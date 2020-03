DHA YURT BÜLTENİ - 1 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİYARBAKIR ANNELERİNE 8 MART MESAJI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİYARBAKIR ANNELERİNE 8 MART MESAJI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çocukları dağa kaçırıldığı için 188 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren ailelerle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

'İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA YAVRULARINIZA KAVUŞURSUNUZ'Programda Eker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, HDP önünde evlat nöbetindeki ailelerle görüşmeyi sağladı. Telefonda evlat nöbetindeki ailelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerin evladı için verdiği mücadeleyi takdir ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ailelere şu mesajı illeti:

"6 aya aşkın bir zamandır verdiğiniz bu onurlu mücadeleyi şahsım adına tebrik ediyorum. Çok ciddi bir direnişi tarihin sayfalarına yazdırdınız. Bu manada Diyarbakır'a selam yolluyorum. Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun."

'BU MÜCADELE ALKIŞLANACAK BİR MÜCADELEDİR'AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, programda yaptığı konuşmada, evladı için eylem yapan ailelerin mücadelesinin, alkışlanması gereken bir mücadele olduğunu söyledi. Eker, ailelerin verdiği mücadeleyi desteklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu mücadele alkışlanacak bir mücadeledir. Acınızı, sıkıntınızı biliyoruz. Bu mücadeleyi saygıyla karşılıyor, destekliyoruz. 2 gencin daha dönüşüyle sayı 13'e çıktı. Rabbim diğer bütün ailelerimizin çocuklarına kavuşmasını nasip etsin. Sizlerle birlikte dua ediyoruz. Herkesin yüreği sizlerle birlikte, siz duruşunuzla sadece terör örgütüne değil, terör örgütüne yandaş olan herkese bir insanlık dersi veriyorsunuz. Terör örgütünün yaptığı bir insanlık suçudur. Hiç bir şey 14- 15 yaşındaki çocukları dağa götürmeyi asla meşru gösteremez. Kimse bizden daha fazla Kürt, Zaza değil. Türkiye'de kardeşçe demokratik sivil bir toplum inşa ederek Türkiye'deki bütün farlılıkları, Kürt, Türk, Zaza, Çerkez, Arap, Boşnak, Arnavut, kim varsa hep birlikte anlımız açık başımız dik kendi kimliğimizle iftihar ederek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında özgür, hür vatandaş olarak yaşamanın gayretindeyiz. Hepimizin sorunu PKK'nın kendisidir. Kürtlere en büyük bela, en büyük dert PKK'nın kendisidir. Kuşkusuz onların destekçileri de bunun ayıbını yaşıyor" dedi.

YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN PLASTİK MERMİ VE GAZLI MÜDAHALESİNDE 4 GÖÇMEN YARALANDI EDİRNE sınırında Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, plastik mermi, gaz bombası ve biber gazı müdahale etti. Alandaki göçmenler, nefes almakta güçlük çekerken, sert müdahalede 4 göçmen yaralandı. Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde bugüne kadar 3 göçmenin öldüğünü, 1000'in üzerinde kişinin de yaralandığını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a gitmek için gelen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişleri sürüyor. Alanda 10 gündür aileleriyle kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenlere yardım kuruluşları ve Edirne halkı tarafından yiyecek ve kıyafet yardımı yapılıyor. Yunanistan'ın geçişlere kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi dün de sürdü. Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su, gaz bombaları ve biber gazı ile müdahale etti. Sert müdahalede 4 göçmen, yaralanırken, onlarca kişi de nefes almakta güçlük çekti. Müdahale nedeniyle göçmenler, Türkiye tarafına kaçtı. Yaralı göçmenler, bölgede bulunan çadır hastanede tedaviye alındı.

3 ÖLÜ, 1000'DEN FAZLA YARALIEdirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bugüne kadar Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000'den fazla göçmenin de yaralandığını söyledi. Yaralı göçmenler, hastaneler ve Pazarkule kesiminde kurulan çadır hastanede tedavi edildi.

GÖÇMENLERİN SINIRDA BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR EDİRNE'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde bekleyen 5 bine yakın düzensiz göçmenin Avrupa ülkelerine gitmek için 10'uncu gününde bekleyişleri sürüyor. Bölgede kurdukları çadırlarda aileleriyle bekleyen göçmenler, Yunanistan'ın sınır kapılarını açmasını istiyor.

Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden düzensiz göçmenlerden 5 bine yakını Edirne'den Yunanista'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde bekleyişi sürüyor. Pazarkule bölgesinde aileleriyle bekleyen göçmenler, ormanlık alanda naylonlardan yaptıkları çadırlarında gecelerken, bazı aileler de ağaç gövdelerinde barınmaya çalışıyor. Geceleri ateş yakarak ısınan göçmenler, aynı ateşte yemek pişiriyor. Çocuklar yaşananlardan habersiz bölgede oyunlar oynayarak zaman geçiriyorlar.

Göçmenlerin alanda en çok geçirdiği zaman ise yemek kuyrukları oluyor. Bazı göçmenler marketlerden yaptıkları alışverişler ile yemek hazırlarken, bazıları da yardım kuruluşlarının verdiği yemek kuyruklarında kadın ve erkekler olarak ayrı şekilde uzun kuyruklar oluşturuyor. Yunan tarafından sıkılan gazlar rüzgar ile birlikte etkili olurken, bu gazlardan en çok çocuk ve kadınlar etkileniyor.

