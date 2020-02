DHA YURT BÜLTENİ - 1

29.02.2020 08:04 | Son Güncelleme: 29.02.2020 08:04

MSB, 1 askerin şehit olduğunu, 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdbil'de rejim unsurları tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yanalandığını açıkladı. Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Bitlis'e şehit ateşi düştü (2)GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23), memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine getirildi. Şehit Güven için ilçenin Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Eren Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İlçe kaymakamları, kurum amirleri, polis, asker, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şehit Uzman Onbaşı Güven'in Türk bayrağına sarılı cenazenin spor solunana getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehidin özgeçmişi okunup cenaze namazı kılındı.

KÜRTÇE AĞIT YAKTILARTörene katılan şehit Güven'in 4 aylık hamile eşi Gurbet, annesi Barika ve babası Aydın Güven Kürtçe ağıt yakıp, gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta durabilen baba Aydın Güven sandalyeye oturtulurken, eşi ve annesi de kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi yakınlarının tabuta sarılması nedeniyle güçlükle törenin yapıldığı salondan çıkarılırken, bu sırada gözyaşları sel oldu.

KÖYÜN İKİNCİ ŞEHİDİBuradaki törenin ardından şehit Kurtulmuş'un cenazesi ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı köyüne götürülerek, 2018 yılında İstanbul'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın mezarının hemen yanı başında toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI AKKAYA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlendiği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi. Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya için merkeze bağlı Ağacabey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile kent protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİBakan Akar, törende şehidin babası Ali Akkaya'ya başsağlığı dileklerini iletti. Anne Döne Akkaya, güçlükle ayakta durabildiği için törene sedyeyle getirildi. Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omzuna alınan şehit Akkaya, götürüldüğü Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü (2) ŞEHİT ASTSUBAY AKÇADAĞ: ANSIZIN GELİR, ANSIZIN GİDERİZ

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın (29) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin WhatsApp'daki durumuna "Biz bilinmeyenleriz, ansızın gelir ansızın gideriz" yazdığı ortaya çıktı.Şehit Akif Akçadağ'ın cenazesi, askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi. Şehidin naaşını babası Bekir Akçadağ, annesi Serpil Akçadağ, kardeşler, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.

ŞEHİDİN ANNESİ: ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEŞehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda uçaktan indirildi. Cenazenin götürüldüğü sırada şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Protokolün teskin etmeye çalıştığı yakınları, naaşın cenaze aracına konulmasının ardından tabuta sarılıp gözyaşı döktü.Oğlunun tabutundan güçlükle ayrılan anne Serpil Akçadağ, "Yavrum yine şaka yapıp da geldiğini söyle bana. Herhalde şaka yaptı, yavrum şaka yapıyor benimle" dedi.Bekar olan şehit Akif Akçadağ'ın naaşı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na konuldu. Şehidin, bugün düzenlenecek törenin ardından defnedileceği belirtildi.

'BİZ BİLİNMEYENLERİZ'Öte yandan şehit Akif Akçadağ'ın WhatsApp'daki durumuna 'Biz bilinmeyenleriz ansızın gelir ansızın gideriz' yazdığı ortaya çıktı. Şehidin kardeşi, bu durumu sosyal medyadan "Kardeşimin düğün konvoyunda mutluluk gözyaşı hayal ederken, şehit konvoyunda hüzün gözyaşı döktürenler için yaşasın cehennem" notuyla paylaştı.

Tokat'a şehit ateşi düştü (2)ŞEHİDİN CENAZESİ TOKAT'A GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, Hatay'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesini Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokolü, şehidin annesi Raziye Akın, şehidin kardeşleri ile yakınları karşıladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Akın'ın cenazesi bugün öğlen namazı sonrası merkeze bağlı Uğrak köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Bingöl'e şehit ateşi düştü (2)ACILI AİLE ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün Bingöl'e getirilen naaşı anne Süphan ve baba Ramazan Öğütçü tarafından gözyaşlarıyla karşıladı.Suriye rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün cenazesi Hatay'da yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e uğurlandı. Karlıova ilçesindeki Suçatı köyünde toprağa verilmek üzere Bingöl'e uğurlanan şehit Öğütçü'nün cenazesi askeri uçakla Bingöl Havaalanı'na getirildi. Havaalanında şehit evladının cenazesini karşılayan anne Süphan ve baba Ramazan Öğütçü, gözyaşlarına boğuldu. Vali Kadir Ekinci, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcayküçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın katıldığı karşılama törenin ardından şehit Öğütçü'nün cenazesi bugün toprağa verilmek üzere Karlıova ilçesine gönderildi.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (4)EŞİ, ANNE VE BABASI DİNAR'A GELDİ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Ankara'da olan eşi Emine Şahin, annesi Arzu Şahin ile babası Mehmet Şahin, dün akşam saatlerinde Dinar'a geldi. Şehidin anne ve babasıyla eşi, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Eve gelişi sırasında kendinden geçen şehidin annesi Arzu Şahin'e, sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

İSKENDERUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ SURİYE'nin İdlib kentinde, Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in (25) acı haberi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba evine ulaştı.Şehidin Modernevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Hüseyin ve anne Nazmiye Özer'e verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Özer çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in bugün düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

YUNANİSTAN, SINIRDA ÖNLEMLERİ ARTIRDI YUNANİSTAN, Türkiye'den gelen göçmenlere sınırlarını kapatırken, sıkı güvenlik önlemleri aldı. Sınıra askeri kamyonlarla tel örgüler ve askerler sevk edildi. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir heyet Pazarkule'nin karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından Edirne'de, gece yarısından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmen hareketliliği sürüyor. Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı'nda toplanırken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmen Türkiye'den yaya olarak çıkış yaptı. Ancak, sınırda önlem alan Yunan askerleri göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi. Yunanlılar, bir otobüsle sınırı giriş ve çıkışlara kapatırken, göçmenler de tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

KAMYONLA TEL ÖRGÜ TAŞIYORLARDemirören Haber Ajansı ekibi, Yunanistan'ın, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğiyle birlikte sınırda önlemlerini en üst seviyeye çıkardığını görüntüledi. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı ve sınır çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye takviye askerler sevk edildi. Sınıra askeri kamyonlarla tel örgüler taşınırken, görevli polislere takviye olarak askerler de gönderildi.

HEYET İNCELEME YAPTIDün akşam saatlerinde Kastanies Sınır Kapısı'nda aralarında Atina'dan gelen milletvekillerinin de olduğu bir heyet inceleme yaptı. Heyette yüksek rütbeli askerlerin de bulunduğu belirtildi. Heyet incelemelerinin ardından sınır kapısından ayrıldı. Yunan askerleri, sınırın kapalı olması nedeniyle gümrüklü alana girişleri kapatırken, gelen kişileri de geri çevirdi.

Edirne'de göçmenlerden sınıra akın SINIRI KAPATAN YUNANLILAR, GÖÇMENLERE GAZ BOMBASI ATTI

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan göçmenleri gitmek istediklerin Yunanistan'ın sınırı otobüs çekerek giriş ve çıkışlara kapatmasının ardından tampon bölgede bekleyişlerini sürdürenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombası müdahale edildi. Yunan askerleri, tampon bölgede bekleyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri dağıtmak ve Türkiye tarafına zorla göndermek için gaz bombası ile müdahale attı. Gazdan etkilenen göçmenler zor anlar yaşarken, fenalaşanlar oldu. Bu sırada art arda patlama sesleri de duyuldu. Göçmenler müdahaleden ağaçlık alanlara kaçarak kurtulmaya çalıştı. Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Yunan askerleri geri müdahaleyi sonlandırdı. Göçmenler ise tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

İSTANBUL'DAN TRENLE GELDİLERYunanistan'a geçmek için Edirne'ye gün boyu taksi ve otobüslerle akın eden göçmenlerin ardından kalabalık bir grup da dün gece saatlerinde demiryolu ile kente giriş yaptı. Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından İstanbul'dan trenle yola çıkan çok sayıda göçmen, gece saatlerinde Edirne'ye ulaştı. İstanbul Halkalı'dan hareket eden yolcu trenine binen çok sayıda göçmen saat 22.30 sıralarında Edirne Tren Garı'na geldi. Trenden çanta ve valizleriyle birlikte inen mülteciler, toplu halde yürüyerek sınıra doğru gitti.

GECEYİ YAĞMUR ALTINDA GEÇİRDİLERTürkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle geldi. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sınır kapısındaki göçmen sayısı giderek arttı. Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Pazarkule sınır kapısında toplanan göçmenler, geceyi yağmur altında geçirdi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenler, tarlalarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

YARDIMSEVER VATANDAŞ SİMİT VE MEYVE SUYU DAĞITTITicaretle uğraştığını söyleyen ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla simit ve meyve suyu dağıtan Mustafa Hatipoğlu, "Buradaki insanlar perişan durumdalar. Bu akşam gördük. Bazısının ayakkabısı yok, bazısı aç. Dayanışma zamanı. Birlik olma zamanı. Şehitlerimiz var, çok üzülüyoruz. Burada bir çok insan var. Gördük ki insanlar zor durumda. İnsanlık namına bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Soğukta çoğu hasta olacak. Allah yardımcıları olsun" dedi.

