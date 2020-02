DHA YURT BÜLTENİ - 1

24.02.2020 08:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:24

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 9 kişi hayatını kaybetti

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde açıklama yaptı. Depremde 9 kişinin hayatını kaybettiğini 37 kişinin de yaralandığını belirten Bakan Soylu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Deprem olduktan sonra tüm güvenlik güçlerimiz AFAD, Kızılay, UMKE, sağlık ekiplerimiz buraya doğru harekete geçtiler. Tabi kurtarma çalışmalarını buradaki vatandaşlarımız gerçekleştirdiler. Şu ana kadar bölgeye bu 4 köye bin 250 çadır sevk ettik. Çok yakın bir zaman dilimi içinde burada olurlar. Özellikle bu gece tedbirlerimiz alıyoruz. Hem vatandaşlarımızın, şu anda artçılarda devam ettiği için hasarlı evlerde kalmamaları için çadır kurulacak. Jandarma Bölge Komutanımız da buradalar. Jandarmamız da bu çadırların kurulması hususunu pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bu köy, hem küçükbaş, hem de kısmen büyükbaş hayvancılığın yapıldığı bir köy. Şimdi onlara da Tarım Bakanlığı'ndan çadırlar gelene kadar bizim büyük çadırlarımız var. Onları vereceğiz. Hayvanlar bu çadırların içinde bu geceyi, Tarım Bakanlığı'ndan gelen çadırlar gelene kadar onlarda soğukta kalmasınlar diye muhafaza etmeye çalışacağız. Onun dışında sıcak yemek dahil olmak üzere Van Valimiz ve Van Büyükşehir Başkan Vekilimiz hemen 2 bin kişilik yemeği bu köylere yönelik hazırladı. Allah beterinden muhafaza etsin. 09.30 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Yani ilk önce İran Hoy'da olunca bizim sınırlarımıza yönelik nasıl bir etkisi olduğunu hem valiliğimizden, hem AFAD ekiplerimizle değerlendiricince saat 09.15 gibi bu ihbarı alınca Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. İlk önce gelen bilgi 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğiydi. Daha sonra 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı vatandaşlarımızın yalnız bırakılmaması ve deprem yaralarının sarılmasına yöneliktir."

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR, EVLERE GİRMEYİNBakan Soylu deprem bölgesinde yaptığı açıklamalarda vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyardı. Hem temkinli hem de tedbirliyiz diyen Bakan Soylu, "Artçı depremler devam ediyor. Hem temkinli hem de tedbirliyiz. Özellikle buradan tekrar söylüyorum. Yani bir şey olmaz diye hasarlı binalara girmek en büyük tehlike olarak karşımızda durmaktadır. Onun için yapmamız gereken devletimizin, kurumlarımızın ortaya koyduğu uyarılara bir şekilde uymak. İnşallah buradaki deprem yaralarının da en kısa sürede saracağız ama kayıplarımız var. Cenabı Allah'tan rahmet, başsağlığı diliyorum. Allah beterinden korusun. Tüm Türkiye'ye Van'ımıza Başkale'mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

BİR ANNENİN EN ACI FERYADIİran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 maphallede büyük yıkıma neden oldu.Başkale ilçesine bağlı Özpınar mahallesi ise yıkımın en fazla olduğu mahalle oldu. 8 kişinin hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Fırat ailesinin yaşadığı kerpiç ev ise depremde yerle bir oldu. En büyük acılardan biri de Fırat ailesi yaşadı. Nebahat Fırat çamaşır asmaya çıktığı için enkaz altında kalmaktan kurtulurken, kocası Reis Fırat (40), çocukları Fatma (7), Muhammet (6) ile ismi öğrenilmeyen 8 aylık bebekleri depdremde hayatını kaybetti.Kocası ve 3 çocuğunu kaybeden acılı anne, enkaz yığınına dönüşen evin enkazında Kürtçe ağıtlar yakıp ferya etti. Anne Fırat, çamaşır asmaya çıktığı sırada depreme yakalandıklarını ve evde kurtulan tek kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Bu mahallemizde 8 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 3'ü benim oçcuklarım, biri de kocam. Yuvam yıkıldı. Allahım sen bana yardım" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'deki temasları ve ziyaretleri sırasında İran'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin Van'ın Başkale ilçesini etkilediğini, kerpiç yapılı binaların yıkılmasıyla 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını belirtip, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Denizli ziyareti kapsamında ilk olarak Valiliğini ziyaret etti. Polis mangasını selamlayan Oktay, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, AK Parti Denizli Millevekili Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve resmi kurum daire müdürleri tarafından karşılandı.