HER YERDE GAZ BOMBASI KAPSÜLÜ VAR

Çadır bölgesinde en çok Afganistan, Suriye, Fas ve Cezayir gibi ülkelerden gelen göçmenler bulunurken, alanda gaz bombası kapsülleri dikkat çekiyor. Yerde neredeyse adım başı bulunan kapsüller, çocukların oyuncakları olurken, büyükler de gaz bombalarını kameralara göstererek Yunan polisinin kendilerine verdiği zararı göstermeye çalışıyor. Yunan polisinin kendilerine sürekli gaz bombası attığını söyleyen Suriyeli Hüseyin Elhasan, "Yunan tarafından bize sürekli gaz bombası atıyorlar. Çocuk ve kadınların olduğu yere de atıyorlar. Geçenlerde bir arkadaşımız öldü. Gazdan dolayı çok bayılanlar oluyor. Yani buradaki durumuz çok kötü. Kapının açılmasını ve buradan gitmeyi istiyoruz" dedi.

HUKUKÇULAR DERNEĞİ, YUNANİSTAN'IN GÖÇMENLERE ŞİDDETİNİ AİHM'YE TAŞIMAYA HAZIRLANIYOR EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunan polisinin sert uygulamalarda bulunduğu göçmenlerin durumunu incelemek için gelen Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, Yunan polis ve askerinin şiddetinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımak istediklerini söyledi. Tatlı,"Bileşmiş Milletler'in komiteleri var, mültecilikle ilgili komite var, kadın ve çocukla ilgili komiteler var. Burada yaşananların hepsini biz olabildiğince raporlayıp buralara müracatta bulunacağız. AHİM ile alakalı ne olabilir ona bakıyoruz. Bu yaşananları Türkiye yapmış olsaydı ambargo dahil her türlü tedbir hayata geçmişti ama konu Yunanistan olunca bunlar olmuyor" dedi.

Hukukçular Derneği Genel Başkanı avukat Cavit Tatlı, dernek üyeleriyle birlikte Edirne Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen ve zaman zaman Yunan asker ve polisinin sert müdahalesine maruz kalan göçmenlerin durumunu yerinde inceledi. İnceleme ve göçmenlerle yapılan görüşmelerin ardından açıklama yapan Tatlı, uluslararası sözleşmeler gereği mültecilerin Yunanistan'a geçiş hakkı olduğunu söyledi. Göçmen kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde maruz kaldıkları yaşamını da inceleyeceklerini belirten Tatlı, şöyle dedi:

"Hukukçu arkadaşlarla birlikte İstanbul'dan geldik, hukukçular derneğini temsilen. Olayları yerinde görelim ve insanlarla görüşelim diye. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, etrafta da birçok hanımefendi gördük, onların Kadınlar Günü değil ne yazık ki. Dünyanın devamı noktasında uluslararası sözleşmeler çok önemlidir. 1951 tarihli 67 New York sözleşmesiyle devam eden mülteci sözleşmesi, Cenevre Sözleşmesi gereği bu insanları, mültecilerin geçmek istedikleri yere geçebilme hakkı vardır. Mülteci müracatının durdurulması, sınırlarda bu şekilde alıkonulması, uluslararası hukukça kabul edilebilen bir şey olamamakla birlikte, bunlar ne yazık ki yazılı metinlerde kalan uygulamaya çok fazla geçilemeyen, uygulamalar olarak kalıyor. Biz de burada onlar ile konuşacağız, neler yaşadıklarını görmek istiyoruz. Bunları da raporlaştırılarak, insanlara ulaştırmaya çalıştıracağız."

'SURİYELİLER YUNANLARA KAPISINI AÇTI, YUNANLAR DA BUNU YAPMALI'Bir gazetecinin, "Yunan polisinin, gaz sıkıp, ateş ederek yaptığı sert müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Cavit Tatlı, şöyle dedi:

"Bu uygulama hukuki değil. Ne uluslararası hukuka, ne Yunanistan iç hukuku ne de çağdaş medeniyet dediğimiz hiçbir yerde kabul edeceğim bir şey değil. Ama sınır Avrupa sınırı olunca, Avrupa Birliliği sınırı olunca her şey mübah oluyor. Bu benzer görüntülerin birçoğu dünyanın birçok yerinde var, kamplarda var. Bu kamplar bu insanlar Türkiye'nin güney bölgesinde olunca gözden ırak olan gönülden de ırak olup bir şey olmuyordu ama Edirne'ye geldiğinde sorun olmaya başladı. Neden? O sorularla temas edip yüzleşmeleri gerekti. Mültecilik kişilerin tercihi değildir, mecburiyettir. Nasıl 2'nci Dünya Savaşı'nda, savaştan kaçan Yunanlar Türkiye ve Suriye'ye sığınmış, Suriyeli insanlar onları bağırlarına basmış, kapılarını açmışsa bugün tam tersi uygulanıyor. Tam tersi görüyoruz. Mukabil şekilde onların da bunu yapması gerekirken sözleşmeler, metinler, güzel sözler farklı şey, uygulama farklı şey diyoruz."

