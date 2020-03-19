DHA YURT BÜLTENİ - 1 DERECİK'TE YAĞMURDA AHIR ÇÖKTÜ; 8 BÜYÜKBAŞ KURTARILDIHAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Uslu köyünde yağmurda ahır çöktü.

DERECİK'TE YAĞMURDA AHIR ÇÖKTÜ; 8 BÜYÜKBAŞ KURTARILDI

HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Uslu köyünde yağmurda ahır çöktü. Ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde 2 gündür yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Uslu köyünde ahırın çöktü. Ahırdaki 8 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------Sel sularından görüntüVatandaşların ahırın etrafındaki çalışmaHayvanların kurtarılması

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/ DERECİK(Hakkari),==================================

HAKKARİ-ÇUKURCA KARAYOLUNDA HEYELAN

HAKKARİ'de etkili olan yağış nedeniyle Hakkari- Çukurca karayolunda heyelan meydana geldi.Hakkari ve çevresinde önceki gün akşamdan beri etkili olan karla karışık yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. 14 köy ile 29 mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de, yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yağış, dün öğle saatlerinde de Hakkari-Çukurca karayolunda heyelana neden oldu. Kaya ve çamurun kapattığı yol, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Heyelandan dolayı kapanan karayolunda çalışma başlatan ekipleri-Genel Detay

Haber-Kamera: HAKKARİ,=========================

TURGUTLU'DA DON OLAYI BAĞLARDA KISMİ ZARARA NEDEN OLDU

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yeni filizlenmeye başlayan üzüm bağlarını don olayı vurdu. Bazı bağlarda kısmi oranda zarar görürken, üreticiler damla sulama sistemlerini açıp, ateş yakarak bağlarını korumak için çalışma başlattı.Gediz nehri kenharındaki Turgutlu Ovası'ndaki üzüm bağlarını, don olayı vurdu. Hava sıcaklığının gece eksi 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yeni filizlenmeye başlayan asmalardaki filizler zarar gördü. Metooroloji yetkililerinin 2 gün daha süreceğini bildirdiği olan don olayına karşı Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullan Şenol, üreticileri 'zararın neresinden dönülse kardır' diyerek, önlem almaya çağırdı. Bağlarında nöbet tutmaya başlayan üzüm üreticileri damla sula sistemlerini açıp, ateş yakarak, asmaları don olayından korumaya çalıştı. Ancak, bu rağmen bağlarda kısmen zararlar meydana geldi.Turgutlu Ovası'ndaki bağlarda inceleme yapıp, üreticilerle görüşen Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Bölgemizde son iki gündür meydana gelen don olayıyla ilgili çiftçilerimize gerekli uyarılarda bulunmuştuk. Bugün sabaha karşı özellikle Turgutlu bölgemizdeki kırsal Musacalı, Çampınar, İzzettin ve Sarıbey mahalleri ile Turgutlu Ovası Gediz Nehri kenarlarında bağlarda meydana gelen donmalar lokal zararlara yol açtı. Bağları zarar gören çiftçilerimiz, derhal TARSİM sigortalarını yaptırdıkları firmalara başvurarak zararlarının karşılanması için gerekli tutanaklarını tuttursunlar. Lokal olarak meydana gelen zararların tespitleri için çalışma başlattık. Zararın boyutu bu çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol'un don olayı nedeniyle zarar gören bağları gezmesi-Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ile röp.-Bağlardan görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),====================================

KAR YAĞIŞI, ANKARA'YI BEYAZA BÜRÜDÜ ANKARA, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Başkent'te, hafta başında başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Giderek hızını arttıran kar, zeminde tutmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kar yağışıGenel ve detay

Haber-Kamera: Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,===========================

DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI

DÜZCE'de, hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar karla kaplandı.Düzce'de öğle saatlerinde hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, kar yağışı başladı. Mart ayının ortasında yağan kar yağışıyla birlikte kent merkezinde yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha fazla etkili oldu. Düzce Valiliği'nden yapılan uyarıda ise kar yağışının yüksek kesimlerde daha çok hissedileceği ve kar kalınlığının 5 ile 20 santimetreye ulaşacağı, şehir merkezinde ise kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybedeceği, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kar yağışı görüntüsüYolda yürüyen vatandaşların görüntüsü ve detaylarDosya adı dzcmartkarı

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,======================================

ADANA'DA ÇİÇEK AÇAN AĞAÇLARA KAR YAĞDI

ADANA'nın Kozan ilçesinde havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle çiçek açan meyve ağaçlarına kar yağdı. Kozan ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Horzum Yaylası'nda hava sıcaklığının 6 dereceye düşmesiyle birlikte iki gündür kar yağışı etkili oldu. Mart ayının ilk haftası çiçek açmaya başlayan erik, kızılcık kirazı ve menekşe ağaçları da kar altında kaldı. Yaylada bulunanlar ise koronavirüs gelişmelerinin ardından bu manzarada stres attıklarını belirtti. Yaylaya gelen Fatih Azgın, "Mart ayında uzun yıllardan sonra ilk defa böyle bir manzara gördüm. Adeta kartpostal gibi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Çiçek açan ağaçların üzerindeki kar-Ağaçlardaki çiçeklerden detaylar-DHA Muhabiri Ali Gökdal'ın anonsu-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),==============================

KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İZMİT'te hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar karla kaplandı.Kocaeli'de gece hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İzmit, Derince, Körfez ve Kartepe'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmit'te şehrin en yüksek noktalarından biri olan Umuttepe'de, yeşil alanlar ve araçların üzerleri karla kaplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kar yağışından görüntüler-Karla kaplı ağaçlar ve araçlardan görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),========================================

BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırmaması nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.İstanbul ve Ankara'nın birbirine bağlandığı nokta olan Bolu Dağı'nda, hafif şekilde kar yağışı etkili oldu. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırmayınca ulaşımı olumsuz etkilemedi. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, kar yağışının şiddetini artırması durumuna karşı da bölgede bekleyerek tedbir aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yoldan görüntüler-Kar küreme araçları-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,==================================

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN DEPOSUNDA YANGIN SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin açık depolama sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Dün gece saat 23.30 sıralarında Erenler Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin açık depolama sahasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesiste daha önce birçok kez yangın çıkarken, depolama sahasında hasar meydana geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yangın yeri dışarıdan detayYangın alanı detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ SAKARYA,=============================

İZMİR'DE 2 KİŞİNİN AĞIR YARALANDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün önündeki kamyoneti sollamaya çalıştığı hafif ticari araç, belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Kemalpaşa Caddesi Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi'nin 1'inci girişinde meydana geldi. Bülent A. yönetimindeki 35 AGH 864 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, önündeki H.Y.'nin kullandığı 06 BEP 678 palakalı kasalı kamyoneti sollamaya çalıştığı sırada, karşı yönden gelen İsmail T. yönetimindeki 35 DB 2802 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçtan kopan parçalar, kamyonete zarar verdi. Kazada, sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Gelen 110 AKS ekipleri, araçta sıkışan Bülent A.'yı çıkardı. İki yaralı yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, H.Y.'nin kamyonetle hareket halinde olduğu sırada, arkasından gelen Bülent A.'nın, kamyoneti sollamaya çalıştığı ve bu sırada karşıdan gelen İsmail T.'nin kullandığı belediye otobüsüne çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Güvenlik kamerası (kaza anı)

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, ================================

POLİS, AFGAN GENCİ KANLAR İÇİNDE YERDE YATARKEN BULDU KONYA'da devriye görevi yapan polis, Afganistan uyruklu Nur Muhammed (26), kaldırımda bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Muhammed hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olay, dün saat 20.40 sıralarında Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, kaldırımda yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Aracı durdurup yanına yaklaştığında yerdeki Afganistan uyruklu Nur Muhammed'in, bıçakla yaralanmış halde kanlar içinde olduğunu belirledi. Muhammed, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde suç aleti bıçağı bulan polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinde polisin inceleme yapması -Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,===================================

KESİK KOL VAHŞETİNDE GÖL KENARINDA BİR UZUV DAHA BULUNDU

MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü'nde bulunan ve 10 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nde kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu sanılan kesik kola ait cesedi arama çalışmalarında, dün bulunan kesik baş, ayak ve bacak parçalarından sonra dün de baldır parçasına ulaşıldı. Bulunan parçalar cenaze aracı ile otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, aramalara ara verildi.Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart'ta öğleden sonra, çevredeki vatandaşlar tarafından, omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol muhafaza altına alınıp, DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri kolun 10 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştı. Jandarma ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden bekar olan Eren'in en son ilçe çıkışında, ilçede veteriner kliniği işleten Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde olduğunu belirledi. Yine görüntülerden Tahta'nın ilçeye dönüşünde yalnız olduğu tespit edildi. Ayrıca Tahta'nın cep telefonu ile en son görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinden yapıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Çelişkili ifadeleri üzerine Tahta, gözaltına alındı. Tahta, jandarmadaki ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Tahta, tutuklandı.Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde, önceki gün dördüncü günde yapılan ve 3 saat süren arama çalışmaları kapsamında, kesik baş ve ayak ve bacak parçaları bulundu. Kesik kolun bulunduğu yere yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki baraj gölü kıyısındaki kayalıklar arasında bulunan parçalar büyük bir titizlikle toplandı. Bugün İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel, AFAD ve polis ekiplerinin de katılımıyla bugün saat 11.00'dan itibaren daha geniş katılımlı olarak arama çalışmasına devam edildi. Kesik kolun bulunduğu yere bu defa 3 kilometre mesafe, bu defa baraj gölünün kenarında jandarmalar tarafından baldır parçası bulundu. Jandarmanın sudan çıkardığı baldır parçası, önceki gün bulunan diğer parçalar ile cenaze aracına konulup, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aramalara bugün devam edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Arama çalışmasından görüntü-Göl kenarında bulunan uzuvların cenaze aracına taşınmasından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL - Şevket YILMAZ/ SOMA(Manisa),===========================================

