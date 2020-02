DHA YURT BÜLTENİ - 1

13.02.2020 08:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:27

Kayseri'de iki işçi servisi çarpıştı: 17 yaralı

KAYSERİ'de, işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan Serbest Bölge çıkışında meydana geldi. Kazada, kimliği henüz öğrenilemeyen 38 P 0081 plakalı araç sürücüsü, yolların buzlu olmasından dolayı yol hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen Oğuzhan Gümüş idaresindeki 38 P 1767 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafında savrulan araçta 17 işçi yaralandı. Devrilen 38 P 0081 plakalı minibüsün sürücüsü ise, olay yerinden kaçtı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor.

Köy yolunu kapatan çığ, 7 saatlik mücadeleyle temizlendi HAKKARİ'nin İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köy yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin 7 saat süren çalışması sonucu temizlendi.İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar Köy yoluna dün öğle saatlerinde çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığların temizlenmesi için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 7 saat süren çalışmayla metrelerce yükseklikleki çığ kütlelerini temizleyerek, kapanan köy yolunu yeniden ulaşıma açmayı başardı.

Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, okullar 2 gün tatil edildi VAN'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte ilk ve orta dereceli okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edildi. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Van-Başkale Karayolu'ndaki Güzeldere ve Kurubaş Geçitleri ile Çaldıran-Doğubeyazıt Karayolları akşam saat 21.00 itariyle trafiğe kapatıldı.Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte, ilk ve orta dereceli okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edildi. Yüzlerce mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın öncelikle özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmaları önem arz etmektedir. Özel araçları ile trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarında kar lastiği ve zincir bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca belediyemizin yol açma çalışmalarına engel teşkil edecek şekilde cadde ve sokak kenarlarına park yapmamaları gerekmektedir." denildi.Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Van'da görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düşmesi nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt karayolu, Van-Başkale Güzeldere Geçidi, Van-Gürpınar Kurubaş Geçidi saat 21.00 itibariyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu için trafiğe kapatıldı.

Ağrı'da tipi hayatı felç etti

AĞRI ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.Diyadin ilçe merkezinde dün şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kaplıca Yolu Karahisar Deresi mevkisindeki yol ulaşıma kapandı. Araçlar yolda kalırken, uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkamaz duruma gelirken, ekipler yol açma çalışmalarına başladı.

Tunceli'de 120 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı.Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin kardan kapanan yollatrı temizleme çalışmaları sürüyor. Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolunda etkili olan fırtına nedeniyle ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor..

Sivas'ta yoğun kar yağışı (2) KAR KALINLIĞI 40 SANTİMİ BULDU

Sivas'ta kar yağışının aralıksız sürmesiyle kentte araç ve yaya trafiği aksadı. Sivas Belediyesi ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Karın keyfini çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ise kent meydanında fotoğraf çektirdi. SUŞEHRİ'NDE HASTA KURTARMA OPERASYONUSuşehri ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan Karalar köyünde yaşayan Kiraz Karakuş (85) rahatsızlandı. Yaşlı hastanın yakınları 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ambulans Karalar köyüne, Suşehri İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yolu açması sonucu ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kiraz Karakuş, Suşehri İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ayrıca ilçede etkisini sürdüren yağıştan dolayı yolda mahsur kalan bir araç ve içerisindeki şoför, iş makinelerinin aracı çekmesi sonucu kurtarıldı.

Doğu Karadeniz'de, 3 ilde okullara kar tatili DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde, Rize'nin ise merkez ve 7 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Rize'de ise merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin bugün izinli sayılacakları açıklandı. Rize Valiliği, Çamlıhemşin ve Pazar ilçe genelinde ise bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra kar yağdı KAHRAMANMARAŞ kent merkezine 3 yıl aradan sora kar yağdı. kar ve buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, çocuklar ise naylon poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile ilçelerinde dün etkili olan kar, 3 yıl aradan sonra kent merkezine de yağdı ve cadde ile sokaklar beyaza büründü. Kentin düşman işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat'a denk gelen kara en çok sevinen ise çocuklar oldu. Evlerinden aldıkları naylonlarla dışarı çıkan çocuklar karda kayarak keyifli anlar yaşadı. Çocuklar kar yağdığı için çok mutlu olduklarını söyledi.Karın tadını çıkaranlardan Harun Bakır, "3 yılda bir kar yağdığı için biz de tadını çıkarmak istedik. Güzel oldu bizim için. Yokuş aşağı kayıyoruz, biraz tehlikeli ama biz alıştık" dedi.Muhammet Bolat ise kar yağdığı için sevinçli olduklarını belirterek, "Biz de aşağı inip karın keyfini çıkarmak istedik. Karda kayıp kartopu oynuyoruz. Bizim için eğlenceli oldu" diye konuştu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADIÇocukların yağmasına sevindiği kar, sürücülere ise zor anlar yaşattı. Sürücüler özellikle yokuş çıkarken buzlanma nedeniyle zorlandı. Birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise zincir takarak yoluna devam etti.