'YUNANİSTAN'IN SERT UYGULAMALARINI AİHM'YE TAŞIYACAĞIZ'Yunanistan'ın uyguladığı şiddeti AİHM'ye taşıyamaya hazırlandıklarını ifade eden Tatlı, "Bileşmiş Milletler'in komiteleri var, mültecilikle ilgili komite var, kadın ve çocukla ilgili komiteler var. Burada yaşananların hepsini biz olabildiğince raporlayıp buralara müracatta bulunacağız. AİHM ile alakalı ne olabilir ona bakıyoruz. Bu yaşananları Türkiye yapmış olsaydı ambargo dahil her türlü tedbir hayata geçmişti ama konu Yunanistan olunca bunlar olmuyor. Bu da ne yazık ki çifte standardınn en güzel göstergesi" dedi.

Açıklamanın ardında yaklaşık 30 kişilik heyet, sahada çalışmalarına devam etti.

CEREN ÖZDEMİR'İN ADI ESKİŞEHİR'DE GENÇLİK MERKEZİNE VERİLDİ ORDU'da öldürülen üniversiteli Ceren Özdemir için Eskişehir'de adını taşıyan gençlik merkezi açıldı. Üniversiteli Ceren'in annesi Güfer Özdemir, kızının tesadüf eseri öldürüldüğüne inanmadığını belirterek, "Ceren, 'bir gün adımı her tarafa yazdıracağım' derdi. Bu şekilde olacakmış. Belki yaşasaydı farklı bir pozisyonu olacaktı ama bizim kaderimizde buymuş. Cerenimin öldürülmesi bir tesadüf değilö dedi.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi, Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'in adını yaşatmak için ailesinin de onayıyla İstiklal Mahallesi Adalar mevkiine yapılan Gençlik Merkezi'ne Ceren Özdemir adını verdi. İçerisinde gençlere yönelik sanat kurslarının verileceği ve 4 bin kitaplı bir kütüphanesi de bulunan Gençlik Merkezi'nin açılışı dün yapıldı. Açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ceren Özdemir'in annesi Güfer, babası Yılmaz Özdemir ile eski eşi tarafından satırla öldürülen Eskişehirli Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Dikme ile çok sayıda kadın katıldı.

'ÖLÜMÜ TESADÜF DEĞİL'Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşan ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan anne Güfer Özdemir, kızının tesadüf eseri öldürüldüğüne inanmadığını söyledi. Anne Özdemir, kızı Ceren'in kendisine 'bir gün adımı her tarafa yazdıracağım' dediğini hatırlatarak, "Konuşmak benim için çok zor olmasına rağmen, kızımın bana dediği gibi 'anne sen bir Ceren Özdemir annesisin, dik dur' demişti. O yüzden bu konuşmayı yapmayı kendime borç bildim. Benim kızım sanatla iç içeydi. Onu yaradılışında vardı, her çocuk ağlayarak uyanır, benim kızım şarkı söyleyerek uyanırdı. Bu anlamda biz de onun arkasında, destekçisiydik. Güvenli sokaklarda yaşadığımızı düşünüyorduk. Kimse bizim başımıza gelmez diye düşünmesin. Herkesin başına gelebilecek bir şeyi yaşadık. Öncelikle belediye ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Tam da Cerenimin istediği gibi sanatın her dalının faaliyet gösterdiği merkezin açılması bizi onurlandırdı. Ceren'i öldü olarak düşünmüyorum. Bu anlamda bizimle kalbimizle birlikte yaşıyor. Bir sürü insanın vicdanlarına kalplerine dokundu. Ceren, 'bir gün adımı her tarafa yazdıracağım' derdi. Bu şekilde olacakmış. Belki yaşasaydı farklı bir pozisyonu olacaktı ama bizim kaderimiz de buymuş. Cerenimin öldürülmesi bir tesadüf değil, yani ben yargı sisteminden muzdaribim. Herkes işini yapmış olsaydı Ceren bugün yaşıyor olacaktı" dedi.

'CEREN KADIN ÖLÜMLERİNE ÇOK ÜZÜLÜRDÜ'Ceren Özdemir'in her kadın cinayetinin ardından çok üzüldüğünü anlatan anne Özdemir, yeni canların gitmemesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Güfer Özdemir, "Sesimizin çıkması gerektiğini söylerdi. Bir can daha gitmemesi için herkesin gerekli tedbirleri alınması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra bir can daha kaybetmemek için dik duralım diyorumö diye konuştu. Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir de eşinin konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nin gençlere özellikle sanatın tüm dallarında eğitim verilen bir merkez olacağını söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapılırken, Ceren Özdemir'in ailesi Güfer ve Yılmaz Özdemir çifti, merkezi gezerek verilecek eğitimlerle ilgili bilgi aldı.

DİYARBAKIR'DA 8 MART, EVLAT NÖBETİ TUTAN ANNELERİN KATILIMIYLA KUTLANDI

DİYARBAKIR Valiliği'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde 188 gündür evlat nöbetindeki annelerin katılımıyla yapıldı.

Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, şehit aileleri, kentte faaliyet yürüten çeşitli sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcilerinin yanı sıra terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde 188 gündür evlat nöbetindeki anneler katıldı.

'DİYARBAKIR ANNELERİNİ SELAMLIYORUM' Programda konuşan Vali Güzeloğlu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, HDP önünde evlat nöbetindeki annelere selamlarını illeti. Vali Güzeloğlu, "Terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına dünyayı dar eden rehin tutulan evlatlarını kurtarmak için bir büyük mücadele sergileyen, ihanet çemberinin ve uzantılarının görmemekte ısrar ettiği Diyarbakır annelerini selamlıyorum. Onlar, inançlarıyla ve imanlarıyla evlatlarını terör örgütlerinden kurtarmak için bir büyük oluşumu temsil ediyorlar" dedi.

