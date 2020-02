DHA YURT BÜLTENİ - 1

17.02.2020 08:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:25

VAN'DAKİ 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU

VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21.02'de merkez üssü Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3.3 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre ise merkez üssü İran'ın khoy şehri olarak belirtilen depremin büyüklüğü ise Richter ölçeğine göre 4.6 olarak açıklandı. Depremin zeminden 7.2 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

Van'da ve çevresinde hissedilen depremde vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı attı. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir yıkıma yolaçmadı.

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/BAŞKALE (Van), ==========================

TEL ABYAD'DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA TERÖR SALDIRISI ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve TSK'nın düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde akşam saatlerinde, park halindeki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Çevredeki ev, iş yeri ve araçlarda da hasara yol açan patlamanın ardından yaralananlar Tel Abyad Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği belirtilen saldırı sonrası güvenlik güçleri, 1 kişiyi gözaltına alırken, Tel Abyad genelinde önlemler artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Patlamadan hemen sonra güvenlik güçleri-Patlamanın olduğu yerde topalanan insanlar

Haber-Kamera: Hadi KURT - ŞANLIURFA/ ==========================

İDLİB'İN KÖYLERİNDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

SURİYE'nin İdlib kentinin Mizanez ve Maarat al Naasan bölgelerinde muhalif gruplar ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sivillerin boşalttığı köylerdeki çatışmalara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de zaman zaman ateş desteği veriyor.

İdlib'e bağlı Mizanez ve Maarat Al Naasan köylerinde rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Rejim saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşaltmak zorunda kaldığı Mizanez'de bulunan rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında tank ve ağır silahlarla çatışmalar sürüyor. Muhaliflerin elinde bulundurduğu Maarat Al Naasan köyü de rejime bağlı jetler tarafından bombalanıyor. Öte yandan, TSK zaman zaman muhaliflere ateş desteği sağlıyor. Çatışmanın görüntüleri ise Demirören Haber Ajansı kameralarınca kaydedildi.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Uğur CAN/ İDLİB (Suriye)=============================

KOCAELİ DÜĞÜNDEN DÖNEN AİLEYİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 10 YARALI KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde düğünden dönen aileyi taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı.Kaza gece saatlerinde Çayırova TEM Otoyolu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. TEM Otoyolu'ndan çıkarak D-100 Karayolu yönünde ilerleyen Yaşar Göz idaresindeki 41 P 4460 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen minibüs içerisinde mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişiyi çıkardı. Bir yakınlarının düğününden dönerken meydana gelen kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Devrilen minibüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden görüntülerEkiplerin çalışmalarıDetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli),==============================

HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN AİLELERDEN BİRİNİN EVLADI DAHA TESLİM OLDU DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda Ayhan (21), Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda Ayhan, Diyarbakır'a getirilerek, ailesiyle buluşturulacak.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 167'nci gününe girdi. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde oturan, kızı Pelda'nın 2014 yılında kandırılıp, dağa kaçırıldığını belirterek, 13 Ocak günü HDP il binası önündeki yerini alan Gevriye Ayhan, oturma eylemi sırasında kızının teslim olduğu haberini aldı. Önceki akşam saatlerinde Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olan Pelda Ayhan, sorgusunun ardından Diyarbakır'da ailesiyle buluşturulacak.Pelda'nın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 7'ye çıktı.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, ====================

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 167'NCİ GÜN

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 86 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 167'nci günde de sürdürdü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce kaçırılan kızı Zübeyde (22) için oturma eylemi yapan Esmer Koç, "Kızım için buradayım, onu almadan gitmeyeceğim. Kızım, beni duyuyorsan o zalimlerin elinden kaç, gel devletimize teslim ol dedi"

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

6 AİLE EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 6'sı evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya, Necla-Metin Açan ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftleri, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 86 aile, oturma eylemini 167'nci günde de sürdürdü.

'KIZIMI KAÇIRIP, PKK'YA SATTILAR'7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında önündeki oturma eylemine katıldı. Koç, kızının zorla götürülerek PKK'ya satıldığını belirterek, şunları söyledi: "PKK yandaşları, kızımı alıp PKK'ya sattı. Kızım için buradayım, onu almadan gitmeyeceğim. Kızım, beni duyuyorsan o zalimlerin elinden kaç, gel devletimize teslim ol. Ben biliyorum seni zorla götürdüler, sattılar seni. Onlar kendi evlerinde keyif yapıyorlar, seni de ölüme gönderdiler. Kaç gel, teslim ol, ceza da vermiyorlar. HDP ve PKK diyor sizin çocuklarınız kendi isteğiyle geliyor diye, bunların yüzü ortaya çıktı, Van'da HDP milletvekilinin arabasında bir PKK'lı yakalandı. Onlar bizim çocuklarımızı zorla götürüyorlar, demesinler kendi istekleriyle geliyorlar diye. Hiçbir çocuk kendi isteğiyle gitmiyor oraya. Kimse anasını babasını ailesini bırakmaz. Artık yeter, analar ağlamasın. Bu HDP'yi de kapatsınlar. Çocuklarımız gelip teslim olsunlar, orada ölüm var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------HDP il binası-Ailelerin bekleyişi-Esmer Koç'un konuşması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,====================

YOĞUN BAKIMDAKİ SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ ANTALYA'da, H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18), yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşti.

