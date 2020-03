DHA YURT BÜLTENİ - 1 MALATYA'DA 11 KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİNİN SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI MALATYA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, koronavirüs hastalığıyla ilgili şu ana kadar 11 kişiden alınan numunelerde sonuçların negatif çıktığını söyledi.

MALATYA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, koronavirüs hastalığıyla ilgili şu ana kadar 11 kişiden alınan numunelerde sonuçların negatif çıktığını söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla küresel bir salgına dönüşen yeni koronavirüse (Covıd-19) karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de şu ana kadar 5 hastada tespit edilen virüsün yayılmaması içi ülke genelinde alınan önlemler ise üst seviyeye çıkarıldı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli alınan tedbirlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Malatya Valiliği'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Aydın Baruş, "Yeni koronavirüs hastalığı (Covıd-19), ilk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında, solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile gelişen ve birçok ülkeye yayılan viral bir hastalıktır. Ülkemizde de Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi, şu ana kadar beş vaka tanımlanmıştır. İlimizde bugüne kadar tanımlanmış bir yeni koronavirüs (Covıd-19) vakası olmamıştır. Yeni koronavirüs hastalığı (Covıd-19) Dünya genelinde ortaya çıktığı andan itibaren valiliğimiz himayesinde İl Sağlık Müdürlüğümüz sorumluluğunda çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Son olarak dün tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar ilimizde hastamızın olmayışı sevindirici olmakla beraber, vaka görülmemesi için gerek kurumlarımızın gerek vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi.

'KORUNMANIN YOLU HİJYEN'

Vali Baruş, koronavirüs hastalığından korunmanın en önemli yolunun hijyen olduğunu, bu noktada da kentte çeşitli önlemlerin alındığını kaydederek, şunları söyledi: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızda, camilerimizde, okullarımızda, servis, minibüs ve otobüslerimizde alınan hijyen önlemlerinin arttırılmasına karar verilmiştir. Nisan ayının sonuna kadar kamu kurumlarımızca gerçekleştirilecek her türlü toplu faaliyetler iptal edilmiştir. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tüm kurumlarımıza yeteri kadar bilgilendirici afişler, broşürler dağıtılması ve kurumlarda görev yapan personele eğitimler verilmesi planlanmıştır. Okullarda başta tuvaletler, merdiven korkulukları, kapı kolları gibi sıkça dokunulan yerler başta olmak üzere temizlik ve dezenfeksiyon tedbirlerinin arttırılmasına karar verilmiştir. Camilerde tuvalet, abdesthane ve halıların temizlik sıklığının arttırılmasına, tesbihlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Toplu taşıma araçlarının günlük temizliğinin yapılması; AVM, terminal, havaalanı gibi ortak kullanım alanlarında gerekli temizlik ve dezenfeksiyon sıklıklarının arttırılması talimatlandırılmıştır."

'ŞÜPHELİ VAKALARI İZOLE EDİYORUZ'Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de şu ana kadar Malatya'da 11 olası vakanın olduğunu kaydederek, "11 olası vakanın sonuçları negatif geldi. Son olarak yine olası vaka ihtimali olan 2 hastamızdan da numune aldık, gönderdik ve sonuçlarını bekliyoruz. Hastaların numunelerini gönderdikten sonra sanki hasta koronavirüs enfeksiyonuymuş gibi biz izole bir odaya alıyoruz. O şekilde takip ediyoruz. Sonuç negatif geldikten sonra genel durumu da iyiyse evine gönderiyoruz" diye konuştu.

'TEDBİRLER TEDİRGİN ETMEMELİ'Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da alınan tedbirler nedeniyle halkın tedirginliğinin artırmaması gerektiğini belirterek, "Bu tedbirleri, vatandaşın bu enfeksiyondan korunması amacıyla yapıyoruz. Bu tedbirler alınırken eğer vatandaşımızda ayrı bir tedirginlik yaratıyorsa, tedbirler doğru orantılı olmadığını görürüz. Dolayısıyla bizim aldığımız bu tedbirleri vatandaşlarımızın tedirginlik olarak algılamaması gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

BAKAN TURHAN: IRAK, İRAN, SOFYA DEMİRYOLU HİZMETİNİ DURDURDUK

SAMSUN'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kirazlık mevkii yan yol hattında, demir yolu hemzemin geçişi ve köprü projesi ile ilgili incelemelerde bulundu. Bakan Turhan ardından Valilik ziyaretinde bulundu.Burada yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Ulaştırma hepinizin bildiği gibi hayatımızın her anında her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir hizmet. Şuanda dünyayı sarsan bir sağlık problemi var, koronavirüs problemi. Bütün dünya bununla ilgili olarak teyakkuz halinde acil durum ilan edilmiş durumda. Biz de hükümet olarak sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ve sağlık bilim kurulunun tavsiyelerini sağlık bakanlığımızın kararlarını ulaştırma alanındaki gerek yurt içi gerekse yurt dışı ulaştırma hizmetleri konusunda bazı tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. Dün bu konu ile ilgili olarak sayın sağlık bakanımızla birlikte açıklamalar yaptık. Bildiğiniz gibi şu anda hava yolu ulaşımında 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. Yine özellikle doğu komşumuz İran'la olan demir yolu ve kara yolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz. Yine hakeza Irak ile, yine Sofya demiryolu bağlantımızı da hizmetimizi de durdurduk. Bunların tek amacı var insanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak. Bununla ilgili olarak Sağlık Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığı'mızın karaları doğrultusunda bu süreler kısaltılıp uzatılabilecek" dedi.

