DHA YURT BÜLTENİ - 1

20.02.2020 08:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:05

Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi (2)

HAYVANLARIN KORKUSU ADETA DEPREMİN HABERCİSİ OLDU

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde önceki gün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, sadece insanları değil hayvanları da korkuttu. 15 yıldır Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi'nde besicilik işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Güngör, ahırındaki koyunlarını cep telefonuyla görüntülerken 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem öncesinde hayvanlarının panik halinde hareket etmesine ve yüksek ses çıkarmasına anlam veremeyen Güngör, tepki vermelerinden 5 saniye sonra ise deprem olduğunu anlattı. İbrahim Güngör, hayvanlarının 22 Ocak'tan bu yana yaşanan bazı depremler öncesinde de benzer hareketlerde bulunduğunu ancak yalnızca bu son depremi kayıt altına alabildiğini belirtti. Güngör, "Akşam koyunlarımı otlatmaktan getirdim. Yavru kuzular da vardı. Hatıra olsun diye video çekmek istedim. Kayda girdikten sonra koyunlarımda anlam veremediğim bir hareketlilik gördüm. Yüksek ses çıkararak sağa sola kaçtılar. 5 saniye sonrada deprem oldu. Bu hareketler daha öncede oluyordu. Koyunlar resmen depremden önce haber verdi. Ama onu anlayabilmek meseleydi. 5 saniye sonra anlayabildik. 22 Ocak'ta meydana gelen deprem öncesinde de aynı böyleydiler. Köpeklerim var onlarda aynı bu şekilde resmen depremin habercisi gibi" dedi.

'HAYVANLAR HİSSEDER'

Veteriner Fatih Yalçın ise, "Yaşanan depremler hayvanları da tedirgin etmektedir. Hayvanlar depremi olmadan önce hisseder tezimizi, İbrahim Güngör tarafından çekilen bu videoyla bir kez daha kanıtladık. Evlerimizde baktığımız hayvanların, dışarıda yaşayan hayvanların her birinin kuvvetli derecede hisleri var. Kuşların olası bir depremden önce öttüklerini, kedi ve köpeklerin tedirgin olup sağa sola koşturduklarını, dün şahit olduğumuz koyunların yüksek ses çıkararak sağa sola kaçıştıklarını biz hep söylüyorduk. Bunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Hayvanlar bizim göremediklerimizi görürler, bizim duyamadıklarımızı duyarlar, bizim hissedemediğimiz kokuları hissederler. İnsanların dahi tedirgin olduğunu hissederler. İnsanların yaşadığı tüm hisleri hatta daha da fazlasını hayvanlar hisseder" dedi.

GÜVERCİNLER KULUÇKAYA YATAMIYORDepremin hayvanları etkilediği bir diğer olay da dikkati çekti. 10 yaşından bu yana güvercin besleyen Fevzi Özkan (61), son 1 aydır güvercinlerin stresten dolayı kuluçkaya yatamadıklarını söyledi. Önceki gün deprem sebebiyle hayvanlarının telef olduğunu belirten Özkan, "Hayatım boyunca böyle bir deprem fırtınası görmedim. Kümesimde yaklaşık 150 güvercin bulunuyor. Dün meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem sebebiyle onların içinde olduğu kümes de parçalandı. Dün akşam meydana gelen depremde kasaların devrilmesi sebebiyle 20'ye yakın hayvan telef oldu. Güvercinler deprem stresi yaşıyor. Stresten dolayı yavruya ve yumurtaya yatamıyorlar. Böyle olunca, küçük yavrular da ölüyor. Sadece insanlar değil, hayvanlar da depremden çok etkilendi. 5.2 şiddetindeki depremde neredeyse tüm hayvanlar feryat etti. Depremi, bizden daha iyi hissettiklerini düşünüyorum. Kümese girdiğimde telef olan hayvanları görünce çok üzüldüm" dedi.Depremden önce hayvanların huzursuzlaştığını savunan Mustafa Özkan (32) ise, "Güvercinlerimiz depremden önce inanılmaz şekilde huzursuz oldu. Köpeğimiz zaten hiç durmadı. Depremin oluş sırasında hayvanlar bağırıyor. Depremde çok şükür can kaybı yaşanmadı. Hayvanlarımız evladımız gibi. Bazıları telef oldu. Yumurtadan çıkıyorlar, tüyleniyorlar, yeri geliyor donan yavruyu kalorifer peteğinin üzerine koyarak hayata döndürüyoruz. Bu kadar emek verince insan ister istemez üzülüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------MANİSA Deprem öncesinde ve sırasında tedirgin olan kuzulardan görüntüKuzuların otlamasından görüntüBesici İbrahim Güngör'ün kuzuları otlatmasından görüntü-İbrahim Güngör röp.Veteriner Hekim Fatih Yalçın röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera; Cemil SEVAL - Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ(Manisa),+++-Güvercinlerden görüntü-Kümesten görüntü-Fevzi Özkan röportaj görüntüsü-Mustafa Özkan röportaj görüntüsüHaber-Kamera: Tolga TAHÇI - Tekin GÜRBULAK/ MANİSA,=============================

