerin evden çıkamayacağını söylemelerine rağmen Cevriye Şen, "Ben evde ne yiyeceğim, bana kim bakacak? Kim alışveriş yapacak?" diye itiraz etti. Ekiplerin acil çağrı merkezi numarasını vererek, ihtiyaçlarının polis, jandarma, zabıta ve AFAD ekipleri tarafından giderileceğini söylemesi üzerine Cevriye Şen, tezgahının başına kızının gelmesinin ardından Sanayi Mahallesi'nde oturduğu evine yürüyerek gideceğini söyledi. Polis ekipleri ise 65 yaş ve üstü insanlara sokağa çıkma yasağı getirildiğini hatırlatarak, "Seni sokakta yürütmeyiz. Evine kadar ekip arabasıyla bırakacağız" demesi üzerine Cevriye Şen, "Ben yürür giderim. Arabanıza binmem. 3'ten 9'a şart olsun arabanıza binmem. Ver kimliğimi. Vallahi kimliğimi de almam. Varır giderim belediyeye. Belediye başkanının yerini yakarım" dedi. Polis memurlarının "Biz seni seviyoruz" demesine rağmen Cevriye Şen, "Siz beni sevmiyorsunuz. Sevseydiniz tezgahımdan beni almazdınız" diye konuştu. Polis ekiplerinin Kovid-19 hastalığının en çok yaşlılar için tehlikeli olduğunu söylemesi üzerine Cevriye Şen, "Bana bir şey olmaz" diye cevap verdi.

'HEP O DEDEMİN YÜZÜNDEN OLUYOR BU'

Kendisinin aslında 61 yaşında olduğunu ancak dedesinin kimliği alırken 4 yaş büyük yazdırdığını öne süren Cevriye Şen, "Hep o dedemin yüzünden oluyor bu şimdi gideyim, mezar taşını kıracağım. Beni 4 yaş büyük yazdırmış" diye söylendi. Sivil kıyafetli polislerin ikna etmekte zorlandığı Cevriye Şen, gelen resmi ekip otosuna güçlükle bindirilerek evine götürüldü.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

ESKİŞEHİR'DE EVLERİNDEN ÇIKAMAYANLARA POLİS DESTEĞİ

ESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgını tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş üstü yaşlılara sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlendi. Park ve bahçelere çıkan 65 yaş üstü yaşlılar polis ekiplerince uyarılırken, yasağa uyarak evden çıkmayanların ihtiyaçları ise valilik koordinesinde oluşturulan ve aralarında polis ekiplerinde yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanarak kapılarına kadar götürüldü.

İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de yayılmasını engellemek için 'evlerinizde kalın' çağrılarına rağmen sokağa çıkmaya devam eden ve risk altındaki 65 yaş üstü yaşlılar için sokağa çıkma yasağı getirdi. Önceki geceden itibaren başlanan sınırlamaya Eskişehir'de genel olarak uyulduğu gözlendi. Kentin normal zamanlarda kalabalık olan Porsuk Çayı çevresi ile 'Doktorlar' Caddesi olarak bilinen İsmet İnönü Caddesi'nde sokaklar boş kaldı. Ancak bazı park ve bahçelerde yasağı delerek dışarı çıkan 65 yaş üstü yaşlıların oturduğu gözlendi.

POLİSE İHBAR YAĞDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün 155 Polis İmdat hattına çok sayıda ihbar yapıldı. Bu ihbarda yaşlıların yoğun olarak bulunduğu Hamamyolu Caddesi ve bahçelerde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü yaşlılar polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. Emniyet ekipleri kentte faaliyet göstermesi yasaklanan işyerleriyle ilgili de uygulamalar yaptı.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU KURULDU

Eskişehir Valiliği'nin koordinesinde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü yaşlıların evlerinde ihtiyaçlarını karşılamaları için aralarında sivil toplum kuruluşları ile polisinde yer aldığı 'Vefa sosyal destek grupları' kuruldu. 155 ve 112 hatlarına yapılan yardım başvurularının ardından gruplar alışveriş yaparak evlerinde kalan yaşlılara ulaştırdı.

SOKAĞA ÇIKAMADI, İHTİYAÇLARINI POLİS KARŞILADI

Odunpazar İlçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde oturan 66 yaşındaki Ayşen Keşir, dışarı çıkamadığı için 155 Polis İmdat hattından gıda yardımı istedi. Polis ekipleri Keşir'in ihtiyaçları olan su, ekmek, un ve makarnayı alarak evine kadar götürüp teslim etti. Uygulamadan çok memnun olduğunu ifade eden Ayşen Keşir, "Evimde hastam da var. Yeni hastaneden çıkmıştı, benim de çıkmam sokağa ama yasak geldi. Bundan sonra artık her şeyi polislere söyleyeceğiz demek ki. Uygulama güzel de arada 1-2 saat çıksak şöyle en azından. Kapımız market ama yine de gidemiyoruz. Artık böyle olacak demek ki. Memnunuz şimdilik. Bu iyi oldu, güzel oldu ama yaşlılara da kızıyorum. Hepsi birden sokağa akın ettiler. Bizler gibi böyle acil ihtiyaçları için çıkanlara da yasak oldu yani onların sayesindeö diye konuştu.

