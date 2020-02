DHA YURT BÜLTENİ - 1

28.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:52

İDLİB'DE TÜRK ASKERİNE HAVA SALDIRISI: 33 ASKER ŞEHİT (Tamamı)

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 33 asker şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yaptığı açıklamalarda, hastanelerde tedavi gören yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz'ın ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gittiği bildirildi. Bakan Akar ve komutanların İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ettiği öğrenildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ilk yaptığı açıklamada şehit sayısının 9 olduğunu açıkladı. Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi. Doğan, ağır yaralı askerlerin olduğunu, yaralıların hastanelerde tedaviye alındığını, kan ihtiyacının olmadığını söyledi.

VALİ DOĞAN: ŞEHİT SAYIMIZ 22'YE YÜKSELDİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında şehit asker sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı askerler bulunduğunu kaydeden Vali Doğan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye alındıklarını söyledi.

Hatay Valiliği'nde rejimin hava saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Doğan, "Rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var. Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Hatay'daki Devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim" dedi.

'KAN İHTİYACI YOK, TÜM TEDBİRLER ALINDI'Vali Doğan, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Şunu da ifade etmek istiyorum; Hataylı hemşehrilerimizden istirham ediyorum. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacımız yoktur. Tüm tedbirlerimiz alınmıştır. Tüm sağlık personellerimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hataylı hemşehrilerimin de müsterih olmalarını bekliyorum. Hastanelerimizin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını istirham ediyorum."

VALİ DOĞAN: 29 ŞEHİT, 36 YARALIHatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasıyla İdlib'deki hava saldırısına yönelik gelişmeler an be an takip edilmeye başlandı. Kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 02.00'de yaptığı açıklamada İdlib'de düzenlenen hava saldırısındaki şehit ve yaralı askerler hakkında bilgi verdi. Vali Doğan, "Esed rejim güçlerinin bugün İdlib'de düzenlediği hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu ve yaralılarımızın olduğunu açıklamıştım. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Böylece 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. yaralılarımızın tedaviylerine hastanelerimizde devam edilmektedir. Şu anda 36 yaralımız var. tüm tedavileri sağlık personeli tarafından yerine getirilmektedir. Şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.

VALİ DOĞAN: ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİHatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 03.45'de yaptığı açıklamada, İdlib'de düzenlenen hava saldırısındaki şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı. Vali Doğan, "33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağolsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız hiçbir yaralı Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler" dedi.

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI HATAY'DAKİ KOMUTA MERKEZİ'NDEMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti. Bakan Akar ve komutanların İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ettiği öğrenildi.

BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Vali Doğan'ın açıklamaları++Hulusi Akar'ın hastaneye girişi ve çıkışıHastane dış görüntüsü

Haber-Kamera: HATAY,=======================

İdlib'de Türk askerine hava saldırısı: 33 asker şehit (ANKARA)İDLİB'DE 1709 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 33 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı. İdlib'de süren operasyonlarda ise; 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüsün etkisiz hale getirildiği açıklandı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri, 10 Şubat'tan bu yana Esad rejimi unsurlarına ağır darbe vurdu. 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirilirken, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Ayrıca aynı dönemde 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz hale getirildi.

6 SAATLİK GÜVENLİK TOPLANTISICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı 6 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapılmadı.

ALTUN: MİSLİYLE MUKABELE EDİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIRİletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Altun, "Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir" ifadelerini kullandı.

AKŞENER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlip'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor" denildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız NATO Genel Sekreteri ile görüşmüştür" denildi.

KILIÇDAROĞLU: ALLAH MEHMETÇİĞİMİZİ KORUSUNCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun" ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK: ALLAH ORDUMUZU MUZAFFER KILSINHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

KALIN, O'BRİEN İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sözcü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

ÇELİK: REJİM UNSURLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ARTIK DÜŞMAN UNSURUDURAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de Türk askerlerine gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin, "Bu saldırıdan sonra rejim unsurları bütün kara ve hava unsuralarıyla düşman unsur haline gelmiştir. Onlara gerekli cevaplar veriliyor ve verilmeye devam edecektir. Rejim unsurları Türkiye Cumhuriyeti için artık düşman unsurudur." dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki hava saldırısı sonrası CNN TÜRK canlı yayınına katıldı. Türkiye'nin Türkiye milli güvenliği için Suriye topraklarında terörle mücadele ettiğini belirten Çelik, "Milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin şehitlerimize yaralılarımıza şifa diliyoruz. Aynı zamanda şehitlerimize yapılan alçakça saldırıya en güçlü şekilde karşılık veren mücadele eden kahraman Silahlı Kuvvetlerimize buradan dualarımızı desteklerimizi gönderiyoruz. Türkiye milli güvenliği için Suriye topraklarında terörle mücadele etmektedir. Türkiye bu mücadeleyi o topraklarda belli bir derinlik yaratarak ortaya koymasaydı, bu mücadele hatırlıyorsunuz topraklarımızın içine sıçramaya başlamıştı. Hatay'a, Urfa'ya, Antep'e füzeler düşüyordu. Bunları püskürttük ve bunları Türkiye Cumhuriyeti toprakları ve vatandaşlarına zarar vermeyecek bir derinliğe kadar öteledik. Dolayısıyla buradaki bu terörün sivil alanlardaki bu bölgelere yerleşmemesi için topraklarımızı ve sınırlarımızı tehdit etmemesi için İdlib'deki askeri varlığımız büyük bir milli güvenlik fonksiyonu icra etmektedir. Bu saldırı Soçi mutabakatına ve diğer mutabakatlara rağmen rejimin kalleşliği tarafından ve rejimi destekleyenlerin cesaretlendirmesiyle gerçekleşmiştir. Verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Şehitlerimiz için canımız yanıyor, içimiz yanıyor. Bu mücadele ülkemizin sınırlarını korumak için son derece haklı bir mücadeledir ve sonuna kadar verilmesi, gereken bir mücadeledir. Bu saldırıyı yapanlara da gereken cevap anında verilmiştir. Bundan sonra da verilmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

AÇIK KAPI POLİTİKASITürkiye'nin mülteci politikasının aynı olduğunu fakat, Türkiye'nin artık mültecileri tutabilecek durumda olmadığını kaydeden Çelik, "Bizim bu konuda resmen söyleyeceğimiz bir şey yok. Ama Türkiye'nin İdlib'den gelen bu yeni mülteci baskısını taşıyamayacağını Türkiye'nin kapasitesinin artık dolduğunu söylemiştik. Dolayısıyla oluşan tazyik artık Türkiye tarafından tutulamıyor. Bu yapılan saldırılar neticesinde hem Türkiye'nin içindekiler Avrupa'ya doğru hareketleniyorlar hem de Suriye topraklarından Türkiye doğru hareketlenme var. Ancak şimdiye kadar mülteci politikamız aynıdır. Ortada bir durum var atık mültecileri tutacak durumda değiliz." diye konuştu.