AHIR YANGININDA 26 KOYUN TELEF OLDU

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çıkan ahır yangınında 26 koyun telef oldu, 13 koyun da yaralandı. Yangın, ilçeye bağlı Çiğdemli Köyü'ndeki Hacı Kedi'ye (47) ait ahırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden Hacı Kedi, önce kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyüdüğü ahırdaki 39 koyundan 13'ü yaralı olarak tahliye edilirken, çoğunluğu hamile 26 koyun ve kuzu ise yanarak telef oldu. Ayrıca yangında süt sağım makinesi ve su motoru da yandı. Hayvanlarını çok sevdiğini belirten Hacı Kedi, gözyaşları içinde yaşanan olayı şöyle anlattı: "Bir işim nedeniyle evden ayrılıp arabayla yola çıktım. Evden 1 kilometre gitmeden haber geldi. Geri döndüm geldim hemen ahıra yöneldim. 13 koyunu kurtardım ama çoğu hamile olan ve bir kaç yavru kuzum yanarak telef oldu. Onlar yanana kadar arabam yansaydı bu kadar üzülmezdim. Koyunları canım kadar çok severdim." Eşinin hayvanları borca aldığını belirterek, yetkililerden yardım eli uzatmalarını isteyen Fatma Kedi de 6 çocuklarının geçimini hayvancılıkla sağladıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yanan ahırın dış görüntüsüHacı Kedi ve eşi Fatma Kedi'nin yanan hayvanlara bakarak ağlaması Yanan hayvanların görüntüleriHacı Kedi ile röp.Yaralı kurtulan hayvanların görüntüleriYaralı kurtulan koyunları tedavi ederken

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),====================================

TAYLAND'DAN DÖNDÜ, 'KORONAVİRÜS' ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINDA RİZE'de, iş için gittiği Tayland dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, ismi öğrenilemeyen kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Rize ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiği belirten hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken, araştırmaya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Hastane detaylarıAcil servis detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/ RİZE,======================================

ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONLARINDA 51 GÖZALTI

ŞANLIURFA'da jandarma tarafından son bir ayda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 51 şüpheli gözaltına alıdı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 ayda, kent merkezi ile ilçelerinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik art arda operasyon düzenledi. 51 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 10 kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 2 RPG7 roketatar, 1 makineli tabanca, 10 av tüfeği, 11 el bombası, 631 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 224 M16 piyade tüfeği fişeği, 6 RPG 7 roketatar mühimmatı, 4 roketatar mühimmat sevk fişeği, 96 av tüfeği fişeği, 31 makinalı tabanca fişeği, 18 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 8 M16 piyade tüfeği şarjörü, 1 M16 silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 51 şüpheliyi sorgularının ardından adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 14'ü 'terör örgütüne üye olmak ile örgüte yardım ve yataklık etmek' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 24'ü adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek, 13'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Adliyede önlem alan jandarmaŞüphelilerin adliyeye çıkarılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,=================================================

DEAŞ İNFAZCISININ EŞİ VE DİĞER OĞLU KOCAELİ'DE YAKALANDI BURSA'da iki gün önce yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı Y.A.A.'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmit'te yakalandı. B.A. ve V.E., buradaki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gelen istihbarat sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A.'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E., 2 gün önce Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit'te oturduğu evinde gözaltına alındı. Suriye Deyr Zor El-Meadin ve El-Bukemal bölgelerinde sözde 'komutan' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen Y.A.A.'nın eşi ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette işlemleri süren Y.A.A., eşi B.A. oğulları K.E. ve V.E.'nin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Muhabir anonsu-DEAŞ infazcısı Y.A.A'nın eşi ve oğlu V.E'nin emniyete getirilme görüntüleri

Haber-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR - Mehmet İNAN/ BURSA,========================================

YOZGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI YOZGAT'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu 6 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin kentte uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti, Çalışma başlatan polis, şüphelilerin belirlenen adresindeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yerinde ve üzerinde yapılan aramada 322 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Irak uyruklu olduğu belirlenen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı-Detaylar

Haber: YOZGAT,=========================

ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON: 5 TUTUKLAMA ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ve drone'ların da kullanıldığı operasyonda, ekipler bazı evlerin kapılarını koç başı ile kırarak girdi. Polisin adreslerde yaptığı aramada, 46,1 gram metamfetamin, 19,5 bonzai, 8 gram esrar, 5,5 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 6 adet fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K., M.S., S.S., H.M.T. ve Ö.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Drone-Ekiplerin emniyet önünde hareket etmesi-Operasyon adreslerine ilerlemeleri-Polislerin kapıyı koç başıyla kırması-Özel Hareket Polisleri-Arama yapılması-Aramada çıkan uyuşturucu ve silahlar-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=====================================

KAYSERİ'DE İNSAN KAÇAKÇILARINA OPERASYON KAYSERİ'den Almanya'ya gitmeye çalışan 4 kişilik aileye sahte izin ve kimlik düzenleyen Bulgaristan uyruklu Polina K. ve Selçuk Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklandı.Kayseri'den Almanya'ya gitmeye çalışan 4 kişilik aile, Erkilet Havalimanı'nda polisin şüphesi üzerine durdurdu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Kendilerine sahte izin belgesi ve kimlik ayarlayan kişilerin isimlerini veren 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Sahte belge ve kimlik düzenleyen Selçuk Ö. (54) ile Bulgaristan uyruklu Polina K. (54) ise polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi-Detaylar