'SAMSUN-KALIN DEMİRYOLU YENİLEME ÇALIŞMALARI 1 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK'Samsun-Kalın(Sivas) demiryolu hattı yenileme çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Demir yolu tabi Samsun Limanı'nın iç Anadolu bölgesine bağlantısını sağlayan Samsun-Sivas hattındaki çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu projeyi inşallah hizmete açacağız. En geç bir ay içerisinde tamamlanır. Bazı eksik kalan toparlanma işleri var bunları inşallah önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız" dedi.

'ANKARA-SAMSUN HIZLI DEMİRYOLU İHALESİ YIL SONUNDA YAPILACAK'Bakan Turhan, Ankara-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi ile ilgili bilgi vererek "Ankara-Samsun Hızlı Demiryolu Projesinin de sonlarına doğru yaklaştık. Bu yılsonunda inşallah projeyi tamamlayıp, tamamlandıktan sonra da ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu Samsunumuza başka bir önem katacak, Samsun'un ulaşım alt yapısını daha da güçlendirmiş olacak. Bir başka deyişle bu hızlı demir yolu Mersin Limanı ile Samsun Limanı'nı birbirine demir yolu sistemiyle de entegre etmiş olacak. Samsunumuzu Ankara'ya otoyol standardında bir karayolu projesiyle de bağlamak için proje çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Samsun Otoyolu ve devamında Bafra-Ünye çevre yolu ile birlikte bu projemizin de son aşamasına yaklaşıyoruz. İlk etapta Ankara Derice kesimini yap, işlet, devret yöntemiyle ihalesini yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra da kalan kesimlerin ihalesini yapıp bunu da bölgemizin ulaşım alt yapısını güçlendirmek için hayata geçireceğiz" diye konuştu.

ŞANLIURFA VALİSİ ERİN: 1 AY BOYUNCA TAZİYELERE VE KAHVEHANELERE GİTMEYİN

ŞANLIURFA'da Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen 'koronavirüs' toplantısında kentte yapılması planlanan tüm etkinlikler iptal edildi. Toplantıda vatandaşlara uyarılarda da bulunan Vali Erin, 1 ay boyunca taziyelere ve kahvehanelere gidilmemesini önerdi.Koronavirüsü tedbirleri kapsamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleriyle kentte alınması gereken tedbirleri görüştü. Toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, şu ana kadar kentte 14 şüpheli vakanın görüldüğünü, hepsinin sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı. Umreden dönen 994 kişinin de incelendiğini belirten Vali Erin, virüs sonrasında kentte fırsatçılık yapanlara yönelik olarak da kapsamlı inceleme yapılacağını aktardı. Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Vali Erin, 1 ay boyunca taziyelere ve kahvehanelere gidilmemesini isteyerek şöyle konuştu: "Olağanüstü hiçbir durum yok. Alınan tedbirlerle şu anda çok iyi bir durumda olduğumuzu ifade edebiliriz. Sağlık Bakanının bizzat açıkladığı 2 tane tespit edilen ve yurt dışıyla bağlantılı oldukları dışında tespit edilen herhangi bir vaka yok. Suriye ile bağlantılı olan sınır kapılarımızda gerekli önlemleri ve tedbirleri ilk günden itibaren aldık. Şüpheli olarak nitelendirilebilecek vakalardan bu güne kadar 14 tane bizim resmi gönderdiğimiz ve test sonuçlarının tamamı negatif olan vakalarımız oldu. Şanlıurfa bu anlamda temiz. Halkın yoğun olarak faaliyet gösterdiği bütün alanlarda tedbirler alındı. Akçakale Sınır Kapısı ve karşı tarafta da görev yapan personellerimiz alınan tedbirlerle yakın bir şekilde takip ediliyor ve sağlık personeli aracılığıyla Türkiye ve Şanlıurfa'ya giriş yapan güvenli bölgedeki herkesin her türlü sağlık muayeneleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın genellikle rahat olmasında fayda var. Herkes görevi başında herkes üzerine düşeni yapıyor. Her türlü tedbir çok titiz bir şekilde alınıyor."Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kentte yapılması planlanan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri ile Ramazan ayı etkinlikleri ve kentteki diğer etkinliklerin koronavirüs tehdidi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