RESTORAN VE LOKANTALAR PAKET SERVİSE BAŞLADI

Eskişehir'de korona virüs önlemleri kapsamında açıklanan genelgeyle lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri işyerleri sadece paket servis hizmeti vermeye başladı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

POLİSLER, 70 YAŞINDAKİ KADININ ALIŞVERİŞİNİ YAPTI

ADIYAMAN'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan ve evinde yalnız yaşayan Zeynep Karaman'ın (70) ihtiyaçları, polis ekipleri tarafından alınarak, kendisine teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma yasağı sonrası, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zeynep Karaman'ın sokağa çıkamadığı için ihtiyaçlarını karşılayamadığını gören komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen polisler, alışverişe gitmek isteyen ve maddi durumunun iyi olmadığını öğrendikleri kadının ihtiyaçlarını öğrenip, marketten alarak Karaman'a teslim etti. İhtiyaçları karşılanan Zeynep Karaman, duyarlılığı ve yardımlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.Yaşlı kadının polislere teşekkür eden komşularından Hasan Öter, "Zeynep Karaman, evde yalnız yaşıyor. Durumundan haberdar olunca polislere bilgi verdim. Polisler de gelip kendi imkanlarıyla erzak alıp kendisine getirdi. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

ELAZIĞ'DA 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

ELAZIĞ'da, koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarını yasakladı. Yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'da bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına başladı. Ekipler, başta 24 Ocak'taki 6.8'lik depremden dolayı kurulan konteyner kentler olmak üzere merkez ile ilçe ve köylerde vatandaşların muayenesini, alışverişini ve diğer hizmetlerini evlerinde karşılıyor.

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

SİVAS'TA YAŞLILARIN İHTİYAÇLARINI SOSYAL DESTEK GRUPLARI KARŞILIYOR

SİVAS'ta 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Evden çıkamayanların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek grupları, yaşlıların ihtiyacı olan malzemeleri temin etti.

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından Sivas'ta Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu. Vefa İletişim Merkezinin ise Sivas'ta tüm acil kodlu numaraların tek merkezde toplandığı 112 olması kararlaştırıldı. Gelen çağrılarla Vefa Sosyal Destek Grubu sahada ihtiyaçlara cevap vermeye başladı. Evden çıkamayanların yardımına koşan sosyal destek grupları yaşlıların ihtiyacı olan malzemeleri temin ederek evlerine ulaştırdı.Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sokağa çıkma yasağı geldikten sonra vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için bir sistem kurmak lazımdı. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sosyal destek ekipleri oluşturuldu. İlimizde 16 ilçe ve bir de merkez olmak üzere 17 ekip oluşturduk. 112'den alınacak çağrılarla özellikle 65 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan vatandaşlarımızın eğer ekonomik yoksunluk içerisinde olan varsa bunlar devlet tarafından, ekonomik durumları iyi olanlarsa bunlar kendi ihtiyaçlarını ücreti mukabilinde ekipler marifetiyle giderilecektir" dedi.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

DENİZLİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 65 ÜZERİ KİŞİLER İÇİN İHBAR YAĞDI

DENİZLİ'de polise, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlara koyduğu sokağa çıkma yasağına uymayanlarla ilgili ihbar yağdı. İhbarlar üzerine polis, sokak ve parklarda kimlik kontrolü yapıp, 65 yaş üzeri kişileri evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Polis ekipleri 112 İhbar Hattı'ndan yardım isteyen yaşlıların, acil ihtiyaçlarını karşılayıp, marketten alışverişlerini yaptı.

Denizli'de İçişleri Bakanlığı'nın koronavirisün yayılmaması için aldığı tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağı kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri önlemler aldı. Yasağın ilan edilmesiyle birlikte bu sabahtan itibaren polise yoğun şekilde ihbarlar yapıldı. Binlerce vatandaş sokakta, parkta gördüğü 65 yaş üzeri kişileri polise ihbar etti. Polis telsizinden sürekli olarak yasağı ihlal eden 65 yaş üzeri kişilerle ilgili ihbarlarla ilgili anonslar yapıldı. İhbar üzerine parklara giden polis ekipleri gördükleri, yaşları 65 üzerinde olabilecek kişilere kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde 65 yaş üstü olan kişiler, uyarılıp, evlerine gönderildi. Polis ve zabıta ekipleri parkların yanı sıra pazaryerlerinde de aynı şekilde kimlik kontrolü yapıp, uyarılarda bulundu.