KIRIKKALE'DE 200 GÖÇMEN, YUNANİSTAN'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI KIRIKKALE'de, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 göçmen, Yunanistan'a gitmek için otobüslerle yola çıktı.Aralarında İran, Irak, Fas, Afgan ve Pakistanlıların bulunduğu yaklaşık 200 göçmen, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir benzinlikte bir araya geldi. Sırtlarına çantalarını alan göçmenler, kiraladıkları otobüslerle Yunanistan'a gitmek üzere yola çıktı. Göçmenlerin, İdlib'deki saldırının ardından bir araya geldikleri ve Yunanistan'a gitme kararı aldıkları öğrenildi. Öte yandan, Türkiye'de yakınlarının olduğunu belirten göçmenler, onların da bugün sabah saatlerinde yola çıkacağını belirtti.

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Sınıra sevk edilen içerisinde ambulansların da bulunduğu 17 askeri aracın yer aldığı konvoy, jandarmanın güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den Hatay yönüne gitti.

RUS SAVAŞ GEMİLERİ PEŞ PEŞE ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ile 499 borda numaralı 'Admiral Makarov', isimli savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden dün saat 16.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 494 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Grigorovich' ile 499 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Makarov', isimli savaş gemileri peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemileri Nara Burnu'nu dönerken, Türk savaş gemisiyle karşılaştı. Rus savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında çok sayıda Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.

BAŞSAVCILIK'TAN İDLİB KONUSUNDAKİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin Mehmetçiğe hava saldırısının ardından sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak askerlerimize ait olduğu yönünde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak sosyal medya üzerinden yayımlanan video, resim ve paylaşımları yapanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi kapsamında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrikveya Aşağılama, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DESTİCİ: TÜRKİYE İÇİN ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Türkiye'ye ne Rusya'dan ne ABD'den ne de başka birisinden fayda yoktur" dedi.BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Destici, "Dün akşam bu saatlerde kahraman ordumuz kahpe saldırıların hedefinde oldu. Bu hain ve kahpe saldırılar neticesinde şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırılar ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olamayacaktır. Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Türkiye'ye ne Rusya'dan ne ABD'den ne de başka birisinden fayda yoktur. Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu da bir kere daha gördük" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE KONUYLA ALAKALI GÖRÜŞTÜK'Destici, parti olarak tüm imkanlarıyla, Türk milletinin sulh ve selameti için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Dün akşamdan itibaren partimizin başkanlık divanı üyeleriyle hem süreci takip ediyoruz hem de durum değerlendirmesi yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyla alakalı görüştük. Kendileri devletimizin başıdır, başsağlığı, sabır ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Duygu ve düşüncelerimizi paylaştık. Kendileri de bizimle birtakım bilgiler paylaştılar. BBP camiası olarak, devletimizin, hükümetin sonuna kadar yanında olduğumuzu, yanında durmaya devam edeceğimizi bildirdik. Kendileri de başta yabancı devlet liderleriyle yapılan görüşmeler olmak üzere diğer gelişmelerle ilgili bizleri bilgilendirdiler."

300 TÜRK ŞOFÖR, GÜRBULAK SINIR KAPISI'NDA BEKLİYOR TÜRKİYE'nin, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından İran'la olan kara sınır kapılarını kapattı. 300'e yakın Türk TIR şoförü, Gürbulak Sınır Kapısı'nda Türk tarafına geçiş için bekliyor. Şoförlerden Murat Ungan, "Bir an önce ülkemize geçmek istiyoruz" dedi.Türkiye'den yükledikleri malları İran'a getiren Türk TIR şoförleri, koronavirüs engeline takıldı. Türkiye'nin İran'a olan kara sınır kapılarını güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine, 300'e yakın Türk TIR'ı gümrükte kaldı. Türkiye'ye geri dönemeyen Türk şoförleri, Türk yetkililerden yardım istedi. 5 gündür Gürbulak Sınır Kapısı'nın İran tarafında beklediklerini belirten şoförlerden Murat Ungan şunları söyledi: "Türkiye'den yüklediğimiz yükü Gürbulak Sınır Kapısı'na 1 kilometre uzaklıktaki İran'ın Bazargan kentine götürdük. Yüklerimizi burada boşaltıp geri döndük. Ama biz gümrüğün İran tarafında kaldık. Türk tarafına geçemiyoruz. Yiyeceğimiz ve suyumuz tükendi. Türk yetkililerin bizi bir an evvel buradan almasını istiyoruz" dedi.Kendilerinin sınırda ailelerinin de memleketlerinde zor durumda olduğunu sözlerine ekleyen Ungan, "Gürbulak Sınır Kapısı'nın Türk tarafına sahra hastanesi kurulmuş. Bizim sağlığımızdan şüphe duyuyorlarsa orada tedavi altına alsınlar. Bir an evvel ailemize kavuşmak istiyoruz" dedi.