İRAN'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTIValilikte toplantı yapan ve Denizli hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra burada yaptığı basın açıklamasında, İran'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatıp, "Buraya gelirken üzüntülü bir haber aldık. Bir taraftan şehrimizin sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirirken diğer taraftan İran merkezli olan 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla AFAD koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte. Van'ın Başkale ilçesinde Güvendik ve Özpınar köyleri başta olmak üzere etkilenen özellikle kerpiç yapıların yıkılmasıyla şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şu an itibariyle 37 yaralımız var. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı da gerekli tüm çalışmaları yapıyor. Tüm ilgili hastane ve sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. İnşallah bununla atlatırız. Son aldığımız bilgiye göre arama kurtarma çalışmaları tamamlandı" dedi.

"DENİZLİ 2019 YILINI BAŞARILI KAPATAN KENTLER ARASINDA"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyaretinde Vali Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan şehirle ilgili bilgiler aldığını, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüştüklerini söyledi. Denizli'nin 2019 yılını başarılı kapatan şehirler arasında yer aldığını belirten Oktay, "Denizli 3.5 milyar lirayı aşkın ihracat yapan üretim şehri. Genellikle dokuma ve tekstilde bilinir ama tarım başta olmak üzere makina ve metal üretimi de önemli yer tutuyor. Denizli ayrıca bir turizm şehri. Muhteşem bir potansiyelinin olduğunu hep birlikte gördük ama bunun geliştirilmesini arzu ediyoruz. 3.5 milyar lira Denizli'ye yakışan bir rakam olmadığını düşünüyoruz. Bugün de bunu değerlendirdik. 'Bunu nasıl arttırabiliriz, nasıl katkı verebiliriz' diye konuştuk. İlin sorunları, gelişmeyle alakalı yeni alanların olduğunu biliyoruz. Bunları çalıştık. Gerek üniversite bünyesinde, gerek organize sanayi bölgeleri çerçevesinde, gerek stadyum, çevre yolları, havalimanı ihtiyacı ile ilgili sorunlarla alakalı neler yapabileceğimizle alakalı bir çok değerlendirme yaptık. Ankara'da bu projeleri yakından takip etmek üzere tüm notlarımızı aldık" diye konuştu.

'ACIPAYAM'DAKİ SORUNLARI HIZLI ŞEKİLDE SONUÇLANDIRACAĞIZ'20 Mart 2019'da Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini hatırlatan Oktay, "Hak sahiplikleri ve konutlarla alakalı Acıpayam merkezli çözüm bekleyen konuların olduğunu öğrendik. Muhtarlarımızla bir araya geldik. Sorunların çözümüne ilişkin kararlarımızı aldık. Çok yakından hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız. Cenab-ı Hak inşallah bu deremlerin daha kötülerini yaşatmaz diye dua ediyorum" diye konuştu.

MANİSA'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta Manisa il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir'de de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 5 OLARAK AÇIKLADIKandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYORManisa'nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Akhisar'da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3,7 ile 1.6 arasında değişen 20 artçı sarsıntı yaşandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMAÖte yandan, Manisa Valiliği de depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

MANİSA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, dün 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.40'da meydana gelen ve merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi olduğu belirtilen 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Manisa ve çevre ilçelerinin yanı sıra; İzmir, Balıkesir, Eskişehir Aydın, Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar panikle açık alanlara kaçarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

VALİLİK'TEN DEPREM AÇIKLAMASIManisa Valiliği, Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'nde meydana gelen dehpremin ardından yazılı açıklama yatı. Açıklamada, "23 Şubat 2020 tarihinde saat 15.40 da merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

VATANDAŞLAR TEDİRGİNMANİSA'nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Karabörklü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların endişeli bekleyişi devam ediyor.22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında evi ağır hasar gören Karabörklü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Ümmü Gülsüm Çokdinç (65), "Depremden dolayı çok korktuk. Biz evimizin bahçesinde kurulan çadırda yaşıyoruz. Ama yine de korkuyoruz. Arada sırada yemek yapmak için eve girmek zorunda kalıyoruz. Tam da evde olduğum sırada deprem oldu. Dizlerim tutuldu. Hemen kendimi dışarıya attım. Rabbimden tek dileğimiz bu depremlerin bir an önce son bulmasıdırö dedi.Depremden etkilenen bir diğer vatandaş Sait Gürlek (47),"Depremden dolayı çok korktuk. Yani burada duruyoruz ama büyük bir korkuyla duruyoruz. İnşallah bu depremler en kısa zamanda sona erer" diye konuştu. Depremden duyduğu endişeyi anlatan Recep Yılmaz (65), "22 Ocak'tan bu yana meydana gelen depremler sonrasında çok endişeliyiz. Gerçekten korkuyoruz. Sürekli sallanıyoruz. Tek teselli eden nokta ise can kaybının ya da yaralanmanın olmamasıdır. Çadırda kalıyoruz. Depremler sırasında çıkan gürültülerden çok ürküyoruz. İnşallah bir daha olmaz. Psikolojimiz bozuldu" dedi.Depremle yaşamaya alıştığını anlatan Veysel Yılmaz (42), "Deprem maalesef Türkiye'nin bir gerçeği. Bizler de buna alışmaya çalışıyoruz. Ama yaşarken de korkuyoruz. Umuyoruz ki depremler bir an önce biter bizde rahat bir nefes alırız" diye konuştu.