POLİSLER YAŞLILARIN MARKET İHTİYAÇLARINI KARŞILADIDenizli'de 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağıyla nedeniyle çok sayıda yaşlı 112, 155 ve 156 telefonlarını arayarak ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. 93 yaşındaki Mehmet Nazmi Uygur ve eşi 86 yaşındaki Adile Uygur da 112'yi arayıp, market ihtiyaçları olduğunu söyledi. İhbarı üzerine sivil polis ekibi, yaşlı çiftin evine gönderildi. Polis ekibi, maske takarak gittikleri evde Uygur çiftinin marketten alınacaklarının listesini yaptı. Ardından da marketten alışverişi yapıp, poşet içinde teslim etti. Polis ekibi, yaşlı çifti, evden çıkmamaları için bir kez daha uyardı.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

KÜTAHYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYANLAR EVLERİNE GÖNDERİLDİ

KÜTAHYA'da 65 yaş ve üstü yaşlıların yanı sıra kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlenirken, yasağa uymayanlar ise polis ekiplerince yapılan denetimlerin ardından evlerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Kütahya'da yasağa rağmen dışarı çıkanlar için polis ekipleri sokaklarda denetim yaptı. Yenidoğan Mahallesindeki markette yasağa rağmen 65 yaş ve üstü insanların olduğu ihbarı üzerine polis ekiplerince kontrol edildi. Kimlik kontrolü yapılan kişi polise, "Acil bir şey olmasa çıkar mıyım? Yalnız yaşayan bir yakının evinde musluğu bozulmuş onu tamir etmem lazımö diye cevap verdi. Polis ekipleri uyarıların ardından 65 yaşında olduğu belirlenen vatandaşı evine bıraktı.

POLİS ANONSLARLA UYARDIKütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda dolaşarak vatandaşları korona virüsüne karşı evlerde kalmalarını istedi. Polis araçlarından yapılan anonslarda, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalımö denildi.

VEFA GRUBU EVLERE SERVİS YAPIYORKütahya Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 112 Çağrı Merkezi'ne gelen yardım taleplerinin ardından alışveriş yaparak evlerinde kalan kişilere ulaştırıyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

KONYA'DA, 65 YAŞ YASAĞINA UYMAYAN 2 KİŞİYE PARA CEZASI KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği, 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı genelgesine, Ereğli'de uymayanlar tespit edildi. İlçede yasağı ihlal eden, ismi açıklanmayan 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık para cezası kesildiği belirtildi.

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

YASAĞA RAĞMEN 'EVDE KİMSE YOK' DEDİ, DIŞARIYA ÇIKTI

SİVAS'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karara uymayıp dışarı çıkan Remzi Koçak (72) "Ne yapayım yalnızım, eşim öldü, evde kimse yok" dedi. Ülke genelinde 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Sivas'ta Mevlana Mahallesinde yaşayan Remzi Koçak, yasağa uymayarak dışarıya çıktı. Eşi Münevver Koçak'ın 2008 yılında hayatını kaybetmesi sonucu yalnız yaşadığını belirten 5 çocuk babası Remzi Koçak, evde kimsenin olmadığını belirterek yemek yemek için dışarıya çıktığını söyledi. Çarşıbaşı Mahallesi Paşa Cami yakınlarında bir süre gezen Koçak, basın mensuplarının neden dışarıya çıktığı sorusuna, "Ne yapayım, ne iş göreyim. Evde kadın yok, bir şey yok. Yalnız yaşıyorum. Yemek yapan yok, bir şey yok. Tamam şimdi eve gidiyorum" dedi. Koçak daha sonra evine döndü.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

'EVDE KALIN' ÇAĞRISINA RAĞMEN İZMİR'DE SAHİL KESİMLERİ DOLDU

KORONAVİRÜS sebebiyle yapılan 'Evde kalın' çağrısına rağmen İzmir'in sahil kesimlerinde, güneşli havayı görenler soluğu dışarda aldı.

Uyarılara aldırış etmeyip, 'Evde sıkıldıklarını söyleyerek' dışarı çıkanlar, sahilde balık tutup, yürüyüş yaparken kimileri de piknik yaptı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına koronavirüs sebebiyle 'Evde kalın' çağrısı yapılmasına rağmen, İzmir'de, buna uymayanlar oldu. Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği İzmir'de güneşin yüzünü göstermesiyle, yasağa rağmen İzmirliler kendilerini sahil kesimlerine attı.