TIR ŞÖFORÜ 'KORONAVİRÜS' ŞÜPHESİ İLE GÖZLEM ALTINA ALINDI AKSARAY'da, öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırılan TIR şoförü Adem Onay (27), 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı.İran seferinden döndüğü öğrenilen Adem Onay, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Onay, ekiplere öksürük ve yüksek ateş şikayeti olduğunu söyledi. Sağlık görevlilerince izole edilmiş araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onay, burada tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı. Onay'dan gerekli tahliller için numunelerin alındığı ve sonuçlarının beklendiği bildirildi.

HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 104 oldu (2)AİLE SAYI 104 OLDU

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 9 yıl önce Adıyaman'dan kaçırılan oğlu Ramazan (31) için gelen Bedriye Topaloğlu ve 6 yıl önce yine Adıyaman'dan kaçırılan oğlu Şükrü (33) için gelen Saadet Kartal ile 104 oldu.Adıyaman'dan 9 yıl önce kandırılıp dağa götürülen oğlu Ramazan (31) için gelen Bedriye Topaloğlu, "Düğüne gitti. Düğünde arkadaşları define bulmaya gidelim demişler. Gidiş o gidiş. Ben çok araştırdım. Aramadığım yer kalmadı. HDP'ye de gittim. İnkar ettiler. Tanımıyoruz oğlunu dediler ama oğlum HDP binasını alçı yapmıştı. Ben dedim ki bu kalıptan bizden başka kimse de yok. Oğlum İzmir'den getirmişti, dedim. Fotoğrafını gösterdim. Gelip işimizi yaptı ama nereye gittiğini bilmiyoruz, dediler. Eşim Diyarbakır'da HDP il binasına geldi. İlk başta içeri almamışlar. İnkar etmişler. Parkta yatmış eşim. Sonra bazıları bir hafta HDP binasında kaldığını sonra da gönderildiğini söylemişler. Artık aramadığı yer kalmadı. Dağda olduğunun haberini aldık. Nişanlıydı. Nişanlısı kazada hayatını kaybetti. Oğlum gittiğine pişman. Kim anne-babasını bırakır? Buraya geldik. Oğlumdan rica ediyorum. Onlardan da rica ediyorum. Allah rızası için, bu 3 ayların yüzü suyu hürmetine merhametiniz varsa oğlumu gönderin. Benim durumum yok. Eşim işçidir. Oğlum işçiydi. Oğlum duyuyorsa bilsin bizim hiçbir gelirimiz yok. Oğlum gel. Ağabeyin cezaevinde, baban kanser hastası, ben şeker hastasıyım. Allah rızası için size yalvarıyorum çocuğumu gönderin buraya" dedi.

'2 ÇOCUĞUN VAR GEL ONLARA KAVUŞ'6 yıl önce kaçırılan oğlu Şükrü (33) için Adıyaman'dan gelen Saadet Kartal da, "Oğlumu istiyorum. Benim oğlumun iki çocuğu var. Benim çocuklarım yetim büyüdü. Oğlumun çocukları yetim büyümesin. Oğlum Gaziantep Üniversitesi Konservatuar Bölümü'nde okuyordu. Üniversiteden geldi. 3 ay sonra formasyon alacağım. Param yok dedi. Pasaportunu çıkartıp öyle gitti. Gidiş o gidiş. Nasıl gittiğini bilmiyorum. Ben hiç görüşemedim. Kızıma telefon açmış. 6 yıldır bana telefon açmamış. Ne olur benim oğlum gelsin eve. Ne gecem var ne gündüzüm. Eşim öldü. Gelinim 5 yıl yanımda kaldı. Sonra ablamın yanına gitti. Orada çocuklarına bakıyor. Oğlum eğer beni duyuyorsa 2 tane çocuğun var. Onlara kavuş" diye konuştu.HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler Suriye'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunup dua etti. Hain saldırıyı kınayan bir açıklama yapan aileler şehit ailelerine başsağlığı diledi.