'KINAMALARDAN BIKTIK, RETORİKTEN BIKTIK'Ömer Çelik, Avrupa Birliği'nden somut destek görmek istediklerini belirterek, "Avrupa Birliği'nin burada yapacağı tek bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti devletinin haklı mücadelesinde nasıl destek vereceğidir. Kınamalardan bıktık. Retorikten bıktık. Söylemlerden bıktık. Türkiye'nin yanında hiçbir fiili tavır alınmamasından bıktık. Ne orada uçuşa yasak bölge oluşturalım dediğimizde destek verdiler. Ne güvenli bölge oluşturalım dediğimizde destek verdiler. Şimdi yapacakları şey Türkiye'nin yanında ama sadece sözle değil somut olarak ve eylem olarak nasıl duracaklarını göstrermeleridir. Bunun dışında hiçbir şey Türkiye için önem teşkil etmiyor." dedi.Konu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınacak kararlar konusunda da değerlendirmede bulunan Çelik, "Tabii ki yüce meclisin takdirindedir. Böylesine milli bir meselede Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman tarihi fonksiyonunun icra etmiştir. ve TBMM milletimiz adına milli birlik ve beraberlik içerisinde bu tip saldırılara karşı koyulacağını her zaman ifade etmiştir. TBMM'nin geleneğinde bu var." ifadelerini kullandı.

'NATO'YA YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR'NATO'nun Türkiye'nin yanında olması gerektiğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu: "Bu saldırıdan sonra rejimin bütün kara ve hava unsurlarıyla düşman unsur haline gelmiştir. Onlara gerekli cevaplar veriliyor ve verilmeye devam edecektir. Rejim unsurları Türkiye Cumhuriyeti için artık düşman unsurudur. Katil bir rejimin uluslararası topluma yaptığı bir saldırı olarak görüyoruz. NATO ile yarın sabah istişare süreci başlıyor. Türkiye'ye yapılmış bir saldırı aynı zamanda NATO'ya yapılmış bir saldırıdır. NATO'nun Türkiye'nin yanında olması gerekir."

YARIN NATO'YLA İSTİŞARELER BAŞLIYORAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu saldırının sadece Türkiye'ye yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek, uluslararası hukuk, uluslararası toplumdan topyekun bir tepki verilmesini beklediklerini kaydetti. Çelik, "Dışişleri Bakanımız NATO Genel sekreteri ile görüştü. NATO'yu bilgilendireceğiz. NATO'yu istişareye çağırıyoruz. Bu sadece tek bir ülkeye yapılmış bir saldırı olarak görmüyoruz. Katil bir rejimin uluslararası bir topluma yapmış olduğu bir saldırı olarak görmüyoruz. Dolayısıyla burada saldırıya uğrayan sadece Türkiye değildir. Uluslararası hukuk, uluslararası toplumdan topyekun bir tepki verilmesini bekliyoruz. Bütün bunlarla ilgili girişimlerimiz ortaya koyacağız. NATO'yla yarın sabah istişare süreci başlatılıyor. Unutulmaması gerekir ki Türk Silahlı Kuvvetleri hem Türkiye'nin hem de NATO'nun sınırlarını koruyor. Türkiye'ye yapılan bir saldırı aynı zamanda NATO'ya yapılan bir saldırıdır. NATO'nun kuruluş amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Yapılan açıklamaları dikkatle izliyoruz." açıklamasında bulundu.

TOPLANTI SONA ERDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve kuvvet komutanlarının yer aldığı toplantı, 6 saat sürdü. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmayacağı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU, TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLE GÖRÜŞTÜCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda görüştü.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejim tarafından düzenlenen ve 33 askerin şehit olduğu hava saldırısı ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda görüştü. Şentop'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu, şehitler için başsağlığı dileklerini iletti.

BAHÇELİ: GÜÇ VE ZOR KULLANMAK KAÇINILMAZ BİR MECBURİYET HALİNE GELMİŞTİRMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin, "Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir" dedi.MHP lideri Bahçeli, İdlib'de Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısının ardından kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantıdan sonra gelen şehit haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin İdlib kırsalında, Esed unsurlarıyla, işbirlikçileri tarafından alenen ve alçak bir hava saldırısına maruz kaldığını belirten Bahçeli, "Allah korkusu taşımayan, insan sevgisi tanımayan caniler Regaib Kandilimizi kana bulamışlardır. Derinleşen İdlib krizi milli bekamızı en üst düzeyde tehdit eden bir hüviyete bürünmüştür. İdlib'de vuku bulan hunhar saldırıda 33 kahramanımız şehit olmuş, 32 kahramanımız da yaralanmıştır. Elbette acımız çok büyüktür. Bundan sonra hiçbir bahanenin, hiçbir sözün itibarı, iradesi ve inandırıcılığı kalmamış, bütün ezberler bitmiş ve tükenmiştir" ifadelerini kullandı.

'ZOR KULLANMAK MECBURİYET HALİNE GELMİŞTİR'Rusya'nın, Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa ettiğini kaydeden Bahçeli, "Rusya Federasyonu, bizim tarafımızdan malum olan menfur ve meşum yüzünü bir kez daha göstermiş, Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa etmiştir. Katil Esad cinayet ve rezaletleriyle resmen düşman kampa yerleşmiş, nefretin ve şiddetin yegane failine dönüşmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü askeri müdahale hakkını ve mücadele kararını haklı ve meşru görmektedir. Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir" açıklamasında bulundu.

'DÜŞMAN GÖRÜLDÜĞÜ YERDE EZİLMELİDİR'"Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama, her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır" diyen Bahçeli, açıklamanın devamında şunlara yer verdi: "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. Nitekim İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir. Sınır kapılarının açılması da isabetli bir hamledir. Gelişmelerin silahlı çatışmadan sıcak savaşa dönüşme konusu Türkiye'nin meselesi olmaktan artık çıkmış, kan döken rejim unsurlarının bulundukları her yerde cezalandırılmaları Türk tarihine ve maşeri vicdana karşı ertelenemez bir sorumluluk halini almıştır. Sonunu hazırlayan şerefsiz Esad hain ve hunhar saldırılarının karşılığını en ağır şekilde almalı, Türk milletine silah çevirmenin, bomba atmanın sonuçlarına acı şekilde muhatap olmalıdır. Milli güvenliğimizi temin maksadıyla bulunduğumuz alanlarda karşımıza kim çıkarsa çıksın doğduğuna pişman edilmeli, bunun gereği can pahasına yapılmalıdır. Bugünkü oldukça hassas ve nazik dönemde, siyasi polemiklerle oyalanmak, ahlaken sorunlu tartışmalarla meşgul olmak vatanseverlikle, Türkiye sevgisiyle asla tavzih ve tevil edilemeyecektir. Gün bir olma, beraber olma, birlikte aynı cephede, aynı şuur ve ruhda buluşma günüdür. Kimin hangi siyaset anlayışının, hangi fikri ve ideolojik akımın mensubu olduğunun bir önemi elbette kalmamıştır. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesinde cesaretle kucaklaşmak mühim ve müessir bir zorunluluktur. Bütün Türk vatandaşlarının seferberlik ruhuyla yeni bir milli mücadele ortak paydasında kenetlenmeleri mukadderatımıza istikamet çizecek istiklal ve istikbal meselesidir. Esad ya pişman olup teslim bayrağını çekecek ya da bombaladığı topraklar ona ve çetesine mezar olacaktır."Bahçeli, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu vurguladığı açıklamada, yapılan saldırıların tüm NATO üyelerine yapıldığını ve içinden geçilen sürecin herkes ve NATO üyesi her ülke için samimiyet ve iyi niyet testi olduğunu aktardı.Bahçeli, Türkiye'nin dökülen kanları yerde bırakmayacağına işaret ederek, "Muzaffer Türk milleti, Allah'ın izniyle melaneti devirecek, hainleri yerle yeksan edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin egemenlik haklarının muhafazasıyla birlikte güvenlik ihtiyaçlarının fedakarlıkla karşılanacağına inanmakta, hükümete ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sonuna kadar güvenmektedir. Biriz, diriyiz, hep birlikte güçlüyüz, aşılmaz son kaleyiz. Yılgınlık yoktur, umutsuzluk yoktur, taviz ve teslimiyet söz konusu bile edilemeyecektir. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum. Şehitler hepimizindir, alınacak intikam hepimizin namusuna emanettir. Başımız sağolsun, vatan sağolsun, zalimlere, hainlere lanet olsun" açıklamasında bulundu.