GÖKSU NEHRİ'NDE İNTİHAR EDEN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU MERSİN'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atlayarak intihar eden Kadir Uysal'ın (47) cansız bedeni, 2 kilometre uzaklıkta bulundu.Olay, önceki gün Göksu Nehri üzerinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Kadir Uysal, iddiaya göre Göksu Nehri'ne atladı. Uysal akıntıyla birlikte sürüklenmeye başlarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Önceki gün Sahil Güvenlik, AFAD ve dalgıç adamlar tarafından aranan Uysal, bulunamadı. Bugün devam eden arama çalışmalarında Uysal'ın cansız bedeni, suya atladığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu. Uysal'ın psikolojik nedenlerden dolayı ilaç kullandığı ve ailesinden de intihar eden fertlerin olduğu öğrenildi.Uysal'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Nehirdeki arama çalışmaları-Kadir Uysal'ın cesedinin sudan çıkartılması

Haber-Kamera: Atike Ceylan KAÇAR/ SILIFKE(Mersin), =====================================

SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİSİ KARDEŞLER, POLİSİN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTIĞI ARAÇLA KAÇTI DİYARBAKIR'da, husumetli oldukları babalarının iş yerine silahla ateş açıp, hafif ticari araçla kaçan 2 kardeşe polis 'dur' ihtarında bulundu. Kaçan kardeşlerin trafik ışıklarında etrafını saran polisler, aracın lastiklerine ateş açtı. Aracı kaldırıma çıkaran kardeşler kaçtı.Olay, öğleden sonra Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. İsimleri açıklanmayan iki kardeş, iddiaya göre husumetli oldukları babalarının iş yerine silahla ateş açtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, iki kardeşin bulunduğu hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü ise, polislerin 'dur' ihtarına rağmen aracı sürmeye devam etti. Hızla hal kavşağına gelen araç, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arkasında durdu. Polis ekipleri de çevresini sardı. Polis, araçtaki kardeşlere teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu. Ancak sürücü, kaldırıma çıkarttığı araçla hızla ilerledi.Polislerin lastiklerine ateş açtığı araç, Kayapınar Caddesi'nde ilerledi. Polisler, aracın bulunması ve iki kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR KAMERADAEtrafı sarılan aracın kaldırımdan uzaklaşması ve polislerin arkasından ateş açması, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, polislerin aracın çevresini sarması, sürücünün aracı kaldırıma çıkarması ile polislerin ateş açması görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yeriŞüpheli araçPolislerin aracın etrafını sarmasıAracın kaldırıma çıkıp ilerlemesiPolislerin ateş açmasıTrafikte bekleyen araçlarKavşaktan detayGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR,=================================

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu (2)SINIR KAPILARINDA GEÇİŞLER GECE YARISINDAN İTİBAREN DURDURULDU

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla gönderdiği genelgenin ardından, Edirne ve Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları gece yarısından itibaren araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Ancak, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı'ndan yük taşıyan TIR'ların geçişlerine izin veriliyor.

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK YAŞANDIDuyurunun ardından Bulgaristan'da, bulunan Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na akın etti. Buradan araçlarıyla ülkeye son anda yoğun şekilde giriş yapıylırken, Bulgaristan'a çıkış bekleyen vatandaşlar da komşu ülkeye geçiş yaptı.

SON DAKİKADA GİRİŞ YAPTIBulgaristan'ın Harmanlı kentinden saat 23.58 sıralarında giriş yapan Salih Şenoğlu, "Gebze'de oturuyorum. 10 gündür Bulgaristan'da bulunuyordum. Bugün açıklamayı duyduktan sonra koşa koşa Kapıklule'ye geldik ve son anda ülkeye giriş yaptık. Bulgaristan'da bizde olduğu gibi koronavirüs önlemleri var." dedi.

BULGARİSTAN'A GİDEMEDİBulgaristan'ın Silevengrad kentinde çalışan Hakan Taşdemir ise saat 00.00'ı geçtikten kısa süre sonra sınır kapısına geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geri gönderilen Taşdemir, "Bugün akşam saatlerinde sınır kapılarının kapanacağı haberini aldım ve hemen harekete geçtim. İstanbul'dan sırt çantamı alarak yola koyuldum. Geç kaldığım için geçişime izin vermediler. Şimdi geri dönüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kapıkule'den genel detayÜlkeye giriş yapanlarSalih Şenoğlu ile röp.Detay görüntüMuhabir Ali Can Zeray'ın anonsuAraçlardan detayHakan Taşdemir ile röp.Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,==========================================