REJİM UÇAKLARI, EL BARAH KASABASINI BOMBALADI SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında bulunan El Barah kasabası, rejim uçakları tarafından bombalandı. Sivillerin boşalttığı bölgede ılımlı muhaliflerin cepheleri bulunuyor. Rejime ait insansız hava aAraçları da bölgede uzun uçuşlar gerçekleştiriyor.İdlib'e bağlı El Barah kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Rejimin saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşalttığı köylerde, ılımlı muhalif grupları ile rejim askerleri arasında çatışmalar da yaşanıyor. Rejime ait insansız hava araçları da uzun uçuşlar gerçekleştiriyor. Rejim uçakları gün boyunca ılımlı muhaliflerin cephelerinin bulunduğu El Barah ve Ariha bölgesini bombaladı. Uçakların bombalamasının yanı sıra rejim askerleri, sık sık top atışları da gerçekleştiriyor.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, AYNI AİLEDEN 3 ÖLÜ 1 YARALI DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Denizli-Muğla Karayolu Medet Mahallesi yakınlarında bulunan kavşakta meydana geldi. Mehmet Sönmez yönetimindeki 34 3749 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz olarak karayoluna çıkan Osman Güven (52) idaresindeki 48 L 4091 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücünün eşi Güldane Güven (52) ve kayınvalidesi Fatma Cabbar (78) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Güven ile oğlu Engin Güven ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Güven doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Olay yerinde kazayı görenlerden İbrahim Çavuşlu, otomobilin hurdaya döndüğünü, içerisindeki 3 kişinin can verdiğini söyledi. Kazanın yaşandığı noktada sık sık kazaların yaşandığını kaydeden Çavuşlu yetkililerin bölgede önlem almasını istedi.

BESNİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Besni-Araban karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Besni yönüne ilerleyen Müslüm Güngör yönetimindeki 34 CGE 007 plakalı otomobil, önünde giden Sait İlhan yönetimindeki 02 DA 929 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüsüler ile otomobillerde bulunan Emine İlhan, Hamdi Yıldız, Battal Yıldız, Mücahit Kılınç ve Mustafa Sağır yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BABASINI BALTAYLA ÖLDÜRÜP, POLİSE TESLİM OLDU

BURSA'da Eyüp Y. (37), tartıştığı babası Mehmet Y.'yi (57) baltayla başı ile sırtına vurarak, öldürdükten sonra polise gidip, teslim oldu. Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Y. ile evine gittiği babası Mehmet Y. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Eyüp Y., depodan aldığı baltayla babasını başı ile sırtına vurarak, öldürdü. Eyüp Y., olay sonrası Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek, babasını öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Mehmet Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMAN BALYALARI ALTINDA KALAN MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin (55), kendisine ait hayvan damında üzerine devrilen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitirdi.Hamidiye Mahallesi'nin 3 dönemdir muhtarlığını yapan Özkan Ergin, dün saat 12.30 sıralarında, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için gittiği hayvan damında yakınları tarafından saman balyaları altında hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ve 112 ekibi, evli, 3 çocuk babası Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Devrilen saman balyalarının altında kaldığı belirlenen Ergin'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, Ergin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