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI SURİYE SINIRINDAMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasına geldi. Akar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek unsurlarıyla gerçekleştirilen harekatı sevk ve idare ediyor.Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Güvenlik Zirvesi' sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti. Sınırın sıfır noktasındaki Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı ve talimatlar verdi. Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

OKTAY: ESED VE REJİM UNSURLARI, BU ALÇAKÇA SALDIRININ BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İdlib'de TSK'nın yaptığı operasyon görüntüleri (1-2)

Haber: ANKARA,===================

Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADISuriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi memleketi Samsun'un Alaçam İlçesi'ne getirildi, vatandaşlardan helallik alındı. Şehit eşi 8 aylık hamile olan Özlem Elibol, gözyaşları içerisinde törene katıldı. Şehit Elibol'un cenazesi ardından Umutlu Mahallesi'ndeki baba evine son kez getirildi. Burada dualar okunup helallik alındıktan sonra cenaze Toklu Camiine getirildi. Cenaze törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol ile şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şehit eşinden detay-Cenaze namazının kılınması-Tabutun taşınması-Şehidin baba evinden detaylar-Detaylar

Haber-Kamera: SAMSUN,=========================

SURİYE'YE ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen askeri araçlar ile personelleri taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen askeri araçlar ile askeri personelleri taşıyan otobüslerden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında İslahiye-Hassa karayolundan geçerek Hatay yönüne hareket etti. Askeri konvoyun Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İslahiye-Hassa KarayoluKonvoyun geçişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,======================================

EDİRNE'DE GÖÇMENLER YUNANİSTAN SINIRINA YÜRÜYOR SURİYE'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberinlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Göçmenlerin ilerlemesiKalabalıktan genelDetay görüntüSevinç gösterileriGöçmenlerle röp.Detay görüntüMuhabir Ali Can Zeray'ın anonsuFarklı açılardan detay

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE - Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,=======================================

DENİZLİ VALİLİĞİ'NDEN 'KORONAVİRÜS' AÇIKLAMASI DENİZLİ Valiliği, 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 3 kişinin numune sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün İran, Kırgız ve Afgan uyruklu 3 kişinin yüksek ateş ve burun akıntısı gibi şikayetlerle Denizli Devlet Hastanesine başvurduğu, numunelerinin alınmasının ardından enfeksiyon hastalıkları servisinde gözlem altına alındıkları belirtildi. Koronavirüs, şüphesi taşıyan hastaların sonuçlarının negatif çıktığı kaydedilen açıklamada, "İran (18 yaş), Kırgız (27 yaş) ve Afgan uyruklu (21 yaş) hastaların numunelerinin sonuçları, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından negatif olarak tespit edilmiş, 3 yabancı uyruklu vatandaşta da koronavirüsüne rastlanmamıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Denizli Devlet Hastanesi'nden detay görüntü-Acil girişinden ve ambulanslardan görüntü-Hastaneye giren vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,====================================

TİCARET BAKANI PEKCAN'DAN ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NDA İNCELEME

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduktan sonra koronavirüse karşı alınan tedbirleri anlattı.Ticaret Bakanı Pekcan, Öncüpınar Mülki İdare Amirliği'nde Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve gümrük yetkilileri ile toplantı yaptı. Toplantı sonrası Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunan Pekcan, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli memurlar ve dedektör köpekler ile yakından ilgilendi. Ziyaret sonunda gazetecilere açıklama yapan Bakan Pekcan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme yaptığını belirterek, "Gümrük kapılarımızı ziyaret ediyoruz. Burada ihtiyaçları, eksiklikleri yerinde tespit ediyoruz, yerinde görüyoruz. Zaten sürekli irtibat halindeyiz, dijital çağda sık sık da bir araya geliyoruz" diye konuştu.Bakan Pekcan, sınır kapılarında koronavirüsle ilgili çalışma grubu oluşturduklarını kaydederek, "Kabinede ilgili bakanlıklarla beraber biz kapılarımızda her türlü önlemi güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Eldiven olsun, dezenfektan olsun, bütün kapıları özellikle İran sınır kapılarını, hepsini o gün dezenfekte etmiştik. İran'daki olaylar biraz kontrolden çıkınca biz mecburen İran kapımızı kapamak zorunda kaldık" dedi.

ESNAFI ZİYARET ETTİ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valilikte İl Koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıya; Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın ile yetkililer katıldı. Toplantıda brifing alan Bakan Pekcan, daha sonra Cumhuriyet Caddesindeki esnafları ziyaret ederek, Regaip kandilini kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Bakanın KarşılanmasıToplantı salonuGümrük sahasında bilgi alırkenMemurlarla foto çekerkenGenel ve detay görüntüler+++İl Koordinasyon toplantısından görüntülerVatandaşları ziyaret etmesi alış veriş yapmasıBakanın vatandaşlar ile arasında yaşanan diyaloglarEsnaf ziyaretinden görüntülerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,=======================================