CİLVEGÖZÜ'NDE TIR YOĞUNLUĞU

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar yoğunluk oluşturuyor.Türkiye'nin farklı şehirlerinden yüklenen ve Suriye'ye gönderilen ihracat malı yüklü TIR'ların yanı sıra sivil örgütlerin İdlib ve kırsalındaki sivillere gönderdiği yardım TIR'ları Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar gümrükte yapılan işlemlerin ardından Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasındaki ara bölgede yüklerini boşaltarak tekrar Türkiye'ye giriş yapıyor. Cilvegözü'nde günde ortalama 250-300 TIR çıkış yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cilvegözü Gümrük Kapısı tabelası-Sırada bekleyen Tırlar-Yoğunluktan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),=======================================

POLİS, KORONAVİRÜS FIRSATÇILARINA İZİN VERMEDİ

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir depoya yapılan operasyonda yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve bunu yapmaya yarayan çok miktarda hammadde ele geçirildi.Uzmanların uyarıları doğrultusunda, Covid-19 salgınından korunmak için kolonya ve dezenfektan tüketimi artınca, durumu fırsat bilen kişiler de harekete geçti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova semti 364/6 sokaktaki bir depoya, sahte dezenfektan üretildiği gerekçesiyle baskın düzenledi. Ekipler, depoda yaptıkları aramada, plastik tank içerisinde yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve bunu yapmaya yarayan çok miktarda hammadde ile boş şişe ve bidonlar ele geçirdi. Ayrıca, işyerindeki diğer ürünlere de gerçek olup olmadığının anlaşılması için el konuldu. Olayla ilgili olarak, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Plastik tank içindeki sahte dezenfektandan görüntü Boş bidonlardan ve hammaddelerden görüntü Polislerin çalışmasından görüntü Depodan görüntüMuhabir Davut CAN'ın anonslarıGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,=====================================

KAYMAKAM BAŞTÜRK'ÜN CENAZESİNDE MASKELİ TEDBİR ERZİNCAN'da, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk'ün cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye katılanlara, maske dağıtıldı. Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk, önceki fün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baştürk için dün, Erzincan'daki Terzibaba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Sivas Valisi Salih Ayhan, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Baştürk'ün ailesi ve yakınları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi, camidekilere maske dağıtıldı. Daha sonra koronavirüsle ilgili uyarılar yapıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Kaymakam Baştürk'ün cenazesi, dualar eşliğinde Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Vatandaşlara maske dağıtılması-Maskeli vatandaşlardan görüntü-Din görevlilerin vatandaşlara uyarı yapması-Cenaze namazından görüntü-Tabutun taşınması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,========================================

UMREDEN DÖNENLERİN KARANTİNADA 4'ÜNCÜ GÜNÜ UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 4'üncü günlerini geçiriyor. Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın ziyareti sırasında kaçma girişiminde bulunulmasının ardından yurt içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekiplerinin özel kıyafetlerini giyip, yurtta nöbet tutmaya başladığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Bunun üzerine Konya'da 2 yurda 4 bin 938 kişinin yerleştirilmesi planlandı. Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı evli çiftler dışında herkesin, tek tek ayrı odalara alınması üzerine yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi, diğerleri de farklı illere yönlendirildi. Umreden dönenler önce havalimanında ardından da yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olanlar, belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı.

KAÇMA GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ÖNLEMLER ARTIRILDPazartesi günü Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yurtlara giderek, karantinada bulunanları dinledi. Vali Toprak'ın ayrılacağı sırada bazı kişiler, yurt kapısını zorlayarak, dışarı çıkma girişiminde bulundu. Bu girişim, polis ekipleri tarafından önlendi. Kaçma girişiminin ardından yurt çevresi ve içindeki önlemler de artırıldı. Yurda giren her araç ve kişinin bilgileri alınmaya başlandı. Polis ekiplerinin ise özel kıyafetlerini giyerek, yurt içinde nöbet tutmaya başladığı öğrenildi.

KAYINVALİDESİNE ETLİ EKMEK GETİRDİÖte yandan karantinaya alınanların yakınları, yurt önüne gelmeye devam ediyor. Kapıya kadar gelen karantinadakiler ile yakınları uzaktan sohbet edip, birbirine el sallıyor. Yurtta kayınvalidesinin kaldığını belirten kişinin etli ekmek getirdiği görüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yurdun dışından detay-Yurtaki yakınlarına eşya getirilenlen-Polisin aldığı geniş güvenlik önlemi ve özel kıyafetlerini giymesi -Genel ve detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,======================================

KARANTİNADAN KAÇAN KİŞİ KISA SÜREDE YAKALANDI SİVAS'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi gören U.G. iddiaya göre sağlık görevlilerine öksürüğü ve ateşi olduğunu ve Almanya'dan geldiğini söyledi. Daha sonra ihbar üzerine U.G. hastaneye gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek karantina altına alındı. U.G. karantina altındayken akşam saatlerinde görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı. Sağlık ekiplerinin haber vermesiyle polis ekipleri U.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından U.G.'yi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında yakaladı. Sağlık ekipleri özel kıyafet ile maske takarak U.G.'yi tekrar hastaneye götürerek karantina uygulamasını sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Hastanan polis ekiplerkince yakalanması-Sağlık ekiplerinin müdahalesi-Ambulansla hastaneye götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT/ SİVAS,=====================================