Vali Güzeloğlu'nun ardından söz alan AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise, sözlerine şehit annelerinin önünde saygıyla eğiliyorum diyerek başladı. Eker, "Biz birçok alanda şehitler verdik toplum olarak, eğitim alanında da şehitler verdik, sağlık alanında da şehitler verdik. Kuşkusuz güvenlik alanında asker, polis, korucu, bütün bu alanlarda da şehitler verdik. Bunların en çok sızısını kadınlar çekti. Hepimizden daha fazla. Onların acılarını yürekten paylaşıyorum. Bu önemli günde terör örgütüne karşı mücadele veren, çocukları terör örgütü tarafından ya kandırılarak ya zorlanarak ya kaçırılarak bir şekilde dağa götürülen annelerin, ablaların, teyzelerin, halaların da mücadelelerini yürekten destekliyorum. Onları da selamlıyorum, burada aramızdalar" diye konuştu.

'188 GÜNDÜR HDP İL BİNASI ÖNÜNDEYİZ'8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan evlat nöbetindeki annelerden Ayşegül Biçer, geçen yıl kaçırılan oğlu Mustafa (17) için 188 gündür HDP önünde oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi. Biçer, "188 gündür eylem yapıyoruz. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Hakkımızın arkasındayız, evlatlarımızı almadan bu eylemi sonlandırmayacağız. Oturduğumuzda da demiştik, ya zafer ya ölüm. Devlet bizlere haklarımızı vermiş bak ne güzel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmamış. Bize o değeri, o kıymeti vermiş. Allah razı olsun, Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

KADINLAR GÜNÜ GEZİSİ DÖNÜŞÜ OTOBÜS DEVRİLDİ: 35 YARALI OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen müze gezisinden dönenleri taşıyan otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, çoğu kadın, 35 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli- Karatepe yolu Kaleler mevkiinde meydana geldi. Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Arslantaş Açık Hava Müzesi'ne düzenlediği geziden dönenleri taşıyan Sezgin Açıkalın yönetimindeki 01 AEA 628 plakalı otobüs, girdiği virajda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Büyük çoğunlu kadın olan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

ŞOFÖR, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından jandarma, otobüs şoförü Sezgin Açıkalın'ın ifadesine başvurdu. Yaralıların hastaneye taşınmasının ardından otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Otobüs kaldırıldığı sırada Sezgin Açıkakalın, gözyaşlarını tutamadı.

JANDARMADAN TRAFİKTEKİ KADINLARA KARANFİL

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında kadın sürücü ve yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle karanfil dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karakoçan, Kovancılar ve Hankendi ilçelerinde kurulun yol kontrol uygulamasında jandarma ekipleri, kadın sürücü ve yolculara karanfil hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Jandarma ekiplerinin sürpriziyle karşılaşan kadınlar, teşekkürlerine iletti.

İZMİR'DE KADINLAR İÇİN YÜRÜYÜŞ VE KOŞU İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinlikler kutladı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Kent Konseyi üyesi kadınlarla birlikte, kadınların hakları için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Belediye bünyesindeki sporcular da, kadına şiddete karşı koştu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Konak ilçesinde bulunan İzmir Borsası binası önünde bir araya gelen kadınlar, Kültürpark'a kadar yürüdü. Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar üzerinde, 'Kadına şiddete hayır', 'Bir güne sığmaz kadınlar' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir kadınların şehri, kadınların gücünü en çok gösterdiği şehir. O nedenle biz de bütün Türkiye'nin umudu olduklarını düşünüyoruz. O nedenle yanlarındayız ve destek olmak istiyoruz" dedi.

Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer de, "Bir kutlama yapmıyoruz, bugün anma günü. Toplumsal cinsiyet eşitliği için, eşitlik mücadelesi için buradayız. Eşitliği sağlayana kadar da mücadelemiz olacak" diye konuştu.

Belediye bünyesinde bulunan sporcular da, kadına şiddete karşı koşu düzenledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, Kültürpark'ta Ahura Ritim Grubu'nun konseriyle devam etti. Etkinlikler, gün boyu çeşitli programlarla sürdü

ANTALYALI KADINLARIN 2 KİLOMETRELİK '8 MART' YÜRÜYÜŞÜ ANTALYA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'na yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Yöresel kıyafet giyen kadınlar da ellerinde çalgılarla yürürken, tekerlekli sandalyeli kadın da yürüyüşte yer aldı.

Antalya Kadın Platformu tarafından Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Ellerinde pankart ve dövizlerle Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, burada bir süre slogan atarak, kadına yönelik şiddeti protesto etti. Yöresel kıyafet giyen kadınlar da ellerinde çalgılarla yürürken, tekerlekli sandalyeli kadın da yürüyüşte yer aldı. Yürüyüşe köpeğiyle katılanlar da oldu. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı etkinliğe katılan kadınlar, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek, Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada grup adına açıklama yapan Devrim Mol, "Yüzyılların mücadelesiyle haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Ataerkil, erkek egemen sisteme karşı eşitlik mücadelemizi büyüteceğiz" dedi.