Haber: Muhammed KISIR/ KAYSERİ,==================================

ANTALYA'DA, ÇAKMAK GAZI KOKLAYAN ÇOCUKLAR BAYGIN BULUNDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çakmak gazı koklayan 2 çocuk, baygın bulundu. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen çocuklar, serbest bırakıldı. Manavgat'ın Türkbeleni mevkisinde, çocuk yaştaki kişilerin çakmak gazı ve uçucu madde koklayıp, uyuşturucu kullandığına dair ihbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Ormanlık alanda, ağacın altında çakmak gazı koklayan 2 çocuk, baygın bulundu. Çocuklar, adli işlem yapılmak üzere Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'ne götürüldü. İfadeleri alınan çocuklar, daha sonra bırakıldı.Öte yandan 2013 yılı sonlarında yangınla büyük bölümü hasar gören Türkbeleni mevkisi yakınlarında yaşayanlar, çocuklarını evden çıkarmaya korktuklarını, bölgeye her gün gençlerin gelerek, madde kullandıklarını, saatlerce kendilerinden geçip, uyuduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Boş çakmak gazı tüplerinin görüntüsüÇakmak gazı çeken çocuk

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya), ====================================

İKİ KADININ CENAZESİ KARIŞTI; MEZARDAN ÇIKARILAN CENAZE YENİDEN DEFNEDİLDİ HATAY'ın Samandağ ilçesinde aynı gün vefat eden Halime Dağ (83) ve Zehra Doğru'nun (90) cenazeleri Samandağ Devlet Hastanesi morgunda karıştı. Ailelerden birinin fark etmesi ile Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkarılarak yeniden toprağa verildi.Samandağ Devlet Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden Zehra Doğru'nun yakınları, aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Halime Dağ'ın cenazesini yanlışlıkla teslim aldı. Aile, götürdükleri yanlış cenazeyi Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verdi. Bir süre sonra Halime Dağ'ın cenazesini almaya gelen çocukları, kendilerine teslim edilen cenazenin annelerine ait olmadığını fark edince yanlışlık ortaya çıktı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİHastane yönetimine bilgi verilmesi üzerine yanlışlıklı gömülen Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkartılarak ailesine teslim edildi. Dağ, götürüldüğü Tekebaşı Mahallesi'nde yeniden toprağa verildi. Zehra Doğru'nun cenazesi ise ailesi tarafından hastaneden alınıp, Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Morg önünde bekleyen ailelerHalime Dağ'ın gelini Gülseher Dağ'ın morg önünde konuşmasıHalime Dağ'ın mezarının açılmasıCenazenin çıkarılmasıCenaze aracına konulmasıCenaze namazının kılınmasıHalime Dağ'ın cenazesinin yeni mezarlığa defnedilmesi

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ(Hatay),=================================

KADININ OĞLUNU SOKAK ORTASINDA DÖVDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5-6 yaşlarındaki oğlunu dövdü. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay, dün saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Suriyeli bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın, bir anda, oğlu olduğu öğrenilen 5- 6 yaşındaki küçük bir erkek çocuğu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi alıp, sürükleyerek eve götürdü. Olay anı ise anbean sokaktaki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olayın güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),====================================

SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, sahilde kayalıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye eri Mustafa Gedikli, "Ellerimizle taşları boşalttık. Köpeğin sıkıştığı alanı genişlettik, köpeği kurtardık" dedi. Akçaabat ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde, sahil kenarında kayalıklara sıkışan köpek olduğunu görenler, belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kayaları yerinden hareket ettirerek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Köpeği kurtaran ekipten tfaiye eri Mustafa Gedikli, "Sadece insanların değil tüm canlıların yardımına koşmak için varız. Sokakta yaşayan hayvanlarımız Allah'ın sessiz kulları. Bizlere ihtiyaçları oluyor. Burada da onunla karşılaştık. Ellerimizle taşları boşalttık. Köpeğin sıkıştığı alanı genişlettik. Daha sonra kayayı hep birlikte kaldırmaya çalıştık ve köpeği oradan kurtardık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Köpeğin kayalıklara sıkışmış görüntüsü-İtfaiye ekiplerinin köpeği çıkarmak için verdiği mücadele-Köpeğin kayalıklardan çıkarılma anı-Olay yeri görüntüsü-İtfaiye eri ile röportaj-Haber genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN - Selçuk BAŞAR/ TRABZON,======================================