KOMŞUSUNDAN 'KARANTİNA İHLALİ' ŞİKAYETİ KAYSERİ'de, yurt dışından gelen Döndü A., 14 günlük karantina kuralına uymadığı iddiasıyla komşuları tarafından sağlık ekiplerine şikayet edildi. Eve gelen ekip, Döndü A.'yı yapılan kontrollerinin ardından karantinaya uyması konusunda uyardı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Almanya'dan geçen hafta Kayseri'ye gelen Döndü A., 14 günlük karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle komşuları tarafından sağlık ekiplerine şikayet edildi. İhbar sonrası olayı değerlendiren ekipler Döndü A'nın evine gelerek sağlık taramasını gerçekleştirdi. Döndü A'nın solunum yolu ve yüksek ateşiyle ilgili bir bulguya rastlamadı. Daha sonra ekipler Döndü A'nın 14 günlük karantina uygulamasına uyması gerektiğini belirterek, olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeri-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,======================================

BURSA'DA ASILSIZ KORONAVİRÜS PAYLAŞIMINA GÖZALTI BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, obezite hastasının nakli için çağrılan ambulansı kamerayla kaydedip, 'koronaavirüs şüphesi ambulansla götürüldü' diyerek paylaşan H.Ş. (29), gözaltına alındı.Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan H.Ş., obezite hastasını almaya gelen ambulansı kamera ile kaydedip, görüntüleri WhatsApp grubundan arkadaşlarına, 'koronavirüs şüphelisi ambulansla götürüldü 'diyerek, paylaştı. Göfüntü kısa sürede aynı mesajla sosyal medyada yayıldı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansın Sağlık Bakanlığı'nca obezite hastalarının sevki için kullanılan özel donanımlı ambulans olduğunu, Orhangazi'ye bir obezite hastasının sevki için geldiğini belirledi. Bunun üzerine H.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. H.Ş.'nin polise verdiği ifadede, videoyu şaka amaçlı çektiğini ve WhatsApp grubundan arkadaşlarıyla paylaştığını söylediği öğrenildi. H.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamaları dikkate almalarını, başka hiçbir açıklamaya itibar etmemeleri gerektiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------H.Ş.'nin video çekimi

Haber: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa),========================================

KAPADOKYA'DA SICAK HAVA BALONU TURLARI ERTELENDİ TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sıcak hava balonu turları 30 Nisan gününe kadar ertelendi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamına yeni bir tedbir aldı. Bu kapsamda, yüzlerce turistin ziyaretin ettiği Kapodokya bölgesinde, sıcak hava balon turları, 30 Nisan'a kadar ertelendi. Erteleme kararının bölgedeki tüm sıcak hava balonu uçuşu yaptıran firmalara iletildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Balon görüntüleriRöportajlar

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,============================================

VANSPOR FK ERTELEME MAÇINDA GALİP GELDİ TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, erteleme maçında Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçı bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan ve inşaat halindeki binalardan izledi.TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK ile Ergene Velimeşespor arasında 15 Şubat'ta Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanması planlanan 23'üncü hafta maçı, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen müsabaka dün saat 14.30'da oynandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında futbol müsabakalarında uygulanan seyirci yasağı üzerine Vansporlu bazı taraftarlar stadyuma giremeyince, karşılaşmayı stadyumun arka tarafında bulunan inşaat halindeki binaların üst katlarından ve kendi evlerinin balkonlarından izledi.Ev sahibi ekibin gollerini Oktay Aydin ile Samet Cantürk kaydederken, Ergene Velimeşespor'un tek golü ise Kadir Yurttadur'dan geldi. Vanspor, bu sonuçla 44 puanla 7'inci sırada play-off umutlarını sürdürürken, Ergene Velimeşespor da 10'uncu sıradaki yerini korudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Maçtan görüntüler-Balkondan ve inşaatlardan maçı izleyenler-Detaylar

Haber: VAN,=====================

BÜYÜKŞEHİR MEYDANLARINDA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ

KORONAVİRÜSÜNE karşı alınan önlemler kapsamında sosyal hayatın kısıtlınması kararlarının alınmasının ardından, İzmir'de meydanlar da boşaldı. Vatandaşların en yoğun olduğu yerlerden Konak ile Gündoğdu meydanları oldukça tenhalaştı.Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan, sosyal hayatın kısıtlanması kararlarının ardından, İzmir'de sokaklar ve meydanlar boşaldı. Vatandaşların, boş vakitlerini değerlendirmek için genellikle tercih ettiği ve 7 gün 24 saat boyunca yoğunluğun hiç azalmadığı Konak ve Gündoğdu meydanları, tenha görünümleriyle dikkat çekti. Bunun yanı sıra, çalışmak zorunda olanların da, kişisel önlemlerini alarak dışarı çıktıkları gözlendi. Vatandaşlar, virüsten korunmak için maske ve eldiven takarken, dezenfektan ve kolonya kullanmayı da ihmal etmedi.

