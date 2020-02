DHA YURT BÜLTENİ - 1

22.02.2020 08:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 08:00

İDLİB ŞEHİDİ ERTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk için Bahaettin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehit oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Osman Ertürk, "Beni bırakma oğlum" diyerek tabuta sarıldı. Gözyaşlarına boğulan kardeşi Yasin ve annesi Hatice Ertürk ise yakınlarının yardımlarıyla ayakta durdu. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanıp ağladı.

Gaziantep İl Müftüsü Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Ertürk'ün cenazesi, cenaze aracına taşındı. Ertürk'ün cenazesi, Asri Mezarlık'a götürülerek şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Ertürk'ün 2 yıldır TSK'da görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,

İDLİB'TEN ASKERİ ARAÇLAR GELDİ

SURİYE'nin İdlib bölgesinde görev yapan TSK'ya ait askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

İdlib bölgesindeki gözlem noktalarında görev yapan aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı askeri araçlar, konvoy halinde saat 16.00 sıralarında, Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Buradan güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye giriş yapan askeri araçların, geldikleri birliklere dönüş yaptığı bildirildi.

------------------------------Askeri araçların geçişi

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/REYHANLI,Hatay =============================

REJİM UÇAKLARI SARMİN KASABASINI GÜN BOYU BOMBALADI

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Daha önce sivillerin boşalttığı köylerde zaman zaman ılımlı muhaliflerle, rejim askerleri arasında da çatışmalar yaşanıyor. İdlib'e bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Rejimin saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşalttığı köylerde, Ilımlı muhalif grupları ile rejim askerleri arasında da sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rejim güçleri ile birbirleriyle yaklaşan muhalif gruplar tank ve ağır silahlarla rejim güçleriyle çatışıyor. Rejimin elinde bulundurduğu Qmenas kasabasından, İdlib kent merkezi yakınlarına da top atışları yapılıyor. Bölgede bulunan siviller bombardımanları tedirginlikle izliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Rejim uçakları Sarmin kasabasını bombalıyor haberi görüntü dökümü-Bombardıman görüntüleri-Patlamalar sonrası dumanlar-Birçok noktadan yükselen dumanlar-Anons

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİB (Suriye) ==========================

SAFRANBOLU'DA 2 BİN 237 UZMAN ERBAŞ YEMİN ETTİ KARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Alay Komutanlığı'nda 2 bin 237 uzman erbaş, yemin ederek, göreve başladı.

125. Jandarma Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 30'uncu dönem jandarma asayiş branşı 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve gaziler katıldı. Törende konuşan Orgeneral Çetin, kursu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi. Kursta başarılı olan uzman erbaşlara Orgeneral Çetin, Vali Gürel, Korgeneral Çitil ve Albay Başkök tarafından belgeleri verildi.

Törende, mehteran ve uzman erbaşların gösterileri ilgiyle izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Törenden görüntüler-Konuşmalar-Askerlerin gösterileri

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), =================================

İRAN SINIRINDAKİ VAN'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR DEVAM EDİYOR

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, Van'da da bir dizi önlemler alınmaya başlandı. Van'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli personel, maske ve eldiven kullanmaya başlarken, Türkiye'ye giriş yapan bazı İranlıların da maske taktığı görüldü. Tüm dünyada endişeye neden olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da da bir dizi tedbirler alındı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında önceki gün 'acil' olarak yapılan toplantıda, öncelikle Türkiye- İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele koronavirüs hakkında eğitim verillmesi kararlaştırıldı. Toplantının ardından yaptığı açıklamada Vali Bilmez, kentte gerekli önlemlerin alındığını, şüpheli vakaların, tecrit amaçlı sınır kapısında özel oluşturulacak sağlık odasına alınacağını, tahsil edilecek özel ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceğini söyledi. Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar da Ankara'dan talep edildi. Tatil günlerinde Van'ı tercih eden İranlılar'ın yaklaşan Nevruz Bayramı'nda Van'a akın etmesi bekleniyor.