YARALI KÖPEĞİN OKUL BAHÇESİNDEKİ KULÜBESİNİN KALDIRILMASINA TEPKİ SİNOP'ta hayvansever Nurten Tahmaz, otomobilin çarptığı sokak köpeğine, tedavi ettirdikten sonra, Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kullanılmayan arazisindeki kulübede bakmaya başladı. Okul yönetiminin şikayeti üzerine kaldırılmasına karar verilen kulübe, polis ekipleri eşliğinde başka alana alındı. Hayvanseverler ise kulübenin kaldırılmasına tepki gösterdi. Sinop'ta otomobilin çarpmasıyla yaralanan sokak köpeği, hayvansever Nurten Tahmaz tarafından tedavi ettirildi. Tahmaz, köpeğe tedavi sonrası Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin boş arazisindeki kulübede bakmaya başladı. Okul yönetiminin durumu bildirdiği Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, arazinin işgal edildiği gerekçesiyle kulübenin kaldırılmasını istedi. Okula gelen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Arslan ve polis ekipleri ile görevliler, kulübeyi kaldırarak, köpekle birlikte başka alana götürdü. Hayvansever Nurten Tahmaz, duruma tepki göstererek, "Köpeği biz yaralı bulduk ve tedavi ettirdik. Evimizin yan tarafında okulun kullanılmayan bir alanı vardı, orada bakalım istedik. Sonra şikayet geldi; köpeğin orayı işgal ettiğini söylediler. Bugün geldiler ve polisle kulübeyi kaldırdılar. Çok üzücü bir olay. Yapılan yanlış. Yaralı köpeği neye dayanarak kaldırdılar, anlamış değilim" dedi.Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyesi Esra Çakır da "Nurten hanım bize müracaat ederek, köpeğinin polis zoruyla kaldırılacağını söyledi. Ben gittiğimde bütün görevliler oradaydı. Hayvanı oradan zorla çıkardılar. Orası kullanılmayan bir alan ve telle örülüydü. Bir sokak hayvanı bir yeri nasıl işgal edebilir? Kullanılmayan bir yer. Sinop olarak hiç yakışmadı bu durum bize. Bir hayvansever olarak çok üzüldüm" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Köpek ve kulübesinin polisler tarafından kaldırılması-Köpeğin araç içerisinden görüntüsü-Köpeğe bakan Nurten Tahmaz ile röp.-Esra Çakır ile röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/ SİNOP,==================================

EVİN BAHÇESİNDEKİ KAMYONET KUNDAKLANDI

ADANA'da, Nurettin S.'ye ait kamyonet, evinin bahçesinde park halindeyken kundaklanma sonucu kullanılmaz hale geldi. Kundaklanma olayını Nurettin S.'nin ağabeyi Bünyamin S.'nin alacak meselesi yüzünden yaptığı öne sürüldü.Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Askerde olan Nurettin S.'ye ait kamyoneti evinin bahçesine park eden eniştesi, eve girdikten birkaç saat sonra dışarıdan alevlerin yükseldiğini fark etti. Bahçeye çıkan enişte, kayınbiraderine ait kamyonetin yandığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, aracın motor ve sürücü kısmını saran alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının ardından kullanılmaz hale gelen kamyonette inceleme yapan itfaiye erleri, aracın yanıcı madde dökülerek yakıldığı tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Nurettin S. ile ağabeyi Bünyamin S.'nin alacak meselesi yüzünden sorun yaşadığını belirledi. Bünyamin S.'nin akşam saatlerinde evin çevresinde görüldüğünü saptayan polis, ağabeyin aracı kundakladığı üzerinde duruyor. Şüpheli Bünyamin S.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntü-Zırhlı polis aracından görünüt-Yanan kamyonetten görüntü-Yanan kamyonetin içinden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,=======================================

OTOMOBİL ÖNCE TIR'A ARDINDAN BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI

BURSA-Ankara karayolunda otomobil önce TIR'a sonra bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, gece geç saatlerde Bursa-Ankara karayolu Çitli mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hasan Özkan (67) yönetimindeki 10 RT 544 plakalı otomobil, Çitli Mahallesi kavşağında dönen Hikmet Coşkun (49) yönetimindeki 16 VU 922 dorse plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Özkan ile araçta bulunan Cuma Altundal (78) yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ambulansın hastaneye gelişi-Yaralıların acile sedyede girişi-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),================================

UYGULAMA NOKTASINDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI POLİS, AĞIR YARALANDI DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, karayolunda uygulama yaptığı sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan trafik polisi Erkan Temel (47), hastanede tedaviye alındı.Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Denizli Antalya Karayolu, Sarıabat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erkan Temel, uygulama yaptığı sırada Tuncay Çetin yönetimindeki 45 FP 881plakali kamyoneti durdurdu. Kamyonetin yanında ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan Temel'e, Oktay Yıldırım yönetimindeki 20 U 0353 plakalı otomobil çarptı.Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savrulan Temel ağır yaralandı. Yaralı polis memuru Temel, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Oktay Yıldırım gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın görgü tanıklarından kamyonet sürücüsü Çetin, belge kontrolü yapıldığı sırada aracının yanındaki polis memuruna otomobilin çarptığını söyledi. Hemen sağlık ekiplerine haber verdiğini belirten Çetin, yaşanan kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. azayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden detaylar-Polis ve jandarma araçlarından görüntü-Polis ekiplerinin inceleme yapması -Kazaya karışan otomobilden detaylar-Polis memurunun ayakkabı ve üniforması -Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden görüntü-Polis memuru Erkan Temel'in fotoğrafı

Haber-amera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, ===================================

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ KAZALAR MOBESE'DE

KAHRAMANMARAŞ'ta, 2019 yılında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.Kahramanmaraş merkezde geride bıraktığımız 2019'da meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybetti. 38 kişinin hayatını kaybettiği 2018'e oranla yüzde 47'lik düşüşün yaşandığı kent merkezindeki kazalar MOBESE kameraları tarafından da kaydedildi.