'BİR ŞEKİLDE PARA KAZANMAM LAZIM'Hayatını, Konak Meydanı'nda kuş yemi satarak geçindiren vatandaşlardan Mehmet Uslu, "Mecburen çalışmak zorundayım. İki tane çocuk okutuyorum ve bir şekilde para kazanmam gerekiyor. Maske ve eldiven takarak tedbir almaya çalıştım. Önceden burası cıvıl cıvıldı, kalabalık olurdu. Şimdi artık bomboş, ben de daha az sayıda yem satabiliyorum. Ama önlem almak iyidir" dedi.Vatandaşlardan Ali Korkut ise, "Mecburen dışarı çıktım. İnsanlar önceliklerini gözeterek dışarı çıkmak zorunda kalabiliyor. Tabi çıkarken bazı küçük önlemler de alınıyor. Mesela ben gelirken vapurun kapalı kısmında değil açık kısmında oturmayı tercih ettim, çünkü uzmanlar kapalı alanlardan kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Bunun yanı sıra, kişisel hijyenimize de her zamankinden daha fazla dikkat etmeye başladık. Umarım bir an önce bunu atlatırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Konak ve Gündoğdu meydanlarından detay görüntüMeydanlardan drone görüntüsüMuhabir Davut CAN'ın anonslarıMehmet Uslu ve Ali Korkut ile röportajlarGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,=====================================

ANTALYA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

ANTALYA'da yaşayan yerli ve yerleşik yabancılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrılarına kulak verdi. Diğer günlerde kalabaklığıyla dikkati çeken gözde mekan ve noktalar, sessizliğe büründü.Normal günlerde tıklım tıklım kalabalık olan Cumhuriyet Meydanı, Tophane Bahçesi, Saat Kulesi ve Üç Kapılar gibi tarihi ve gözde mekanlar, koronavirüs tehdidi nedeniyle sessizliğe büründü. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki deniz feneri etrafında ise az sayıda insanın yürümesi dikkat çekti. Yaz, kış denize girilen ve turistlerin uğrak yerlerinden Konyaaltı Sahili'nde de az sayıda insan güneşli havada vakit geçirdi. Eğlence merkezleri, kafe gibi işletmelerin kapatılması kararından sonra tüm mekanlar kapılarına kilit vurdu. Bazı kafelerin etrafına kırmızı şeritler çekilerek, içeriye geçişlere izin verilmedi.Cadde ve sokaklardaki insanların çoğunun koronavirüse karşı tedbir aldığı gözlendi. Maske ve eldiven kullanan vatandaşlar, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçındı. Maske, eldiven, şapka ve güneş gözlüğü kullanan bazıları, yürüyüşle vakit geçirmeyi tercih etti. Merkezi bölgelerdeki insan yoğunluğunun yanı sıra caddelerdeki araç sayısının da azaldığı gözlendi. Maske takarak önlem almaya çalışan Mahmut Yıldırım, "Tedbirli olmak için maske taktım. Evde sürekli durmaktan sıkılıyorum. Böyle geziyorum. Dışarıda az kişi önlem alıyor. Çok az kalabalık var. Eskisi gibi değil. Biraz gezip, gazete alıp eve gideceğim" diye konuştu.Koronavirüsten korunmak için maske taktığını ve banka işlemleri için evinden çıktığını dile getiren Şerafettin Yeşiltaş, "Vatandaşlar tedbirleri biraz geç aldı. Marketlerde eldiven yok. Ekmekler açıkta satılıyor. Koronavirüs Çin'de ocak ayında çıkmıştı. Vatandaşımızda ihmal var. Maske takan az sayıda insan var. Bankada işim olduğu için çıktım eve gideceğim. Dışarıda kalabalık yok" dedi.Kardeşi ile ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maske takarak evden çıktığını analatan 14 yaşındaki İlayda Acar, zorunlu olmadıkça evden çıkmadığını, çıktığında da kalabalık ortamda bulunmaktan kaçındığını söyledi. Annesinin evde yaptığı temizlikle kendilerine steril alan oluşturup, önlem almaya çalıştıklarına değinen Acar, bol bol kolonya kullandıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Konyaaltı sahilinin ve varyantın drone görüntüsüMaske takan vatandaşlardan detay görüntüMuhabir Alparslan Çınarın anonsuVatandaş Mahmut Yıldırım ile röpMuhabir Alparslan Çınar ın anonsuVatandaş Şerafit Yeşiltaş ile röpKardeşler İlayda ve Kaan Acar ile röpÜç kapıların detay görüntüsü

Haber-Kamera: Aslı DURAN - Tolga YILDIRIM - İbrahim LALELİ - Emrah GÜL/ ANTALYA,==================================================

