DHA YURT BÜLTENİ - 1

UMRE ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen 180 kişilik kafile, Isparta'ya getirildi. Uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inen kafile, otobüslerle misafir edileceği yurda götürüldü. Yurtta kalan az sayıda öğrenci, başka yurtlara yerleştirildi. Kafile, 14 gün Isparta'da konuk edilecek.

Suudi Arabistan'dan umre sonrası gelen 180 kişilik kafilenin bulunduğu uçak, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na saat 13.00 sıralarında iniş yaptı. Uçaktaki yolcular, havalimanına çağrılan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra 4 otobüse bindirildi. Kafiledekilerin tamamının maske taktığı görülürken, otobüs şoförleri de beyaz kıyafet, maske ve eldiven kullandı. Polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapan otobüsler ile konvoy halinde Isparta'ya doğru yola çıkıldı.

Umre kafilesinin taşındığı otobüsler, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs vakalarının karantinasında kullanılmak üzere belirlenen, kentteki tek referans hastane olan Isparta Şehir Hastanesi'ne çok yakın noktada bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirildi.Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından 5 bloktan oluşan yurttaki öğrencilerin tamamına yakını, geçen hafta sonu ayrılırken, kalan az sayıda öğrenci de başka yurtlara nakledildi. Umreden gelen kafilenin kalacağı yurt binasında ve içerideki alanlarda özel ekipler tarafından temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Umre kafilesi, Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edilecek.VALİLİKTEN AÇIKLAMA Isparta Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, umre ziyaretinden dönen 180 kişilik kafilenin kentteki 2 yurtta misafir edileceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 (koronavirüs) virüsünün sebep olduğu hastalıkla mücadele etmek için devletimiz tarafından çok sıkı tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı'mızca açıklanan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün süreyle kendilerini izole etmeleri gerekmektedir. 14 gün izole kuralı, umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız için de uygulanmaktadır. Bu sebeple ilimiz Süleyman Demirel Havalimanı'na dün gelmesi planlanan 180 kişilik umre kafilesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edileceklerdir. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizce karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili Valiliğimiz dışında yapılacak herhangi bir açıklamaya itibar etmemesi önemle rica olunur."

'BİZ SAĞLAMIZ'Umre ibadetlerini tamamlayarak yurda dönen ve Isparta'daki öğrenci yurduna yerleştirilen Konyalı umreciler, pazar saat 21.00'de Cidde Havalimanı'ndan kalkan uçakla önce memleketleri Konya'ya, oradan Sivas'a, ardından Isparta'ya yönlendirildiklerini söyledi. Umreciler, "Biz sapasağlamız. Allah'ın evinden geliyoruz. Bir şeyimiz yok. Önceki günden beri bu insanlar uykusuz" dedi.

GELİR GELMEZ ODALARA ALINDILAROtobüslerden indikten 10 dakika sonra kendilerine ayrılan odalara alınan umre kafilesinin 14 günlük karantina süresini Isparta'da geçireceği daha sonra memleketlerine gönderileceği belirtildi.

ISPARTA'YA 74 KİŞİLİK KAFİLE DAHA GELDİ

Umre ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen 180 kişilik kafilenin ardından Isparta'ya 74 kişilik yeni bir kafile daha getirildi. Kafileyi taşıyan uçak, saat 20.00 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular havalimanına çağrılan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra 2 otobüse bindirildi. 1 otobüse ise kafilenin eşyaları yüklendi. Kafiledekilerin tamamının maske taktığı görülürken, otobüs şoförleri de beyaz kıyafet, maske ve eldiven kullandı. Polis ve jandarma ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapan otobüsler konvoy halinde Isparta'ya ulaştı. Isparta Şehir Hastanesi'ne çok yakın noktada bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirilen umre kafilesi ellerinde bavullarla binaya giriş yaparken, içlerinden biri gazetecileri görünce "Çek baba çek" diye seslendi.

İZMİRLİ FİRMADAN, COVİD-19'A KARŞI MASKEMATİK OTOMATI İZMİR'de, 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren Elektral firması, Covid-19 virüsüyle etkin mücadele edebilmek amacıyla 'maskematik' otomatını geliştirdi. Vatandaşların, 7 gün 24 saat ve insan temasını en aza indirecek şekilde kolonya, dezenfektan ve maske gibi hijyen ürünlerine ulaşabilmesini amaçlayan maskematikler, İtalya, İspanya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı coğrafyalardan çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

İzmir'de, uzun yıllardır faaliyet gösteren Elektral firması, dünyada hızla yayılan Covid-19 salgını tehlikesine karşı etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, maskematik otomatını piyasaya sürdü. Vatandaşların, 7 gün 24 saat ve insan temasını en aza indirecek şekilde kolonya, dezenfektan ve maske gibi hijyen ürünlerine ulaşabilmesini amaçlayan maskematikler, İtalya, İspanya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı coğrafyalardan çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

1 MASKEMATİK 1 SAAT 10 DAKİKADA ÜRETİLİYORSac halinde giren bir malzemenin fabrikalarından yüksek teknolojili bir ürün olarak çıktığını ifade eden Elektral Firması Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Erdem Dinçsoy, bir maskematiği 1 saat 10 dakikada üretebildiklerini ifade ederek, "Bu cihazdan günde 10 tane üretim kapasitesine sahibiz. Şu anda üretim kapasitemizin yüzde 10'unu kullanıyoruz. Siparişler oldukça bunları sevk etmesi çok kolay. Hali hazırda Dubai, İspanya, İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihracatlarımız var. Talep olduktan sonra biz çok hızlı bir şekilde bunlara yetiştirebilirizö dedi. Söz konusu cihazların software boyutunu da kendilerinin tasarladıklarını belirten Dinçsoy, "Biz, yaklaşık 4-5 sene önce bu cihazları ilk olarak iş güvenliği ve iş sağlığı otomatı olarak üretmeye başladık. Covid-19'dan sonra da böyle bir projeye adım attık. Şu anda Türkiye'de 1000 şirketin yüzde 10'unda cihazlarımız iş sağlığı ve güvenliği otomatı olarak hizmet veriyor. Bizim bunu maskematik olarak değiştirmemizle birlikte ürün de çok büyük talep gördü. Anladık ki doğru bir noktaya parmak basmışız. Metrolar, havalimanları ve insanların toplu olarak bulunduğu her alanda buna ihtiyaç duyuluyor. Dezenfektanlar, kolonyalar ve maskeler olmak üzere birçok koruyucu malzeme bu makine üzerinden halkımıza dağıtılabilecektirö dedi.

3 FARKLI BOYUTTA ÜRETİLİYORMakineler küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 boyutta üretildiğini aktaran Dinçsoy, "Büyük boydaki makinelerimiz yaklaşık 600, ortalar 250, küçük boylar ise 120 kadar kişisel temizlik malzemesi alabiliyor. Amacımız temizlik malzemelerini, insansız olarak ve 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde insanlara ulaştırmak. Eczaneler nöbetçi oldukları zaman geceleri hizmet veriyor. Her zaman ulaşılamayabiliyor. Bu makinalar ise insan temasını minimize ederek, 24 saat boyunca hizmet verebiliyorö dedi.

VATANDAŞLAR BELEDİYEYE ATEŞİ ÖLÇÜLÜP, ELLERİ DEZENFEKTE EDİLEREK ALINIYOR BALIKESİR'in Edremit ilçesinde belediye girişinde hizmet binasına gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp, elleri dezenfeksiyon edildikten sonra hizmet binasına alınıyor.

Edremit Belediyesi hizmet binasının her iki giriş kapısında konuşlandırılan belediye hemşireleri, gelen vatandaşların ateşlerini temassız ölçüm cihazı ile ölçüyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar sağlık ekibine yönlendirilerek gerekli kontrolleri yapılıyor. Giriş kapısının yanına konan dezenfeksiyon makinesi ile belediyeye gelen vatandaşlar elleri dezenfekte edilerek içeriye alınıyor. Özel kıyafetli ekipler ise belediye içerisinde sürekli dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.Edremit Belediyesi Sözcüsü Tayfun Canlı gazetecilere yaptığı açıklamada; şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüs (Kovid 19) ülkemize de giriş yaptı. Konuyla ilgili sağlık bakanımız açıklama yaptı. Biz de Edremit Belediyesi olarak belediye başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla bu koronavirüse karşı hijyen çalışması başlattık. Belediyemizin bütün girişlerine dezenfektan maddeleri konuldu ve ilçemizdeki bütün resmi kurumları ve özel yerlerde ilaçlama yapılıyor. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Umarım bu konuyu bir an önce atlatmış oluruz. Hizmet binamızın girişinde vatandaşlarımızın ateşleri ölçülüyor. Gerekli görüldüğünde sağlık görevlilerine yönlendiriliyor. Edremit Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz bu konuda önemli çalışmalar yapıyor."Canlı, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan'ın da kendi talimatıyla ve katılımıyla başlanan kontrol uygulamasına herkesin tabi tutulduğunu söyledi.