KÜTAHYA'DA OTOMOBİL KÖPRÜDEN UÇTU: 2 ÖLÜ KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, kontrolden çıkarak köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü İbrahim Çankaya (75) ve gelini Döndü Çankaya (48) hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Emet ilçesi Samrık köyündeki Dağlar köprüsünde meydana geldi. İbrahim Çankaya'nın kullandığı 43 PL 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Bu sırada, babası ve eşinden haber alamayan Halil Çankaya, endişelenerek aramaya çıktı. Halil Çankaya, yaklaşık 4 saat sonra babasının ve eşinin bulunduğu otomobili, derede ters dönmüş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil dereden çıkarılırken, içindeki İbrahim Çankaya ve gelini Döndü Çankaya'nın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.İbrahim Çankaya ve Döndü Çankaya'nın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DEVRİLEN SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN EV SAHİBİ ÖLDÜ ADIYAMAN'da, Orhan Göktaş (51) devrilen sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti.Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Orhan Göktaş'tan dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları eve geldi. İçeri girdiklerinde ise sobanın devrildiğini, Göktaş'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Orhan Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BEŞAR'DAN SONRA BABASININ DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki Aksu Çayı'nda, balık tutarken dengesini kaybedip suya düşen oğlu Beşar Şireki'nin (10) peşinden atlayan Suriyeli Necip Şireki'nin (41) cesedi bulundu. Beşar Şireki'nin cansız bedeni ise önceki gün bulunmuştu.Olay, geçen Çarşamba akşamı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşar Şireki babası ile balık tutmak istediği Aksu Çayı'na düştü. Oğlunu kurtarmak isteyen baba Necip Şireki de suya atladı. Ancak kısa süre sonra baba-oğul gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk gün herhangi bir ize rastlayamayan arama kurtarma ekipleri, önceki gün akşam küçük çocuğun cesedini buldu. Beşar Şireki'nin cansız bedeni Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları tarafından sudan çıkarıdı.Dün devam edilen arama kurtarma çalışmalarında da baba Necip Şireki'nin cansız bedenine ulaşıldı.

BİR GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN GENÇ, OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU ADANA'da yakınlarının bir gündür haber alamadığı asansör firmasında çalışan Mustafa Gök (22), otomobilinde yüzü kanlı şekilde ölü bulundu. Merkez Çukurova ilçesindeki Amerikan Adası'na piknik yapmaya gidenler, dün saat 20.30 sıralarında 55 AZR 41 plakalı otomobilde yüzü kanlı bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görünce, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, isminin Mustafa Gök olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi. Acı haberi duyup, olay yerine gelen Gök'ün anne ve babası ile yakınları sinir krizi geçirdi. Yakınlarının, Gök'ten bir gündür haber alamadığı öğrenilirken, polislerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gök'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gök'ün ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AKÜLÜ SANDALYE İLE DENİZ DÜŞEN ENGELLİ KİŞİ, ÖLDÜ BALIKESİR'de akülü sandalyeyle iskeleden denize düşen evli ve bir çocuk babası yürüme engelli Halil İbrahim İpekişleyen (51) hayatını kaybetti.Olay, önceki gece saatlerinde, Edremit ilçesinde meydana geldi. Akçay Mahallesi'ndeki evinden gezmek için akülü sandalyesiyle çıkan Halil İbrahim İpekişleyen, sahile gitti. İpekişleyen, iddiaya göre, iskeleden denize düştü. İpekişleyen'in eve gelmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. Dün sabah saatlerinde İpekişleyen'in en son sahilde iskeleye çıkarken görüldüğü belirlendi. Durum Sahil Güvenlik ekiplerine de bildirildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinden itibaren denizde yaptıkları araştırma sonucunda, İpekişleyen'in cansız bedeni ve akülü sandalyesine ulaştı.Sahil Güvenlik botu ile kıyıya getirilen İpekişleyen'in cesedi, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Acı haberi alan İpekişleyen'in ailesi, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

SİİRT'TE AMCA-YEĞEN SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kahvede oturan amca-yeğen, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı.Olay, dün öğle saatlerinde Kurtalan ilçe merkezinde meydana geldi. Amca Fahrettin Ayaz (33), yeğeni Suat Ayaz (26) ile birlikte kahvehanede oturdukları sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan amca ve yeğen Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı amca ve yeğeninin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