İRANLILARIN GELİŞİ DEVAM EDİYORSınır kapısındaki giriş- çıkışlarda kısıtlamaya gidilmezken hem İran hem de Türkiye tarafından geçişler devam ediyor. Personelin maske ve eldiven takmaya başladığı sınır kapısından geçen bazı turistlerin de maske taktığı görüldü. Kapıdan giriş yapan İranlılar, çok korktuklarını ancak ülkelerinde gerekli tedbirlerin alındığını söylediler. Sadece bir kentte virüse rastlandığını ifade eden İranlılar, "Virüs kontrol altında tutuluyor. Herkes hijyen konusuna dikkat ediyor. Maskeyle dolaşmaya çalışıyoruz. İran'da havaalanlarında, sınırlarda önlemler alınıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kapıköy sınır kapısından detaylar-İranlı turistlerin kapıdan giriş çıkış yapması-Kapıda alınan önlemler -Maske ve eldiven takan memurlar-Giriş çıkış yapan turistler-Muhabir anonsu-İranlılar ile röportaj-Kapıköy sınır kapısından detaylar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/SARAY (Van), ================================

ELAZIĞ'DA, AĞIR HASARLI OKULLARIN YIKIMI SÜRÜYOR

ELAZIĞ Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde ağır hasar oluşan okulların yıkım işlemleri sürdürülüyor. Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Lisesi ile Elazığ Lisesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı.

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören okullarda okuyan öğrencilerin başka okullara naklinin yapılmasının ardından ekipler, harekete geçti. Merkezde bulunan ve ağır hasar oluştuğu belirlenen, 1970 yılında yapılan Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Lisesi ile 1964'te yapılan Elazığ Lisesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı. Elazığ genelinde 200 okuldan 14'ünün ağır hasarlı olduğu belirtilirken, diğer hasarlı binaların ise yıkımına başlanacağı kaydedildi.Ağır hasarlı okullarda eğitim gören yaklaşık 11 bin öğrencinin geçici süreliğine başka okullara nakil işleminin gerçekleştirildiği ve pazartesi günü dersbaşı yapacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Okul binaların yıkılmasından görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,==========================

SAMSUN'DA TAHLİYE EDİLEN 9 KATLI BİNA 30 SANTİMETRE YAN YATMIŞ SAMSUN'da, 3 yıl önce inşaatı tamamlandıktan kısa süre sonra zemininde oluşan eğim nedeniyle yıkılma riski bulunduğu tespit edilerek tahliye edilen 9 katlı apartmanda, İnşaat Mühendisleri Odası uzmanlarınca teknik inceleme yapıldı. 30 santimetre eğim oluşan, zemine uygun bir temel derinliği olmadığı belirlenen binadaki yıkım kararının acilen uygulanması istendi.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 2015'de yapımına başlanan 9 katlı apartmanın inşaatı, 2017 yılında tamamlandı. Yapımının ardından kısa süre sonra zemininde eğim oluşan bina, AFAD ve belediye ekiplerince incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, çevresindeki duvarlarda çatlaklar oluşup, zemininde kayma saptanan apartmanın yıkılma riski bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine binada oturanlar tahliye edildi. Evlerini boşaltan bina sahiplerinin bazıları yakınlarının yanına, bazıları da kiraya çıkmak zorunda kaldı. Binada yaşayanlar, konuyu yargıya taşıyarak çözüm arayışına girdi. Dava süreci devam ederken, paralarını geri alamayan hem kredi hem de kira ödemek zorunda kalan bina sakinleri, mağdur edildiklerinden yakınarak, zor günler geçirdiklerini söyledi.

30 SANTİMETRE YAN YATMIŞEğim oluşan binada, İnşaat Mühendisleri Odası'nca teknik inceleme yapılarak, zemine uygun bir temel derinliği olmadığı belirlendi. İnşaat mühendisleri, risk arz eden binadaki yıkım kararının uygulanmasını istedi.

'YIKIM KARARI KISA SÜREDE YERİNE GETİRİLMELİ'Binanın ciddi anlamda yan yattığını belirten İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü, apartmanın kendi kendine çökme riski bulunduğunu ifade etti. Zemine uygun bir temel derinliği yapılmadığını kaydeden Öncü, "Zemin sularından kaynaklı olarak sıkıntılı bir alan söz konusu. Bir ev alırken lütfen rengine, dış görünüşüne bakmayın. Kimin, hangi koşullarda yaptığına, projeye bakmak lazım. Hatta teknik elemanlardan yardım da alınabilir. Yapı kendisini zaten gösteriyor, neredeyse 30 santimetre yatmış durumda, bu nedenle tahliye ve yıkım kararı doğru bir karardır. Can kaybının olmaması büyük bir şans ancak bu riskli yapının, bu şekilde bırakılması doğru değil, kısa sürede yıkım kararının yerine getirilmesi lazımö dedi.