SELİMİYE'DE 'CEMAATSİZ NAMAZ' UYGULAMASI BAŞLADI

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın cami ve mescitlerde, cemaatle namaza ara verileceği duyurusunun ardından, Türkiye'nin en önemli camilerinden Selimiye Camii'nde de bu uygulamaya başlandı. İkindi namazı sonrası cemaate seslenen Selimiye imamı Süleyman Demiray, cemaatten Cuma namazı da dahil vakit namazlarını evlerinde kılmalarını istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaparak, Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde vakit namazlarına ara verilmesini istemişti. Söz konusu duyurunun ardından Türkiye'nin önde gelen ibadet noktalarından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde de uygulamaya başlandı. Açıklamanın hemen sonrası ikindi namazını kılmak için camiye gelen cemaate seslenen imam Süleyman Demiray, cemaatten ikinci bir duyuruya kadar vakit namazlarını evlerinde kılmalarını istedi.

Tek başına namaz kılmak isteyenler için camilerin yine açık olacağını ifade eden Demiray, "Cuma namazı ve vakit namazları cemaatle kılınması hususu ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Cuma namazını kılmayacağız yani, vakit namazlarını da cemaatle kılmayacağız. Ezan okunacak, evlerimizde namazlarımızı kılacağız. Camiye gelip, namaz kılmak isteyenler için camiler açık kalacak. Ancak, camiye gelen kardeşlerimiz vakit namazlarını kendi başlarına kılacaklar ve sonrasında kimse kimseye gönül koymayacak. Mümkün olduğu kadar birbirimize sarılmayacak, tokalaşmayacak" diye konuştu.

'KARAR DOĞRU'Cami cemaatinden Mehmet Ali Çetin, uygulamanın doğru olduğunu ifade ederek, "Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanın sağlığına öncelik verilmeli. Namaz evde de kılınabilir. Cemaat olarak daha fazla sevabına nail olmak için geliyoruz ama burada sağlık söz konusu olunca ister istemez normaldir diyoruz" dedi. Derviş Akduman ise sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Uygulamayı yerinde buluyorum. Önce sağlık olması gerekli. Sağlık olmadıktan sonra zaten namazı kılamazsın. Sağlığımızı korumak için doğru buluyorum. Ben mesela 5 vakit namaz kılıyorum. Cuma namazları çok kalabalık oluyor. Çok insan geliyor. Öncelikle sağlığımızı korumamız için güzel bir uygulama" dedi.

DİYARBAKIR'DA CEMAATLE NAMAZA ARA VERİLMESİNE DESTEK DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 'Cemaatle namaza ara verilmesi' kararına Diyarbakır'da destek verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs önlemleri kapsamında dün açıkladığı, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiği karara Diyarbakır'dan destek geldi. Tarihi Ulu Camisi'nde kararı değerlendirenler koronavirüse yönelik alınan önemli bir tedbir olduğunu ifade etti. Kararın ardından daha önce cemaatle namaz kılanlar artık tek başına kılacaklarını ifade etti.

Ulu Camisi'nde namaz çıkışında konuşan Yahya Öğer, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan kararın halkın faydasına olduğunu belirterek "Hükümetimizin almış olduğu bu kararı destekliyoruz. Nihayetinde duygusal davranmamak gerekiyor. Aklımızla hareket etmemiz gerekiyor. Devletin almış olduğu kararlar halkın lehine olan kararlardır" dedi.

YÜKSEKOVA'DA 'CAMİ VE MESCİTLERDE CEMAATLE NAMAZ KILINMAYACAK' ANONSU DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara' açıklaması sonrası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vakit ve cuma namazı camilerde kılınmayacak anonsları yapıldı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, yaşamın her alanında tedbirler artırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara' açıklaması sonrası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Merkez İhsaniye Camisinde vakit ve cuma namazları kılınmayacak anonsları yapıldı. Cami hoparlörlerinde yapılan anonsta, salgın hastalığın riski sona erinceye kadar, camilerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacağını, vatandaşların namazları evlerinde kılmaları istendi.

DİYARBAKIR ADALET SARAYI'NDA 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMLERİ DİYARBAKIR Adalet Sarayı'nda koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılırken, kızılötesi ateş ölçer cihazı ile personel ve adliyeye gelenlerin ateşi ölçülüyor.

Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nce alınan tedbirler kapsamında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye binasında görev yapan personelden hamile ve yasal süt izni kullananlar, engelli olanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalıkları olanlara 12 gün idari izin verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Adliye Hizmet Binası ile ek hizmet binalarında geniş çaplı dezenfekte çalışması yapıldı. El dezenfektanlarının koridorlara konulduğu adliye binasının giriş kapılarında ayrıca kızılötesi ateş ölçer cihazı ile personel ve adliyeye gelenlerin ateşi ölçülüyor.

DURUŞMA VE KEŞİFLERE ERTELEMEDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrıca mahkemelerle koordineli olarak tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak konular dışında duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli hallerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) uygulamasının kullanılması kararı alındı.

VALİ OKAY MEMİŞ: HAVA MEYDANINDA TERMAL KAMERAYI FAALİYETE GEÇİRDİK

ERZURUM Valisi Okay Memiş, koronavirüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında havalimanında dün itibariyle termal kameranın faaliyete geçirildiğini söyledi.

Vali Okay Memiş, koronavirüsle ilgili il genelinde alınan tedbirlerle ilgili kurum yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Merkez Palandöken Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı sonrası Vali Okay Memiş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Virüsle ilgili bütün kurumların hazırlıklarını tamamladığı bilgisini veren Vali Memiş, sağlık kurumlarına da kişisel koruyucu ekipman dağıtıldığını bildirdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin destekleriyle bastırılan broşürlerin halka dağıtıldığını anlatan Vali Memiş, kamu kuruluşlarında da çalışanları bilgilendirici eğitimler yaptıklarını kaydetti.

TERMAL KAMERA FAALİYETE GEÇTİTedbirler kapsamında havalimanı dış hatlar terminalinde bulunan ancak kullanılmayan termal kamerayı yurtiçi uçuşlarda kullanmak üzere faaliyete geçirdiklerini vurgulayan Vali Memiş, "Hava meydanında dün itibariyle termal kamerayı faaliyete geçirdik. Havalimanımız yurt dışı uçuşlarında fazla kullanılmıyor. Yurt içi uçuşlarda vücut sıcaklığını yüksek olarak ölçtüğümüz yolcularımız gerekli sağlık tedbirleri alınması maksadıyla gerekli işlemleri yapacağız. Orada özel bir oda oluşturuldu" dedi. Başta büyükşehir olmak üzere ilçe belediyelerinin camiler, pazar yerleri, toplu taşım araçları okullarda her türlü dezenfektan işlemini yaptıklarını belirten Vali Memiş, cami tuvaletlerine sıvı sabun kutularının monte edildiğini aktardı.

105 İŞYERİ DENETLENDİKoronavirüs salgını sonrası bazı hijyen maddelerinde fahiş fiyat uygulamasına yönelik şikayetler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü'nün denetim yaptığını söyleyen Vali Memiş, "Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından fahiş fiyat denetimi yapıldı. 105 işyerinde 129 ürüne işlem yaparak cezai müeyyide uyguladık. Bu tür konularda valiliğimiz ve ticaret il müdürlüğümüze vatandaşlar müracaatta bulunabilirler" diye konuştu.

NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZSadece il merkezi değil 20 ilçe ve hastanelerde gereken tedbirler alındığını ve hastanelerde steril alanlar oluşturulduğunu ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi: "Her hastanemizde tedbir aldık. Sadece şehir merkezi değil 20 ilçemizde özel alanlar, steril alanlar oluşturuldu. En kötü senaryoya göre hazırlıklı durumdayız. Sağlık altyapımız bir çok ilin çok daha ötesinde. Bakanlığın tavsiye ettiği tedbirlerin daha ötesinde tedbirler aldık. Vaka olması halinde ne yapacağımız biliyoruz. Bütün sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz asıl risk altında olan onlar. Onlar da her türlü tedbir almış durumdalar. Hep beraber mümkün olan en iyi şekilde bu krizi atlatacağımıza yürekten inanıyorum."

Açıklamasında koronavirüsle ilgili test merkezlerinden biri olan Erzurum'un bölgedeki 20'ye yakın ile hizmet verdiğini belirten Vali Memiş, bugüne kadar laboratuvarda yapılan 200'den fazla numunenin testinin negatif çıktığını kaydetti.

KAÇAK-GÖÇEK GELENLERİ BİZE BİLDİRSİNLERSınırların kapatıldığı için göçmen hareketliliğinin çok aza indiğini bildiren Vali Memiş, en önemli riskin umreden dönen kişiler olduğunu aktardı. Diyanetle birlikte umreden dönenleri tespit ettiklerini vurgulayan Vali Memiş, "Önceki gün bir bilgi aldık. Umreden dönenlerin bir firmaya ait otobüsle buraya geldiklerini haber aldık. Hemen harekete geçerek bunları misafir edilmek üzere Konya ve Ankara'ya gönderdik. Kaçak göçek gelenler olduğun biliyoruz. Bunları lütfen bize bildirsinler vatandaşlarımız. Bunların karantina altına alınması lazım. Biz tespit ettiğimizde hemen alır, sağlık taramasından geçirir, riskli olduğunda hemen karantina almak durumundayız" dedi. Vali Memiş, ilde kolonya sıkıntısı olmadığını sadece maskede sıkıntı yaşandığı bilgisini verdi. Memiş, bu konuda da büyükşehir belediyesi öncülüğünde bir işadamının yatırım yapacağını kaydetti.

50 KİŞİLİK İLAÇLAMA EKİBİBir işadamının ihtiyaç gereken sağlık malzemeleri üretimi konusundan kendilerinden yer kiraladığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kolonya konusunda sıkıntı olması halinde kendilerinin de devreye gireceğini anlattı. Belediyenin 50 kişilik ilaçlama ekibinin 4 araç, ayrıca 3 tane üzerinde ilaçlama makinesi olan araçlarla kenti ilaçladığı bilgisini veren Başkan Sekmen, belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

DURUŞMALAR 2 HAFTA ERTELENDİBasın toplantısında adliyede alınan tedbirler konusunda bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, cezaevlerinde gereken tüm tedbirlerin alındığını, personelin bile ısı ölçerle kontrol edildikten sonra içeri alındığını söyledi. Duruşmaların da bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda 2 hafta ertelendiğini belirten Başsavcı Bölükbaşı, "Bilim kurulunun tavsiye görüşü doğrultusunda duruşma faaliyeti 27 Mart mesai bitimine kadar ertelendi. Malumunuz olduğu üzere duruşma faaliyetleri vatandaşların katılımıyla olduğu için 2 hafta süreyle yani 27 Mart mesai bitimine kadar Erzurum'da adliye duruşma faaliyetleri tutuklu ve acil işlemler dışında ertelenmiştir" dedi.

İZMİR'İN EĞLENCE MERKEZİ ISSIZ KALDI İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, İzmir'de de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren iş yerleri, vatandaşları korumak ve koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla geçici süreyle kapatıldı. Eğlence mekanlarının merkezi olan Alsancak Mahallesi ıssız kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan, 7 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, İzmir'de saat 00.00 itibarıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren mekanlar geçici süreyle kapatıldı. Eğlence mekanlarının merkezi olan Alsancak Mahallesi ıssız kaldı.

Alsancak'ın ilk kez bu kadar ıssız gördüğünü ifade eden Arzu Eken, "1 yıldır İzmir'de yaşıyorum, ilk defa Alsancak sokakları bu kadar boş, İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı, esnafın 00.00 da kepenk kapatmasını istedi. Umarım kısa sürede sona erer" diye konuştu.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır İzmir'de yaşayan İran vatandaşı Malihe Naeemi, "İlk defa Alsancak'ı böyle görüyorum, gerçekten inanamadım, inşallah geçer" dedi.

'BU İSTİSMARCI KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ, ÇÜNKÜ VİRÜS ÇOCUKLARA DOKUNMUYOR' ANTALYA'da, 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi. 4 öğrencinin daha, Mahmut Aydın K. tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürmesi üzerine dünkü duruşmada şikayetçilerin savunmaları alındı. Duruşma sonunda, mahkeme başkanının ailelere eve girerken çocuklarının ellerini iyice yıkamaları ve dezenfekte etmelerini söylemesi üzerine, istimara uğradığı öne sürülen bir çocuğun annesi A.K., "Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli. Çünkü virüs çocuklara dokunmuyor" dedi.

Kepez ilçesindeki ilkokulda meydana gelen taciz olaylarıyla ilgili davanın görülmesine 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, 25 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K. ile şikayetçi aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 9 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan sanığın beraatını, 2 çocuk için de 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetten yoksun kılma'dan beraat istemişti. Savcı, 14 çocuk için de 'basit ve nitelikli cinsel istismar'dan, sanığın cezalandırılmasını talep etmişti. Geçtiğimiz günlerde 4 öğrencinin daha aynı öğretmen tarafından istismar edildiğine yönelik hazırlanan yeni iddianame, yine aynı mahkeme tarafından kabul edildi.

Dün görülen duruşmada ise dosyaya eklenen yeni şikayetçilerin savunmaları alındı. Aileler, sanığın 5 yıl önce kendi çocuklarına da istismarda bulunduğunu öne sürdü. Mahkeme sanık ve avukatına savunma yapması için süre tanıdı ve sanığın tutukluluk haline devam kararı vererek, duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.

ANNENİN İSYANIAntalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, duruşma sonunda ailelere bir de tavsiyede bulundu. Eve girerken çocuklarının sağlığı için ellerini iyice yıkamaları ve dezenfekte etmelerini istedi. Bu arada istismara uğradığı öne sürülen bir çocuğun annesi A.K., mahkeme başkanına seslenerek, "Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli. Çünkü virüs çocuklara dokunmuyor" dedi.

'İSTİSMARCILAR KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ'Duruşma sonrası açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, mahkeme salonunda heyete seslenen A.K.'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Dünkü davada asıl sözler annenin ağzından çıktı ve çok doğru bir sözdü. İstismarcılar koronavirüsten daha tehlikelidir. Çünkü koronavirüs çocuklara dokunamıyor. O yüzden biz ilahi olan yanı da görmeliyiz ve çocuklar için mücadele etmeliyiz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır. 29 Mayıs tarihinde yine burada olacağız. Çocuklara zarar veren bu istismarcının en ağır cezayı alması için birlikte olacağız. Bugün burada olan, korkmayan, yılmayan cesaret eden herkese teşekkür ediyorum. Burada olan yürekli avukatlarımıza da teşekkür ediyorum. Nefesimiz çocukların nefesi olacak" diye konuştu.

'ADALET GECİKİYOR'UCİM avukatı Hilal Özlem Çakır ise 25 çocukla başladıkları davada, dün itibarıyla 29 çocuk olarak devam ettiklerini hatırlatarak, "Hala verilen bir karar yok. Adalet gecikiyor. Bugün mağdur çocuklarımızdan birinin doğum günü. Biz artık ailelerin, çocuklarının özel günleri için plan ve program yapmalarını istiyoruz. Duruşmalara gelmek için plan ve program yapmalarını istemiyoruz. Mütalaada bazı eksiklikler var. 4 çocuğumuzun ismi maalesef mütalaada hiç geçmiyor. Bu eksikliğin tamamlanması için bekliyoruz. Bu istismarcının Türkiye tarihine geçecek, rekor bir ceza alacağına inanıyorum" dedi.