OKULLAR TATİL EDİLDİKahramanmaraş'ta etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri dışında Kahramanmaraş merkez ve diğer ilçelerde okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.

Doğum hastasının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti VAN'ın Muradiye ilçesinde, yolu kardan kapanan Gültepe Mahallesi'nde doğum sancısı başlayan Fatma Hasar (22), karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren mücadelesi ile yolun açılmasının ardından sağlık ekiplerince evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.Muradiye ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Han mezrasında oturan Fatma Hasar'ın doğum sancıları başladı. Mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle, Hasar'ın yakınları telefonla yetkililere ulaşarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından mezra yolu ulaşıma açtıktan sonra sağlık ekipleri, Hasar'a ulaştı. Hasar'ı alan ambulans, mahalle yolunda bir süre ilerledikten sonra kara saplandı. Kara saplanan ambulans, yine karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra Hasar'ı Muradiye Devlet Hastanesine ulaştırdı.Öte yandan, Gürpınar ilçesi Kırgeçit Mahallesi, Muradiye ilçesi Sürüyolu Mahallesi ile Çaldıran ilçesi ve İpekyolu ilçesi Gövelek Mahalle yollarında mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaş, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarılarak gidecekleri yere ulaşmaları sağlandı.

Çığ düşen Zigana Dağı'nda, ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı

TRABZON - Gümüşhane sınırında çığ düşmesi sonucu önceki gün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan ve gece tek şeritten ulaşımın kontrollü olarak verildiği Ziğana Dağı'nda sürdürülen yol açma çalışmalarının ardından ulaşım çift yönlü sağlanmaya başlandı. Trabzon-Gümüşhane karayolu Ziğana Dağı'nda önceki gün saat 20.30 sıralarında çığ düştü. Çığ nedeniyle yoldan geçen 3 araç hasar görürken, kar kütleleri nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda çığ altında araç kalma ihtimali üzerine AFAD ekipleri çığ çubukları ile kar altında incelemelerde bulundu. Çığ altında araç olmadığının belirlenmesi üzerine karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı. Çalışmaların ardından yol kar kütlelerinden temizlenerek çift yönlü ulaşıma açıldı. Bölgede yer yer kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)

TUTUKLANDILARBursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin (44) sevk edildiği mahkemede 'adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülistan'ı arama çalışmaları 39'uncu günde

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları 39'uncu günde de sürdü. Aramalarda genç kıza ait bir iz bulunamadı.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ve yurt arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 39'cu günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Jandarma Genel komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama-kurtarma polisleri ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri katılıyor. Dün Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan aramalarda ve dalışlarda Gülistan Doku'ya ait hiçbir ize rastlanmadı.

400 SAAT DALIŞ YAPILMIŞGülistan Doku'nun Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekiplerinin 400 saat dalış yaptıkları belirlendi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ise 2 sualtı robot kamerayla 300 saatten fazla su altı araması yaptığı öğrenildi.Öte yandan ilk günden itibaren Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını takip eden Vali Tuncay Sonel beraberindeki Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte bölgeye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Sonel, Doku'nun ailesiyle de görüşerek yapılması gereken her şeyi yaptıklarını arama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kayıp Merve, 18 gün sonra bulundu

SAMSUN'da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Merve K. (14), 18 gün sonra bulundu. Polis, Merve K.'nin bulunduğu evde yaşayan 2 kişiyi gözaltına aldı.İl Emniyet Müdürlüğü Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, 25 Ocak tarihinde İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Asiye M.'nin kızı Merve K.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kız arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öne sürülen Merve K.'nin, Yeşildere Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisine ulaştı. Polis, önceki gün akşam adrese operasyon düzenledi. Merve K. bulunurken, ev sahibi İrfan Y. (48) ile yanındaki Mahire T. (24) gözaltına alındı. Ekipler, Merve K.'yı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