Bayraklı ve İnciraltı sahillerine gelen hemen her yaştan İzmirliler'den kimileri piknik yaparken kimileri ise yürüyüş yapmayı tercih etti. Sahil boyunca oltarını denize sallayıp, balık tutmaya çalışanlar da oldu. Özellikle İnciraltı sahili çevresinde uzun araç parkları oluştu. Bazı vatandaşların maske ve eldivenlerle koronavirüse karşı önlem aldığı görüldü.

İzin günü olması sebebiyle gününü deniz kenarında geçirdiğini söyleyen Hasan Ali Malgaç (57), "Açıkçası izin günümü en güzel şekilde geçirmek için deniz kenarına geldim. Ancak buna rağmen önlemlerimi aldım. Arkadaşlarımızla sosyal mesafeyi korumaya özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra çok kalabalığa da girmiyorum. 'Evde kal' diyorlar ama sıkılıyorum. Mutlaka, kısa süreli de olsa dışarı çıkmak zorundayız. Hava da çok güzel. Ölüm Allah'ın emri ve herkes tadacak" dedi.

Mustafa Çakmak (47) de evde oturmaktan sıkıldığı için oltasını alıp, balık tutmaya geldiğini belirtip, "Evde sürekli olarak koronavirüs haberleri izledim ve psikolojim bozuldu. Ben de kendimce tedbirimi alıyorum. Başka çaremiz de yok. Elbirliğiyle bu işin hakkından da geleceğiz. Dışarıya çıktım ama sosyal mesafe kuralına uyuyorum" diye konuştu.

'HAVA ALIP DÖNECEĞİM'

Dışarıya çıkmasına rağmen kişisel bakımına önem verdiği belirten Hasan Hüseyin İpek (54), "Balık tutmayı seviyorum, o nedenle dışarı çıktım.

Herkes gibi ben de kişisel hijyenime dikkat ediyorum. Maske ve eldivenin çok fayda sağladığını düşünmediğim için takmıyorum. Biraz hava alıp, balık tutup, tekrar ve döneceğim" dedi.

Köpeğini günde gezdiren Halil Alhat (31) da "Gerektiği gibi evde kalıyoruz. Ancak, kısa bir süre de olsa hava almak için sahile geldik. Sosyal mesafeyi korumaya özen gösteriyoruz. Kendi önlemlerimizi de alıyoruz. Köpeğim olduğu için günde dört kez ihtiyaçlarını giderebilmesi için dışarı çıkarmam gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahillerden görüntü

-Sahilde oturan insanlardan görüntü

-Vatandaşlarla röportajları

-Sahillerden drone görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA POLİSTEN ALKIŞLI DESTEK

ANTALYA'da koronavirüs tehdidine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği 4'üncü gününde de devam etti. Hastane önüne gelen polis ekipleri de alkışlarıyla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisiyle başlayan ve Türkiye'de milyonlarca kişinin katıldığı sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği 4'üncü gününde de devam etti. 3 gündür saat 21.00'de vatandaşlar balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek oldu. Etkinliğin 4'üncü gününde ise Antalya'da trafik polis ekipleri sağlık çalışanlarına destek verdi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen ekipler, saat 21.00'de sirenlerini açarak, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarını alkışladı. Etkinliğe, tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Bu sırada hastane çevresinde bulunan binalarda yaşayanlar da balkonlarına çıkarak alkışlamaya başladı. Polis ekipleri motosikletlerinin megafonlarından ise "Bizler sizler için sokaktayız. Evde kal Türkiye, evde kal Antalya" anonsu yaptı. Bu sırada yoldan geçen bir ambulansın sireni çalınarak etkinliğe destek verildi.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

BİTLİS'TE, SAĞLIKÇILARA ERBANE EŞLİĞİNDE ALKIŞLI DESTEK SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı kroronavirüs ile özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için düzenlenen 'Alkışlayalım!' etkinliğine Bitlis'te yüzlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden alkış tutarak destek verdi. Bir kişi de sokağa çıkıp, alkış etkinliğine erbane çalarak renk kattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor. Bitlis'te halk, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin camlarından ve balkonlarından bir dakika boyunca erbane çalıp, alkış yaparak destek verdi. Efe Hamacıoğlu, 3 gündür komşularıyla birlikte etkinliğe katıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Koronavirüs dolayısıyla aralıksız çalışan sağlıkçılarımıza destek vermek için her akşam balkondan erbane çalıp alkış yaparak destek veriyorum. Komşularımız da bize alkışlar ve ıslıklarla destek veriyor. Emekleri çok büyük sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki günlerde de aynı saatte destek vermeye çalışacağım. Herkesin bu etkinliğe katılmasını istiyorum."

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

JANDARMADAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri Devlet Hastanesine gelerek sağlık ekiplerini ayakta alkışladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı personeli de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinin önünde toplanan jandarmalar, "Ülkemiz için gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz" diyerek bir süre sağlık çalışanlarını alkışladı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