Müteahhitlik mesleğine dikkat çeken Başkan Öncü, Türkiye'de çok kolay müteahhit olunduğunu anlattı. Öncü, "Bu konuyla ilgili 2020 yılında yeni kıstaslar getirildi. 'Müteahhitlik yapmak istiyorum' deyip 3 dilekçe, bir kasa ve bir masayla maalesef müteahhitlik yapılıyor. Yapı üretecek kişilerin bilgisine, teknik ekibine bakılmadan binalar yapılıyor. Müteahhitlikle ilgili 2020 yılı itibariyle getirilen yeni uygulamalar önemli bir adımdır. Biz ne yazık ki musibetlerden ders alıyoruz. Bu yapı, hiçbir doğal yer sarsıntısı olmadan kendi kendine yıkılıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Zaten Samsun birinci, ikinci ve üçüncü deprem bölgesinde yer alıyor, sorunlu bir zemini var. Samsun'da bir deprem yaşandığında çok kötü sonuçlar bizi bekliyor. Samsun'a bir deprem master planı lazım. Bir ev alırken iyi araştırmak lazım, boyasına, seramiğine, semtine değil de projesine, ruhsatına, kimler tarafından yapıldığına bakmak gerekiyorö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Tahliye edilen binadan detaylar-Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü'den detaylar-Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü ile röportaj

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA/SAMSUN, ================================

KANALİZASYONA BOŞALTILAN KİMYASAL ATIĞIN KOKUSU ŞEHRİ SARDI SAKARYA'da, kanalizasyon hattına bir vidanjör kimyasal atık boşalttı. Kimyasal atığın kokusu şehir merkezini sararken, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir okul tedbir amaçlı boşaltıldı.

Erenler ve Adapazarı'nın bazı bölgelerinde tuvaletlerden yayılan kötü koku nedeniyle AFAD ile Sakaryu Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri alarma geçti. Kanalizasyon hattının geçtiği bölgede bulunan bir özel okul, koku nedeniyle eğitime ara verdi.

KOKUNUN NEDENİ BELLİ OLDU

Erenler'den yeni yerleşim bölgesine kadar olan bölümde etkili olan kokunun sebebinin kanalizasyon hattına dökülen kimyasal atık olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede titiz bir çalışma yürüten ekipler, mobese kameralarını izleyerek 34 TA 2968 plakalı Emre Niş adına kayıtlı vidanjörün Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi D-100 yan yol üzerindeki kanalizasyon bacasından kimyasal atık döktüğünü tespit etti. SASKİ ekipleri, kimyasal atık döken vidanjör sahibi hakkında Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ve polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

SASKİ ŞİKAYETÇİ OLDU

SASKİ ekipleri insan sağlığını tehdit edecek bir olay yaşanmadan kanal araçları ve vidanjörlerle müdahalede bulunarak atığı seyreltti. Kaçak dökümü gerçekleştiren vidanjör sahibi Emre Niş hakkında yasal işlem başlatıldı.

ETKİN VE HIZLI MÜCADELE

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İnsan sağlığını hiçe sayan ve çevreyi kirletmekten korkmayan şahıs ve kurumların en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız. Ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesiyle insan sağlığı açısından olumsuz bir olay yaşanmadan atığın seyreltilmesini sağladık. Kanal araçlarımız ve vidanjörlerimiz bölgede oluşan kötü kokunun da bir an önce giderilmesi için çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Başlatılan yasal süreci en başından sonuna kadar Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde takip edeceğizö ifadelerine yer verildi.

VİDANJÖR SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörün sahibi Emre N. hakkında soruşturma başlatarak, yakalama kararı çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Okulun boşaltılmasıVidanjörün fotoğrafları

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ/ ERENLER,Sakarya ===============================

5 HASTA, BAHÇESARAY'DAN ASKERİ HELİKOPTERLE VAN'A GÖTÜRÜLDÜ VAN'ın Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek istenilen 5 hasta, karayolunun çığ nedeniyle kapalı olması nedeniyle, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na ait askeri helikopter ile sevk edildi.