BELEDİYENİN SOSYAL TESİSLERİ VE FUAR ALANI DEZENFEKTE EDİLDİ

ŞANLIURFA'da özel kıyafetli ve maskeli belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal tesisler ve fuar alanında bulunan ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.Koronavirüsü tedbirleri kapsamında belediye ekipleri kentte devam eden dezenfeksiyon çalışmalarıyla insanların yoğun olarak kullandığı fuar merkezi başta olmak üzere, Sakıp'ın Köşkü, Hamarat Eller, üretim tesisi, GAP SUKAY, Cumhuriyet Tesisleri, Beltur Ocakbaşı ve diğer tüm tesisler ile Büyükşehir Belediyesinin hizmet binaları dezenfekte edildi. Virüs salgını nedeniyle kentte düzenlenen evlilk ve mobilya fuarı vatandaşların toplu alanları kullanmaması nedeniyle fuarın sönük geçtiği görüldü. Temizlik ekipleri, dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan ULV cihazıyla yapılan uygulamalarda tüm detaylar gözden geçirildi. Belediye ekipleri, çalışma takvimi çerçevesinde tüm belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Özellikle ortak kullanım alanlarında yoğunlaştırılan çalışmalarda, alanların hassasiyetine göre belirli sıklıklarla uygulama yapılıyor.

ADANA'DA YOLCU OTOBÜSLERİNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

ADANA'da, şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler, koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Yolculara da virüsle mücadele için bilgilendirme yapıldı. Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'küresel salgın' (pandemi) olarak adlandırılan koronavirüse karşı üniversite eğitimine 3 hafta ara verildi. Adana'da bulanan otobüs firmaları da önlemlerini artırarak, şehirler arası otobüslerin dezenfektasyonu yaptı. Özel koruyucu kıyafet giyen görevliler, araçların tamamını temizlik dezenfeksiyon çalışması yaptı. İşlemlerin ardından tekrar otobüslere binen yolculara ıslak mendiller dağıtıldı. Firmalar adına açıklama yapan Nuray Aybatar "Ulaşımda çalışan firmalara büyük görevler düşmektedir. Biz de aynı şekilde hareket ederek tedbirlerimizi önceden alıp yolcularımızın sağlığı için gerekli çalışmaları yaptık. Otobüslerimizin ilaçlanması yapıldı. Aynı zamanda, yolcularımız, seyahatleri sırasında çeşitli bilgiler verilerek bilinçlendiriliyoruz" dedi.

MAHKEME KORONAVİRÜSÜ DİKKATE ALDI, ÇOCUĞUN BABASIYLA KALMASINA KARAR VERDİ

KOCAELİ'de, boşanan çift çocuklarının velayeti için dava açarken, babanın avukatının başvurusu üzerine yurtta bulunan E.B.'nin koronavirüs nedeniyle dava süresince babasının yanında kalmasına izin verildi. Kocaeli'de Cemile B. ve Mehmet B. çifti bir süre önce boşanırken, çocukları E.B.'nin velayeti için dava açtı. Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi velayetin kime verileceği konusunda karar verene kadar E.B.'nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir kurumda koruma altında tutulmasına karar verdi. Baba Mehmet B.'nin avukatı Hilal Altun, Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, koronavirüs nedeniyle çocuğun velayetinin geçici olarak babasına verilmesini talep etti. Avukat Hilal Altun mahkemeye verdiği dilekçesinde, "Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada görülen koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler için uzaktan eğitim sistemine geçilecektir. Koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiş, bazı ülkeler karantina ilan etmiştir. Müvekkil, E.B.'nin bu süreçte çocuklarının kalabalık olarak yaşadığı kurumda kalmasını istememektedir. E.B bulunduğu kalabalık ortamda koronavirüs nedeniyle tehdit altındadır. Tüm bu nedenlerle E.B.'nin geçici velayetinin müvekkile verilmesini, bu talep kabul edilmez ise 2 hafta süreyle yatılı kalmasına izin verilmesini talep ederiz" dedi.

MAHKEME SÜRESİNCE BABASININ YANINDA KALACAK Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi başvuruyu değerlendirerek, dava süresince çocuğun babasının yanında kalmasına karar verdi. Mahkemenin kararı şöyle: "Dünya çapında yaşanan virüs salgını sebebiyle okulların tatil edilmesi ve yetkili makamlarca yapılan açıklamalar doğrultusunda toplu yerlerde mümkün oldukça bulunulmaması uyarıları birlikte dikkate alındığında çocuğun, yüksek yararı salgın hastalık dikkate alınarak çocuğun müşterek kurumdan alınarak dava süresi boyunca baba Mehmet B.'ye verilmesine yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

'KARARIN EMSAL OLDUĞU KANAATİNDEYİZ'Avukat Hilal Altun mahkemenin kararıyla ilgili olarak, "Velayet değişikliği davaları mahkemece resen araştırma yükümlülüğü olan, çocuğun yararının üstün tutulduğu davalardandır. Davada mahkeme çocuğun yararına olduğu gerekçesiyle sosyal inceleme raporuna göre karar verilene dek çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumda kalmasına karar verdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi gibi tedbirler de alındı. Biz de müşterek çocuğun diğer çocuklarla birlikte kalabalık yurt ortamında yaşadığı ve tehdit altında olduğu, olası karantina tedbiri halinde ailesi ile iletişimin kopabileceği gerekçeleriyle dava süresince babasıyla kalmasına karar verilmesini talep ettik. Mahkeme de aynı gerekçelerle talebimizi kabul etti. Kararın doğru olduğu ve emsal niteliğinde olduğu kanaatindeyiz" dedi.