UÇURUMDAN YUVARLANAN OTOMOBİL, EVİN DUVARINA ÇARPTI: 2 YARALI İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak bir evin duvarına çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, evin duvarında ise hasar meydana geldi.Kaza, dün gece saatlerinde Serdar Mahallesi Yenidoğan Sokak'ta meydana geldi. Emrah E. yönetimindeki 41 FR 894 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Savrulan otomobil, Söğüt Sokak'taki Nazmi Celepci'ye ait tek katlı evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü Emrah E. ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Otomobilden yaralı şekilde çıkan Emrah E. ve arkadaşı olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'SES GELİNCE DIŞARI ÇIKTIM'Evde olduğu sırada büyük bir gürültü ve sarsıntı duyduğunu ifade eden ev sahibi Nazmi Celepci, "Ben evde oturuyordum. Bir anda bir ses geldi, koşarak buraya geldim. Arabayı gördüm burada. Hemen polis ve ambulansı aradım. Ambulansa yolu tarif etmek için evin önüne gittim. Sonra yola döndüğümde şahıslardan biri, diğerini taşıyordu" dedi.

SİVAS'TA, BODRUM KATINDAKİ YANGIN KORKUTTU

SİVAS'ta bir apartmanın bodrum katındaki evin mutfağında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 kadına müdahale edildi.Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki G.E.'ye ait dairenin mutfağında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden G.E., durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, evin mutfağında maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında apartmanda bulunan ev sahibi G.E. ile G.Ö., dumandan etkilendi. G.E. ile G.Ö.'nün tedavisi olay yerine gelen ambulansın içerisinde yapıldı.

BIÇAĞI KARNINA SOKUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

BURDUR'da lise öğrencisi M.Ç. (17) adlı genç kız, göl kenarında bıçağı karnına sokarak intihar girişiminde bulundu.Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ç., dün öğle saatlerinde Burdur Gölü sahiline indi. Bir süre burada bekleyen M.Ç., ardından yanında bulunan bıçağı karnına sokarak intihar etmek istedi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ç., tedaviye alındı. M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi

DEPREM ÖLÇÜM CİHAZLARINI ÇALANLAR, ADLİ KONTROLLE SERBEST TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nce yerleştirilen deprem kayıt istasyon cihazlarını çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Selim Keskin ve Serdar Yıldırım, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Sofuköy Mahallesi'nden geçen Ganos fayı üzerine, bölgedeki depremleri kayıt altına almak için ölçüm cihazları, akü ve güneş panellerinden oluşan deprem kayıt istasyonu yerleştirdi. 2019'un Nisan ayında yerleştirilen, toprağa yarı gömülü haldeki istasyonun 3 kayıt cihazı, akü ve güneş panelleri, 31 Ocak günü çalındı. Üniversiteden inceleme için bölgeye giden akademisyenler, içinde 3-4 aylık deprem verileri bulunan cihazların çalışmadığını fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi.

GPS CİHAZINDAN BULUNDUJandarma, çalınan cihazların üzerinde bulunan GPS sinyallerini takip ederek, Yeniköy Mahallesi'nde besicilik yapan Selim Keskin'e ulaştı. Keskin'in evinde yapılan aramada, bir akü ile deprem ölçüm cihazının dış koruması bulundu. Gözaltına alınan Keskin'e arazide yaptırılan yer gösterme ile diğer deprem ölçüm cihazları da ormanlık alanda bulundu. Cihazlar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkililerine teslim edildi. Jandarma Keskin'e yardım ettiği gerekçesiyle çoban Serdar Yıldırım'ı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİŞarköy Cumhuriyet Başsavcılığı Keskin ve Yıldırım hakkında 'kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada ifade veren Selim Keskin ile Serdar Yıldırım, aletlerin deprem cihazı olduğunu bilmediklerini savundu. Keskin ifadesinde, çoban Serdar Yıldırım'ın arazide hayvan otlatırken, yol kenarına kurulan ve yanlarında panelleri bulunan cihazların kırıldığını söylediğini iddia ederek, "Birkaç gün sonra traktörle oradan geçerken Serdar Yıldırım'ın söylediği yerden aküyü alıp eve götürdüm. Akünün yanında başka bir cihaz yoktu. Aküyü kullanabilirim diye aldım. Yol kenarına kurulan cihazların deprem için kurulmuş olduğunu bilmiyordum. Kahvede birkaç kişi konuşunca haberim oldu" dedi. Sanık Yıldırım ise, bölgede hayvan otlattığı sırada 2 keçisinin hastalanması üzerine Selim Keskin'i aradığını öne sürüp, "Kendisi yanıma motor ile gelirken yol kenarında bir akü ve sünger içerisinde küçük siyah bir kutu gördüğünü söyledi. Daha sonra bulduğu akü ve kutuyu bana gösterdi. Kutuyu orman içine attı, akünün de bozuk olup olmadığını bilmediğinden denemek için yayına aldı. Bu malzemelerin deprem cihazı olduğu bilmiyorduk" diye konuştu.Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