YAYAYA YOL VEREN ARACA ÇARPTIGörüntülerden birinde caddede ilerleyen bir otomobil, tali yoldan çıkan minibüse çarpıyor ve orta refüje çıkarak durabiliyor. Bir diğer görüntüde ise yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar araçların çarpması sonucu düşüyor. Bir başka görüntüde de otomobil geri gelirken arkadan gelen hafif ticari araç çarpıyor ve çarpmanın şiddetiyle otomobil de park halinde bir diğer otomobile çarpıyor. Bir başka kazada ise araçlar yaya geçidinde durup yayalara yol verirken, arkadan gelen kamyonet araçlardan birine çarpıyor.Görüntülerin genelinde hem yayaların hem de sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymaması dikkat çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yaşlı adama yaya geçinde otomobilin çarpması-Kadına yaya geçinde kamyonetin çarpması-Otomobille minibüsün çarpışması-Kamyonetle otomobilin çarpışması-Hafif ticari aracın motosiklete çarpması-Yaya yol veren araca arkadan gelen aracın çarpması-Geri gelen otomobile hafif ticari aracın çarpması-Otomobille hafif ticari aracın çarpışması-Kırmızı ışıkta bekleyen araca otomobilin çarpması-U dönüşü yapmaya çalışan otomobile hafif ticari aracın çarpması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN KURTARDIĞI HAMİLE KADININ, İKİZLERİ OLDU

VAN'ın Başkale ilçesinde doğum sancıları başlayan Yadigar Koç (37), yolu kapalı olan mezradaki evinden, karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu alınarak hastaneye kaldırıldı. Yadigar Koç, hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.Başkale ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Yurttepe Mahallesi Yüksel mezrasında önceki gün saat 19.30 sıralarında doğum sancıları başlayan 7 çocuk annesi Yadigar Koç'un yakınları, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Yer yer 2 metreyi bulan karı temizleyen iş makinelerin eşliğinde köye ulaşan ekipler, Koç'u ambulansa aldı. Saat 00.30'da Başkale Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Koç, burada yaptığı doğumla biri kız, 2 çocuk dünyaya getirdi.Koç ailesi, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------

Haber-Kamera: VAN,=====================

UZMANLAR AKHİSAR'DA DEPREMİ ANLATTI

AKHİSAR Belediyesi tarafından deprem paneli düzenlendi. Uzmanların konuşmacı olarak katıldığı panelde vatandaşlara deprem hakkında bilgiler verildi.Akhisar Belediyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) ve Mimarlar Odası Akhisar Temsilciliği'nin organize ettiği Akhisar ve çevresinin jeolojisi ve depremselliği, kriz ve afet yönetimi, yapı güvenliği ve yapı stoklama konularının ele alındığı 'Akhisar'ın Depremselliği' isimli panel Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu'nda düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Ülkümen Rodoplu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özçelik'in yer aldığı panelin moderatörlüğünü ise İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alim Murathan yaptı.

'BU DEPREMLER ÇOK BÜYÜK BİR DEPREMİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR'Son günlerde Akhisar'da yaşanan depremleri özetleyen Dokuz Eylül Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "22 Ocak'ta başladı bu depremler ve depremlerin olduğu yer, 3 tane fayın kesim noktasına karşılık geliyor. Onun için bu bölgedeki faylar kendi içlerinde çok sayıda fay parçasına sahip ve bunların kırılması belli bir süre içerisinde devam ettiğinden dolayı deprem fırtınası yaratıyor. 5.2 şiddetinde deprem oldu, arkasından çok sayıda artçı yaşandı. Tabi ki bu şekilde belki 4.9 şiddetinde depremleri de göz önüne aldığımızda 5'in üzerinde 10'dan fazla deprem fırtınası oldu. Bunların olması bizim için artı olabilir, yani çok fazla deprem fırtınası olduğunda çok büyük bir depremin önüne geçebilir. Küçük ölçekli depremler yani 5.4 ve 5.2 gibi bunlar insanlara can ve mal kaybı yaratan depremler değil. Bizim bu bölgede 6 büyüklüğüne varmadığı sürece can ve mal kayıpları yaşanmaz. Tabi ki şöyle bir durum var, Gelenbe, Soma-Kırkağaç ve Akhisar fayları 6'nın üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip faylar. Ancak şu anda nedense hiçbir fayın tam olarak üzerinde deprem olmuyor. Onların kesim noktalarında ve fay parçaları üzerinde gerçekleşiyor. Bu bölgedeki stresin o gerilimin boşalması anlamında bizim için pozitif bir sonuç doğurabilirö dedi.