41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı Van- Bahçesaray Karayolu, halen çığ riski bulunması nedeniyle kapalı tutulurken, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülmesi gereken 5 hastanın yakınları askeri yetkililerden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'ndan askeri helikopter, bölgeye gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine inen helikopter, düşük yapan Yasemin Tan ile farklı sağlık sorunları bulunan Ali Akyol, Mehmet Tanış, Fazile Kavalı ve Medine Seçen'i alıp, Van Jandarma Filo Komutanlığı'na getirdi. 5 hasta, burada hazır bekleyen ambulanslarla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Helikoterin piste inişi-Bekleyen ambulanslar-Hastaların helikoptere götürülmesi-Havalanan helikopter-Helikopterden ambulansa alınan hastalar

Haber: BAHÇESARAY (Van), ==============================

KIRIKKALE MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

KIRIKKALE merkezli 6 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine FETÖ mensubu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kırıkkale, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ================================

AMASRA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA BABAANNE İLE 2 TORUNU ÖLDÜ BARTIN'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde çıkan yangında evde mahsur kalan babaanne ile 2 torunu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarısal köyünde meydana geldi. 3 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören köylüler yardıma koşarak, itfaiyeye haber verdi. Köylüler, yangında mahsur kalan Fatma Erkan (63) ile torunları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf Erkan'ı dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babaanne ve iki torunun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), ===============================

TÜFEĞİNİ TEMİZLERKEN KENDİNİ VURUP, ÖLDÜ KARAMAN'da, Bayram Can (40), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evde alkol alan Bayram Can'ın temizlediği av tüfeği kazara ateş aldı. Başından vurulan Can, kanlar içinde yığıldı. Silah sesine koşan yakınları Bayram Can'ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayram Can'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinde polis ve ambulanstan detay-Polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ==============================

ÖNCE OTOMOBİLE, ARDINDAN YOL KENARINDA YÜRÜYEN KİŞİYE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen bir otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen kişiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karabük Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Yusuf Meral yönetimindeki 78 AG 045 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı istikametten gelen Yunus Başaran'ın kullandığı 37 HH 865 plakalı otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen Özgür Ünal'a çarptı. Kazada, Meral'in kullandığı otomobilde bulunan Ünal Baltacı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Özgür Ünal, Yusuf Meral, Yunus Başaran ve Sinan Civelek, çevredekiler ve sağlık ekiplerince yolun karşısında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Sinan Civelek ve Yusuf Meral özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Güvenlik kamerası görüntüleri-Olay yerinden görüntüler-Yaralıların sedye ile yolun karşısında bulunan hastaneye taşınması-Yaralılara müdahale edilmesi

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/KARABÜK, ===============================

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL 15 METREDEN ARAZİYE DÜŞTÜ: 5 YARALI GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak 15 metre yükseklikten boş araziye düştü. Kazada aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Akıllı yönetimindeki 27 MS 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten boş araziye düşen otomobildeki sürücüsü Mahmut Akıllı ile araçta bulunan çocukları Salih Akıllı ve Reyhan Akıllı ile isimleri öğrenilemeyen eşi ve diğer çocuğu yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Akıllı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Olay yeri-Kaza yapan araç-Polis ekipleri-Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP- =================================

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİLİN TAKSİYE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kavşakta taksiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Düzce Beyciler mevkiinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Mertcan Kaya yönetimindeki 81 AAE 252 plakalı otomobil, kavşaktan geçen Muhammet Türk'ün kullandığı 81 T 1130 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da orta refüje çıktı. Kazada taksi sürücüsü Muhammet Türk hasar gören araçta sıkıştı. Muhammet Türk itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Muhammet Türk ile takside yolcu olarak bulunan Aslı Kaya 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde taksinin yeşil ışık yanarken kavşaktan geçtiği hızla gelen otomobilin çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü-Kaza yapan araçların görüntüsü-Sıkışan sürücüye müdahale görüntüsü-Yaralıların ambulansa alınmaları ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ================================

BURSA'DA, OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI BURSA'da, karşı yönlerden gelen otomobil ile kamyonetin çarpışmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı İznik- Adapazarı karayolunda meydana geldi. Adapazarı'ndan İznik yönüne giden İhsan Köstekçi (45) yönetimindeki 34 VS 8705 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin C.'nin kullandığı 16 H 8424 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü İhsan Köstekçi ile kamyonetteki Hüseyin C., Ramazan Ç. ve Ahmet C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü İhsan Köstekçi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Hüseyin C., Ramazan Ç. ve Ahmet C. ise sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İhsan Köstekçi'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın ardından İznik- Adapazarı karayolu kısa süre trafiğe kapatılırken, polis olası kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Yol, araçların kaldırılmasıyla normale dönerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kazada hurdaya dönen araçlardan detay-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Polis ekiplerinin bölgede çalışma yapması-Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeninin tabuta koyulması-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Hayri Şen/İZNİK,(Bursa),===============================