KÜFÜRLÜ MESAJ CİNAYETİNDE DAYI VE YEĞENİ TUTUKLANDI MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, telefondan küfürlü mesaj attığı iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında darp edip, tabancayla öldüren Mustafa Demir (65) ile olaya karıştığı ileri süren yeğeni Döne Çakır (35), sevk edildikleri adliye tutuklandı.Çevresinde çok sık müzikhole gitmesi nedeniyle 'Pavyon Hüsnü' olarak tanınan ve oto-alım satım işleriyle uğraştığı öğrenilen Hüsnü Balmumcu, iddiaya göre Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı, çiftçi Mustafa Demir'e, geçen 21 Şubat Cuma günü telefondan küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, önceki gün saat 16.30 sıralarında çarşıda Keçeciler Sokak'ta karşılaştıkları Balmumcu'yla ile attığı mesaj nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancasıyla Balmumcu'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balmumcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından polis Demir ve yeğeni Çakır'ı gözaltına aldı. Olay anının saniye saniye yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Mustafa Demir'in kavgada, yerde yatan Hüsnü Balmumcu'ya tabancasıyla ateş edip, yüzüne tekme attıktan sonra yeğeniyle birlikte otomobile binip olay yerinden ayrılmaya çalıştığı, bu sırada gelen ve kendisine müdahale etmek isteyen sivil polislere bir el ateş etmesi görüntülerde yer aldı. Görüntülerde dayı-yeğeninin gözaltına alınma anlarının da kameralar tarafından kaydedildiği görüldü.Eski muhtar Mustafa Demir ve yeğeni Döne Çakır, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Dayı - yeğen, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİÖte yandan olayda yaşamını yitiren Hüsnü Balmumcu'nun cenazesi dün öğlen Selvilimescit Camisi'nde kılınan namazın ardından Turgutlu İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAVGAYI AYIRIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ, TOPRAĞA VERİLDİ BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, borç-alacak nedeniyle tartışan iki kişiyi ayırmaya çalışan Onursal Barış Fettahoğlu'nu (47) bıçaklayarak öldüren S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, önceki gün akşam saatlerinde Edremit'e bağlı Altınkum Mahallesi Gülsu Caddesi üzerinde meydana geldi. S.K. ile M.Ç. arasında başlayan kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan Onursal Barış Fettahoğlu, yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan S.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fettahoğlu'nun cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Edremit'e getirildi. İkindi namazı sonrası Ağa Camii'nde cenaze namazı kılınan Onursal Barış Fettahoğlu, Edremit Mezarlığı'na defnedildi.

SİLAHLI SOYGUNCU, KASİYERE TAKILDI

İZMİR'in Buca ilçesinde bulunan bir markete giren yüzü kapalı şahıs, silahını çıkararak kasiyere doğrulttu ve soygun yapmak istedi. Kasiyerin direnmesiyle soyguncu, marketten hiçbir şey alamadan kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi 277. sokakta bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Soygun yapmak için markete giren yüzü kapalı bir şahıs, birkaç ürün aldıktan sonra kasiyere para uzattı. İddiaya göre, kasiyer para üstünü vermek için kasaya yöneldiği sırada silahını çıkaran soyguncu, kasada bulunan paraları istedi. Kasiyerin, soyguncunun isteğine olumsuz yanıt vermesinin ardından ikili arasında arbede çıktı. Arbedenin ardından soyguncu, koşarak kayıplara karışırken, ekipler soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde soyguncunun, kasiyerin sırtına silahını doğrulttuğu ve ikili arasında çıkan tartışmanın ardından kaçtığı görülüyor.

YAZLIK EVLERE GİREN HIRSIZLAR YAKALANDI SAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yazlık evlere girerek hırsızlık yapan 7 kişi gözaltına alındı. Çalınan eşyaların Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan ikinci el eşyaların satıldığı işyerinde ele geçirilirken, 5 kişi tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karasu ve Kocaali ilçelerinde son 2 ay içerisinde yazlık evlere giren hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı. PVC ile kaplı kapı ve pencereleri özel bir aparatla açarak girdikten sonra evlerden kombi, televizyon ve dizüstü bilgisayar gibi eşyaları çalan hırsızların, çalıntı malları Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ikinci el eşya satan bir iş yerine sattıkları belirlendi.Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla hırsızlık suçundan 13 adet kaydı bulunan B.Ö. (22), çeşitli suçlardan 3 adet kaydı bulunan S.M.S. (22), B.A.(22), 17 adet hırsızlıktan kaydı bulunan R.E.(23), çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan M. A. (27), çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan T. Ç. (30) ile R. K. (30) yakalandı. İkinci el eşya dükkanında yapılan aramalarda, Sakarya'dan çalınan 17 adet televizyon, 7 adet kombi, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Çalıntı eşyaları götürdükleri araçta yapılan aramalarda ise hırsızlık için kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan R.E., S.M.S., B.Ö., M.A., B.A., T.Ç. ve R.K. adliyeye sevk edildi. şüphelilerden R.E., S.M.S., B.Ö., M.A. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.Ç. ve R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ele geçirilen eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. Polis, eşyaları taşıyamayacak durumda olan vatandaşlara da yardımcı oldu.