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 12 gündür tedavisi süren Şehmuz Özdemir'in, dün beyin ölümü gerçekleşti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Hastanenin organ nakil koordinatörlerinin, organ bağışı konusunda aileyle görüştüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------AÜ Hastanesi dış plan görüntüŞehmus Özdemir'in sosyal medya videoları

HABER: Hasan ALAYBEYOĞLU- KAMERA: ANTALYA, ====================

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN YAŞLI KADINA DARP İDDİASINA YALANLAMA ŞIRNAK Valiliği, İdil ilçesinde polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Fatım Şen'in (90) darbedildiği iddialarının bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine, olayın doğru olmadığını görüntülerle yalanladı.

İdil Belediyesi eski çalışan Murat Şen'in annesi Fatım Şen ve yeğeninin, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında darbedildiği iddiaları üzerine Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasının yanı sıra görüntü de paylaşılarak, olayın doğru olmadığı belirtilip, şunlar kaydedildi.

"Şırnak merkez ve ilçelerinde 14-15 Şubat tarihlerinde ilgili cumhuriyet savcılıklarının talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin olarak bazı sosyal medya hesaplarında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğeninin darp edildiğine dair gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İdil Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Nurettin Şen'in ikametinde yapılan aramada, görevli ekipler tarafından yapılan kamera çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle, evde bulunan Fatım Şen'in koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüş, darp edildiği iddia edilen Abdurrahim Şen isimli şahıs ise gözaltına alınan şahıslardan olmadığından kendisine yönelik bir işlem yapılmamış, bahse konu operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Operasyondan çekilen görüntülerYaşlı kadının koluna sanduka kapağının düşme anıGenel ve detay görüntü

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,=======================

TARLADA BULUNAN PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ, KONTROLLÜ İMHA EDİLDİ TEKİRDAĞ'ın Marmara ilçesinde, traktörle tarlasını süren çiftçi Kani Başoğlu, patlamamış top mermisi buldu. Başoğlu'nun haber vermesiyle tarlaya giden jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra top mermisini fünye ile patlatıldı.

Marmara Ereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kani Başoğlu, traktörle tarlasını sürerken, aracına cisim takıldığını fark edip, indikten sonra bakınca top mermisi olduğunu gördü. Bunun üzerine tarladan uzaklaşan Başoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Tarlaya gelen jandarma ekipleri, yaptığı incelemede, cismin, eskiden kalma, patlamamış top mermisi olduğunu tespit etti. Bilgi verilmesi üzerine tarlaya İl Jandarma Komutanlığı'ndan bomba uzmanı ekip, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin aldığı önlemin ardından 85 milimetre çapındaki türü, menşei ve modeli belli olmayan, paslı top mermisi, fünye ile imha edildi.

Top mermisini bulan çiftçi Kani Başoğlu, "Ben mevsim gereği tarlamı sürüp ekime hazırlamaya çalışırken traktörümün arkasındaki ekipmana bir cismin takıldığını fark ettim. İnip kontrol ettiğimde top mermisine benzediğini gördüm. Tabi önce çok şaşırdım daha sonra jandarmayı telefonla arayarak bilgi verdim. Telefonda bana hemen olay yerinden birkaç yüz metre uzaklaşmamı ve beklememi söylediler. Çok korktum ama Allah'a çok şükür kimseye bir zarar gelmedi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Merminin bulunduğu tarla-Olay yerinde jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri-Mermiyi bulan Kani Başoğlu ile röp.-Jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri-Top mermisinden detaylar-Merminin imha edilmesi-Yükselen dumanlar-Detaylar

Haber-Kamera: Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),=======================