'BÖLGEYİ VE FAYLARI TANIMALIYIZ'Panelin önemine değinen Sözbilir, "Bugün halkı bilgilendirmeye geldik. Neler yapılması gerekiyor, onlarla ilgili bilgi vermeye geldim. Dolayısıyla bizim burada yaşayan topluluklar olarak yapmamız gereken şeyler var. Özellikle depreme hazırlık anlamında biz bu bölgeyi doğru bir şekilde tanımlamalıyız. Sıvılaşma riski taşıyan yerlerde yoğun nüfusun barındığı okul, hastane gibi yerler sakıncalı yerlerde mi duruyor bunları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bir de bu fayları çalışmamız lazım, yani sizin sağınızda solunuzda faylar var ama fayları tanımıyorsunuz. Bugün doğa içinde tanımadığınız bir yapı ile yaşama hakkına sahip değilsiniz. Bölgeyi ve fayları tanıdığımız şekilde yerleştiğimiz zaman ne binamız yıkılır ne de zarar görürüzö diye konuştu.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİNDE ÖNCELİKLE DEPREM KONUSUNU ELE ALMALIYIZ'Panelin dolu dolu geçtiğine vurgu yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bizler için çok verimli bir panel oldu. Ne yazık ki, bugüne kadar çok geç kalınmış ve önemsenmemiş bir konu olarak önümüzde duruyor. 'Deprem olsun sonrasına bakalım' şeklindeki söylemleri aşmamız lazım. Bizlerin öncelikle Akhisar'da yapı stoğumuzu oluşturmamız lazım. Bu konu hakkında çalışıp halkımıza en azından bir ön bilgi olarak da sunum yapmamız lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binalarla ilgili yapısal bir projesi hayata geçti. Bu çalışma kapsamında binalar incelenecek, hasarlı binalar tespit edilecek ve maliyeti de oldukça düşük. Başarılı olduğu takdirde bu projeyi Akhisar'ımızda da hayata geçirmek istiyoruz. Bu konu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iletişim halindeyiz. Öncelikle çok eski evlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Biz, belediye olarak işe başladık. Şu anda Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte çalışıyoruz. Onlarla birlikte Akhisar'ın yapı stoğunu çıkaracağız. Bizim, kentsel dönüşüm bölgelerimizde öncelikle deprem konusunu ele almamız gerekiyor. Zaman kaybetmeden başka bir plan yapmamız gerekiyor. Bu planı da yaparken ilk olarak yapı stoğumuzu bilmemiz gerekiyor. Şu ana kadar çok fazla bilgi kirliliği ile karşı karşıya kaldık ancak bugün yapılan bu bilimsel panel sayesinde halkımızın gerçek bilgiye ulaştığına inanıyorumö dedi.Deprem öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiğine değinen Dr. Ülkümen Rodoplu alınacak tedbirler hakkında bilgiler verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özçelik ise yaptığı konuşmada ülkemizde yapı stoğundan bahsederek deprem kayıp modellerinin temel hedefleri hakkında bilgiler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Dokuz Eylül Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in konuşması-Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun konuşması-Panelden görüntüler

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR(Manisa),================================

Akşener: Rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş' (2)'BU GEZİLERİ DEVAM ETTİRECEĞİM'

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keşan'dan Uzunköprü ilçesine geçip, Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Burada sandalye üzerine çıkıp, halka seslenen Akşener, seçmenin siyasetçinin veli nimeti olduğunu fakat son dönemdeki gündemle ötelendiğini söyleyip, şöyle konuştu: "Seçim yok, herhangi bir şey yok, niye bu kadın buralarda geziyor?' diye soruyorsanız, sizin derdinizi, taleplerinizi, isteklerini meclis kürsüsünden her hafta Salı günü anlatacağım, kimin ayağı kokuyor, kimin ki kokmuyor asla tek kelime etmeyeceğim. Birbiriyle dövüşmeye devam etsin ağalar ama Allah şahittir, inatla söylüyorum, bu gezileri devam ettireceğim, ilçe ilçe. Mecbur kalacak ağalar buraya gelmeye. İlk rahatsızlık muhteremden oldu. Bugün çok rahatsız olmuş, diyor ki 'İYİ Parti 2023'e kadar zor kalır.' Ona seçmen karar verir. Rahmetli anacım derdi, 'Kul kırar kader gülermiş', dolayısıyla ona seçmen karar verir. Bu dördüncü ilim. Gezdiğim 4 ilde de benim yaş grubumun çoğunun ağzında dişi yok çünkü çektirmiş yaptıramamış, çektirmiş yaptıramamış çünkü öncelikleri farklı."

'AYRILMA NEDENLERİ ÇOK İNCİTİCİ'Caddedeki konuşmasının ardından İYİ Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İYİ Parti'den 5 milletvekili istifa edeceği yönündeki söylemlere cevap veren Akşener, "Tek taraflı bir iade beyanıdır istifa. Buna ben hep saygı duydum ama bu defa arkadaşlarımızın giderken ortaya koyduğu gerekçeler çok incitici oldu. Dün de onu söyledim, bugün de onu söylüyorum, yarın da onu söyleyeceğim. Niye ayrıldınız, vay gibi bir tavrım olamaz. İnsanlar fikir değiştirebilir, beğenmeyebilir belli bir süre sonra. Onlara saygı duyarsınız, duymalısınız. Ama çok incitici bir gerekçeyle ayrılınmasını İYİ Parti camiasına çok büyük bir haksızlık, hatta iftira olarak gördüğümü tekrarlayayım" diye konuştu. Akşener, parti ziyaretinde balkondan halkı da selamladı. Uzunköprü temaslarının ardından Akşener, geceyi geçireceği otelde kalmak üzere Edirne'ye hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Akşener esnaf ziyareti-Alışveriş yapması-Sandalye üzerinde halka seslenişi-Kalabalıktan detay-Kalabalığı araç içinden selamlaması-İlçe parti binası ziyareti-Açıklama yapması-Balkon konuşması-Kalabalıktan detay-Uzunköprü üzerinde durması-Ergene Nehri'ni incelemesi-Otele gelişi-Halk oyunu ekibi -Vatandaşla selamlaşması-Öğretmen arkadaşıyla sarılması-Otele girişi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,=========================================

FEYZİOĞLU, KADİR ŞEKER OLAYIYLA İLGİLİ: ADALETİN TECELLİ ETMESİ ANLAMINDA ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, Konya'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'in karıştığı cinayet ile ilgili "Konya Baro Başkanımız, avukatlığını üstelenecek. Benim de katkım olursa adaletin tecelli etmesi ve tecelli ettiğine vatandaşlarımızın güven duyması anlamında ben de elimden geleni yapmaya söz verdim kendisine" dedi.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, Konya'da Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü' konulu eğitim seminerine katıldı. Konya Başkanlığı Binası Sosyal Tesisleri'nde yapılan seminer öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Feyzioğlu, Gezi olayları davasının sonuçlanmasıyla ilgili soruya, davanın henüz istinaf aşamasının olduğunu hatırlattı. Feyzioğlu, "Süreç devam ediyor. İstinaf var. İstinafı da bekleyelim. Devam eden bir süreç olduğu için ben biliyorsunuz konuşmaktan imtina ediyorum. Gerekçeli kararı görmedim henüz, onu da görmedim. Bakalım sonuçlansın" dedi. Gezi olayları davasında beraat eden Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine de Feyzioğlu, "Başka bir suçtan gözaltına alındığını biliyorum. Beraat eden bir kişinin, beraat ettiği davada tutuklanmasını doğru bulmadığımı daha önce Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde anlattım. Beraat eden bir kişinin beraat ettiği davada, o beraat kararına rağmen suçlu olduğuna dair delillerin varlığından söz edilerek tutuklanması bize göre kanuna aykırıdır. Bu olay basına aksettirildiği kadarıyla başka bir olay. Başka bir suçtan dolayı gözaltı işlemi yapıldığına dair bilgim var. Konunun hakimi değiliz" diye konuştu.

KADİR ŞEKER SORUSUFeyzioğlu, Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olup tutuklanan Kadir Şeker ilgili soruya ise Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ'ın davaya müdahil olacağını belirtti. Feyzioğlu, şunları söyledi: "Dosyayı bugün alacağız. Konya Başsavcılığı'nın hiçbir eksik nokta bırakmaksınız soruşturmayı yapacağım inancım benim tam. Bunu da şu güvenle söylüyorum; Konya Başsavcımızı uzun yıllardır ve yakından tanırım. Aldığı hiçbir işi bir tereddüt bırakarak yapmaz. Her konuda delillerini toplar, soruşturmayı tamamlar ve mahkemeye bu şekilde sunar. Tabi karar mahkemenindir. İddianameye katılırız, katılmayız o ayrı bir konu. Lehte ve aleyhte olan delillerin ben toplanacağına güveniyorum, inanıyorum. İddianameyi ve dosyayı gördükten sonra daha net konuşuruz. Baro Başkanımız, avukatlığını üstelenecek. Benim de katkım olursa adaletin tecelli etmesi ve tecelli ettiğine vatandaşlarımızın güven duyması anlamında ben de elimden geleni yapmaya söz verdim kendisine."Suçun meşru müdafaa kapsamında olup olmadığı yönündeki soruya da Feyzioğlu, "Dosyadaki delilleri, ayrıntıları görmek, tanık ifadelerini görmek lazım" dedi. Feyzioğlu, bugün fırsatı olursa da Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Metin Feyzioğlu açıklaması Feyzioğlu'ndan detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Tolga YANIK/ KONYA,================================================

FATMA ŞAHİN: ANTARKTİKA'YA KARA ÜZÜM, FISTIK, BİBER GÖTÜRDÜK GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği Antarktika'da yapılan çalışmaları anlattı. Şahin, "Hem hafızayı güçlendirmek hem de soğuk havaya karşı korunmak için Gaziantep'ten, kara üzüm, fıstık ve biber götürdük" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antartika'ya gitti. Şahin yaklaşık bir hafta katıldığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'YANIMZDA 'KARA ÜZÜM' 'FISTIK' VE 'BİBERİN' GÖTÜRDÜK'Antarktika'ya giderken yanlarında kara üzüm', fıstık ve biber götürdüklerini ifade eden Şahin, "Bizim orada bulunan hocalarımızın, bilim seferinde başarılı olabilmeleri için beslenme çok önemli. İslahiye'nin çok güzel kara üzümü var, onu götürdük. Direkt hafızayı güçlendirerek, beyni besliyor. Fıstık içerisindeki minerallerle tamamen vücudu dengeliyor. ve biberimizle birlikte bunların hepsini bilim insanlarımıza bıraktık. Hem o soğuk çalışma ortamını rahatlatıyor, hem de hafızanın güçlenmesini sağlıyorlar. Zor şartlar altında çalıştıkları için biz de gastronomi kentinden bu ürünlerimizi götürdük, çok memnun kaldılarö diye konuştu.

'ORADA BİR ÜS KURMA HAZIRLIĞIMIZ VAR'Toplamda 10 uçakla 60 saat yolculuk yaptıklarını ve Antarktika'da üs kurma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Fatma Şahin şunları söyledi: "30 saatlik gidiş 30 saatlik gelişte 5 uçak giderken, 5 uçak da gelirken değiştirerek, toplam 10 uçakla çok zorlu ve zahmetli bir yolculuktu. Ama gidip görmeden, dünyadaki değişimi, gelişimi anlamak mümkün değil. Gidip gördüğüm zaman 100 yıl önce dünyanın en büyük ekonomilerinin oraya üstlerini kurduğunu, bilim ürettiğini, ARGE yaptığını, bu eko sistemin içerisinde dünyanın gelişimiyle alakalı çalışmalar yaptığını gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesi ile son 5 senede araştırma çalışmalarımız devam ediyor. Toprağımız belirlenmiş durumda, orada bir üs kurma hazırlığı var. Biz büyük bir milletiz. Büyük hedeflerimiz var. O yüzden bunu yerinde gördük. Belediyeler Birliği Başkanı olarak belediyeler en büyük uygulayıcıdır. ARGE ve oradan çıkan bilimsel çalışmaların sonuçlarını uygulamamız, toprağımızı, suyumuzu ve havamızı koruyarak çocuklarımızı daha iyi bir geleceği hazırlamamız gerekiyor. Antarktika bilimin, barışın, dayanışmanın kıtası. Kore de dahil 80'li yıllarda üssünü kurmuş ve kendi müzesini kurmuş. 15'inci yüzyılda Piri Reis oraya gitmiş, Piri Reis'in çıkardığı haritalarla Antarktika belirlenmiş. 60'ıncı yıllarda Kara Alioğlu isimli bir bilim insanımız, adını kayalıklara verdiği çalışmalar yapmış. O yüzden Antarktika bizim geçmişimiz. Bizin bu günümüz. Çünkü Antarktika'da yapılan bilimsel çalışmaları yerinde görmezsek, bilim dünyası ile entegre olmazsak, ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesini yönetemeyiz. O yüzden orada güçlü bir şekilde varlığımızı sürdürmemiz lazım. Sahada olmazsak masada da olamayız. Gözlemci sıfatındayız, bir an önce danışman ülke sıfatına ulaşmalıyız. Sanayi Bakanı'mız bunu birebir takip ediyor. En büyük uygulayıcılar olunca da biz bunu takip ediyoruz. Teknofest Gaziantep'te bir festival değil, bir dönüşüm. Yüksek teknolojiye geçen bir çalışma olduğu için bunun da alt yapısını oluşturuyor. Bir hafta boyunca zorlu bir yolculuk oldu ama benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Buradan çıkan sonuçları yakından takip edeceğiz."

'BUZULLARIN ERİMESİ TEHLİKENEN HABERCİSİ'Çevre kirliliği nedeniyle buzulların eridiğini, afetlerin yaşanmaması için yapılması gereken şeylar olduğunu belirten Şahin, "Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü burada atılan bir parça, okyanusta, beyaz kıtadan çıkabiliyor. Bu buzulların erimesine, buzullar eridiği zaman da iklim değişikliğine neden oluyor. ve yarın dünya yaşanılamayan bir yer haline gelecek. Sıcaklıklar artacak, çevre daha da kirlenecek. Çocuklarımıza bırakacağımız bir dünyamız kalmayacak. Gittiğimiz zaman fok balıklarını, penguenleri görecek ortam kalmayacak. O yüzden buzulların erimesinin sebebi neyse, eritmeyecek, koruyucu, önleyici tedbirler almamız gerek. Çünkü o beyaz kısım gelen zararlı güneş ışınlarını absorbe ediyor. Dünyanın kendi içinde ısısını dengeliyor. Buzullar çok hızlı bir şekilde erimeye başlamış ve eriyen parçalar şu anda okyanusun içerisinde. Bu bize bir tehlikenin habercisi. Gelen çevre kirliliği, pislikler ciddi bir şekilde okyanusu kirletiyor. Okyanusun içerisindeki dalgaları azaltıyor. Bu dalgalar dünyadaki sıcaklık ekolojisini sağlıyor. Buna önlem alınmazsa buzul çağına gidecek. O yüzden dünyada yaşanan afetlerle ilgili yapılması gerekenler var. Büyükşehir belediyesi olarak ben, arkadaşlarımız ve bütün belediye başkanlarımızla en büyük uygulayıcıyızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Antarktika videosuFatma Şahin ile Röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,========================================

ELMADA YÜZDE 20 'HABUR' HAREKETLİLİĞİ

ANTALYA'daki elma üreticisi, Habur Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılmasına sevindi. Üretici Ogün Taş, ticarete yüzde 20 hareketlilik geldiğini söyledi.Korkuteli ilçesinde elma üreticileri hasadın ardından soğuk hava depolarına doldurdukları elmaları işlemeye başladı. Hem iç pazara hem de yurt dışına gönderilen elmalar aroması ve düzgün şekliyle tüketicinin büyük beğenisini alıyor. Korkutelili üreticiler elmanın ihraç edilmesinin önündeki en büyük engelin bazı sınır kapılarının kapalı olmasından kaynaklandığını söyledi.Elma üreticisi ve tüccarı Ogün Taş, Habur Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılmasıyla birlikte işlerinde bir hareketlilik meydana geldiğini söyledi. Irak pazarı ve Irak üzerinden Ortadoğu'ya elmanın gönderildiğini de kaydeden Taş, "Önceden elma gitmiyordu, elimizde kalıyordu. Şimdi Rusya, Hindistan ve birkaç bölgeye gönderiyoruz. Habur Sınır Kapısı'nın da açılmasıyla iyice hareketlendi dış pazarımız. Yüzde 15-20 oranında bir hareketlilik geldi. Elmanın kilogramı şu anda 2 TL'ye satılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Soğuk hava deposundan detay görüntüElmalardan detay görüntüSevkiyattan detay görüntüÇalışanlar paketleme yaparkenRÖP: Ogün Taş (Elma üreticisi)

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Emrah GÜL/ ANTALYA,=====================================

Kaynak: DHA