'KORONAVİRÜS' TATİLİNDE, EDREMİT KÖRFEZİ'NDEKİ SAHİLLER DOLDU

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde bulunan sahil bölgeleri, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte, hareketli günler yaşamaya başladı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil bölgelerine akın etti.Türkiye genelinde, dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde okulların tatil edilmesiyle, yazlık bölgelerde hareket yaşanmaya başladı. Öğrenciler, okullarından evlerine dönerken, Edremit bölgesinde yazlıkları olan vatandaşlar da bahar havasıyla bölgeye gelmeye başladı.Yazlıkları olanlar bölgeye gelmeye başlarken, otel işletmecileri ise umutlarını nisan ayına saklıyor. Edremit Körfezi Otelciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz, "Ülkemizde okulların kapanması, maçların seyircisiz oynanması gibi alınan tedbirler neticesinde en çok etkilenen sektör turizm oldu. En son geçen hafta itibariyle otelimize tur aldık. Şu an itibariyle Nisan 15'ine kadar bütün tur sözleşmelerimiz iptal oldu. Özellikle günübirlik Çanakkale turları bölgemize geliyordu daha çok. Onlar da şu anda okulların kapanmasıyla iptal olmuş durumda. Tedbirleri olumlu karşılıyoruz. Bakanlıkların almış olduğu programlara harfiyen uyuyoruz. Alınan tedbirleri doğru olduğunu düşünüyorum. Şu an butik otellerin hepsi açık vaziyete. Müşteri kabulümüz söz konusu. Grup eğlenceleri iptal ettik. Edremit Körfezi'nde tabi şöyle bir hareketlilik var. Nüfusu oldukça yoğun bir bölge. Dışarıda okuyan üniversite öğrencilerimizin hepsi bölgemize geri döndü. Ayrıca yazlıkçı diye tabir ettiğimiz, bölgemize gelen misafirler de baharın gelmesiyle birlikte tekrar buradaki evlerine dönmeye başladılar. Dolayısıyla bundan da kaynaklı bir yoğunluk var. Doktorlar, temiz havaya çıkın, evlerinizi havalandırın diyorlar. Bölgemiz de Kazdağları'nın oksijeni ve temiz hava ve Akçay'ın iyotuyla birlikte koronavirüsten korunma için önemli bir yer olduğunu iddia ediyoruz" dedi.

GÜNÜBİRLİK İŞLETMECİLER VE VATANDAŞ MEMNUNTatil, sahil kesimlerinde en çok günübirlik işletmelere yaradı. Güneşli hava ile birlikte de vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Öğrenci olduğunu söyleyen ve güzel bahar havasının tadını çıkarmak için arkadaşıyla Akçay'a geldiğini belirten Neslişah Sekmen, "Okulların tatil edilmesiyle birlikte Akçay da kalabalıklaşmaya başladı. Dışarıdan gelen oldukça insan var. Şu an hava çok güzel. Koronavirüsün bu bölgeye fazla geleceğini düşünmüyorum ancak, okuldan evlerine giden arkadaşlarımıza virüs bulaşma durumu olursa buraya da getirebilirler diye düşünüyorumö diye konuştu.Kafe işletmecisi Yılmaz Durmuş ise, "Okulların kapatılmasıyla tatil başladı. Öğrenciler ve ikinci konut sahipleri gelmeye başladı. Bölgemiz oksijen dolu ve bunu bilenler gelmeye başladı. Bölgemizde herhangi bir sorun yok. Herkes gelebilir" dedi.Akçay'ın güzel havası ve bol oksijeni nedeniyle koronavirüse karşı en korunaklı yer olduğunu söyleyen Kadir Öz ise şunları söyledi. "Akçay'ımız çok güzel ve harika bir yer. Havamız güzel, suyumuz güzel, bize virüs falan vurmuyor. Çok sağlıklı bir ortamımız var. Bütün herkesi bekliyoruz. Bölgede adeta yaz başladı. Okullarında tatil olmasıyla birlikte kalabalık ve güzel bir ortamımız var."