'NEFESİMİZ ENSELERİNDE OLACAK'UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da 3 yıl önce kurulan derneklerinin istismarcıların peşine düştüğünü belirterek, şunları söyledi: "Çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz ama bundan sonra sadece istismarcılar değil, istismarcıları göz ardı eden, koruyan okul yönetimleri, kurum yöneticileri, sanık ya da mağdur aile yakınları, kim olursa olsun bundan sonraki süreçte onların da peşinde olacağız. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Artık Türkiye bir kırılma noktasında. Böyle bir istismarcıya ceza verdirmekle hiçbir şeyi temizleyemiyoruz. Göz yumanlar da aynı istismarcılar gibi inanın nefesimiz onların da ensesinde olacak. Bunu onlar da bilecek artık. Bu davada da okul yönetimini, müdürü dava ettik. Sonuna kadar onun peşine de düşeceğiz."

Ellerinde istismara tepki pankartları tutan UCİM üyeleri, slogan attıktan sonra dağıldı.

TUNCELİ'DE VATANDAŞLARIN ORTAK KULLANIM ALANLARI DEZENFEKTE EDİLDİ

TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandığı, toplu taşıma araçları, otobüs terminali gibi bir çok alanda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Dünyada hızla yayılan ve her geçen gün etkisini arttıran koronavirüs nedeniyle Tunceli'de önlemler sürüyor. Tunceli Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanları ve toplu taşıma araçlarında başlattığı dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, akşam saatlerinde belediye hizmet binası, otobüs terminali, duraklar ve toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edildi.

Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların dezenfekte taleplerinin karşılanacağını ifade edilerek, şöyle denildi:

"Dünyayı etkisi altına alan kronavürüs ilimizde yaşanmaması ve vatandaşın daha sağlıklı ortamlarda günlük yaşamlarını sürdürülmesi için bütün toplu taşıma araçları vatandaşın sıklıkla kullandığı alanlar ile belediyeye ait kapalı alanlar, ticari taksiler dezenfekte ediliyor. Vatandaşımızın dezenfekte konusunda her türlü talebini belediyemiz karşılayacaktır."

KORONAVİRÜS TARAMASI YALANIYLA DOLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR İZMİR'in Çeşme ilçesinde evlerin kapısını çalıp, sağlık görevlisi olduğunu söyleyerek, koronavirüs taraması yapacaklarını iddia eden kişiler, vatandaşları dolandırmaya çalıştı.Çeşme ilçesine bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi'nde kendilerini sağlık görevlisi olarak tanıtan ve koronavirüs taraması yapacaklarını söyleyen kimliği belirsiz kişiler, evlere girmeye çalıştı. Durumdan şüphelenen bir ev sahibi, Fahrettinpaşa Mahalle Muhtarı Rasim Özgül'e haber verdi. Bunun üzerine muhtar, sosyal medya üzerinden mahallelileri uyardı.Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, "Koronavirüs testi ya da taraması için geldiklerini söyleyenlere inanmayın. Bu gibi durumlarda hemen polisi arayın" dedi.'MAHALLELİYİ BİLGİLENDİRDİM'Sosyal medyayı aktif kullanarak mahalleliyle sürekli iletişim halinde olduğunu anlatan Muhtar Rasim Özgül, "Bu olayı yaşayan kişi şüphelenip Sağlık Bakanlığı'na ait olan 184'ü aramış. Yetkililer, bakanlık olarak böyle bir ekip yollamadıklarını söylemiş. Ben de bu olaydan sonra mahallede yaşayanları bilgilendirdim. Vatandaşa duyarlı olmalarını, kapılarını bu kişilere açmamalarını söyledim. Dolandırıcılar evrimleşiyor, değişiyor durmadan. Vatandaşlara böyle bir durumla karşılaştıklarında 155'i aramalarını öneriyorum. İnsanlarımızın duyarlı olmalarını, virüsle ilgili konularda bilim insanlarını dinlemelerini istiyorum. Her önüne gelene inanmamaları gerekiyor, önemli bir konu. Her sokakta gönüllü sokak temsilcilerim var, biz onlarla birlikte çalışıyoruz. Bu konuda da iletişim ağımız sayesinde dolandırıcılara karşı dikkatliyiz" diye konuştu.'ÜZÜLÜYORUZ'Mahalle sakinlerinden Nurdan Ergun, "Bu tip şeyler daha önceden de oluyordu. Polis ya da savcı olduğunu söyleyen kişiler arıyordu. İsim, soy isim öğrenmeye çalıştıklarında, telefonu kapatıyordum. Benim evime gelirlerse, nereden geldiklerini sorup kimlik belgelerini sorgularım. Sağlık Bakanlığı çalışanı olup olmadıklarını öğrenmeye çalışırım. Kapıda gerekli görüşmeleri yapıp onları içeri almam. Dolandırıcılar çok çabuk organize olabiliyorlar. Ona şaşırıyorum. Koronavirüs yayılmaya başladığında hemen böyle bir yol bulmuşlar. Üzülüyoruz bu durumlara, özellikle de Çeşme'de olmaması gereken şeyler" şeklinde konuştu.'ORTALIK ÇOK KÖTÜ'Dolandırıcılara karşı dikkatli olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Sevil Öter ise, "Benim evime hiç gelen olmadı. Uyarılar, mesajlar geliyor. Dikkate alıyoruz. Kapıları açmazsak iyi olur. Ama ben genelde açıyorum kapımı. Allah korusun dolandırıcılar gelirse ne yaparım bilmiyorum. Fırsat olursa polisi ararım. Ortalık çok kötü, Allah sonumuzu hayır etsin. Çocuklarım da beni uyarıyor sürekli" dedi.Kapısına koronavirüs taraması için çalanlar olursa ne yapacağını anlatan Ömer Budak, "Önce polisi ararım. En iyisi bu, başka yapacak bir şey yok. Önlem almak lazım" dedi.Dolandırıcıların her türlü olaydan faydalandıklarını belirten Meniha Taşkın, "Hijyene dikkat ediyoruz ama bu virüsü çok abarttılar. Evime gelseler eve almam herhalde. Hastane var, ne gerek var eve gelmelerine? Ben zaten pek güvenmiyorum. Dolandırıcılara bahane oldu" diye konuştu.Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

KONYA'DA HASTANEDEN KAÇAN KİŞİ VE AİLESİNDE KORONAVİRÜS 'NEGATİF' ÇIKTI KONYA'da Seydişehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmak istenince kaçtığı öne sürülen ve bir süre önce Irak'tan dönen Türk vatandaşı E.B., yakalanıp, eşi ve çocuğuyla hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerin ardından 3 kişilik aile, taburcu edildi. Bu arada umre ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 yurtta gözlem altında tutulmaya devam ediyor.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne önceki gün grip şikayetiyle gelen Irak'ta asansör işi yapan E.B., iddiaya göre, 'koronavirüs' nedeniyle tedbir amaçlı gözlem altına alınmak istenince hastaneden kaçtı. Bir süre önce Irak'tan döndüğü öğrenilen E.B., polis tarafından yakalanarak, eşi ve çocuğu ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontroller sonrası herhangi bir bulguya rastlanmayan E.B., eşi ve çocuğu taburcu edildi.

UMREDEN GELENLER GÖZLEM ALTINDAUmre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan dönenler, 'koronavirüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 5 yurda yerleştirildi. Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 500 kişi yerleştirildi. Herkesin tek tek ayrı odalara yerleştirildiği, üç öğün yemeklerinin verildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, yurt ve sağlık personellerinin 24 saat boyunca hizmet verdiği belirtildi. Umreden gelenlerin yurtlara yerleştirilmeden önce hem havalimanında hem de yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Yüksek ateş şikayeti olanlar da tedbir amaçlı, Sağlık Bakanlığı tarafından 'koronavirüs' gözlemi için belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesinde götürüldü. Yurdun bahçesine UMKE tarafından sağlık çadırı kuruldu. 14 gün boyunca karantinada tutulacakları için de polis tarafından yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yurdun önündeki caddeler trafiğe kapatıldı. Yurtların kapasitesi dolduğu için Konya'ya getirilmesi düşünülen diğer umreden gelenlerin Kayseri'ye yönlendirildiği öğrenildi.