SAĞLIK EKİBİ, KARA SAPLANAN PALETLİ AMBULANSI ELLERİYLE KAZARAK KURTARDI ŞIRNAK'ın Yeniaslan köyünde rahatsızlanan 1'i çocuk 2 hastayı almaya giden sağlık görevlilerinin paletli ambulansı kara saplandı. Sağlıkçılar, karlı alanı elleriyle kazarak, 2 saatlik çalışmayla ambulansı çıkardı. Yola devam eden sağlık ekibi, hastaları alıp, hastaneye ulaştırdı.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslan köyünde rahatsızlan Nesime Fidan (35) ile Sakine Adanır'ın (16) yakınları, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine sağlık ekibi, paletli ambulansla köye hareket etti. Sağlıkçıların bir süre ilerlediği paletli ambulans, kara saplandı. Bunun üzerine sağlık görevlileri, paletli ambulansı saplandığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Köydeki hastaları almak amacıyla zamanla yarışan sağlıkçılar, olumsuz hava şartlarına rağmen karlı alanı elleriyle kazarak, 2 saatlik çalışma sonucu ambulansı çıkardı. Sağlık görevlileri, daha sonra yola devam edip, ulaştıkları 2 hastayı alarak, ilk müdahalelerinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Nesime Fidan ile Sakine Adanır'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Sekvan KÜDEM/ŞIRNAK, ===================

KARLA KAPLI YOLDA HASTAYI SEDYEYLE TAŞIDILAR

RİZE'nin Pazar ilçesinde rahatsızlanan Hüseyin Özbağdaşlı (70) ambulansın ulaşamadığı karla kaplı yolda 500 metre sedye ile taşındı. Sağlık ekipleri ile beraber köylülerin yardım ettiği hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırılabildi.

İlçenin Alçılı Köyü'nde yaşanan olayda kızıyla beraber yaşayan alzheimer hastası Hüseyin Özbağdaşlı için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yolların karla kaplı olması dolayısıyla Özel İdare Ekipleri ile hareket eden 112 sağlık ekipleri Özbağdaşlı'nın evine ancak 1 kilometre yaklaşabildi. Ekiplerle beraber köy muhtarı Yener Kadıoğlu hastayı sedyeye alarak karla kaplı yolda büyük mücadeleler vererek 500 metre taşıdılar. Sedye ile yola indirilen hasta buradan iş makinası ile ambulansa ulaştırıldı. Muhtar Yener Kadıoğlu, yolun karla kaplı olmasından dolayı hastayı indirirken büyük zorluklar çektiklerini ifade ederek, "Karla kaplı yolun temizlenmesi için Özel İdare ekipleri gerekli mücadeleyi verdi. Hasta ihbarının yapıldığı eve ancak 500 metre yaklaşabildik. Daha fazla beklememek içinde ekiplerle beraber bizlerde sedyeye koyduğumuzu köylümüzü karla kaplı yolda sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdık. Hüseyin Özbağdaşlı şimdi hastanede tedavi altında.Durumu gayet iyiö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hastanın sedye ile taşınması-Karla kaplı yolda yaşanan zorluklar-Muhtar Yener Kadıoğlu'nun ekiplerin yaşadığı zorluğu anlatması

HABER: Arzu ERBAŞ KAMERA: PAZAR (Rize), ========================

OTOMOBİLİYLE KANALA DÜŞEN RAHİME HEMŞİRE, KURTARILDI ADANA'da hemşire Rahime Alçın, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle sulama kanalına düştü. Kazada araçta sıkışan Alçın'ı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olduğu öğrenilen Rahime Alçın, nöbete gitmek için seyir halindeyken 01 AAL 307 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, virajı alamayınca demir korkulukları da kırarak, sulama kanalına düştü. Kazada sürücü Alçın, araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Can-Kur ekipleri, otomobil içerisindeki sürücüyü çıkardı. Alçın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Kanala düşen aracın görüntüsü-Can-Kur ekiplerinin çalışması-Yaralı sürücünün araçtan çıkarılması-Yaralının ambulansa taşınması

Haber: Rüşan Anıl ATAR- Kamera: ADANA, =======================

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, OTOMOBİL İŞ YERİNE GİRDİ ANTALYA'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için Ali T.'nin manevra yaptığı otomobil, iş yerine girdi. Köpeğin öldüğü, iş yerinde maddi hasarın meydana geldiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ali T., 07 EC 463 plakalı otomobille hafif kavisli kavşağa girmek üzereyken önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için Ali T.'nin direksiyon kırdığı otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi. Ali T., yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra araçtan çıktı. Bu sırada, iş yerinin güvenliği de kaza yapan sürücünün yanına gitti. Otomobilin çarptığı köpek ise telef oldu.İş yeri çalışanı Berkant Gözübüyük, "Olaydan sonra kamera kayıtlarını incelediğimizde kazanın oluş şeklini gördük. Araç çok hızlı geliyor ve sanırım önüne köpek çıkıyor. Sürücü manevra yapıyor ama maalesef çarpıyor. Köpek 50-70 metre sürüklendikten sonra telef olmuş" dedi.

İş yerinden çıktıktan kısa süre sonra kaza olduğu haberini aldığını söyleyen Bilal Coşkun ise, "O sırada kardeşim güvenlik görevlisiydi. Sürücüye bakıyor ve bir şeyi olmadığını görüyor. Her gün gözümüzün önünde duran köpeğin kazada can vermesi bizi çok üzdü" diye konuştu.Gözübüyük ve Coşkun kaza yapan aracın plakasını hatıra kalması için iş yerine astıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Aracın girdiği işyerinden detay görüntülerAraç plakasından görüntüKazanın izlerinden görüntüBerkant Gözüpek röp.Bilal Coşkun röpİşyeri çalışanı gençler araç plakasında elinde tutarken röpİşyerinde hasar gören eşyalardan görüntüAracın işyerine giriş görüntüleri (GÜVENLİK KAMERALARI)Kaza sonrasında vatandaşın işyerinde çektiği kamera görüntüleriHABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ========================

AKARYAKIT İSTASYONUNDA KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI AYDIN'ın Söke İlçesinde akaryakıt istasyonunda hızla giren bir otomobil, bu sırada yakıt alan otomobile hızla çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Söke-Milas Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Şeref Kanat (59) yönetimindeki 64 AK 164 plakalı otomobil yakıt almak için yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek pompaya yanaştı. Otomobilden inen 2 kişi bagaj kapağını açtıkları sırada Aydın'dan Söke istikametine gitmekte olan Ezgi Arık (23) yönetimindeki 09 ADB 30 plakalı otomobil de hızla akaryakıt istasyonuna girdi. Duramayan otomobil Şeref Kanat'a ait otomobile arkadan hızlıca çarptı.

Otomobilin arkasında bulunan Şeref Kanat ve İdris Kural (47) son anda kendilerini kenara atarak ölümden döndü. Kazada arkadan çarpılan otomobildeki Şeref Kanat ve yanında yolcu olarak bulunan İdris Kural yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobile arkadan çarpan Ezgi Arık ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, yapılan kontrolde 0,65 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------- -Kazanın yaşandığı an akaryakıt istasyonundan güvenlik kamerası

Haber : Burhan CEYHAN - Kamera: İslam KELEŞ/SÖKE, (Aydın), =================================

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ; SÜRÜCÜ YARALANDI KONYA'nın Ereğli ilçesinde, elektrik direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Türker Çakmak, yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Türkmen Caddesi Kesimhane mevkiinde meydana geldi. Türker Çakmak yönetimindeki 42 ACS 940 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücü Türker Çakmak yaralandı. Çakmak, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yerinden detay-Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ/ KONYA ===============================

5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA YALOVA'da kamyonetin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Yalova-Altınova arasında E-130 karayolunda meydana geldi. Kadir Özdemir idaresindeki 16 LSB 731 plakalı kamyonet, Altınova'dan merkez yönüne giden Osman Çampınar yönetimindeki 77 AF 143 plakalı yolcu minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 2'si ağır olmak üzere 4 yolcu ile kamyonet sürücüsü Çampınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü: -------------------------------Kaza anı ve sonrası güvenlik kamera görüntüsü-Olay yeri amatör kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,===========================

OTOMOBİL ÇARPAN KADIN VE KIZI, TOPRAĞA VERİLDİ

KAYSERİ'de, kızı Fatma İsmailoğulları (38) ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Hatice Güneri (70), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda meydana geldi. Ümit İ. (25) yönetimindeki 66 AY 546 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 çocuk annesi Hatice Güneri ile kızı Fatma İsmailoğulları'na çarptı. Ağır yaralanan anne ve kızı, gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Güneri, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kızı Fatma İsmailoğulları ise tedaviye alındı.

Hatice Güneri'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Melikgazi ilçesi Hunat Camii'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Güneri'nin cenazesi, İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada, sürücü Ümit İ.'nin emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: -Cenaze namazından görüntü-Kaza görüntüleri-DetayOlcay DÜZGÜN- Samed Aydın SUN/KAYSERİ, - =============================

PARKTA AFGANİSTANLI 2 KİŞİ BIÇAKLA SALDIRDI: 2 YARALI AKSARAY'da parkta otururken iddiaya göre tanımadıkları Afganistan uyruklu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Doğukan Çelik (16) ve arkadaşı Mustafa Şahin (19) yaralandı. Yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1411 Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. Doğukan Çelik ile arkadaşları Mustafa Şahin ve İbrahim Bahceçi ile parkta otururken, iddiaya göre tanımadıkları Afganistan uyruklu 2 kişi geldi. Aralarında çıkan kavgada yabancı uyruklu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Doğukan Çelik'i karınından, sırtından ve kalçasından, Mustafa Şahin de sırtından ve kalçasından yaralandı.

Kanlar içinde kalan 2 genç, saldırganlardan kaçarak yaklaşık 50 metre uzaklıkta yol ortasına yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerin devam ettiği belirtildi.

İbrahim Bahceçi polise verdiği ilk ifadesinde "Biz parkta oturuyorduk. Şahıs bir şey içmiş gelip bize vurdu. Ondan sonra bıçağı çekip saldırdı."dedi. Polis saldırganların kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Ağır yaralanan 2 arkadaşın hastaneye getirilmesi-Olayın yaşandığı yerden detaylar-Olayın görgü tanığı arkadaşları İbrahim Bahceçi röp.-Polis ekipleri kaçan sahısları araması

Haber-Kamera: ERKAN ALTUNTAŞ AKSARAY/ ====================================

İKİ KATLI AHŞAP BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tarsus ilçesi Sehitkerim Mahallesi 3145 Sokak'taki Kürşat T.'ye ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. İlçenin eski yerleşim yerlerinden olan evde henüz sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Birbirine bitişik evlerin olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardım etti. Yanan binaya yakın bir araç, yanma tehlikesine karşı vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Bir süredir kullanılmadığı bildirilen evde, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Yangından görüntüler-Yükselen dumanlar-Polis ekiplerinin sokağı tahliye etmesi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), =============================

SAKARYA'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Arifiye Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis binada oturanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Binada oturan Soner Gülü, "Ben evden dışarı çıktığım zaman çatının alev aldığını gördüm. Çok şükür yaralanan olmadı. Binada yaşayanlar çıkartıldı" dedi.

Çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------Bina yangını detay Söndürme çalışmaları detay Soner Gülü röp.

HABER: Ramiz Kaan OKTAR/KAMERA: Güven HASBAŞ/ARİFİYE(Sakarya), ===============================

APARTMANDAKİ DEPO YANDI

KONYA'da bir apartmanın 1'inci katında depo olarak kullanılanın ve plastik malzemelerin bulunduğu dairede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Binanın zemin katında bulunan fırının, deposu olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği sırada toplanan kalabalıktan bazılarının ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmesi dikkat çekti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi -Depodan ve itfaiye ekiplerinden detay -Çevrede toplanan kalabalık -Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA===============================

BİLECİK'TE AMATÖR MAÇTA KAVGA: 5 GÖZALTI BİLECİK'te oynanan amatör lig karşılaşmasının devre arasında iki takım taraftarları stat dışındaki marketteki kavga etti. Maçın 75'inci dakikasında ise kale arasında ısınan oyuncular arasında tartışma çıktı. Maç 5 dakikalığı dururken, bazı seyircilerin de sahaya girmesiyle arbede çıktı. Polis ekiplerince yatıştırılan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de Bilecikspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada 1308 Osmaneli Belediyespor taraftarları kendi türbinlerinin arkasında bulunan stadyum dışındaki markete alışveriş yapmak için çıktı. Bilecikspor taraftarlarının da aynı markete girince kavga çıktı. Taraftarlar birbirlerine girerken, markette maddi hasar meydana geldi. Kavga polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Karşılaşmanın 75'inci dakikasında Bilecikspor Adem Can Başaran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kale arkasında ısınan Bileciksporlu futbolcularla, 1308 Osmaneli Belediyesporlu taraftarların arasında sözlü tartışma yaşandı. 1308 Osmaneli Belediyespor yedek kulübesinden bazı futbolcuların kale arkasına gidince iki takım oyuncular arasında kavga çıktı. Tribündeki seyircilerde tel örgülerden atlayıp Bileciksporlu oyunculara saldırdı. Sahaya yansıyan arbede nedeniyle maç 5 dakikalığı durdu. Yaşanan arbede ve kavga polis ile takım yöneticilerinin araya girmesi ile önlendi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz'unda sahaya girerek futbolcuları ve taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Polis barikatını aşıp tel örgülerin üzerinden sahaya atlayan ve futbolculara saldıran 1308 Osmaneli Belediyespor taraftarı 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nce arbedenin yaşandığı stada takviye polis ekipleri sevk edildi. Tarafların ayrılmasının ardından maç 75'nci dakikadan devam etti. Karşılaşmayı Bilecikspor 1-0 kazanırken, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı polisin rakip oyuncuların stattan çıkıp markette alışveriş yapmalarına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Maçtan esnasından genel görüntü-Devre arasındaki taraftarların kavgası-Maç içine atlayan taraftarların görüntüsü-Futbolcuların kavgası-5 taraftarın gözaltına alınması-Maçtan genel görüntü-Bilecikspor'un gol atması sonrası sevinç-Maçın sona ermesi-Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'nın konuşması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,==============================

NARİN, MAGANDA KURŞUNUYLA YARALANDI ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, bakkala gitmek için evden çıkan Narin Doğan (6), kalçasından vurularak yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapalı olan oto yıkama dükkanına tabancayla ateş açtı. Bu sırada evden bakkala gitmek için Narin Doğan, tabancadan çıkan kurşunların kalçasına isabet etmesiyle kanlar içinde yığıldı. Saldırganlar kaçarken, Narin'in ağlamasını duyan babası Rıdvan Doğan, kızını yakındaki tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan minik Narin, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Narin'in ambulansa binerken "Anne" diye ağlaması yürek burktu. Hastanede ameliyata alınan Narin'in durumunun iyi olduğunu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Tıp merkezi önündeki ambulans-Narin Doğan'ın sedye ile tıp merkezinden çıkartılması-Minik Narin'in 'anne' diye ağlaması-Çocuğun ambulansa taşınması-Ambulansın gidişi-Olay yerinden görüntü-Olay yerindeki kalabalık ve zırhlı polis aracı-Olay yeri güvenlik şeridinden görüntü-Yerdeki boş tabanca kovanlarından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ==========================

KADIN MÜŞTERİ ÇAY BAHÇESİNDE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI KAHRAMANMARAŞ'ta birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenilen G.Ç. isimli kadın, çay bahçesinde garsonlarla tartışmasının ardından ortalığı birbirine kattı. Müşterilere ve garsonlara çay bardağı fırlatan kadının erkek arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla yaşanan arbede polisin müdahalesiyle sona erdi.

Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre G.Ç. çay bahçesinde boş bir masaya oturup masadaki küllüğü yere fırlattı. Garsonların uyarması üzerine G.Ç., küllüğü alıp garsonların üzerine attı. G.Ç. daha sonra masaları devirip bardakları müşterilerin üzerine fırlattı. Bunun üzerine garsonlar saldırgan kadını dışarı çıkarmak istedi, ancak bu sırada G.Ç.'nin arkadaşları olduğu öne sürülen bir grup genç garsonlara saldırınca kavga çıktı.

BİRÇOK SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine ok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavga edenleri güçlükle ayırdı. G.Ç. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Genç kadın polis otosuna binerken de küfür etti. Bir kamu kurumunda çalıştığı belirlenen ve birçok suç kaydı olduğu ortaya çıkan G.Ç., götürüldüğü karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çay bahçesinde kavga edenler-Çay bahçesi dışında kavga edenler-Kadının küfretmesi-Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ- ================================

BAKAN SELÇUK'TAN AYDINLI HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak için geldiği Aydın'da okul yaptıran 42 hayırsevere teşekkür belgelerini dağıttı.

Dün Ankara'dan havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karayoluyla Aydın'a geçti. Bakan Selçuk Aydın'da ilk olarak Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Protokolün karşıladığı Bakan Selçuk burada Vali Köşger ile bir süre görüştükten sonra AK Parti Aydın İl Teşkilatı'na geçti. Burada partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk, basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Selçuk, öğlen ise bir otelde hayırsever iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yemekte biraraya geldi. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Bakan Selçuk, eğitime verdikleri destekler nedeniyle iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti. Aydın'da bugüne kadar okul yaptıran 42 hayırseverleri tek tek sahneye çağıran Bakan Selçuk, teşekkür belgesi takdim etti. Selçuk, buradaki toplantı sonrasında Adnan Menderes Üniversitesi Meandros Toplantı Salonunda öğretmeler ile bir araya geldikten sonra Aydın Lisesi'ni ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------Bakan Ziya Selçuk'ın AK Parti İl Teşkilatı'nda partililer tarafından karşılanmasından görüntü-Bakan Selçuk'un hyırsever iş insanlarına teşekkür belgesi vermesi-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, ======================

MARMARİS'TE DENİZ ESKİ RENGİNE DÖNDÜ MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aralıklı sağanak yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Kahverengiye dönen denizin rengi eski haline kavuştu. Güneşli havayı fırsat bilenler sahiller akın etti, denize girdi.

Marmaris ilçe merkezinde, 24 saat içinde metrekareye 144 kilogram yağmur düşmesi yaşamı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerden gelen sel sularının sürüklediği toprak nedeniyle denizin rengini koyu kahverengiye döndü. Aralıklarla yağan sağanak yağmurlar dün ise yerini güneşli havaya bıraktı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 21 derece gösterdiği ilçe merkezinde deniz eski rengine kavuştu. Güneşli havayı görenler, Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yolunda yürüyüş yapanlar, bisiklet sürenler renkli görüntüler oluşturdu.

Kimileri de eşsiz manzarada bol bol öz çekim yaptı. Marmarisliler ve yerleşik yaşayan yabancıların, kış mevsiminde yazı yaşayıp, kısa kollu kıyafetle sahilde dolaşmaları dikkat çekti. İlçe merkezindeki Belediye Çay Bahçesi'ni dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı. Deniz tutkunları, tekneleriyle ve deniz bisikletleriyle körfez turu atıp, sıcak havanın tadını çıkardı. Uzunyalı Mevkii ve İçmeler Mahallesi Altın Sahil'de denize girenler keyifli anlar yaşadı.

BİR GÜNDE DÖRT MEVSİM YAŞIYORUZ

Kordon Caddesi'nde olta ile balık tutmaya çalışan Ahmet Aslantaş, "12 yıldır Marmaris'te yaşıyorum. İlçemiz, adeta sağlık kaynağı. Bir günde dört mevsimi yaşıyoruz. Önceki gün her yer sağanak yağmura teslim olurken bugün hiçbir şey olmamış gibi güneşli havada yaşımımızı sürdürüyoruz" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesi'nden arkadaşlarıyla günübirlik gezmeye gelen Fatih Çobantürk de, "Türkiye'nin bir çok yerinde soğuk ve yağışlı hava hakimken Marmaris, yazı yaşıyor. Bol bol denizde yüzüp, güneşli havayı keyfe dönüştürdük" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 21 dereceyi göstermesi-Eski rengine dönen denizden görüntü-Sahil yürüyüş yollarındaki kalabalıktan görüntü-Deniz manzarası eşliğinde büfelerde ve sahillerde oturanlardan görüntü-Denize girenlerden görüntü-Denize giren Fatih Çobantürk ile röportaj-Balık tutmaya çalışan Ahmet Aslantaş ile röportaj

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS, (Muğla), =======================

KÖYE İNEN KURT SÜRÜSÜ, GÜVENLİK KAMERASINDA

Aksaray'da kurtlar, köye indi. 6 kurt ile yanlarındaki köpeğin birlikte hareket ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da yiyecek bulmakta güçlük çektiği sanılan 6 kurt, Çimeliyeni köyüne indi. Bir çiftlikte kalan Yılmaz Koç, gece köpeklerin havladığını fark ederek, güvenlik kameralarından çiftliğinin önünde 6 kurt ile bir köpeğin geçtiğini gördü. Yaşadıklarını anlatan Yılmaz Koç, şunları söyledi:

"Saat 03.00 sıralarında köpeklerimin havlaması üzerine kameralara baktım. Çiftliğimin dışında bir kurt sürücü ile bir tanede sürünün içinde köpek gördüm. Hayretler içinde kaldım. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Kurtların içerisinde köpeğin gezmesi. İki gün önce de sabah 07.00'de kurt sürüsü yine gelmişti. O zaman sürünün içinde köpek yoktu. Bu köpek tahminin kurtlarla adapte olmuş ve onlarla geziyor. "

Görüntü Dökümü ---------------------6 tane kurt ve yanlarında 1 köpeğin sıra halinde çiftliğe gelmesi -Yılmaz Koç'un köpeklerinin tepki vermesi-Olayın yaşandığı çiftlikten detaylarÇitlik sahibi Yılmaz Koç röpHABER-KAMERA: ERKAN ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

========================

KARS'TA HAVALİMANINA GİREN KURT, GÖRÜNTÜLENDİ

KARS Harakani Havalimanı'na kurt indi. Pist üzerinde fark edilen kurt, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kars Harakani Havalimanı'nda, geçen günlerde uçakların iniş için kullandığı pistte kurt görüldü. Apronda bekleyen İstanbul uçağının kalkışı öncesi kurt, bölgeye araçla giden Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri tarafından uzaklaştırdı. Kurdun uzaklaşmasıyla birlikte uçak kalkış yaptı.Pistteki kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bedir ALTUNOK/ KARS,

==========================

KALDIRIMDAKİ KEDİYE TEKME ATAN KİŞİ ARANIYOR

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde yolda yürüyen bir kediyi tekmelerken görüntülenen kişinin Mehmet T. (40)olduğu belirlendi. Polis, hakkında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tutulan Mehmet T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Simav'da, önceki gün 4 Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önündeki kaldırımda yürüyen kediye karşıdan gelen 3 kişiden 1'i tarafından tekme atıldı. Kedi kaçarken tekme atan kişiye yanındaki arkadaşlarından biri ve çevredekiler tepki gösterdi. O anların bir iş yerinin güvinlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Hayvanseverlerden gelen tepkiler üzerine Simav Kaymakamlığı ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis, görüntülerden kediye tekme atan kişinin Mehmet T., olduğunu belirledi. Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kimliği polis tarafından tespit edilen kişinin kediye uyguladığı şiddetin kabul edilemez ve görmezden gelinemeyecek bir davranış biçimi olduğunu belirtip, olayı esefle kınadığını söyledi. Kaymakam Halim, kediye tekme atan kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, idari para cezası uygulanmak üzere yasal işlem yapıldığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kediye tekme atılmasından güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya), ==========================

15 DAKİKADA 9.5 SUCUK EKMEK YEDİ KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde, '2020 sucukla patla yarışması' düzenlendi. 2'si kadın 11 yarışmacının katıldığı yarışmada, 15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yiyen Selçuk Derin birinci oldu.

Erciyes'te düzenlenen yarışmayı; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ve çok sayıda vatandaşda takip etti. Yarışmaya farklı kostümleri ile katılan 11 yarışmacı, startın verilmesinin ardından önlerine konulan sucuk ekmekleri yemeye başladı. Son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan yarışmada, 15 dakika'da 9.5 sucuk ekmek yiyen Selçuk Derin birinci oldu. Murat Anlı ise, yediği 8.5 sucuk ekmek ile ikinci, İbrahim Budak da 7.5 sucuk ekmek ile üçüncü oldu. Yarışmacıda dereceye girenlere Başkan Büyükkılıç ve sponsorlar tarafından ödülleri verildi. Ayrıca, Erciyes Kayak Merkezine gelen vatandaşlara da sucuk ekmek ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Erciyes'te sucuk ekmek dağıtımından görüntüFarklı kostümleri ile sucukla patla yarışmasına katılan yarışmacılarYarışmanın başlamasıYarışmacıların sucuk ekmek yemesiDiğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, =============================

212 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU KAPALI OLAN VAN'DA, İRANLILARIN KAR EĞLENCESİ

VAN'da 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte, kapanan 212 yerleşim yerinin yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kar yağışı, Van'a gelen İranlı turistler için eğlence kaynağı oldu.

Van ve çevresinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 70 mahalle ve 142 mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte, kar kalınlığı bir metreyi aştı. Son 26 yılın kar yağışı rekorunun kırıldığı belirtilirken, valilikte kurulun kriz merkezinde, bölgedeki gelişmeler anbean takip ediliyor. Önceki gün, Gürpınar ilçesine bağlı bazı mahalle yolları, çığ tehlikesi nedeniyle valilik kararıyla araçların giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için ise Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

İRANLI TURİSTLERİN KAR KEYFİVan'a gelen İranlı turistler ise, kar yağışının sevincini yaşıyor. Lapa lapa yağan karın altında gezintiye çıkan İranlılar, parklarda, doyumsuz manzara eşliğinde hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Turistler, Van'ı çok sevdiklerini ve yağan kar yağışına da sevindiklerini söyledi.

ÇIĞ BÖLGESİNDE ÇALIŞMA YAPILMIYORVan-Bahçesaray karayoluna 5 Şubat günü düşen çığ faciasında, kar altında kaldığı belirtilen itfaiye personeli için arama- kurtarma çalışmalarının yapılıp yapılamayacağının belirlenmesi amacıyla önceki gün bölgeye 17 kişiden oluşan teknik heyet gönderildi. Heyetin bölgede yaptığı incelemede, olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle çalışma yapılamayacağı belirtildi. Dün de aynı koşullar nedeniyle bölgede çalışma yapılamamıştı.

KAÇAK GÖÇMENLERİN İZİNE RASTLANILMADIVan'ın Çaldıran ilçesine, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu ve donarak öldükleri ihbarı üzerine, önceki gün bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, jandarma eşliğinde bölgede yaptığı arama faaliyetlerinde, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kar yağışı ve vatandaşlardan detaylar-İranlı turistlerin karda yürümesi-Muhabir anonsu-İranlı turist ile röporta-Vatandaşlar ve kaldırımları temizleyen karla mücadele ekiplerinden detaylar

Haber-Kqamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN, =====================

ARGAN KAR FESTİVALİ'NDE EĞLENCE Ordu Büyükşehir ve Akkuş Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Argan Kar Festivali, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Argan Yaylası'ndaki festival, renkli görüntülere sahne olurken, genç ve yaşlı her kesimden katılımcılar karla eğlendi.

Ordu'da doğa turizmi anlamında önemli noktalardan bir tanesi olan Akkuş Argan yaylası doğa severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. İlçenin 1650 rakımlı Argan Yaylası'na gelenler, kızaklarla temiz havanın ve muhteşem doğanın keyfini sürüyor. Kızaklarla kayan her yaştan katılımcılar, daha sonra müzik eşliğinde oynuyor. Argan Yaylası'nın Ordu turizminde önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Ordumuzun güzide ilçelerinden Akkuşumuzun 1650 rakımlı Argan yaylasındayız. Her hafta sonu büyükşehir belediyemizle birlikte organize ettiğimiz, Akkuş Argan Yaylası kar etkiliğimiz bu hafta da yoğun bir katılımla devam ediyor. Yaylamıza özellikle çevre ilçelerden ciddi bir katılımın olduğunu gözlemlemekteyiz" dedi. Kış turizmini Ordu'da canlandırmak adına Akkuş Argan Yaylası'nda kar festivali her hafta sonu pazar günleri gerçekleştiriliyor.

Haber: Abdullah KÖSE/ AKKUŞ (ORDU), - ==============================