KANGAL'DA BİR GRUP, ASKERE GİTMEK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

SİVAS'ın Kangal ilçesinde yürüyüş düzenleyen bir grup, askerlik şubesine giderek, askere alınmaları için yazdıkları dilekçeleri verdi.Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçik için Kangal ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve ilçe meydanından başlayan yürüyüş, Askerlik Şubesi önünde sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, askere alınmaları için yazdıkları dilekçeleri Askerlik Şubesi'ne teslim etti.Dilekçeleri verdikten sonra grup adına basın açıklaması yapan Alperen Ocakları İlçe Başkanı Sami Ecevit, "Dün mübarek kandil gününde askerimize yapılan hain ve alçak saldırıda şehadet şerbeti içen askerlerimize Allah'dan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun. Bugün biz de Kangallılar olarak, devletçiliğimizin gereği olarak hepimiz hazırız. Kim var dendiğinde biz varız derken ne kadar samimi olduğumuzun günü bu gündür. Bizler bugün Alparslan'ız, Yavuz'uz, Fatih'iz, Mustafa Kemal'iz. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da olduğu gibi tek vücuduz. Dilimiz, dinimiz, rengimiz bugün bir. Onun için biz varız. Tarih yeniden yazılacaksa yine büyük Türk Milleti olarak biz yazarız. Tarih tekerrürden ibarettir" dedi.Askere alınmak üzere dilekçe verenler arasında 6-7 yaşlarında küçük bir çocuğun da yer alması dikkat çekti.

ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜLER ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde binlerce kişi, İdlib'de şehit olan 33 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.İlçede toplanan binlerce vatandaş, İblib'deki hain saldırıda şehit olan 33 Mehmetçik için yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlara, bazı vatandaşlar da araçlarla eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nda biten yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için dua edildikten sonra vatandaşlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla alandan ayrıldı.

BOLU'DA ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜLER

BOLU'da, Suriye'de rejimin hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek için toplanan bir grup, elinde Türk bayraklarıyla İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyerek, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek için Bolu'da gençlerden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, dün akşam saatlerinde Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Grup, İzzet Baysal Caddesi'nden kent meydanına yürümek istedi. Gösteri için izin alınmaması nedeniyle polis, grubun yaklaşık 200 metre yürümesine izin verdi. Grup, Türk bayraklarıyla yaptığı yürütüşte 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşün ardından şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra olaysız şekilde dağıldı. Bir başka grup ise otomobilleriyle korna çalarak konvoy yaptı. Bazı vatandaşlar araçların camlarından Türk bayrağı salladı.

DÜZCE'DE ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ DÜZCE'de vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak, şehitler için dua etti.Düzce'de 50 araçlık konvoy oluşturan vatandaşlar, Düzce Adliyesi ile Anıtpark arasında 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları ile araç zinciri oluşturdu. Anıtpark'ta bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra şehitler için dua edildi. Gürbüz Keskin olası bir durum karşısında askere gitmeye hazır olduklarını dile getirerek, "Biz ülkemizin yanında olduğumuzu, bir ve beraber olduğumuzu, askerimizin, polisimizin yanında olduğumuzu göstermek için arkadaşlarımızla birlikte bu organizasyonu yaptık. Hep birlikte toplanıp, dualar ve İstiklal Marşı okuduk. Bizim acımızdır, ülkenin büyük kaybıdır. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsi nur içinde yatsın, milletimizin başı sağ olsun. Bizim burada olan tüm arkadaşlarımızın çoğu vatani görevini yaptı. Şu anda bir gereklilik halinde tekrar askere gitmeye hazırız. Bir savaş ve olası durumda hazırız" dedi.