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (ek)SAĞLIK BAKANI KOCA VAN'DA SAHRA HASTANELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Van'daki sınır kapısında oluşturulan sahra hastanesinin 60 kişi kapasitesi olduğu ve 30'dan fazla sağlık görevlisinin buruda görev yaptığını söyledi. Bakan Koca şöyle konuştu: "Çin'den başlayan ve son dönem özellikle komşu ülkelerimizi etkileyen koronavirüs tehdidi söz konusu olduğunu biliyoruz. Son dönemde İran'da Kum ve Meşet merkezli bu salgının daha yoğunlaştığını biliyoruz. Bu çerçevede sınır bölgesinde içeri geçmek isteyen özellikle vatandaşlarımızı bu dönemde daha sıkı tedbirlerle alıyruz. sınırlarımızı öncelikle kapattığımızı biliyorsunuz. Ondan sonraki süreçte de gelmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik nasıl bir tedbir alınması gerektiği ile ilgili ayın 21'inden bu yana uyguladığımız bir takım tedbirler var. ve bu geçişleri kapıtıldığı özellikle Ağrı, Dilucu ve şuan Van'dayız. Bundan sonraki durağımız Hakkari olmuş olacak. Bu 4 sınır kapımızda tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz. İki günden bu yana bu dediğimiz noktalarda sahra hastanaleri oluşturudum bu sahra hastanalerinde gelmek isteyen vatandaşlarımızı Kum ve Meşet öyküsü olanları 14 gün karantinaya almayı ve hastalık bulgusu olanlarıda hastane ortamında takip etmeyi planladık. Diğer sağlıklı olan herhangi bir sağlık sorunu olmayan vatandaşlarımızıda yine 14 gün gözlem altına almayı sürdürüyoruz"İran'daki Türk vatandaşlarına da çağrıda bulunan Bakan Koca, "İran'da olan vatandaşlarımız bu süreçte sınırdan gelmek istemeleri durumunda karayoluyla gelmek isteyenlerin 14 günlük bir karantina, izolasyon döneminin olabileceğini bilmeleri gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. ve bu çerçevede bulundukları bölgede ev veya otel ortamda dışarı mümkün mertebe çıkmamalarını bulunduğu ortamı havalandırmalarını ve maske gerektiğinde kullanıyor olmalarını ve kişisel hijyeni el yıkama dahil olmak üzere toplu ortamlarda olmamak anlamında bir takım tedbirleri almaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum" dedi. Dün ise Ağrı'da ki sınır kapısında incelemerde bulunduğunu ve alınan tedbirleri yerinde gördüklerini anlatan Bakan Koca, "Şuan 57 kişi sahra hastanelerinde takibi yapılıyor. Bugün şüpheli bulunan, şüpheliden kastım, ateşi olmayan öksürük ve boğaz ağrısı yakınlamaları olan Ağrı'da 3 vatandaşımız hastanede tedavi altına alınıp karantinaya başladık. Dilucu bölgesinde ise bu anlamda takip edilen sahra hastanelerimizde 2 kişinin olduğu ve hastanede şüpheli bulduğumuz yine ateşi olmayan öksürük yakınması olan soğuk algınlıgı bulgusu olan 2 vatandaşımızın olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

ÜLKEMİZDE KORONAVİRÜSE RASTLANMADIVan'da ise ise termal kamera dahil olmak üzere her hastanın zaten sağlık kontrollerinden geçirilerek ve bilgilendirilerek burada işlemlerinin yapıldığını belirten Bakan Koca, burada kurulan sahra hastanesinin 60 kişiyi rahat alabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Bakan Koca, "Hastalık bulgusu olan vatandaşlarımızıda eski askeri hastanemiz bunun için organize edildi. Orada takipleri yapılmakta. Şu ana kadar takibi devam eden 3 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın klinik olarak genel durumları iyi ateş bulguları yok. Şuan sınırın dışında aldğımız bilgi 5 kişinin daha ülkeye giriş yapmak istediği. Bununla ilgilide hazırlıklar yapılıyor. Yine bu dediğim yaklaşık çerçevesinde sahra hastanemizde takihleri yapılıyor olacak. Özellikle bu dönemde bakanlığımız bilim kurulunun önerileri aldığı stratejik kararla ve güçlü uzman kadrosuyla şu ana kadar ülkede korona virüs hastasına rastlanmadı. Bundan sonraki süreçtede bu tedbirlerimizi daha yoğunlaştırarak yine bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özellikle sınırlarda yurt dışından içeri girmemesi için bütün imkanları seferber ederek üst düzeyde bu dönemde devreye sokmak istiyoruz. Çabamız bu yönde. Burada daha çok günü birlik girişlerin yapıldığı bir kapı. Kapı kapandığı için girişler olmadığı için gelişler de olmuyor. Şu anda sınırın diğer tarafında bekleyen 5 kişi var. Biz bütün yapılması gereken sağlık kontrollerini yapacağız"dedi. Sınırda kurulan sahra hastaneleri ile ilgili bilgide veren Bakan Koca, "Ağrı"da sadece kapıda sağlık personeli olarak çalışan 37 kişi. 32 ambulansımız var. Dilucunda 32 kişi vardı 17 ambuluns. Burada da 30 üzerinde sağlık personelimiz var. Gelen vatandaşımızdan daha fazla persoelimizin olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Acil hekimleri enfksiyon hastalıkları uzmanlarınn kontrölünde ve uzman acil ekibin devrede olduğu güçlü bir sağlık ekibi var. Haburda da tedbirlere başladık. Gürcistan için Sarp, Aktaş da hazırlıklar benzer şekilde yapıldı. Elimizden gelen ve bilim kurulunun önerdiği bütün tedbirleri erken dönemde devreye sokma noktasında çaba içindeyiz" diye konuştu.

BAKAN KOCA ESENDEREDE İNCELEME YAPTISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'dan sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bağlı Esendere Sınrı kapısında bulunan Esendere Gümrük Kapısı'na geçernek incelemelerde bulundu.Bakan Koca,"Bugün Ağrı'dan başlayarak özellikle sınır bölgelerinde konuşlandırılan sahra hastanelerini yerinde görmek üzere şu an dördüncü noktamız olan Esendere'deyiz. Sahada gördüğümüz bu sahra hastanelerinin oluşturulduğunu ekipman ve sağlık personeli anlamında yer yer vatandaşımızdan daha fazla personelimizin olduğunu görüyoruz.Özellikle de Kum ve Meşed geçmişi olan vatandaşlarımızı 14 günlük karantiya ayrıca soğuk algınlığı bulguları olan vatanmdaşımızı da hastane ortamında bilim kurulunun önerisi doğrultusunda takip ediyoruz. Şu an bulunduğumuz Edendere kapısında 5 tane vatandaşımız izole edilmiş durumda. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."25 ile 30 arasında değişen TIR'ın olduğunu belireten Koca, "Orada da zannediyorum önümüzdeki 2-3 gün içerisinde yine kontrol bir şekilde 14 günlük gözetim altında olmak kaydıyla bir planlamayla burada sınırda daha çok sorunu çözmek noktasında gayret içinde olacağız. sınırlarımızdan içeri girmemesi noktasındaki tedbirlerimizi de bilim kurulunun önerisiyle yoğunlaştırdık. Hem bakanlığımız, hem bilim kurulunun önerileri hem bu anlamdaki yetkin hekim kadromuz ve çalışanlarımız da şu ana kadar koronavirüsün Türkiye'ye girişi olmadı. Bu bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez.Vatandaşımızın tedirgin olmaması, panik havasında olmamasını da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bir mevsimsel grip gibi bulaştığını biliyoruz. Bu dönemde ülkede koronavirüsün olmadığını ama buna rağmen kişisel hijyen kurallarına önem vermelerini el yıkamanın 20 saniye normal sabunla yıkamanın önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmemesini bir metreden daha yakın mümkün mertebe temas içinde olunmamasını ve bu dönemde gripli olanların da maske kullanmasını, gripli olmayanların maske kullanmasına gerek olmadığını bu kuralları özellikle bu dönemde bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uygulaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.Hem mevsimsel grip için bu önemli hem de olabilme ihtimaline karşı bu önlemleri almak gerektiğini söylemek istiyorum. Bilim kurulunun da bu anlamda bu çerçevede aldığı bir öneri olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bilim kurulunun önerileri doğrultusunda enfeksiyonun ülkeye girişinin olmaması noktasında her geçen gün daha yoğunlaştırılan önlemlerle özellikle her gün neredeyse bilim kurulunun toplanması ve hem bölgede hem ülkede olan gelişmelere göre bir önerisi olduğunda bu öneriyi hızla devreye sokma noktasında bir çaba içindeyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Bakan Koca'nın helikopterle Esendere 1. Tabur Hudut Komunalığa inmesi-Bakanı Karşılayan Heyet-Bakan Kaoca'nın Esendere Gümrük Kapısında kurulan Sahra hastanesini incelemesi-Bakan Koca'nın açıkalamaları-Çevrende genel detaylar