VALİ TOPRAK, UMREDEN GELENLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan dönen, 'koronavirüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 yurda yerleştirilen yaklaşık 2 bin 200 kişiden bazıları, sosyal medyada sorunlarını yazdı. Bunun üzerine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yurda giderek, bahçesinde, umreden gelenlerle görüştü. Vali Toprak, sorunların, eksiklerin giderileceğini söyledi. Toprak, yurttan ayrılacağı sırada bazı kişiler dışarı çıkmak istedi. Polis, bu kişileri tekrar yurdun bahçesine aldı. Yurdun önünde bekleyen, umreden gelenlerin yakınları da getirdikleri eşyaları, görevliler aracılığıyla yakınlarına ulaştırdı.

'HASTANEDEN KAÇMADIM'Konya'da, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınmak istenince kaçtığı öne sürülen Ebubekir Bilgin (30), hastaneden kaçmadığını savunup, yaşananları anlattı. Asansör teknisyeni olduğunu belirten Bilgin, bir süredir Irak'ta çalıştığını ve yaklaşık 20 gün önce de geri döndüğünü söyledi. Bilgin, "Yaklaşık 20 gün önce Bağdat'tan geldim. Bağdat'ta bulunma sebebim de asansör montajı; kurulum, onarım, bakım teknisyeniyim. Geldiğimden bu yana 20 günü geçti. Soğuk algınlığı şikayeti nedeniyle önceki gün eşim ve çocuğumla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne geldik. Orada yakın bir zamanda yurt dışına çıkıp, çıkmadığımı sordular. Ben de 20 gün önce geldiğimi söyleyince belirli tetkikler yaptılar. Zaten geldiğimde de hem Ankara'da havaalanında hem de özel hastane muayene oldum ve sonuçlar negatif çıktı. Buradaki hastanede tahlilleri yaptılar ve bizi izolasyonlu odaya almışlardı. 4 aylık çocuğumuz var, onu da köyde kardeşimin yanına bırakmıştık. Çocuğumuz küçük olduğu için annesinin bakımına ihtiyaç vardı. O nedenle de biz sürekli görevlilere durumumuzu ve ne zaman çıkabileceğimizi soruyorduk. Belki sürekli sorduğumuzdan dolayı olabilir, bilmiyoruz, 'Gidebilecekseniz gidin' dediler. Biz de eşimle beraber çıktık" diye konuştu. Hastaneden ayrıldıktan sonra telefonla arandıklarını söyleyen Bilgin, "Eşimle beraber çıktık. Eski Garaj'ın oraya geldiğimizde bizi karakoldan telefonla aradılar. Biz de bulunduğumuz yeri söyledik. Tahlillerin tam bitmediğini doktorların bize anlattıklarını söyleyip, memur beye açıklama yaptık. Sonra bize orada beklememizi söylediler ve ambulansla gelip bizi tekrar hastaneye götürüp, odaya yatırdılar. Kanı Antalya'ya göndermişler galiba ve dün saat 10.00 gibi tahliller temiz çıkınca bizi taburcu ettiler. Herhangi bir kaçma durumu yok. Hakkımızda yanlış haberler çıktı, bundan rahatsızım. Öyle bir durum olsaydı zaten ben çocuklarımı riske atıp, yanlarına gelmezdim" dedi.

KOCAELİ'DE CADDELER KORONAVİRÜSE KARŞI İLAÇLANIYOR

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin yoğun olduğu caddelerde dezenfekte çalışması yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmit'in yoğun cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışması yaptı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında camiler, otogar, tren garı gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlar dezenfekte edilirken, cadde ve sokaklarda yapılan çalışma sırasında ise zabıta araçlarından yapılan anonslar ve siren sesleri ile vatandaşlara ilaçtan korunmaları yönünde uyarıda bulunuldu. 32 ekip ile şehrin 12 ilçesinde çalışmalar devam ediyor.

BANKALARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında özel bankalar da tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Bankaya gelen müşteri sayısının fazla olması halinde, bekleme işlemleri şube dışına alındı.Antalya'nın Lara Bölgesi'ndeki özel bir bankanın şube girişine, koronavirüsle ilgili hijyenik malzemelerle temizliğin yapıldığı vurgulanan uyarı yazısı konuldu. Yazıda, "Gişe önü lobi bekleme alanı müşteri sayımız ciddi yoğun olabilir ve sağlıkılı olmayan bir ortam oluşabilir. Bu nedenle bu dönemde güvenlik çalışanımız, lobi alanı yoğunluğuna bakarak sizleri sırayla içeri alacaktır" ifadelerri yer aldı. Banka yönetimi bu duruma anlayış isterken, müşteriler de şube dışına çıkıp sıra bekledi. Banka müşterileri, "Sağlığımız için bu durum çok yerinde" yorumunu yaptı.

BUCAK'TA KORONAVİRÜS DEZENFEKTESİ

BURDUR'un Bucak ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanlarında yapılan ilaçlama çalışmaları sürdü.Bucak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilaçlama ekipleri tarafından ortak kullanım alanlarında ilaçlamalar yapıldı. Çalışmalar Bucak Belediyesi ve İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "Koronavirüs salgınına karşı önlemler alarak hijyen çalışmalarını hızlandırdık. İnsanların toplu olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından oluşturulan 8 kişilik özel ekip, ilçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarını ilaçlamaya başladı. Bucak Belediyesi, Bucak Adliyesi ve Bucak Kaymakamlığında ilaçlama çalışmalarını tamamladık. Sağlıklı ulaşım için şehir içi dolmuşlarını, minibüs duraklarını ve Bucak Otogarını dezenfekte ettik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından sokak ve caddelerdeki çöp konteynerleri özel araçlar tarafından özel kimyasal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Koronavirüsle mücadelede 24 saat tüm mesai arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Tüm resmi kurumlar, yurtlar, pansiyonlar, okullar, camiler, ATM'ler, parklar, sosyal alanlar, cadde ve sokaklar dahil her alanda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza virüs tehdidi atlatılana kadar belirli periyotlar halinde devam edeceğiz" dedi.KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ DURDURULDUBucak Belediyesi ilçede yapılacak olan tüm kültürel ve sanat faaliyetlerini de durdurdu. Gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra devam eden kurs, eğitim, konferans ve tiyatro gösterilerine de bir süreliğine ara verilirken, zabıta ekipleri de virüsü fırsata çevirmeye çalışan işletmelere karşı dükkan ve mağazaları denetlemeye başladı. Esnaflardan bu süreçte sağduyulu olmalarını istenirken, bu süreci farklı kullanmaya çalışan fırsatçılara da kesinlikle izin verilmeyeceği, vatandaşların da bu tarz olumsuzlukları belediyeye bildirilmesi istendi.

İZDİHAM OLUŞAN İŞYERİ SAHİBİ: BU KADARINI TAHMİN ETMEMİŞTİK, BİZE UYARI GELMEDİ

SİVAS'ta koronavirüs uyarılarına rağmen açılışı izdihama neden olan işyerinin sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi koronavirüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi" dedi. Eskikale Mahallesi Hoca İmam Sokak'ta önceki gün çeşitli ev eşyaları satışı yapan mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Mağaza sahipleri açılışa özel ürünlere indirim uyguladı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi açılış saatinden önce iş yeri önünde toplandı. Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti. Koşarak mağazaya girenler ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalan vatandaşlar çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi. Ürün almayı başarabilenler kasa önünde uzun kuyruk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi. Açılış sosyal medyada büyük tepki topladı. Mağazadaki yoğunluk ayrıca mağazanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.'FİYAT ARTIŞI YAPANLARA TEPKİ İÇİN İNDİRİM YAPTIK'Mağaza sahibi Muhammed Uğur, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açılış öncesi böyle bir yoğunluğun olacağını ön göremediklerini söyleyen Uğur, "Öncelikle bu şekilde gündeme gelmek bizi gerçekten üzdü. Bizim buradaki tek amacımız ülkemizin zor süreçten geçtiği şu dönemde istihdam sağlamak ve ekonomiye canlılık vermektir. Asıl amacımız budur. Ama biz böyle bir yoğunluğun olacağını ön göremedik. Şu anda koronavirüsü bahane ederek bir çok esnaf fiyatları kat kat üstüne çıkarıyor. Maske, kolonya, dezenfektan ürünleri olsun bunlara ciddi şekilde fiyat artışları yaptıkları için biz de buna tepki olsun diye mağazamızda indirim yapmak istedik. Açılışımızı biz 1,5 ay öncesinden belirlemiştik. 10 gündür de reklamlarımız yapılıyordu. Bize koronavirüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi. Eğer bir uyarı gelmiş olaydı biz bunu ciddiye alırdık. Zaten biz açılış öncesi de mağazada dezenfektan işlemimizi profesyonel ekiplerce yaptırdık. Normalde haftada 1 kez dezenfekte işlemi yaptırma kararı almıştık. Ama bu tepkilerden dolayı biz bunu her gün yapmaya karar verdik" dedi.Mağazaoda çaılış günü yaşanan yoğunluğun ise normale döndüğü gözlendi.