Grup, açıklamanın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir süre çalınan müzik eşliğinde eğlendi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE 'BEDAVA ÇİÇEK' İZDİHAMI EDİRNE'de, çok sayıda sivil toplum örgütünden oluşturulan 'Kadın Dayanışması'nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde etkinlik düzenlendi. Kasa kasa çiçekler, bedava dağıtılırken, izdiham oldu. Onlarca kasa çiçek, dakikalar içinde tükendi.

Kentte çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin bir araya gelerek, oluşturduğu 'Kadın Dayanışması' tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen etkinlikte, topluluk üyesi kadınlar, anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından topluluk adına açıklama yapan Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği Edirne Temsilcisi Vildan Yazıcı, "Öncelik; eşitlik anlayışını toplumun tamamına yayıp, erkek egemen kültürün etkisini bertaraf etmektir. Toplumsal zihniyet değişikliği yönünde köklü uygulamalar hızla hayata geçirilmelidir. Her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı ülkemizde, öncelikle aile içi şiddet olmak üzere şiddetin her türüne son verilmesini, sığınma evlerinin sayısının artırılmasını, evlilik yaşının uygulanmasını, çocuk evliliklerin önlenmesini, siyasi partiler kanunu ve parti tüzüklerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan etkinlik sonunda, 'Edirne Kadın Dayanışması'nı oluşturan topluluk üyeleri, çiçek dağıttı. Ücretsiz çiçek dağıtımında izdiham olurken, onlarca kasa, dakikalar içinde tükendi.

ÖYKÜ ARİN, KADINLARA DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), ilk defa kalabalık ortama girerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen kadınlara destek yürüyüşüne katıldı.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.

Öykü Arin, Antalya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında gerçekleşen yürüyüşe annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı'yla birlikte katıldı. Kalabalık ortama uzun zamandır ilk defa giren Öykü Arin, heyecanlı haliyle dikkati çekti. Öykü Arin'in tedavisi boyunca zor günlerden geçtiklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, "Kök hücre bekleyen hastalar için kampanyalar yaptık. Bu süre içerisinde gördüm ki kadınlar bir araya gelince, güçlü olunca gerçekten birçok şeyin üstesinden gelebiliyor. Hem kendi hem de başka çocuklar hatta sınırda zor durumda olan mültecilerin çocukları var, onlar için 8 Mart'ta kök hücre bağışı istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli güzel bir dünya istiyoruz. Bunun için Öykü Arin'le birlikte çok kısa da olsa kadınlarla yürüyeceğiz. Öykü ilk defa bu kadar çok kalabalığa giriyor. O da açık havada olduğumuz için mesafeli yürüyerek destek vereceğiz" diye konuştu.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREMZEDE KADINLARA 8 MART ETKİNLİĞİ ELAZIĞ'da depremzede kadınlar için konteyner kentte kurulan özel çadırda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Elazığ Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Doğukent Mahallesi'nde kurulan Konteyner kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel çadır kuruldu. Çadırda kadınlara 8 0Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil hediye dağıtılarak, psiko-sosyal desteği de sağlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt, çadırı kurmalarından amacın kadınların günü kutlamanın yanı depremde etkilenenlere psiko-sosyal desteği sağlamak olduğunu söyledi. Küçükyurt, " Doğukent mahallemizdeki konteyner kentte kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamak bir araya geldik. Amacımız, gerek psiko-sosyal destek isteyen, gerek psikolojik olarak yıpranan insanlarımıza moral motivasyonunu sağlamaktır" dedi.

Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kalan yaşayan Suay Akyol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkürlerini ileterek, "Biz depremzedeler için yapılan etkinlik ve bize getirilen hediyeler içinde herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

KÜÇÜK KIZI TAKİP EDİP ASANSÖRDE TACİZ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI ANTALYA'da 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen R.F.T., olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanıp tutuklandı.

Olay 5 gün önce Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğunu sokakta takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelinin küçük kızı takip anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, şüphelinin R.F.T. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan R.F.T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ERZİNCAN'DA GAZETECİYE ÇİRKİN SALDIRI

ERZİNCAN'da Anagold24 Erzincanspor - Manisaspor maçı öncesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzincan Temsilcisi ve yerel gazete muhabiri İbrahim Gürler, daha önceden yaptığı haberler nedeniyle Anagold24 Erzincanspor Kulüp yöneticisi 3 kişinin saldırısına uğradı. Darbedilen Gürler, tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay dün öğlen saatlerinde Anagold24 Erzincanspor - Manisaspor müsabakasının oynandığı müstakil atletizim sahası önünde gerçekleşti. Aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzincan Temsilcisi olan yerel gazete muhabiri İbrahim Gürler, gazeteci arkadaşları ile maçı beklediği sırada Anagold24 Erzincanspor Kulüp Yöneticileri U.H., G.K. ve O.T.'nin saldırısına uğradı. Üç yönetici küfür ve hakaretler ederek saldırdı. Yumruk ve tekme darbeleri ile Gürler'i darbeden şüpheliler, daha sonra maçı izlemek üzere stada geçti. Gürler'e müsabaka için stad çevresinde bulunan 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Ardından hastaneye götürülen Gürler, tedavisinin ardından darp raporu alarak polis merkezine gitti. 3 yönetici ve kulüp başkanı hakkında şikayetçi oldu. Konu ile ilgili inceleme saşlatıldı.