Haber-Kamera: VAN-HAKKARİ=============================

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: UMRE MESCİD-İ NEBEVİ ZİYARETLERİ İPTAL REGAİB Kandili programı için Adana'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın dün koronovirüs tehlikesine tedbir almak için umre ziyaretini durdurduğunu belirterek, "Bugünden itibaren umreye gitmek için müracaatta bulunan kardeşlerimiz ikinci bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyeceklerdir. Umre talepleri alınmayacaktır. Umreye gitmiş olan kardeşlerimize selam ediyorum. İnşallah bu olumsuz durum bir an önce biter." dedi.Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaib Kandili programına katılmak üzere dün Adana'ya geldi. Sabancı Merkez Camii'nde program öncesi gazetecilere açıklama yapan Erbaş,"Regaib Kandili münasebetiyle milletimizin gecesini tebrik ediyorum. Malum umre mevsimi, Suudi Arabistan bugün koronovirüs tehlikesine tedbir almak için bu nedenle umre ziyaretini durdurdu. Tedbir amaçlı geçici bir durdurma olduğunu ifade ettiler. Bizde Türkiye olarak derhal tedbirlerimizi aldık, havaalanından gitmek üzere olan umrecilerimize bilgi verdik. Onların evlerinden çıkmamalarını yada havaalanına gitmişlerse evlerine dönmelerini sağladık. Tabi şuan itibariyle Suudi Arabistan herhangi bir koronavirüs vakasına rastlandığına dair bir bilgi paylaşmadı. Dolayısıyla ne Türkiye ne de Suudi Arabistan'da bu virüsün bulaştığı bir vaka olmadığını düşünüyoruz. Ne zamana kadar sürer bununla ilgili biz Sağlık Bakanlığımızla irtibat halindeyiz. İnşallah bir an öne tedbirler alınır. Herhangi bir vaka olmayacak şekilde sonuca ulaşılır. Suudi Arabistan'da bulunan şuan ki umrecilerimiz normal ibadetlerini yapacak ne zaman dönüş tarihleri planmış ise o tarihlerde dönecekler. Onlarla ilgili olumsuz bir durum söz konusu değil. Bugünden itibaren umreye gitmek için müracaatta bulunan kardeşlerimiz ikinci bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyeceklerdir. Umre talepleri alınmayacaktır. Umreye gitmiş olan kardeşlerimize selam ediyorum. İnşallah bu olumsuz durum bir an önce biter. Umreye gitmek isteyen kardeşlerim müracatlarını tekrar yaparlar ve umrelerine giderler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamasıSabancı Merkez Camii'den genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,======================================

ÇAVUŞOĞLU: ÇATIŞMALARIN HAD SAFHADA OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ MARDİN'de düzenlenen 'Siyaset akademisi' programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terör, göç, ticaret savaşları, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, salgın hastalıklar, teknolojik saldırılar, istikrarsız çatışmaların had safhada olduğu bir dönem yaşıyoruz" dedi.Mardin'de bir dizi ziyaretin ardından İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen 'Siyaset Akademisi' programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk dersi verdi, ardından gençlerin sorularını cevapladı. Dış politikaya ilişkin sorular üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası ilişkilerde sürekli dost ya da sürekli düşman yoktur. Ülkelerin menfaatleri her zaman ön plandadır. Ülkelerle menfaatleriniz bazen örtüşebilir bazen de çakışabilir. Türkiye olarak çok taraflı ve dengeli bir dış politika izlemeye çalışıyoruzö diye konuştu.

LİBYA'DA BİR ATEŞKES VARSA RUSYA İLE TÜRKİYE SAYESİNDE'Bir öğrencinin Rusya ve Türkiye ilişkileri ile ilgili sorusuna cevap veren Çavuşoğlu, "Rusya ile Suriye ve Libya'da karşı taraflarda olmanın avantajını bugüne kadar olumlu kullandık. Libya'da bir ateşkes varsa bugün yine Rusya ile Türkiye sayesinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin'in çağrısından sonra bir ateşkes olmuştur. İhlaller evet var. Diğer yandan başından beri Rusya, rejimi destekliyor. Biz de karşıyız. Bir milyona yakın insanın ölümünden doğrudan sorumlu olduğu, her türlü vahşeti sergilediği için biz rejimin Suriye'yi birleştiremeyeceğini düşünüyoruz. İdlib'de Rusya, rejimi durdurmak konusunda maalesef üzerine düşeni yapmadığı gibi destek de verdi. Şimdi Ankara'da heyetlerimiz görüşüyor. Akşam döndükten sonra tekrar bir durum değerlendirmesi yapacağız. Tüm bu zorluklara rağmen Rusya ile kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkes için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.Çok kutuplu bir dünyanın yaşandığını, jeopolitik rekabete vurgu yapan Çavuşoğlu, "Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin tek taraflı adımlarının dünya ekonomisini ve siyasetini etkilemeye başladığını gördük. Çin, 'Ben de varım' demeye, Afrika daha fazla gücünü göstermeye başladı. Hindistan büyüyor. Ekonominin gücü Asya'ya doğru gidiyor. Tüm bu değişimleri çok iyi okuyarak dış politikayı oluşturmamız lazım. Dünyada çok sayıda sorun var. Bu sorunlardan dolayı da dünya halkları bazı konularda karamsar olmaya başladı. Terör, göç, ticaret savaşları, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, salgın hastalıklar, teknolojik saldırılar, istikrarsız çatışmaların had safhada olduğu bir dönem yaşıyoruz. Artık Rusya güneyimizde var. Ankara'da toplantı sürüyor, birlikte sorunu çözmek için çalışıyoruz ama ciddi sorunların da olduğu ortada, Suriye'de İdlib'de rejimin saldırganlığı. Libya'da Rusya, Akdeniz bölgesinde bir aktör haline geldi ama bunun bazen faydasını görüyoruz, ateşkesi tesis etmek için ama bazen olumsuz yanlarını da görüyoruz. İran ile ABD'nin rekabetini Irak ile de hissediyoruz. İran ile Körfez ülkelerinin rekabeti de bölge ülkelerini, herkesi etkiliyor, bunları yönetmemiz gerekiyor. Bu gelişmeleri ve gerçekleri görmezsek dış politikayı oluşturmakta ve sorunun çözümüne katkı sağlamakta faydalı olamayızö diye konuştu.