AFYONKARAHİSAR'DA UMREDEN DÖNEN 67 VATANDAŞ, GÖZLEM SÜRECİNİ EVİNDE GEÇİRECEK

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, umreden kente dönen 67 vatandaşın sağlık kontrollerinin Zafer Bölgesel Havalimanında yapıldığını ve gözlem süreçlerini evlerinde geçireceklerini söyledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında, koronavirüs tedbirlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Meclisi başkanlığının aldığı kararların ardından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in başkanlığında, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.Bu süreçte Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinin özveriyle çalıştığına dikkati çeken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, günde binlerce insanın seyahat ettiği başta halk otobüsleri olmak üzere belediyeye ait tüm binaların dezenfeksiyonunun yapıldığını söyledi. Başkan Zeybek, Hıfzıssıhha Meclisi başkanlığının aldığı kararlar doğrultusunda şehirdeki bazı kamu kurumlarının da dezenfeksiyonunun yapılacağını ifade etti. Bu süreci hasarsız bir şekilde atlatmak için istişare ettiklerini kaydeden Başkan Zeybek, çalışmalarından dolayı tüm birim müdürlerine ayrı ayrı teşekkür ederek Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline başarı diledi.

'UMREDEN GELEN 67 VATANDAŞIMIZIN SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI'Afyonkarahisar'da 67 vatandaşın umreden şehre döndüklerini de kaydeden Başkan Zeybek, "Kütahya Valiliğimizden edindiğimiz bilgiye göre Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Zafer Havaalanı'nda umreci vatandaşlarımızın gerekli kontrollerini yaptı. 14 günlük karantina sürecini evlerinde geçirmeleriyle ilgili uyarılarını yaptı. Yurt dışından ilimize dönüş yapan vatandaşlarımızın bu 14 günlük süre içerisinde kendilerine yapılan uyarıları önemle dikkate almaları gerekiyor" dedi.

KORONAVİRÜS, CEZAEVİNDEKİ TEMİZLİK MALZEMESİ ÜRETİMİNİ İKİYE KATLADI ÇANAKKALE'de hükümlüler tarafından üretilen temizlik ürünlerine, koronavirüs salgını nedeniyle talep arttı. Atölyede günlük üretim kapasitesi 5 tondan 10 tana çıkarıldı. Özellikle, alkol oranı artırılarak dezenfektan özelliği güçlendirilen yüzey temizleyiciye talep artarken, el dezenfektanı üretimine de birkaç gün içinde başlanacağı açıklandı.

Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarından sonra temizlik ve dezenfektan ürünlerinde yoğun talep artışı yaşandı. Üretim yapılan fabrika ve atölyeler de bu talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırma yoluna gitti. Bu kapsamda Çanakkale Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde sıvı el sabunu, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici ve cam sil üretilen yaklaşık 20 hükümlünün çalıştığı atölyedeki kapasite de 2 katına çıkarıldı. Gelen talepler doğrultusunda günlük 5 ton olan temizlik malzemesi üretimi, çift vardiya çalışması sistemine geçilerek 10 tona çıkarıldı. Sıvı Deterjan ve Dezenfektan Atölyesi'nde, dışarıdan da kimyager danışmanlık hizmeti alınarak temizlik ürünleri TSE belgeli olarak üretiliyor. Daha çok Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin tüm illerindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ceza İnfaz Kurumları, Denetim Serbestlik Müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarının talebi karşılanıyor. Ayrıca, ceza infaz kurumlarının teşhir ve satış reyonlarında da halka satış yapılıyor.

'EL DEZENFEKTANI DA ÜRETİLECEK'Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoğlu, yüzey temizleyicisinin alkol oranını artırarak, daha etkili hale getirdiklerini belirterek, "Çin'de başlayıp, dünyanın değişik ülkelerine sıçrayan koronavirüsün yayılmasından sonra kurumumuzda yüzey temizleyici ve sıvı el sabununa talep arttı. Bu talepleri karşılayabilmek için çift vardiya çalışma sistemine geçerek günlük 5 ton olan kapasitemizi 10 tona çıkardık. Özellikle, yüzey temizleyicimizin alkol oranını artırarak dezenfekte özelliğini daha aktif hale getirdik. Taleplerin karşılanması için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürettiğimiz deterjanlar Türkiye'nin hemen hemen her iline, kamu kurumları, ceza infaz kurumları, cumhuriyet başsavcılıkları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve yine kurumlarımızda bulunan halka açık satış yerlerinde satışa sunuluyor. Özellikle yüzey temizleyici ve sıvı el sabununa yoğun bir talep var. Önümüzdeki günlerde el dezenfektanı üretimi yapmak için kimyagerimiz şu anda çalışmalarına devam etmektedir. Onu da en kısa sürede halkımızın satışına sunacağız" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR TALEP VAR'Çanakkale Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İşyurdu Deterjan Atölyesi'nin Kimya Mühendisi Adilcan Öneş ise, "Dışarıdan danışman olarak çalışıyorum. Şu anda halihazırda yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, sıvı el sabunu ve cam sil üretimlerimiz var. Ürünlerimiz TSE belgeli. Koronavirüsü büyük bir salgın olarak ilerlemekte. Bundan dolayı kurumumuzdaki ürünlere büyük bir talep var. Biz de çift vardiya çalışarak bu talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Yüzey temizleyicimiz, dezenfektan özelliği göstermekte. Bu oranları daha da arttıracağız. Birkaç gün içerisinde de el dezenfektan üretimine başlıyoruz. Bununla ilgili ham maddemizi bekliyoruz. İnşallah millet olarak, halk olarak bu durumu en az zararla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'DAN KORONAVİRÜS MANİPÜLASYONUNA TEPKİ EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını dijital ortamda manipüle ederek, koronavirüs Edirne'de varmış gibi gösterenler olduğunu belirtip, tepki gösterdi. Gürkan, "Sosyal medyada maalesef hangi ruh haliyle kafayla yapılıyor bilmiyorum. Mesela Sağlık Bakanı'nın tweet'ini bozuyorlar, Edirne'yi ekliyorlar. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir şerefsizlik olur mu? Bu hangi vicdan, namustur?" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, dünyayı tehdit eden ve Türkiye'de de tespit edilen koronavirüsle ilgili kentte alınan önlemler ve Pazarkule'de devam eden göçmenlerin bekleyişi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını dijital ortamda manipüle ederek, koronavirüs Edirne'de varmış gibi gösterenler olduğunu belirten Başkan Gürkan, tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bazı art niyetli ve sapkınlara rağmen işimizi yapmaya devam edeceğiz. Sosyal medyada maalesef hangi ruh haliyle kafayla yapılıyor bilmiyorum. Mesela Sağlık Bakanı'nın tweet'ini bozuyorlar, Edirne'yi ekliyorlar. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir şerefsizlik olur mu? Bu hangi vicdan, namustur? Bir tane yazı çıkarıyorlar genelge gibi biz bile tereddüde düşüyoruz, 'Acaba böyle bir yazı geldi de biz mi atladık' diyoruz. Aslında hiç öyle bir genelge yok. O nedenle biz devletin resmi kurumlarına, yazılara ve bilim insanların gösterdiği yollara bakarak yürümeye devam edeceğiz."

Edirne'de koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığını belirten Gürkan, "Halk sağlığı birimimizde ciddi çalışmalar yapmıştık. Halen dezenfektan malzemesi alıyoruz ve daha da alacağız. Başkan yardımcımıza diyorum, gerektiği kadar alın. Parasını ödeyin ya da gerekiyorsa borçlanın. Bunun hesabını veririz. Halkın sağlığı şu anda her şeyden öncelikli" dedi.