MİNİBÜS, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN KAMYONA ÇARPTI: 13 YARALI AKSARAY'da, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona, minibüsün çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Aksaray- Ankara karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan İstanbul istikametine giden Kasım Peltek (32) yönetimindeki 63 AAB 063 yönetimdeki minibüs, kırmızı ışıta bekleyen Yavuz Özdemir'in (35) kullandığı 34 KZ 61 39 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kasım Peltek ile minibüsteki Ayhan Eskimiş (35), Recep Çelik (22), Anise Yetkin (61), Nuray Yetkin (5), Emine Arıkçı (22), Abdullah Kazak (26), Nusret Keskin (14), Cenap Arıkçı (1), Lütfü Çelik (35), Cengiz Çakmak (32), Hadi Çelik (47) ile oğlu Veli Çelik (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan Hadi Çelik, itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hadi Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Kazada sıkışan yolcunun kurtarılması-Kaza yapan yaralılardan görüntü-Kaza yapan araçlardan detaylar-Kazada yaralanan babası için oğlunun hastane ağlaması

Haber-Kamera: ERKAN ALTUNTAŞ AKSARAY =================================

ADIYAMAN'DA YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI ADIYAMAN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ahmet Tekin yönetimindeki 02 D 6109 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ile minibüsteki 3 yolcu yaralandı, Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeri-AFAD jandarma ekipleri-Yolcu minibüsünden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN ==============================

BİNALİ YILDIRIM: "DARBEYİ AKLINDAN GEÇİRENLER AYAĞINI DENK ALSIN" TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Darbeyi aklından geçirenler 15 Temmuz gecesini düşünsün ve ayağını denk alsın" dedi.

AK Parti Muğla İl Danışma Kurulu Toplantısı, AK Partili Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Muğla milletvekilleri Yelda Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'in ardından söz alan Yıldırım, "Türkiye'nin incisi Muğla'mızda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum" diyerek başladığı konuşmasını söyle sürdürdü: "Muğla'ya birkaç kez geldim. Bugün yine beraberiz. Buraya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Muğla, ülkemizin önemli şehirlerinden birisidir. İlkleri ve önemli özellikleri var. İstanbul'dan sonra iki havalimanı bulunuyor. Muğla, bütçeden almıyor, hep katkı sağlıyor. Nüfusu 1 milyona yaklaştı. Yaz aylarında nüfus oranında 4 kat artış oluyor. Geçen yıl 3 milyon 666 bin misafir ağırlandı. Turizm, ekonomi, istihdam ve refah demektir. Türkiye, geçen yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen turist sayısında 52 milyonu aştı. 15 Temmuz deyince Muğla'yı hatırlıyoruz. Muğlalılar, Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı ve hainlere teslim etmedi."

'FETÖ, 15 TEMMUZ'A TEŞEBBÜS EDENLERİN MORALİNİ YÜKSEK TUTMAYA ÇALIŞIYOR'Geçmişte parti kapatma davaları, Gezi olayları ve 15 Temmuz gibi olumsuzlukların yaşandığını hatırlatan Yıldırım, "Bugünlerde yine darbe lafları ortada dolaşıyor. Bu lafları ortaya atmak ülkeye ihanettir. Darbe söylemleri yatırım yapmak isteyen insanların kafasını karıştırır. Çılgınlığın mevzuatı yok. Darbeyi aklından geçirenler 15 Temmuz gecesini düşünsün ve ayağını denk alsın. FETÖ, 15 Temmuz'a teşebbüs edenlerin moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Asla ve asla bunlara itibar etmeyiniz. Milletimiz ders almayanlara yine ders verir" diye konuştu.

Programın ardından Muğla Valiliği'ni ziyaret eden Yıldırım bir yerel gazetenin kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı. Yıldırım, Muğla programını tamamlayıp, İzmir'e geçecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Son başbakan Binali Yıldırım'ın partililer tarafından salon önünden karşılanması-Binali Yıldırım'ın salona girişi-Salondan görüntüler-Binali Yıldırım'ın konuşması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN - Aykut KURT/ MUĞLA, Cavit AKGÜN- Aykut KURT/MUĞLA, ======================

APARTMAN İNŞAATININ TEMEL KAZISINDA LAHİT BULUNDU İZMİR'de, bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait lahit bulundu.