'PKK EŞİTTİR KÜRT DEMEK KÜRT KARDEŞLERİMİZE HAKARETTİR'Mardin'deki turizm hareketliliğine de dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bu çok güzel bir şey. Terör olsa bunlar olmazdı. İçeride de dışarıda da terörle mücadele etmek bugün Türk dış politikasının önceliklerinden biridir. Hem Suriye'de hem Irak'ta PKK ile DEAŞ ile YPG ile FETÖ ile tüm terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta PKK terörü ile mücadele ederken, Kürt kardeşlerimizle teröristler arasındaki ayrımı çok iyi yapıyoruz. 'PKK eşittir Kürt' demek, Kürt kardeşlerimize hakarettir, küfürdür, buna da müsaade etmeyeceğiz. PKK, YPG en büyük zulmü de Kürt kardeşlerimize yapıyor. Önümüzdeki süreçte özellikle güvenli bölge oluşturduktan sonra Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü, Türkiye'de yaşayan Suriyeli Kürt kardeşlerimiz de daha önce PKK, YPG izin vermediği için geri dönemediler, onların da dönüşü önceliğimiz olacak."Bakan Çavuşoğlu daha sonra programın basına kapalı bölümünde katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Bakan Çavuşoğlu'nun salona gelişiProtokol ile bir araya gelmesiSiyaset akademisi programından detayBakan Çavuşoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,==================================

Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Aksu Çayı'nda balık tutarken babası Necip Şireki ile düştüğü suda kaybolan Beşar Şireki'nin cansız bedeni arama çalışmaları yapan dalgıçlar tarafından bulundu. Çocuğun cansız bedeni otopsi içinEDİRNE'DE GÖÇMENLER YUNANİSTAN SINIRINA YÜRÜYOR morga kaldırılırlen, ekiplerin baba Necip Şireki'yi arama çalışmaları devam ediyor.

BABAYI ARAMAYA YARIN DEVAM EDİLECEKKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda kaybolan, Suriyeli Necip Şireki'yi bulmak için Kahramanmaraş itfaiyesi ile Adıyaman emniyetine bağlı dalgıçların yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle ekipler, çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin, babayı bulmak için çalışmalara bugün sabah saatlerinden itibaren devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------EkiplerAksu çayıBeşar Şireki'nin cesediCesedin askerler tarafından taşınmasıArama çalışmalarından detaySuriyelilerin yakınlarının ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

SAMANLIK YANDI, AHIRDA BULUNAN HAYVANLAR KURTARILDI

DÜZCE'de, samanlar alev alev yanarken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dün akşam saatlerinde Darıcı Mahallesi 5858 Sokak'ta Zekeriya Güner'e ahırın üzerindeki samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlık alev alev yanarken, itfaiyeye haber verildi. Vatandaşlar ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanı dışarı çıkartarak kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Samanlar için için yanarken, iş makinesiyle samanlar dağıtılarak yangın söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Samanlık yanarken görüntü İtfaiyenin görüntüsü İş makinesinin görüntüsü Vatandaşlar hayvanları çıkarırken görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,======================================

Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu (ek)4 YOLCU, KIYI EMNİYETİ BOTU İLE ALINDI

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden dün saat 12.00'de Gelibolu'ya hareket eden ve lodosun etkisiyle sürüklenip, karaya oturan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kıyı Emniyeti-9' adlı hızlı tahlisiye botuyla 4 yolcu, saat 16.30 sıralarında mürettebatın da yardımı ile kurtarıldı. Yolcular, Lapseki balıkçı barınağına götürülerek, rıhtıma çıkarıldı. 4 yolcu, jandarma aracına bindirilerek, kimlik bilgileri alınmak ve ihtiyaçları giderilmek üzere karakola götürüldü. Yolculardan Barbaros Palavur, "Gelibolu'ya gitmek için feribota binmiştik. Hareket ettikten kısa süre sonra lodos etkisiyle sürüklenip karaya oturdu. İskeleden çok uzaklaşmadığımız için herhangi bir panik yaşanmadı. 4,5 saat boyunca kamarada oturup, bir şeyler yiyip, içtik" dedi.Öte yandan yetkililer, 4 yolcunun hızlı tahlisiye botuna kendi isteğiyle bindiğini, çoğu sürücü olan feribottakilerin yine kendi isteğiyle kaldıklarını belirtti.

FERİBOT 5,5 SAAT SONRA KURTARILDIÇanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden saat 12.00'de hareket ettitkten hemen sonra kuvvetli lodosun sürüklemesi nedeniyle iskelenin 10 metre açığında karaya oturan 'Aydın Kaptan- 2' isimli feribot, yaklaşık 5,5 saat sonra isimli römorkör tarafından çekilerek kurtarıldı. Römorkör feribotu halatla çekerken, kaptan da makineleri çalıştırıp manevra yaptı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın arıdından feribot bulunduğu yerden kurtarıldı. Kaptan, feribotu Çardak İskelesi'ne yanaştırdı. Feribottaki 8 kamyon ve TIR ile 2 otomobil ve 30 yolcu tahliye edildi. Yetkililer feribotun kontrolünün yapıldıktan sonra yeniden seferlerine başlayacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------feribotun kurtarılmasından görüntü.-feribotun iskeleye yanaşmasından görüntü.-Burak Gezen anons.-araçların tahliye edilmesinden görüntü

Haber: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ - Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ(Çanakkale),======================================================

KAHVEDE TARTIŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ POMPALIYLA ÖLDÜRDÜ MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, İsmail A. (19), husumetlisi Mintas Karkın'ı (50) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İsmail A., olay sonrası kaçtı.Olay, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Mintas Karkın köy meydanındaki kahvehanenin önünde tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında İsmail A., yanında bulunan pompalı tüfekle Mintas Karkın'a doğru ateş etti. Göğsünden yaralanan Karkın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli İsmail A. ise otomobiliyle olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği bölgede incelemelerde bulunurken, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mintas Karkın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmasından görüntü-Cenaze aracından görüntü-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL - Celal KÖKÇÜOĞLU/ MANİSA,=========================================

MARKETTE KARŞILAŞTIĞI KİŞİYİ, EŞİ VE ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Iraklı C.S.M., markette karşılaştığı vatandaşı Khalid D.M.'yi (32) eşi ve çocuğunun yanında boğazından bıçaklayarak yaraladı. Khalid D.M. tedaviye alınırken, C.S.M. ise gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markette karşılaşan Khalid D.M. ile C.S.M., iddiaya göre tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.S.M., Khalid D.M.'yi eşi ve çocuğunun yanında bıçakla saldırdı. boğazına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan Khalid D.M. olay yerinden kaçarak kurtulurken, C.S.M. ise kayıplara karıştı.Yol kenarındaki bir taksici tarafından alınarak özel hastaneye götürülen Khalid D.M., tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan C.S.M. ise polis ekiplerince 15 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yeriYaralının ailesi detayÇocuğun ağlamasıVatandaşların yardımıHastane önü ticari taksi detayTaksi içi detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ SERDİVAN(Sakarya),=======================================

BAŞINA PENCERE CAMI DÜŞEN MOTOSİKLETLİ KURYE YARALANDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir iş merkezinin üçüncü katından üzerine pencere camı düşen 27 yaşındaki kurye Okan Karauzun yaralandı. Baş, göğüs ve kolunda kesikler oluşan Karauzun, hastanede tedaviye alındı.Merkezefendi ilçesi, Altıntop Mahallesi, 834 Sokak'taki bir iş merkezinin üçüncü katındaki kullanılmayan bir ofisin açık bırakılan penceresi, dün saat 14.00 sıralarında, rüzgar nedeniyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pencerenin kırılan camı, bu sırada sokaktan geçen motosikletli kurye Okan Karauzun'un üzerine düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen cam nedeniyle Karauzun'un başı, göğsü ve kolunda kesikler oluştu. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karauzun, tedaviye alındı.Görgü tanığı market işletmecisi Burak Tekin, "Rüzgar nedeniyle pencereden kopan parçalar yere düştü. O sırada kurye de yoldan geçiyordu. Cam parçaları başına düştü. Biz gördük, hemen yardıma koştuk. Kolunda başında yaralar vardı. Sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdik" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntüler-Cam parçalarından görüntü-Pencereden görüntü-Sokaktan görüntü-Market esnafı Burak Tekin ile röp.-Yaralanan Okan Karauzun'un fotoğrafı

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,====================================

ANNESİNE ÇARPAN OTOMOBİLE SALDIRDI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobil yolun karşısına geçen kadına çarptı. Oğlu annesine çarpan otomobilin kaportasına vururken, polisler sakinleştirdi.Dün öğle saatlerinde, Akyazı Necati Temel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 BB 180 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil ekibi geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen kadının oğlu sinir krizi geçirerek olay yerinde duran otomobilin kaportasına vurdu. Genci polis memurları güçlükle sakinleştirdi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının ise sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Gencin saldırı anı güvenlik kamerası

Haber: AKYAZI(Sakarya),========================

FATMA VE HABİBE'NİN DAVASINDA SAVCI 2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde hapishaneden izinli çıkarak boşandığı eşi Habibe Çevik (44) ile eski baldızı Fatma Akta'yı (39) öldüren Göksel Sağlam'ın (47) yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında Göksel Sağlam'ın 'kasten adam öldürme' suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.Menemen'de bulunan açık cezaevinden 19 Haziran günü izinli çıkan Göksel Sağlam, Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi'nde, boşadığı eşi Habibe Çevik ile eski baldızı Fatma Akta'yı tabancayla vurarak öldürdü. Sağlam'ın, olaydan önce çocuklarını evden bakkala göndererek uzaklaştırdığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan ancak yakalanarak, tutuklanan Sağlam hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

'HABİBE'NİN İZMİR'DE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmasına sanık Göksel Sağlam ve taraf avukatlarının yanı sıra Habibe Çevik'in kardeşi Ahmet Çevik ve Fatma Akta'nın kızı Figen Akta (22) ve kadın örgütlerinin üyeleri katıldı. Duruşmada, sanık Göksel Sağlam'ın olay öncesi çocuklarını bakkala göndererek evden uzaklaştırdığı öğrenilen Göksel Sağlam, "Ben olay günü Habibe'yi tehdit etmedim. Sadece tartışma yaşandı. Ben Habibe'nin İzmir'de olduğunu bilmiyordum. Tesadüfen çocuklar aradı. Habibe'nin benimle görüşmek istediğini söyledi" dedi.Sanığın ifadesinin ardından esasa yönelik mütalaasını açıklayan savcı, "Sanık eve girerek bitişik atış mesafesinden maktul Habibe Çevik'in başına ateş etmiş, daha sonra tabancayı onu engellemeye çalışan anne Hatice Çevik'in boynuna dayamıştır. Sağlam ardından kendisine engel olmak isteyen eski baldızı Fatma Akta'ya uzak atış mesafesinden iki kez ateş etmiş ve daha sonra Habibe Çevik'e bir el daha ateş etmiştir. Sanığın tasarlayarak hareket ettiğine dair yeterli delil olmadığına kanaat getirildi ve cezasından indirim yapılacak herhangi bir hususun bulunmadığı değerlendirildi. Olay sırasında Hatice Çevik'e (80) karşı silahla tehdit eyleminin gerçekleştiği ve olay esnasında kullanılan tabancanın da ruhsatsız olduğu belirlendi "diyerek Sağlam'ın 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, ayrıca Sağlam'ın 'silahla tehdit' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluk halinin devamına karar verilmesini mütalaasında belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatına esasa yönelik savunma yapması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

'TASARLAMAK DEĞİL DE NEDİR?'Fatma Akta'nın kızı Figen Akta ise duruşma sonrasında, "Bütün her şey birbirini tutuyor. Olaylar doğru, ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmedi. Tasarlayarak olduğuna karar verilmemesine de şaşırdım. Katil zaten cezaevinde kalıyordu, teyzem İzmir'e geldiği sıra öğreniyor. Daha sonra izin alıyor cezaevinden. Kafasında kurmuş, eve silahla geliyor. Teyzemin eve geldiğini öğrenip, gelip, vuruyor. Bu tasarlamak değil de nedir?" diye konuştu.Duruşma öncesinde, davanın takipçisi olan İzmir Kadın Meclisi ve Çiğli Kadın Platformu üyeleri Karşıyaka Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Çiğli Kadın Platformu'ndan Deniz Uslu, "Davanın ilk gününden beri Sağlam'ın bu cinayeti planlayarak öldürdüğünü ancak iddianamenin bu yönde hazırlanmadığını, Fatma'nın boşanmak üzere olduğu Adem Akta'nın da cinayete yardım ettiğini haykırıyoruz. Şiddetsiz, özgür bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Duruşma öncesi yapılan basın açıklamasından görüntülerFigen Akta'dan görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,========================================

KARAMAN'DA KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITAN HIRSIZLAR YAKALANDI KARAMAN'da, kendilerini polis olarak tanıtan 6 kişi, Afganistan uyruklu 4 kişinin evine gelip, uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini söyleyerek cep telefonu ve bir miktar parayı alıp, kaçtı. Şüpheliler kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında, İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde meydana geldi. İsimleri açıklanmayan 6 kişi, Afganlı 4 kişinin evine gelip, kendilerini polis olarak tanıttı. Uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini belirtip, Afganlıları yere yatırarak kelepçeleyen ve etkisiz hale getiren 6 kişi, evdeki cep telefonu ve bir miktar parayı aldı. Bu sırada Afganlılar, 6 kişinin polis olmadığını anlayınca duruma tepki gösterdi. Çıkan arbedenin ardından tabancayla havaya ateş açan şüpheliler, 20 ACP 334 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelileri kent çıkışında Konya yolunda yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinde polislerin çalışması-Sahte polislerce etkisiz hale etirilen mülteciler ile röp.-Kaçmaya çalışan şüphelilerin Konya yolunda yakalanması-Şüphelilerin polis merkezine getirilmesi

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,=======================================

Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı DOLU ETKİLİ OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde yağmurun ardından dolu yağışı da etkili oldu. Yağış nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın dış cephe mantolama kaplaması büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin binanın arka kısmında gerçekleşmesi nedeniyle olayda yaralanan olmadı. Yağışın şiddetini arttırması nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki alt geçit ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Dolu yağışı-Araçların üzerine düşen dolu-Yağışya saçak altına sığınanlar-Şemsiyeyle yürüyenler-Çöken dış cephe mantolaması-Bina dış genel gör.-Yere düşen parçalar-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),==============================

LODOS, BODRUM'DA HAYATI FELÇ ETTİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini arttıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.Bodrum'da dün sabah yağmurla başlayan, öğleden sonra etkisini arttıran lodos, hayatı felç etti. Hızı zaman zaman 50 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet'te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Bazı vatandaşlar lodosun oluşturduğu dev dalgaların fotoğrafını çekti. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Liman Başkanlığı, balıkçılar ile yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda "Bodrum-Kaş arasında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kumbahçe Plajı'ndaki dev dalgalardan görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,===================================

FIRTINANIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki otomobilin üstüne düştü. Darıca'da, dün akşam saatlerinde, fırtına etkili oldu. Bayramoğlu Mahallesi Ihlamur Sokak'taki ağaç elektrik direğini devirirken, ağaç park halindeki bir otomobilin üstüne düştü. Otomobil hasar gördü. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma yaptı. Elektrik direğinin kaldırılması için ise elektrik dağıtım şirketi görevlilerine haber verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Devrilen ağaç ve elektrik direğinden görüntüOtomobilden görüntüVatandaşın konuşması ve detaylar

Haber-Kamera: Erol POLAT/ DARICA(Kocaeli),==============================

VALİ GÜZELOĞLU: TERÖR ÖRGÜTLERİ SUR'U YOK ETMEYE ÇALIŞTI AMA BAŞARAMADI DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, UNESCO ve Diyarbakır İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sur'un, bütün bir insanlığın mirası olan yapılarını, kültür değerlerini, yakıp, yıkıp, yok ettiler. Camilerimizi, kiliseleri ve sinagogları kutsal bilinen bütün inanç değerlerini de bu anlamda yaktılar" dedi.Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca UNESCO ve Diyarbakır İstişare Toplantısı düzenledi. UNESCO listesinde bulunan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile ilgili sorunlara çözüm aramak amacıyla düzenlenen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz ve komisyon üyeleri, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

'İNSANLIK MİRASI YAPILARI YAKIP YIKTILAR'Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır Surları'nın dünyada en sağlam ve insanlık tarihinin en eski yapılarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu surların içinde yer alan bilinen bütün inanç yapılarıyla ve bütün bunlara sahip çıkan, bir sahip olma şuuruyla Diyarbakır belki de yaşadığımız ve geride bıraktığımız tüm tarihin bir özetidir. Sur'un bu tarihi konumunu, Sur'a bitişik Hevsel'in doğal cenneti ve güzelliğini ve yaratılıştan beri akan Dicle'nin bereketini koruma amaçlı ve yaşatma amaçlı sevdamız ve çabamız sürerken ne yazık ki bu ülkenin birlik ve beraberliğini, bütün değerlerini, birlikte yaşama iradesini yok etmek isteyen PKK ve terör örgütleri ve uzantıları bu yapıya saldırdılar. Bu yapının binlerce yıldır korunan bütün maddi varlıklarını yok etmek, tüketmek, zihin ve kültür dünyamızdan silmek istediler. Çukur olayları dediğimiz başlıkta en çok olumsuz etkilenen merkezlerden, değerlerden biri de sur oldu. Öylesine bir Vandalizm, öylesine bir gözü karalık ile yok edecek bir ihanet kültürü içinde Sur'un, bütün bir insanlığın mirası olan yapılarını, kültür değerlerini, yakıp, yıkıp yok ettiler. Camilerimizi, kiliseleri ve sinagogları da kutsal bilinen bütün inanç değerlerini de bu anlamda yaktılar ve bu ihanet karşısında şüphesiz devletimizin milletiyle kararlı tutumu ve mücadelesiyle bu tehdidi bertaraf ederken 53 askerimizi, 12 polisimizi ve bir güvenlik korucumuzu şehit verdik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Toplantı salonuProtokolVali Güzeloğlu'nun konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN - Selim KAYA/ DİYARBAKIR,========================================

ELAZIĞ'DAKİ TARİHİ YAPILAR, 6.8'LİK DEPREMDE ZARAR GÖRMEDİ

ELAZIĞ'ın Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Ulu Cami'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmedi. Elazığ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, tescilli tarihi yapılaroa ciddi bir etkilenme olmadığını söyledi.Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki, 1156 yılında yapılan ve İtalya'daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu belirtilen Ulu Cami'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmedi. Kesme taştan yapılan ve Selçuklu motifleriyle bezeli minaresi de prizmal bir kaide üzerine taş örgüyle yapılan cami, Artuklu beylerinde Kara Arslan tarafından inşa edildi.

PİSA KULESİ'NDEN 20 YIL ÖNCE YAPILDIÇeşitli efsanelere de konu olan minare doğuya doğru 7 derecelik eğik durmasıyla ünlendi. Minarede, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede zarar meydana gelmediği belirlendi. Ulu Cami'nin minaresi, yapımından 20 yıl sonra 1176'da inşa edilen İtalya'daki Pisa Kulesi de dahil dünyada, ayaktaki en eğik kule tipi yapı olarak kabul ediliyor.

'TARİHİ YAPILAR ZARAR GÖRMEDİ'Elazığ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, yapılan incelemelerde Harput'taki eserlerin zarar görmediğinin tespit edildiğini vurgulayarak, "Özellikle tescilli, tarihi yapılarımız bu depremden ciddi anlamda etkilenmiş değiller. Özellikle 3 bin yıllık kalemiz hala ayakta, eğri minaresiyle Pisa Kulesi'nden daha eğri olan Ulu Cami yine 9 asırlık bir cami olmasına rağmen hala ayakta. Bütün eserlerimizde çok önemli sıkıntı söz konusu olmamakla beraber bazı camilerimizde ufak tefek kılcal çatlamalar söz konusu. Tarihe ışık tutan bu önemli beldemizde yöremizde hasarın olmaması Elazığ adına bizi çok sevindirmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Harput Mahallesi'nden detayHarput Kalesi'nden detayUlu Cami genel ve detayıCami içinden detayKültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ'ın konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,=====================================

Kaynak: DHA