'BODRUM'A GELMEYİN, EVİNİZDE KALIN' DİYEN BAŞKAN ARAS'A DESTEK

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın salgının yayılmaması amacıyla alınan tedbirleri anlattığı basın toplantısında tatilcilere ve yazlıkçılara seslenip, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın" çağrısına Bodrumlular ve esnaftan destek geldi.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, önceki gün Umurca Parkı'nda açık havada koronavirüs önlemlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Aras toplantıya katılanlara ve basın mensuplarına kolonya ikram ettikten sonra başladığı konuşmasında, Bodrum'da yiyecek pazarlarının hijyen tedbiri alınarak hizmet vereceğini, giyim pazarının ise kapatıldığını bildirdi. Bodrumlulardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyen Başkan Aras, belediyeye, acil işleri olmayanların en az 15 gün hiç gelmemelerini istedi. Aras, açık alanda satılan yiyeceklerin de yasaklandığını söyledi.Tatilcilere ve yazlıkçılara da seslenen Başkan Aras, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır" deyip, uyardı. Başkan Aras'ın bu açıklamaları yankı buldu. Vatandaşlar ve esnaflar da başkan Aras'a destek verdi.

'DAHA KONTROLLÜ YOL ALINIR'Koronavirisün yayılmasının önlenmesi için ülke olarak büyük bir sınav verildiğini, çok ciddi bir süreçten geçildiğini belirten restoran işletmecisi Mustafa Akkoyun, "Diğer ülkelerde koronavirüs nedeniyle yaşanan olumsuzlukları haberlerde okuyoruz. Bu ülkelerde yaşanan durumlara düşmemek adına Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın aldığı karar ve açıklamalar çok doğru. Kendisine katılmamak mümkün değil. Yaşanan bu süreçte, virüsün yayılmaması için herkes bulunduğu yerde kalırsa ve izole olursa mücadelede de daha kontrollü yol alınır" dedi.

'MÜMKÜNSE EVDEN ÇIKMAMAK EN DOĞRUSU'Bodrum'daki bir otelin genel müdürlüğünü yapan Fatih Can Ekşi de Başkan Aras'ın açıklamalarının yerinde olduğunu belirtip, "Bu sadece bir bölgenin sorunu değil. Bu nedenle sadece Bodrum'a değil, başka bir şehirlere de gidilmemeli. Hatta mümkünse evden hiç çıkmamak gerekir. Herkesin, bulunduğu yerde, evinde kalarak kendini izole etmesi daha doğru olur" diye konuştu.Bodrum'da yaşayan emekli Şenol Toptan da koronavirüs ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılabilmesi için zorunlu kalınmadıkça dışarı çıkılmamasının en doğru önlem olacağını belirtip, "Çünkü virüs her yerde olabilir. Birçok kişi kendini koruma iç güdüsü ile kalabalık yerlerden uzak durup, daha sakin olan yazlıklarına gelmek istiyor. Gelebilirler ancak, bulundukları yer kalabalıktan uzak durabilmeye müsait ise gelmemelerinin de bir anlamı yok. En azından bir süreliğine" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Bodrum'da yaşayan, emekli Şenol Toptan ile röp.Restoran işletmecisi Mustafa Akkoyun ile röp.Bodrum'dan genel görüntüSahilden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM(Muğla),================================

'GENÇLER GETİRSİN, SİZ EVLERİNİZDE KALIN' SLOGANIYLA YAŞLILARA EKMEK VE KOLONYA DAĞITILDI İZMİT'te, Tarih Koridoru Derneği üyeleri, 'Gençler getirsin, siz evlerinizde kalın' sloganıyla yaşlıların yaşadığı evlere giderek ekmek ve kolonya dağıttı. İzmit Hacı Hızır ve Akçakoca Mahalleleri sınırları içindeki, 'Tarih Koridoru' olarak anılan bölgede faaliyet gösteren Tarih Koridoru Derneği'nin üyeleri, yaşlıların bulunduğu evlere gidip, ekmek ve kolonya dağıttı. 'Gençler size getirsin, siz evlerinizde kalın' sloganı ile yola çıkan dernek üyeleri, özellikle yaşlıları daha fazla etkilediği bilinen koronavirüs tehdidi geçene kadar yaptıkları uygulamaya rutin olarak devam edecek. Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nükhet Özcan, "Bizler Tarih Koridoru Derneği olarak Akçakoca Mahallesi, Hacı Hasan Mahallesi ve bu bölgelerde bulunan adreslerde faaliyet veren, geçmişe yönelik misyon ve vizyonumuzu korumak isteyen, mahalle kültürünü korumak isteyen bir derneğiz. Eski kent kültürünü yaşatmak isteyen bir avuç İzmitliyiz. Birbirimize çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde birlikte hareket ederek, dernek üyelerimizle birlikte limon kolonyası ve ekşi mayalı ekmek dağıtıp lokasyondaki yaşlı nüfusun kapısını çaldık. 'Gençler size getirsin, siz evlerinizde kalın ve çıkmayın' sloganıyla bir dağıtım yaptık. Şu an da mahallede bulunan 30 kişiye ulaştık" dedi.Tarih Koridoru olarak anılan bölgenin çöp ve aydınlatma sorunları olduğuna değinen Başkan Özcan, "Alanımızda, Tarih Koridoru bölgesi içerisinde enfeksiyon riskinin ortadan kalkması için çöplerin daha hassasiyetle toplatılması ve aydınlatmaların yaşlı nüfusun göz önünde bulundurularak yapılmasını öngörerek bir çalışma başlattık. Alan içinde Tarihi Kapanca Sokak ve Tarih Koridoru'nun birçok bölgesinde, buralardaki mahallelerde ciddi bir enfeksiyon tehdidi var. Çünkü düzenli çöp toplaması yapılmıyor. Bunun yanı sıra Kapanca Sokak başta olmak üzere sokaklar karanlığa terk edilmiş durumda. Son dönemde yerel yönetimlere çok ciddi taleplerimiz olmasına rağmen, 'Kapanca Sokak karanlıkta' diye sosyal medyada yaptığımız duyurularımıza rağmen bu duruma pek kulak asılmadı. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Dernek üyelerinin poşetlerdeki ekmek ve kolonyaları dağıtması -Dernek Başkanı Nükhet Özcan ile röp. -Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),=======================================