'GÖÇMENLERDEN KAYNAKLI HASTALIK YOK'Pazarkule Sınır Kapısı'nda halen bekleyişlerini sürdüren göçmenlerle ilgili her gün dezenfekte ve hijyen çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Gürkan, "Biz 28 Şubat'tan bu yana her gece saat 3'te Pazarkule'de ilaçlamamızı yapıyoruz. Bir şey olduğu için de yapmıyoruz bunu. Bunu önleyici tedbir olarak uyguluyoruz. Hastalığı ortaya çıktıktan sonra yok etmeye çalışmaktan daha kolay ve önemli bu. Önleyici tedbirler kapsamında gerçekten ilk günden beri çok ciddi çalıştık. Şu an itibarıyla Pazarkule'deki mültecilerden kaynaklanmış ya da ortaya çıkmış, benim bildiğim herhangi bir hastalık hali yok. Ama bu tedbir almayacağız anlamına da gelmiyor. Biz zaten bu tedbirleri 28 Şubat'tan itibaren valilik ile iş birliği yaparak alıyoruz" diye konuştu.

'KİMSE PAZARKULE'YE ZORLA GETİRİLİP GÖTÜRÜLMÜYOR'Başkan Gürkan, hiçbir göçmenin Pazarkule'ye zorla getirilip, götürülmediğinin altını çizerek, "Tam bilgi sahibi değilim ama bildiğim şu; dönmek isteyenlere yardımcı olunuyor. Ama kimse ne zorla Edirne'ye getiriliyor ne de zorla Edirne'den götürülüyor. Böyle bir bilgi varsa doğru değil. Gelmek isteyen geliyor. 'Ben geçemeyeceğim, vazgeçtim' deyip dönmek isteyenler de dönmesine yardımcı olunuyor. Bunun dışında kimsenin 'Hadi bakalım burada süreniz doldu, geri götürüyoruz' şeklinde bir anlayışı yok. Devletin de yok, valiliğin de yok, belediyenin de yok" dedi.

ANTALYA FALEZLERİ 'ÖLÜMÜNE' KEYİF NOKTASI OLDU

ANTALYA'nın dünyaca ünlü 40 metre yükseklikteki falezleri, korkulukları ve uyarı yazılarına rağmen selfie yapanlar yüzünden 'ölüm noktası' haline geldi. Düden Şelalesi Parkı'nda ise çitleri aşıp kahvaltı masası kuranlar olduğu görüldü. Falezlerin bulunduğu Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Bu falezlerden her hafta bir kişi ya denize ya kayaların üzerine düşüyor" dedi.Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü falezleri, havaların ısınmasıyla deniz manzarasında sohbet edenlerin, selfie yapanların uğrak noktası oldu. Varyant, Konyaaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı, Kaleiçi, Karaalioğlan Parkı, Eski Lara Yolu, Düden Parkı olmak üzere denize sıfır yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüş yolu ve falez üzerindeki mesire alanları, uyarılara rağmen ölüm noktası oldu. Yaklaşık 40 metrelik yükseklikteki falezlerin korkuluklarını aşanlar, manzara ve fotoğraf uğruna hayatlarını hiçe sayıyor.10 METREDER DÜŞTÜÖnceki gün akşam saat 17.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Karaalioğlan Parkı'nda arkadaşlarıyla korkuluk üzerinde oturan 24 yaşındaki İhsan Önen, 10 metre yükseklikten düştü. Yürüme noktasına düşen Önen, 112 Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağ bacağı incinen Önen, tedavisi sonrası özel hastaneden taburcu oldu.UYARILARI DİKKATE ALAN YOKKaraalioğlan Parkı'da havanın da iyi olmasını fırsat bilen Antalyalılar, "Dikkat! Lütfen küpeştede oturmayın" uyarılarına rağmen seyir terasının üzerine çıkıp manzara seyretti.Okulların tatil olmasıyla İzmir'den Antalya'ya gelen Öykü Aykurt ise, "İnsan dikkatli olduğu sürece sorun yok, burayı izlemek için oturdum. Bilinçli olduğu ve şakalaşmadığın sürece sorun yok" dedi.Denizi izleyenlerden Nevzat Saygan Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Berkay Zengin ise "Çok tehlikeli, ayaklarını atıyorlar. Sürekli böyle durumlar yaşanabilir. Dikkatli olmak lazım ve ben hep dikkat ederim. Alkollü gelip düşüyorlar" dedi.İstanbul'dan gelen 18 yaşındaki Fatih Arslan ise "Dikkat ettikten sonra sorun yok. Uyarıları dikkate almıyorlar. Bir şey olmaz diye hareket ediyorlar" yorumunu yaptı.MUHTAR FALEZLERDEN DERTLİKaraalioğlan Parkı'nın sınırları içinde olduğunu söyleyen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Bu falezlerden her hafta 1 kişi ya denize ya da kayaların üzerine düşüyor" dedi. Muhtar Ay, şöyle konuştu: "Antalya, falezleriyle ünlü ama gençler buraya gelip içki içip sohbet ediyorlar ve dengeyi kaybedip düşüyorlar. Emniyet uyarıyor, tabelalar konuluyor ama ölme tehlikesi çok yüksek bir bölgedeyiz. Buralarda daha fazla önlem alınmalı, polis daha fazla denetlemeli. Tel çekmek görüntüyü bozar. Polis denetimi daha fazla olmalı. Selfie yaparken ayağı kayıp düşüyor. Valimiz Münir Karaloğlu'nun bölge için gerekeni yaptığını biliyoruz. Emniyet ve belediye, bu bölgeyi kontrol altına almalı. Haftada bir kişiyi falezlerden çıkarıyoruz. Bir şekilde düşüyor. Ayda 3 kişi çıkardığımız oluyor. Falezler üzerinde alkol alınmamalı. Şişeyi bile aşağıya atıyorlar. Burası dünyadaki 10 önemli parktan biridir."DÜDEN PARKI'NDA ÇİTİ ATLAYIP KAHVALTI MASASI KURDULARDüden Şelalesi'nin Akdeniz'e dökülen noktası olan ve hergün yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası parkta, çiti atlayanlar ölüme meydan okurcasına sefie yaptı. Yanlarına termos, masa ve sandalyelerini alan iki kadın, dev çitleri aşıp falezlerin üzerinde kahvaltı yaptı. Görenlerin, "Deprem olsa direkt denize düşerler" dediği iki kadın ise yaptıklarının yanlış olmadığını söyledi.2019 YILINDA 30 VAKA YAŞANDIAntalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2019 yılında, yaklaşık 8 kilometrelik falez bandında, çeşitli sebeplerden denize düzen 30 kişiyi kurtardı. Bu yılın ilk 3 ayında ise ekipler 10 kişiyi denizden ya da kayaların üzerinden alıp hastaneye götürdü.

YANGINDA KÜL OLAN LOKANTANIN YETKİLİSİ: AKARYAKIT DEPOLARINA ULAŞSA FACİA OLURDU BİLECİK'te, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan ve önceki gece 2 saatlik yangında kül olan 2 katlı lokantadaki hasar, gündüz görüntülendi. Tesis yetkilisi Cem Öztezcan, "Büyük zararımız var. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Akaryakıt depolarımız tam doluydu. Yangın oraya ulaşsa facia olurdu" dedi. Bilecik- Bozüyük yolunun 15'inci kilometresinde bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki 2 katlı lokantada, önceki gece yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, akaryakıt istasyonunun idari binasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bilecik, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt'ten itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, alevleri yaklaşık 2 saatte kontrol altına alıp, pompa ve akaryakıt depolarına sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının yol açtığı hasar, gündüz görüntülendi. Yangınla ilgili açıklama yapan tesis yetkilisi Cem Öztezcan, "Çok büyük zararımız var. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Akaryakıt depolarımız tam doluydu. Eğer yangın oraya ulaşsa büyük facia olurdu. Yangının çıkış noktasının elektrik kontağından olduğu tahmin ediliyor ama kesin sonuç yetkililerin incelemesinden sonra belirlenecek" dedi.