DİYARBAKIR'DA, GALATASARAY'IN GALİBİYET GERGİNLİĞİ GALATASARAY'ın, deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra galip gelmesi Diyarbakır'da kutlama yapmak isteyen taraftara, bir grubun müdahalesiyle gerginlik yaşandı.Diyarbakır'da bir grup Galatasaraylı taraftar, takımlarının bu akşam Fenerbahçe'yi sahasında 20 yıl aradan sonra mağlup etmesini kutlamak isterken, bir grubun engeliyle karşılaştı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bir araya gelen grup, kutlama yapmayanlara engel olmaya çalışırken, Galatasaray formasını yakma girişiminde bulunup, Gevran Caddesi'ni trafiğe kapatmaya çalıştı. Kutlamalar nedeniyle Ofis semtinde görev alan polis ekipleri, gruba sözlü uyarıda bulunarak, dağılmalarını istedi. Gruptakilerin uyarıları dikkate almaması üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle yolu trafiğe kapatan grup dağıtıldı.

UŞAK' TA GALATASARAY - FENERBAHÇE TARAFTARLARI GERGİNLİK YAŞADI UŞAK'ta Galatasaray'ın İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Kutlama sırasında iki taraatra grubunun karşılıklı sözlü tartışma yapması nedeniyle gerginlik yaşandı. Uşak' ta bulunan İsmet Paşa Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarının kutlamaları sırasında iki taraftar grubunun birbirine karşılıklı olarak sözlü tacizde bulunması sonucunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında iki taraftar grubunun da birbirine ses bombası atmasıyla bölgede bulunan vatandaşlar korku yaşadı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olayların büyümesinin önüne geçildi.Emniyet amirinin taraftarları uyarmasıyla yaşanan kısa süreli gerginlikler son buldu. Emniyet güçlerinin aldığı geniş güvenlik önlemlerinin ardından taraflar, olaysız bir şekilde dağıldı.

BOLUSPORLU TARAFTARLARLA, KUTLAMA YAPAN GALATASARAYLILAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI BOLU'da, Fenerbahçe -Galatasaray derbisinin ardından, galibiyeti kutlamak için sokağa çıkan Galatasaray taraftarları ile Boluspor taraftarları arasında kavga çıktı. Polis, kavgaya biber gazı ve cop ile müdahale etti.Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyet almasıyla birlikte Bolu'da yaşayan Galatasaraylı taraftarlar kutlama yapmak için kentin sokaklarına çıktı. Aynı saatte oynanan maçta Boluspor da deplasmanda İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. TFF 1. Ligin son sırasında yer alan Boluspor'un taraftarları, Galatasaraylıların kutlama yapmasına karşı çıktı. Bolusporlular, şehrin takımı düşme hattındayken kutlama yapan Galatasaraylılara tepki gösterdi. Bolusporlu taraftarlar "Bolu'nun sahibi her zaman biziz" sloganları ile İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerinde yürüdü. 2 taraftar grubu arasında önce Cumhuriyet Caddesi'nde daha sonra da İzzet Baysal Caddesi'nde kavga çıktı.Polis ekipleri kavgaya biber gazı ve cop kullanarak müdahale etti. Taraftarlar polisin müdahalesi sonrası kaçarak dağıldı. Kentin en işlek caddesinde önlem alan polis, herhangi bir kavga olayı yaşanmaması için kutlama yapılmasına izin vermedi.

ADIYAMAN'DA TARAFTARLAR ARASINDA ARBEDE ADIYAMAN'da, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından toplanan taraftarlar arasında arbede yaşandı.Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından sarı kırmızılı takımın taraftarları Sümer Meydanı'nda kutlama yaptı. Galatasaraylı taraftarlar daha sonra Gölbaşı Caddesi üzerinde tezahürat yaparak yürüdüğü esnada karşılaştıkları bir grup Fenerbahçeli taraftarlar ile arbede yaşadı. Yaşanan arbedede taraftarlar sopa, kova ve tekme tokat birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılan arbedenin ardından taraftarlar dağıldı.

MERSİN'DE AMATÖR LİG MAÇININ ARDINDAN GERGİNLİK ÇIKTI

MERSİN'de Büyükşehir Belediye Meskispor ile Ceyhanspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçının ardından Ceyhanspor ekibi ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Taraftarlar, sahaya giren çevik kuvet polisinin müdahalesi ve iknası sonucu güçlükle sakinleştirildi.Spor-Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor ile Adana ekibi Ceyhanspor karşı karşıya geldi. Yoğun güvenlik önlemi altında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın son düdüğü ile saha kenarı bir anda karıştı. Ceyhanspor soyunma odası önünde yöneticilerle taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği, çevik kuvvet ekipleri araya girerek sona erdirdi. Ceyhanspor'lu taraftarların yoğun tepkisini alan müsaba hakemleri de çevikkuvet polisi eşliğinde sahadan çıkartılırken, Ceyhanspor takım otobüsü de polis eskortuyla stattan ayrıldı.