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU SİTESİNDE YANGIN: 30 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ UŞAK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin zemin katındaki yemekhanede yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 30 çocuk, hastaneye kaldırıldı.Yangın, dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi 1'inci Emlak Sokak'ta bulunan, 06- 14 yaş arasındaki 40 çocuğun kaldığı Çocuk Evleri Sitesi'nde çıktı. Sitenin zemin katında bulunan yemekhanede bilinmeyen nedenle çıkan yangında, dumanı fark eden çocuklar bir anda paniğe kapıldı. Durumu fark eden yetkililer, çocukları binadan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın, kısa sürede yayılmadan söndürüldü. Yapılan kontrolde dumandan etkilendiği belirlenen 30 çocuk, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

BARAJ KAPAKLARI AÇILDI, ADACIKTA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI ÇORUM'un Osmancık ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ne giden Irak uyruklu 3 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu debisi yükselen nehirde mahsur kaldı. 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Osmancık'a bağlı Kargı köyünde Kızılırmak Nehrinde meydana geldi. Irak uyruklu 3 kişi, nehirde balık tutmak istedi. Bu sırada baraj kapaklarının açılması sonucu sular yükselince 3 kişi nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine baraj bölgesine belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 3 saat boyunca mahsur kalanlar, botlara alınarak kıyıya çıkarıldı. Irak uyruklu 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YUNANİSTAN SINIRI İHA İLE HAVADAN, ÖZEL HAREKATÇILARLA KARA VE SUDAN TAKİPTE

YUNANİSTAN sınırında yerli ve milli Bayraktar TB2' tipi yerli ve milli İHA '1453' devriye görevlerini sürdürüyor. Türkiye, sınırı havadan İHA ile gözetlerken, karadan da özel harekat polisleri sınırın sıfır noktası ile göçmenlerin Yunanistan'a geçiş yaptığı Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyelerini sürdürüyor.Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlere 'serbest sınır uygulaması' sonrası Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen binlerce göçmen Edirne'ye akın etti. Buradan Yunanistan'a geçen göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından 'uluslar arası hukuka' aykırı binlerce göçmenin para, telefon ve değerli eşyaları alınıp üzerlerindeki kıyafetleri de çıkartılarak, darp edilip Türkiye'ye geri itildi.

'1453 UÇUŞ KODUYLA DEVRİYE ATIYOR'Yunanistan sınırında en son olarak 'Bayraktar TB2' tipi yerli ve milli İHA '1453' uçuş koduyla gökyüzünde devriye görevi yapıyor. Gökyüzünde Türk güvenlik güçlerinin gözü olan İHA gökyüzünde devriyesi sırasında Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olarak göçmenlere davranmasını takip ediyor. İHA'nın kayıt ettiği görüntülere göre Türk güvenlik güçleri bölgeye giderek Yunanistan'ın geri itmelerinin ve uyguladığı zulmün önüne geçiyor. Edirne Valiliği yetkilileri, İHA'ların Türk güvenlik güçlerinin gözü olduğunu söyledi.Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, göçmenlerin geçmek için akın ettiği Yunanistan sınırında İHA'nın göreve başladığını duyurdu. Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, twitter'dan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında bir İHA'nın devriye görevine başladığını duyurdu. İHA'nın görev yaptığı bölgenin haritasını yayınlayan Bayraktar, "Bayraktar TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye.... Semalarımızda Hür ve Özgür" notunu 'MilliTeknolojiHamlesi' hashtagiyle paylaştı.

HAVA, KARA VE NEHİRDE ÖNLEMLERYunanistan sınırına sevk edilen tam donanımlı özel harekatçı polisler iki ülke sınırını belirleyen Meriç Nehri'nde, Yunanistan'ın 'uluslararası hukuku aykırı' hareket ederek geri itmelerin önüne geçti. Bunun ardından Yunan polisi Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde 16 gündür Avrupa ülkelerine gitmek için, Yunanistan'a geçmek isteyen binlerce göçmene silahlı ve plastik mermili ateş edip, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi Türkiye'nin tedbirleri artırmasına neden oldu.

RUS SAVAŞ GEMİSİ 'CAESAR KUNİKOV', ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Ege Denizi'nden dün saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.

YANGINDAN KORKUP BALKONDAN ATLAYAN KADIN ÖLDÜ

MERSİN'de 13 katlı apartmanın sekizinci katındaki dairede çıkan yangın sonucu paniğe kapılıp evin balkonundan atlayan Yasemin Özel (38), zemine çakıldı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede öldü.Olay, Merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan 13 katlı apartmanın sekizinci katında yangın çıktı. Yangın çıkan evde bulunan Yasemin Özel, alevlerin bir anda daireyi sarmasından dolayı balkona çıktı. Balkondayken paniğe kapılan Özel, çevredekilerin uyarılarına rağmen kendisini balkon demirinden aşağı sarkıtarak boşluğa bıraktı. Talihsiz kadın yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yasemin Özel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜÇÜNCÜ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN GÜNEŞ, AĞIR YARALANDI