Aldığı darbelerle yüzünde şişlik ve morluk oluşan TSYD Temsilcisi İbrahim Gürler, hafta içinde ilgili futbol takımı ile ilgili yaptığı bir haberden dolayı kulüp yöneticilerinin stad önünde maçı beklerken kendisine saldırdığını ifade ederek şuları söyledi:

"Hakaret ve küfürlerle darp girişiminde bulundular. Sonrasında hastaneye giderek gerekli darp ve iş göremezlik raporu aldım. Olayla ilgili suç duyurusunda bulundum. Kulüp başkanı birileriyle haber gönderiyor. 'Haberlerimize gelmesin onu döveriz' diye tehditte bulunmuştu. Bu bir organize iş, üç kişi birden geldiler.ö

Saldırı sonrasında Vali Ali Arslantaş, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun da, Gürler'e sahip çıkarak bu saldırının karşısında olduklarını, hiçbir haklı gerekçenin şiddete dönüşmeyeceğini söylediler.

Saldırı sonrası bir mesaj yayınlayan Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ise Gazeteci ve TSYD İl Temsilcisi İbrahim Gürler'e yapılan saldırıyı kınadı. Olayın takipçisi olacaklarını ifade eden cemiyet, faillerin gerekli cezayı alabilmeleri takipte olacakları ifade edildi.

400 YILLIK TARİHİ ÇINAR AĞACINI YAKTILAR BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 400 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hacıkara Mahallesi'nde bir tarlanın içinde yükselen, yaklaşık 400 yıllık çınar ağacı, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kökünden ateşe verildi. Yaklaşık 400 yıllık olan 3 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğundaki dev ağacın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede ağaçtaki alevleri söndürürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA'DA DOLMUŞ ŞOFÖRÜ BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Adana'da dolmuşa aldığı bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralanan şoför M.S., hayatını kaybetti. Başka bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 M 0459 plakalı dolmuşa yolcu olarak binen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, ücret vermek için şoför M.S.'nin yanına geldi. Bu sırada belinden çıkardığı tabancayla M.S.'ye ateş açtı. M.S. açılan ateş sonucu başından yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli, tanınmamak için üzerindeki montu çıkarıp, tabancayı da çevredeki bir iş yerinin önüne bırakarak başka bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçtı.

YOLCULAR DOLMUŞTAN İNDİPanikle dolmuştan aşağı inen yolcular, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Başından yaralanan şoför M.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen M.S.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. M.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinde bulunan boş kovan ve şüpheliye ait montta incelemeler yaptı. Olayı gerçekleştiren şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

BURSA'DA, OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı, sürücülerden birinin hafif yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Serkan Akbulut'un (23) kullandığı 16 KAF 13 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Ali Sevinç (22) yönetimindeki 16 KNG 65 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif yaralanan sürücü Serkan Akbulut, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobillerin çarpışma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU: DEPREMZEDELERE ÇELİK KONSTRÜKSİYON EVLER YAPACAĞIZ İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Van'ın Başkale ilçesinde büyük yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremde büyük hasar gören Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Kendisini karşılayan jandarmanın kadın astsubayların karanfil vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bakan Soylu, ilk etapta depremin hasar verdiği mahallelerde konteyner kurulacağını, sonrasında da Elazığ'da olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çelik konstrüksiyon evler yapılacağını söyledi.

Türkiye-İran sınır hattında 23 Şubat günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, özellikle Van'ın Başkale ilçesinde hissedildi. İlçeye bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler köylerinde can ve mal kayına neden oldu. Depremde, 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Bölgede birçok konut kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, 305 konut ile 300'ün üzerinde ahırın yıkıldığını 700'den fazla evin ağır hasar gördügünü açıkladı. Bölgede vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ise depremde enkaz altında kalan hayvanlar için harekete geçti. Hayvanlar için tespit çalışması yapılırken, bir yandan da enkaz altında kalan hayvanlar çıkartılıp gömülmeye başlandı. Belediye ekipleri iş makineleriyle ahır enkazlarını kaldırırken, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de ölen hayvanları çıkardı. Yapılan çalışmalarda bin 860 küçükbaş ile 34 büyükbaş hayvan öldüğü tespit edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'daki taziye ziyaretinin ardından helikopterle Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'ne geldi. Bakan Soylu'yu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Erdemit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Fuat Türkman, Başkale Kaymakamı Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı.

Helikopterden inen Bakan Soylu, kendisini karşılamaya gelen jandarmanın kadın astsubaylarına karanfil vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Daha sonra vatandaşlarla tek tek tokalaşan Bakan Soylu, deprem bölgesinde kurumların yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu,"Aklımız hep burdaydı. Milletvekillerimizle, hem sayın valimizle, hem AFAD'daki arkadaşlarımızla buraya gelen bakan yardımcılarımızla sürekli olarak görüş alışverişinde bulunuyorduk. Tekrar size geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah beterinden korusun. Allah bir daha böyle bir afetle karşı karşıya bırakmasın. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini, selamlarını, muhabbetlerini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımız burada. İlk günden itiberen Kızılay'ımızdan sivil toplum örgütlerine kadar, kimse buradan ayrılmadı. Gücümüz yettiğince birlik ve beraberlik içerisinde olmaya çalıştık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren aman ne olacağız, nasıl olacağız' diye bir telaş içerisinde bulunmadınız. İlk evvela cenazelerimiz oldu, yaralılarımız oldu. Onlarla meşgul olduk, onları defnettik, onları hastanelerde ziyaret ettik. Sağlık Bakanımızın talimatıyla şükürler olsun ki; o da geldi. Hiçbir zaman elini burdan çekmedi. Çok iyi hatırlıyorum. İlk çok sağuktu" dedi.

ÇELİK KONSTRÜKSIYON EVLER YAPACAĞIZ

Şu ana kadar deprem bölgesinde 2 bin insan çadırı, 1084 hayvan çadırının kurulduğunu anlatan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Burada jandarmamıza, AFAD'a özellikle çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu çadırların kurulumu dahil olmak üzere, büyük bir gayret gösterildi. Tarım Bakanlığı yetkililerimize, battaniyesinden sobasına kadar, elimizden gelen herşeyi yaptık. Şimdi ikinci safha var. Bizim birinci safhamız arama kurtarma safhasıdır. İkinci safhamız hemen geçici barınmayı, yani çadırlarla beraber barınmayı, ısınmayı ve mümkün olursa yiyeceği, gıdayı sağlayabilecek safhası. Şimdi üçüncü safhamız ise, özellikle köylerimizle toplu konteyner alanı isteyenlere hemen yapacağız. Ayrıca, biz evimizin yanına konulmasını istiyoruz veya şu alanda bulunmasını istiyoruz' diyen varsa evlerinin yanında konteynerlerini kuracağız. Aynısını Elazığ'da yaptık, köylerde yaptık. Toplu bir konteyner kent yapacağız.Toplu olanları avantajı şu. Elektrik faturalarını biz karşılıyoruz.Tek tek de ise ona ileride bakacağız. Ardından ne yapacağız ? Onu da söyleyeyim. Konteynerleri bir ayda yapıp bitiriceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Talimatı şu; çelik konstrüksiyon evler yapacağız. Elazığda da yaptık. Şimdi Adıyaman ve Denizli'de de yapacağız. Şimdi size çelik konstrüksiyondan evler yapacağız. Sizlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla beraber burada inşallah evlerinizi yapıp, bir yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çelik konstrüksiyondan çok güzel, rahat yaşayacabileceğiz, sağlıklı, güvenili evleri yapıp, burada istediğiniz yerde toplu olarak da yapabiliriz, yok ben buraya kondurmak istiyorum. Aynı konteynere nasıl yapdıysak öyle de yapabiliriz. Siz nasıl tercih edecekseniz. Biz onu sağlamaya çalışacağız ve şunu da ifade edeyim. Bu işler tamamlanana kadar buradan çıkmayacağız. Sizi rahata eriştirene karar biz burdan çıkmayacağız .Allah bizi size mahcup etmesin. Biraz sabredeceğiz. Afet Allah'tan'dır. Şimdi tedbirinizi çok daha iyi alma zamanıdır.Tedbir almak zorundayız. Daha güvenilir, daha sağlıklı, bir daha deprem olursa ki; buralar deprem bölgesi siz daha iyi bilirsiniz. Bundan etkilenmeyeyecek hem temeli sağlam olan, hem de üst yapısı sağlam olan ve güvenilir bir şekilde buralarda hayatınızı devam ettirebileceğiniz, bir daha bu işlerle karı karşıya kalmalacağımız bir düzen oluşturacağız.Tayyip Erdoğan'ın bize talimatı var. Diyor ki; vakandaşımın yanından ayrılmayacaksız, onların yanında eksik bırakmayacaksınız. Bu kadar basit. Onun için Allah bir daha böyle afetlerle karşı karşıya bırakmasın. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Bakan Soylu, daha sonra Vali Bilmez ve ilgili kurum amirleri ile muhtarların katıldığı değerlendirme toplantısına katıldı.Toplantının ardından Bakan Soylu, deprem bölgesinden ayrıldı. Bu arada deprem bölgesine gelen kadın astsubaylar da, depremzede kadınlara karanfil vererek, Kadınlar Günü'nü kutladı.

BAKAN GÜL: BU ÇOCUKLARI, KENDİ ÇOCUKLARIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sürdürdüğü oturma eylemiyle ilgili, "İnşallah ümit ediyoruz ki hepsi, çocuklarına kavuşmaya devam eder ve artık bu tür görüntüleri bir daha görmeyiz, yaşamayız. Bizler bu çocukları, kendi çocuklarımız olarak görüyoruz" dedi.

AK Parti Mardin Artuklu İlçe Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla yapıldı. Kentteki otelin salonunda düzenlenen kongrede davetlileri Türkçe, Arapça ve Kürtçe selamlayarak, konuşmasına başlayan Bakan Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayıp, kadına şiddeti nefretle kınadığını söyledi. Bakan Gül, konuşmasında, terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine de değindi. Evlat nöbetindeki anneleri selamlayan Bakan Gül, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da oğullarının çocuklarının yollarını gözleyen Diyarbakır annelerine de Mardin'den selam gönderiyoruz. Oğullarıyla çocuklarıyla buluşmaları için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. O onurlu ve başı dik annelerin gözünden akan yaşların dinmesi için çocuklarına kavuşmaları için mücadelemizi devam edeceğiz. İnşallah ümit ediyoruz ki hepsi çocuklarına kavuşmaya devam eder ve artık bu tür görüntüleri bir daha görmeyiz, yaşamayız. Bizler bu çocukları kendi çocuklarımız olarak görüyoruz. Mardin'in çocukları, Diyarbakır'ın çocukları, Hakkari'nin çocukları, Şanlıurfa'nın çocukları, Van'ın çocuklarının yerleri dağın yolu değil okulun yoludur. Ellerinde silah değil, ellerinde kitapla okula gitmeleri için yaptığımız mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Çocukları ana kucağına götürecek kararlı mücadelemizi büyük bir aşkla heyecanla sürdürmeye devam edeceğiz. O çocuklar, bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Onları bu terörle buluşturan, teröre dağa götüren, bütün yollarla bütün zihniyetle terör örgütü ile sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Çocuklarımızın annelerinin kucaklarından bir daha ayrılmaması için bütün gücümüzle gayretimizi göstereceğiz."

Mardin'e cezaevi yapılacağı bilgisini veren Bakan Gül, mahkumların ailesine yakın cezaevinde kalması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Cezaevlerinde kalan tutuklu ya da mahkumun ailesi neredeyse yakın bir cezaevinde kalması bizim temel hedefimizdir. Buna çalışacağız. Annesi oğlunu görmek için bilmem kaç yüz kilometre yol gitmesin, diye bu çalışmayı yapıyoruz. Tabi ki cezaevlerindeki kalabalık nedeniyle istediğimiz gibi olamıyor" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı'na Serdal Bağış seçildi.

BAKAN SOYLU, BATMANLI KANAAT ÖNDERİ ÖZDEMİR'İN CENAZESİNE KATILDI

BATMAN'da, husumetli aileleri barıştırma girişiminde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Raman aşireti ileri gelenlerinden, kanaat önderi Ferit Özdemir (67), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Raman aşiretinin ileri gelenlerinden 5 çocuk babası Ferit Özdemir, Perşembe günü, husumetli iki aileyi barıştırmak için merkeze bağlı Demirbilek köyüne gitti. Görüşmeler sırasında aileler arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada husumetli aile fertlerinden 2 kişi taş ve sopalarla Ferit Özdemir ise silahla yaralandı. Önce Batman'a, ardından da ambulans uçakla Malatya'daki hastaneye götürülen Özdemir, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı.

10 BİN KİŞİ UĞURLADIDen gece kente getirilen Ferit Özdemir'in cenazesi, bu sabah Çeşmebaşı köyünde toprağa verildi. Özdemir'in cenazesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Raman aşireti mensuplarının yanı sıra 10 bin kişi katıldı. Bakan Soylu, bir süre Ferit Özdemir'in cenazisini omuz verdi.

'İYİLİK İÇİN KOŞTU VE İYİLİK İÇİN HAYATINI KAYBETTİ'Özdemir'in uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailesine taziye dileklerini illeti. Bakan Soylu, "Hal hatırımızı, birbirimizle olan muhabbetimizi devam ettirdiğimiz Ferit Ağabeyi hakka uğurluyoruz. İyilik için koştu ve iyilik için hayatını kaybetti. Buna şahidiz. Allah hepimizi iyilik yolunda olanlardan eylesin. Ailesine çevresini dostluğunu insanlığını hiç unutmadı. İnşallah kendisinden sonra gelecek çocukları ve torunları da bu istikamet üzerine yürür. Herkese tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Bu arada, kavgada Özdemir'in ölümüne neden olan ismi açıklanmayan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİNALİ YILDIRIM: KAPILARI AÇTIK, AVRUPA TELAŞLANDI AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Kapılarımızı açtık ama farkı gördünüz. Avrupa'ya gidenlere yapılan muameleyi gördünüz. Avrupa telaşlandı, anca uyandılar. Tehdit kapılarına dayanıncaya kadar lay lay lom şimdi de 'Yetiş ya Erdoğan' diye Cumhurbaşkanı'mızı pazartesi günü Brüksel'e çağırdılar" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Çankırı Ilgaz İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Ilgaz Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Yıldırım, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana 18 yıl geçtiğini, bu süreyi millete hizmet ederek, geçirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin, Suriye'deki savaştan kaçanlara kucak açtığını; ancak diğer devletlerin bekleneni yapamadığını belirten Yıldırım, "Biz ülke, millet olarak tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın gereğini yaptık. Darda, zorda kalan insanlara kucak açtık, evimizi açtık, ekmeğimizi paylaştık. Biz, bize yakışanı yaptık" diye konuştu.

'BRÜKSEL'DE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ' Binali Yıldırım, Orta Doğu'da kurulan oyunu bozduklarını da dile getirerek, "Oyunu bozan ülkenin adı Türkiye, liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi ateşkes sağlandı. 'Açık kapı politikası' dedik. Göçmenler girerken de çıkarken de açık. Şimdi kapılarımızı da açtık ama farkı gördünüz. Avrupa'ya gidenlere yapılan muameleyi gördünüz. Kapıları açtık, herkes iradesiyle gidiyor. Avrupa telaşlandı, anca uyandılar. Meselenin ciddiyetinin ancak farkına vardılar. Tehdit kapılarına dayanıncaya kadar lay lay lom şimdi de 'Yetiş ya Erdoğan' diye Cumhurbaşkanı'mızı pazartesi Brüksel'e çağırdılar. Toplantıda önemli adımlar atılacağını bekliyoruz" dedi.