İSTİNAT DUVARI YURDUN ÜZERİNE DEVRİLDİ, ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

MERSİN'in Anamur ilçesinde istinat duvarı yurt binasının üzerine devrildi. Olay sonrası yurtta bulunan 40 öğrenci tahliye edilerek, başka yurtlara yerleştirildi.Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kalınören mahallesindeki Anamur Anadolu Lisesi'nin kız-erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. 107 öğrenci kapasiteli yurdun 50 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının yaklaşık 10 metrelik bölümü, gece yurt binasının üzerine devrildi. Olayın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, yurda gelen Kaymakam İsmail Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan da incelemede bulundu. Hafta sonu olması nedeniyle 107 öğrenciden sadece 40'ının yurtta kaldığı öğrenildi. 40 öğrenci, güvenlik amacıyla tahliye edilerek, ilçedeki diğer yurtlara yerleştirildi. Güvenlik amacıyla boşaltılan yurt binasının, tadilat sonrası yeniden hizmete açılacağı belirtildi.

BİNALİ YILDIRIM: SOSYAL MEDYADA YALAN HABER YAPARAK ETKİ OLUŞTURMAYI BAŞARDILAR ANTALYA'da Siyaset Akademisi açılışında konuşan TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Yalanın siyasetini yapamıyoruz. Bizim ilkelerimize ve inancımıza uygun değil. Son zamanlarda sosyal medyayı kullanarak yalan haber üreterek etki oluşturmayı başardılar. Arap Baharı'nın başlaması bundandır. Bazı ülkelerdeki seçimlerdeki sürprizlerin sebebi de budur. Bunlarla hukuk içerisinde mücadele etmek lazımdırö dedi.AK Parti AR-GE Başkanlığı'nın Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirdiği 'Siyaset Akademisi' Antalya'da TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın başkanlığında başladı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen akademinin açılış törenine Yıldırım'ın yanı sıra, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve AK Parti'li ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Salonun girişinde tezahüratla karşılanan Binali Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılaştı. Salona ilerlemekte oldukça zorlanan Yıldırım, partililerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

'SİYASET AKADEMİSİ'NE KAYDOLANLARIN 3'TE 1'İ BAŞARILI OLUYOR'Törenin açılışında konuşan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana birlikte yol aldıklarından söz etti. Siyaset Akademisi'ne bugüne kadar 75 bin kişinin kaydolduğunu, ancak 3'te 1'inin bitirebildiğini kaydeden Yıldırım, akademinin zor olduğunu ifade etti. Siyasette başarılı olmanın yolunun sokaklardan geçtiğini de kaydeden Yıldırım, "Akademide öğrendiklerinizi sokakla birleştirip vatandaşa dokunmazsanız başarılı olamazsınız. Siyaset zamanla şekil değiştiriyor. 2000'li yılların siyasetiyle bu günleri yönetemezsenizö dedi.AK Parti döneminde doğanların bugün seçen konumda olduğunu da kaydeden Yıldırım, "Bu bizim zor kısmımız. Onların kıyaslama imkanı yok. Sadece bizim dönemimizi gördüler. Gördüklerinin daha fazlasını isteyecekler. Siyasette mazeret ve vatandaşa küsmek olmaz. Milletimiz kuyumcu terazisinde tartar gibi kararını verir. Eğer bir yerde başarısız olduysak kabahati vatandaşta aramayalım. Gönüllere yol yapamadıysanız o zaman o eserlerin fazla bir kıymeti yok. AK Parti hem hizmet hem de gönüllere yol yaptıö diye konuştu.

'ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN İŞ YAPMAYA ZOR VAKİT BULDUK'18 yıl hem darbeci zihniyetle mücadele ettiklerini hem de hizmet yaptıklarını kaydeden Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi, Balyoz, Ergenekon, Gezi olayları gibi olaylarda hep dik durduklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde milletin sorgulamadan meydanlara indiğini de anlatan Yıldırım, "Herkes o gece meydanlardaydı. Devletin tankını, topunu, tüfeğini gasbeden, çalan, aklını kiraya vermiş alçak FETÖ örgütüne karşı destansı bir mücadele verildi. Halkın gücü onları yendi. İşte hep bunlarla mücadele ettik. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan iş yapmaya zor vakit bulduk. Buna rağmen hava yolunu halkın yolu yaptık, her yeri internetle donattık. Türkiye'yi alt yapıda 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya getirdikö dedi.

'KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'Türkiye'nin dış politikasında amacının düşmanları azaltıp dostların sayısını artırmak olduğunu da kaydeden Binali Yıldırım, "Bölgemiz ateş çemberi bunlara rağmen Türkiye hamdolsun dimdik ayakta. Hem kendi sorunlarıyla uğraşırken komşularında yanan ateşe de kayıtsız kalmıyor. PKK terör örgütünü yerinde yok etmek amacımızdır. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim için insanımızın güvenliği esastır. Komşularımızın huzuru, barışı esastır. Dostlarımızı artırıp düşmanlarımızı azaltacağız. İdlib, Elbap, Afrin, Libya, Somali ve Afganistan'da bulunma sebebimiz insanların güvenliği ve hayatlarının sürdürülmesinden başka bir şey değildirö dedi.Konuşmasının sonunda kendisine sosyal medyadaki yalan haberlerle ilgili düşüncesi sorulan Binali Yıldırım, "Yalanın siyasetini yapamıyoruz. Bizim ilkelerimize ve inancımıza uygun değil. Son zamanlarda sosyal medyayı kullanarak yalan haber üreterek etki oluşturmayı başardılar. Arap Baharı'nın başlaması bundandır. Bazı ülkelerdeki seçimlerdeki sürprizlerin sebebi de budur. Bunlarla hukuk içerisinde mücadele etmek lazımdırö diye konuştu.

PARTİSİNİN KORKUTELİ KONGRESİNE KATILDIBinali Yıldırım, Antalya programı öncesinde AK Parti Korkuteli ilçe teşkilatının 7'nci olağan kongresine katıldı. Recep Gürbüz Spor Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tek listeyle katılan ve delegelerin tamamının oyunu alan mevcut başkan Kemal Sancaktar'ın yeniden seçildiği kongrede konuşan Binali Yıldırım, 18 yılın geride kaldığını ama bu 18 yılda şeytan taşlamaktan arta kalan zamanlarda ülkeye çok önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

'ZAMAN ZAMAN UYULMUYOR, İHLALLER YAPILIYOR'Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla sınırda kurulmak istenen terör devleti hayalini gerçeğe dönüştürmediklerini kaydeden Yıldırım, "Oradaki insanları her türlü tehditten korumak için Rusya ve İran'la yaptığımız Soçi mutabakatı gereğince orada kontrol noktaları oluşturduk. Bu mutabakata zaman zaman uyulmuyor, ihlaller yapılıyor. Cumhurbaşkanımız geçen hafta son uyarısını yaptı, 'Aybaşına kadar ya mutabakata uyarsınız ya da Türkiye insanların canlarını ve mallarını korumak için bölgede her yeri hedef olarak kabul edecek ve gereken adımları atacak' dedi. Askerimize de her türlü saldırıya karşı misliyle karşılık veriyoruz, alçaklara hak ettikleri dersi veriyoruzö diye konuştu.

'ÇILGINLIK YAPMAK İSTEYEN OLURSA BEDELİNİ DE ÖDER'Son günlerde bazı kesimlerin darbe iddialarını ortaya attığını aktaran Yıldırım, "Bugünlerde yine darbe muhabbeti oluyor, aklından geçiren varsa 15 Temmuz'u hatırlasın, ayağını denk alsın. Avukatlar var aramızda, çılgınlığın mevzuatı yok, çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini de öder. Bu kadar basit. Bu millet artık istiklaline kastedenlere gereken dersi verir. Bayrağına göz dikenlere gözünü karartır ve gereğini yapar. Onun için kimse milleti korkuya sevk edecek sorumsuz davranışlar içerisinde olmasınö diye konuştu.Konuşmaların ardından AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, son başbakan Binali Yıldırım'a tablo hediye etti.

MARDİN'DE, HUSUMETLİ AİLELER 5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI YEMEKLE BARIŞTI

MARDİN'de yaşayan Kızılboğa ile Aslanhan aileleri arasında 5 yıldır süren husumet, 5 bin kişinin katımıyla verilen barış yemeği ile sonlandırıldı. Barış yemeğinde, davetlilere, 2 ton et ve 3 ton pirinç ikram edildi. Mardin'de, 2015 yılında, Kızılboğa ile Aslanhan aileleri arasında başlayan husumet, bölgedeki kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonlandı. Aileler için dün merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde barış yemeği düzenlendi. Yemek programına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, Kızılboğa ve Aslanhan ailelerinin de bulunduğu 5 bin kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan barış yemeği, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in yaptırdığı dua ile devam etti. Barış yemeği programında konuşan AK Parti'li Yılmaz, aileleri bir araya getirerek, barışa katkı sunan herkese teşekkür etti. Barışın, birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu anlatan Yılmaz, "Hiçbir zaman olmasını istemediğimiz hadiseler cereyan edebiliyor. Bunun daha büyük kötülüklere yol açmasına engel olmamız gerekiyor. Bu güzel davranışın başkalarına örnek olmasını temenni ediyorum. Bu tür hadiselere inşallah güzel örnek olur. Kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin devam etmesi ve güçlenmesi için bunlar gerçekten örnek davranışlardır" dedi.Konuşmanın ardından husumetli aileler, dualar eşliğinde protokol huzurunda tokalaşıp, sarılarak, barıştı. Barış yemeğinde, davetlilere, 2 ton et ile 3 ton pirinç ikram edildi.

PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU ADANA'da patenli iki çocuğun, özel halk otobüsünün arkasına asılarak yolculuk etmesi, görenlerin yüreğini ağızlarına getirdi.Kentin en işlek ana arterlerinden olan merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde patenli iki çocuk, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yüzlerce metre yolculuk etti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takılan bu anlar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Görüntüde çocukların, otobüsün durağa girmesine rağmen arkasına asılmaya devam ettikleri, daha sonra sol şeride geçen toplu taşıma aracının arkasında tehlikeye aldırmaksızın yolcuklarına devam ettikleri görüldü.

KADINLAR ŞİDDETE KARŞI PEDAL ÇEVİRDİ

ANTALYA'da kadınlar, kadına şiddete dikkat çekmek 5 kilometre bisiklet ile yol aldı.Uluslararası bisiklet yarışı Tour Of Antalya kapsamında kadına şiddete dikkati çekmek adına bir etkinlik gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi önünde genç, yaşlı çok sayıda kadın ve erkek bisikletlerini alıp geldi. Kalabalık, kadına şiddete dikkati çekmek için start çizgisinde "Kadın varsa hayat var" sloganı attı. Katılımcılar arasında Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun kızları Meralsu ve Elif Meva da yer aldı.Katılımcılar Vali Karaloğlu'nun startıyla yaklaşık 5 kilometrelik parkuru tamamlamak için pedalladı. Bazı kadınların da bisikletlilere alkışlarıyla destek verdiği görüldü.

'BİLİNÇLİ TARAFTAR, TEMİZ ÇEVRE' SLOGANIYLA TRİBÜNÜ TEMİZLEDİLER

EDİRNESPOR taraftar grubu Sınır Beyi ve Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu üyeleri, Edirnespor'un Spor TOTO Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Tekirdağspor ile oynadığı maç sonrası 'Bilinçli taraftar, temiz çevre' sloganıyla bir araya geldi. Grup, ellerine eldiven takarak, tribünleri temizledi.Spor TOTO BAL 11'inci Grupt'a liderliğini sürdüren Edirnespor, diğer Trakya ekibi Tekirdağspor'u evinde ağırladı. Edirnespor'un 1-0 kazandığı maç sonrası taraftar grubu Sınır Beyi ve Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu üyeleri, ellerine eldiven takarak, kirlenen tribünleri temizledi. Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu Başkanı Selin Can, amaçlarının daha temiz bir çevre için bilinç kazandırmak olduğunu söyledi. Can, Edirne'yi daha yeşil, çevre dostu ve geri dönüşümünü artıran bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bilinçli taraftar temiz çevre sloganıyla birlikte hareket ediyoruz. Taraftarlarımızla birlikte tribünde temizlik yapıyoruz. Maçlardan sonra hiç kirlilik olmamasını umuyoruz. Kendileri de dışarıda hiçbir şekilde çöplerini bırakmayacaklarını umuyoruz" dedi.

'JAPON TARAFTARLARDAN ESİNLENDİK'Japon taraftarların Dünya Kupası sırasında maç sonrası yaptığı temizlikten ilham aldıklarını söyleyen Can, "Temizlik etkinliğini maçta yapmamız ilham olan olaylardan biri de Dünya Kupası'nda maçtan sonra Japon taraftarların temizlik yapması oldu. Biz de ulusal çapta tüm maçlardan sonra diğer taraftar gruplarının da çevreci gruplarla temizlik yapmaya devam etmelerini diliyoruz" diye konuştu.Sınır Beyi Taraftar Grubu Derneği Başkanı Kıvanç Arda da her maçtan sonra temizlik yapacaklarını belirterek, "Tribünde verdiğimiz mesajın anlaşılmasını umuyoruz. 'Temiz çevre bilinçli taraftar' sloganından yola çıkarak temiz çevre bilinçli birey olarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra her maçtan sonra temizlik görevlisi büyüklerimize çok iş bırakmayacağımızı umuyorum" dedi.