TOKAT'ta apartmanın 3'üncü katındaki evin penceresinden düşen Güneş Ceylan (2) ağır yaralandı.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi Ticaret Meslek Lisesi karşısında bulunan Yıldız Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında yaşayan 3 çocuklu Kadim ve Nurten Ceylan çiftinin küçük kızları Güneş Ceylan, açık olan pencere önündeki koltuğa çıkarak dışarıya bakmaya çalıştı. Dengesini kaybeden küçük çocuk bir anda aşağı düşerek ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredikeler ve anne Nurten Ceylan, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minik Güneş, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

METAL ATÖLYESİNDE YANGIN

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren metal parça imalathanesinde yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, demir kesme makinesi kullanılamaz hale geldi.Yangın, dün öğle saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir metal parça imalathanesinde meydana geldi. Demir kesme makinesi, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden diğer işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Etrafa ve diğer makinelere yayılmadan söndürülen yangın sonucu metal kesme makinesi kullanılmaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)TUTUKLANDI

Konya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İKİ SÜRÜCÜNÜN YOL VERME TARTIŞMASINDA KAN AKTI: 1 YARALI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yol verme yüzünden çıkan kavgada bacağından vurulan sürücü yaralandı.Alanya'ya bağlı Güllerpınarı Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında sürücüler S.A. ile S.Y. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından S.A.'nın bıçakla saldırdığı S.Y. yanındaki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Sağ bacağına kurşun isabet eden S.A. yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.A. hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. S.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.Diğer yandan sürücülerin kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde birbirini kovalayan iki sürücü yer alırken, silah sesleri de duyuldu.

KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL BİNANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ: 2 YARALI

KAYSERİ'de, çarpışan 2 otomobilden biri savrularak, 3 katlı binanın bahçesine devrildi. Kazada 2 sürücü yaralandı.Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Salih Düzgün (35) yönetimindeki 38 ADC 455 plakalı otomobille Atakan Ünsal'ın (19) kullandığı 38 PR 795 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Düzgün'ün otomobili savrularak, 3 katlı binanın bahçesine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 3 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan Gülizar Kılıç, kaza sesini duyunca korku yaşadıklarını belirterek, "Sanırım 'arabaya vurmayayım' diye bu tarafa uçtu. Ben evden dışarı çıkıyordum. Çamaşır toplayacaktım. İçindeki yaralı 'Beni kurtarın' dedi. Komşumuz geldi. Kapıyı açıp onu oradan çıkardık" dedi.

İZMİR'DE KUYUMCU SOYGUNU

İZMİR'in Balçova ilçesindeki bir kuyumcuya giren maskeli ve tabancalı soyguncu E.Y.T. (18), 5 cumhuriyet altınını alarak kaçtı. E.Y.T. ve ona yardım eden B.A. (19), olayın hemen ardından kıskıvrak yakalandı.Olay, Ata Caddesi 105 numarada faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Dün saat 17.30 sıralarında kuyumcuya gelen tabancalı ve maskeli soyguncu E.Y.T., 4 cumhuriyet altınını alarak hızla dükkandan çıktı. E.Y.T., dışarıda çevreyi gözetleyen B.A. ile birlikte kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler, başlattıkları çalışma kapsamında, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Çalınan altınlar sahibine teslim edildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

57'NCİ ALAY KORTEJİ, MALKARA'YA ULAŞTI

ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, akşam saatlerinde Malkara ilçesine ulaştı. Şehirde coşkuyla ve sevgi gösterileriyle karşılanan korteji izlemeye gelen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'nci yıldönümü nedeniyle 18 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve Sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden önceki gün sabah saatlerinde yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla Malkara- Keşan karayolu üzerinden yürüyerek akşam saatlerinde ulaştığı Malkara ilçesine alkışlarla karşılandı. 57'nci Alay'ın en önünde atlılar yer aldı. At üstünde yürüyüşe katılarak bu anlamlı yürüyüşe renk getiren 3 genç, halkı selamlayarak yürüyüşüne devam etti.

'ŞANLI YÜRÜYÜŞÜNÜZDE BAŞARILAR DİLİYORUM'Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yürüyüşe katılanlara çiçek ve plaket verdi.Yurdakul, "Sizin emeklerinizle 57'nci Alay ruhunu yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda 57'nci Alayımız bugün de Malkara'da. 57 nci Alay'ın Malkara'da olması bizim için onur kaynağı, gurur kaynağı. 57'nci Alay'ın yürüyüşçülerine ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir devrin battığı yer olan Çanakkale'nin Malkaramızın güzergahında oluşu da gurur verici. Bize tarihimizi tekrar hatırlattıkları için değerlerimize sahip çıktıkları için özellikle millet olarak birlik olmaya en çok ihtiyacımız bu günlerde bizlere bu duyguyu bir kez daha yaşattıkları için tüm yürüyüşçülere teşekkür ediyorum. Sizleri Malkara'da ağırlamak bizler için büyük bir onur. Hepinize şanlı yürüyüşünüzde başarılar diliyorum" dedi.

'57'NCİ ALAY'IN SANCAK ANITINI İSTİYORUZ'Grubun sözcüsü Hikmet Selim Yılmaz da, amaçlarının, Tekirdağ'ı tarih ile kucaklaştırmak olduğunu belirterek, "Bugün 10'uncu yılımız. 10 yıldır sizlerin bıkmaz bilmeyen enerjisiyle desteğiyle küçücük taneyken koca bir kartopuna dönüştük. Bizim Tekirdağ'dan üç isteğimiz var. Biz Tekirdağ'da bir Çanakkale müzesi istiyoruz. Görselliğiyle objeleriyle bir Çanakkale müzesi istiyoruz. Yarkışla binaları bizim, bugüne kadar kullanıldı. Ama bundan sonra restorasyonu yapılıp geçmiş sürecin tarihsel dokusuna döndürülmesini istiyoruz. Sancak devir teslim törenleri yapıyoruz her yıl. Dünya'da bunun başka bir örneği yok. Onun için Tekirdağ'ın en görkemli em görselli yerine 57'nci Alay'ın sancak anıtını istiyoruz" diye konuştu.

KORTEJİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE SELAMLADI57'nci Alayı kortejini elindeki Türk bayrağını sallayarak karşılayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Nursel Bayraktar, şunları söyledi: "Şu an duygularıma hakim olamıyorum. Duygulanmamak elde değil. Keşke onlar için elimizden bir şeyler gelse bir şeyler yapsak. Onları hiçbir zaman unutmadık. Unutmayacağız da. Türk bayrağımızı çok seviyorum. Türk bayrağının kıymetini bilelim. Her yeri Türk bayrağıyla donattım."

MARMARİSLİ TURİZMCİ EĞİTİME DESTEK İÇİN DÜNYANIN EN TEHLİKELİ SULARINDA KULAÇ ATTI MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, otel işletmeciliği yapan Emre Deliveli (45), dünyanın en zorlu altıncı parkuru olarak kabul edilen ve Güney Afrika'da bulunan Cape Town'dan Roben Adası'na yüzen ilk Türk erkek oldu.Marmarisli turizmci Emre Deliveli, 'eğitime destek' farkındalığı yaratmak için dünyanın en zorlu denizlerinde kulaç atıyor. Develi, 23 Ağustos 2019 tarihinde İngiltere ve Fransa'yı birbirinden ayıran, 563 kilometre uzunluğa sahip Manş Denizi'ni, 15 saat 41 dakikada yüzerek geçti. Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türk yüzücülerden biri olan Deliveli, Türk bayrağını dalgalandırdı. Yine eğitime destek farkındalığı için Güney Afrika'nın Roben Adası'na giden Develi, 19 Şubat 2020 tarihinde Roben Adası ile Cape Town arasında bulunan 8,5 kilometre mesafeli dünyanın en tehlikeli 6'ncı parkurunda kulaç attı. 3,5 saatte yüzme rotasını tamamlayan Deliveli, yönetim kurulu üyesi olduğu Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü flaması ve Türk bayrağı açtı. Deliveli, sosyal medya hesabından "Her şey eğitim için. Güney Afrika'dan Marmaris'e selam dostlarö yorumu yaptı.Marmaris'e önceki gün dönen Emre Deliveli, "Cape Town ile Roben Adası risk taşıdığı için dünyanın altıncı zorlu yüzme parkuru olarak kabul edilir ve 8,5 kilometre mesafedir. Su çok soğuk ve 30 metrede bir su sıcaklığı 11-13 derece arasında aniden değişir. Yine 30 metre de bir gelgit, dalgalar aniden değişiyor. Tehlikenin en büyüğü ise beyaz köpek balıkları bu alanda sıklıkla dolaşıyor ve çok tehlikelidir. 19 Şubat 2020 Çarşamba günü kulaç atmaya başladım. Yüzerken su sıcaklığı 13 derece idi. Beyaz köpek balığı denk gelmedi. Gelgitler az olmasıyla 3,5 saatte parkuru tamamladım. Bunu yaparak dünyanın en tehlikeli altıncı yüzme parkurunu geçen ilk Türk erkek oldum. Her şeyin lehimde gitmesi ile sonuca ulaştım. Yüzme sporuna hobi olarak genç yaşlarda başladım. Son üç yılda hobimi eğitime destek verilmesi için farkındalık oluşturarak yapıyorum. Türkiye'de yüzme sporuna gönül veren ve dünyanın birçok ülkesinde yarışlara katılan çeşitli dereceler alan kadın ve erkek arkadaşlarımla eğitime destek oluyoruz. Bu yaz dostlarımızla buluşarak yine dünyanın en riskli yüzme parkurları olan Amerika Birleşik Devleti'nin Kaliforniya şehrindeki Catalina Adası Koyu'nda ve New York'un Manhattan şehrindeki akıntıları tehlikeli olan denizde yüzeceğim. Gittiğim ülkelerde yeni insanlar tanıyorum. Onlarla çok sıkı dostluklar kuruyorum ve Marmaris'e tatile davet ediyorumö dedi.

BALON BALIĞIYLA MÜCADELEDE, 'KUYRUĞUNU GETİR 5 LİRA AL' PROJESİ BALIKÇILARI SEVİNDİRDİ TARIM ve Orman Bakanlığı'nın, Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balıkları ile mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi Antalyalı balıkçıları sevindirdi. Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, "Boşta kalan balıkçı bu işe koşar, iyi bir proje. 100 tane balık tutarsan 500 lira. Nerede kazanacaksın bu parayı?" dedi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise, bölgede 7 türde balon balığı olduğunu, mücadelenin belli bir ölçüde olacağını söyledi.Akdeniz sahillerinde 2000'li yıllardan itibaren görülmeye başlayan ve 7 türü olan balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı, ilginç bir proje için düğmeye bastı. Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balığı ve aslan balığı için hazırlanan proje, önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon görüşmelerinde dile getirilmiş, mücadele şekli anlatılmıştı. Balıkçıların ağlarını parçalayan ve anında denize atılan balon balığı için bakanlık, 'Kuyruğunu getir, 5 lira al' projesine start verdi.

NEREDE KAZANACAKSIN BU KADAR PARAYI?Bakanlığın bu çalışması Antalyalı balıkçıları sevindirdi. 110 balıkçı tekne sahibinin üye olduğu Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatif üyesi İlhan Kaplan, bakanlığın projesini, 'iyi bir proje' olarak nitelendirdi, "5 lira da iyi" yorumunu yaptı. Kaplan, "100 tane, 50 tane tutulur. Bu proje için koşan olur. Balon balığıyla bir mücadele şekli. Boşta olan balıkçılar da bu işe koşar. 100 tane balık tutarsan 500 lira. Nerede kazanacaksın bu parayı?" dedi.Kaplan, Antalya'da küçük balıkçı teknelerinin olduğunu, 15 Nisan'daki avlanma yasağından etkilenmediklerini de belirtti.

AĞLARIMIZ KURTULURAntalyalı 30 yıllık balıkçı Halil Bulanık da bakanlığın projesinin yerinde olduğunu vurgularken, "İyi olur, hem balıkçının ağları kurtulur. Balık nesli çoğalır. Bu balık ağlara zarar veriyor" dedi.Balon balığı avlamaya yönelik ağ takımı yapılması halinde 200 ile 300 kilo balon balığı yakalanabileceğini belirten Bulanık şöyle konuştu: "Sahillerimizden balon balığı temizlenir. Şu an balon balıklarını denize atıyorduk. Günde 40- 50 tane yakaladığımızı bilirim. Takımı yapan bir balıkçı, günlük bin lira kazanabilir. Günlük 300- 400 tane bile yakalanır. Balıkçılar için bakanlığın projesi hem maddiyat ve hem dönem için iyi. Bu proje balon balığının zararını kısmen düşürür."

GEÇİM KAYNAĞI OLURTeknesiyle bölgede 15 yıldır balıkçılık yapan Behlül Ağır ise bakanlığın projesini duyduğunu söyleyerek, günde 150 ile 200 kilo tutabileceğini söyledi. Ağır, "5 liradan 400 veya 500 lira kazanırım. Normal tuttuğumuz balık tabi ki kazandırıyor, ama balon balığına teşvik yöntemi bize de kazandırır. Teşvik edilirse biz daha fazla yakalamaya çalışırız. Bir geçim kaynağı olur. Bu yöntemle Akdeniz'de bu balon balığı azabilir" dedi.

ETİNİ DEĞERLENDİRMEK LAZIMAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bölgede 7 türde balon balığı olduğunu, mücadelenin belli bir ölçüde olacağını söyledi. Balığın Akdeniz ekosisteminde olduğunu, etinin değerlendirilme şeklinin araştırılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Gökoğlu şöyle konuştu: "Böyle bir tedbir aldığımızda, İsrail, Suriye aldı mı? Lübnan aldı mı, Yunanistan, İtalya, Mısır aldı mı? Buna da bakmak lazım. Bizim kıyılarımızda belli bir seviyeye çektik, ama bitmez. Ekosisteme girdi. Bunu değerlendirmemiz lazım. Balıkçılar çok miktarda tutar. Aşırı çok balon balığı var. Kuyruk başına hesaba gittiğimizde bin tane tutan da olur, 300 tane tutan da olur. Çıkan avcı teknesine göre 5 ton tutulabilir, fena rakam değil tabi. Kuyruk başına 5 lira verilince herkes balıkçı da olacaktır. Nisan ayı ortasındaki av yasağı bu projeyi etkilemez. Küçük balıkçılar ve tekneler ava çıkar."