AKÇAKOCA'DA EVDE DOĞAL GAZ PATLAMASI: 1 ÖLÜ DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, doğal gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Akçakoca Osmaniye Mahallesi Başar Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında öğle saatlerinde ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana geldi. Patlamada evin pencere doğramaları yerinden fırlarken, alevler evi sardı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Eve giren ekipler, Vedat Yılmaz'ın cesediyle karşılaştı. Vedat Yılmaz'ın cesedi evden çıkarılarak otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen itfaiyecilere ambulansta müdahalede bulunuldu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerine gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARAZİLERİ SU ALTINDA KALAN ÇİFTÇİLER YARDIM BEKLİYOR KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde kar sularının erimesi sonucu Ceyhan Nehri taştı. Nehir kenarındaki mahallelerde yaklaşık 1400 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirten Ortaklı Mahallesi Muhtarı Erdal Ceyhan, mahallenin taşınmasını istedi.

Cumartesi günü kar sularının erimesiyle birlikte Ceyhan Nehri taştı. Taşkın nedeniyle nehrin kenarında bulunan Afşin'in Kabaağaç, Yazıdere ve Ortaklı mahallelerinde tarım arazileri sular altında kaldı. Ortaklı Mahallesi'ndeki bazı evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Kandil Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu nehrin debisi düştü. Taşkınların önüne geçmek için ekipler Ceyhan Nehri'nin kenarını toprakla yükseltmek için çalışma başlattı.

"İLLAKİ BU KÖYÜN TAŞINMASI LAZIM"Ortaklı Mahallesi Muhtarı Erdal Ceyhan, hemen hemen her yıl taşkın sorunu yaşadıklarını söyledi. Taşkınla birlikte hemen ilgili yerlere bilgi verdiğini, bunun üzerine Afşin Kaymakamı ve diğer ilgililerin mahalleye gelip incelemeler yaptığını söyleyen Ceyhan, şunları söyledi: "1980 yılında yaşanan sel baskınında köyümüzdeki 46 evimiz yıkıldı. Evler yıkılınca da karşı tarafa taşındılar. 80'den bu yana 2 yılda bir ya da her yıl bu taşkın yaşanıyor. Taşkın nedeniyle 20 evi boşalttık. Kahramanmaraş'tan mühendisler geldi. inceleme yaptıktan sonra 'Evlerinize girebilirsiniz' dediler. Tarım arazilerinde epey bir zararımız var. Kabaağaç'ta 600-700 dönüm, Yazıdere'de 500, Ortaklı'da da yaklaşık 200 dönüm sular altında kaldı. Arazilerin bazısında ekili buğday var, bazısında da pancar ekmek için gübre atıldı ama sel basınca gübreyi su aldı götürdü. Yalnız yağış bekleniyor. Eğer bu yağış çok olursa yine buralar tehlikede. Şu anda DSİ ve büyükşehirden gelen dozerler, kamyonlar çalışıyor. Ama bu da çözüm değil, geçici çözümdür. İllaki bu köyün buradan kalkması taşınması lazım."

ÇİFTÇİ MAĞDURSu taşkınından en çok zararı gören ise çiftçiler oldu. Sular altında kalan arazilerin ya ekili olduğunu ya da ekime hazırlamak için gübre atıldığını belirten çiftçiler, yetkililerden yardım istedi. Çiftçi Emrullah Karaca, 40 dönüm arazisine şeker pancarı ekmek için hazırlık yaptığını bu kapsamda da kısa süre önce tarlaya gübre attığını belirterek, "Arazime ekim yapacağım zaman su bastı. Şu anda mağdur durumdayız. Selden dolayı evlerimizde çatlaklar var. Ben büyüklerime sadece şunu söylüyorum, bir gün gelsinler bizim evlerde misafir edeyim kendilerini, kalabilirlerse. 3 ton gübre saçtım. Gübreyi de borca aldım, kaç lira olduğunu da bilmiyorum yazdırıp gelmiştim. Ne yapalım canımız sağ olsun. Ben o gübre de değilim. Benim köyüm 80'li yıllardan beri sular altında kalıyor. Her sene 14-30 Mart arası bu rezilliği çekiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

ADIYAMAN'DAN İDLİB'E 4 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ ADIYAMAN Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan 4 TIR yardım Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ve Adıyaman Üniversitesi, tarafından toplanan 4 TIR yardım Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Programa İl Müftülüğünde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Yasin Barutçu, İl Müftülüğü önünde İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ülkede kalan halkın sefalet ve açlık içerisinde hayata tutunmaya çalıştıklarını hatırlatan Hayrat Vakfı Adıyaman Temsilcisi İlyas Bıçakçı,"2011 yılında başlayıp ülkemizde hala devam etmekte olan Suriye sorununda yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi mülteci konumuna düşmüştür. Ülkede kalan halk ise açlık ve sefalet içerisinde hayata tutunmaya çalışmaktadır. Bizler Hayrat Yardım Derneği olarak insanlığın yardım eline muhtaç halde yaşamaya çalışan başta ülkemizde ve Suriye'de olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlum kardeşlerimizi korumak ve kollamayı ana gayemiz haline getirdik. Kim bir kardeşinin dünyada bir ihtiyacını giderirse Allah da ahirette onun ihtiyacını giderir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Sırrına mazhar olmak için çıktığımız Suriye yolculuğunda 1900'e yakın yardım TIR'ının yanı sıra okullar açıp, çadır kentler, mescitler, yetimhaneler kurduk. Sağlık hizmetleri sunmaya çalıştık. Bugün Adıyaman Hayrat Yardım Derneği Şube Başkanlığımızın öncülüğünde Adıyaman Belediyemizin ve Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun katkı sunduğu 4 adet insanı yardım malzemesi taşıyan tırlarımızı İdlib'e ulaştıracağız inşallah"dedi.

Temel gıda malzemeleri, battaniye, ve kıyafetlerden oluşan 4 TIR dolusu yardım İl Müftülüğü önünde İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın okuduğu duanın ardından yola çıktı.

ÇORUM-SAMSUN YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATIYOR ÇORUM- Samsun yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır vasıta araçlar yolda kaldı. Araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla 2 saat sonra normale döndü.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Samsun yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çorum- Samsun yolu Hasan Zahir ve Hancılar mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ağır vasıta araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI SİVAS'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla, kent merkezi beyaza büründü.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam etti. Yağış sonrası kent merkezi beyaza büründü. Tarihi kent meydanında kar nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Sivaslılar kar yağışında yürümekte güçlük çekerken, sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Meraklıları ise bolca fotoğraf çektirdi. Bazı Sivaslılar, mart ayının her zamanki gibi soğuk havasıyla kendisini hissettirdiğini belirtti.

KAR ULAŞIMI ETKİLEDİKentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar ve buzlanma nedeniyle Sivas-Ankara karayolunun Sıcak Çermik bölgesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlara polis, jandarma ve çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yolda kalan bir ambulans da zincir takıp yoluna devam etti.

Öte yandan Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki 1453 rakımlı Seyfebeli mevkisinde bir süre Sivas istikametine araç ulaşımına kapandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

KEMER'DE SAHİLE KÖPEK BALIĞI ÖLÜSÜ VURDU

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahile, 3 metre boyunda, 400 kilo ağırlığında köpek balığı ölüsü vurdu. Belediye ekiplerinin sahilden aldığı köpek balığı ölüsü incelemenin ardından gömülecek. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Pamuk köpek balığı cinsi olma ihtimali yüksek. Bizim körfezimizde çok nadir görülen bir tür" dedi.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde 4 yıldızlı otelde tadilat yapan personel, saat 11.30 sularında sahil kıyısında cansız yatan köpek balığı gördü. Personel durumu Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimi Fevzi Uzun ve ekibi, yaklaşık 3 metre boya sahip 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığında inceleme yaptı. Yaklaşık bir hafta önce açık denizde ölmüş olabileceği değerlendirilen köpek balığının, bu süreçte yaşanan deformasyondan dolayı ölüm nedeninin belirlenemediği kaydedildi. Veteriner hekim Fevzi Uzun, köpek balığının yapılacak incelemenin ardından gömüleceğini söyledi.GÖKOĞLU: PAMUK BALIĞI OLMA İHTİMALİ YÜKSEKAÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Fotoğraftan gördüğüm kadarıyla büyük ihtimalle pamuk köpek balığı olma ihtimali yüksek. Bizim körfezimizde çok nadir görülen bir tür. Açık sularda yaşıyor. Büyük ihtimalle balıkçıların trollerinde ya da balıkçı ağında yakalanıp, denize atılmış olma ihtimali var. Endişeye ve korkmaya gerek yok, çünkü bu tür kıyı bölgelerine yanaşmaz" dedi.