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI NÜFUSU, MUTLU KENT SİNOP'TA

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mutlu şehir olarak bilinen Sinop, yüzde 40,8 oranı ile ülkenin en fazla ortanca yaş nüfusunu barındırıyor. Sinoplular, gürültüden uzak şehrin emekliler tarafından tercih edildiğini söylüyor. Güneş, kum ve deniz üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan Sinop, 'Türkiye'nin en mutlu kenti' unvanı ile biliniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, orta yaş nüfus oranının da en yüksek olduğu şehir, yüzde 40,8 ile Sinop oldu. Sinop'u yüzde 40,2 ile Balıkesir ve yüzde 39,9 ile Giresun izledi. Kent merkezinin yarımada üzerine kurulu olan şehirde yaşayanlar, birbirlerine olan saygı ve hoşgörüleri ile tanınıyor. Kent merkezinde trafik sinyalizasyon sistemi de bulunmayan Sinop'ta, trafik kazalarının görülme oranının düşük seviyelerde olması dikkat çekiyor. Sinoplular, gürültüden uzak şehrin emekliler tarafından tercih edildiğini söylüyor.

'EMEKLİ OLANLAR, SİNOP'A GELİYOR'Sinoplu Mustafa Genç (77), kentin her zaman yaşlı şehri olduğunu belirterek, "Burada gürültü yok, sakin bir şehir. Onun için emekli olanlar, buraya geliyorlar. Sinop hakikaten güzel bir il ve yaşanacak şehir. Başka yerlere gittiğimizde sıkılıyoruz. Sinop'un kıymetini anlıyoruz. 2-3 gün zor duruyoruz. Sinop yaşanacak bir şehirdir. Herkesi Sinop'a davet ediyoruzö dedi.

'YAŞLILARA UYGUN BİR ŞEHİR'Sinop'un, deniziyle yeşiliyle çok güzel bir şehir olduğunu dile getiren Murat Çolak (23) ise, "Trafik yoğunluğu yok. Sinop, yaşanacak bir il, havası çok güzel, bu nedenle yaşlılara göre çok uygun bir şehirö ifadelerini kullandı.

'SİNOP, İNSANIN ÖMRÜNE ÖMÜR KATIYOR'Sinop'un mutlu şehir olduğunu ifade eden Ayten İyi (71) de, "Burası insanın ömrüne ömür katıyor. İnsanlar sağlıklı besleniyor ve deniz kenarında güneş alıyor. Burada iş sahası az olduğu için genel olarak yaşlılar çoğunluktaö diye konuştu.Sinop'u çok sevdiğini anlatan İbrahim Gündoğu (62), "Burada çalışan memurlar, emekli olunca gidemiyor. Sinop, çok güzel bir şehir ve doğasıyla herkesi etkiliyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Drone detayları-Vatandaşlardan detaylar-Sinoplu vatandaşlarla röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU/ SİNOP,=================================

REKTÖR ÇOMAKLI'NIN PAYLAŞTIĞI VİDEO BİNLERCE BEĞENİ ALDI

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomak'lının oğlunun, koronavirüs korkusu nedeniyle ağlayarak tüm kıyafetlerini banyoda yıkadığı video, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın oğlu, koronavirüsten korktuğu için evdeki tüm kıyafetleri banyoda yıkadı. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun kamera görüntülerini, sosyal medyada paylaştı. Çomaklı'nın, "En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor. 'Ne yaptın böyle' deyince, suçluluk duygusundan ağlamaya başladı. Ben de kısa da olsa videosunu çektim. Annesi baygınlık geçirecek. Bunları nerede, nasıl kurutacağız?" yazısıyla paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Rektör Çomaklı'nın oğlunun, ağlayarak kıyafetlerini yıkadığı görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,===========================

Kaynak: DHA