Alsancak Semti Kahramanlar Mahallesi Can Kulduk Sokak'taki bir apartman, kısa süre önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yeni yapılacak bina için de temel kazısı başladı.

Kazı sürerken, işçiler lahit mezar ve lahit kapağı olduğu düşünülen kalıntılar buldu.

Çalışma hemen durdurularak, polise bilgi verildi. Polisin güvenlik önlemi almasının ardından Müze Müdürlüğü'nden gelen görevliler, kalıntıların üzerini kartonla kapattı. 24 Şubat Pazartesi günü uzman ekiplerin alana gelip, detaylı inceleme yapacağı öğrenildi. Tarihi eserin alandan kaldırılacağı süreye kadar inşaat çalışmasına ara verildi.

İnşaat alanında bekçi olarak görev yapan, evli ve 7 çocuk babası Mustafa Kınalı, "Temel kazasında mezar çıktı. İnşaat durdu. Pazartesi uzman ekipler gelecek. Sonrasında inşaat çalışması devam edecek. Polis aralıklarla geliyor. Ben de lahidin güvenliğini sağlıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------İnşaat alanından görüntü-Mustafa Kınalı röp.-Anons.-Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, =================================

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 10 BİN 595 LİRA ALACAKLI LİSTESİ ÇIKTI

ADIYAMAN'da, polis ve zabıta tarafından dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda, 20 dilenci gözaltına alındı. Bir dilencinin üzerinden ise alacaklarının yazılı olduğu 10 bin 595 liralık liste çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte dilencilere yönelik yapılan operasyonda 20 dilenci gözaltına alındı. Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üzerinde yapılan aramada 165 lira ele geçirildi.

10 BİN 595 LİRA ALACAKLI LİSTESİ ÇIKTIOperasyonda gözaltına alınan Mustafa Orman (22) isimli dilencinin üzerinden ise başkalarına verdiği borçların yer aldığı 10 bin 595 liralık alacaklı listesi çıktı. Dilenciler, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Adıyaman Zabıta MüdürlüğüZabıta ekiplerinin dilencileri getirmesiDilencilerin üst aramasıDilencilerden çıkan paralarParaların sayılmasıDilencinin üzerinden çıkan alaçak listesiGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN =================================

TARLADA BULDUĞU YAVRU KARTALI EVİNE ALIP BESLEDİ BURSA'da, Ahmet Faik Akkuş (52), tarlada yaralı halde bulduğu yavru kartalı evine alıp 1 gün besledikten sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim etti.

İnegöl'de kırsal Küçük Yenice Mahallesi'nde besicilik ve tarımla uğraşan Ahmet Faik Akkuş, tarlaya gittiği sırada yol kenarında yaralı kartal olduğunu fark etti. Yavru kartalın yanına yaklaşan Akkuş, uçamayan kuşu alıp evine götürdü. Açlıktan bitkin düşen kartalı et ile besleyen Akkuş, daha sonra durumu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen barınak ekibi, yavru kartalı teslim aldı. Barınağa götürülen yavru kartal, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

'DOĞADAKİ HAYVANLARI KORUMALIYIZ'

Yavru kartala bir gün bakan Ahmet Faik Akkuş, doğadaki hayvanların korunması gerektiğini ifade ederek, "Tarlamı kontrol etmek için gittiğimde yol kenarında yavru kartalın olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştığımda hayvanın uçamadığını gördüm; alıp eve getirdim. Açlıktan bitkin düşen hayvanı etle besledim. Sonra da barınak ekiplerine haber verdim. Ekipler de gelip hayvanı benden teslim aldı. Doğadaki hayvanları korumalıyız. Onlarla hayat daha güzel" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Yavru kartalda görüntüler-Ahmet Faik Akkuş kartalla ilgilenirken-Belediye ekiplerinin yavru kartalı teslim alması-Ahmet Faik Akkuş Röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), =================================

AHIRDA, ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALAN DANALAR KURTARILDI SİVAS'ta, biriken kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 2 dana, enkaz altında kaldı. Hayvanlar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Uzuntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Mert'e ait ahırın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. Ahırdaki 2 dana ise enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hayvanlar, yıkıntı altından ekiplerin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden görüntü-Kurtarma çalışmaları-Kurtarılan danalar

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA