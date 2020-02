DHA YURT BÜLTENİ - 1

19.02.2020 08:27 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:27

MANİSA 5.2'LİK DEPREMLE SALLANDI

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, dün saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde deprem meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra çevre iller İzmir, Balıkesir ve Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşayan vatandaşlar, açık alanlara çıktı.

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "18.02.2020 tarihinde saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Anında bir kasap dükkanında çekilen görüntü, depremin şiddetini ortaya koydu. Vitrinde çıkarılan etlerin, depremin şiddetiyle saniyelerce sallanması görüntülerde yer aldı.

EVLERİNE GİREMEYEN TEDİRGİN VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTIMANİSA'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde 19: 09'da meydana gelen 5.02 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşların tedirginliği sürüyor. 22 Ocak'ta meydana gelen depremler sonrasında hafif hasarlı olarak belirlenen bazı evlerde ağır hasar meydana geldi. Ağır hasarlı olarak belirlenen bazı evler ise 19: 09'daki depremin ardından kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Türk Kızılay'ı bölgedeki vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTIMahalle sakinlerinden Necmiye Güngör(65), deprem sırasında namaz kıldığını anlatarak şöyle konuştu: "Deprem sırasında namaza durmuştum. Akşam namazının farzını kıldım. Sünnetini kılmaya başlayacakken deprem oldu. Sobanın üzerinde sıcak su vardı onu indirdim. Hemen kendimi dışarıya attım. Çadırlardan evlerimize yeni girmiştik, korkuyu atlatıyorduk ama yeniden çadırlara geri döndük. Rabbim beterinden korusun."Evi ağır hasar gören ve 22 Ocak tarihinde meydana gelen depremden bu yana AFAD tarafından kurulan çadırlarda yaşamını sürdürdüğünü anlatan Güldane Güngör(35), "Deprem sırasında çocuklarımla birlikte çadırdaydık. Bizim evimiz ağır hasarlı. Çadır yaşamına alıştık gibi birşey oldu. Çok korkuyoruz. Bu meydana gelen deprem sırasında çok gürültülü bir ses geldi. 5-6 saniye kadar salladı. İnşallah kötü birşey olmaz."Deprem sırasında Kırkağaç ilçesinde olduklarını ve korkudan dolayı çadırların kurulduğu Karakurt Mahallesi'ne geldiğini anlatan Fatma Alkan(32), "Deprem sırasında Kırkağaç ilçesinde evde yemek yiyorduk. Depreme yemek sofrasında yakalandık. Çok kötü bir ses çıktı. Hemen evden dışarıya çıktı. İlçeden Karakurt Mahallesi'ne geldik. Bu geceyi çadırda akrabalarımızın yanında geçireceğiz. Depremden çok korkuyoruz. Umuyoruz ki büyük bir deprem olmadan biter."22 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında evi ağır hasar gören bir diğer vatandaş Cevdet Uyar(54), "Bizim evimiz bundan önceki depremde hasar almıştı. İçerisinde bulunduğumuz ev de o depremde kullanılamaz hale gelmişti. Dışarıda yaşıyoruz. Çadırlarda kalıyoruz. Umuyoruz ki deprem bir an önce sona erer" ifadelerini kullandı.

EVLERİNE GİREMEYEN VATANDAŞLARIN TEDİRGİNLİĞİ SÜRÜYORManisa'da dün saat 19.09'da meydana gelen merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5.2'lik depremin ardından, ilçeye bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki vatandaşların tedirginliği sürüyor. 22 Ocak'ta meydana gelen depremler sonrasında hafif hasarlı olarak belirlenen bazı evlerde ağır hasar meydana geldi. Ağır hasarlı olarak belirlenen bazı evler ise sarsıntının ardından kullanılamaz hale geldi.

'ÇADIRLARDAN EVLERE DÖNÜYORDUK, YENİDEN ÇADIRA DÖNDÜK'Deprem sırasında namaz kıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Necmiye Güngör (65), 22 Ocak'taki depremin ardından yeni evlerine dönmeye başladıklarını belirterek, "Deprem sırasında namaza durmuştum. Akşam namazının farzını kıldım. Sünnetini kılmaya başlayacakken deprem oldu. Sobanın üzerinde sıcak su vardı onu indirdim. Hemen kendimi dışarıya attım. Çadırlardan evlerimize yeni girmiştik, korkuyu atlatıyorduk ama yeniden çadırlara geri döndük. Rabbim beterinden korusun" dedi.

'ÇOK GÜRÜLTÜLÜ BİR SES GELDİ'22 Ocak'taki depremde evinin ağır hasar görmesi nedeniyle AFAD'ın kurduğu çadırlarda yaşamını sürdürdüğünü anlatan Güldane Güngör (35), "Deprem sırasında çocuklarımla birlikte çadırdaydık. Bizim evimiz ağır hasarlı. Çadır yaşamına alıştık gibi bir şey oldu. Çok korkuyoruz. Bu meydana gelen deprem sırasında çok gürültülü bir ses geldi. 5- 6 saniye kadar salladı. İnşallah kötü bir şey olmaz" diye konuştu.

'BU GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRECEĞİZ, KORKUYORUZ'Deprem sırasında Kırkağaç'ta olduklarını ve korkudan çadırların kurulduğu Karakurt Mahallesi'ne geldiklerini söyleyen Fatma Alkan (32), o anları şöyle anlattı: "Deprem sırasında Kırkağaç ilçesinde evde yemek yiyorduk. Depreme yemek sofrasında yakalandık. Çok kötü bir ses çıktı. Hemen evden dışarıya çıktık. İlçeden Karakurt Mahallesi'ne geldik. Bu geceyi çadırda akrabalarımızın yanında geçireceğiz. Depremden çok korkuyoruz. Umuyoruz ki büyük bir deprem olmadan biter."

'UMUYORUZ Kİ BİR AN ÖNCE BİTER'22 Ocak'ta meydana gelen depremde evi ağır hasar görenlerden buru olan Cevdet Uyar (54), "Bizim evimiz bundan önceki depremde hasar almıştı. İçinde bulunduğumuz ev de o depremde kullanılamaz hale gelmişti. Dışarıda yaşıyoruz. Çadırlarda kalıyoruz. Umuyoruz ki deprem bir an önce sona erer" dedi.

4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTIManisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) yapılan açıklamaya göre, saat 00: 23'te merkez üssü Karakurt Mahallesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 5.3 km olarak açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Deprem anı görüntüleri+Güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntüleri+Kuzular ve aktüel görüntüler+Deprem anından görüntülerKasap dükkanından görüntü+++Evden görüntülerRöportajlarGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Cemil SEVAL - Erdinç ALKAN - Barış GEZİCİ/ KIRKAĞAÇ(Manisa),============================================================

İZMİR'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN: 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İZMİR'in Buca ilçesinde, 10 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.Yangın, bugün saat 03.30 sıralarında 3650 sokakta bulunan 10 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartman dairesinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Apartman dairesine giren bir vatandaş, evdeki İsmail, Azize, Sıla ve Hafize Dağtekin'i dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı ancak Dağtekin ailesi ve 6 komşusu dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 10 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de tüm apartman sakinlerini binadan dışarı çıkardı. Yangında Dağtekin ailesinin evi kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangına ilk müdahaleyi yapan İbrahim S., "Bir gürültü duydum. Yangın çıktığını görünce, yangın tüpünü arabadan aldım. Göz gözü görmüyordu, müdahale ettik. Komşuluk görevimizi yaptık. Çok kötüydü Allah bir daha göstermesin, çok kötü bir andı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Apartmandan görüntü -İtfaiye ekiplerinden görüntü-Röportaj-Dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale edilmesi-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, ===========================================

AMCA ÇOCUKLARI ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 13 YARALI ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, amca çocukları arasında sokak ortasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Yaşar Celal Sığak (39) yaşamını yitirdi. 13 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan amca çocukları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 13 kişi vücuduna aldığı taş ve sopa darbeleri ile Yaşar Celal Sığak ise henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Yaşar Celal Sığak, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 13 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan tarafların yakalaması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sopalarla kavgaya karışan taraflarKavgada yaralıların vatandaşlar tarafından taşınmasıAcil servise gelen ambulanslarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,==================================

Bir haftadır aranan kadını öldürüp, yakmış (2)TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da bir hafta önce işten çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve kısmen yanmış cansız bedeni bulunan D.S.'yi, bıçaklayarak öldürüp, cesedini yaktığı suçlamasıyla gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet Cönk, polis merkezindeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren Ahmet Cönk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Şüphelinin adliyeden çıkarılmasıAraca bindirilmesiDetaylar

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/ AFYONKARAHİSAR,===============================================

ÇANAKKALE'DE, OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇANAKKALE- Lapseki karayolunda, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çanakkale- Lapseki karayolu üzerindeki Özbek kavşağında meydana geldi. Çanakkale istikametine giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) emekli Prof. Dr. Murat Türkeş yönetimindeki 17 AY 829 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan ana yola çıkan Ömer Gezgen (31) yönetimindeki 17 GH 599 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ile motosiklet hurdaya dönerken, sürücüler ile motosikletin arkasındaki Harun Engin (27) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ömer Gezgen ile Harun Engin ve Murat Türkeş'i yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.Motosiklet sürücüsü Ömer Gezgen ile Prof. Dr. Murat Türkeş, ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Harun Engin ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Ömer Gezgen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan arun Engin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Prof. Dr. Murat Türkeş'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen ekiplerce otomobil ile motosikletin parçaları yoldan kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden genel ve detay görüntü.-Kaza yağan otomobilden detay görüntü.-kazada parçalanan motosikletten detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,========================================

HARRAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ, KAZA ANI KAMERADA

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Kılıç (15) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Kaza, dün akşam saatlerinde Harran- Şanlıurfa yolu Diriliş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Kılıç'a çarpıp, kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle takla atarak yola savrulan Kılıç, yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaOtomobilin çarptığı yaya yola savrulmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,=====================================

DÖNERCİ DÜKKANINDA DAYISINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Erdal B. (38) dönerci dükkanında, husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'i (65) sırtından pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan Erdal B. kısa süre sonra teslim oldu. Olay, dün akşam saatlerinde, İstiklal Caddesi'ndeki dönerci dükkanında meydana geldi. Erdal B. iddiaya göre daha önce ailevi meselelerden tartıştığı dayısı Kamil Kuzey'in dönerci dükkanına geldi. Dükkana giren Erdal B. yanındaki pompalı tüfekle dayısına ateş açtı. Kamil Kuzey tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet etmesiyle kanlar içinde yığılırken, Erdal B. ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Bu sırada silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kamil Kuzey, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Bu sırada kaçan Erdal B. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Jandarmadan polis ekiplerince alınan Erdal B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Erdal B.'nin ifadesinde, cinayeti ailevi nedenlerden işlendiğini söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden detaylar-Yaralının ambulansa bindirilişi-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Kazım BULUT/ GEMLİK(Bursa),================================

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU, EŞİ GÖZALTINA ALINDI ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Şükran T. (35), evinde ölü bulundu. Şükran T.'yi boğarak öldürdüğü iddiasıyla eşi Abdullah T. gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Türköne Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Şükran ve Abdullah T. çiftinin kızı, iddiaya göre eve geldiğinde annesinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şükran T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde incelemede yapan polis, kavga sonrası eşini boğarak öldürdüğü öne sürülen Abdullah T.'yi gözaltına aldı. Şükran T.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntüPolis ekiplerinin çalışmasıCenazenin evden çıkarılmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK(Ankara),===============================

Mide kanseri İrem, yaşama tutunamadı (3)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Burdur'da, mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren İrem Ayvalı için ikindi vakti Burdur Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, belediye meclis üyeleriyle İrem Ayvalı'nın okul arkadaşları ve yakınları katıldı. Baba Tuncer Ayvalı ile anne Seval Ayvalı büyük üzüntü yaşarken, anne ve babayı yakınları teskin etmeye çalıştı. Tuncer Ayvalı, cenaze öncesinde kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Tabutunun üzerine duvak örtülen İrem'in cenaze namazını önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya kıldırdı. İrem'in cenazesi gözyaşları arasında Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Tabut-Babanın tabuta kapanıp ağlaması-Cenaze namazı-Cenazenin gidişi-Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,=====================================

BALKONDAN ATLAYAN KOCASINI SON ANDA YAKALADI ANCAK KURTARAMADI KAYSERİ'de 5'inci kattaki evinin balkonunda intihara kalkışan inşaat bekçisi Saadettin K. (55) eşinin kendisini tutmaya çalışmasına rağmen aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.İnşaat bekçisi Saadettin K, dün öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5'inci katındaki evinde balkona çıkarak bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı. Durumu fark eden Ayşe K, son anda balkona koşarak eşini aşağıya sarktığı sırada yakaladı. Ayşe K, eşini bir süre tutmaya çalıştı. Bu sırada çiftin komşuları da aşağıda battaniye açtı. Ayşe K.'nin kollarından tutmaya çalıştığı Saadettin K., kısa süre sonra ceketinden sıyrılarak boşluğa düştü. Alt kat balkon demirlerine çarparak battaniyenin üzerine düşen Saadettin K., ağır yaralandı. Saadettin K., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşinin ceketi elinde kalan ve sinir krizi geçiren Ayşe K. da hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Saadettin K, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Cep telefonu)Saadettin K.'nın balkondaki görüntüsüAğır yaralı halde taşınması

Haber: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,================================

YAŞLI KADIN, KAR MOTORU İLE AMBULANSA ULAŞTIRILDI ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasında, şiddetli karın ağrısı olan Nafiye Apaydın (77), yolların kardan kapalı olması nedeniyle 112'ye ait kar motoru ile evinden alınarak ambulansa götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Refahiye ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt mezrasında oturan Nafiye Apaydın karnından rahatsızlandı. Yaşlı kadının rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Yolların kardan kapalı olması nedeniyle ekiplerce çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri yolu açma çalışmalarına başladı ancak kar geçit vermeyince ekipler B planını uygulamaya karar verdi. 112 görevlileri daha fazla vakit geçirmeden kar motorunu yolun açık olduğu bölgeye getirdi. İki sağlık ekibi kar motoruna binerek kısa sürede Apaydın'ın yaşadığı eve ulaştı. Ekiplerin evde yaptığı ilk müdahalenin ardından Apaydın kar motoruna alarak ambulansın bulunduğu yere getirildi.Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yol açma çalışması-Ambulansın beklemesi-Kar motorunun gitmesi-Kar mototrunun Apaydın'ı getirmesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,========================================

KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN İŞÇİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, hükümet konağı inşaatında çalışırken 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen inşaat işçici Durmuş Dayan (19), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Seydikemer Hükümet Konağı inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Durmuş Dayan, hükümet konağı için açılan 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna bir anlık dalgınlıkla düştü. Yardım istenmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla çukura inen ekipler, Dayan'a müdahale etti. Sedyeye alınan Dayan, halat yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Dayan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sedyeye bağlanan işçinin halatla çukurdan çıkarılması-Sedyedeki işçinin ambulansa taşınmasından görüntü

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE(Muğla),===============================

OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

KOCAELİ, TEM Otoyolu Çayırova mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 01.45 sıralarında TEM Otoyolu, Çayırova mevkii Şekerpınar - D100 Karayolu Tuzla bağlantısında meydana geldi. 34 PH 0142 plakalı otomobiliyle Tuzla yönünde sol şeritte ilerleyen Osman Zile, D100 Karayolu Çayırova bağlantısına dönmek istediği sırada aynı yönde giden Volkan Bayutmuş yönetimdeki 41 KY 597 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Osman Zile ile Khurshıdabonu Abdullaeva isimli yabancı uyruklu kadın yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan yabancı uyruklu kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.Öte yandan, TIR sürücüsü Volkan Bayutmuş kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yeri -Sağlık ve polis ekipleri -Trafik polisin araçları incelemesi-TIR'ın sürücüyle trafik polisin kazayla ilgili konuşması-Araçlardan detaylar-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ KOCAELİ,========================================

Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi (2)GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, önceki gün çıkan silahlı çatışma sonucunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Olayın ardından soruşturma başlatan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturmanın genişletilmesinin ardından bölgedeki güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, iki şüpheli daha gözaltına alındı ve toplam sayı 7'ye yükseldi. Gözaltına alınan şüpheliler için ek gözaltı süresi istendiği ve bu sürenin kabul edildiği bildirildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği mahallenin giriş ve çıkışlarında nöbet tutarken, bekçiler de mahallede asayişi korumak için mesailerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntü-Polis arabasından görüntü-Bekçilerden görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,=======================================

GAZİANTEP'TE ÖĞRENCİLERE ŞİDDET KAMERAYA YANSIDI

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın ilkokul 2'inci sınıf öğrencilerine tokat atarken çekilen görüntüleri tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından öğretmenin okulla ilişkisinin kesildiği öğrenildi.Olay, önceki gün öğle saatlerinde Göllüce Mahallesi'nde bulunan Sadettin Batmazoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda sözleşmeli öğretmen olarak yaklaşık 15 gün önce göreve başlayan, Hatice K.'nın sınıfta bulunan öğrencileri tokatlaması bir veli tarafından görüntülendi. Çekilen görüntülerde, Hatice K.'nın öğrencilerinin yüzüne vurduğu ve yere yatırarak kulağını çektiği görüldü. Okul müdürüne yapılan şikayet üzerine, Hatice K., okuldan gönderildi. Öğretmenin okul yönetimine çocuklara çok yaramaz oldukları için şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.Okulda çocuklarının eğitim gördüğünü belirten veli Ömer Yılmaz, "Yaklaşık otuz yıldır bu mahallediyim. 3 çocuğum da bu okulda okuyor. Olayı duydum ve çok üzüldüm. Veli ve okul müdürümüz de çok iyi niyetliler. Öğretmen ücretli olarak yeni gelmiş. Okul gerekli işlemleri yapmış. Veli ile görüştüm ve okul müdürüyle görüştüğünü ve gerekenin yapıldığını söyledi. İnşallah bir daha böyle talihsiz olaylar olmaz. Ben de görüntüyü izledim. Öğretmenin yaptığı çok yanlış bir şey. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmazö diye konuştu.Yaşanan olaya tepki gösteren ve gerekenin yapılmasını istediğini ifade eden veli İsmail Güneş ise, "Şiddetin olması hiç hoş olmamış. Ben de 8 yıl bu okulda okudum. Mezun oldum. Gerek öğretmenlerimiz, gerekse de müdürlerimizden çok memnunduk. Ama dün olan olayı kınıyorum. Okul müdürümüz gerekeni yapmış. Milli Eğitim Müdürlüğünün de gerekeni yapmasını istiyoruz. Öğretmeni okuldan atmışlar. Çocuklarımızı biz güvenli bir şekilde okula yolluyoruz. Onlara teslim ediyoruz. Ama öğretmenler çocuklara şiddet uygularsa onlardan sağlıklı bir gelecek bekleyemeyizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Öğretmenin öğrencilere vurmasıOkul görünütüsüÖğrencilerVatandaşlar ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,=====================================

Yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti (2)DARP EDİLEN ŞOFÖR YAŞADIĞI ANLARI ANLATTI

Niğde'de otomobil sürücüsü A.E. tarafından trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp edilen özel halk otobüsü şoförü Mustafa Ergin, yaşadığı o anları DHA'ya anlattı. Otomobil sürücüsünün çift şeritli yolda kendisini aracıyla sıkıştırdığını belirten şoför Ergin, "Ben kendisini geçtim, çift şerit halinde Oscar Durağı'na vardık.Durağa yanaştım kapıları açtım yolcu indiriyorum. Bu arada sol cama geldi eliyle vurdu, küfürler etti. Ben açmadım camı, ondan sonra kapıya geldi. 'Nasıl araba sürüyorsun' diyerek küfürler yağdırdı, bana yumruk salladı. Yolcular müdahale etti. Ben ona sopa salladım. O anda benim elimden aldı, sonra yolcular girdi. Darp edildim. Sonra indik aşağıya o sırada polis geldi. Çevredekilerin ellerinden kurtuldu. Polisin yanında bir daha kavgaya tutuştuk. Orda da küfür etti bana. Polis memurlarıyla hastaneye gittik elimi sardılar. Rapor aldım. Şikayetçi oldumö dedi.

GÖRÜNTÜ-DÖKÜMÜ-------------------------------Şoförün otobüsteki görüntüsü-Darp izleri-Şoförün olayı anlatması-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,================================

'YORGUN MERMİ' CİNAYETİ SANIĞI: BÖYLE OLACAĞINI BİLSEM KENDİ AYAĞIMA SIKARDIM BURSA'da, tabancayla vurulan çay bahçesinde oturan Milayim Hastürk'ün (47) ölümüne, Eren Barış Yüksel'in (17) de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ozan Keskin'in (25), yargılanmasına devam edildi. Keskin, "Çok üzgünüm. Ben böyle bir olay olacağını bilsem kesinlikle havaya silah sıkmazdım, kendi ayağıma sıkardım" dedi. Mahkeme Keskin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Olay, geçen yıl haziran ayında, Osmangazi'ye bağlı Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay bahçesinde, eşi ve oğlunu bekleyen Milayim Hastürk'ün sırtına, mermi isabet etti. Ağır yaralanan Hastürk, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milayim Hastürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, aynı dakikalarda Heykel Atatürk Caddesi'nde yürüyen Eren Barış Yüksel'in de bacağına isabet eden mermiyle yaralandığını belirledi. Polis, 2 olay yeri arasındaki mesafenin kısa oluşunu ve aynı çaptaki 2 merminin belli uzaklıktan sonra yavaşlayan 'yorgun mermi' olmasını dikkate alarak, araştırmasını genişletti. 300 şüpheliyi sorgulayan ekipler, 108 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceledi. 2 olay yerinde de lazer teknolojisiyle açı çalışması yapan ekipler, silahın ateşlendiği yerin, 1 kilometre uzaklıktaki Mollaarap Mahallesi olduğunu ortaya çıkardı. Polis, mahallede de lazer teknolojisi kullanarak, atış yapılan evin, Ozan Keskin'e ait olduğunu belirledi. Bu bölgede boş kovanlar bulan polis, parmak izi karşılaştırması ile tabancayı ateşleyenin Ozan Keskin olduğunu saptadı. Gözaltına alınan Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'BÖYLE OLACAĞINI BİLSEM HAVAYA DEĞİL, AYAĞIMA SIKARDIM'Hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'yaralama' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ozan Keskin'in, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Ozan Keskin, avukatı Engin Kara ve müştekiler ile yakınları katıldı. Önceki duruşmadaki savunmasını tekrarlayan Keskin, "Böyle bir olay olduğu için çok üzgünüm. Ben böyle bir olay olacağını bilsem kesinlikle havaya silah sıkmazdım, kendi ayağıma sıkardım. Çok üzgünüm, söyleyeceklerim bundan ibaret" dedi.

'SIRTINA BAKTIĞIMIZDA UFAK BİR DELİK VARDI'Milayim Hastürk'ün sırtına kurşun isabet ettiği sırada yanında bulunan Rıfat Şut da duruşmaya katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Şut, "Olay tarihinde Milayim, ben, Sabit ve Ramazan oturuyorduk. Muhabbet ederken bir ses geldi. Milayim hemen ayağa kalktı, 'Bir şey oluyor, bir şey çarptı' dedi. Kalkıp arkasına baktığımda sağ arkada ufak bir delik vardı. Peçeteyi tampon yaptım, bir iki dakika geçtikten sonra öksürmeye başladı. Ağzından kan geldi ve yüzükoyun masaya yatırdık. Daha sonra ambulans geldi, alıp götürdü. Benim bilgim bundan ibarettir" diye konuştu.Mahkeme, Ozan Keskin'in silahı ateşlediği sırada yanında bulunan kız arkadaşı Sevcan Ç.'nin ifadesinin alınması için duruşmaya zorla getirilmesine, sanık avukatının olay yerinde keşif yapılması talebinin reddine ve Keskin'in tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------ARŞİV görüntülerle

Haber: Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,==============================

KSÜ'LÜ ÖĞRENCİLERDEN 'RİSKLİ BİNA' EYLEMİ KAHRAMANMARAŞ Sütçü imam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler, 2001 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapılan ve 'Riskli' kabul edilen binalarda eğitim görmek istemediklerini belirterek, eylem yaptı. Eylemin ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da bir basın toplantısı düzenleyerek yeni binaların Avşar Kampüsü'ne yapılacağını, bu süre zarfında da okulların başka binalara taşınması için valilik ve belediyeyle görüşme halinde olduklarını söyledi.KSÜ'nün Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda bulunan şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacasu Kampüsü'nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 2 bloktan oluşan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile 10 odalı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulama Oteli bulunuyor. 1976'da Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Öğretim Daire Başkanlığı'na bağlı olarak Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu adıyla eğitim vermeye başlayan binalarda yaklaşık 6 bin öğrenci eğitim görürken, 2001 deprem yönetmeliği öncesinde yapıldığı için riskli bina kapsamına alındı.Aradan geçen zaman zarfında okul boşaltılmadı ve öğrenciler bu binalarda eğitim görmeye devam etti. Elazığ Sivrice depremini de hisseden öğrenciler, dün sabah derse girmeyerek eylem yaptı. Kampüs içerisinde toplanan öğrenciler, "Çürük binalarda eğitim görmek istemiyoruz" dedi. Öğrenciler bir süre sonra eylemi bırakıp derse girdi.

CAN: BİNALARI TAŞIMAK İÇİN VALİLİK VE BELEDİYE İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZÖğrencilerin eylem yapmasının ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da bir basın toplantısı düzenledi. Göreve geldiği günden bu yana konuyla ilgili gerekli yatırımların yapılması için mücadele ettiklerini ve bu kapsamda ilgili kurumlarla da yazışma yaptıklarını söyledi. Can, "Bu konuda aylardır çalışıyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak bizler Karacasu'da bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yeni binalarının Avşar Yerleşkesine yapılmasına karar verdik, yerlerini belirledik. Önümüzdeki ay içerisinde bu iki okulumuzun da temellerinin atılacağının planlarını yaptık. Ben öyle inanıyorum ki 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde Karacasu'da bulunan bu iki okulumuzu Avşar Yerleşkemize taşıyacağız. Öğrencilerimizin de öğretim elemanlarımızın da istekleri bu yönde idi. Onların isteklerini bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. En kısa zamanda bu okulların Avşar Yerleşkesine yeni binalar yapılarak taşınması yanında başka formüllerde arıyoruz. 'Acaba bu öğretim yılı içerisinde bu okullarımızı başka binalara taşıyabilir miyiz?' diye de gerek valiliğimizle gerekse büyükşehir belediyemizle görüşme halindeyiz. Valiliğimiz, belediyelerimiz, şehrimizin tüm yönetimi, siyasilerimiz, bürokrasimiz; sadece üniversitemizle ilgili değil Kahramanmaraş'taki tüm riskli binalarla ilgili bir çalışma içerisinde. Biz de bu çalışma gruplarının içerisinde bulunuyoruz. En kısa zamanda Karacasu'daki binalarımız ile ilgili tedbirlerin icraata konulacağını düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Basın toplantısından detayNiyazi Can'ın açıklama yapmasıÖğrencilerin eyleminden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

AHIRDAKİ HAYVANLARININ ZEHİRLENDİĞİNİ İDDİA ETTİLER

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Şahin çiftine ait ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu. Şahin çifti hayvanlarının zehirlendiğini iddia ederken, İlçe Tarım Müdürlüğü incelemede bulundu.Gölcük Değirmendere Dik Sokak'ta yaşayan Şahin ailesine ait ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu. Sabah ahıra hayvanları kontrol etmeye giden Şahin çifti, kapının açık olduğunu ve hayvanlarının telef olduğunu görünce yetkililere haber verdi. İlçe Tarım Müdürlüğü gelerek incelemelerde bulunurken, telef olan hayvanlar belediye ekiplerince iş makinesiyle kamyona yüklenerek gömülmek üzere götürüldü.Aydın Şahin hayvanların zehirlendiğini iddia ederek, "Telef olan hayvanlarımızın maddi değeri yaklaşık 20 bin TL. Süt veren hayvanlardı. Telef edildiklerini düşünüyoruz, çünkü ahırda bir de küçük hayvanımız daha vardı. O daha dip tarafta durduğu için görülmemiş muhtemelen. Eğer yiyeceklerinden zehirlenseydiler o küçük hayvanımız da ölürdü. Hayvanlarımız haftalardır aynı besini tüketiyor. Bir de atımız ile büyükbaş hayvanlarımızın yediği yemler aynı değil. Farklı yiyecekleri veriyorduk" dedi.Aydın Şahin şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Ben bu hayvanları kurban bayramına kadar bakacaktım. Kurban Bayramı'nda bu hayvanları satıp oğluma nişan yapacaktım. Şimdi ben ne yapacağım. Ben yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yapıyorum, böyle bir şey görmedim. Bunlarıyapanlardan şikayetçiyim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Hayvan sahibinin ahırda hayvanların zehirlendiğini anlatmasıAhırda bulunan inekten görüntüTelef olan hayvanların kamyona yükleme çalışması

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),===================================

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (3)ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞOFÖRÜYMÜŞ

Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp çıkarıldığı adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan U.R.G.'nin öğrenci servisi şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı. Bir ilkokul ve ortaokula öğrenci taşımacılığı yapan U.R.G.'nin uyuşturucu maddeyle yakalanması öğrencilerin velileri tarafından tepkiyle karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polis aracının adliyeye gelmesi-Şüphelinin adliyeye sokulması-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,=========================================

METRO HATTINA ATLAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ömür K.(57) metro hattına atlayarak yaşamına son verdi. Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Demirköprü Metro İstasyonunda yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ömür K., metro raylarına atlayarak intihar etti. Metronun altında kalan Ömür K., yaşamını yitirdi. Ömür K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Metro istasyonunda görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,=================================

KOVALAMACA SONUCU YAKALANAN OTOMOBİL HIRSIZI: OYUN ZANNETTİM

ADANA'da çaldığı otomobille polisten kaçan Orhan A., kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirlenen şüpheli, polis aracına bindirildiği sırada, "Araba açıktı, çalışır vaziyetteydi. Ben de arabayı kendimin zannettim. Arabayı alıp, bindim. Oyun zannettim. Polis ağabeylerim de beni kovalayınca yakalandım" dedi. Bu gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Postane Caddesi'nde 01 GZ 852 plakalı otomobili yol kenarına park eden Mehmet Ö., iddiaya göre anahtarı aracın üzerinde unutup, yemek yemek için kebapçıya girdi. Sokaktan geçen ve hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenilen Orhan A., otomobilin anahtarının üzerinde olduğunu fark etti. Otomobile binen şüpheli, hızla park yerinden uzaklaştı. Otomobilin çalındığını fark eden Mehmet Ö. aracının arkasından koşsa da yetişemedi. Mehmet Ö., Kızılay Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibine giderek aracının çalındığını söyleleyip, yardım istedi. Bu sırada Regülatör Köprü üzerinde uygulama yapan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 01 GZ 852 plakalı otomobilden şüphelenip, aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, Yüreğir ilçesine doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine takıldığı otomobil, Yamaçlı Mahallesi ara sokaklarında kaçışını sürdürdüğü sırada park halindeki panelvana çarptı. Birkaç kilometre kaçabilen Orhan A., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

"ARABAYI KENDİMİN ZANNETTİM"Çok sayıda hırsızlık kaydı bulunduğu tespit edilen Orhan A.'nın üzerini arayan polisler, poşet içerisinde bali buldu. İlk ifadesinde uyuşturucu hap kullandığı öne sürülen şüpheli, polis aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplerına "Araba açıktı, çalışır vaziyetteydi. Ben de arabayı kendimin zannettim. Arabayı alıp, bindim. Oyun zannettim. Polis ağabeylerim de beni kovalayınca yakalandım" dedi.

GÖZALTINA ALINDIGözaltına alınan Orhan A., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza sonrası hasar gören otomobilde inceleme yapan ekipler, bin 200 lira para ile kutusu henüz açılmamış bir cep telefonuna buldu. Kaza yapan otomobil, çekici ile Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Çalınan ve kaza sonucu hasar gören otomobilGözaltına alınan şüphelinin polis aracına götürülürken konuşmasıŞüphelinin polis aracına bindirilmesiŞüphelinin polis aracında görüntüsüOlay yerindeki polislerden görüntüPolislerin otomobilde inceleme yapmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,========================================

KABLO HIRSIZLIĞI İNTERNET KESİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

ADIYAMAN'da, mahallede yaşanan internet kesintisini onarmak için bölgeye giden bakım ekipleri, internet kablolarının kesilip, çalındığını belirledi. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, kabloları çaldığı belirlenen 6 çocuğu gözaltına aldı. Olay, öğlenden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Paşa Caddesi'ndeki birçok aboneden internetin kesildiği şikayeti üzerine firma yetkilileri bölgeye bakım ekibi yolladı. Ekipler yaptıkları kontrollerde piyasa değeri yaklaşık 7 bin TL olan internet kablolarının kesilip, çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis yaptığı çalışmalarda kabloları, hareketlerinden şüphelendikleri 6 çocuğun çaldığını tespit etti. Polisten kaçmaya çalışan çocuklar yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Çalınan kablolar-Polis ekiplerinin kovalamacası-Polis ekiplerinin şüphelileri yakalaması-Polis ekiplerinin şüphelileri araca bindirmesi-Şüphelilerin polis merkezine götürülmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=====================================

12 YIL HAPİS CEZASI OLAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI BALIKESİR'in Edremit ilçesinin, hakkında 'zimmet', 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski belediye başkanı Tuncay Kılıç, Muğla Fethiye'de polis ekiplerince yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Kılıç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edremit Belediye Başkanlığı görevini 1999- 2004 ve 2009- 2014 yıllarında yürüten Tuncay Kılıç, 2012'de 'zimmet', 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu. 2013 yılında şartlı tahliye edilen Kılıç'ın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan Kılıç'a, 2015 yılında 12 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cezası Yargıtay tarafından onanan ancak teslim olmayan Kılıç hakkında, 20 Kasım 2019'da yakalama kararı çıkarıldı.Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Tuncay Kılıç, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda yürürken, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde sahte kimlik taşıdığı anlaşılan Kılıç, gözaltına alındı. Dün Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen Tuncay Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Tutuklanan Edremit eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç'ın arşiv fotoğrafı-Adliye binasından görüntü

Haber: Ergün TOS/ FETHİYE(Muğla),==================================

HAMİLELİK VE KÜRTAJ YALANIYLA 5 BİN LİRA DOLANDIRILMIŞ

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evli A.Ü.'nün, yasak aşk yaşadığı kadın tarafından hamilelik yalanıyla kandırılıp, kürtaj yaptırma bahanesiyle 5 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. A.Ü.'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan D.Ö., tanışmalarına aracılık eden arkadaşı G.K. ve kontrole gittiklerinde D.Ö.'nün hamile olduğu yalanını söyleyen kadın doğum uzmanı doktor T.B. sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İddiaya göre, Turgutlu'da yaşayan ve evli olduğu öğrenilen A.Ü., bir süre önce birlikte çalıştığı G.K. tarafından tanıştırıldığı D.Ö. isimli kadın ile birlikte olmaya başladı. D.Ö., bir süre sonra hamile olmadığı halde A.Ü.'ye kendisinden bir bebek beklediğini söyledi. D.Ö., daha önceden para karşılığı anlaştığı bir hastanede görevli kadın doğum uzmanı doktor T.B.'ye de, birlikte kontrole gittiklerinde A.Ü.'ye hamile olduğunu ve istemeleri halinde 5 bin liraya kürtaj yapabileceklerini söylemesini istedi. T.B., birlikte hareket ettiği D.Ö.'nün bu isteğini yerine getirdi. A.Ü., kabul edip, kürtaj için istenen 5 bin lirayı verdi. Ancak A.Ü., geçen ay kadın arkadaşının hamile olmadığını öğrenip, dolandırıldığını anlayınca soluğu Turgutlu Cumhuriyet Başsavclığı'nda alıp, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan Savcılığın talimatı üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ö., G.K. ve kadın doğum uzmanı doktor T.B.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Torbalı Devlet Hastanesi'nden görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),====================================

JANDARMA KILIĞINDA DOLANDIRICILIĞIN ŞÜPHELİSİ, 2 YIL SONRA GAZİNODA YAKALANDI

DENİZLİ'de Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2 yıl önce Bekilli ilçesinde jandarma kılığına girip 80 yaşındaki kişiyi 20 bin lira dolandırdığı ileri sürülen şahsı, 20 günde 70 saatlik 45 kamera kaydı incelemesinin ardından bir eğlence mekanında yakalayarak gözaltına alındı.Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, 2 yıl önce Bekilli ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan ve 80 yaşındaki Mustafa Vural'ı 20 bin lira dolandırdığı belirtilen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.Jandarma dedektifleri, ilçede 45 güvenlik kamerasından 70 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde inceleme yaptı. Şüphelileri belirleyen Jandarma, olaya karıştığı ileri sürülen Abdurrahman A.'yı Acıpayam ilçesinde bulunan bir gazinoda eğlenirken düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.Diğer şüpheli Mehmet A.'nın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,==============================

CHP'Lİ TORUN: BELEDİYEDEKİ ZİMMET OLAYINI ORTAYA ÇIKARAN BAŞKAN SALMAN VE EKİBİ CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayıyla ilgili olarak, "CHP hiçbir usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsaade etmeyecektir. Bugün birçok kamu kurumunda geçmişte sayısızca olmuş olan bir memurun zimmet olayıdır. Bunu ortaya çıkaran da Yalova Belediye Başkan Vefa Salman ve ekibidirö dedi.Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası muhasebeci Reşat Elgin'in ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile olaya karıştığı tespit edilen firma çalışanı Orhan Gedik tutuklandı.Yalova Belediyesi'nde yaşanan olayların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da katılığı bir basın toplantısı düzenledi.

'TOPLAMDA 1 MİLYON 573 BİN LİRALIK USULSÜZ İŞLEM'CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun tarafından okunan basın açıklamasında, "Belediye başkanımız, olayın tespit edildiği gün saat 21.55'te Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu. Ertesi gün saat 09.00 sıralarında da Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur. Bu olayın mağduru olarak belediyenin ve Yalova halkının tüm haklarını Belediye Başkanımız Vefa Salman savunmuştur ve savunmaya da devam edecektir. Olayın meydana gelmesinin ardından yapılan incelemede 42 farklı işlemde 1 milyon 573 bin lira usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Sayıştay raporlarında uzmanlar tarafından belirlenemeyen bu durum, Yalova Belediyesi tarafından ortaya çıkarılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsaade etmeyecektir. Bu olayı ortaya çıkaran da Belediye Başkanı ve ekibidirö ifadelerine yer verildi.

'ZARF DA GELİR, ZARF DA GİDER'Daha sonra soruları cevaplandıran Torun, basına yansıyan zarf trafiğine dair gelen bir soruyu "Siyasallaştırılmaya çalışılmaktadır. Belediye başkanına bu suçu atfetme çalışmasıdır. Belediye resmi bir kurum. Zarf da gelir, zarf da gider. Belediye personelinin yaptığı olayı Başkan Salman'a atfetme çalışmasıdırö dedi.Torun, Güleç'in tutuklanmasına ilişkin ise, "Konu yargıda. Tutuklama siyasidir" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------CHP Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun'dan basın açıklaması

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/ YALOVA, =======================================

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞTE FAİZ MAĞDURLARINA DESTEK İÇİN DERNEK KURDULAR PEŞİN parası olmayan veya kredi kartı kullanmak istemeyen vatandaşlar taksitli satış mağazalarından alışveriş yapıyor. Ancak borcunu ödeyemeyip icra takibine uğradığında, uygulanacak tüketici faizi yüzde 9-18 arasında olması gerekirken vatandaşlar yüzde 72 ile 180 arasında değişen yüksek faiz oranlarıyla karşılaşıyor. İzmir'de 3 ay önce kurulan Faiz Mağdurları Derneği maaşlarına, hatta evlerine haciz gelen vatandaşlara bu mağduriyetle baş edebilmeleri için yol gösteriyor.Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir'de de birçok mağaza taksitli satış yapıyor. Peşin parası olmayan veya kredi kartı kullanmak istemeyen bazı vatandaşlar, bu mağazalardan alışveriş yaptıktan sonra kabus yaşıyor. Mağazaların borçların gecikmesi nedeniyle koyduğu, yüzde 72 ile 180 arasında değişen, hatta 204'e kadar çıkan faiz oranları, vatandaşı mağdur ediyor. Vatandaşlar, bir anda evlerine gelen tebligatla maaşlarına haciz geldiğini, hatta evlerinin icralık olduğunu öğreniyor. İzmir'de yaklaşık 3 ay önce kurulan Faiz Mağdurları Derneği, bu sıkıntıları yaşayan kişilere ücretsiz yardım sunuyor. Derneğe gelen mağdurların, faizler nedeniyle eşleri ile boşanma aşamasına gelmeleri, anne babalarıyla aralarının bozulması gibi farklı hikayeleri var. Hukuk yoluyla bu soruna bir 'dur' demek istediklerini söyleyen dernek başkanı Aydın Yıldırım, "Taksitli alışveriş yaparken sözleşmeleri mutlaka okumalılar, e-devletten borçlarını sürekli kontrol etmeliler. Eğer icralık oldularsa, tebligatları okusunlar ve 7 gün içinde itiraz etsinler. Yasal faizleri işletilsin. Okumaz ve itiraz etmezlerse mağazalar kendi bildiklerini okuyarak, yüksek faizlerle kişiyi zor durumda bırakacaklardır. Mağazaların bu mağduriyeti yaşatmaması adına bir çalışma yapılabilir. Hükümet ve gerekli merciiler bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını umuyoruz" dedi.

MAĞDURLARA ÜCRETSİZ DESTEKYaklaşık 3 ay önce derneği kurduklarını anlatan Faiz Mağdurları Derneği Başkanı Aydın Yıldırım, "Bizler de mağdurduk ve mağduriyetimiz bir şekilde giderildi. Bizim gibi faiz mağduru olan vatandaşların nasıl çözüme ulaşacağını araştırdık. Daha fazla kitleye ulaşmaya çalıştık. Kredi kartı olmayan, dar gelirli vatandaşın alışveriş yapmış olduğu bazı mağazalar var. Bu vatandaşlar bir süre sonra ödeme güçlüğü çekiyor. Mağazalar kişiye icra yoluyla takip başlatıyor, akabinde de taksit oranları yüzde 100'lere 200'lere kadar yükseliyor. Biz buna bir 'dur' demek istiyoruz. Vatandaşlar bizden ücretsiz olarak bilgi alabilirler" diye konuştu.

'DAVALARDAN HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUÇ ALABİLİYORUZ'Derneğin avukatlarından Hayrullah Çuhadaroğlu, bir müvekkilinin başına gelen olayı anlatarak, "Maddi durumu kötü olan bir müvekkilime ödeme emri gelmiş ve yıllardır ödediği halde borçlarını kapatamamıştı. En son hapis cezası için dava açıldı. Ben incelediğimde, borcu üç kat ödediklerini, dördüncü katı ödemek üzereyken taahhütte bulunduklarını gördüm. Fazla verdikleri paraları geri alabileceklerini, yüksek faiz uygulanan bir icra takibinde ödeme taahhüdünün geçersiz olduğunu söyledim. Hemen işlemlere başladık, davalarımızı açtık. Hem fazla ödenen paraları aldık hem de icra ceza mahkemesindeki davayı düşürdük. Hem hapisten hem borçtan kurtulmuş oldular, hem de ellerine para geçtiö dedi. Normalde icra takibinde tüketici faizinin yüzde 9 olduğunu, en fazla yüzde 18'e çıkabileceğini söyleyen Çuhadaroğlu, "Derneğe gelen mağdurlarla görüşmeye başladığımda gördüm ki yüzde 70-80 değil, yüzde 180, 204 faizli ödeme emirleri gördük. Vatandaşlar itiraz edecek kadar bilinçli tüketici değil. Avukata danışacak kadar ücret cebinde yok. Dernekle birlikte yardımcı olduğumuz mağdurlar fazla ödedikleri paraları geri alıp, haklarını savunabiliyorlar. Bu davalar kısa süreli, çok uğraştırmayacak davalar. Bu nedenle davalardan hızlı bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Yüzde 9'un üzerinde bir icra faizi uygulandıysa vatandaşlar dava açarak haklarını alabilir, borçlarını sildirebilir veya olması gereken rakamlara indirebilir" dedi.

'MASRAFIMIZ 3 BİN TL İSE, 10 BİN TL BORÇ ÇIKARIYORLAR'Kızı için çeyiz mağazasından yaptığı alışveriş nedeniyle mağduriyet yaşayan emekli Kemalettin Işıkdemir (64), "Kredi kartı kullanmadığımdan mağazadan taksit yaptırdım. Ödemelere başladık, kızım da işten çıkınca bana yardımcı olamadı. Bir ay geciktirmede hukuk bürolarına gidip ücretleri yükseltiyorlar. Eve gelen tebligatta faizli borç yazıyor. Neden bize telefon edilmiyor? Araştırılmıyor? Bizim masrafımız 3 bin TL ise, bir anda bakıyoruz 10 bin TL olmuş. Kızım işe gireli 1-2 ay oldu. İş yerindeki patronuna kızımın maaşına haciz geldiği bilgisi gelmiş. Maaşından taksitle her ay 500 TL kesilecekmiş. Bizim alışverişimizle ödenecek borç arasında 7-8 bin TL fark varö şeklinde konuştu. Daha sonra derneğe başvurduklarını aktaran Işıkdemir, "Tefeci gibi koyulan bu borçları mahkeme kararıyla geri aldıracağız umarım. Devlet büyüklerine sesleniyorum, biz çok mağdur durumdayız. Zaten bizim peşin paramız olsa peşin verip alırdık. Eşyayı satarken tüketiciye yağcılık yapıyorlar, önümüze 20 sayfalık bir evrak getiriyorlar, okuyacak zamanımız olmuyor. Lütfen bu konuya bir el atsınlar. Yuvalar yıkılıyor, intiharlar oluyor. Ben bile eşimden gizli yapmak zorunda kaldığım için ben de tükendim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Faiz Mağdurları Derneği'nden detay görüntüler-Anons-Dernek Başkanı Aydın Yıldırım ile röp.-Avukat Hayrullah Çuhadaroğlu ile röp.-Mağdur Kemalettin Işıkdemir ile röp.

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU - Hande NAYMAN/ İZMİR,===========================================

BEYŞEHİR'DE KAÇAK BALIK AVLAYAN 2 KİŞİYE 73'ER BİN LİRA PARA CEZASI

KONYA'da Beyşehir Gölü'nde elektro şok cihazıyla 4 sazan balığı avlayan 2 kişiye 73'er bin 747 lira para cezası uygulandı. Dün sabah saatlerinde Beyşehir Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avlandığı ihbarı üzerine Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Milli Parklar 8'nci Bölge Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri ekipleri harekete geçti. Ekipler ihbarın belirtildiği Karadiken Mahallesi Avlak Sahası'na gittiklerinde, sazlıklar arasında bir aracın lastik izine rastladı. İzleri takip eden ekipler sazlıklar arasına gizlenilmiş kamyonete ulaştı. O sırada ekipleri geldiğini gören D.A., aracına binin kaçmak istedi. Ekipleri kamyoneti durdurup D.A.'yı yakaladı. Bu sıra yanındaki F.U koşarak kaçmak isterken kısa süren kovalama sonucuyakalandı. Çevrede yapılan araştırmada da sazlıklar içinde kano, göle elektrik vermek için kullanılan kepçe ve kabloları, akü, 4 tane yaklaşık 25 kiloluk sazan balığı ele geçirildi. 2 kişiye Çevre Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından 73'er bin 747 lira para cezası uygulandı. Yetkililer, gölde otla hariç avlanmak isteyenlere aynı para cezasının uygulanacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kamyonet ve kanodan detay -Genel ve detay

Haber-Kamera: Muhammed SIDAL/ BEYŞEHİR(Konya) ======================================

TÜRK KIZILAY SURİYE ALAN KOORDİNATÖRÜ KÖKCAN'DAN 'KAPASİTE' AÇIKLAMASI

TÜRK Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, depolarının yüzde 95'lik doluluk oranına ulaştığını ve Suriye'de ihtiyaç olan bölgelere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan günde minimum 6 TIR insani yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.Türk Kızılay'ın Hatay'daki Suriye İnsani Yardım Lojistik Merkezi'nde basın açıklaması yapan Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, bağışçılardan gelen yardımların durum değerlendirmesinin ardından bu merkezlerde toplandığını, acil ihtiyaçların ise direkt olarak sınır kapılarından Suriye'ye gönderildiğini belirtti. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Suriye'de toplam 16 bin 500 metrekarelik depolarının bulunduğunu ve lojistik alanda hizmet verdiğini belirten Kökcan, şöyle konuştu: "Bağışçılarımız öncelikle bize bağışlarını gönderiyorlar. Biz iki şekilde hizmet veriyoruz; birincisi içeride acil bir ihtiyaç varsa bazı araçları direkt Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin içerisine gönderiyoruz. Fakat bir kısım malzemeyi de depolarımıza alıyoruz. Gelen malzemeleri öncelikle tasnif yapıyoruz. Tasnifi yapıldıktan sonra bunları giyim, hijyen, gıda, ayakkabı, bebek bezi gibi aklınıza gelebilecek tüm insani yardım malzemeleri bu lojistik deposunda var. Biz burada bunları istifleyip düzene soktuktan sonra gıda, hijyen, giyecek diye ayırıyoruz. Sonrasında Suriye'nin içerisinde çalışan ekiplerimiz, oradaki gerek çadır kentler, gerekse yetimhanelerimizden gelen ihtiyaçları bize bildiriyorlar. Bize bildirilen ihtiyaçlar hangi depomuzda varsa buradan Suriye'nin içerisine doğru sevkinin sağlıyoruz."

'GÜNLÜK TIR SAYISINI MİNİMUM 6'Suriye'deki ihtiyaçlara göre günlük içeriye sevk edilen TIR sayısının minimum 6 olduğunu aktaran Kökcan, şöyle devam etti: "Bunun dışında sadece bu bölgeye değil, farklı bölgelere de hizmet veriyoruz. İdlib, Afrin bölgesine de buradan insani yardım gönderebiliyoruz. Tüm Suriye'ye buradan hizmet verebiliyoruz ama son zamanlarda İdlib içerisinde yaşanan insani durumdan dolayı lojistik hizmetimiz bayağı hızlandı. Bağışçılarımız gönlünden geçen bağışları Kızılay'a gönderiyorlar. Şu anda depo kapasitemiz yüzde 95 dolu. Bizim Suriye içerisinde 7 tane sevgi mağazamız var. Bu mağazalarda 2016 yılından bu yana 4 milyon 100 parça giyim dağıttık ve bu giyim malzemelerinden 1 milyon kişi yararlandı. Buda demek oluyor ki biz dört yıl içerisinde 1 milyon kişiyi baştan aşağıya dört kat giydirdik."Açıklamaların ardından insani yardım malzemelerinin yüklendiği TIR'lar İdlib'e doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Depodan genel ve detay görüntüler-Gelen bağışların depoya indirilmesinden görüntüler-Depoda bulunan ürünlerden genel ve detay görüntüler-Fatih Kökcan'ın açıklamaları-Depodan insani yardımların TIR'lara taşınmasından genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,=====================================

Ucuz ekmek satan fırıncı 'haksız' bulundu (2)FIRINI GEÇEN YIL DEVRALDI

Antalya'da, 5 yıl önce ilan edilen fiyatın altında ekmek satıldığı için haksız rekabet oluşturduğuna hükmedilen fırının şu anki sahibi Yusuf Tekin, fırını yaklaşık 1 yıl önce 6 Mart'ta devraldıklarını söyledi. Fakat şirket adının değişmediğini aktaran Tekin, "Şu anda taş fırın ekmeğinin maliyeti 95 kuruş. Sağlıklı koşullarda üretilen bir taş fırın ekmeğinin maliyeti. Biz rayiç olarak bakkallara dağıttığımız ekmeklerimizi 1 liradan veriyoruz. 95 kuruşun altında olanlar özellikle Kepez bölgesinde, 75 kuruşa büyük firmaların yaptığı rekabet. Bizim tarzımızda butik çalışan bir yer 100 çuval alıyorsa onlar 200 çuval alarak unu daha az fiyata getiriyor ve böyle haksız bir rekabet oluşuyor. Biz sağlıklı koşullarda 95 kuruşa ekmeğimizi mal ediyoruz. Tezgah satış fiyatımız 1 lira 25 kuruştur. Olması gereken fiyat budur. Ne halkımıza ne de kendimize zarar veriyoruz. Herkesin ortak çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz" diye konuştu. Fırından ekmek alan Rıza Ateş ise "Ucuz ekmek ben de isterim ama tabii ben fırıncı değilim. Ekmeğin neye mal olduğunu da bilmem. Mahkeme öyle bir karar verdiyse bir bildiği vardır. Bunu söylemek bana düşmez. Ucuz ekmeği kim istemez. Ama üreticiyi, imalatçıyı da düşünmek lazım. Bizim gelirimiz çok mu yüksek ama teraziyi de ortadan tutmak lazım" dedi. Mustafa Adıgüzel adlı vatandaş ise "Ucuz ekmeği herkes ister. Millet keyfine göre nerede ucuz, temiz bulursa oradan alır. Buradan kaç sefer aldık, hoşumuza gitti. Vicdanı olan zaten rayiç neyse ondan satar. Ekmeğin kalitelisi olmaz. Hijyenik olur. Ekmek ekmektir" dedi. Yüksel Borluk da "Adam diyor ekmek 1.25, diyor pahalı. Sigaraya 30 lira veriyorsun o değil de ekmek mi pahalı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------RÖP 1: Yusuf TekinRÖP 2: Rıza AteşRÖP 3: Mustafa AdıgüzelRÖP 4: Yüksel Borluk

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,==============================================

Gazetecinin bağışlanan organları, 6 hastaya umut oldu (2)TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde kazada ağır yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın (46) cenazesi, Hamidiye Camii'ne getirildi. Tankaya'nın tabutuna, görev yaptığı meslektaşları tarafından Türk Bayrağı ve Galatasaray forması konuldu. Anadolu Basını Özendirme Yarışması 'Yerel Haber' dalında 2012 yılında 'Yüz nakli için umutlu bekleyiş' haberiyle birincilik ödülüne layık görülen ödüllü gazeteci Tankaya, ikindide kılınan namaz sonrası Asri Mezarlığında toprağa verildi. Tankaya'nın cenaze namazına Denizli Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Antalya'da görev yaptığı meslektaşları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

VASİYETİBİ YERİNE GETİRDİKHakan Tankaya'nın organlarının bağışlanmasıyla ilgili konuşan kardeşi Serkan Tankaya; "2012 yılında katılmış olduğu yerel gazetecilik yarışmasında organ nakliyle ilgili haberiyle Türkiye birincisi olmuştu. Kendisi organ nakli konusunda çok hassastı. 'Başıma herhangi bir şey geldiği zaman, organlarımı bağışlayın' demişti. Elim bir trafik kazası sonucu kaybettikten sonra bizde ailesi olarak; vasiyetini yerine getirdik. Organlarını bağışladık. Organlarıyla birçok kişiye hayat verdi. Allah taksiratlarını affetsin. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Cenazeden detay görüntüKardeşi Serkan Tankaya'nın konuşması

Haber-Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ(Manisa),===============================

KARDA KULAÇ GÖRÜNTÜLERİNE SOSYAL MEDYADA İLGİ

VAN'da, günlerdir etkili olan yağışla kalınlığı 1 metreyi bulan karda kulaç atan kişinin görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü. Kentte günlerce süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı, 1 metreyi buldu. Bazı kişiler, karda eğlenirken, bu anlarda video da çekip, sosyal medyadan paylaştı. Kendisini karların ortasına atan kişi de kulaç atmaya başlayınca arkadaşı, cep telefonu kamarasıyla görüntü çekti. Karlar arasında bir süre yüzer gibi yapıp, kulaç atan kişinin görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Görüntüdeki kişinin karda kulaç atma görüntüleri

Haber: VAN, ====================

VALİ KARALOĞLU: NOEL BABA PATARALIDIR

TURİZMDE 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle ilgili turizmcilere mini bir konferans veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Likya Birliği'nin başkentliğinden Osmanlı'da kurulan ilk telsiz telgraf istasyonuna kadar Patara'yı anlattı. Karaloğlu, "Patara dünyanın Noel Baba olarak bildiği, mezarının Demre'de Aziz Nikolaos Kilisesi'nde olduğuna inandığımız Noel Baba'nın da doğum yeri, yaşadığı yer. Yani Noel Baba dediğiniz insan Pataralıdır" dedi.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) 2020 Şubat ayı toplantısı, Konyaaltı ilçesinde bir otelde yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, protokol üyeleri ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı turizm hedefleri konuşuldu. Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmde 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle ilgili turizmcilere mini bir konferans verdi.

2019 REKORLAR YILI OLDU2019'un hem Türkiye hem Antalya açısından rekorlar yılı olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Bütün zamanların en iyi turizm rakamlarına ulaştık. Bu başarı hepimizin işbirliğiyle elde edildi. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Elbette ki hedef gelir olmalıdır. Ama 2016 krizinde gördük ki turist sayıları bir noktaya gelmeden geliri de artıramıyorsunuz. Gelir önemli ama turist sayılarını da bu noktada tutmak ve artırmak durumundayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Salondan detay görüntülerVali Karaloğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Emrah GÜL/ ANTALYA,====================================

SENFONİK NEŞET ERTAŞ KONSERİNE BÜYÜK İLGİ MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer'in yanı sıra yaklaşık bin 500 kişi katıldı.Konserin orkestra şefliğini, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın yaparken, koro şefliğini ise Anıl Aydın üstlendi. MDOB Orkestrası ve Korosu'nun yer aldığı konserde, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Umut Akyürek konuk sanatçı olarak katılırken, Nihan Çetin Aydın (Mezzo-soprano), Bülent Bezdüz (Tenor) ve Zafer Erdaş (Bas) solist olarak yer aldı.Programda Ahirim Sensin, Neredesin Sen, Gönül Dağı, Yazımı Kışa Çevirdin, Al Elma Boyanır mı, Mühür Gözlüm, Niye Çattın Kaşlarını, Dertli Yoldaş, Zahidem, Doyulur mu, Kesik Çayır Biçilir mi, Dane Dane Benleri Var, Ah Yalan Dünya ve Yanıyorum eserleri seslendirdi.Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda salonu dolduranlar performansları nedeniyle sanatçıları uzun süre alkışladı. Bunun üzerine sanatçılar 2 kez bis yaparak yeniden sahneye geldi.Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen şef Serdar Yalçın, misafir solist olarak Umut Akyürek'in de sahne aldığını belirterek, "Böyle bir projenin sadece opera sanatçıları ile değil tüm sanatçılarımızla yapılıyor olduğunu bilmek eserimize bir zenginlik katıyor. Seyirci durumu çok iyiydi. Biletler satışa çıkar çıkmaz bitiyor. Kendi kültürümüzden halk ozanımızın dünya kültürü ile buluşması şeklinde planladığımız bu proje izleyiciler tarafından çok sıcak karşılandı ve karşılanmaya da devam ediyor" dedi.Projenin Anadolu ve Avrupa ülkelerini de dolaşması gerektiğini ifade eden Yalçın, "Neşet Ertaş sadece Türkiye'de değil Almanya'da Fransa'da, İsviçre'de İngiltere ve Hollanda'da Türkler tarafından çok sıcak bakılan bir sanatçı. Sadece müziği ile değil aynı zamanda felsefik sözleri ile de, aşkını anlattığı o güzel tarzla da sosyal içerik ve deyişleri ile de çok önemli bir ozanımız. Onun için böyle bir projenin yaratıcısı olmak beni onurlandırıyor" diye konuştu.Bir grup arkadaşı ve ailesi ile birlikte Kırşehir'den gelen Murat Yıldırım, "Sırf bu konser için Kırşehir'den geldim. Neşet Ertaş'ın şöyle bir sözü vardı; 'Gönülden gönüle bir yol vardır' diye. Biz de o yolu kat ettik geldik. Kırşehir ile Mersin arasında bir gönül bağı kurmaya geldik. Türkiye'nin ender gruplarından biri olan MDOB ve sanatçılarını tebrik ediyorum. Anadolu insanının, Abdal kültürünü, Neşet Ertaş kültürünü buradan en güzel şekli ile sunumunu yaptılar. Bizler de Neşet Ertaş'ın hemşerileri olarak gurur duyduk. Gerçekten güzel ve rüya gibi bir geceydi" dedi.Öte yandan 1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı'nda doğan Ertaş, Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisidir. Babasıyla düğünlerde saz çalıp, türkü söyleyerek müziğe başlayan ozan, 'Bozkırın Tezenesi' olarak da bilinir. UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' kabul edilen Ertaş'ın bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuarlarda ders olarak okutuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kültür Merkezi girişiİçeriye girenlerden genel ve detaySanatçılar salonda bulunanları selamlarkenUmut Akyürek şarkı söylerkenBülent Bezdüz şarkı söylerkeNihan Çetin şarkı söylerkenSanatçılar toplu halde şarkı söylerkenSalonda bulunanlardan genel ve detayŞef Serdar Yalçın ile röpKırşehir'den gelen Murat Yıldırım ile röp Diğer vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,======================================