REKABET NEDENİYLE 15 LİRA YOLCU BİLET FİYATI 5 LİRA OLDU BİLECİK ile Eskişehir arasında yolcu taşıyan firma, bilet ücretini rekabet nedeniyle 15 TL'den 5 TL'ye düşürürken, yolcuların yoğun talebiyle karşılaştı.Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet gösteren iki firma arasında rekabet yolculara yaradı. Başka bir hatta indirim yapan firmaya karşılık Bilecik-Eskişehir arası çalışan başka bir seyahat şirketi 15 TL olan bilet ücretlerini 5 TL'ye düşürdü. Şehir içinde yolcu minibüslerinin 2,5 TL'ye yolcu taşıdığı kentte yaklaşık 90 kilometre mesafede Eskişehir'e 5 TL'ye gitmek isteyenler terminalde yoğunluğa neden oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencisi olan Gökhan Kaymaz, Bilecik-Eskişehir arasında sürekli yolculuk ettiğini ifade ederek, "İki haftada bir Eskişehir Bilecik arası yolculuk yapıyorum. 5 TL olması benim için iyi oldu. Ne kadar süreceği hakkında bir bilgimiz yok ama ne karda uzun sürerse o kadar iyi" dedi.Bilecik'te öğrenci olan Merve Aksoy ise her hafta Eskişehir'e gittiği için indirimden memnun olduğunu söyledi. Aksoy, "Bizim için çok iyi, tek problemi yeni otogardan kalkması. Yeni otogara okul bayağı bir uzak olduğu için biraz sıkıntı yaşatıyor. Onun dışında memnunuz. Her hafta sonu Eskişehir'deyim, gidiş geliş açısından benim için çok iyi oldu" diye konuştu.Otobüs işletmesinin şoförü ise fiyat indiriminden dolayı kendi firmalarına talebin arttığını belirterek, "Bunun ne kadar süreceğini şirket bilir. Şu an yolcular daha da çoğaldı. Günden güne de çoğalıyor. Şu an arabada yer yok. Eskişehir'den Bilecik'e gelirken de aynı durum söz konusu" dedi.

İSTİHDAM FUARINDA, İDLİB ŞEHİTLERİ BURUKLUĞU ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Manavgat'ta İş Var' istihdam fuarı açılışında, İdlib şehitleri ve yaralılarının burukluğu yaşandı.Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, oda ve sivil toplum kuruluşları başkanları, protokol ve kalabalık bir topluluk katıldı. Suriye'nin İdlib kentinde önceki gece gerçekleştirilen hain saldırıda 33 askerimizin şehit olması ve 32'sinin de yaralanması nedeniyle açılış programı çok kısa tutuldu. Kurdele kesimi yapılmayan fuarda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, önceki gün akşam saatlerinden bu yana Türkiye'nin yüreğinin yandığını söyledi. Sezgin, "33 şehidimize, 33 kahramanımıza Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Büyük Türk milleti devleti ve milletiyle hainlere gereken dersi verecektir. Türkiye teröre karşı mücadelede hem içerde hem dışarda terörün hedeflerini yok etme gayretini gösteriyor ama hainler de boş durmuyor. Dün Türkiye'nin yüreğini kanattılar. Türk milleti gereken cevabı sonuna kadar sürdürecektir" dedi.

'EKONOMİDE DE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'İstihdam fuarının bir hedefinin de ekonomik terörün üstesinden gelmek olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Sezgin, "Nasıl teröre karşı başarılı olacaksak ekonomide de güçlü olmak zorundayız. Türkiye güçlü oldukça zalimlere meydan okuyacaktır. Güçlü olmayanın yolu da ekonomik savaşta topyekün başarılı olmaktır. İstihdam seferberliği bu amaçla yapılmaktadır. İstihdam seferberliğinde ilçemiz Manavgat beşinci yılında. Bu fuarlarımız insanlarımıza iş bulmak ve istihdama katkı sağlamak için çaba gösteriyor. Bu fuarımız sayesinde iş piyasasında arz ve talep bir araya gelerek insanların iş bulmasını sağlıyor" diye konuştu.

'ÇOK ZOR BİR GECE DEÇİRDİK'Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de 33 askerin şehit edilmesi nedeniyle zor bir gece geçirdiklerini belirterek, "Gönlümüz dilerdi ki coşkuyla, heyecan içinde, geleceğe umutla bakar bir şekilde bu etkinliğimize start verelim ve bir neticeye ulaştıralım ama son derece zor bir gece geçirdik. Hepimizin gerçek anlamda yüreği yandı, hepimizin dua ettiği, bu acının çoğalmadığı, şehitlerimizin artmadığı bir sabah olur diye hepimiz dua ettik" dedi.

'AÇ KALACAKSAK KALALIM'MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ise "Yüreğimiz yanıyor, 33 şehidimiz var, gazilerimiz var. Allah rahmet eylesin, cennetleri mekan olsun, Peygamber efendimize komşu olsunlar. Yaralı gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletine sabrı cemil niyaz ediyorum. Her şeye rağmen bunun kökü kazınmalı, Türk milletine Türkün askerine uzanan bu eller, kollar kırılıncaya kadar nereye kadar gidilmesi gerekiyorsa oraya gidilmeli. Bunun sonucunda aç kalacaksa kalalım. Bunun karşılığı mutlaka verilmeli" dedi.