KENDİ RIZASIYLA EVİ TERK ETMİŞSamsun'da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Merve K., (14), 18 gün sonra bulundu. Polis ekiplerince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edilen Merve K.'nın kendi rızasıyla Mahire T.'nin evine gittiği öğrenildi. Karakolda ifadesi alınan Mahire T.'nin ise, 'Merve annesiyle tartışıyordu, ben ona yardım etmek istediğim için yanıma aldım' dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERÇocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Merve K.'nin kendi rızasıyla Mahire T.'nin yanına gittiğini ve herhangi bir kaçırma konusunun olmadığını söylediği öğrenildi. Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Mahire T. (24) ve İrfan Y. (48) ise Merve K.'nin yaşının 18'den küçük olması sebebiyle annesinin rızası olmadan evden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle 'alıkoyma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 2 çocuk babası Cemil Demircan, tartıştığı eşini tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendisine ateş açıp yaşamına son verdi.Olay, dün akşam saatlerinde Taşköprü ilçesindeki Mustafa Sıtkı Erkek Cadde'si üzerindeki bir evde meydana geldi. İki çocuk babası Cemil Demircan, eşi S. D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Cemil Demircan, eline aldığı tabanca ile eşi S.D.'ye ateş açtı. Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Cemil Demircan, aynı silahı kendisine doğrutarak ateşledi.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cemil Demircan ve eşi S. D.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Cemil Demircan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pamuk fabrikasında yangın

ADANA'da bir pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyaları, yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Yolu'ndaki pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıktı. Depodaki pamuk balyalarından yoğun duman yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangının büyüme tehlikesine karşı sağlam balyalar, iş makineleriyle fabrikanın başka bir bölümüne taşındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Bir saati aşan müdahale ile yangın kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve zararın büyüklüğü soğutma çalışmalarının ardından yapılacak incelemeler sonucu belirlenecek.

Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndaki temasları kapsamında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarının sürdüğü belirtildi. Bakan Akar'ın toplantı kapsamındaki 'Harekat ve Misyonlar' konulu oturumun ardından, geleneksel hale gelen NATO aile fotoğrafında yer aldığı kaydedildi.

YUNAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜBakan Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi. Görüşmede, güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat'ta Atina'da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı ve diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının üzerinde durulduğu aktarıldı.

Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı ŞANLIURFA'dan yola çıkan 15 araçlık askeri konvoy, şehrin içerisinden geçerek Gaziantep istikametine gitti. Zırhlı askeri araçların Hatay sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan, tank, taşıyan 15 araçlık konvoy, Gaziantep istikametine doğru ilerledi. Trafik polisi ve jandarma eskortluğunda ilerleyen zırhlı askeri araçların Hatay-İdlib sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı kaydedildi. Öte yandan bölgeden Suriye'de konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel ve zırhlı araç takviyesinin devam edeceği bildirildi.

ÇOK NAMLULU ROKET ATARLAR SEVK EDİLDİTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, aralarında çok namlulu roket atarların (ÇNRA) da bulunduğu askeri araç ve teçhizat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden ilçeye ulaşan araç konvoyu jandarmanın güvenlik önlemi eşliğinde birliklerine hareket etti.

İtfaiyeden yoğurt kabıyla müdahale

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen baca yangını panik yarattı. İş yeri çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangına, bir itfaiye eri yoğurt kabıyla su döktü.Yangın, dün Eski Manisa Yolu 100 numarada bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Binanın zemin katında bulunan Hakan A.'ya ait tavukçu dükkanının bacasından çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelmeden önce iş yeri çalışanları bacayı kendi gayretleriyle söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı, kontrollerin yapıldığı sırada bir itfaiye eri bacaya elinde bulunan yoğurt kabıyla su döktü. Olayla ilgili konuşan görgü tanıkları, "Bacadan çok yoğun duman çıkıyordu, çalışanlar kendi gayretleriyle yangını söndürdü, itfaiye geldiğinde alevler sönmüştü, itfaiye görevlisi çatıya çıkarak bacaya su döktü" dedi. İş yeri sahibi Hakan A. ise "Allahtan can kaybı yada büyük bir maddi zarar yok, bir felaket olabilirdi. Bacaya biriken kumlar tutuşmuş, gereğini yaptık, itfaiye ekipleri de yardımcı oldu sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NIE 59 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce telefon direğine sonra da sahipleri yurt dışında yaşadığı öğrenilen bir evin duvarına çarptı. Kazada telefon direği ve evin duvarını yıkan otomobilin sürücüsü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, arka koltukta yaklaşık 2 bin TL ile ön koltukta ise poşet içerisinde çok sayıda anahtar buldu. Otomobilde bulunan para, güvenlik amacıyla polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ödedi

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde Abide Hatun Mahallesi'nde bulunan Cemevi'nden içi para dolu yardım sandığını çalan ve borçlarını ödediğini iddia eden şüpheli H.U., Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Merzifon İlçesi'nde meydana geldi. Abide Hatun Mahallesi Buğra sokakta bulunan Cemevi içerisindeki yardım sandığını kerpetenle kırarak içerisindeki yaklaşık bin lira parayı çalan şüpheli H.U., güvenlik kamerasından tespit edilerek, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çaldığı para ile borçlarını ödediğini itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yüksekokuldan 100 bin lira değerinde mutfak eşyası çalan şüpheli yakalandı

AKDENİZ Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu'na ait 100 bin lira değerindeki mutfak malzemeleri ve bulaşık tezgahını çaldığı iddia edilen şüphelilerden F.A., jandarma tarafından Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalandı.Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Hacı Nazmiye - Mehmet Tümbül Eğitim ve Uygulama Birimi'ne önceki gece giren kimliği belirsiz kişiler tarafından Aşçılık Programı öğrencilerinin eğitimde kullandığı yaklaşık 100 bin lira değerinde tencere, tabak ve tava gibi 92 parça mutfak malzemesi, bulaşık tezgahıyla bütün lavabo muslukları sökülerek, çalındı. Önceki gün saat 09.00 sıralarında okula gelen görevliler, hırsızlık olayını jandarma ekiplerine haber verdi.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi ve Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri tarafından okul ve çevresinde inceleme yapıldı. Şüphelilerin okul binasına pencereden girdiğini tespit eden jandarma görevlileri, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından olayda kullanılan aracın plakasını ve adresini belirledi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'nın Kepez ilçesinde polisle birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda, şüpheli F.A.'yı yakaladı. F.A.'nın ilk ifadesinin ardından yapılan aramada, çalınan mutfak malzemeleri ele geçirildi.Jandarmada işlemleri tamamlanan F.A., savcılığa sevk edildi. Şüpheli F.A. verdiği ifadede, kendisinin hırsızlık yapmadığını, mutfak malzemelerini, adını ve hangi otelin sahibi olduğunu bilmediği bir otelciden aldığını iddia etti. Olayla ilgili bir şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yükse Okulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Kumköy Jandarma Karakolu'na teşekkür ziyaretinde bulunarak, gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle görevlilere teşekkür etti. AÜ Manavgat MYO Aşçılık Programı Sorumlusu Öğretim Görevlisi Hasan Fehmi Öz de gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde okula geldiklerinde hırsızlık olayını fark edip jandarmaya haber verdiklerini anlattı. Yapılan incelemede, aşçılık programındaki 60 öğrencinin eğitimlerde kullandığı yaklaşık 100 bin lira değerindeki mutfak malzemelerinin yanı sıra bulaşık tezgahı ve okuldaki bütün musluklarının sökülerek çalındığını söyleyen Öz, "Çalınan malzemeleri bize hayırseverimiz Ali Rıza Tümbül bağışlamıştı. Yenisini almaya kalksaydık, bize maliyeti yaklaşık 100 bin lira olacaktı. Çalınan malzemelerimiz geri geldiği için eksiğimiz görünmüyor. 1-2 parça eksiğimiz var ama onları da telafi ederiz. Bu malzemeleri uygulama derslerinde 60 öğrencimize Türk, Fransız ve İtalyan gibi çeşitli mutfaklardaki uygulamaları göstermek için kullanıyoruz" dedi.Olayın ardından Manavgat Kaymakamlığı, savcılık ve jandarma ekiplerinin kendilerine büyük destek olduğunu belirten Öz, "Jandarma ekipleri okulda incelemeyi yapmalarının ardından, aynı günün gecesinde malzemelerimizi buldu. Okulda eğitimimiz hiç aksamadı. Başta Manavgat kaymakamımız, savcılığımız ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ölümüne neden olan arsaya bu yaz villa yaptıracaktı

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, evinin önünde ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban'ın (48) mal varlığı için 250 bin lira para karşılığı tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülen Hasan Balaban'ın (60), eski milli boksör olduğu öğrenildi. Balaban'ın bu yaz ayında villa yaptırmak için arsasını taş duvarlarla ördürttüğü görüldü. Ula'da kafeterya işletmeciliği yapan Hasan Balaban, geçen 7 Şubat'ta Gökçe Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp, yaşamını yitirdi. Balaban'ın ölümü sonrası cinayeti aydınlatmak için Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Aydın plakalı bir otomobilin olayın ardından hızla uzaklaştığını belirledi. Bunun üzerine çevredeki MOBESE kayıtlarını incelemeye alan jandarma, otomobilin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan jandarma, otomobilin Özgür Arslan tarafından kiralandığını belirledi. Bunun üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Polis, Özgür Arslan'ı olayın ertesi günü gözaltına aldı. Arslan'ın ifadesinden aracı, Bekir Koyuncu için kiralandığı tespit edildi. Polis Koyuncu'yu 9 Şubat akşamı saklandığı eve operasyon düzenleyip, yakaladı. Koyuncu, polisteki ifadesinde, Hasan Balaban'ı 250 bin lira karşılığında öldürdüğünü itiraf etti.

ÖLEN KİŞİNİN MALLARI SATILINCA PARAYI ALACAKTIKoyuncu, kendisini kiralık katil olarak Hasan Balaban'ın eşi Ebru Balaban ile sevgilisi Akın Kulakçı'nın tutuğunu ve ücretini öldürdüğü kişinin mallarının satılmasının ardından almak üzere anlaştıklarını da anlattı. Bunun üzerine Aydın'da yaşadıkları öğrenilen Ebru Balaban ve sevgilisi Akın Kulakçı da gözaltına alındı. 4 şüpheli, geçen pazartesi günü Ula'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇMIŞHasan Balaban'ın 9 ay önce evi terk eden eşi Ebru Balaban'a bir süre önce boşanma davası açtığı; denizi kuşbakışı gören arsası, teknesi ve kafeteryası bulunduğu, bunların maddi değerinin ise 3 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye çıkarılan Bekir Koyuncu, Özgür Arslan, Ebru Balaban ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın Kulakçı tutuklandı.

'ÇOK PİŞMANIM'Öte yandan cinayeti işleyen Bekir Koyuncu'nun jandarmadaki ifadesinde, "Akın, borçlarım olduğunu biliyordu. Sevgilisi Ebru'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan'ın arsası ve işyeri olduğunu söyledi. Hasan beyi öldürmem halinde 250 bin lira vereceklerini söylediler. Bende bunun imkansız olduğunu söyledim. Bir anda şeytana uyarak teklifi kabul ettim ve cinayeti işledim. Artık ne söylesem bir anlamı yok. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Eski milli boksör olan Hasan Balaban'ın, Muğla-Fethiye Karayolu üzerindeki kafeteryasının kilitli olduğu görülürken, Gökçe mahallesinde denizi kuşbakışı gören çam ormanları içindeki arsasına bu yaz ayında villa yaptıracağı öğrenildi.

Konya'da rüşvetle suçlanan 2 trafik polisi açığa alındı KONYA'da ceza yazmama karşılığında minibüs şoförlerinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis memuru ile rüşvet verdiği öne sürülen 8 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, 2 polis memurunun açığa alındığı ve idari soruşturma için mütfettiş talep edildiği öğrenildi.Konya Emniyet Müdürlüğü, geçen yıl ekim ayında Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 2 polis memurunun minibüs şoförlerinden ceza yazmama karşılığında rüşvet aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda, polis memurları N.D. ve M.K.'nin, Fatih Işıklar hattında çalışan minibüs şoförlerinden rüşvet aldığı belirlendi.Yapılan teknik ve fiziki takip ile, hattaki bazı minübüs şoförlerin her ay aralarında 4 -5 bin lira toplayıp bir mareke bıraktıkları, 2 polis memurunun marketten alışveriş yaptığı saptandı. Şoförlerin polislere bazı dönemlerde de özel hediyeler aldığı tespit edildi.2 polis memuru ile rüşvet verdiği öne sürülen 8 kişi, geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, 2 polis memuru açığa alındı. Polis memurları hakkında yapılacak idari soruşturma için müfettiş talep edildiği öğrenildi.

KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Eroğlu Mersin'de KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'e geldi.Yenişehir Belediyesinin 'Yenişehir Söyleşileri' kapsamında, kentte davet ettiği, KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, programı kapsamında ilk olarak Tarsus ilçesini ziyaret etti. Burada, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Müftü Ali Can, Belediye Başkan Yardımcıları Av.Ünzile Kuru, Abdulkerim Özkul, Müze Müdürü Doğukan Alper, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu tarafından karşılandı. İlk olarak Hz. Danyal'ın kabrinin bulunduğu camiyi daha sonra sırasıyla Kubat Paşa Medresesi, Ulu Cami ve Kırkkaşık Bedesteni'ni ziyaret eden Eroğlu, gezdiği tarihi yerler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Eroğlu, Kırkkaşık Bedesteninde kendisine ikram edilen, Tarsus'a özgü içeceklerden olan Kaynar'ın tadına baktı.Tarsus Şelalesini ziyaret eden Eroğlu, Şelale Hasbahçe'de onuruna verilen öğle yemeğinde Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru tarafından kendisine takdim edilen 'Kleopatra' temalı tabloyu kabul etti.Eroğlu, daha sonra KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve beraberindekiler ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Vali Su tarafından sahil valilik binası önünde karşılanan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından makama geçti.Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada devlet görevinde olmanın hem mutluluk hem de biraz zor olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Özellikle sorumlu mevkilerde olup sorumluluklarını yerine getirmek hem beceri ister hem sabır ister. Dolayısıyla valimize başarılar diliyorum. İnşallah Mersin halkı, değerli valimizden çok yararlar görecektir, çok faydalar sağlayacaktır. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.Vali Su da Eroğlu'nu Mersin'de misafir etmekten büyük bir onur duyduklarını söyledi.Ziyaret, Eroğlu ve Su'nun birbirlerine karşılıklı hediye takdiminin ardından basına kapalı olarak devam etti.

İsveçli bebek Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak (2)

İSVEÇLİ ANNE VE BABA MUTLUIda Svarvarefelt, Alicia'nın önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğini belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Ida Svarvarefelt, Alicia'nın doktoruyla görüştüklerini de kaydederek, buradaki hastanede olmaktan mutlu olduklarını kaydetti. Baba Ted Nyquist de kendilerine destek verenlere teşekkür ettiğini ve Antalya'daki hastanede olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Bakan Soylu ve Kurum'dan, Malatya'da deprem bölgesinde inceleme İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen Malatya'daki Kriz Merkezi'nde toplantı yaptı. Bakanlar, daha sonra sarsıntıyla hasara neden olan Pütürge ilçesinde de incelemelerde bulundu.Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde Malatya'da 4 kişi yaşamını yitirdi, 481 kişi ise yaralandı. Şiddetli sarsıntıyla hasara yol açan Malatya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya Valiliği'nde toplantı düzenledi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından depremde büyük hasar gören Pütürge'ye geçen Bakan Soylu ile Kurum, yeni konutların yapılacağı alanlarda incelemede bulundu. İlk olarak ilçe girişinde bulunan bölgede 'Tarım Köy Uygulaması'nın yapılacağı alanı inceleyen bakanlar, Pütürge Belediye Başkan Vekili Hasan Karakaş'tan bölgeyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra Pütürge Kaymakamlığı'na geçen Soylu ve Kurum, ilçe merkezindeki esnafları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. İlçedeki hasarlı binaları da inceleyen bakanlar, kalıcı konutların en kısa zamanda yapılacağını belirterek, vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi.Bakan Soylu ve Kurum, ilçedeki temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Marmaris'te kahverengiye dönen deniz çevrecileri isyan ettirdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu ve foseptiklerden gelen atık suyu, denizin rengini kahverengiye çevirdi. Marmaris Çevrecileri Derneği ise alınmayan önlemler nedeniyle duruma tepki gösterdi.Marmaris ilçesinde, dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle mavi deniz 1.5 kilometre kahverengiye döndü. Denizin kahverengine dönmesinin yüksek dağlardan kopan toprak parçaları ve kirli su derelerle birlikte ilçe körfezine dökülmesi, ayrıca Atatürk Caddesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı'ndan Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan 7 kilometrelik plajda ortaya çıkan foseptik borularından akan kirli suyun denizle buluşması olduğu öğrenildi. Kordon ve Atatürk Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin kahverengi olduğunu görünce cep telefonuyla fotoğraf çekip sosyal medyada 'Mavi deniz kirli sularla koyu kahverengi oldu' yorumu yaptı.

'MARMARİS'İMİZE YAPILAN İHANETİN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER'Yaşanan kirlilikle ilgili sahilde inceleme yapan Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin, "Senelerdir yaşadığımız üzücü bir olaydır. Ormanların kesilmesi sonrası akarsularla çamur geliyor ve erozyondan dolayı tamamen körfeze akıyor. Yağmur sonrası sahili üç defa turladım ve yerinde inceleme yaptım. Foseptik ana merkez bağlantı künkleri deniz çekilince meydana çıkıyor. Su tekrar yükselince su altında kalıyor. O boru ve künklerdeki pis su denize karışıyor. Foseptik künklerin kapakları dalgalarla yerinden kalkmış durumda. Koku çok kötü yayılıyor. Uzun yıllardır Marmaris Körfezi'nin kirliliği ile ilgili üniversiteden gelen bilim adamları ile incelemeler yapıyoruz. Bu sonuç verilerini yerel yönetimlerle paylaşıyoruz. Nedeni ise yerel yetkililer soruna eğilmekten kaçınıyor. İlçemizde herkes deniz, güneş ve kum üçgeninde turizmden ekmek kazanıyor. Yerel yöneticiler, esnaf ve turizmciler Marmaris'imize yapılan ihanetin bedelini ağır ödeyecekler. Marmaris'ten Dünya'nın İncisi olarak bahsedilir. Bu doğa harikası gittikten sonra ne yapacaklar merak ediyorum. Derelerden gelen kirli- çamurlu suyun arıtması yapılmalıdır. Kışın plajlarda ortaya çıkan foseptik çukurları yeniden düzenlenmeli ve önlemler alınmalıdır" dedi.

Adıyaman'da kar sevinci

ADIYAMAN'da, 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar sevinci yaşadı.Kentte dün akşam saatlerinde kentte başlayan kar yağışıyla birlikte Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından buzlanmaya karşı tuzlama yapıldı. Kente 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda karın keyfini çıkartırken araçlar kontrollü bir şekilde ilerledi. Cadde ve sokaklarda bazı vatandaşlar kar üzerinde kayarken bazı çocuklar ise kar topu oynadı.

Aydın'da bir TIR dolusu yardım deprem bölgesine gönderildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, depremzedeler için toplanan 1 TIR dolusu yardım, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere törenle uğurlandı.Geçen 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem Malatya'yı da vurdu. Nazilli Belediyesi, Kaymakamlık ve Kent Konseyi işbirliğiyle, bu iki şehirdeki depremzedeler için bir süre önce yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan 1 TIR dolusu giyecek ve kuru gıdanın depremzedelere gönderilmesi için tören düzenlendi. Toplanan yardımlarını uğurlanması için Nazilli Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk milletinin zor zamanlarda en iyi şekilde kenetlendiğini vurgulayan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Öncelikle İdlib başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle zor zamanlarda bir arada olabilmek bizim milletimizin en önemli özelliğidir. Bu yardım TIR'ı oradaki vatandaşlarımızla bir arada olduğumuzun en güzel ifadesi" dedi. Deprem bölgesine ilk yardımın Nazilli'den ulaştırıldığını ve bu yardımların artarak devam ettiğini söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da "Türk milletinin varlığı binlerce yıla dayanmaktadır. Bunun sebeplerinden bir tanesi de, iyi gününde birlikte olduğu gibi zor günlerde de birlikte olmasıdır. Deprem haberini ilk aldığımızda da bölgenin isteği üzerine bin adet battaniye göndermiştik. Şimdi ise bölgemizde yaşayan halkımızın kendi imkanları ile temin ettiği bütün yardımları hep birlikte deprem bölgesine gönderiyoruz. Türk milleti bu birlik ve beraberliği devam ettirdiği müddetçe kıyamete kadar daim olacaktır" dedi. Düzenlenen törende konuşan Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş da, "Ülkemizin en değerli varlığı, kıymetli Türk bayrağının gölgesinde Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Arkamızda duran TIR, Türk milletinin felaketlerde nasıl bir araya geldiğinin simgesidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha böyle acıları hiçbirimize yaşatmasın" dedi.

Ördükleri oyalı yazmaları Elazığlı depremzede annelere ulaştıracaklar

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Şehit Muhammed Said Çelik ilkokulu öğretmen ve velilerinin Elazığlı anneler için başlattığı 'gönülden gönüle oya köprüsü' projesi ile hazırlanan oyalı yazmalar depremzede annelere ulaştırılacak.Reyhanlı'da Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu müdürü Gökmen Çiçek ve öğretmenlerin ev sahipliğinde tüm Hatay'ın ilçelerindeki ilkokulların da katılımı ile başlatılan 'gönülden gönüle oya köprüsü' projesinde öğretmenler ve veliler tarafından yüzlerce oyalı yazma hazırlandı. Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte hazırlanan oyalı yazmalar katılımcılara tanıtıldı.

DEPREMZEDE ANNEDEN ETKİLENMİŞLERProjede görev alan okul öğretmenlerinden Duygu Tokdemir, Elazığ'daki depremde enkaz altından çıkarılan annenin, ekiplere yazmasının başında olup olmadığını sormasından etkilendiklerini, projeyi de bu olaydan sonra harekete geçirdiklerini söyledi. Öğretmen Tokdemir, "O annemizin, içerisinde bulunduğu o anda yazmasını istemesi bizleri çok duygulandırdı, insanlık adına harekete geçirdi. Bizde öğretmen ve velilerimizle projemizi başlattık. 3/A sınıfı annelerimizle birlikte el emeği göz nuru hazırladığımız oyalı yazmalarımızı Elazığ depremindeki annelerimize ulaştırarak onların acılarını paylaşacağız ve bir nebze de olsa yaralarına merhem olacağızö dedi.

34 yıldır hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor

KAYSERİ'de, Milli Piyango seyyar bayiliği yapan Gülten Yaşar (52), 34 yıldır hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor.Gençliğe ilk adım attığı yıllarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nı kazanan; ancak maddi imkansızlıklar yüzünden okuluna devam edemeyen 2 çocuk annesi Gülten Yaşar, 34 yıldır milli piyango bileti satıyor. Gülten Yaşar, milli piyango biletiyle insanlara şans dağıtırken, aynı zamanda etrafını saran güvercin ve serçelerle yiyeceklerini paylaşıyor. Uzun zamandan bu yana milli piyango bileti sattığını belirten Gülten Yaşar, "O zamandan bu zaman umut dağıtmaya devam ediyoruz. Evimi bununla geçindiriyorum. Hayvanlarla aramdaki tek şey güvendir. Kedi veya köpek olsun sokaktaki hayvanlar bir kere görsünler geliyorlar. Hayvanlar, insanlar gibi nankör değil. İkinci sefer senin yanına hemen koşup geliyor. Onlara sevgi versek yeter. Yanıma geldiklerinde kuşların kaçmadıklarına şaşırıyorlar" ifadelerini kullandı.Hem kuşlarımı beslediğini hem de şans dağıttığını söyleyen Yaşar, "İki kızım var ve onları okutuyorum. Evimde de iki kedim var. Sokak hayvanlarını da dolaşıyorum. Onlara sıcak yemek vermeye çalışıyorum. Bizim mesleğimiz sıcak soğuk fark etmiyor. Dışarıda ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çevremdeki hayvanlara faydam olsun istiyorum. Bütün yaratılanları yaratandan dolayı sevmek gerekiyor. Bana evladımı veren yaradan o hayvanı da yaratmış. Ben evladımı da seviyorum, hayvanlarımı da seviyorum" şeklinde konuştu.

Antalya'da 'Patara Yılı' sevinci (3)

'MARKAMIZ DAHA DA ARTTI, DEĞERLENDİ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesi, bölgedeki vatandaşları heyecanlandırdı. Patara Mahallesi Muhtarı Arif Otlu, "Biz zaten markaydık. Markamız daha da arttı, değerlendi. Bunun için mutluyuz, gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Patara'nın bir dünya markası olduğuna ve daha da gelişeceğine inanıyoruz" dedi.Patara Mahallesi sakinlerinden Kadriye Çörüt, "2020 yılı Patara Yılı ilan edildi. Köyümüz buna seçildiği için mutluyuz. İnşallah turist sayımız ve gelirimiz artacak" derken, kardeşi Ayten Çörüt de "Bu yıl Patara Yılı ilan edildi. Mutluyuz. Daha çok turist geleceği için huzurluyuz" diye konuştu.

'İNANILMAZ DERECEDE MUTLU OLDUM'32 yıldır Patara kazılarında görev alan ve halen Patara Kazıları Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Havva İşkan Işık da kararı mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Prof. Dr. Işık, şöyle dedi: "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından Patara'mızın 2020 yılı için seçilmiş olduğunu hep birlikte ekibimle izledim. İnanılmaz derecede mutlu oldum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza ve Sayın Antalya Valimize şükranlarımı arz ediyorum. Bizleri çok onurlandırdılar. Bize çok onurlu bir görev verilmiş oldu. Müteşekkirim kendilerine. Ülkemize ve Antalya'mıza hayırlı, uğurlu olsun inşallah bu karar. Bizi de Allah mahcup etmesin. 32 yıldan bu yana burada çalışıyoruz. Bundan sonra da daha büyük bir şevkle çalışmaya devam edeceğiz. İşimiz zor, biliyoruz bunu. Özellikle batı Antalya'nın kültürel turizmi açısından, gelişimi açısından çok önemli bir karar olduğunu düşünüyorum."

'TANINIRLIĞI YÜKSEK OLAN BİR KENT' 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesinin Patara ören yerine çok büyük hareketlilik getireceğini vurgulayan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Bunların başında restorasyon, çevre düzenlemesi ve kazı çalışmalarımız geliyor. Bunun dışında kültürel ve sanatsal aktiviteler olacak. 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesi aynı zamanda uluslararası tanıtımı da birlikte getiriyor. Patara zaten tüm dünyada pozitif tanınırlığı yüksek olan bir kent. Bununla birleşince biz batı Antalya'ya çok büyük bir turizm ivmesi bekliyoruz. Umarım yöremizin ekonomisine, bu coğrafyanın çok güzel ve sevgi dolu insanlarına Patara Yılı çok önemli ekonomik gelir sağlar ve umarım ülkemizin çok ayrıcalıklı yerine bir katkı daha sağlamış olur" dedi.

